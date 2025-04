Melhores modelos de Balanced Scorecard em Excel

Apesar do acesso às melhores ferramentas de produtividade e equipes de gerenciamento de desempenho disponíveis atualmente, 93% das organizações relatam que precisam de mais produtividade.

Por quê? Muitas empresas dependem muito das ferramentas tradicionais e, muitas vezes, não conseguem obter insights reais sobre o desempenho da equipe e as métricas de produtividade. 😟

Entre no Balanced Scorecard Reports ou BSC! Esse sistema de gerenciamento de desempenho estratégico oferece uma visão abrangente das principais métricas que mais importam.

Fato curioso: A importância do BSC na melhoria contínua das organizações cresceu durante a pandemia da COVID-19, com quase 88% dos executivos a usar em 2020!

Precisa de ajuda para adaptar a estrutura do Balanced Scorecard às suas necessidades específicas? Não se preocupe! Elaboramos uma lista dos principais modelos de Balanced Scorecard para o Microsoft Excel, todos facilmente personalizáveis para atender às necessidades exclusivas da sua equipe. ✨

Vamos mergulhar de cabeça! 🤖

O que faz um bom modelo de Balanced Scorecard?

Um relatório de Balanced Scorecard é a sua arma secreta para alinhar a sua equipe, acompanhar os KPIs e impulsionar o crescimento sustentável. Esse relatório simples ajuda a traduzir suas metas em métricas acionáveis, dando à sua equipe uma compreensão clara de seu desempenho.

No entanto, se você pesquisar on-line, encontrará toneladas de Modelos de Balanced Scorecard . Mas como saber qual deles é o mais adequado para você? 🤔

A resposta está em escolher uma opção que vá além da entrada de dados básicos para fornecer percepções claras e estruturadas sobre seus dados de desempenho e metas estratégicas. O melhor modelo de Balanced Scorecard que o Excel tem a oferecer deve ter:

Uma estrutura e um quadro claros : Selecione um modelo de Balanced Scorecard que inclua seções dedicadas à definição de objetivos estratégicos, ao acompanhamento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) e à definição de metas mensuráveis em áreas essenciais, como finanças, relacionamento com o cliente, processos internos e aprendizado/crescimento ✅

: Selecione um modelo de Balanced Scorecard que inclua seções dedicadas à definição de objetivos estratégicos, ao acompanhamento de indicadores-chave de desempenho (KPIs) e à definição de metas mensuráveis em áreas essenciais, como finanças, relacionamento com o cliente, processos internos e aprendizado/crescimento ✅ Colunas personalizáveis: Opte por um modelo de Balanced Scorecard adaptável às necessidades exclusivas e aos valores centrais de sua organização, incluindo a capacidade de modificar as áreas-chave e as metas de negócios para que correspondam às suas necessidadesiniciativas estratégicas ✅

Opte por um modelo de Balanced Scorecard adaptável às necessidades exclusivas e aos valores centrais de sua organização, incluindo a capacidade de modificar as áreas-chave e as metas de negócios para que correspondam às suas necessidadesiniciativas estratégicas ✅ Facilidade de uso : Escolha modelos de Balanced Scorecard com a estrutura necessária para ajudá-lo a inserir dados rapidamente e visualizar insights sem complicações ✅

: Escolha modelos de Balanced Scorecard com a estrutura necessária para ajudá-lo a inserir dados rapidamente e visualizar insights sem complicações ✅ Recursos de visualização: Opte por modelos de Balanced Scorecard que, idealmente, incluam tabelas, gráficos ou painéis integrados para ajudá-lo a acompanhar o objetivo da empresa, obter projeções financeiras, criar um mapa estratégico e monitorar o progresso facilmente ✅

**Você sabia que o Dr. Robert Kaplan e o Dr. David Norton foram os responsáveis pela invenção da estratégia de gerenciamento do Balanced Scorecard em 1992?

Top 5 modelos de Balanced Scorecard no Microsoft Excel

Enquanto um Balanced Scorecard ajuda a entender claramente seus objetivos, mas nem todos os modelos são iguais.

Cada modelo abrange um requisito de planejamento estratégico, desde o modelo básico do Balanced Scorecard para gerenciar os objetivos estratégicos da organização até modelos especializados para perspectiva financeira e gerenciamento de partes interessadas.

Vamos nos aprofundar em alguns modelos práticos de Balanced Scorecard que ajudam a otimizar suas prioridades estratégicas e operações comerciais.

1. Modelo completo de Balanced Scorecard da Procurement Journey

via jornada de compras O Modelo completo de Balanced Scorecard da Procurement Journey oferece uma estrutura abrangente para definir e monitorar objetivos estratégicos, alinhando-os com os principais indicadores de desempenho da sua organização e acompanhando o progresso em áreas essenciais de negócios.

Dividida em seções que abrangem as quatro perspectivas - qualidade, custo, sustentabilidade e serviço -, cada seção inclui KPIs e objetivos predefinidos, facilitando a organização e a visualização das métricas de desempenho.

Veja por que você vai adorar:

Oferece uma visão abrangente do desempenho organizacional com seções definidas para objetivos estratégicos e KPIs

Permite fácil personalização para atender às necessidades exclusivas de diferentes departamentos ou equipes

Oferece um layout estruturado que simplifica o monitoramento de várias áreas de desempenho

Caso de uso ideal: O modelo é adequado para gerentes e analistas que precisam de um modelo de scorecard abrangente para alinhar e monitorar objetivos estratégicos em vários níveis organizacionais.

2. Modelo de Balanced Scorecard da Stratexhub

via Stratexhub O Balanced Scorecard Template by StratexHub oferece uma abordagem flexível e direta para organizações que desejam alinhar a estratégia com as métricas de desempenho. Esse modelo simplifica o rastreamento de KPIs em medidas financeiras, perspectiva do cliente, processos internos e aprendizado, ao mesmo tempo em que oferece amplo espaço para adicionar objetivos personalizados.

O layout simples do modelo facilita a compreensão e a atualização, mesmo para equipes que não têm experiência com Balanced Scorecards. Com seções dedicadas a cada perspectiva e campos de KPI personalizáveis, esse modelo permite que as equipes organizem a visão da empresa e acompanhem o desempenho em tempo real.

Veja por que você vai adorar:

Simplifica o acompanhamento dos objetivos estratégicos com seções claras e organizadas para cada perspectiva do scorecard

Permite a adaptação dos KPIs para atender a metas comerciais específicas por meio de campos personalizáveis

Oferece um layout de fácil leitura que minimiza a curva de aprendizado para o uso do Balanced Scorecard

Caso de uso ideal: Esse modelo gratuito de Balanced Scorecard é ideal para organizações e equipes que buscam um modelo de Balanced Scorecard simples, flexível e compatível com KPIs personalizados.

3. Modelo de Balanced Scorecard da ESM

via ESM O Modelo de Balanced Scorecard da ESM foi criado para ajudar as organizações a integrar o planejamento estratégico com a medição de desempenho em um formato coeso e fácil de usar. Esse modelo fornece seções para definir objetivos, estabelecer metas e acompanhá-las usando a estrutura do Balanced Scorecard.

Ele também oferece instruções integradas para orientar os usuários na configuração e manutenção do Balanced Scorecard, tornando-o ideal para usuários novos e experientes. Ele também inclui elementos visuais, como barras de progresso, para fornecer uma visão geral rápida do desempenho atual em relação às metas, garantindo que cada métrica esteja diretamente relacionada aos planos estratégicos da organização.

Veja por que você vai adorar:

Inclui dados reais e metas para vários anos, meses ou trimestres

Mostra barras de progresso e outros recursos visuais para avaliar o desempenho rapidamente

Simplifica a definição de metas e o acompanhamento do desempenho nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard: Financeira, do cliente, interna e de talentos e tecnologia

Caso de uso ideal: Esse modelo é ideal para organizações que buscam um modelo de Balanced Scorecard com orientação sobre a configuração e foco no alinhamento das métricas com a estratégia da empresa.

4. Modelo de Balanced Sheet da Microsoft

via Microsoft O Modelo de Balanced Sheet da Microsoft oferece uma estrutura simples para gerenciar e rastrear dados financeiros como parte de uma abordagem de Balanced Scorecard.

Embora não seja um modelo tradicional de Balanced Scorecard, esse modelo de planilha do Excel ajuda as equipes a integrar percepções financeiras ao seu planejamento estratégico, oferecendo um layout estruturado para métricas financeiras, como ativos e passivos.

Adapte os dados financeiros para refletir as metas de sua organização com um layout intuitivo que permite fácil personalização.

Veja por que você vai adorar:

Fornece uma estrutura detalhada que consiste em quatro planilhas padrão (Resumo, Ativos, Passivos, Categorias) para rastrear dados financeiros como parte de uma estratégia de Balanced Scorecard

Usa um layout familiar da Microsoft, tornando-o acessível para usuários com conhecimentos básicos de Excel

Integra percepções financeiras a esforços mais amplos de gerenciamento de desempenho

Caso de uso ideal: Esse modelo é ideal para empresas com foco na perspectiva financeira, pois permite o acompanhamento de receitas, despesas e alocações orçamentárias. Ele é benéfico para equipes e gerentes que desejam um modelo financeiro especializado para incorporar à sua abordagem de Balanced Scorecard, a fim de aprimorar o acompanhamento orçamentário e financeiro.

5. Modelo de Balanced Scorecard da ClearPoint Strategy

via ClearPoint Strategy Se você deseja implementar uma estrutura estratégica bem-sucedida em toda a sua organização, o Balanced Scorecard Template by ClearPoint Strategy é uma ótima opção. Ele fornece uma estrutura simples e fácil de usar para otimizar o controle de desempenho com opções avançadas de personalização. Ele inclui campos adicionais para cronogramas e responsabilidades, facilitando o gerenciamento da responsabilidade da equipe juntamente com as métricas de desempenho.

A melhor parte desse modelo é que ele inclui instruções detalhadas sobre como alinhar o Balanced Scorecard aos seus objetivos estratégicos, ajustar estratégias com base em várias perspectivas e atribuir responsabilidades para melhorar a produtividade geral.

Veja por que você vai adorar:

Contém campos dedicados para medidas e iniciativas que ajudam a atingir os objetivos

Oferece fácil integração com as ferramentas de visualização do Excel para acompanhamento do desempenho em tempo real

Ajuda a vincular iniciativas estratégicas a metas mensuráveis nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard

Caso de uso ideal: Esse modelo é uma ótima opção para pequenas equipes e startups que precisam de um Balanced Scorecard detalhado e personalizável para acompanhar o desempenho e alinhá-lo ao plano estratégico.

Integrar seu modelo do Balanced Scorecard Excel com ferramentas de relatório é uma ótima maneira de acompanhar o progresso e ter uma visão geral. Para obter um roteiro claro da perspectiva de crescimento, muitas organizações também usam relatórios automatizados no Excel .

Limitações do uso de modelos do Microsoft Excel para relatórios de Balanced Scorecard

Se você criou um relatório de Balanced Scorecard no Excel, perceberá várias limitações ao implementar essa estrutura em escala.

Como a maioria das organizações usa um Balanced Scorecard ou outros modelos relacionados para definir seus objetivos estratégicos e entender as perspectivas de crescimento, é necessário que haja contribuições e colaboração de toda a empresa. Fazer isso no Excel é difícil devido a suas limitações:

Falta de recursos avançados : O Microsoft Excel ou qualquer outra solução de planilha eletrônica não possui os recursos avançados necessários para um Balanced Scorecard sofisticado, como análises avançadas e integração com ferramentas de colaboração

: O Microsoft Excel ou qualquer outra solução de planilha eletrônica não possui os recursos avançados necessários para um Balanced Scorecard sofisticado, como análises avançadas e integração com ferramentas de colaboração Recursos limitados de visualização: Embora seja possível criar diagramas básicos de gráfico de Gantt e outros gráficos no Microsoft Excel, pode não ser fácil criar painéis interativos e visualmente atraentes

Embora seja possível criar diagramas básicos de gráfico de Gantt e outros gráficos no Microsoft Excel, pode não ser fácil criar painéis interativos e visualmente atraentes Desafios de colaboração : Os recursos de colaboração do Excel, especialmente nas versões off-line, são básicos. A colaboração em tempo real e as atualizações de dados são menos fluidas em comparação com as plataformas projetadas especificamente para o trabalho em equipe

: Os recursos de colaboração do Excel, especialmente nas versões off-line, são básicos. A colaboração em tempo real e as atualizações de dados são menos fluidas em comparação com as plataformas projetadas especificamente para o trabalho em equipe **Desafios de controle de versão: gerenciar várias versões do seu Balanced Scorecard é complicado, especialmente quando se colabora com vários membros da equipe

Preocupações com a segurança: Se você ou sua organização estiver lidando com dados confidenciais, o Excel pode não ser a opção ideal, devido aos seus controles de acesso e recursos de segurança limitados

6 Modelos alternativos de Balanced Scorecard

Embora existam muitas opções gratuitas de Balanced Scorecard no Excel, elas têm funcionalidades limitadas, como vimos acima. Especializado Software de Balanced Scorecard como Clique emUp preenche essa lacuna, oferecendo visualização aprimorada, colaboração em tempo real e integração mais suave com outras ferramentas. 🌟

Para usuários avançados que precisam de personalização adicional e recursos colaborativos, o ClickUp oferece uma variedade de modelos de Balanced Scorecard que criam estratégias sem esforço para os objetivos de uma empresa e acompanham os KPIs. Esses modelos simplificam a configuração e o controle de KPIs manutenção de objetivos usando um Balanced Scorecard e integrando-se perfeitamente a outras ferramentas de gerenciamento de projetos. 🤩

Aqui está uma lista com curadoria dos modelos de Balanced Scorecard gratuitos do ClickUp:

1. Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp foi criado para equipes que desejam acompanhar e gerenciar suas metas estratégicas e financeiras com eficiência. Ele inclui seções para as quatro perspectivas - financeira, do cliente, do processo interno e de aprendizado e crescimento - permitindo adicionar e monitorar facilmente objetivos e KPIs.

A melhor parte é que ele se sincroniza facilmente com outros recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp, permitindo que você colabore com suas equipes em tempo real, atribua tarefas, aloque recursos, defina datas de vencimento e garanta que seus funcionários entendam suas respectivas contribuições para as metas da organização.

As visualizações incorporadas também facilitam a identificação de tendências e o monitoramento de KPIs, tudo dentro da plataforma ClickUp.

Veja por que você vai adorar:

Divida os objetivos e os principais resultados em etapas simples e delegue responsabilidades a cada membro da equipe para mantê-los na mesma página

Use listas de verificação para facilitar o processo de priorização de tarefas e colocar as coisas na direção certa

Adicione elementos interativos, como botões, links e banners, para criar informações visualmente atraentes que facilitem o aprimoramento da comunicação

Tome decisões baseadas em dados para sua empresa com os insights atualizados do ClickUp

Caso de uso ideal: Esse modelo é ideal para equipes que buscam uma ferramenta de Balanced Scorecard integrada e colaborativa com recursos avançados de rastreamento e visualização.

2. Modelo de balanço patrimonial do ClickUp

Faça o download deste modelo

Se você deseja incorporar percepções financeiras em sua abordagem de Balanced Scorecard, o Modelo de Balanço do ClickUp é uma opção fantástica. Ele oferece uma estrutura exaustiva para rastrear ativos, passivos e patrimônio líquido, permitindo que você monitore a saúde financeira de sua empresa em alinhamento com suas metas estratégicas.

O modelo também vem com campos personalizados, listas de verificação e atribuições de tarefas, facilitando a colaboração nas metas financeiras. Acompanhe os KPIs financeiros, defina etapas acionáveis e compartilhe facilmente a planilha com as partes interessadas.

Veja por que você vai adorar:

Personalize os campos de ativos, passivos e patrimônio líquido de acordo com as necessidades da sua empresa

Utilize várias exibições, incluindo a exibição de gráfico de Gantt, a exibição de carga de trabalho e a exibição de calendário

Adicionar incorporação Documentos do ClickUp e outros links, além de tarefas para rastrear vendas de produtos individuais

Melhore o gerenciamento de seu balanço patrimonial com comentários, automações, edição colaborativa e IA

Caso de uso ideal: Esse modelo é perfeito para equipes financeiras ou gerentes de projeto de empresas que precisam de uma ferramenta abrangente para monitorar a saúde e o desempenho financeiro em alinhamento com a estratégia do Balanced Scorecard.

3. Modelo de Matriz da Grande Estratégia do ClickUp

Faça o download deste modelo

Suponha que você esteja procurando uma maneira de criar e gerenciar as estratégias de negócios da sua organização. Nesse caso, o Modelo de matriz de grande estratégia do ClickUp o ajudará a criar um mapa estratégico para a posição relativa de mercado e os concorrentes de sua organização.

O modelo usa uma abordagem de quadrante para ajudar as equipes a avaliar seu progresso em relação a crescimento, estabilidade e participação de mercado. Ele permite que você trace suas estratégias com base nas condições de mercado e nos resultados externos, vinculando-as diretamente a objetivos mensuráveis no Balanced Scorecard.

Veja por que você vai adorar:

Use a grade dois por dois, que tem o ritmo de crescimento do mercado de um lado e a posição competitiva do outro, e determine o valor de você e de sua organização no mercado

Estudar as diferentes estratégias com a ajuda da análise de custo-benefício

Aprimore o rastreamento de sua grande estratégia por meio de rótulos de prioridade, vários responsáveis, subtarefas aninhadas e marcação

Acompanhe o progresso de cada meta criando tarefas com status personalizados, como Aberto e Concluído

Caso de uso ideal: Esse modelo é ótimo para gerentes de negócios e estrategistas que precisam avaliar a posição de mercado de sua organização e alinhar as estratégias com as métricas de desempenho do Balanced Scorecard.

4. Modelo de estratégia de gerenciamento financeiro do ClickUp

Faça o download deste modelo

O gerenciamento financeiro é um processo complexo que exige acompanhamento e planejamento cuidadosos, e o modelo certo pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. É aqui que o Modelo de estratégia de gerenciamento financeiro do ClickUp entra em cena, gerenciando e melhorando o desempenho financeiro das empresas em uma estrutura de Balanced Scorecard.

Ele fornece uma estrutura detalhada para acompanhar os objetivos financeiros, monitorar os KPIs, como o ROI, e identificar áreas para redução de custos ou investimentos. Esse modelo se destaca porque ajuda a integrar as estratégias financeiras a outros objetivos comerciais, garantindo o alinhamento entre todos os departamentos.

Veja por que você vai adorar:

Organize suas finanças com as ferramentas abrangentes de gerenciamento de recursos, projetos e tarefas, além de recursos de orçamento impactantes

Obtenha melhor visibilidade do fluxo de caixa que, em última análise, o ajudará a tomar decisões informadas para sua organização

Acompanhe sem esforço o valor dos gastos em relação ao seu orçamento para determinadas iniciativas

Colabore com colegas de equipe em tempo real para editar e definir metas financeiras

Caso de uso ideal: Como o nome sugere, esse modelo é ideal para equipes financeiras, CFOs ou gerentes de projeto que precisam gerenciar e acompanhar o desempenho financeiro alinhado às suas metas estratégicas.

Dica profissional: Além de usar os modelos do ClickUp para entender os relatórios do Balanced Scorecard, use a ferramenta integrada Dashboards recurso. Acesse dados em tempo real, defina métricas, detecte gargalos no fluxo de trabalho e muito mais com o recurso Dashboards no ClickUp .

5. Modelo de matriz de análise das partes interessadas do ClickUp

Faça o download deste modelo

Suponha que você esteja procurando uma estrutura técnica que o ajude a entender como interagir com as partes interessadas e gerenciar a satisfação do cliente. Nesse caso, o Modelo de matriz de análise de partes interessadas do ClickUp é sua solução ideal.

O modelo ajuda as equipes a avaliar a influência e o interesse de todas as partes interessadas, possibilitando estratégias eficazes de comunicação e envolvimento que levam ao alcance das metas organizacionais. Ao mapear as partes interessadas em uma matriz, você identifica em quem se concentrar para cada objetivo estratégico, melhorando a colaboração e a tomada de decisões entre os departamentos.

Veja por que você vai adorar:

Priorize os participantes com base em sua influência e interesse em iniciativas estratégicas

Use campos personalizáveis para acompanhar os planos de comunicação e envolvimento de cada parte interessada

Ouça o feedback das partes interessadas por meio do modelo para enriquecer a experiência do cliente

Resolva os possíveis conflitos entre todos os participantes envolvidos em um projeto ou produto

Caso de uso ideal: Esse modelo é ideal para gerentes de projeto, analistas de negócios ou equipes de estratégia que precisam gerenciar os relacionamentos com as partes interessadas antes e durante as iniciativas que visam ao crescimento da empresa.

6. Modelo de tela de modelo de negócios do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo Modelo de tela de modelo de negócios do Clickup é uma opção fantástica para equipes que buscam uma ferramenta de gerenciamento visual para ajudar a desenvolver um novo modelo de negócios.

Embora o modelo seja baseado na estratégia de gerenciamento do Modelo Business Canvas, ele pode complementar seu Relatório de Balanced Scorecard. Simplificando, esse modelo de Model Canvas o ajuda a projetar seu modelo de negócios, especialmente os segmentos de clientes e a proposta de valor, enquanto o Business Scorecard medirá o desempenho de seus negócios.

Veja por que você vai adorar:

Garanta que todas as áreas de seu negócio correspondam a seus objetivos estratégicos e métricas

Acompanhar e organizar as taxas de progresso durante as sessões de inovação de produtos

Ajustar e visualizar seu modelo de negócios como e quando necessário

Identificar áreas de alto crescimento e potencial dentro da estratégia de sua empresa

Caso de uso ideal: Este modelo ajuda empreendedores, estrategistas de negócios e gerentes de projeto que buscam desenvolver seus modelos de negócios para obter melhores relatórios de Balanced Scorecard.

Obtenha insights sobre o desempenho com um Balanced Scorecard no ClickUp

Você melhora significativamente o desempenho e a produtividade de sua organização usando o Balanced Scorecard certo para seus objetivos estratégicos. Entretanto, no que diz respeito ao gerenciamento de Balanced Scorecards e à atualização dos dados de desempenho, o Excel pode parecer uma tentativa de encaixar um pino quadrado em um buraco redondo devido às suas várias limitações.

É nesse ponto que o ClickUp entra em cena. ✅

Com modelos de Balanced Scorecard prontos para uso, criados para requisitos específicos, sua equipe trabalha de forma mais inteligente, não mais difícil. Da colaboração em tempo real à integração perfeita com outras ferramentas, o ClickUp leva o gerenciamento e a avaliação de desempenho para o próximo nível. Além disso, é grátis para começar! 🎉 Registre-se agora para explorar como o ClickUp o ajuda a otimizar sua estratégia de negócios e a transformar essas metas ambiciosas em realidade! 🏆