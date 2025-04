Airtable vs. Excel: Qual ferramenta será melhor em 2025?

Um dos maiores desafios para as empresas modernas é a prontidão dos dados.

Não importa se você está analisando números para um grande projeto, acompanhando o inventário ou apenas organizando suas tarefas diárias, uma ferramenta de dados sólida é um divisor de águas. Com tantas opções disponíveis, pode ser difícil escolher aquela que se encaixa perfeitamente.

Para sua sorte, vamos examinar mais de perto duas ferramentas populares de gerenciamento de banco de dados: Airtable e Excel. Ambas estão repletas de recursos para ajudá-lo a realizar suas tarefas, mas abordam o gerenciamento de dados de forma única.

Pronto para descobrir qual delas pode ser sua nova opção? Prepare-se para o confronto definitivo entre o Airtable e o Excel. Também incluiremos uma nova ferramenta que pode fazer pender a balança! 🏆

O que é o Airtable?

O Airtable é uma ferramenta de banco de dados relacional que o ajuda a organizar dados em linhas e colunas e a conectar diferentes pontos de dados para gerenciar melhor seus projetos e fluxos de trabalho. Você pode usá-lo para reunir todos os seus dados comerciais em um só lugar, sejam eles OKRs de equipes, projetos de clientes, campanhas de marketing ou feedback de clientes.

Ele facilita a colaboração, permitindo que todos fiquem na mesma página com atualizações em tempo real e exibições personalizadas que atendem às necessidades de todos.

Além disso, os modelos do Airtable ajudam você a começar rapidamente, seja para criar um rastreador de projetos, um CRM ou uma lista de tarefas pessoais.

via Tabela de ar

Recursos do Airtable

Se você está procurando uma ferramenta fácil de usar para rastrear todos os dados comerciais e remover silos de dados entre departamentos, o Airtable oferece alguns recursos úteis. Vamos dar uma olhada neles!

Recurso nº 1: Visualizações

Organize e visualize seus dados com exibições personalizadas. O Airtable permite que você escolha entre vários tipos de visualização, como Grade, Calendário ou Kanban, para que você possa exibir informações em um formato que melhor se adapte às necessidades do seu projeto e da sua equipe.

Recurso nº 2: Designer de interface

O Interface Designer do Airtable permite que você crie interfaces personalizadas diretamente a partir de seus dados. Crie exibições adaptadas a necessidades específicas, facilitando a interação das equipes com os dados de uma forma visualmente atraente e fácil de usar.

Recurso nº 3: Relatórios

O Airtable também vem com recursos de geração de relatórios. Você pode medir e analisar seus dados no Airtable com recursos abrangentes de relatórios para gerenciar dados como incidentes, ativos disponíveis por tipo, pipeline de vendas e muito mais. Isso o ajuda a obter insights e acompanhar as principais métricas para manter seus projetos em andamento, ajudando-o a tomar decisões baseadas em dados sem esforço.

Recurso nº 4: Automações

O Airtable vem com uma tonelada de recursos de automação. Você pode simplificar tarefas repetitivas, criar acionadores para notificações e integrar-se a ferramentas externas para garantir que seu fluxo de trabalho seja executado sem problemas com o mínimo de esforço manual. Se precisar de mais funcionalidades, você pode conectar seu Javascript.

Preços do Airtable

**Gratuito

Equipe: $24 por mês

$24 por mês Empresa: US$ 54 por mês

US$ 54 por mês Escala empresarial: Preços personalizados

📖 Leia mais: Como exportar o Airtable para o Excel

O que é o Excel?

O Excel é uma ferramenta popular software de planilha eletrônica da Microsoft, amplamente utilizado para análise de dados, modelagem financeira e organização de dados. Ele oferece uma grade de células em que os usuários podem inserir, manipular e analisar dados usando fórmulas, gráficos e tabelas dinâmicas. Gerenciamento de projetos do Excel possui recursos avançados projetados para lidar com tudo, desde a entrada de dados básicos até a análise avançada.

Seja para gerenciar um orçamento, criar relatórios, gerenciar estruturas de dados complexas ou criar modelos, o Excel oferece ferramentas práticas para tornar seus dados mais valiosos.

via Excel

Recursos do Excel

Aqui estão algumas das principais vantagens do MS Excel:

Recurso nº 1: Fórmulas e funções

O Excel oferece uma extensa biblioteca de fórmulas e funções, permitindo que os usuários realizem cálculos, análises de dados e operações lógicas com facilidade. Os recursos de fórmula do Excel o tornam indispensável para muitas tarefas, desde matemática simples até funções estatísticas complexas.

Recurso nº 2: Visualização de dados

O Excel ajuda a visualizar padrões e tendências de dados por meio de uma variedade de tipos de gráficos, como gráficos de barras, de linhas e de pizza. Você também pode usar a formatação condicional para destacar dados com base em regras, facilitando a identificação de discrepâncias ou tendências em um piscar de olhos.

Recurso nº 3: Ferramentas de análise de dados

O Excel oferece poderosas ferramentas de visualização de dados incorporadas, como o Solver, o Analysis ToolPak e o Goal Seek, para análise estatística, entrada de dados simplificada, previsão e otimização. Essas ferramentas simplificam cálculos complexos, tornando o Excel uma boa opção para a tomada de decisões orientada por dados.

Recurso nº 4: Macros e automações

Com o VBA (Visual Basic for Applications), os usuários do Excel podem criar macros para automatizar tarefas repetitivas, simplificando os fluxos de trabalho e economizando tempo. Esse recurso é particularmente útil para criar relatórios personalizados e fluxos de trabalho complexos.

via Microsoft

Preços do Excel

Gratuito

Essencial: $4/usuário/mês

$4/usuário/mês Básico: $6/usuário/mês

$6/usuário/mês Standard: $12,5/usuário/mês

📖 Leia mais: 10 melhores ferramentas de IA para Excel em 2024

Airtable vs. Excel: Comparação de recursos

Vamos fazer uma comparação profunda de Excel e Mesa de ar com base em seus recursos:

Recurso nº 1: Estrutura de dados e flexibilidade

Quando se trata de organizar seus dados, a flexibilidade é tudo. Quer você esteja gerenciando uma lista básica ou lidando com um projeto complexo, ter uma ferramenta que possa se adaptar às suas necessidades faz toda a diferença. Veja como o Excel e o Airtable lidam com a estruturação de dados e a flexibilidade de suas próprias maneiras.

Excel

O Excel é uma ferramenta flexível e baseada em grade para gerenciar dados. Você pode lidar com grandes conjuntos de dados, personalizar células, usar fórmulas e brincar com a formatação para que os dados tenham a aparência que você deseja. Ele foi desenvolvido para lidar com cálculos complexos e, por isso, é tão popular para qualquer coisa que envolva números e finanças.

Airtable

O Airtable é como uma mistura de software de planilha eletrônica e banco de dados, oferecendo o melhor dos dois mundos. Ele é configurado como um "banco de dados relacional", portanto, é possível vincular registros entre tabelas facilmente, o que é útil para coisas como gerenciamento de projetos monitoramento do pipeline de vendas e gerenciamento de conteúdo. Além disso, ele é mais intuitivo para usuários não técnicos do que um aplicativo de planilha tradicional, facilitando a organização das equipes.

🏆 Vencedor: Airtable para gerenciamento centralizado de dados

recurso ### #2: Fórmulas e cálculos

As fórmulas e os cálculos estão no centro de qualquer ferramenta de dados poderosa. Se você estiver processando números, analisando tendências ou apenas organizando dados, ter opções de cálculo robustas pode facilitar muito o seu trabalho. Veja a seguir o desempenho do Excel e do Airtable:

Excel

O Excel tem recursos avançados e poderosos de fórmulas, incluindo funções matemáticas, estatísticas e financeiras complexas. Você pode criar fórmulas aninhadas, tabelas dinâmicas e estruturas de dados complexas usando ferramentas de análise como o Power Query, que são úteis para análise detalhada de dados e modelagem financeira.

Airtable

O Airtable inclui fórmulas básicas, mas não possui recursos mais avançados e a profundidade de cálculo do Excel. Ele foi projetado melhor para a organização de dados do que para cálculos pesados. Fórmulas e funções simples para matemática básica, manipulação de dados e funções de texto estão disponíveis, mas não oferecem suporte a fórmulas complexas no mesmo nível do Excel.

Vencedor: Excel para cálculos de dados complexos

recurso ### #3: Visualização de dados

A visualização de dados ajuda os usuários a entender rapidamente os insights, identificar tendências e fazer comparações. Em ferramentas como o Excel e o Airtable, esse recurso torna os dados complexos mais acessíveis, permitindo que você veja padrões e tire conclusões de dados numéricos em um piscar de olhos.

Excel

O Excel oferece amplas ferramentas de visualização de dados, incluindo tabelas, gráficos e formatação condicional. É possível criar gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de dispersão e gráficos de pizza diretamente nas planilhas. O Excel também inclui a integração com o Power BI para painéis mais avançados e interativos.

Airtable

O Airtable inclui opções de visualização, mas são recursos mais básicos voltados para a usabilidade. Visualizações como Kanban, galeria, calendário e grade estão disponíveis na seção "Apps". Essas visualizações são funcionais para o acompanhamento de projetos, mas não têm a complexidade das ferramentas de gráficos do Excel.

Vencedor: Excel para visualização detalhada de dados

recurso ### #4: Automação e gerenciamento de fluxo de trabalho

Não há sentido em uma ferramenta sem recursos de automação e gerenciamento de fluxo de trabalho. A automação e o gerenciamento do fluxo de trabalho simplificam as tarefas repetitivas, tornando o trabalho mais eficiente e liberando tempo para atividades de nível superior. Veja o que o Excel e o Airtable têm a oferecer para isso:

Excel

O Excel tem automação limitada por meio de macros e VBA (Visual Basic for Applications), permitindo que os usuários automatizem tarefas repetitivas e criem funções personalizadas. Embora poderosas, as macros exigem conhecimento de codificação e não são fáceis de usar para todos.

Airtable

O Airtable oferece automação em um formato mais acessível e sem código. Seus recursos de automação permitem a configuração de gatilhos, notificações e integrações com outras ferramentas (como Slack, Google Calendar etc.), o que o torna excelente para fluxos de trabalho de equipe e gerenciamento de projetos. Essa facilidade de uso é ideal para o trabalho colaborativo, mas não tem a profundidade do VBA do Excel.

vencedor: Airtable para automação sem código e recursos avançados

recurso ### #5: Colaboração e compartilhamento

Os recursos de colaboração e compartilhamento facilitam o trabalho em conjunto das equipes sem problemas. Ferramentas como o Excel e o Airtable permitem que vários usuários acessem, editem e comentem os dados em tempo real, mantendo todos na mesma página e melhorando a produtividade da equipe.

Excel

O Excel oferece suporte à colaboração, principalmente por meio do Microsoft 365, em que vários usuários podem trabalhar em um arquivo simultaneamente. No entanto, o rastreamento de alterações e o gerenciamento de permissões para várias exibições podem se tornar complexos, especialmente para equipes grandes.

Airtable

O Airtable foi projetado com a colaboração em mente. Os usuários podem comentar nos registros, atribuir tarefas e trabalhar em tempo real em bancos de dados compartilhados . As permissões podem ser definidas para cada visualização, permitindo o acesso controlado a dados específicos. A interface amigável do Airtable e as opções de compartilhamento o tornam mais fácil para projetos colaborativos e baseados em equipe.

🏆 Vencedor: Airtable para colaboração perfeita de dados

Airtable vs. Excel no Reddit

Fomos ao Reddit para ver o que as pessoas estavam dizendo sobre o Airtable e o Excel. Eis o que descobrimos:

O Airtable, embora poderoso, tem seus limites quando se trata de lidar com cálculos de grande escala como o Excel.

Usuário do Reddit

Adoro o fato de poder adicionar quase todos os recursos que quero no Airtable no momento em que percebo que os quero. Ele é perfeito para quem deseja uma solução totalmente personalizada e sob medida e gosta de executá-la por conta própria.

Usuário do Reddit

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao Airtable e ao Excel

Tanto o Airtable quanto o Microsoft Excel oferecem recursos exclusivos e casos de uso para o gerenciamento de dados. No entanto, eles têm recursos básicos de colaboração.

Independentemente da ferramenta escolhida, você precisa de uma plataforma separada para análise de dados ou comunicação com as partes interessadas. Mudar para uma ferramenta diferente para cada ponto de dados é um incômodo e pode fazer com que você perca o contexto.

Para evitar isso, é melhor usar uma plataforma abrangente como ClickUp que oferece o melhor da flexibilidade do Airtable e o poder de dados do Excel

Vamos saber o que faz o ClickUp se destacar como uma das principais alternativas em gerenciamento e análise de dados.

ClickUp's One Up #1: Organizar com visualização de tabela

Gerencie tarefas e projetos com a exibição de tabela do ClickUp Visualização de tabela do ClickUp traz a funcionalidade das ferramentas de planilha eletrônica para o gerenciamento de projetos, oferecendo um layout familiar baseado em grade, personalizável e repleto de recursos avançados.

Você pode gerenciar tarefas, rastrear dados e organizar informações de forma intuitiva e flexível, o que é perfeito para equipes acostumadas a trabalhar com planilhas.

Com o Table View, você está pronto para uma viagem sem código. Estabeleça rapidamente relações entre as tarefas e organize seu trabalho vinculando tarefas, documentos e dependências.

ClickUp's One Up #2: Planeje de forma mais inteligente com modelos de planilhas

O ClickUp oferece um planilha eletrônica dedicada que imita as melhores partes do Excel e do Airtable, mas em um ambiente de gerenciamento de projetos - o Modelo de planilha do ClickUp .

Com esse modelo, você pode configurar facilmente orçamentos de projetos, rastreadores de tarefas ou até mesmo planilhas de análise de dados, mantendo tudo vinculado ao seu espaço de trabalho do ClickUp para uma colaboração perfeita.

E isso não é tudo. Você pode escolher entre seis visualizações diferentes: Lista, Grade, Quadro, Documento, Formulário e Mapa. Esse modelo é amigável para iniciantes, então você pode esquecer o Excel ou o Airtable (haha)!

Modelo de planilha do ClickUp

ClickUp's One Up #3: Automatize seu fluxo de trabalho Recursos de automação do ClickUp levam o gerenciamento do fluxo de trabalho para o próximo nível. Você pode configurar automações para acionar ações em tarefas, projetos e notificações, reduzindo o esforço manual e mantendo sua equipe no caminho certo.

Seja para atribuir tarefas, atualizar status ou lembrar os membros da equipe sobre prazos, as automações do ClickUp economizam tempo e aumentam a eficiência.

Você também pode informar à IA o que deseja fazer, e ela criará instantaneamente suas automações. Não é legal? Além disso, você pode usá-lo em todo o seu fluxo de trabalho, como atalhos de projeto, responsáveis dinâmicos, automação de e-mail, atualizações e análises baseadas em IA e muito mais.

Outros recursos do ClickUp para facilitar o gerenciamento de dados

Crie automações sem código com os recursos de automação do ClickUp

Também temos Cérebro ClickUp, um assistente de IA que facilita a geração de conteúdo, o resumo de atualizações e a otimização de fluxos de trabalho com apenas alguns cliques. Essa é uma grande vantagem para as equipes que buscam acelerar tarefas repetitivas e aumentar a produtividade.

Deixe que a IA lhe forneça atualizações de projetos e muito mais com o ClickUp Brain

Além disso, um conjunto abrangente de Gerenciamento de projetos ClickUp permite que você organize o trabalho, defina metas e acompanhe o progresso, tudo em um só lugar.

**Com gráficos de Gantt, quadros Kanban e calendários, você pode gerenciar todos os aspectos de um projeto sem precisar trocar de ferramenta

Se estiver procurando uma configuração mais flexível, temos o Modelo de planilha editável do ClickUp, que é totalmente personalizável. Esse modelo permite que você crie um espaço de trabalho personalizado no estilo de planilha, adaptado às suas necessidades exclusivas.

ClickUp: A solução para o debate entre Airtable e Excel

Se você deseja um gerenciamento de dados centralizado e uma colaboração de dados perfeita, opte pelo Airtable. No entanto, o Excel pode ser uma opção melhor se você tiver um conjunto de dados diversificado e quiser realizar cálculos avançados.

Mas por que escolher? Por que não ter todos os recursos em uma única plataforma para obter insights avançados sobre os dados?

É aí que entra o ClickUp. Ele combina os recursos de banco de dados relacional do Airtable com a versatilidade do Excel, tornando-se a solução perfeita para gerenciar fluxos de trabalho.

Projetado para agilizar o gerenciamento do trabalho, o ClickUp oferece recursos de automação, gerenciamento de projetos e colaboração que podem substituir o Airtable e o Excel com algumas variações exclusivas. Ele traz o melhor de ambos em uma plataforma intuitiva, tornando o gerenciamento do trabalho perfeito. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para melhorar a eficiência do trabalho!