Benefícios essenciais do WhatsApp para empresas que você deve conhecer

O envolvimento proativo com comentários e perguntas demonstra que sua marca realmente valoriza seus clientes. Isso preenche possíveis lacunas de informações e eleva a imagem de sua marca a um novo nível de profissionalismo.

📌 Verificação de fatos: 79% das empresas confirmam que o chat ao vivo e os aplicativos de mensagens aumentam as vendas, a receita e a fidelidade do cliente.

Uma ferramenta popular entre clientes e marcas é o WhatsApp for Business.

Desde seu lançamento em 2009 como um aplicativo básico de mensagens, ele se expandiu para impactar a marca, o relacionamento com os clientes e a eficiência operacional.

Está curioso para saber o que sua empresa ganha com o WhatsApp? Este artigo aborda os recursos potentes e os benefícios incríveis de usar o WhatsApp for Business!

Principais recursos do WhatsApp Business

Antes de analisarmos as vantagens do WhatsApp for Business, vamos considerar os principais recursos que o tornam tão popular.

1. Perfil do WhatsApp Business

visualização do perfil do WhatsApp Business_

Um dos principais recursos da ferramenta é permitir que as empresas criem uma identidade profissional. Isso inclui detalhes essenciais, como:

Nome e descrição da empresa

Endereço

Horário de funcionamento

Detalhes de contato (ID de e-mail e número de telefone)

O perfil comercial do WhatsApp é uma maneira rápida de os clientes entenderem sua empresa.

2. Mensagens automatizadas: Mensagens de saudação e de ausência

Mensagens automatizadas para saudações e notificações de ausência

Outra ferramenta conveniente do WhatsApp for Business são as mensagens automatizadas de saudação e de ausência, que podem ser criadas para seus clientes com apenas algumas linhas de entrada.

As mensagens de saudação proporcionam uma recepção calorosa, enquanto as mensagens de ausência mantêm seus clientes informados quando você não está por perto. Isso mantém seus clientes envolvidos e o libera da pressão de verificar constantemente as mensagens recebidas.

3. Respostas rápidas para uma comunicação eficiente

Definição de respostas rápidas no WhatsApp Business

O WhatsApp for Business permite que você configure respostas rápidas para consultas básicas de clientes e perguntas frequentes. Essa ferramenta comercial também permite que você crie respostas personalizadas com base em palavras-chave

Precisa de um exemplo? Digamos que você configure uma resposta rápida para a palavra "aberto" Quando um cliente perguntar quando você está aberto, tudo o que você precisa fazer é digitar "/aberto", identificar sua resposta rápida e enviar!

Dica profissional: Deixe o cliente completar a frase ou o argumento. Responder a uma pergunta incompleta pode diluir ou confundir o bate-papo e prejudicar a experiência do cliente. 📊

4. Rótulos para organização de contatos

Captura de tela de etiquetas no WhatsApp for Business

As etiquetas no WhatsApp Business organizam e classificam contatos e bate-papos. A ferramenta rotula seus clientes com base em critérios específicos, como status do lead, pagamento ou consultas comerciais.

O recurso facilita a priorização de conversas importantes. Os rótulos ajudam a acompanhar o progresso, garantindo que você não perca nenhuma consulta do cliente.

5. WhatsApp web para uso em desktop

WhatsApp Web para uso em desktop

O aplicativo para desktop do WhatsApp Business oferece uma opção mais ergonômica para gerenciar a comunicação com o cliente. Ele permite que os clientes e a equipe de suporte se conectem e resolvam problemas de qualquer lugar.

Esse recurso aumenta a produtividade, permitindo que os funcionários manipulem as conversas em uma tela maior e digitem com mais eficiência. O WhatsApp Web é ideal para profissionais e equipes que precisam de flexibilidade na escolha dos dispositivos de comunicação.

Benefícios de usar o WhatsApp para empresas

Esses recursos oferecem uma visão geral dos benefícios do WhatsApp for Business para suas operações. Vamos nos aprofundar na essência de tudo isso. Aqui estão dez benefícios de adotar essa ferramenta em sua empresa.

1. Comunicação aprimorada com o cliente

Um ótimo suporte ao cliente começa com uma comunicação tranquila. Uma plataforma familiar e fácil de usar, como o WhatsApp, transforma potencialmente a qualidade dessas interações.

Veja como o aplicativo WhatsApp Business aprimora a comunicação com o cliente:

Permite conversas diretas com mensagens de texto, notas de voz, chamadas, etc. Isso mantém a comunicação versátil e não deixa lacunas quando se trata de consultas de clientes

com mensagens de texto, notas de voz, chamadas, etc. Isso mantém a comunicação versátil e não deixa lacunas quando se trata de consultas de clientes O compartilhamento de multimídia avançada na plataforma de negócios do WhatsApp aumenta o envolvimento do cliente. O uso de vídeos promocionais e folhetos facilita o marketing eficaz no WhatsApp

na plataforma de negócios do WhatsApp aumenta o envolvimento do cliente. O uso de vídeos promocionais e folhetos facilita o marketing eficaz no WhatsApp Simplifica as consultas e o gerenciamento de conflitos ao facilitar as evidências enviadas pelos clientes, como imagens ou documentos de produtos

2. Interação personalizada

A personalização não é mais um luxo.

📌 Verificação de fatos: 81% dos clientes preferem empresas que oferecem uma experiência personalizada.

O WhatsApp for Business é uma ótima ferramenta para criar respostas personalizadas. Veja como ele facilita a interação personalizada:

Defina mensagens automatizadas e personalizadas como saudações, desejos de aniversário ou lembretes de compromissos. Isso cria uma experiência atenciosa para o cliente

como saudações, desejos de aniversário ou lembretes de compromissos. Isso cria uma experiência atenciosa para o cliente Segmente as interações com os clientes e categorize os contatos com rótulos do WhatsApp Business. Direcionar campanhas de marketing e ofertas com base nas preferências do cliente e no status do lead

e categorize os contatos com rótulos do WhatsApp Business. Direcionar campanhas de marketing e ofertas com base nas preferências do cliente e no status do lead Adapte as interações usando insights do histórico de bate-papo para fornecer soluções personalizadas, aumentando o envolvimento e a satisfação

3. Marketing econômico

As restrições orçamentárias não devem limitar seus esforços de marketing e seu impacto. O WhatsApp for Business é uma alternativa econômica aos métodos de marketing tradicionais e inorgânicos.

Veja como ele ajuda as empresas a economizar nos custos de marketing:

Promova diretamente para os clientes por meio de mensagens em grupo. Elimine os custos dos canais de publicidade tradicionais que atingem um público generalizado

para os clientes por meio de mensagens em grupo. Elimine os custos dos canais de publicidade tradicionais que atingem um público generalizado Impulsionar campanhas de marketing compartilhando conteúdo multimídia atraente. Crie catálogos de produtos enviados sem nenhuma despesa adicional com a plataforma

compartilhando conteúdo multimídia atraente. Crie catálogos de produtos enviados sem nenhuma despesa adicional com a plataforma Melhore suas taxas de abertura com a plataforma WhatsApp Business. Dessa forma, você sabe que suas mensagens de marketing têm maior probabilidade de serem vistas e de serem acionadas

4. Atendimento ao cliente simplificado

Os clientes exigem que as marcas mostrem eficiência e acessibilidade em seus serviços. O WhatsApp for Business simplifica seus processos de suporte sem exigir uma equipe de trabalho dedicada.

Veja como ele oferece atendimento ao cliente sem nenhum problema:

Trate as dúvidas dos clientes instantaneamente com atalhos integrados às mensagens em tempo real. Isso enfatiza que os clientes são ouvidos e valorizados

com atalhos integrados às mensagens em tempo real. Isso enfatiza que os clientes são ouvidos e valorizados Compartilhe guias de solução de problemas como vídeos ou PDFs diretamente no bate-papo. Resolução de problemas mais rápida e eficaz

como vídeos ou PDFs diretamente no bate-papo. Resolução de problemas mais rápida e eficaz Rastreie interações e feedback de clientes com a API do WhatsApp Business integrando suas ferramentas de CRM. Permite que os agentes forneçam assistência orientada por dados, informada e contínua

5. Tempos de resposta rápidos

📌 Verificação de fatos: 76% dos clientes valorizam a rapidez com que uma marca responde às consultas. Embora o tempo médio varie de acordo com o canal, os atrasos podem custar uma venda.

O WhatsApp Business permite que você responda de forma rápida, eficaz e até mesmo instantânea. Veja como isso canal de comunicação permite que você faça isso:

Automatiza respostas para perguntas frequentes ou consultas fora do horário comercial com recursos de ferramentas incorporadas. Oferece assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, com respostas instantâneas que não causam transtornos e são eficientes em termos de recursos

ou consultas fora do horário comercial com recursos de ferramentas incorporadas. Oferece assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, com respostas instantâneas que não causam transtornos e são eficientes em termos de recursos Alerta as equipes para mensagens em tempo real por meio de notificações. Permite acompanhamentos mais rápidos e resolução de tíquetes

para mensagens em tempo real por meio de notificações. Permite acompanhamentos mais rápidos e resolução de tíquetes Reduz os tempos de espera com os recursos simplificados do WhatsApp Business, como respostas rápidas e botões interativos

6. Integração com chatbots

Com a rapidez e a clareza sendo a necessidade do momento, os chatbots estão ganhando imensa popularidade no atendimento ao cliente. Os recursos da API do WhatsApp também incluem uma ampla gama de integrações com chatbots.

Veja como as empresas se beneficiam da integração com o chatbot do WhatsApp:

Reduz a carga de trabalho dos agentes ao vivo, permitindo que os chatbots respondam a consultas de rotina. Abordar a disponibilidade de produtos ou o rastreamento de pedidos com menos idas e vindas às planilhas de dados

dos agentes ao vivo, permitindo que os chatbots respondam a consultas de rotina. Abordar a disponibilidade de produtos ou o rastreamento de pedidos com menos idas e vindas às planilhas de dados Melhora a qualidade da personalização com integrações de API, escalando apenas problemas complexos para agentes humanos de atendimento ao cliente

com integrações de API, escalando apenas problemas complexos para agentes humanos de atendimento ao cliente Mantém a qualidade consistente do serviço, 24 horas por dia, com chatbots de IA integrados

7. Colaboração aprimorada Colaboração no local de trabalho impulsiona a produtividade e a eficiência. Seja para bate-papos pessoais ou atualizações de transmissões, o WhatsApp Business oferece uma interface que complementa o trabalho em equipe.

Veja como o WhatsApp aprimora a comunicação da equipe :

Estabelece uma estrutura de comunicação com bate-papos em grupo, permitindo brainstorming e tomada de decisões em tempo real

com bate-papos em grupo, permitindo brainstorming e tomada de decisões em tempo real Mantém as conversas organizadas por meio de grupos específicos de departamentos, garantindo que as informações permaneçam relevantes e focadas

por meio de grupos específicos de departamentos, garantindo que as informações permaneçam relevantes e focadas Permite a participação seletiva, permitindo que os criadores escolham os membros a dedo, mantendo as discussões precisas e acionáveis

Além disso, veja como o WhatsApp aprimora os recursos de compartilhamento de arquivos para empresas:

Permite que as equipes compartilhem facilmente relatórios , imagens e apresentações em vários formatos padrão do setor

, imagens e apresentações em vários formatos padrão do setor Fornece recursos críticos sem perder detalhes com limites de transferência de arquivos grandes e compatibilidade com resolução HD

sem perder detalhes com limites de transferência de arquivos grandes e compatibilidade com resolução HD Oferece segurança de dados com criptografia de ponta a ponta, protegendo informações comerciais confidenciais durante as trocas

8. Maior envolvimento do cliente

O envolvimento é o que gera interações, leads e, eventualmente, vendas. Como um aplicativo de mensagens pessoais, o WhatsApp mantém as estratégias de interação diretas e eficazes.

Quando se trata de feedback e pesquisas, veja o que o WhatsApp Business oferece:

Colete insights valiosos sem esforço usando enquetes, permitindo pesquisas rápidas e simples para obter feedback acionável do cliente

sem esforço usando enquetes, permitindo pesquisas rápidas e simples para obter feedback acionável do cliente Incentivar a participação e a apreciação em tempo real para aumentar o envolvimento do cliente

e a apreciação em tempo real para aumentar o envolvimento do cliente Simplifique os processos de feedback por meio de botões interativos, facilitando a coleta de respostas e a obtenção de insights

O WhatsApp também é ótimo para melhorar o impacto dos programas de fidelidade.

Entregue ofertas exclusivas por meio de mensagens personalizadas e diretas, criando conexões significativas com os clientes

por meio de mensagens personalizadas e diretas, criando conexões significativas com os clientes Adapte as atualizações de fidelidade às preferências do cliente, garantindo que a comunicação se alinhe aos interesses individuais para um envolvimento mais profundo

9. Alcance global e escalabilidade

Expandir seu alcance é fácil com uma plataforma de comunicação global. O WhatsApp for Business, disponível em vários países, permite que as empresas cresçam de forma eficaz. Veja como:

Alcance mercados internacionais com a presença global do WhatsApp. Promova interações regionais com seu suporte em vários idiomas

com a presença global do WhatsApp. Promova interações regionais com seu suporte em vários idiomas Atenda a grandes volumes de clientes e dimensione a comunicação com mensagens em grupo e automação de respostas

e dimensione a comunicação com mensagens em grupo e automação de respostas Mantenha a comunicação acessível substituindo chamadas caras por chamadas gratuitas de dados da Internet

Como começar a usar o WhatsApp Business

Já falamos sobre como o WhatsApp for Business melhora os aspectos operacionais e estratégicos. Para ajudar você a começar, aqui estão cinco etapas rápidas para configurar sua conta do WhatsApp Business:

Etapa 1: Faça o download ou abra o aplicativo WhatsApp Business

Faça o download ou abra o aplicativo WhatsApp Business Etapa 2: Concordar com os termos e condições

Concordar com os termos e condições Etapa 3: Verificar seu número comercial por mensagem de texto ou ligação

Verificar seu número comercial por mensagem de texto ou ligação Etapa 4: Adicione o nome e a categoria de sua empresa

Adicione o nome e a categoria de sua empresa Etapa 5: Explore e comece a usar as ferramentas de negócios

Com isso, você está pronto para começar a usar os principais recursos e vantagens do WhatsApp Business.

Bônus: Também é possível migrar um número do WhatsApp existente para a conta comercial. Não há necessidade de obter um novo número. ✅

Limitações do uso do WhatsApp para comunicação comercial

A plataforma do WhatsApp Business oferece inúmeras vantagens. Dito isso, ela tem suas desvantagens. Aqui estão quatro limitações a serem consideradas:

Limitações de mensagens : Restringe o número de mensagens que as empresas podem iniciar, dificultando as operações de pequeno e médio porte. Requer verificação e aprovação da conta para uma cota maior

: Restringe o número de mensagens que as empresas podem iniciar, dificultando as operações de pequeno e médio porte. Requer verificação e aprovação da conta para uma cota maior Escalabilidade complexa : Tem dificuldade para lidar com grandes volumes de interações. Torna-se restritivo e desafiador gerenciar as crescentes interações com os clientes sem integrações adicionais

: Tem dificuldade para lidar com grandes volumes de interações. Torna-se restritivo e desafiador gerenciar as crescentes interações com os clientes sem integrações adicionais Análise básica : Não possui recursos abrangentes de geração de relatórios além das taxas de entrega, recebimento e leitura de mensagens. Não oferece suporte ao planejamento e desenvolvimento aprofundados para futuras estratégias de marketing

: Não possui recursos abrangentes de geração de relatórios além das taxas de entrega, recebimento e leitura de mensagens. Não oferece suporte ao planejamento e desenvolvimento aprofundados para futuras estratégias de marketing Falta de personalização : Oferece opções mínimas de personalização da marca ou da interface. Impede que as empresas ofereçam uma experiência de cliente totalmente personalizada

: Oferece opções mínimas de personalização da marca ou da interface. Impede que as empresas ofereçam uma experiência de cliente totalmente personalizada Recursos restritos nos planos básicos: Fornece funcionalidades avançadas, como chatbots e análises, somente em configurações baseadas em API. Torna-se menos acessível para empresas menores que usam a versão do aplicativo

Usando o ClickUp para uma comunicação comercial eficaz

As limitações do WhatsApp restringem as comunicações e o marketing em nível comercial. Para empresas que almejam um crescimento exponencial, uma Alternativa ao WhatsApp torna-se uma necessidade.

O gerenciamento de projetos, o envolvimento do cliente e a comunicação da equipe formam o núcleo da comunicação empresarial. Com esses elementos em mente, o ClickUp se torna instantaneamente uma opção superior para seu gerenciamento de equipe requisitos.

De fato, o ClickUp apresenta mais de 30 ferramentas e mais de 1.000 integrações projetadas para a excelência comercial. Precisa ser mais convincente? Vamos comparar os dois aplicativos.

Características WhatsApp Business ClickUp Funções primárias ✅ Comunicação ✅ Compartilhamento de arquivos ✅ Gerenciamento de projetos ✅ Comunicação e colaboração ✅ Automação e análise baseadas em IA Ferramentas de colaboração ✅ Funcionalidade de bate-papo em grupo✅ Compartilhamento de tela baseado em chamadas ✅ Colaboração em tempo real✅ Comentários e marcações✅ Espaços de trabalho compartilhados✅ Mensagens Gerenciamento de negócios 🚫 Não foi projetado para gerenciamento de projetos ✅ Recursos eficientes de gerenciamento de projetos✅ Definição de metas✅ Gráficos de Gantt✅ Gerenciamento da carga de trabalho da equipe✅ Soluções de RH Engajamento do cliente ✔️ Ferramentas de interação com o cliente, como respostas automáticas e rápidas ✅ Integração com CRM✅ Ferramentas de suporte ao cliente✅ Fluxos de trabalho automatizados Criptografia de ponta a ponta para mensagens ✅ Medidas de segurança potentes✅ Criptografia de dados✅ Controles de acesso de usuários✅ Permissões seguras e compartilhamento de arquivos Escalabilidade ✔️ Escalabilidade limitada para grandes equipes e projetos complexos ✅ Altamente escalável para empresas em crescimento✅ Automação personalizável Preços ✔️ O plano gratuito é semelhante ao aplicativo de mensagens pessoais com alguns adicionais tools✔️ Os planos pagos vêm com integrações específicas para a empresa ✅ O plano gratuito tem acesso a quase todos os recursos ✅ Vários planos de preços são dimensionados para atender aos requisitos de todos os tamanhos de equipe

O ClickUp conta com uma equipe dedicada e fácil de usar mensagens de negócios aplicativo.

Melhore o atendimento ao cliente e a comunicação com o ClickUp Chat

Comunique-se e gerencie tarefas no espaço de trabalho unificado do ClickUp Chat ClickUp Chat é uma ferramenta versátil projetada para comunicação e colaboração contínuas. Ele apresenta amplos recursos de mensagens comerciais para bate-papos diretos e em grupo. Além disso, você obtém chamadas de áudio e vídeo nítidas que mantêm as interações suaves e claras.

Veja por que os usuários estão usando o ClickUp para melhorar sua comunicação: 🚀

O ClickUp transferiu todas as comunicações de diferentes canais, como e-mails, chats e whatsapp, para um único lugar. Assim, você sabe onde ir para encontrar as informações de que precisa

Rosana Hungria, gerente de projetos

Esse ferramenta de bate-papo da equipe combina o gerenciamento de projetos e equipes na interface de bate-papo. Ela ajuda a conectar bate-papos com tarefas e projetos, mantendo o contexto e as atualizações sempre claros. Crie novas tarefas a partir de tópicos de bate-papo, vincule tópicos de bate-papo a tarefas específicas e elimine a troca desnecessária de conteúdo! o.

Apresenta tópicos, reações, formatação de rich text e espaços para tornar as discussões mais organizadas e interativas. As atualizações de status, as notificações e as barras laterais personalizáveis simplificam ainda mais a comunicação interna .

📍 Bônus: Aqui está uma análise detalhada de como ClickUp Chat remodela a comunicação empresarial e se integra perfeitamente aos processos de trabalho essenciais. 💼

Além da comunicação abrangente, a plataforma tem uma ferramenta de IA dedicada para turbinar o gerenciamento de projetos e a comunicação empresarial.

Integre o poder das mensagens automatizadas com o ClickUp Brain

Resuma e analise as comunicações da equipe, automatize o envio de mensagens e agende respostas com o ClickUp Brain ClickUp Brain é uma ferramenta avançada de IA que resume, analisa e automatiza. A ferramenta ajuda a responder perguntas e criar tarefas diretamente das mensagens de bate-papo. Seus recursos de automação também reduzem o esforço manual sem perder detalhes críticos.

Para aprimorar a qualidade da comunicação, o ClickUp Brain se destaca no agendamento de mensagens, perfeito para a comunicação oportuna em diferentes fusos horários.

Ele também tem um recurso StandUp que coleta atualizações, identifica bloqueadores e cria insights, o que é ótimo para alinhar todos e, muitas vezes, evitar reuniões demoradas.

Quer se concentrar em melhorias? O ClickUp Brain é ótimo para analisar conversas e gerar sugestões que melhoram a colaboração. Ele pode ser acessado a partir das ferramentas de qualquer plataforma e oferece consistência de dados com links claros para tarefas, documentos e fontes.

De modo geral, o ClickUp Brain torna a comunicação perfeita, eficiente e produtiva.

Se precisar de mais desse arsenal de produtividade, o ClickUp oferece um kit de ferramentas dedicado de criação e compartilhamento de vídeo para fechar o negócio.

Bônus: A plataforma ClickUp permite que você convide pessoas para a sua equipe, o que é perfeito para conectar partes interessadas internas e externas. Ela promove a comunicação instantânea com o cliente e reduz as lacunas de informação. 🗂️

Grave vídeos para nunca perder nada com o ClickUp Clips

Grave vídeos sem esforço, conecte-os a tarefas e compartilhe informações com o ClickUp Clips Clipes ClickUp é uma ferramenta versátil de gravação e compartilhamento de vídeo. Ela captura telas, narra fluxos de trabalho e cria explicações visuais para maior clareza. Os clipes são ideais para atualizações, demonstrações e solução de problemas sem confundir os e-mails.

É excelente para colaboração por vídeo assíncrona ajudando até mesmo os gerentes a fornecer orientações claras e em tempo real. **Instruções, feedback ou relatórios gravados reduzem a falta de comunicação. Os clipes se integram a tarefas e projetos, mantendo o contexto e a usabilidade.

Ao combinar recursos visuais e narração, o Clips melhora a comunicação e a produtividade, levando a fluxos de trabalho mais eficientes e ao alinhamento de projetos.

Deseja uma estrutura pronta para uso nos processos de comunicação? O ClickUp oferece várias estruturas pré-concebidas modelos de comunicação para economizar seu tempo.

Modelo de mensagem instantânea ClickUp

Modelo de mensagem instantânea do ClickUp promove a comunicação harmoniosa da equipe com um formato estruturado. Ele ajuda a criar atualizações claras e concisas e mensagens impactantes.

Esse modelo de tarefa inclui quatro subtarefas essenciais, que abrangem convenções de nomenclatura e minimização de mensagens perdidas. Ele solicita aos usuários que definam indicadores de mensagens e revisem cuidadosamente o conteúdo antes de enviá-lo.

Bônus: Quer saber mais sobre software de e-mail colaborativo? Dê uma olhada em 10 melhores softwares de caixa de entrada compartilhada 🤝

Eleve sua comunicação empresarial com o ClickUp

A comunicação é a linha de vida de todas as interações comerciais e com os clientes. Ela fortalece a imagem da marca e simplifica o tratamento das dúvidas dos clientes com a comunicação da equipe.

Nosso guia sobre o WhatsApp for Business destaca suas vantagens e seu uso prático. No entanto, seus recursos básicos geralmente limitam todo o seu potencial. Para obter maior valor comercial, você precisa de ferramentas e integrações avançadas - tudo em uma solução acessível.

Com gerenciamento eficaz de tarefas, automação e ferramentas de colaboração, o ClickUp é a alternativa ideal. Ele facilita a coleta contínua de dados de clientes, a versatilidade e a escalabilidade.

Deseja elevar sua comunicação empresarial? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!