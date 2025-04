Modelos de registros de entrega gratuitos para aumentar a eficiência logística

Manter o controle das entregas recebidas pode facilmente se tornar uma dor de cabeça para qualquer equipe de logística. Isso começa com pacotes perdidos, registros pouco claros ou detalhes de remessa esquecidos, levando à perda de suprimentos, aumento de despesas e clientes frustrados.

Mas não se preocupe! Um modelo de registro de entrega ajuda a criar uma estrutura e economiza tempo, dinheiro e esforço.

Com o uso de um modelo de registro de entrega, as empresas e as equipes de logística ficam a par de tudo. Elas podem rastrear cada remessa, garantir que todos os itens sejam registrados e identificar quaisquer problemas antes que eles saiam do controle.

Este blog lista 10 modelos gratuitos de registro de entrega para simplificar o processo, rastrear as entregas com precisão e aumentar a eficiência.

Vamos começar!

O que são modelos de registro de entrega?

Um modelo de registro de entrega ajuda uma empresa a se manter atualizada sobre as próximas entregas, fornecendo um formulário estruturado para rastrear e registrar detalhes essenciais.

Mas o que é um registro de entrega?

O registro de entrega funciona como um registro central, garantindo que cada entrega seja documentada com precisão. É um documento usado para manter o controle dos itens recebidos, anotando detalhes como:

Data de entrega

Conteúdo do pacote

Origem da remessa

Todas as assinaturas necessárias para comprovação

Portanto, o uso de um modelo de registro de entrega acelera o rastreamento de pacotes e a organização de programações de remessa, além de economizar tempo por ter todas as informações necessárias em um só lugar.

Leia mais: O que é uma nota de mercadorias recebidas (GRN) e por que ela é importante? Um modelo de registro de entrega é ideal para empresas que gerenciam regularmente as entregas recebidas. Ele fornece documentação clara e evita erros dispendiosos no gerenciamento de suprimentos, reduzindo problemas de remessas perdidas ou entregas não registradas e garantindo que as equipes permaneçam organizadas e eficientes.

O que faz um bom modelo de registro de entrega?

Um modelo de registro de entrega bem projetado ajuda as empresas a rastrear facilmente as entregas de pacotes. Ele organiza as informações necessárias para cada remessa e garante registros precisos, economizando tempo e reduzindo erros.

Aqui estão os principais recursos que você deve avaliar ao selecionar um modelo de registro de entrega ideal:

Data da entrega : Essa seção é essencial para acompanhar a programação e gerenciar os cronogramas de logística

: Essa seção é essencial para acompanhar a programação e gerenciar os cronogramas de logística ID da entrega/número de rastreamento : Documenta as IDs de remessa para o rastreamento fácil e imediato da entrega em caso de dúvidas ou problemas

: Documenta as IDs de remessa para o rastreamento fácil e imediato da entrega em caso de dúvidas ou problemas Informações do remetente e do destinatário : Essa seção registra os detalhes de quem enviou e recebeu cada entrega

: Essa seção registra os detalhes de quem enviou e recebeu cada entrega Itens recebidos : Contém um registro claro do conteúdo, da quantidade e da condição de cada item no modelo de registro

: Contém um registro claro do conteúdo, da quantidade e da condição de cada item no modelo de registro Assinatura para comprovação de recebimento : Esse espaço é para assinaturas autorizadas na entrega, garantindo a responsabilidade

: Esse espaço é para assinaturas autorizadas na entrega, garantindo a responsabilidade Status da entrega : Esta seção marca se a entrega foi concluída, está pendente ou tem problemas

: Esta seção marca se a entrega foi concluída, está pendente ou tem problemas Seção de notas/comentários : É necessário anotar instruções especiais de manuseio ou observações

: É necessário anotar instruções especiais de manuseio ou observações Custos e despesas : Essa seção rastreia quaisquer cobranças associadas à entrega para gerenciar despesas

: Essa seção rastreia quaisquer cobranças associadas à entrega para gerenciar despesas Condição na chegada : Documenta o estado dos pacotes na chegada para relatar danos no modelo de registro

: Documenta o estado dos pacotes na chegada para relatar danos no modelo de registro Horário da entrega: Essa seção do modelo dá suporte ao planejamento de remessas recorrentes ou esperadas

Leia mais: Como mostrar o planejamento de capacidade no Excel: Etapas e modelos

10 modelos de registro de entrega gratuitos para rastrear as entregas recebidas

Um modelo de registro de entrega eficaz ajuda os profissionais de logística e cadeia de suprimentos a simplificar o rastreamento de entregas, reduzindo erros e aumentando a responsabilidade.

Um registro claro dos principais detalhes ajuda os profissionais a gerenciar cronogramas, minimizar atrasos e garantir uma documentação precisa.

Agora, vamos explorar alguns dos melhores modelos de registro de entrega gratuitos do ClickUp:

1. Modelo de registro de entrega do ClickUp

Rastreie suas remessas com eficiência usando o modelo de registro de entrega do ClickUp

O modelo Modelo de registro de entrega do ClickUp o ClickUp Delivery Logate (Registro de Entrega) aprimora o rastreamento de entregas, ajudando as empresas a manter suas remessas dentro do cronograma e, ao mesmo tempo, melhorando a satisfação do cliente. Ele fornece uma maneira estruturada de registrar detalhes de entrega, rastrear pedidos e monitorar status de entrega em tempo real.

As exibições, os campos e os status personalizados do ClickUp permitem que você organize todos os aspectos do processo de entrega, como data, hora, rota e motorista, para garantir o atendimento oportuno e preciso dos pedidos. Isso o ajuda a manter o controle das operações e proporciona clareza e organização para toda a sua equipe.

Principais recursos

Rastreie pedidos, status de entrega e detalhes de pagamento em um só lugar

Organize as entregas por data, hora, motorista, rota e muito mais para facilitar as operações

Atribua tarefas aos membros da equipe com prazos para facilitar o acompanhamento

Configure notificações para se manter informado sobre o andamento da entrega

**Ideal para

Acompanhamento de inventário e gerenciamento de várias entregas diárias

Profissionais de logística, gerentes de varejo e proprietários de restaurantes que precisam de uma maneira confiável de gerenciar as entregas recebidas e manter os registros atualizados

2. Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp

O formulário Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp simplifica o gerenciamento e o rastreamento de pedidos de produtos, facilitando o acompanhamento de cada etapa, desde a colocação do pedido até o atendimento. Esse modelo pronto para uso é perfeito para empresas que desejam aumentar a satisfação do cliente, reduzindo erros e atrasos.

Com entrada de dados automatizada, rastreamento de pedidos e gerenciamento de problemas de pedidos, esse modelo mantém os detalhes essenciais dos pedidos organizados e acessíveis. Ele economiza tempo para as equipes, melhora a eficiência e ajuda a proporcionar uma experiência de pedido perfeita para os clientes.

Principais recursos

Monitore o andamento de cada pedido para garantir a entrega no prazo

Use campos como tipo de produto, preço e quantidade para facilitar a consulta

Adicione status personalizados para marcar os pedidos como Novo , Embalagem , Em trânsito ou Realizado para rastreamento em tempo real

, , ou para rastreamento em tempo real Rastreie problemas facilmente e resolva-os com uma visualização dedicada

**Ideal para

Gerenciamento eficiente de pedidos de produtos de alto volume

Varejistas de comércio eletrônico, atacadistas ou empresas B2B que precisam de uma maneira eficiente de organizar as informações dos clientes e acompanhar os pedidos desde a colocação até a entrega

Leia mais: Leve seu gerenciamento de projetos mais longe com 11 modelos gratuitos de registro e rastreamento de problemas no Excel e no ClickUp projetados para otimizar o controle de problemas e manter seus projetos no caminho certo do início ao fim.

3. Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Fonte Os Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp foi projetado para simplificar o gerenciamento de estoque, o rastreamento e o processamento de pedidos em um espaço de trabalho conveniente. Ele ajuda a reduzir os atrasos nas remessas e a atender aos pedidos com precisão, aumentando a satisfação do cliente e a eficiência operacional.

Esse modelo combina recursos intuitivos - como visualizações, status e campos personalizáveis - para ajudá-lo a rastrear sem esforço o status de cada pedido. Ele também aprimora a logística de remessa e a comunicação, garantindo um fluxo de trabalho suave e eficiente.

*Principais recursos:📍

Acompanhe cada estágio do atendimento de pedidos usando a visualização Board para ter uma visão geral rápida

Use status personalizados como Em estoque e Falta de estoque para manter o controle dos níveis de estoque

e para manter o controle dos níveis de estoque Adicione detalhes essenciais, como custos do produto, quantidades e informações do fornecedor com campos personalizados

Use a visualização Docs para armazenar instruções de embalagem, informações do fornecedor e outros documentos relacionados ao pedido

**Ideal para

Aprimorar o processamento de pedidos e o controle de estoque

Gerentes de comércio eletrônico, equipes de operações e varejistas que precisam de rastreamento eficiente desde a entrada do pedido até a remessa e insights de estoque em tempo real

Leia mais: 10 modelos de atendimento ao cliente para organizar as operações de suporte

4. Modelo de formulário de pedido de compra do ClickUp

Pedido de compra do ClickUp

Fonte O Modelo de formulário de pedido de compra do ClickUp ajuda a centralizar e organizar todas as etapas de aquisição - desde as informações do fornecedor até o rastreamento do pedido - em um só lugar. Ele reduz o trabalho manual, garante a conformidade com as políticas de compras e ajuda você a ter visibilidade em tempo real dos pedidos.

Usando esse modelo, as equipes de compras podem gerenciar seus processos de aquisição, minimizar erros e rastrear os status dos pedidos e os prazos de entrega com eficiência.

*Principais recursos:📍

Categorize e organize detalhes essenciais do fornecedor, como nomes, contatos e endereços

Documentar cada item com descrições, quantidades e preços para garantir pedidos claros e precisos

Crie tarefas para calcular custos detalhados, aplicar descontos e incluir taxas de remessa para finalizar os pedidos

Acompanhe os estágios dos pedidos, desde New Requests até Complete, e monitore cada etapa do processo de aquisição

*Ideal para:🔮

Centralizar a documentação do pedido de compra

Equipes de suprimentos e gerentes de compras em organizações de manufatura e varejo que desejam uma abordagem sistemática para gerenciar solicitações e estoque

Leia mais: 10 modelos de formulários de pedidos gratuitos em Excel e ClickUp

5. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

O modelo Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp permite que as equipes rastreiem os pedidos, monitorem os níveis de estoque e mantenham informações sobre os fornecedores - tudo em um painel organizado. Essa configuração reduz o risco de falta de estoque, ajuda a otimizar os processos de compra e melhora o relacionamento com os fornecedores.

O modelo garante registros precisos, pedidos pontuais e gerenciamento eficaz de estoque com alertas automatizados, campos personalizados e rastreamento avançado.

*Principais recursos:📍

Use os campos personalizados para capturar os custos dos itens e monitorar o cumprimento do orçamento em tempo real

Acompanhe o progresso de cada pedido com status personalizados como Pagamento , Adicionar ao estoque e Entregue

, e Defina lembretes automáticos para pontos de reabastecimento, garantindo que você sempre tenha o estoque adequado

Use Docs e tarefas para armazenar formulários de compra e manter comunicações com fornecedores

**Ideal para

Gerenciamento de compras e estoque

Gerentes de cadeia de suprimentos, equipes de compras e proprietários de empresas de comércio eletrônico que precisam de compras organizadas e rastreamento de estoque para otimizar as operações

Leia mais: Deseja otimizar seu negócio de comércio eletrônico? Dê uma olhada no 10 melhores softwares de gerenciamento de inventário de comércio eletrônico para otimizar seus processos, reduzir erros e aumentar a eficiência.

6. Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp

Modelo de gerenciamento de inventário do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de estoque do ClickUp simplifica os processos de gerenciamento de estoque e melhora a eficiência geral dos negócios. Ele fornece uma plataforma centralizada para rastrear níveis de estoque, monitorar movimentos de estoque e analisar dados de vendas.

Usando esse modelo, você pode gerenciar relacionamentos com fornecedores e automatizar tarefas. Essas funcionalidades o ajudam a tomar decisões informadas sobre compras, produção e vendas, o que, em última análise, leva a uma maior produtividade e lucratividade.

*Principais recursos:📍

Visualize facilmente os níveis atuais de estoque, os pontos de reabastecimento e os alertas de estoque

Obtenha insights sobre tendências de vendas, produtos populares e itens de baixa rotatividade

Monitore as movimentações de estoque, como remessas recebidas, remessas de saída e transferências internas

Rastreie informações de fornecedores, pedidos de compra e programações de entrega

*Ideal para:🔮

Simplificar o gerenciamento de estoque e centralizar os dados

Gerentes de armazém, varejistas de comércio eletrônico e profissionais da cadeia de suprimentos que precisam gerenciar seu estoque de forma eficaz

Leia mais: Simplifique o gerenciamento de estoque com estes 10 modelos de inventário gratuitos para Excel, Sheets e ClickUp e otimize o controle dos níveis de estoque e o gerenciamento de suprimentos!

7. Modelo de rastreamento de estoque do ClickUp

Modelo de inventário do ClickUp

O modelo Modelo de rastreamento de estoque do ClickUp fornece um hub central para monitorar níveis de estoque, fornecedores, detalhes de pedidos e muito mais. Independentemente de você estar supervisionando uma pequena loja ou uma operação com vários locais, esse modelo ajuda a aprimorar o processo de inventário, reduzindo erros e economizando tempo.

Esse modelo de registro permite que você entenda melhor as operações de inventário em um espaço de trabalho organizado. Com suas exibições personalizáveis, fluxos de trabalho automatizados e campos personalizados, você pode rastrear pedidos, monitorar tendências de estoque e prever necessidades de reordenamento.

*Principais recursos:📍

Visualize o estoque por fornecedor para monitorar facilmente os fornecedores e seus produtos

Use status personalizados como Aberto e Concluído para monitorar o status de cada item do estoque

e para monitorar o status de cada item do estoque Defina pontos de reabastecimento e receba alertas para evitar falta de estoque

Insira especificações de itens, custos e detalhes do fornecedor usando 15 campos personalizáveis

**Ideal para

Monitoramento de estoque e geração de relatórios em tempo real

Gerentes de estoque, supervisores de armazém e equipes de compras em varejo, comércio eletrônico e manufatura que precisam supervisionar os níveis de estoque, acompanhar os custos e gerenciar as relações com os fornecedores de forma eficiente

💡 Dica Profissional: Aprenda para melhorar seu planejamento de estoque para reduzir significativamente os custos e evitar rupturas de estoque. Use um software de previsão e gerenciamento de estoque confiável para manter os níveis de estoque ideais e sua empresa eficiente!

8. Modelo de KPI do ClickUp Warehouse

KPI de armazém do ClickUp

O modelo Modelo de KPI do ClickUp Warehouse centraliza o rastreamento dos indicadores essenciais de desempenho do depósito. Ele permite que você monitore métricas críticas, como precisão de estoque, rendimento e precisão de pedidos, tudo em um só lugar.

Quer esteja gerenciando um único depósito ou supervisionando vários locais, visualize os principais pontos de dados, identifique tendências e tome decisões informadas usando esse modelo de registro.

*Principais recursos:📍

Monitore KPIs, como rotatividade de estoque, tempo de ciclo de recebimento e precisão com campos personalizados

Use status como Arquivado , Para auditoria e Em andamento para acompanhar o progresso do KPI em cada estágio

, e para acompanhar o progresso do KPI em cada estágio Agrupe os dados de KPI por semana, produto e tipo de transação para obter melhor visibilidade

Compare as métricas com as metas de desempenho e identifique áreas de melhoria na exibição de tabela

**Ideal para

Acompanhamento de métricas de produtividade do armazém

Gerentes de armazém, supervisores de logística e equipes de operações nos setores de varejo, manufatura e distribuição que precisam de uma ferramenta centralizada para rastrear, analisar e melhorar os KPIs do armazém

9. Modelo de aquisição do ClickUp

Modelo de aquisição do ClickUp

O modelo Modelo de aquisição do ClickUp ajuda você a se manter organizado, acompanhar as despesas e manter a transparência em seus relacionamentos com fornecedores. As equipes de compras podem usá-lo para gerenciar solicitações de entrada, aceitar propostas de preços, monitorar entregas e negociar contratos - tudo em uma plataforma única e fácil de navegar.

Esse modelo de registro de entrega garante que você possa gerenciar seu processo de aquisição de forma eficaz, reduzindo o risco de erros, melhorando a comunicação com o fornecedor e economizando tempo.

**Principais recursos

Use a visualização de lista para organizar e gerenciar as atividades de compras

Categorize os fornecedores com base na importância e nos níveis de risco

Organize as tarefas em status como Em andamento , Saído para assinatura e Precisa de esclarecimento

, e Utilize a visualização de Procedimentos Operacionais Padrão de Compras para criar e armazenar processos padronizados

*Ideal para:🔮

Rastreamento eficiente de aquisições

Agentes de compras e gerentes de cadeia de suprimentos de manufatura e varejo que precisam de um sistema estruturado para gerenciar pedidos de compra, relações com fornecedores e negociações de contratos

Leia mais: Desenvolvimento colaborativo de software para melhorar a entrega

10. Modelo de formulário de pagamento do ClickUp

Modelo de formulário de pagamento do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de pagamento do ClickUp fornece uma estrutura abrangente para coletar detalhes essenciais de pagamento, rastrear transações e garantir que cada pagamento seja tratado com precisão e segurança. Você pode adaptar esse modelo para atender a várias necessidades relacionadas a pagamentos, desde a entrada inicial do pedido até a confirmação final.

A centralização do gerenciamento de pagamentos minimiza os erros de entrada manual, melhora a transparência e aumenta a satisfação do cliente por meio de formulários seguros e fáceis de usar.

*Principais recursos:📍

Reúna informações essenciais sobre pagamentos, como nome do cliente, e-mail, método de pagamento e valor

Acompanhe o status de cada transação com status personalizados como New Order , Payment Received e Payment Declined

, e Adicione atributos essenciais como Total Cost , Quantity , Mode of Payment e Ticket Type para melhorar a coleta de dados

, , e para melhorar a coleta de dados Configure medidas de segurança, como criptografia e automação de dados, para garantir o processamento seguro de informações confidenciais

*Ideal para:🔮

Coleta de dados de clientes e rastreamento de pagamentos

Varejistas e prestadores de serviços que desejam acompanhar os pedidos dos clientes e gerenciar transações com recursos integrados de segurança e conformidade

💡 Dica profissional: Para profissionais que buscam uma solução completa de gerenciamento de projetos de logística e cadeia de suprimentos, ClickUp tem tudo o que é necessário para manter os projetos funcionando sem problemas. Do gerenciamento e programação de tarefas ao controle de tempo, colaboração em equipe e comunicação, o ClickUp reúne todos os aspectos do gerenciamento de projetos em uma única interface.

Um dos principais recursos desse software de logística é o Modelos do ClickUp uma coleção de mais de 1.000 modelos personalizáveis e fáceis de usar, criados para atender a várias necessidades de projetos de profissionais de diversos setores. É possível acessar vários modelos de registro prontos para uso para documentação precisa e acompanhamento eficiente da entrega.

Refine seu registro de entrega de forma eficaz com o ClickUp

Em um mundo de ritmo acelerado, manter-se organizado e eficiente é fundamental para operações tranquilas. Mas com esses 10 modelos de registro de entrega gratuitos do ClickUp, você pode fazer isso com eficiência.

Esses modelos ajudam a organizar os registros, monitorar as entregas recebidas e rastrear as remessas com facilidade, melhorando a eficiência e a produtividade da sua equipe.

Portanto, diga adeus às planilhas confusas e aos e-mails intermináveis - o ClickUp facilita o controle de suas entregas e o foco no que importa: o crescimento de seus negócios.

Pronto para aprimorar seu gerenciamento de logística? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e assuma o controle de seus registros de entrega como nunca antes!