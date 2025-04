WhatsApp vs. Google Messages: Qual aplicativo de bate-papo é melhor?

Todo mundo conhece e adora o WhatsApp - ele é praticamente a cola social de nossas vidas digitais. Mas adivinhe só?

O Google tem colocado discretamente sua plataforma de mensagens no seu bolso e, provavelmente, você a tem usado sem perceber.

Conheça o Google Messages, o confiável padrão na maioria dos telefones Android, que mantém todas as mensagens de texto seguras, desde senhas de uso único (OTPs) até aquele código promocional que você provavelmente esquecerá de usar.

Então, o que diferencia o WhatsApp e o Google Messages? Embora pareçam semelhantes, esses aplicativos de mensagens têm algumas diferenças pequenas, mas significativas, que podem fazer toda a diferença para suas comunicações pessoais e comerciais.

Neste artigo, faremos uma comparação detalhada entre o WhatsApp e o Google Messages e o ajudaremos a decidir qual plataforma realmente merece um lugar na sua tela inicial.

O que é o WhatsApp?

Primeiro, tínhamos as mensagens de texto, depois surgiu o Facebook Messenger e, em seguida, o WhatsApp se tornou o aplicativo de mensagens de texto padrão do mundo com seu 2 bilhões de usuários ativos que, desde então, não parou mais.

O WhatsApp é mestre em conectar pessoas, permitindo que você envie mensagens e receba praticamente qualquer coisa - textos, fotos, vídeos, documentos, locais e até dinheiro em determinadas regiões. Vamos detalhar alguns de seus recursos mais populares.

Recursos do WhatsApp

Então, o que torna o WhatsApp popular para o envio de mensagens pessoais e profissionais?

Para começar, ele atende a quase todas as necessidades de comunicação, o que o torna um aplicativo ideal para uso pessoal e comercial.

Veja a seguir sete de seus principais recursos:

Recurso nº 1: Criptografia de ponta a ponta e controles de privacidade

A criptografia de ponta a ponta do WhatsApp garante que somente você e a pessoa com quem está trocando mensagens possam ver suas conversas - isso também se aplica a chamadas, anotações de voz e compartilhamento de arquivos.

Além disso, os controles de privacidade, como o "Bloqueio de bate-papo", permitem proteger as conversas privadas com uma senha ou bloqueio biométrico, adicionando outra camada de proteção.

Recurso nº 2: Chamadas de voz e vídeo com compartilhamento de tela

via WhatsApp As chamadas de voz e vídeo do WhatsApp permitem que você se conecte com qualquer pessoa em todo o mundo, sem custo. As chamadas em grupo podem incluir até 32 participantes e, com a nova opção de compartilhamento de tela, você pode trabalhar facilmente com seus colegas de equipe em qualquer lugar.

Naturalmente, o WhatsApp se tornou uma opção sólida para chamadas em trânsito.

Leia também: 10 melhores softwares de compartilhamento de tela para reuniões remotas

Recurso nº 3: Atualizações de status e canais

O recurso Status do WhatsApp permite que os usuários publiquem fotos, vídeos ou atualizações de texto que duram 24 horas. Em 2023, o aplicativo adicionou os "Canais" - uma ferramenta de transmissão para marcas, criadores e figuras públicas alcançarem um público amplo, dando ao WhatsApp uma vantagem social.

💡 Dica profissional: Use o recurso "Listas de transmissão" do WhatsApp para enviar atualizações ou promoções para vários contatos de uma só vez sem criar um bate-papo em grupo. Dessa forma, você pode manter as mensagens mais pessoais e garantir que somente os destinatários vejam a mensagem.

Recurso nº 4: Compartilhamento de arquivos e visualizações de documentos

Com um limite de compartilhamento de arquivos de até 2 GB, o WhatsApp facilita o envio de documentos e mídias grandes.

Além disso, as visualizações prévias de documentos permitem uma rápida leitura antes de fazer o download, o que é especialmente útil para aquelas colaborações de equipes ocupadas.

Leia também: 15 melhores plataformas de bate-papo

Recurso nº 5: Bate-papos em grupo e gerenciamento da comunidade

Os bate-papos em grupo do WhatsApp agora suportam até 1.024 participantes, o que é perfeito para comunidades, reuniões familiares e bate-papos em equipe.

Os administradores também recebem ferramentas de gerenciamento de comunidades, que facilitam a vinculação de grupos relacionados, a publicação de anúncios e a organização de discussões.

Recurso nº 6: Edição de mensagens e adesivos gerados por IA

via Meta Você já enviou uma mensagem e percebeu um erro de digitação apenas um segundo depois?

Agora, o WhatsApp permite que você edite essas mensagens em até 15 minutos após o envio. E para dar um toque de criatividade, você pode criar adesivos personalizados com IA - basta descrever o que você quer e deixar o aplicativo fazer o resto.

**Leia também 12 exemplos de estratégias de comunicação para o local de trabalho

Recurso nº 7: Mencionar contatos em atualizações de status

Esse novo recurso permite que você mencione até cinco pessoas em particular nas suas atualizações de status. Somente os contatos mencionados receberão um alerta, o que o torna ideal para atualizações direcionadas.

Dica profissional: Se você for um artista freelancer, poderá usar esse recurso para mencionar clientes específicos em atualizações de status que mostrem imagens de trabalhos em andamento, garantindo que eles as vejam primeiro sem precisar de uma mensagem direta.

Recurso nº 8: Catálogos do WhatsApp Business

via WhatsApp

O recurso de catálogo do WhatsApp Business permite que as empresas criem uma vitrine digital diretamente no aplicativo, apresentando produtos ou serviços a clientes em potencial sem precisar de um site completo.

Os proprietários de empresas podem listar itens com fotos, descrições, preços e links facilmente acessíveis na tela de bate-papo.

Exemplo: Uma boutique de roupas pode usar o recurso Catálogo do WhatsApp Business para exibir suas últimas coleções. Os clientes podem visualizar itens, preços e descrições no bate-papo, facilitando a exploração de novidades ou vendas sazonais. Quando um cliente vê algo de que gosta, ele pode enviar uma mensagem diretamente à loja para obter mais detalhes ou fazer um pedido.

Preços do WhatsApp

WhatsApp Personal : Gratuito

: Gratuito WhatsApp Business App : Gratuito

: Gratuito API do WhatsApp Business: Preços personalizados

O que é o Google Messages?

O Google Messages é a versão do Google para o iMessage, um aplicativo de mensagens que combina mensagens de texto antigas com o moderno RCS (Rich Communication Services).

Espere, o que é RCS?

RCS, ou Rich Communication Services, é como mensagens de texto com esteroides. Enquanto o último é limitado a texto básico e mensagens de 160 caracteres, o RCS oferece uma experiência moderna de mensagens com compartilhamento de mídia de alta qualidade, recibos de leitura, indicadores de digitação e até mesmo criptografia de ponta a ponta em redes compatíveis.

Para os usuários de telefones Android, o RCS transforma as mensagens de texto básicas em algo mais parecido com mensagens instantâneas .

Ele permite que você permaneça conectado por Wi-Fi ou dados móveis, compartilhe fotos e vídeos grandes e aproveite os tipos de recursos interativos que tornam as mensagens mais envolventes.

Além disso, à medida que mais operadoras e países oferecem suporte ao RCS, ele está se transformando em um padrão universal de mensagens.

Leia também: 10 melhores aplicativos de mensagens comerciais

Recursos do Google Messages

Depois de atingir 1 bilhão de usuários de RCS em 2023, o aplicativo Google Messages lançou alguns novos recursos interessantes.

Vamos examiná-los um a um:

Recurso nº 1: Excluir automaticamente OTPs (senhas de uso único)

Um dos maiores desafios do Google Messages era que todas as OTPs ficavam lá.

Mas agora você pode dizer adeus às mensagens desorganizadas com OTPs acumuladas ativando o recurso "Excluir OTPs automaticamente após 24 horas" em Configurações > Organização de mensagens. Dessa forma, qualquer senha de uso único desaparecerá após 24 horas.

🧠 Você sabia: O Google Messages está aprimorando seus recursos de detecção de fraudes para proteger os usuários contra entrega fraudulenta de pacotes e mensagens relacionadas a empregos. Ao utilizar o aprendizado de máquina no dispositivo, o aplicativo pode identificar e mover automaticamente textos suspeitos para sua pasta de spam ou emitir um aviso.

Recurso nº 2: Agende mensagens de texto para enviar mais tarde

via Google Não há problema se você tiver problemas para se lembrar de aniversários.

Com o Google Messages, você pode agendar mensagens de texto com antecedência - basta digitar a mensagem, manter pressionado o botão enviar e escolher um horário.

Isso é perfeito para manter os lembretes em dia ou impressionar alguém com seu timing (aparentemente) perfeito.

Recurso nº 3: Adicionar reações a uma mensagem de texto

via Google

Você acha que as reações de emojis são apenas para o iMessage? Pense de novo!

O Google Messages permite que você reaja a textos pressionando longamente uma mensagem e selecionando um emoji.

Os usuários do Android recebem a reação diretamente no bate-papo, enquanto os usuários do iPhone recebem uma mensagem separada que diz "[emoji] para [mensagem]" Divertido, não é?

Recurso nº 4: Fixar as conversas no topo

Se você conversa com muitas pessoas, sua lista de conversas pode parecer um caos.

Felizmente, o Google Messages permite que você fixe até cinco conversas no topo da sua lista de bate-papo.

Basta manter pressionada uma conversa, tocar no ícone de fixação e você nunca mais perderá o controle de suas favoritas.

Leia também: 10 melhores ferramentas e softwares de comunicação no local de trabalho

Recurso nº 5: Ouvir mensagens de texto lidas em voz alta

Quer ficar com as mãos livres? O Google Assistente pode ler suas mensagens em voz alta quando você diz "Ler minhas mensagens"

Isso funciona com qualquer aplicativo de mensagens, desde que a mensagem esteja na aba de notificações, e você pode até mesmo responder usando sua voz.

Dica profissional: Antes de trocar de telefone, faça backup de suas mensagens no Google Drive para facilitar a restauração em seu novo dispositivo. Basta ir para Configurações > Sistema > Backup, ativar Fazer backup no Google Drive e tocar em Fazer backup agora. Dessa forma, todos os seus textos estarão seguros e prontos para serem transferidos!

Recurso nº 6: Compartilhe sua localização em uma mensagem de texto

Assim como no WhatsApp, você pode evitar as mensagens de texto "Onde você está?" no Google Messages compartilhando sua localização diretamente no Google Messages.

Toque no botão de adição, selecione "Localização" e envie um link pelo Google Maps - é rápido, preciso e economiza algumas mensagens.

Recurso nº 7: Photomoji

Com o Photomoji, você pode criar reações personalizadas a partir de suas fotos favoritas usando a IA do Google.

Transforme uma foto sua ou de seu animal de estimação em uma reação, salve-a e permita que seus amigos também a usem em bate-papos em grupo, pois quem não quer ter uma biblioteca de reações exclusivamente sua?

Recurso nº 8: Efeitos de tela

Para dar um pouco de brilho, o Screen Effects permite que você envie respostas animadas com palavras específicas, como "está nevando" ou "parabéns"

Envie essas palavras-chave e a tela explodirá em uma animação. É uma divertida caça aos ovos de Páscoa para descobrir os mais de 15 prompts de efeitos ocultos.

Preços do Google Messages

Gratuito

RCS Business Messaging: Gratuito (as operadoras de telecomunicações e suas afiliadas podem aplicar taxas)

Leia também: 10 estratégias de comunicação de equipe para uma colaboração eficaz

WhatsApp vs. Google Messages: Comparação de recursos

Tanto o WhatsApp quanto o Google Messages vêm repletos de recursos para tornar o bate-papo mais inteligente, mais rápido e muito mais divertido.

O WhatsApp mantém as coisas clássicas com algumas medidas de privacidade sérias e facilidade de uso. Enquanto isso, o Google Messages, com tecnologia RCS, pretende trazer a humilde mensagem de texto de volta aos anos 2020.

Aqui está uma comparação entre o WhatsApp e o Google Messages para ver qual aplicativo se destaca em áreas importantes:

Recurso nº 1: criptografia de ponta a ponta

Vencedor: WhatsApp

O WhatsApp há muito tempo é um campeão da criptografia de ponta a ponta, protegendo tudo, desde textos a chamadas e compartilhamento de arquivos por padrão. Não é de surpreender que esta rodada da comparação entre o WhatsApp e o Google Messages vá para esse aplicativo Meta.

O Google Messages também oferece criptografia de ponta a ponta para bate-papos habilitados para RCS, mas nem todas as operadoras ou regiões ainda suportam RCS, o que torna o WhatsApp a opção mais confiável para quem deseja privacidade total.

recurso ### #2: Chamadas de voz e vídeo

Vencedor: WhatsApp

Quando se trata de chamadas de voz e vídeo, o WhatsApp leva a coroa. Com suporte para até 32 pessoas em chamadas telefônicas em grupo e chamadas internacionais gratuitas, o WhatsApp parece um aplicativo de miniconferência.

O Google Messages, por outro lado, depende da integração com o Google Meet para fazer chamadas de vídeo - o que é ótimo se você já for um usuário do Meet, mas não é tão perfeito quanto as chamadas integradas do WhatsApp.

Recurso nº 3: personalização e reações

Vencedor: Google Messages

O Google Messages realmente permite que você se expresse. Com opções como cores de bolhas personalizadas, Photomoji para reações personalizadas e efeitos de tela animados, o Google Messages traz personalidade aos seus bate-papos.

O WhatsApp oferece reações básicas e papéis de parede personalizados, mas os efeitos com tecnologia de IA do Google dão um toque divertido e moderno para quem gosta de personalização.

recurso ### #4: Compartilhamento de arquivos e mídia

Vencedor: Empate. Google Messages (pela qualidade da mídia), WhatsApp (pela flexibilidade)

O Google Messages, com RCS, permite que os usuários enviem imagens e vídeos de alta resolução - adeus, memes pixelados.

No entanto, o WhatsApp suporta uma gama mais ampla de tipos de mídia e tamanhos de arquivo de até 2 GB, o que o torna mais versátil para compartilhar arquivos grandes ou vários formatos.

recurso ### #5: Reações de mensagens

Vencedor: Google Messages

O Google Messages eleva as reações a um patamar superior, permitindo que os usuários respondam com qualquer emoji que escolherem e adicionando efeitos animados como o Reaction Effects.

recurso ### 6: Acesso à área de trabalho e à Web

Vencedor: WhatsApp

Ambos os aplicativos suportam bate-papo no desktop, mas o WhatsApp Web parece mais estabelecido e não requer RCS para a funcionalidade completa.

O Google Messages também oferece uma versão para a Web, mas é limitado pela compatibilidade com RCS, o que faz do WhatsApp o serviço preferido para bate-papo perfeito entre dispositivos.

recurso ### #7: Compartilhamento de localização

Vencedor: WhatsApp

O WhatsApp facilita o compartilhamento de sua localização em tempo real, permitindo que você compartilhe atualizações por períodos definidos (15 minutos, 1 hora ou 8 horas).

Por outro lado, o Google Messages tem compartilhamento de localização por meio do Google Maps, mas é um pouco mais básico. Para encontros em viagens ou atualizações de localização, a flexibilidade do WhatsApp se destaca.

recurso ### #8: Proteção contra spam

Vencedor: Google Messages

A rodada final do confronto entre o WhatsApp e o Google Messages vai para o último.

O Google Messages usa o aprendizado de máquina no dispositivo para bloquear possíveis spams, sinalizando automaticamente as mensagens suspeitas sem comprometer a privacidade.

O WhatsApp também oferece relatórios de spam, mas a capacidade do Google de detectar golpes de forma proativa dá a ele uma vantagem para quem recebe muitas mensagens de texto de remetentes desconhecidos.

WhatsApp vs. Google Messages no Reddit

Quando se trata de WhatsApp vs. Google Messages, os Redditors estão divididos. Os Redditors apontam que a vantagem do WhatsApp está em seus recursos sofisticados, como chamadas de voz e vídeo, altos limites de participantes em chamadas em grupo e sincronização confiável entre dispositivos.

Por exemplo, um usuário mencionou como a simplicidade e a integração do WhatsApp fazem dele "um aplicativo que não consigo imaginar não ter"

Por outro lado, os fãs do Google Messages argumentam que o recurso RCS (Rich Communication Services) do aplicativo faz com que ele se pareça com o iMessage para Android, oferecendo recibos de leitura, compartilhamento de mídia em alta resolução e opções de personalização exclusivas, como temas de cores e emojis animados.

Um Redditor compartilhou sua experiência de uso do Google Messages em um dispositivo Galaxy, elogiando a interface de usuário limpa e adaptável do aplicativo e as reações de "tap-back".

No entanto, alguns usuários ainda estão frustrados com a falta de suporte do Google ao RCS em todas as operadoras, com um usuário lamentando: "Eu adoro, mas o RCS ainda não é confiável em todas as operadoras"

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao WhatsApp e ao Google Messages

Vamos encarar os fatos: os bate-papos de trabalho no WhatsApp ou no Google Messages podem ficar bastante confusos.

O WhatsApp, embora popular, não foi criado exatamente para uso profissional e, embora prometa privacidade de dados, é difícil ignorar os desafios anteriores da Meta com relação à privacidade de dados.

Além disso, aplicativos de bate-papo como o WhatsApp e o Google Messages podem ser incrivelmente perturbadores, com notificações constantes de diferentes fontes.

Então, o que é um bom Alternativa ao Google Messages que pode substituir o WhatsApp também?

Conheça ClickUp -se apresenta como o verdadeiro "aplicativo completo" para o trabalho, combinando ferramentas de produtividade e bate-papos colaborativos em um único pacote.

ClickUp's one up #1: ClickUp Chat

Imagine nunca ter que mudar de aplicativo para encontrar detalhes de um projeto ou criar tarefas com base em um bate-papo. ClickUp Chat oferece esse luxo ao mesclar conversas, tarefas e projetos em um só lugar.

O ClickUp Chat também elimina a "taxa de alternância" - o tempo e a produtividade perdidos devido à alternância entre plataformas.

Por que o ClickUp Chat é importante

Contexto em sincronia : Todas as conversas, tarefas e projetos vivem juntos, portanto, não há necessidade de copiar e colar detalhes do chat em uma tarefa - tudo permanece conectado. Com o Synced Threads, os bate-papos vinculados permanecem alinhados com as tarefas e garantem um acompanhamento perfeito de toda a linha do tempo do seu projeto

: Todas as conversas, tarefas e projetos vivem juntos, portanto, não há necessidade de copiar e colar detalhes do chat em uma tarefa - tudo permanece conectado. Com o Synced Threads, os bate-papos vinculados permanecem alinhados com as tarefas e garantem um acompanhamento perfeito de toda a linha do tempo do seu projeto Criação de tarefas com IA : Crie instantaneamente tarefas a partir de mensagens de bate-papo, completas com contexto e datas de vencimento, sem entrada manual. O ClickUp Brain permite que você crie um hub central de conhecimento onde todos podem acessar os principais insights, brainstorms e perguntas frequentes

: Crie instantaneamente tarefas a partir de mensagens de bate-papo, completas com contexto e datas de vencimento, sem entrada manual. O ClickUp Brain permite que você crie um hub central de conhecimento onde todos podem acessar os principais insights, brainstorms e perguntas frequentes Comunicação focada: As notificações personalizáveis e o FollowUps™ mantêm você informado apenas sobre as conversas essenciais, eliminando o ruído para se concentrar no que realmente importa. Você também pode fixar bate-papos importantes, criar seções para conversas organizadas e usar Direct Messages para discussões privadas ou individuais

📌 Exemplo: Sua equipe está fazendo um brainstorming sobre o lançamento de um produto no ClickUp Chat e alguém sugere: "Precisamos de uma campanha de mídia social" Com um simples clique, essa ideia se transforma em uma tarefa acionável, completa com prazos e detalhes - sem necessidade de esforço extra. Cada tarefa permanece vinculada à conversa em que foi iniciada, para que todos mantenham o contexto e as metas em vista.

Recursos adicionais de colaboração no ClickUp Chat

SyncUps for Calls : Faça chamadas de áudio e vídeo com até 200 participantes diretamente do Chat, facilitando a discussão de projetos em tempo real sem precisar de aplicativos de terceiros

: Faça chamadas de áudio e vídeo com até 200 participantes diretamente do Chat, facilitando a discussão de projetos em tempo real sem precisar de aplicativos de terceiros Automação : Automatize ações recorrentes nos chats, como definir lembretes, agendar mensagens ou atribuir tarefas automaticamente, poupando o tempo de sua equipe em acompanhamentos manuais

: Automatize ações recorrentes nos chats, como definir lembretes, agendar mensagens ou atribuir tarefas automaticamente, poupando o tempo de sua equipe em acompanhamentos manuais CatchUp e resumo de IA: A IA fornece um resumo rápido das mensagens perdidas, e o recurso Resumir condensa longas discussões em pontos-chave, ajudando você a se atualizar mais rapidamente sem precisar vasculhar todo o histórico de bate-papo

ClickUp's one up #2: ClickUp Clips

Todos nós já passamos por isso - perdidos em intermináveis tópicos de comentários, tentando explicar algo apenas para criar mais confusão.

Mantenha seus videoclipes organizados com o Clips Hub do ClickUp

Com Clipes do ClickUp essas dores de cabeça acabaram. Agora, em vez de digitar longas explicações, você pode compartilhar uma gravação de tela em segundos, permitindo que sua equipe veja exatamente o que você vê.

Além disso, você pode incorporar clipes diretamente nas tarefas, permitir que a IA do ClickUp Brain obtenha insights importantes e manter tudo organizado no Clips Hub.

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Clips para registrar fluxos de trabalho complexos ou etapas de solução de problemas e salve-os no Clips Hub para referência futura. Dessa forma, sua equipe sempre tem acesso rápido a guias ou explicações, economizando tempo e reduzindo as perguntas repetidas.

One-up do ClickUp #3: Comentários atribuídos

Delegar é difícil. Às vezes, você atribui uma tarefa e suas instruções desaparecem no vazio.

O gerenciamento de conversas relacionadas a tarefas pode ser desafiador - comentários são perdidos, detalhes escapam e, antes que você perceba, as coisas estão desmoronando.

Nessas situações, você precisa respirar fundo e deixar que as pessoas o façam Comentários atribuídos pelo ClickUp abordam isso de frente.

Esse recurso permite atribuir itens de ação a membros específicos da equipe diretamente no tópico da tarefa.

Precisa de uma resposta rápida ou de um acompanhamento? Não tem problema. Os membros da equipe podem responder, resolver ou reatribuir comentários na hora.

**Leia também 15 modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto: Excel, Word e ClickUp

ClickUp's one up #4: ClickUp Whiteboards

Faça brainstorming de ideias, compartilhe insights e trabalhe em equipe sem esforço com os quadros brancos do ClickUp ClickUp Whiteboards trazem a magia de um quadro branco físico para o espaço digital.

O resultado é uma experiência visual interativa que transforma a colaboração em equipe em tempo real .

Isso inclui o brainstorming de ideias, o mapeamento de fluxos de trabalho complexos ou o design de fluxos de comunicação. A comunicação visual elimina o ruído, facilitando a transmissão de ideias complexas sem explicações intermináveis.

Além disso, os quadros brancos ClickUp se integram diretamente ao gerenciamento de tarefas, funcionando como um software de colaboração de gerenciamento de projetos -para que você possa atribuir e atualizar tarefas em tempo real.

O ClickUp ajudou nossa equipe a se comunicar em uma equipe remota em diferentes fusos horários e a saber o que está acontecendo no projeto sem precisar fazer reuniões desnecessárias ou pedir informações às pessoas por e-mail ou pelo Slack. O recurso de quadro branco nos ajuda a fazer brainstorming de processos e fluxos de trabalho e a atribuir tarefas em tempo real.

Danielle Bush, gerente de projetos da EDforTech

ClickUp one up #5: Detecção de colaboração do ClickUp Detecção de colaboração do ClickUp permite que você acompanhe seus colegas de equipe em tempo real.

Esteja você editando documentos, atualizando tarefas ou fazendo um comentário rápido, o ClickUp mantém todos em sincronia sem interferir no trabalho dos outros.

Imagine só: nada mais de edições misteriosas ou substituições acidentais. Você saberá quem está visualizando, digitando ou fazendo alterações na hora.

Veja como funciona:

Veja a digitação e as edições ao vivo : Veja os colegas de equipe digitarem ou editarem em tempo real, para que você nunca fique fora do circuito

: Veja os colegas de equipe digitarem ou editarem em tempo real, para que você nunca fique fora do circuito Feedback instantâneo em todas as plataformas : Todas as atualizações - comentários, alterações de status, edições de tarefas - são atualizadas instantaneamente, quer você esteja no desktop, no celular ou na Web

: Todas as atualizações - comentários, alterações de status, edições de tarefas - são atualizadas instantaneamente, quer você esteja no desktop, no celular ou na Web Compartilhamento fácil: Compartilhe um documento via URL e edite-o sem sobreposição usando Documentos do ClickUp ### ClickUp one up #6: ClickUp Brain

Automatize atualizações de tarefas, gere relatórios de status e economize tempo valioso com o ClickUp AI Cérebro ClickUp é o assistente de IA que você não sabia que precisava, mas depois de experimentá-lo, não há como voltar atrás.

Basta perguntar a Phillip Quinlan, diretor de inovação operacional da University College Dublin!

O ClickUp Brain revolucionou nosso fluxo de trabalho... sua ferramenta de resumo de bate-papo recapitula com eficiência as discussões para maior clareza e ação.

Phillip Quinlan, University College Dublin

Então, o que torna o ClickUp Brain o melhor assistente?

Escrever de forma mais inteligente : Precisa criar uma frase perfeita no Docs? O ClickUp Brain oferece sugestões para fazer suas palavras brilharem

: Precisa criar uma frase perfeita no Docs? O ClickUp Brain oferece sugestões para fazer suas palavras brilharem Automatize os fluxos de trabalho : Ignore as coisas repetitivas - o ClickUp Brain pode criar tarefas automaticamente, definir prazos e designar membros da equipe, tudo com base em seus comandos

: Ignore as coisas repetitivas - o ClickUp Brain pode criar tarefas automaticamente, definir prazos e designar membros da equipe, tudo com base em seus comandos Vença a sobrecarga de informações: De documentos extensos a recapitulações de bate-papo, o ClickUp Brain resume rapidamente tudo o que você precisa saber

Instale, registre-se e colabore: A comunicação é muito fácil com o ClickUp

Rosana Hungria, gerente de projetos, concorda que a substituição de outros aplicativos de mensagens pelo ClickUp pode transformar a produtividade da equipe.

Como ela diz, "o ClickUp transferiu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e WhatsApp, para um único lugar. Assim, você sabe onde ir para encontrar as informações de que precisa."

Ao contrário do bate-papo de finalidade única do WhatsApp ou das personalizações limitadas do Google Messages, o ClickUp integra todas as suas mensagens com ferramentas colaborativas, resumos orientados por IA e notificações contínuas, reduzindo as distrações.

Com o ClickUp, nenhuma mensagem ou tarefa é perdida, e cada atualização é feita em tempo real em todos os dispositivos.

Você está pronto para se tornar mais produtivo? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!