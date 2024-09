os 10 melhores softwares de balanced scorecard em 2024

As métricas financeiras são a única maneira de medir o crescimento da sua empresa?

Se sim, talvez seja hora de repensar sua abordagem.

O mercado está em constante evolução. Manter-se no topo das tendências de mudança e, ao mesmo tempo, garantir que todas as partes de sua organização estejam em sincronia pode ser um desafio, mesmo para os melhores gerentes.

Então, qual é uma boa maneira de acompanhar o progresso e garantir que você esteja no caminho certo com suas metas estratégicas?

A Estrutura do Balanced Scorecard (BSC) oferece uma visão completa do desempenho de sua empresa. Ao contrário dos métodos tradicionais que se concentram apenas em métricas financeiras, a estrutura do Balanced Scorecard se concentra em indicadores-chave de desempenho (KPIs) para medir o desempenho de sua empresa de forma holística.

Aqui estão alguns KPIs da metodologia do Balanced Scorecard para medir o desempenho da empresa:

Desempenho financeiro: Como a receita, os lucros e os custos estão sendo monitorados em relação às suas metas?

Satisfação do cliente: O quão bem você está atendendo às necessidades dos clientes? Quanto valor você está fornecendo aos clientes?

Processos internos de negócios: _Com que eficiência suas operações estão sendo executadas?

Crescimento dos funcionários: _Como os membros da sua equipe estão se desenvolvendo e atingindo suas metas?

A escolha do software certo para implementar a metodologia do Balanced Scorecard pode ser assustadora. Para simplificar o processo, pesquisamos e compilamos uma lista das 10 principais opções de software de balanced scorecard.

O que você deve procurar em um software de Balanced Scorecard?

Ao escolher um software de balanced scorecard, avalie se a plataforma está alinhada com suas necessidades e metas organizacionais. Aqui estão alguns fatores que você deve considerar:

Mapeamento da estratégia: O software deve incluir recursos robustos de mapeamento da estratégia para alinhar objetivos, iniciativas e processos

O software deve incluir recursos robustos de mapeamento da estratégia para alinhar objetivos, iniciativas e processos **Visualização: um bom software de BSC deve oferecer ferramentas poderosas de visualização que ilustrem o progresso das metas

Painéis personalizáveis: Os painéis são cruciais para monitorar e analisar dados críticos em um piscar de olhos. Procure um software que ofereça painéis personalizáveis, permitindo que você exiba as métricas e os KPIs mais relevantes de forma clara e organizada

Os painéis são cruciais para monitorar e analisar dados críticos em um piscar de olhos. Procure um software que ofereça painéis personalizáveis, permitindo que você exiba as métricas e os KPIs mais relevantes de forma clara e organizada Recursos de colaboração e anotação: Selecione um software que inclua recursos de anotação, anexos e colaboração, permitindo que os membros da equipe compartilhem percepções, discutam objetivos e executem ideias com mais eficiência

Selecione um software que inclua recursos de anotação, anexos e colaboração, permitindo que os membros da equipe compartilhem percepções, discutam objetivos e executem ideias com mais eficiência Recursos avançados de geração de relatórios: Uma ferramenta de balanced scorecard deve gerar relatórios abrangentes com números e gráficos para fornecer percepções qualitativas e quantitativas

Uma ferramenta de balanced scorecard deve gerar relatórios abrangentes com números e gráficos para fornecer percepções qualitativas e quantitativas Recursos de exportação: O software escolhido deve permitir a fácil exportação de dados em Excel, PowerPoint, PDF ou outros formatos comumente usados, garantindo que os relatórios e as apresentações sejam claros, profissionais e fáceis de distribuir

O software escolhido deve permitir a fácil exportação de dados em Excel, PowerPoint, PDF ou outros formatos comumente usados, garantindo que os relatórios e as apresentações sejam claros, profissionais e fáceis de distribuir Automação e integração: Selecione um software que automatize tarefas repetitivas, como a entrada de dados. Além disso, considere a capacidade de integração do software com os sistemas existentes em sua empresa para aumentar a eficiência e a precisão dos dados

As 10 melhores ferramentas de software de Balanced Scorecard

Aqui estão os 10 melhores softwares de balanced scorecard para monitorar e otimizar o desempenho dos negócios:

1. ClickUp (melhor para planejamento estratégico)

Visualize diferentes aspectos de seu fluxo de trabalho usando o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional software de planejamento estratégico que unifica o planejamento de projetos, o gerenciamento de tarefas e a comunicação da equipe. Ele oferece recursos abrangentes para ajudá-lo a acompanhar o progresso do projeto, alocar recursos de forma eficaz e garantir que sua estratégia permaneça no rumo certo. Metas do ClickUp integra OKRs (objetivos e principais resultados) e o método Balanced Scorecard ao consolidar o alinhamento de metas, o acompanhamento do desempenho e a visualização de métricas em uma única plataforma.

Use as metas do ClickUp para definir OKRs, vinculá-las a tarefas e acompanhar o progresso

É possível acompanhar o desempenho geral da equipe e da empresa com Painéis do ClickUp . Oferece insights poderosos sobre a carga de trabalho da equipe, o tempo gasto em diferentes tarefas e o progresso das vendas.

acompanhe o desempenho do projeto e o progresso das vendas com _ClickUp Dashboards

O ClickUp também oferece uma vasta seleção de modelos de balanced scorecard para transformar sua visão estratégica em insights acionáveis.

Os Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp é um divisor de águas para aprimorar o desempenho e monitorar o sucesso. Ele permite analisar dados, definir metas claras, projetar iniciativas e monitorar seu progresso - tudo em um só lugar. Com esse modelo, você pode:

Definir metas para garantir a responsabilidade da equipe

Obter uma visão abrangente do desempenho organizacional

Aprimorar os processos de tomada de decisão com insights orientados por dados

Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp

melhores recursos do #### ClickUp

Gerenciamento de desempenho: Acompanhe o progresso da tarefa e meça os KPIs com Tarefas do ClickUp . Utilize reações de comentários, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e configurações de prioridade para promover a colaboração contínua

Acompanhe o progresso da tarefa e meça os KPIs com Tarefas do ClickUp . Utilize reações de comentários, subtarefas aninhadas, vários responsáveis e configurações de prioridade para promover a colaboração contínua Visualização: Use Quadros brancos ClickUp para fazer brainstorming de ideias, criar estratégias e atribuir itens de ação. Você também pode vincular arquivos, documentos e outros recursos essenciais aos seus quadros brancos para obter um contexto melhor e uma tomada de decisão aprimorada

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos ClickUp visualmente colaborativos

Integrações: Use Integrações do ClickUp para consolidar dados de várias fontes de dados e mais de 1.000 aplicativos externos, incluindo Dropbox, Harvest, Google Drive e Zoom, para um processo de planejamento estratégico e fluxo de trabalho eficientes

Use Integrações do ClickUp para consolidar dados de várias fontes de dados e mais de 1.000 aplicativos externos, incluindo Dropbox, Harvest, Google Drive e Zoom, para um processo de planejamento estratégico e fluxo de trabalho eficientes Automação: Possibilite a atribuição automática de tarefas, o gerenciamento de tarefas e as atualizações de projetos com o Automações do ClickUp

Possibilite a atribuição automática de tarefas, o gerenciamento de tarefas e as atualizações de projetos com o Automações do ClickUp Suporte de IA: Gere resumos de tarefas em tempo real, obtenha insights contextuais e receba respostas instantâneas para consultas relacionadas ao trabalho com o Cérebro ClickUp

Gere insights sem problemas e conecte seu trabalho com o ClickUp Brain

Chat: Comunique-se em tempo real marcando membros da equipe ou grupos, atribua itens de ação e vincule tarefas com ClickUp Chat

Obtenha atualizações em tempo real dos membros da equipe sobre projetos ou tarefas com o ClickUp Chat

Limitações do ClickUp

A natureza abrangente do software e seus muitos recursos podem tornar a curva de aprendizado mais longa para novos usuários

Suas funcionalidades são mais eficazes em dispositivos de desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Office Timeline (melhor para criar linhas do tempo e apresentações)

via Linha do tempo do escritório O Office Timeline é uma excelente plataforma para criar linhas do tempo e apresentações visualmente atraentes que transmitem claramente as metas estratégicas, as métricas de desempenho e o progresso ao longo do tempo.

Os modelos predefinidos e um mecanismo de layout inteligente organizam suas informações automaticamente, ajudando-o a obter melhores percepções dos dados.

Com suas opções personalizáveis, você pode converter facilmente os dados do projeto em linhas do tempo e apresentar dados complexos do BSC às partes interessadas em um formato acessível.

melhores recursos do #### Office Timeline

Gerencie e personalize dados com recursos como criação de tarefas, controle de progresso e exibição de dependências

Obtenha resumos de projetos para identificar bloqueadores ou dependências de tarefas

Exporte seus dados como arquivos do Excel, slides do PowerPoint ou imagens PNG

Colabore em tempo real com acesso compartilhado e edição multipartidária para a tomada de decisões em equipe

Limitações do Office Timeline

Não possui recursos de controle de recursos e orçamento para gerenciamento de projetos

Não oferece um serviço on-line dedicado para armazenar e gerenciar slides ou modelos

Preços do Office Timeline

Suplemento do PowerPoint para Windows Edição Pro: Menos de US$ 13 por mês, cobrado anualmente Edição Pro+: Menos de US$ 17 por mês, cobrado anualmente Edição Expert: Menos de US$ 21 por mês, cobrado anualmente

Navegador de ferramentas on-line: $149/usuário, cobrado anualmente

Office Timeline classificações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 10 avaliações)

4,3/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

3. ClearPoint Strategy (melhor para relatórios e execução de negócios)

via Estratégia ClearPoint O ClearPoint é um software intuitivo que o ajuda a gerenciar seus objetivos, iniciativas e itens de ação em um só lugar. Ele é compatível com a metodologia do Balanced Scorecard de Norton e Kaplan e pode se adaptar para implementar diferentes variações da estrutura do BSC.

O ClearPoint combina dados de várias fontes, tornando o planejamento e a execução estratégicos simples e diretos. É possível criar facilmente scorecards personalizados para equipes ou projetos individuais.

Ele também ajuda a criar um relatório resumido e um mapa estratégico eficazes, personalizando elementos para destacar informações relevantes.

melhores recursos do #### ClearPoint Strategy

Automatize os relatórios comerciais com análises detalhadas usando o mecanismo integrado

Acompanhe o progresso com OKRs, usando IA para definir e monitorar metas em nível individual e departamental

Edite o conteúdo diretamente na página para maior conveniência e eficiência

Crie uma visão compartilhada em espaços de trabalho colaborativos para aprimorar o trabalho em equipe e o desempenho

Limitações do ClearPoint Strategy

Os relatórios resumidos não têm opções de classificação, retenção e exportação compacta

Não possui ferramentas avançadas para gerenciar tarefas atribuídas

Preços do ClearPoint Strategy

Plano Básico: US$ 250/mês

US$ 250/mês Plano Profissional: US$ 800/mês

US$ 800/mês Enterprise: Preços personalizados

ClearPoint Strategy avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 40 avaliações)

4. Sisense (melhor para visualizar metas)

via Sisense O Sisense simplifica o manuseio de dados combinando informações de várias fontes - como bancos de dados off-line, planilhas ou serviços em nuvem - em uma plataforma centralizada.

Ele agiliza a preparação de dados com suas ferramentas ETL (Extract, Transform, Load) fáceis de usar, permitindo que você organize e analise dados com eficiência. Você também pode criar relatórios detalhados e painéis interativos com o Sisense.

Sua tecnologia ln-Chip permite executar análises avançadas sem precisar de data warehouses especializados ou de uma grande equipe de TI. Para análise avançada de dados, você pode aplicar fórmulas com um clique nos painéis para executar funções estatísticas, como correlação e covariância.

Melhores recursos do Sisense

Aproveite a IA e o ML para obter insights preditivos

Arraste e solte elementos para conectar várias fontes de dados com perfeição

Crie e compartilhe painéis interativos com facilidade

Consultar dados em tempo real para obter insights imediatos

Limitações do Sisense

A plataforma consome muitos recursos e exige potência de servidor e tempo de configuração significativos

Os painéis são limitados ao acesso à Web, o que dificulta o compartilhamento off-line e os relatórios programados

Preços do Sisense

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Sisense

G2: 4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 300 avaliações)

5. Spider Strategies (melhor para painéis executivos estratégicos)

via Estratégias de aranha O Spider Strategies oferece uma plataforma versátil baseada em nuvem para gerenciamento de estratégias e KPIs. Ela suporta uma série de modelos estratégicos, como o Balance Scorecard, a Matriz Ansoff e o Strategic Horizons.

O Spider Strategies aprimora a execução geral da estratégia com automação avançada. Você pode implementar sem esforço a metodologia do Balanced Scorecard inserindo perspectivas, objetivos e medidas e, em seguida, acompanhando as métricas mensalmente.

Ele também cria mapas estratégicos visualmente atraentes e personalizáveis, fornecendo uma visão clara do seu desempenho.

melhores recursos do #### Spider Strategies

Consolide métricas, painéis e relatórios em um só lugar para gerar livros de briefing do local e simplificar a integração com o PowerPoint para revisões trimestrais de negócios

Use o recurso Connect para extrair dados de fontes externas para seus KPIs, simplificando o gerenciamento de dados e a geração de relatórios

Visualize planos e vincule-os a metas com o Spider Impact

Limitações do Spider Strategies

Oferece opções limitadas de personalização para relatórios e experiência do usuário

A ferramenta precisa de melhor integração com outros sistemas de dados

Preços do Spider Strategies

Assinaturas hospedadas no Spider: **Mais de 1 usuário: $125/mês, cobrado anualmente Equipe (mais de 10 usuários): US$ 1.000/mês, cobrados mensal ou anualmente Departamento (mais de 25 usuários): US$ 2.250/mês, cobrados mensal ou anualmente Enterprise (mais de 100 usuários): US$ 5.000/mês, cobrados mensal ou anualmente

Assinaturas do Spider On-premises: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Spider Strategies

G2: 4,3/5 (2 avaliações)

4,3/5 (2 avaliações) Capterra: 4,6/5 (25 avaliações)

6. Corporater (Melhor para gerenciamento integrado do desempenho dos negócios)

via Corporação A Corporater oferece um conjunto completo de ferramentas para definir objetivos estratégicos, rastrear KPIs, implementar iniciativas, visualizar e integrar ferramentas de dados e gerenciar o fluxo de trabalho.

Ele o ajuda a digitalizar e automatizar seus processos de gerenciamento de estratégia à medida que suas necessidades de negócios evoluem. Você pode expandir sua solução para abranger a governança, o gerenciamento de riscos e a conformidade (GRC) dentro do mesmo sistema.

A Corporater também permite que você crie soluções de gerenciamento personalizadas e painéis personalizados para acompanhar a estratégia, os KPIs e o desempenho geral.

Melhores recursos da Corporater

Configure e gerencie perspectivas e objetivos ao alinhar estratégias em toda a organização

Conecte fontes de dados com facilidade e adicione notas para obter mais contexto e clareza

Gerencie metas e acompanhe o progresso para monitorar o desempenho e gerar relatórios sobre os principais resultados

Personalize o acesso do usuário para gerenciar a visibilidade do conteúdo e criar painéis específicos baseados em funções

Limitações da Corporater

A criação de relatórios personalizados requer conhecimentos avançados, pois o software não tem modelos predefinidos

Possui uma interface de usuário complexa

Preços do Corporater

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Corporater

Não há avaliações suficientes disponíveis

7. Lucidchart (melhor para visualização de dados)

via Lucidchart O Lucidchart auxilia as empresas no gerenciamento eficiente de projetos por meio da visualização avançada de dados. Ele é excelente na diagramação de processos cruciais para o planejamento estratégico. Você pode criar diagramas visuais detalhados de processos de negócios para implementar estruturas de gerenciamento de desempenho .

Ele permite que você compartilhe mapas estratégicos com as partes interessadas para a implementação bem-sucedida e o alinhamento das metas organizacionais.

O Lucidchart oferece uma interface de arrastar e soltar fácil de usar e ferramentas inovadoras que permitem a criação eficiente de storyboards, brainstorming e esquemas, organogramas e cronogramas de Gantt.

Melhores recursos do Lucidchart

Use atalhos de teclado abrangentes para otimizar tarefas e reduzir o tempo gasto em ações repetitivas

Adicione métricas importantes a diagramas existentes por meio da vinculação de dados

Incorpore elementos interativos vinculando caixas de texto ou blocos em seu diagrama para manter o layout organizado

Organize seus diagramas automaticamente para obter uma qualidade pronta para apresentação com recursos de design inteligente

Limitações do Lucidchart

Não possui recursos avançados de design, como fontes especializadas, paletas de cores personalizadas e agrupamento de objetos para bibliotecas personalizadas

Os conectores não se reorientam automaticamente quando as formas são movidas, complicando os ajustes do diagrama

Preços do Lucidchart

Gratuito

Individual: US$ 9/mês por usuário

US$ 9/mês por usuário Equipe: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Lucidchart avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

8. Miro (melhor para mapeamento de processos e colaboração)

via Miro O Miro é um espaço de trabalho visual que reúne equipes distribuídas para projetar e criar coletivamente. Em um quadro do Miro, você e sua equipe podem lidar com desenvolvimento de estratégias, design de produtos e fluxos de trabalho complexos com facilidade. Você verá cursores nomeados movendo-se pelo quadro à medida que os colaboradores contribuem com ideias, fornecem feedback e criam em conjunto usando ferramentas e informações compartilhadas.

O que diferencia o Miro é seu conjunto abrangente de recursos projetados para a inovação. Ele o ajuda a organizar todas as tarefas e recursos do projeto em um único local para acompanhar os KPIs. Você também pode conectar ideias e dados em um só lugar para um planejamento estratégico eficiente.

Melhores recursos do Miro

Use o Miro para reuniões SCRUM, wireframes, sessões de brainstorming, workshops e gerenciamento de ideias. Sua sensação de mão livre e em tempo real permite uma colaboração suave e intuitiva

Permita que vários usuários visualizem e contribuam com os projetos simultaneamente para um melhor acompanhamento do progresso

Mapeie a jornada do cliente para identificar desafios e aprimorar a experiência do cliente

Limitações do Miro

As opções de edição de algumas ferramentas são limitadas

Não se integra às ferramentas da Microsoft ou do Google, o que limita a conectividade

Preços do Miro

Grátis

Iniciante: $10/usuário/mês

$10/usuário/mês Empresarial: $20/usuário/mês

$20/usuário/mês Empresa: Preços personalizados

Miro ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 6.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.000 avaliações)

9. Monday (melhor para insights em tempo real)

via Segunda-feira O Monday é uma plataforma popular de gerenciamento de trabalho e CRM (Customer Relationship Management) que ajuda a gerenciar métricas de desempenho, projetos e tarefas diárias com facilidade. Seu painel personalizável e os recursos de relatório monitoram os KPIs do projeto e as cargas de trabalho da equipe.

A melhor parte do Monday é que seus painéis fornecem insights em tempo real, permitindo que você monitore o desempenho dos negócios e dos funcionários e tome decisões informadas. Além disso, sua integração com IA automatiza o fluxo de trabalho para uma execução eficaz da estratégia.

Melhores recursos do Monday

Implemente automação baseada em regras para simplificar tarefas simples e economizar tempo

Acesse modelos de projetos para simplificar o gerenciamento de projetos e acompanhar as métricas

Adicione informações de orçamento às tarefas para manter as finanças do seu projeto sob controle

Obtenha uma visão geral do desempenho da empresa com painéis personalizáveis

Limitações de segunda-feira

As ferramentas de filtragem de tarefas podem ser restritivas e limitar a personalização

O recurso de painel é menos intuitivo e requer mais orientação

Preços do Monday

Gratuito para sempre

Básico: US$ 9/usuário/mês, cobrado anualmente

US$ 9/usuário/mês, cobrado anualmente Standard: $12/usuário/mês, cobrado anualmente

$12/usuário/mês, cobrado anualmente Pro: $19/usuário/mês, cobrado anualmente

$19/usuário/mês, cobrado anualmente Enterprise: Preços personalizados

Monday classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (4.000+ avaliações)

10. Mural (melhor para visualizar o progresso)

via Mural O Mural é uma solução de colaboração visual que ajuda as equipes a desenhar e organizar ideias em um quadro branco digital para um melhor planejamento estratégico. Você pode consolidar todos os elementos do projeto em um só lugar para identificar os bloqueadores e manter o andamento das coisas sem problemas.

O modelo de jornada do usuário do Mural ajuda a implementar a metodologia do Balanced Scorecard. Você pode mapear toda a jornada do cliente para entender os pontos de atrito e aprimorar a experiência do cliente.

O Mural também permite que você recapitule e reflita sobre seus projetos, objetivos, metas e atividades para aumentar a produtividade da equipe.

melhores recursos do #### Mural

Faça brainstorming de ideias com sua equipe criando notas adesivas digitais, desenhando diagramas e adicionando imagens para representar conceitos e ideias visualmente

Visualize dados na forma de gráficos de pizza, gráficos e diagramas para apresentar percepções baseadas em dados aos membros da equipe e às partes interessadas

Avaliar o desempenho da equipe para identificar oportunidades de melhoria

Definir funções claras para uma execução perfeita do projeto

Limitações do mural

Não é possível criar tabelas ou grades, o que torna demorada a organização eficaz das informações

A experiência móvel não corresponde à versão da Web, limitando a funcionalidade em trânsito

Preços do mural

Gratuito

Equipe+: US$ 9,99/mês por membro

US$ 9,99/mês por membro Empresarial: US$ 17,99/mês por membro, cobrado anualmente

US$ 17,99/mês por membro, cobrado anualmente Empresa: Preços personalizados

Mural ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Crie Balanced Scorecards precisos com o ClickUp

E isso é tudo!

Compartilhamos nossos principais softwares de balanced scorecard para atender às suas necessidades de projeto e planejamento estratégico. Ao avaliar cuidadosamente cada opção, você poderá encontrar a ferramenta perfeita para seus objetivos.

Se estiver procurando uma solução abrangente, o ClickUp se destaca por sua oferta completa. É uma plataforma versátil projetada para elevar o gerenciamento de projetos, oferecendo tudo, desde gerenciamento de tarefas e planejamento estratégico até visualização avançada de dados e colaboração em tempo real.

Com o ClickUp, você pode implementar perfeitamente a metodologia Balanced Scorecard, otimizar fluxos de trabalho e aprimorar o desempenho da equipe.

Pronto para revolucionar o seu planejamento estratégico? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e descubra como ele pode transformar seu fluxo de trabalho!