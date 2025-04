11 modelos gratuitos de formulários de pedidos de camisetas

Todos adoram suas camisetas personalizadas e você está pronto para expandir seus negócios para o próximo nível. Mas, em vez de se concentrar no crescimento, você se vê afogado em uma confusão de pedidos de camisetas rabiscadas e planilhas caóticas.

Não deixe que o caos operacional o impeça de crescer!

Os modelos de pedidos de camisetas estão aqui para salvar o dia. Eles ajudam a padronizar o processo de controle de pedidos para garantir entregas pontuais e, o mais importante, manter seus clientes satisfeitos.

Vamos ver os 11 melhores modelos de formulário de pedido de camiseta para ajudá-lo a expandir seus negócios.

O que são modelos de formulário de pedido de camiseta?

Os modelos de formulário de pedido de camiseta são formulários predefinidos que simplificam a coleta e o gerenciamento de pedidos de camisetas. Esses modelos incluem campos relevantes como nome do cliente, informações de contato, tamanho da camiseta, cor, quantidade e detalhes de pagamento, eliminando a necessidade de rastreamento manual.

Quer esteja organizando um evento escolar, uma arrecadação de fundos para uma equipe ou pedidos de mercadorias da empresa, os modelos de formulários de pedidos de camisetas mantêm tudo organizado e garantem uma entrega tranquila dos pedidos.

O que faz um bom modelo de formulário de pedido de camiseta?

Aqui estão algumas coisas que fazem um bom modelo de formulário de pedido de camiseta:

Opções de campo abrangentes e claras: Uma camiseta sólidamodelo de formulário de pedido deve abranger todas as informações essenciais: nome do cliente, detalhes de contato, endereço de entrega, detalhes do pedido e detalhes do design. Pontos para uma seção extra para os clientes adicionarem notas especiais

Uma camiseta sólidamodelo de formulário de pedido deve abranger todas as informações essenciais: nome do cliente, detalhes de contato, endereço de entrega, detalhes do pedido e detalhes do design. Pontos para uma seção extra para os clientes adicionarem notas especiais Layout e design fáceis de usar: Ninguém quer ter dificuldades com um formulário de pedido bagunçado. O modelo deve ter um layout limpo e fácil de seguir, com rótulos claros e seções organizadas para que as pessoas preencham os detalhes relevantes

Ninguém quer ter dificuldades com um formulário de pedido bagunçado. O modelo deve ter um layout limpo e fácil de seguir, com rótulos claros e seções organizadas para que as pessoas preencham os detalhes relevantes Cálculos integrados de preços e totais: Um formulário de pedido deve incluir detalhes de preços e calcular automaticamente o valor total do pedido. Isso economiza tempo tanto para o cliente quanto para a sua equipe, facilitando todo o processo de pedido

Um formulário de pedido deve incluir detalhes de preços e calcular automaticamente o valor total do pedido. Isso economiza tempo tanto para o cliente quanto para a sua equipe, facilitando todo o processo de pedido Recursos de rastreamento e gerenciamento de pedidos: Um ótimo modelo de formulário de pedido também deve permitir o rastreamento contínuo do pedido, seja por meio de números de pedido exclusivos ou códigos de referência

Procurando inspiração? Aqui está uma retrospectiva das sacolas de boas-vindas do ClickUp de 2022

11 modelos de formulários de pedido de camisetas

Agora vamos ver os 11 melhores modelos de formulário de pedido de camiseta.

1. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

De acordo com a pesquisa da Baymard, 22% dos clientes abandonam seus carrinhos devido a processos de checkout complexos ou demorados. Isso afeta significativamente a receita da empresa.

Com o Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp você pode eliminar esse problema. O Form View do modelo fornece um formulário de pedido simples e personalizável para coletar detalhes do pedido dos clientes.

Com a New Order List View, você pode gerenciar todos os pedidos recebidos em um só lugar e determinar os custos de envio. A melhor parte é que você pode acompanhar o status de todos os pedidos em tempo real. Veja quais pedidos estão no estágio de embalagem, em trânsito ou entregues e obtenha visibilidade total da sua cadeia de suprimentos.

Este modelo ajuda você a:

Manter o processo de pedidos organizado e sem estresse

Gerenciar todos os detalhes do pedido em um só lugar e enviar atualizações oportunas aos seus clientes

Obter insights sobre os hábitos de compra e as preferências de seus clientes

ideal para: Empresas de camisetas de pequeno e médio porte, gerentes de produtos e equipes de logística que desejam simplificar o processo de atendimento de pedidos.

➡️ Leia mais: 10 Melhores Formulários Excel Preenchíveis para Tarefas

2. Pedido de compra e inventário do ClickUp

ClickUp Purchase Order & Inventory (Pedido de compra e inventário)

Sem um sistema eficiente, há sempre o risco de falta ou excesso de estoque, o que pode afetar a receita de sua empresa. O Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp permite o gerenciamento tranquilo do estoque e organiza todos os pedidos de compra em um só lugar.

Você pode criar tarefas para cada pedido de compra e atribuí-las a membros específicos da equipe para garantir um acompanhamento tranquilo do estoque. O modelo também o ajuda a monitorar os níveis de estoque em tempo real por meio de alertas automatizados e garante uma coordenação tranquila com os fornecedores.

Por que esse modelo é útil:

Fornece uma abordagem organizada paragerenciamento de inventário e pedidos de compra

Oferece uma visão geral clara dos níveis de estoque para garantir o gerenciamento tranquilo dos pedidos

Facilita a priorização de e-mails, chamadas, tarefas e afazeres relacionados a compras

ideal para: Proprietários de empresas de camisetas, varejistas, equipes de compras e gerentes de operações que gerenciam pedidos de camisetas em massa.

3. Modelo de formulário de pedido de alteração do ClickUp

Modelo de formulário de pedido de alteração do ClickUp para reformas

Digamos que um cliente tenha encomendado 10 camisetas no tamanho médio e depois queira trocar 4 delas para o tamanho pequeno. Outro cliente quer trocar sua camiseta por um modelo diferente. Um novo cliente deseja alterar o local de entrega de seu pedido.

Como você controla todas essas alterações e garante a entrega correta do pedido?

A Modelo de formulário de pedido de alteração do ClickUp pode fazer isso acontecer. Embora tenha sido projetado principalmente para rastrear alterações de renovação em projetos de construção, você pode personalizar o modelo e solicitar alterações de pedidos de camisetas aos clientes.

Os clientes podem preencher o formulário de pedido de alteração e você pode acompanhar facilmente o status de cada pedido de alteração na Visão de pedido de alteração para aumentar a satisfação do cliente. Você também pode usar a Visão de prioridade para priorizar os pedidos de alteração com base na urgência e na importância.

Este modelo o ajuda a:

Documentar as alterações de pedidos, para que não haja confusão nos detalhes do pedido

Reduzir o risco de erros nos pedidos

Garantir o atendimento oportuno e preciso dos pedidos modificados, aumentando a fidelidade do cliente

ideal para: Empresas de camisetas que desejam gerenciar e rastrear com eficiência as alterações nos pedidos dos clientes, garantindo o atendimento preciso e oportuno.

4. Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp

Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp | Modelo de formulário de pedido de camisetas

Está planejando comprar novas camisetas personalizadas para a sua equipe? A coordenação com os fornecedores pode parecer muito difícil, mas a Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp simplifica o processo.

Esse modelo o ajuda a organizar todos os detalhes do pedido em um só lugar. Ele é perfeito para gerenciar não apenas camisetas, mas todos os seus materiais de escritório. Você pode adicionar detalhes de contato do fornecedor, condições de pagamento e prazos de entrega para garantir que tudo corra bem e com menos idas e vindas.

Esse modelo permite que você:

Simplificar o processo de solicitação e aprovação de pedidos de camisetas

Manter o controle das camisetas e suprimentos solicitados em diferentes departamentos

Reduzir o risco de descuidos ou pedidos duplicados, garantindo operações tranquilas

ideal para: Gerentes de escritório, coordenadores de cadeia de suprimentos e líderes de equipe que lidam com solicitações de suprimentos e precisam de um sistema confiável para se manterem organizados.

➡️ Leia mais: O que é uma nota de recebimento de mercadorias e por que ela é importante?

5. Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

O atendimento eficiente de pedidos é mais do que apenas um processo - é a espinha dorsal da satisfação do cliente e da reputação da empresa. O Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp ajuda as equipes a acompanhar o status de cada pedido de camiseta, desde o momento em que o pedido é feito até a entrega.

O Board View permite que você visualize o processo de atendimento do pedido, reduzindo erros e aumentando a satisfação do cliente. Você também pode acompanhar a demanda de produtos com a Product Demand View e otimizar seus processos de fabricação.

Com esse modelo, você pode:

Obter uma visão clara e passo a passo do status de cada pedido

Coordenar tarefas entre equipes e evitar gargalos no processo de atendimento de pedidos

Promover a transparência para que todos os envolvidos saibam quais são as próximas etapas e responsabilidades

ideal para: Equipes de armazém, especialistas em atendimento de pedidos e gerentes de comércio eletrônico que precisam de uma maneira estruturada de gerenciar o processamento e a entrega de pedidos.

➡️ Leia mais: 10 melhores formulários preenchíveis do Google para coletar feedback

6. Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Os pedidos de brindes podem fazer mais do que apenas fornecer mercadorias divertidas - eles ajudam a estimular o espírito de equipe, criar experiências memoráveis em eventos e fazer com que os funcionários se sintam valorizados. Mas sejamos honestos: fazer malabarismos com esses pedidos, especialmente quando vários departamentos têm solicitações diferentes, pode ser um desafio.

É aí que a Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp é muito útil. Ele ajuda a organizar, rastrear e atender às solicitações de pedidos de camisetas sem esforço. Seja para brindes de eventos, roupas personalizadas ou kits de boas-vindas para funcionários, esse modelo garante que nenhum pedido seja perdido.

Por que esse modelo é útil:

Centraliza as solicitações de camisetas e agiliza o processo de design e produção

Torna o processo de rastreamento e atendimento simples e sem estresse

Ajuda a gerenciar o estoque, para que você nunca seja pego de surpresa quando o estoque estiver acabando

Ideal para: Equipes de RH, gerentes de escritório e coordenadores de eventos que desejam uma maneira fácil de personalizar a forma de lidar com os pedidos de mercadorias da empresa.

➡️ Leia mais: 10 modelos gratuitos de lista de fornecedores

7. Modelo de controle de vendas do ClickUp

Modelo de controle de vendas do ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de vendas ClickUp ajuda você a obter insights sobre as vendas de camisetas em tempo real para identificar padrões e comportamentos de compra dos clientes. Além disso, o modelo permite que você acompanhe as vendas mensais de diferentes tipos de camisetas e monitore as metas de vendas. Com esse modelo de planilha com o modelo de planilha, você pode definir metas mensais claras, avaliar as margens de lucro e ficar de olho nos retornos sem o típico vai-e-vem entre diferentes documentos.

Por que esse modelo é útil:

Divida seus dados de vendas para otimizar o gerenciamento de pedidos

Mantenha sua equipe alinhada com metas de vendas compartilhadas e métricas transparentes

Simplificar os relatórios para que você gaste menos tempo analisando os dados e mais tempo tomando decisões estratégicas

ideal para: Equipes de vendas, proprietários de empresas de camisetas e gerentes de empresas que desejam otimizar o processo de produção.

8. Modelo de formulário de pagamento ClickUp

Modelo de formulário de pagamento do ClickUp

Todos os detalhes de seus pedidos estão em uma planilha. Mas quando se trata de calcular o valor total de cada pedido, você não tem a menor ideia.

É por isso que você precisa da ferramenta Modelo de formulário de pagamento do ClickUp . Ele reúne todos os detalhes do pedido e os dados de pagamento em uma única planilha, para que você não precise alternar entre as guias. Se você precisa rastrear detalhes de pagamento ou monitorar o status do pedido, esse modelo gerencia tudo em um só lugar, melhorando a eficiência dos negócios.

Por que esse modelo é útil:

Fornece uma maneira direta de registrar e gerenciar as informações de pagamento do cliente

Oferece uma visão clara dos pagamentos pendentes e concluídos para que você mantenha o controle de suas finanças

Ajuda a reduzir o vai-e-vem com os clientes, centralizando os registros de pagamentos on-line

ideal para: Todas as empresas de camisetas que desejam simplificar o gerenciamento de pedidos e o rastreamento de pagamentos.

➡️ Leia mais: 10 modelos gratuitos de ordens de serviço em Excel e ClickUp

9. Modelo de formulário de pedido de camiseta de equipe esportiva do Excel/Google Sheets por Bonfire

via Fogueira A arrecadação de fundos e o aumento do espírito de equipe geralmente andam de mãos dadas com as equipes esportivas, e que melhor maneira de conseguir ambos do que por meio da venda de camisetas? A Modelo de formulário de pedido de camiseta para equipes esportivas foi criado para facilitar a organização dessas vendas.

Esse formulário ajuda a manter todos os detalhes do pedido em um só lugar, desde a coleta de nomes de jogadores e informações de contato até a especificação de tamanhos e quantidades de camisetas. Ele garante que a sua equipe coordene perfeitamente as vendas de camisetas sem as típicas confusões de última hora.

Por que este modelo é útil:

Fornece uma estrutura clara para coletar pedidos de camisetas

Mantém o controle das vendas de mercadorias da equipe, para que nenhum pedido seja esquecido

Ajuda a promover a união da equipe enquanto arrecada fundos para despesas como novos equipamentos e viagens

ideal para: Equipes esportivas, gerentes de equipes e organizadores de eventos que desejam gerenciar pedidos de camisetas.

10. Modelo de formulário de pedido de camiseta escolar do Excel/Google Sheets por Bonfire

via Fogueira Nada captura mais o senso de união e o espírito escolar do que alunos vestidos com uniformes combinando em um evento. Quer esteja planejando uma grande festa escolar, um dia esportivo ou um evento especial, garantir uma coordenação tranquila e a distribuição oportuna das camisetas do evento é fundamental para torná-lo memorável. É por isso que a Modelo de formulário de pedido de camiseta escolar é muito útil.

Esse modelo simples, porém altamente eficaz, é Modelo de formulário do Excel permite que você colete com eficiência todos os detalhes de que precisa dos alunos e de seus pais. Os vendedores de camisetas associados a escolas também podem usar esse modelo para rastrear todos os pedidos.

Por que esse modelo é útil:

Coleta todos os detalhes necessários para fazer pedidos de camisetas sem problemas

Funciona para uma variedade de usos - de campanhas individuais de arrecadação de fundos a eventos comunitários

Ajuda a otimizar o controle de pagamentos e as expectativas de entrega

ideal para: Grupos comunitários, eventos de arrecadação de fundos em escolas e pequenas empresas que buscam uma maneira simples de gerenciar as vendas de camisetas com eficiência.

11. Modelo de formulário de camiseta para o dia de campo por PDFFiller

via pdfFiller Está organizando um dia de campo para seus alunos? Ele fica incompleto sem atividades em equipe, e que melhor maneira de estimular o espírito de equipe do que fazer com que cada grupo vista camisetas com códigos de cores? É uma maneira divertida de tornar o evento memorável.

Mas, com vários tamanhos, cores e quantidades para gerenciar, isso pode se tornar rapidamente um pesadelo logístico. É nesse ponto que a Modelo de formulário de pedido de camiseta para o dia de campo é muito útil. Ele fornece um layout de tabela simples para fazer pedidos de camisetas. Basta preencher o número de camisetas que você deseja para cada tamanho nas respectivas colunas e pronto.

Dessa forma, você pode acompanhar facilmente o número total de camisetas encomendadas e o valor final que precisa pagar ao fornecedor.

Por que esse modelo é útil:

Organiza os pedidos por série, facilitando o controle e a distribuição das camisetas

Inclui campos para nome do aluno, série e professor, simplificando a manutenção de registros

Ajuda a evitar confusões e garante que todos recebam o tamanho e a cor corretos

Ideal para: Administradores de escolas, professores e coordenadores de eventos que precisam de uma maneira organizada de gerenciar pedidos de camisetas para eventos ou atividades em toda a escola.

Experimente o ClickUp para um gerenciamento suave de pedidos de camisetas

Os modelos de pedidos de camisetas oferecem uma maneira estruturada e confiável de gerenciar todos os seus pedidos, otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a satisfação do cliente. Quer esteja processando pedidos em massa para eventos, personalizando designs ou gerenciando o estoque, esses modelos economizam tempo, reduzem erros e garantem operações perfeitas.

O ClickUp oferece uma variedade de formulários gratuitos de pedidos de camisetas que simplificam os processos de back-end e criam uma experiência mais suave e profissional para seus clientes. Esses formulários ajudam a preparar sua empresa para o sucesso a longo prazo.

Pronto para expandir seu negócio de camisetas? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!