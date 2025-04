Os 13 principais aplicativos de mensagens seguras

Com tanta coisa em jogo em nossas conversas digitais, a necessidade de aplicativos de mensagens seguros nunca foi tão evidente.

Essas ferramentas oferecem mais do que apenas um recurso de bate-papo - elas foram criadas para proteger sua privacidade, bloqueando os dados para que somente você e o destinatário possam acessá-los.

Vamos explorar os principais aplicativos de mensagens seguras que colocam o controle de volta em suas mãos. 🛡️

🕰️ Resumo de 60 segundos

ClickUp (Melhor ferramenta de colaboração completa) WhatsApp (melhor aplicativo de mensagens gratuito) Threema (melhor para mensagens anônimas) Signal (melhor para privacidade de código aberto) Telegram (melhor para grandes grupos e canais) Messenger (melhor para usuários do Facebook) Wire (melhor para colaboração empresarial) Session (melhor para privacidade descentralizada) Line (melhor para integração social) iMessage (melhor para usuários da Apple) Dust (melhor para mensagens efêmeras) Briar (melhor para mensagens off-line) Google Messages (melhor para integração com RCS)

O que você deve procurar em aplicativos de mensagens seguras?

Ao escolher um aplicativo seguro plataforma de bate-papo procure os seguintes recursos para garantir que suas comunicações sejam seguras e privadas:

Criptografia de ponta a ponta: Procure aplicativos que ofereçam criptografia de ponta a ponta para garantir que somente você e o destinatário possam ler todas as suas mensagens

Procure aplicativos que ofereçam criptografia de ponta a ponta para garantir que somente você e o destinatário possam ler todas as suas mensagens Autenticação de dois fatores: Dê prioridade a aplicativos com autenticação de dois fatores (2FA) para adicionar uma camada extra de segurança e evitar acesso não autorizado

Dê prioridade a aplicativos com autenticação de dois fatores (2FA) para adicionar uma camada extra de segurança e evitar acesso não autorizado Mensagens que se autodestroem: Escolha aplicativos que permitam enviar mensagens que desaparecem após um tempo determinado, garantindo que nenhum vestígio de suas conversas permaneça

Escolha aplicativos que permitam enviar mensagens que desaparecem após um tempo determinado, garantindo que nenhum vestígio de suas conversas permaneça Sem registro de dados: Procure aplicativos que não registrem suas mensagens nem armazenem seus dados, o que lhe dá tranquilidade em relação à sua privacidade

Procure aplicativos que não registrem suas mensagens nem armazenem seus dados, o que lhe dá tranquilidade em relação à sua privacidade Suporte multiplataforma: Certifique-se de que o aplicativo funcione perfeitamente em dispositivos móveis e desktops, mantendo fortes recursos de segurança

Certifique-se de que o aplicativo funcione perfeitamente em dispositivos móveis e desktops, mantendo fortes recursos de segurança Interface amigável: Opte por aplicativos de mensagens seguras que ofereçam uma interface simples e intuitiva, facilitando a navegação e mantendo a segurança em primeiro plano

Os 13 melhores aplicativos de mensagens seguras

Com tantos aplicativos de mensagens disponíveis no mercado, encontrar o aplicativo certo para uma comunicação segura e privada pode ser uma tarefa árdua.

Se você estiver falando sobre detalhes confidenciais de negócios ou apenas quiser tranquilidade para comunicações da equipe a escolha do aplicativo certo é fundamental.

Vamos nos aprofundar nos 13 melhores aplicativos de mensagens seguras. 👇

1. ClickUp (melhor ferramenta de colaboração completa)

ClickUp é mais do que apenas uma ferramenta de mensagens - é a sua solução completa para uma comunicação e um gerenciamento de projetos perfeitos.

Ao contrário dos aplicativos autônomos aplicativos de mensagens comerciais o ClickUp combina uma plataforma abrangente de produtividade e trabalho com uma ferramenta de comunicação e colaboração- Chat do ClickUp .

Já se foi o tempo em que era necessário alternar entre aplicativos, perder o contexto ou copiar e colar informações.

Com o ClickUp Chat, as conversas convivem com seu trabalho, mantendo tudo em sincronia e reduzindo as ineficiências - tudo isso enquanto garante que suas mensagens estejam seguras e protegidas.

Manter-se conectado com sua equipe nunca foi tão fácil. Quer se trate de uma atualização rápida ou de um mergulho profundo nos detalhes, as mensagens em tempo real mantêm a conversa fluindo. E graças aos chats encadeados, é fácil acompanhar todos os tópicos sem perder o contexto.

O que torna isso ainda melhor? Você pode transformar os bate-papos em ação imediatamente. Vincule mensagens a tarefas, crie novas atribuições diretamente de uma conversa e certifique-se de que cada grande ideia leve a resultados - tudo isso sem sair do ClickUp.

as notificações centralizadas mantêm você informado, enquanto os recursos de IA, como a criação automática de tarefas e resumos de mensagens, ajudam você a trabalhar de forma mais inteligente e rápida.

O Chat também oferece a flexibilidade de tornar os chats públicos ou privados, garantindo que suas conversas permaneçam acessíveis às pessoas certas.

lembrete amigável: No ClickUp, tornar um bate-papo privado automaticamente define o espaço, a pasta ou a lista associados como privados também, garantindo permissões de acesso consistentes em todo o seu espaço de trabalho. Atribuição de comentários do ClickUp preenche a lacuna entre as discussões e a execução, transformando os comentários em tarefas acionáveis. Em vez de depender de acompanhamentos ou lembretes separados, é possível atribuir comentários diretamente aos membros da equipe, garantindo clareza e responsabilidade.

Anexe clipes do ClickUp a tarefas específicas para garantir que sua mensagem seja conectada ao contexto certo Clipes do ClickUp é um poderoso software de compartilhamento de tela . Ele permite gravar e compartilhar clipes de áudio e vídeo diretamente no seu espaço de trabalho, tornando a comunicação mais rápida e dinâmica.

**Melhores recursos do ClickUp

Simplifique a comunicação: Mantenha todas as conversas em um só lugar, integrando chats, tarefas e projetos para facilitar o acesso e o contexto

Mantenha todas as conversas em um só lugar, integrando chats, tarefas e projetos para facilitar o acesso e o contexto Integração com tarefas: Vincule as tarefas diretamente às conversas, eliminando a necessidade de copiar e colar

Vincule as tarefas diretamente às conversas, eliminando a necessidade de copiar e colar Personalize as notificações: Ajuste as configurações de notificação para minimizar as distrações e manter o foco em conversas e atualizações importantes

Ajuste as configurações de notificação para minimizar as distrações e manter o foco em conversas e atualizações importantes Aproveite as atualizações baseadas em IA: Mantenha-se informado com resumos gerados por IA de conversas importantes que você pode ter perdido

Mantenha-se informado com resumos gerados por IA de conversas importantes que você pode ter perdido Forneça feedback envolvente: Grave e compartilhe clipes de áudio ou vídeo em seu espaço de trabalho para explicar ideias, dar feedback ou compartilhar atualizações de forma mais dinâmica e concisa

Grave e compartilhe clipes de áudio ou vídeo em seu espaço de trabalho para explicar ideias, dar feedback ou compartilhar atualizações de forma mais dinâmica e concisa Priorize os itens de ação: Filtre as mensagens atribuídas no FollowUps para manter o foco nas tarefas que exigem sua atenção e evitar perder o controle das principais decisões

Limitações do ClickUp

Tem um pouco de curva de aprendizado para novos usuários devido aos seus amplos recursos

O aplicativo móvel é menos responsivo do que o desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. WhatsApp (melhor aplicativo de mensagens gratuito)

via ResearchGate O WhatsApp é um aplicativo de mensagens reconhecido mundialmente que oferece suporte a texto, compartilhamento de multimídia, chamadas de voz e de vídeo. Ele oferece uma experiência perfeita em plataformas móveis e de desktop, permitindo que os usuários sincronizem seus bate-papos sem esforço.

Acrescente a isso a facilidade de uso e a enorme base de usuários, e é fácil ver por que esse aplicativo de mensagens criptografadas é uma opção tanto para bate-papos pessoais quanto para conversas relacionadas ao trabalho.

Melhores recursos do WhatsApp

Crie bate-papos em grupo para facilitar a comunicação com vários participantes

Defina atualizações de status que desaparecem após 24 horas para compartilhar momentos com os contatos

Criptografe mensagens usando criptografia de ponta a ponta para uma comunicação segura

Ativar a verificação em duas etapas para maior segurança

Controle as configurações de privacidade para gerenciar a visibilidade da foto do seu perfil, do status e das informações vistas por último

Limitações do WhatsApp

O tamanho do upload de arquivos é limitado a 100 MB, o que restringe o compartilhamento de arquivos maiores

Não pode ser usado em vários telefones simultaneamente

Os bate-papos em grupo têm um limite de participantes que pode não atender às necessidades de grandes comunidades

Preços do WhatsApp

WhatsApp: Gratuito

Gratuito WhatsApp Business: Gratuito

Classificações e resenhas do WhatsApp

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (15.865+ avaliações)

💡 Dica profissional: Seguir etiqueta de bate-papo no trabalho mantendo todas as suas mensagens profissionais, concisas e respeitosas. Evite o uso excessivo de emojis ou de linguagem informal, a menos que seja apropriado para a cultura da sua equipe.

3. Threema (melhor para mensagens anônimas)

via Threema O Threema é um aplicativo de mensagens que prioriza a privacidade, desenvolvido para usuários que valorizam o anonimato. Ele não exige detalhes pessoais, como número de telefone ou endereço de e-mail, para configurar uma conta, mas depende de um ID Threema exclusivo.

Com criptografia de ponta a ponta e sem dependência de serviços em nuvem, o Threema garante segurança e privacidade mensagens instantâneas no trabalho .

Melhores recursos do Threema

Criptografar mensagens para manter a privacidade e a confidencialidade

Verifique as identidades dos contatos por meio de leituras de código QR

Controle o acesso ao catálogo de endereços, sincronizando os contatos somente se desejado

Armazene dados localmente em seu dispositivo, evitando a dependência da nuvem

Permitir bate-papos em grupo privados protegidos por padrões de criptografia robustos

Limitações do Threema

Requer um pagamento único, ao contrário dos concorrentes gratuitos

Base de usuários menor em comparação com os principais aplicativos de mensagens

Preços do Treema

Trabalho do Threema

Essencial: US$ 2,00/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 2,00/mês por usuário (cobrado anualmente) Avançado: US$ 2,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 2,50/mês por usuário (cobrado anualmente) Profissional: US$ 3,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Transmissão do Threema

Broadcast 15: $6,00/mês (15 destinatários)

$6,00/mês (15 destinatários) Broadcast 50: $11,00/mês (50 destinatários)

$11,00/mês (50 destinatários) Broadcast 100: $19,00/mês (100 destinatários)

$19,00/mês (100 destinatários) Broadcast 500: US$ 91,00/mês (500 destinatários)

US$ 91,00/mês (500 destinatários) Broadcast 1000: $170,00/mês (1000 destinatários)

$170,00/mês (1000 destinatários) Broadcast Unlimited: $285,00/mês

Classificações e resenhas do Threema

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

dica profissional: Monitore regularmente a atividade da sua conta para detectar sinais de acesso não autorizado ou mensagens incomuns.

4. Signal (melhor para privacidade de código aberto)

via Loja instantânea O sinal é um ferramenta de comunicação no local de trabalho projetado com a privacidade em mente. Ela usa protocolos avançados de criptografia para proteger as comunicações e retém o mínimo de metadados, garantindo o anonimato do usuário.

Essa ferramenta é popular entre os entusiastas da privacidade por seu código-fonte aberto e compromisso com a transparência.

Melhores recursos do sinal

Criptografe mensagens, chamadas de voz e chamadas de vídeo para uma comunicação segura

Verifique os contatos por meio de números de segurança exclusivos

Dê um toque criativo às suas conversas criando e compartilhando adesivos personalizados e criptografados

Use mensagens que desaparecem para aumentar a confidencialidade

Compartilhe código-fonte aberto para permitir auditorias independentes

Limitações de sinal

Não há backup integrado nem método fácil para transferir o histórico de mensagens entre dispositivos

Não pode ser usado em vários dispositivos simultaneamente

Popularidade limitada em comparação com os principais aplicativos, o que pode restringir a comunicação com outras pessoas

Preço do sinal

Gratuito

Classificações e avaliações do sinal

G2: 4,4/5 (mais de 440 avaliações)

4,4/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Desative a visualização de mensagens na tela de bloqueio para manter a privacidade, especialmente em público ou quando o dispositivo estiver desbloqueado.

5. Telegram (melhor para grandes grupos e canais)

via Clube do Windows O Telegram é um aplicativo de mensagens baseado em nuvem que oferece recursos avançados para uso pessoal e profissional. Ele suporta bate-papos em grupo em massa, criptografia de ponta a ponta para bate-papos secretos e uma variedade de opções de personalização.

As robustas ferramentas de privacidade do aplicativo e a acessibilidade entre dispositivos fazem dele uma ótima opção para usuários que precisam de flexibilidade e segurança.

Melhores recursos do Telegram

Organize bate-papos em grupo com até 200.000 participantes

Use chats secretos com mensagens autodestrutivas para maior segurança

Bloqueie o aplicativo com um PIN ou autenticação biométrica

Conecte-se por meio de servidores proxy para aumentar o anonimato

Limitações do Telegram

As mensagens autodestrutivas são limitadas apenas a bate-papos secretos

A criação de contas não exige verificação, o que pode levar a contas falsas

Alguns recursos avançados não têm suporte oficial, o que dificulta seu uso

Preços do Telegram

Gratuito

Classificações e resenhas do Telegram

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (6.315+ avaliações)

💡 Dica profissional: Use conversas de bebedouro para criar um relacionamento, discutindo tópicos leves e inclusivos, como hobbies, eventos atuais ou planos para o fim de semana. Evite assuntos delicados ou polêmicos para manter a atmosfera positiva e acolhedora.

6. Messenger (melhor para usuários do Facebook)

via TechCrunch O Messenger, desenvolvido pela Meta, é um aplicativo de mensagens versátil que oferece comunicação por texto, voz e vídeo. Ele se integra perfeitamente ao Facebook e ao Instagram, permitindo que os usuários se conectem entre plataformas.

Embora o Messenger ofereça recursos como mensagens que desaparecem e ferramentas interativas, seus anúncios e sua interface desorganizada podem prejudicar a experiência.

Melhores recursos do Messenger

Oculte recibos de leitura e visualize mensagens sem notificar o remetente

Faça chamadas de voz e vídeo seguras, criptografadas de ponta a ponta

Use mensagens que desaparecem para conversas particulares

Configure notificações para logins não reconhecidos para aumentar a segurança da conta

Editar mensagens enviadas em um intervalo de 15 minutos

Limitações do Messenger

Problemas de entrega são relatados após atualizações de criptografia

As funcionalidades de bate-papo em grupo e chamada de vídeo podem não ser adequadas para equipes maiores

Preços do Messenger

Grátis

Classificações e análises do Messenger

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

dica profissional: Programe check-ins regulares e use ferramentas colaborativas, como quadros de tarefas compartilhados ou aplicativos de mensagens, para garantir que todos permaneçam alinhados e informados. Expectativas claras e diálogo aberto podem fazer a ponte as lacunas de comunicação no local de trabalho efetivamente.

7. Wire (melhor para colaboração comercial)

via Fio O Wire é um aplicativo de mensagens seguras feito sob medida para uso pessoal e corporativo. Esse aplicativo de mensagens privadas coleta o mínimo de dados do usuário, estritamente necessários para a funcionalidade.

Seus métodos de criptografia, protocolo de transporte seguro em tempo real (SRTP) e segurança da camada de transporte de datagrama (DTLS), fazem dele uma opção confiável para equipes profissionais que priorizam a segurança e a colaboração.

Melhores recursos do Wire

Criptografe todas as mensagens, chamadas e arquivos usando o protocolo Proteus

Atribua chaves de criptografia exclusivas a cada mensagem para aumentar a segurança

Realize chamadas em grupo para até 25 participantes com criptografia de alta qualidade

Autodestruição de mensagens para garantir que informações confidenciais não sejam armazenadas permanentemente

Verifique a segurança do aplicativo por meio de auditorias públicas de seu código-fonte aberto

Limitações de fios

Falta a 2FA, que é um recurso padrão na maioria dos aplicativos seguros

Problemas de desempenho, especialmente no Android, são relatados com frequência

Projetado principalmente para empresas, o que o torna menos amigável para uso casual

Preço do fio

Gratuito para uso pessoal

Wire para empresas: US$ 9,45/mês por usuário

US$ 9,45/mês por usuário Wire on-premises: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wire

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

4,2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 65 avaliações)

8. Session (melhor para privacidade descentralizada)

via É FOSS O Session é um aplicativo de mensagens com foco na privacidade criado em uma rede descentralizada, eliminando servidores centrais que poderiam comprometer os dados do usuário.

Proteger seu anonimato é simples com os IDs exclusivos do Session, que substituem o número de telefone e o endereço de e-mail. Isso o torna uma ótima opção para aqueles que valorizam a privacidade, especialmente em ambientes de baixa conectividade ou restritos.

Melhores recursos da sessão

Aumente o anonimato por meio de retransmissões de mensagens criptografadas e de vários nós com roteamento onion

Configure contas sem compartilhar números de telefone ou e-mails

Envie mensagens de voz seguras quando o texto não for suficiente

Operar em uma rede descentralizada para minimizar os riscos de violações ou falhas no servidor

Impeça o rastreamento de metadados e geolocalização para total privacidade

Limitações de sessão

Tempos lentos de entrega de mensagens podem prejudicar a comunicação em tempo real

Não oferece suporte a chamadas de vídeo ou recursos multimídia avançados

Preço da sessão

Grátis

Classificações e resenhas da sessão

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

💡 Dica profissional: Defina sons de notificação personalizados para bate-papos confidenciais para identificar discretamente as mensagens sem revelar seu conteúdo para as pessoas próximas.

9. Line (melhor para integração social)

via Linha O Line é um aplicativo de mensagens repleto de recursos, amplamente usado no Japão e em outros mercados asiáticos.

Além das mensagens, o Line integra funcionalidades sociais, de compras e de entretenimento, tornando-o prático para a vida cotidiana. Ele suporta mensagens criptografadas e chamadas em grupo de alta qualidade, o que o torna adequado tanto para uso casual quanto profissional.

Melhores recursos do Line

Use a criptografia Letter Sealing para garantir mensagens e chamadas seguras

Organize bate-papos em grupo para até 500 participantes com facilidade

Permita chamadas de voz e vídeo ilimitadas e gratuitas, mesmo para grandes grupos

Personalize as configurações de privacidade para bloquear usuários desconhecidos ou limitar o acesso ao seu perfil

Proteja seus bate-papos com recursos de bloqueio de aplicativos, como códigos de acesso

Limitações de linha

Não oferece suporte à migração do histórico de bate-papo entre dispositivos iOS e Android

Tem sido criticado por censura de conteúdo em regiões específicas

Os usuários relatam bugs ocasionais que afetam a usabilidade

Preço da linha

Grátis

Classificações e resenhas da linha

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. iMessage (melhor para usuários da Apple)

via Apple o iMessage é o aplicativo de mensagens proprietário da Apple, disponível em iPhones, iPads, Macs e Apple Watches. Ele se integra perfeitamente ao SMS, permitindo que os usuários se comuniquem com dispositivos que não sejam iOS.

Com sua interface elegante e criptografia de ponta a ponta, o iMessage é ideal para usuários do ecossistema da Apple.

Melhores recursos do iMessage

Edite mensagens enviadas recentemente para corrigir erros

Envie mensagens escritas à mão para dar um toque pessoal aos seus textos

Acesse informações de rastreamento de voos ou remessas diretamente nos bate-papos

Use bate-papos em grupo com recibos de entrega e leitura para uma coordenação perfeita

Proteja as mensagens com chaves de criptografia exclusivas para cada dispositivo

limitações do iMessage

Exclusivo para dispositivos Apple, limitando a comunicação com usuários que não são do iOS

Falta de opções de personalização, como temas

Preços do iMessage

Gratuito

Classificações e resenhas do iMessage

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

11. Dust (melhor para mensagens efêmeras)

via Poeira O Dust é um aplicativo de mensagens com foco na privacidade que enfatiza a proteção de dados, excluindo automaticamente as mensagens logo após serem lidas.

Ele impede capturas de tela e notifica os usuários sobre qualquer tentativa de capturar conversas, tornando-o altamente seguro para discussões confidenciais.

Melhores recursos do Dust

Exclui automaticamente as mensagens depois que elas são lidas, normalmente em 100 segundos

Notificar os usuários se alguém tentar fazer uma captura de tela de uma conversa

Enviar mensagens de difusão de forma privada para vários contatos

Conecte-se com amigos de forma segura sem expor dados de contato

Personalize perfis com biografias e imagens para personalizar sua experiência

Limitações de poeira

Não oferece suporte a chamadas de voz ou vídeo

A base limitada de usuários pode restringir a comunicação com os contatos

Preço do pó

Grátis

Classificações e resenhas de poeira

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

12. Briar (melhor para mensagens off-line)

via Briar O Briar é um aplicativo de mensagens seguro e ponto a ponto desenvolvido para ativistas, jornalistas e usuários em regiões de baixa conectividade.

Ele não depende de servidores centrais e, em vez disso, sincroniza mensagens criptografadas por Bluetooth, Wi-Fi ou Tor. Essa estrutura descentralizada garante a comunicação privada mesmo sem acesso à Internet.

Melhores recursos do Briar

Elimina os riscos associados a violações de servidores, garantindo que os dados permaneçam descentralizados

Criptografa e armazena mensagens localmente nos dispositivos dos usuários para aumentar a segurança

Evite a falsificação de identidade, exigindo a adição manual de contatos por meio de códigos QR ou links

Permitir bate-papos em grupo seguros e fóruns públicos para discussões colaborativas

Trabalhar sem problemas em áreas com acesso limitado ou inexistente à Internet

Limitações do Briar

Não oferece suporte a backups de dados ou migração entre dispositivos

A comunicação ponto a ponto pode esgotar a vida útil da bateria mais rapidamente do que os aplicativos centralizados

Atualmente disponível apenas no Android, sem planos para suporte ao iOS

Preço do Briar

Gratuito

Classificações e resenhas do Briar

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

13. Google Messages (melhor para integração RCS)

via Yahoo O Google Messages é o aplicativo de mensagens padrão para a maioria dos telefones Android, oferecendo SMS, MMS e integração com serviços de comunicação avançada (RCS) para recursos aprimorados. Ele inclui respostas inteligentes, compartilhamento de mídia e integração com serviços do Google, como Calendário e Fotos, tornando-o uma ferramenta de comunicação altamente versátil.

Melhores recursos do Google Messages

Transcreva mensagens de voz para facilitar a leitura, facilitando a atualização das conversas

Agende mensagens para enviá-las mais tarde, garantindo uma comunicação oportuna para lembretes ou atualizações

Compartilhe links e crie eventos por meio da integração perfeita com o Google Agenda

Envie mensagens de um computador usando a versão web do aplicativo

Limitações do Google Messages

Recursos limitados de mensagens entre plataformas com usuários do iPhone

Os recursos podem depender da operadora de celular, afetando a entrega e o tamanho dos bate-papos em grupo

Preços do Google Messages

Gratuito

Classificações e resenhas do Google Messages

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

💡 Dica profissional: Ao instalar um novo aplicativo de mensagens, analise as permissões solicitadas e conceda acesso apenas ao que for necessário para sua funcionalidade.

Simplifique a comunicação e a colaboração com o ClickUp

A escolha do aplicativo de mensagens seguro correto pode fazer toda a diferença na proteção de suas conversas particulares e profissionais. Com tantas opções disponíveis, é importante escolher uma ferramenta que mantenha seus bate-papos seguros e atenda às suas necessidades específicas.

Se você está procurando mais do que apenas um aplicativo de mensagens, o ClickUp é a escolha perfeita. Ele combina mensagens seguras em tempo real com recursos robustos de gerenciamento de projetos, garantindo que sua equipe possa se comunicar e colaborar sem problemas.

Com o ClickUp Chat, você pode discutir tarefas, compartilhar atualizações e manter todas as conversas relacionadas ao projeto em uma plataforma segura. Em vez de alternar entre outros aplicativos de mensagens, centralize seu fluxo de trabalho no Chat, mantendo a comunicação eficiente e os projetos organizados.

Por que se contentar com menos quando você pode ficar seguro com o ClickUp? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!