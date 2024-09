Como implementar de forma eficaz o gerenciamento por objetivos?

Se gerenciar uma equipe é difícil, gerenciar uma organização inteira pode ser um desafio monumental! Há muitas peças em movimento para lidar. Para tornar as coisas mais complexas, cada peça afeta ou é afetada por outras.

Como alinhar todos com as metas organizacionais quando eles podem querer priorizar seus próprios resultados? Como mantê-los motivados e engajados apesar da monotonia que se instala com a rotina de trabalho? Qual é a melhor maneira de orientá-los em seus desafios sem interferir em sua autonomia ou fazer com que se sintam menos competentes?

O desafio da liderança é ser forte, mas não rude; ser gentil, mas não fraco; ser ousado, mas não intimidador; ser atencioso, mas não preguiçoso; ser humilde, mas não tímido; ser orgulhoso, mas não arrogante; ter humor, mas sem tolice.

Jim Rohn, empresário e autor americano

Isso pode parecer uma tarefa difícil para qualquer pessoa. Mas a boa notícia é que dominar o gerenciamento pode ser fácil e divertido com as habilidades, os sistemas e as ferramentas certas!

Neste guia abrangente, exploraremos os prós e contras do Gerenciamento por Objetivos (MBO), como ele pode revolucionar sua abordagem de definição de metas e gerenciamento de desempenho e forneceremos etapas práticas para implementar essa estratégia em sua organização.

Seja você um executivo experiente ou um líder de equipe em ascensão, entender o MBO pode impulsionar efetivamente o sucesso da sua equipe e alinhar os esforços individuais à visão da sua empresa.

O que é gerenciamento por objetivos (MBO)?

A gestão por objetivos (MBO) é uma técnica de gestão estratégica que se concentra na definição de objetivos claros e mensuráveis em todos os níveis organizacionais. Esse estilo de gestão permite que as organizações definam metas individuais e de equipe que estejam alinhadas às metas organizacionais mais amplas.

A definição de metas por meio desse método promove um senso de propósito e direção entre os funcionários. Quando os membros da equipe entendem e se comprometem com metas específicas e alcançáveis alinhadas com as metas gerais da organização, eles se tornam mais engajados, produtivos e focados nos resultados que realmente importam para o sucesso da empresa.

A MBO foi apresentada pela primeira vez pelo guru da administração Peter Drucker em seu livro de 1954 A prática da administração. Desde então, ela evoluiu e influenciou outras estruturas de definição de metas que surgiram depois dela.

Alguns desdobramentos notáveis e abordagens relacionadas incluem:

Balanced Scorecard (BSC): Desenvolvido no início da década dedécada de 1990 por Robert Kaplan e David Nortonessa técnica de planejamento estratégico e gestão expande a MBO ao considerar várias perspectivas de negócios para definir a estratégia e o progresso - finanças, atendimento ao cliente, processos internos e aprendizado/crescimento. A Apple usa o balanced scorecard com cinco critérios para aprimorar o desempenho de longo prazo: satisfação do cliente, competências essenciais, comprometimento e alinhamento dos funcionários, participação no mercado e valor para o acionista.

Gerenciamento por exceção (MBE): Essa abordagem trata dos desvios dos padrões financeiros e operacionais estabelecidos. Ela aponta as diferenças entre o tempo, o orçamento e outros recursos esperados para concluir um projeto e os recursos reais necessários. Isso permite que os gerentes concentrem sua energia nas áreas em que podem economizar tempo e dinheiro

Essa abordagem trata dos desvios dos padrões financeiros e operacionais estabelecidos. Ela aponta as diferenças entre o tempo, o orçamento e outros recursos esperados para concluir um projeto e os recursos reais necessários. Isso permite que os gerentes concentrem sua energia nas áreas em que podem economizar tempo e dinheiro Objetivos e principais resultados (OKRs): Os OKRs seguem a abordagem de cima para baixo da definição de metas, em que as organizações definem de 1 a 3 metas SMART, que são subdivididas em metas e tarefas da equipe e dos membros da equipe. Como essas tarefas estão vinculadas às metas organizacionais, é mais fácil alinhar todos e garantir que todos possam contribuir para o sucesso da empresaIntel e Google Bônus: Se você for uma startup que usa a estrutura OKR, aqui está uma lista de 10 softwares OKR que você pode começar a usar hoje mesmo.

MBO vs. outras estruturas de definição de metas

Embora o Gerenciamento por Objetivos compartilhe semelhanças com outras estruturas de definição de metas, ele se destaca em vários aspectos:

Diferença MBO MBE OKR BSC Definição de objetivos específicos e mensuráveis em todos os níveis da organização; Tratamento de desvios dos padrões de desempenho estabelecidos; Definição de metas ambiciosas (objetivos) e resultados mensuráveis (principais resultados); Consideração das perspectivas financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado/crescimento Abordagem De cima para baixo e de baixo para cima, com a participação dos funcionários na definição dos objetivos De cima para baixo, com os gerentes intervindo somente quando o desempenho estiver fora de uma faixa predeterminada De cima para baixo e de baixo para cima, com a contribuição dos funcionários nos OKRs De cima para baixo, com uma abordagem equilibrada do planejamento estratégico e da medição do desempenho Processo de revisão Revisão regular do progresso em direção aos objetivos definidos Reativo, com os gerentes revisando apenas quando são identificadas exceções Check-ins frequentes e ajustes contínuos nos OKRs Revisão periódica (geralmente trimestral ou anual) do Scorecard Alinhamento Forte ênfase no alinhamento dos objetivos individuais e de equipe com as metas organizacionais Foco menos direto no alinhamento, já que os gerentes intervêm apenas nas exceções Forte ênfase no alinhamento dos objetivos individuais e de equipe com as metas da organização Busca alinhar todas as perspectivas com a estratégia da organização

Leia também: Metas vs. Objetivos: O que são e como usá-los

Guia passo a passo para a implementação do MBO

A implementação eficaz da MBO requer uma abordagem estruturada. Portanto, vamos dividir o processo em etapas gerenciáveis. Também daremos dicas de como implementar essas etapas em sua organização com o apoio de ClickUp -seu amigo de gerenciamento de projetos!

1. Defina os objetivos organizacionais

A primeira etapa do processo de MBO é definir claramente seus objetivos organizacionais. Talvez você já os tenha ou possa criar novos objetivos a partir da missão e dos valores de sua organização.

Por exemplo, uma empresa pode definir o objetivo de "Aumentar os índices de satisfação do cliente em 15% nos próximos 12 meses. "

Você pode usar o Metas do ClickUp recurso para criar e monitorar os objetivos de sua organização. Defina metas específicas, atribua membros responsáveis à equipe, adicione um cronograma e vincule todas as tarefas relacionadas a cada meta.

Use o ClickUp Goals para acompanhar o progresso com metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e monetárias ao longo de dias, semanas, meses ou trimestres

Você pode acessar facilmente todas as suas metas no painel, criando pastas separadas. Com o ClickUp Goals, acompanhe ciclos de sprint, OKRs e scorecards semanais de funcionários, tudo em um só lugar.

O ClickUp também oferece modelos gratuitos de gerenciamento de metas para ajudá-lo a começar. Modelo de metas e OKRs da empresa do ClickUp é um modelo personalizável e fácil de usar para iniciantes que oferece exemplos de objetivos para cada departamento para que você possa começar.

Crie uma estrutura organizacional que reflita a visão e os valores de sua empresa com o modelo de metas e OKRs da ClickUp Company

Com este modelo, você pode:

Criar e rastrear seuobjetivos do projeto* Priorize o alcance de suas metas para obter o máximo impacto

Alinhe as equipes em torno dos mesmos objetivos

Para manter tudo organizado, adicione anexos, documentos de planejamento, status, comentários, departamentos, responsáveis e prioridades ao modelo.

2. Compartilhe os objetivos com os funcionários

Depois que os objetivos organizacionais forem estabelecidos, a próxima etapa é desdobrar essas metas em departamentos, equipes e metas individuais. Essas metas devem ser Metas SMART -específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado.

Por exemplo, uma de suas metas de marketing podem ser "Aumentar o número de SQLs em 15% nos próximos 6 meses." Dentro disso, sua Meta de SEO pode ser "Aumentar o tempo na página em 20%."

Incentive cada funcionário a criar suas próprias metas e objetivos mensuráveis .

Use o ClickUp Goals para dividir visualmente as metas organizacionais em objetivos de departamento, equipe e individuais. Essa representação visual ajuda os funcionários a ver como suas metas pessoais se alinham com as metas da empresa e as afetam diretamente.

A transparência organizacional é um dos benefícios mais impactantes obtidos desde a implementação do ClickUp na equipe. Agora, no ClickUp, qualquer pessoa na organização pode ver cada um dos OKRs de nossa equipe, quem os possui e seu progresso. Olhando para trás, antes do ClickUp, não tínhamos esse nível de transparência, portanto, todos os nossos departamentos estavam desconectados.

Andrea Park, Coordenadora de Operações Comerciais, Discurso Divida essas metas em tarefas individuais e atribua-as diretamente na plataforma ClickUp. Codifique por cores ou priorize suas tarefas para saber quais são urgentes. Tarefas do ClickUp facilita a identificação e a realização de todas as suas tarefas antes que você fique sem tempo.

Colabore perfeitamente com sua equipe atribuindo diretamente tarefas, feedback, comentários e muito mais no ClickUp

O ClickUp tem outro modelo para ajudá-lo a garantir que suas metas sejam sempre metas SMART. Modelo de metas SMART do ClickUp é um modelo gratuito, fácil de usar para iniciantes e altamente personalizável que oferece perguntas detalhadas e uma lista de verificação.

Defina metas e marcos realistas e meça seu desempenho com precisão com o modelo de metas SMART do ClickUp

Depois de definir uma meta, você pode revisar as perguntas e a lista de verificação para garantir que cada meta seja específica, mensurável, alcançável, realista e com prazo determinado.

dica profissional: Você pode até mesmo solicitar Cérebro ClickUp para sugerir metas SMART relevantes para você e sua equipe. Esse assistente de IA integrado pode fornecer recomendações personalizadas com base nas necessidades e prioridades exclusivas da sua equipe. Ele pode até mesmo ajudá-lo a criar um plano detalhado para atingir suas metas, inclusive sugerindo prazos, marcos e tarefas para chegar lá.

3. Monitore o progresso

Nesta etapa, os gerentes devem monitorar o desempenho da equipe nas tarefas e metas definidas nas etapas anteriores.

Isso permite que os gerentes e funcionários acompanhem o progresso, identifiquem possíveis obstáculos e ajustem suas metas.

É nessa etapa que Painéis do ClickUp entram em cena. Crie painéis personalizados com vários gráficos e métricas para acompanhar o progresso de uma tarefa ou de um projeto, medir o tempo que leva, a receita que gera, as datas de vencimento, os gargalos e muito mais.

Visualize cada projeto claramente em seu ClickUp Dashboard e nunca perca um prazo ou meta

É possível configurar widgets personalizados para visualizar o progresso dos principais objetivos e garantir a distribuição equilibrada de tarefas entre os membros da equipe.

Você também pode escolher entre mais de 15 Visualizações ClickUp -Calendário, quadro, lista, tabela, Kanban, gráfico de Gantt, etc. - para visualizar seu trabalho de uma forma que faça sentido para você.

4. Avaliar o desempenho

À medida que os objetivos são perseguidos, é importante reservar um tempo para avaliar o desempenho da empresa em relação às metas estabelecidas. Essa avaliação deve ser objetiva, baseada em critérios mensuráveis e focada nos resultados e não nas atividades.

Use os recursos de relatório do ClickUp para gerar relatórios de desempenho. Você pode gerar relatórios individuais e de projetos para ver como foi o desempenho de todos e como você pode fixar melhor as metas da próxima vez.

Acompanhe e informe as horas gastas, o dinheiro gasto ou ganho e os recursos usados na plataforma ClickUp

Este Software de KPI permite que você use campos personalizados para incorporar métricas importantes em seus relatórios. Use-o para rastrear indicadores-chave de desempenho (KPIs) e criar visualizações que mostrem claramente seu progresso em relação aos objetivos.

**Leia também 51 Exemplos e modelos de indicadores-chave de desempenho (KPI)

5. Fornecer feedback

O feedback contínuo é o elo vital entre a definição e o cumprimento de metas. Ele garante que os funcionários permaneçam no caminho certo, reconheçam suas realizações e identifiquem áreas de melhoria.

Na estrutura do MBO, o feedback é um processo contínuo que mantém os objetivos na frente e no centro das operações diárias.

O fornecimento regular de feedback construtivo garante que os objetivos permaneçam relevantes, que os funcionários continuem motivados e que as correções de curso possam ser feitas prontamente quando necessário. Você pode optar por fornecer feedback em particular ou consolidá-lo para a equipe.

O ClickUp permite que os gerentes comentem diretamente sobre o progresso das metas de qualquer funcionário. Essa interação em tempo real mantém viva a conversa sobre os objetivos e permite ajustes ou esclarecimentos rápidos.

Adicione campos personalizados para personalizar seus painéis e relatórios de acordo com suas necessidades no ClickUp

Você pode usar Campos personalizados do ClickUp para criar um sistema de pontuação de feedback. Os gerentes podem adicionar um campo personalizado a tarefas ou metas para pontuação de feedback ou classificação de progresso. Isso permite um feedback rápido e quantificável que pode ser facilmente monitorado ao longo do tempo.

Por exemplo, um gerente pode classificar o progresso em uma escala de 1 a 5, com comentários que expliquem a classificação. Isso cria um registro claro de feedback vinculado diretamente a objetivos ou tarefas específicas, facilitando a discussão do progresso e das melhorias durante a avaliação de desempenho.

Implementação do MBO em diferentes domínios de negócios

O MBO pode ser facilmente adaptado a diferentes funções de negócios. Aqui estão alguns exemplos para você começar:

Marketing: Defina objetivos relacionados à geração de leads, taxas de conversão ou métricas de reconhecimento da marca. Exemplo: Melhorar o reconhecimento da marca obtendo um aumento de 25% no envolvimento com a mídia social em todas as plataformas no próximo trimestre **Recursos humanos: concentre-se nas taxas de retenção de funcionários, na conclusão do treinamento ou nas metas de tempo para contratação. Exemplo: Melhorar a retenção de funcionários reduzindo a taxa de rotatividade voluntária de 15% para 10% no próximo ano fiscal por meio de programas aprimorados de integração e desenvolvimento profissional Engenharia de software: Estabeleça objetivos para a qualidade do código, prazos de entrega de recursos ou redução de bugs. Exemplo: Melhorar a qualidade do software reduzindo em 30% o número de bugs críticos relatados na produção nos próximos seis meses por meio de processos de teste e práticas de revisão de código aprimorados Vendas: Estabelecer metas para o crescimento da receita, aquisição de novos clientes ou taxas de retenção de clientes. Exemplo: Expandir a participação no mercado aumentando a aquisição de novos clientes em 20% no próximo trimestre, com foco no segmento de pequenas e médias empresas Atendimento ao cliente: Concentre-se em tempos de resposta, índices de satisfação do cliente ou taxas de resolução de problemas. Exemplo: Aumentar a satisfação do cliente melhorando a média do Net Promoter Score de 7,5 para 8,5 nos próximos seis meses por meio de treinamento direcionado e melhorias no processo

As vantagens e desvantagens da MBO

A implementação do sistema MBO em sua organização tem vantagens e desvantagens definidas. Vamos ver quais são elas:

Vantagens do gerenciamento por objetivos

1. Aumento do gerenciamento do desempenho dos negócios

Ao alinhar os objetivos com os esforços individuais, o MBO cria uma linha de visão clara dos objetivos pessoais para os objetivos da empresa. Como resultado desse alinhamento, as empresas geralmente veem produtividade aprimorada melhor alocação de recursos e realização mais eficiente das metas estratégicas.

2. Maior envolvimento dos funcionários

Quando os funcionários participam da definição de objetivos pessoais, eles adquirem um senso de propriedade e propósito em seu trabalho. A compreensão de como sua função contribui para o quadro geral muitas vezes aumenta a motivação e o comprometimento dos funcionários em relação ao trabalho e ao empregador.

Os funcionários engajados têm maior probabilidade de ir além de suas funções, o que leva a uma maior satisfação no trabalho e a menores taxas de rotatividade.

3. Melhoria da comunicação

O gerenciamento de objetivos garante o diálogo regular entre gerentes e funcionários sobre metas, progresso e desafios. Essa comunicação contínua ajuda a eliminar os silos dentro da organização e garante que todos estejam na mesma página em relação às prioridades e expectativas.

4. Foco claro

O MBO fornece aos funcionários um roteiro do que precisa ser alcançado, ajudando-os a priorizar suas tarefas e a se concentrar no que realmente importa. Essa clareza reduz o tempo desperdiçado em atividades não essenciais e ajuda os funcionários a alocar melhor seu tempo e recursos para os objetivos estratégicos. Como resultado, as equipes se tornam mais eficientes e eficazes na busca dos objetivos mais importantes da organização.

5. Avaliação objetiva do desempenho

Ao definir claramente os objetivos, as avaliações de desempenho se tornam mais objetivas e justas, com base em resultados mensuráveis e não em opiniões subjetivas. Essa objetividade reduz o viés nas avaliações e fornece uma base clara para discussões sobre desempenho, promoções e necessidades de desenvolvimento.

Os funcionários também estão mais propensos a aceitar feedback e classificações com base em objetivos mensuráveis e pré-acordados, o que leva a processos de avaliação de desempenho mais produtivos.

Desvantagens do gerenciamento por objetivos

1. Consome muito tempo

A implementação do processo de Gerenciamento por Objetivos requer tempo e esforço significativos para definir metas, realizar revisões regulares e fornecer feedback contínuo. Esse processo pode ser particularmente desafiador para organizações maiores ou com estruturas complexas.

como mitigar: Use ferramentas de gerenciamento como o ClickUp para automatizar e agilizar o processo de definição de metas.

2. Risco de focar na quantidade em detrimento da qualidade

Há o perigo de priorizar metas facilmente mensuráveis em detrimento de objetivos mais complexos e qualitativos. Isso pode levar a um foco estreito em atingir metas numéricas em detrimento de outros aspectos importantes do desempenho, da estratégia de longo prazo ou até mesmo do crescimento pessoal do funcionário.

como atenuar: Equilibre metas quantitativas e qualitativas e use várias métricas para avaliar o desempenho.

3. Inflexibilidade

Se não for gerenciada adequadamente, a MBO pode levar a uma definição rígida de metas que não se adapta às circunstâncias em constante mudança. Essa inflexibilidade pode resultar na busca de objetivos desatualizados ou irrelevantes em um ambiente de negócios dinâmico.

como mitigar: Implemente ciclos de revisão regulares (por exemplo, trimestrais) para reavaliar a relevância e a viabilidade dos objetivos. Permita ajustes nos objetivos quando necessário.

4. Potencial de aumento do estresse

O foco em objetivos e metas específicos pode criar uma pressão indevida sobre os funcionários, podendo levar ao esgotamento, a comportamentos antiéticos para atingir as metas ou a um declínio no moral do local de trabalho.

como mitigar: Crie um ambiente de apoio que valorize o aprendizado e o crescimento juntamente com as conquistas. Certifique-se de que os objetivos sejam desafiadores, mas atingíveis, e forneça os recursos e o apoio necessários para que os funcionários atinjam suas metas.

Estratégias para garantir o sucesso do gerenciamento por objetivos

Se você é novo no MBO, não se preocupe! Temos algumas das melhores práticas de gerenciamento e estratégias de sucesso que certamente o tornarão um profissional de MBO em pouco tempo!

Cultive um ambiente de apoio: Crie uma cultura que veja a MBO como uma ferramenta de crescimento e aprimoramento, não apenas de avaliação Fornecer treinamento adequado: Assegurar que todos os gerentes e funcionários entendam o processo de MBO e seus benefícios **Incentive a participação:Envolva os funcionários na definição de seus objetivos para aumentar a adesão e o comprometimento **Mantenha a comunicação aberta: realize reuniões regulares para discutir o progresso, abordar desafios e possíveis ajustes nos objetivos **Alinhe as recompensas com as realizações:Recompense os funcionários que atingirem ou superarem seus objetivos Use a tecnologia de forma eficaz: Aproveite a ajuda de ferramentas como o ClickUp para agilizar o processo de MBO e oferecer visibilidade em tempo real do progresso das metas Aperfeiçoe continuamente o processo: Revise e aprimore regularmente a implementação da MBO com base no feedback e nos resultados

Gerencie com sucesso suas equipes com MBO e ClickUp

O gerenciamento por objetivos é uma ótima abordagem para alinhar os esforços individuais aos objetivos organizacionais, impulsionar o desempenho e criar uma cultura de realizações. Ao implementar o MBO de forma eficaz, as organizações podem criar um caminho claro para o sucesso organizacional, aumentar o envolvimento dos funcionários e melhorar o desempenho da empresa.

Conforme exploramos neste guia, a chave para uma MBO bem-sucedida está na comunicação clara, no acompanhamento regular e no compromisso com a melhoria contínua. Quer você esteja liderando uma pequena equipe ou dirigindo uma grande empresa, os princípios da MBO podem ajudá-lo a criar uma organização mais focada, motivada e de alto desempenho.

Com a mentalidade e as ferramentas certas, a MBO pode ser uma força transformadora em sua jornada de liderança. Deixe que a ClickUp o ajude em sua jornada de MBO da maneira certa.

