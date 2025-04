Estilos de comunicação DISC para melhorar a dinâmica da equipe

Você está em uma reunião e as coisas parecem... estranhas. Uma pessoa avança com ideias ousadas, enquanto outra se aprofunda nos detalhes - nem todos são relevantes.

Sarah está ouvindo em silêncio e Michael parece determinado a conduzir a conversa de volta para seus problemas com um cliente. É como se cada membro da equipe falasse uma língua diferente.

É por isso que as organizações recorrem ao modelo DISC - uma estrutura de avaliação de personalidade - para avaliar a personalidade dos membros de sua equipe

Neste blog, exploraremos como usar o DISC para entender e se conectar com cada estilo de comunicação da sua equipe. 💬

a comunicação DISC é uma estrutura de avaliação usada para classificar os traços de personalidade no local de trabalho em quatro categorias: Dominância, Influência, Solidez e Conscienciosidade

para os gerentes, o reconhecimento e o alinhamento com o estilo DISC de cada membro podem promover uma comunicação eficaz, minimizar mal-entendidos e melhorar a dinâmica geral da equipe

diferentes tipos de métodos de comunicação são adequados para diferentes tipos de personalidade. Isso é muito útil porque você pode lidar melhor com o feedback e a comunicação diária, especialmente ao liderar uma equipe

O que significa DISC?

DISC é um modelo de avaliação de personalidade que categoriza as personalidades em quatro traços principais com base na emoção e no comportamento: Dominância, Influência, Solidez e Conscienciosidade.

O psicólogo William Moulton Marston introduziu a teoria DISC em seu livro de 1928, Emotions of Normal People.

Os eixos das personalidades DISC (Via: ScienceDirect )

Marston observou que o comportamento de uma pessoa varia ao longo de dois eixos: ambientes ativos vs. passivos e favoráveis vs. antagônicos.

Isso cria quatro tipos de comportamento:

Dominância (ativa em ambientes antagônicos)

Indução (ativa em ambientes favoráveis)

Submissão (passiva em ambientes favoráveis)

Conformidade (passiva em ambientes antagônicos)

Embora as ideias de Marston não incluíssem inicialmente uma ferramenta de avaliação, o psicólogo industrial Walter Clarke desenvolveu a primeira avaliação DISC para uso no local de trabalho na década de 1950.

Essa ferramenta inicial acabou evoluindo para as versões amplamente utilizadas do DISC que conhecemos hoje, usadas principalmente em ambientes comerciais, educacionais e de trabalho.

**Você sabia que William Marston também foi responsável pelo desenvolvimento de um protótipo do polígrafo com sua esposa, Elizabeth. Esse protótipo, que detectava fraudes com base nas alterações na pressão arterial de uma pessoa, estabeleceu a base para o polígrafo moderno.

DISC vs. outros modelos de avaliação de personalidade

O modelo DISC avalia principalmente os traços comportamentais, concentrando-se em como os indivíduos interagem com outras pessoas. Ele ajuda a determinar as preferências de trabalho de um indivíduo, estilos de comunicação e adequação às escolhas de carreira.

Enquanto outros modelos de avaliação de personalidade se concentram em traços psicológicos mais amplos, o DISC ajuda a identificar tendências comportamentais na estrutura de comunicação e resolução de conflitos. Isso o torna uma ferramenta ideal para lidar com dinâmica de equipe e identificar as melhores maneiras de colaborar e se conectar de forma eficaz em uma equipe.

Indicador do tipo Myers-Briggs (MBTI) vs. DISC

O MBTI concentra-se nos tipos de personalidade e em como os indivíduos percebem o mundo e tomam decisões, classificando-os em 16 tipos com base em quatro dicotomias (por exemplo, Introversão vs. Extraversão).

Ao contrário do DISC, o MBTI se concentra nos estilos cognitivos e nos processos de tomada de decisão.

StrengthsFinder vs. DISC

StrengthsFinder enfatiza a identificação de pontos fortes e talentos individuais, como pensamento estratégico ou construção de relacionamentos, em vez de padrões de comportamento.

Enquanto o DISC categoriza os indivíduos com base em suas ações em vários ambientes, o StrengthsFinder avalia os talentos inatos para ajudar as pessoas a terem um melhor desempenho em suas funções.

Fato curioso: Marston também criou a popular personagem Mulher Maravilha. Um filme de 2017, Professor Marston and the Wonder Women, conta a história de sua vida, seu trabalho em psicologia e a inspiração por trás de sua criação.

Os quatro estilos DISC explicados

Cada pessoa da sua equipe tem uma maneira distinta de se comunicar, e reconhecer essas diferenças pode causar um grande impacto. Os quatro estilos DISC oferecem uma maneira simples de entender como as pessoas interagem com base em seus comportamentos.

Veja a seguir uma análise mais detalhada de cada estilo e o que ele significa para sua equipe. 🗣️

1. Estilo de dominância

Indivíduos com esse estilo de personalidade são ousados, decisivos e focados em fazer as coisas acontecerem. Sua motivação para alcançar resultados é intensa (da melhor maneira possível 😄).

As pessoas com um estilo dominante geralmente prosperam em funções de alto risco, como gerenciamento de equipes ou liderança sênior, onde podem assumir o comando e liderar com confiança.

Além disso, são diretos e eficientes, sempre prontos para mergulhar no trabalho sem muita orientação. Também são ótimos em tomar decisões rápidas e confiantes na hora.

Entretanto, as pessoas com um estilo dominante podem parecer inflexíveis ou difíceis de trabalhar. Seu forte foco na franqueza pode, às vezes, ofuscar a necessidade de diplomacia, e elas podem ter dificuldade em considerar os sentimentos dos outros, o que pode levar a conflitos.

Um ótimo exemplo de uma personalidade dominante é Steve Jobs. Ele tinha como objetivo aperfeiçoar os detalhes - meticuloso no design e obcecado pela qualidade. Seus altos padrões o ajudaram a criar alguns dos mais icônicos produtos de tecnologia.

2. Estilo de influência

**As personalidades orientadas para a influência são extrovertidas, entusiasmadas e persuasivas, o que as torna mais adequadas para funções sociais e criativas

As pessoas com esse tipo de personalidade se destacam em cargos que exigem a construção de conexões com outras pessoas, como vendas, marketing ou atendimento ao cliente, em que sua capacidade de envolver e motivar os outros é um grande trunfo.

Elas tendem a se concentrar no panorama geral em vez de se prenderem aos detalhes. Esses indivíduos são os motivadores da equipe, levando um senso contagiante de otimismo e energia para onde quer que vão. No entanto, eles podem ter dificuldades com a organização, portanto, você precisa oferecer a eles um suporte estruturado para mantê-los no caminho certo.

**Conhecida por sua natureza extrovertida, entusiasmada e persuasiva, ela construiu uma carreira em torno da conexão com as pessoas, inspirando-as e motivando-as a agir.

**Você sabia? A avaliação DISC é um questionário on-line que leva de 10 a 15 minutos para ser concluído. Não há respostas certas ou erradas, e você não pode falhar. Os resultados destacam suas principais características e preferências comportamentais.

3. Estilo de estabilidade

**Os colegas de equipe com um tipo de personalidade estável são extremamente confiáveis, pacientes e solidários. Eles preferem a harmonia e trabalharão para criar um ambiente de trabalho estável para todos

Esses indivíduos evitam conflitos porque eles atrapalham sua rotina tranquila e previsível. Eles se destacam em tarefas repetitivas e prosperam em funções que exigem consistência, como coordenar sessões de treinamento ou lidar com consultas sobre benefícios.

Além disso, buscam equilíbrio e harmonia entre todos os envolvidos, o que os torna altamente empáticos e ótimos ouvintes. Eles entendem os sentimentos e as necessidades dos outros, o que os ajuda a construir relacionamentos fortes e duradouros.

Um ótimo exemplo de personalidade de Steadiness é Fred Rogers (Mister Rogers) Conhecido por sua natureza calma, paciente e empática, ele criou um ambiente seguro e estável em seu programa de TV, criando confiança e fazendo com que os outros se sentissem ouvidos e compreendidos.

4. Estilo de consciência

Indivíduos conscienciosos são analíticos, orientados para os detalhes e minuciosos. Eles são perfeitos para funções que exigem precisão, como engenharia, contabilidade ou análise de dados.

É comum encontrar essas pessoas fazendo anotações durante uma reunião ou fazendo várias perguntas durante uma apresentação para garantir que entenderam tudo corretamente. Eles preferem estrutura, precisão e expectativas claras.

Entretanto, isso também significa que podem ter dificuldades com mudanças repentinas ou instruções pouco claras. Sua comunicação é precisa e bem estruturada, mas às vezes pode parecer excessivamente crítica ou cautelosa para os outros.

Um ótimo exemplo de uma personalidade conscienciosa é Bill Gates. Na Microsoft, ele se preocupava com os detalhes, com a solução crítica de problemas e com o uso de uma lente científica para abordar a criação de produtos na Microsoft.

Estratégias de comunicação para cada estilo DISC

Conhecer a personalidade de um membro da equipe ajuda você a se comunicar com ele de forma mais eficaz, tornando o trabalho em equipe mais suave e aumentando os resultados. Além disso, quando todos se entendem melhor, há menos conflitos e mais conexão.

Aqui estão algumas dicas para facilitar a comunicação da equipe com personalidades diferentes. 🎙️

1. Dominando a comunicação com tipos de personalidade Dominante

Ao se comunicar com uma personalidade do tipo D, é essencial ser direto, orientado para os resultados e focado.

Esses são alguns exemplos eficazes de estratégias de comunicação :

Vá direto ao ponto rapidamente: Pule a conversa fiada e vá direto à mensagem principal. Os tipos D valorizam a eficiência e preferem não perder tempo com gentilezas

Pule a conversa fiada e vá direto à mensagem principal. Os tipos D valorizam a eficiência e preferem não perder tempo com gentilezas Foco nos resultados: Mantenha as discussões centradas nos resultados e não nos processos. Fale sobre como suas ideias ou ações alcançarão os resultados desejados

Mantenha as discussões centradas nos resultados e não nos processos. Fale sobre como suas ideias ou ações alcançarão os resultados desejados Seja assertivo: Demonstre confiança em suas ideias. Apresente-as com autoridade e clareza, pois os tipos dominantes respeitam a força e a determinação

Demonstre confiança em suas ideias. Apresente-as com autoridade e clareza, pois os tipos dominantes respeitam a força e a determinação Estabeleça e esclareça metas: Estabeleça metas clarasmetas de comunicação e expectativas desde o início para evitar mal-entendidos e garantir o alinhamento

Estabeleça metas clarasmetas de comunicação e expectativas desde o início para evitar mal-entendidos e garantir o alinhamento Apresente os fatos de forma lógica: Estruture seus argumentos e evidências em um fluxo lógico. Isso ajuda o tipo D a entender e responder rapidamente

2. Como se conectar com indivíduos do estilo Influência

Para se comunicar de forma eficaz com indivíduos do estilo influência, concentre-se em criar um relacionamento, demonstrar entusiasmo e apoiar suas ideias.

Veja como você pode fazer isso:

Envolva-se em conversas pessoais: Pergunte sobre seus hobbies e interesses e esteja aberto a falar sobre si mesmo. Eles valorizam as conexões pessoais

Pergunte sobre seus hobbies e interesses e esteja aberto a falar sobre si mesmo. Eles valorizam as conexões pessoais Use histórias e exemplos: Tente envolvê-los com histórias, anedotas e exemplos da vida real. As personalidades do tipo I respondem bem a narrativas

Tente envolvê-los com histórias, anedotas e exemplos da vida real. As personalidades do tipo I respondem bem a narrativas Combine a energia deles: Leve o mesmo entusiasmo e a mesma positividade que eles têm em suas conversas. Isso as incentiva a se envolverem mais

Leve o mesmo entusiasmo e a mesma positividade que eles têm em suas conversas. Isso as incentiva a se envolverem mais Mostre interesse genuíno: Ouça ativamente suas ideias e objetivos. Expresse entusiasmo e valide seus pensamentos

Ouça ativamente suas ideias e objetivos. Expresse entusiasmo e valide seus pensamentos Evite sobrecarregar a conversa com fatos e números: Concentre-se no panorama geral e evite sobrecarregar a conversa com muitos detalhes

3. Promovendo a colaboração com personalidades Steady

Para indivíduos com estilo S, concentre-se em fazer com que eles se sintam confortáveis e valorizados.

Aqui estão algumas estratégias que você deve ter em mente:

Seja paciente e dê tempo: Dê-lhes espaço para pensar e responder sem pressioná-los a dar uma resposta imediata. Eles valorizam ter tempo para processar

Dê-lhes espaço para pensar e responder sem pressioná-los a dar uma resposta imediata. Eles valorizam ter tempo para processar Use um tom calmo e empático: Aborde as conversas com uma atitude relaxada e compreensiva para ajudá-los a se sentirem à vontade e valorizados

Aborde as conversas com uma atitude relaxada e compreensiva para ajudá-los a se sentirem à vontade e valorizados Promova o envolvimento da equipe: Incentive a colaboração e dê ênfase a uma abordagem mais orientada para a equipe em seus projetos

Incentive a colaboração e dê ênfase a uma abordagem mais orientada para a equipe em seus projetos Construa a confiança gradualmente: Aborde essas pessoas com sinceridade e consistência para ganhar a confiança delas ao longo do tempo, em vez de esperar um relacionamento imediato

Aborde essas pessoas com sinceridade e consistência para ganhar a confiança delas ao longo do tempo, em vez de esperar um relacionamento imediato Apresente as ideias de forma estruturada e não ameaçadora: Descreva seus pontos de forma lógica e por escrito, quando possível, para facilitar o acompanhamento

4. Envolvendo indivíduos no estilo Conscientiousness

Para se comunicar de forma eficaz com pessoas do tipo C, priorize a clareza, a lógica e a precisão.

Veja como facilitar uma comunicação eficiente comunicação empresarial com eles:

Venha preparado: Certifique-se de ter feito uma pesquisa minuciosa e de ter uma base sólida de fatos e números para embasar seus argumentos

Certifique-se de ter feito uma pesquisa minuciosa e de ter uma base sólida de fatos e números para embasar seus argumentos Organize as informações com clareza: Apresente as informações em um formato lógico e estruturado para facilitar o acompanhamento e a análise

Apresente as informações em um formato lógico e estruturado para facilitar o acompanhamento e a análise Reconheça a perspectiva lógica deles: Demonstre respeito pela preferência deles por abordagens objetivas e baseadas em dados e evite uma linguagem excessivamente emotiva

Demonstre respeito pela preferência deles por abordagens objetivas e baseadas em dados e evite uma linguagem excessivamente emotiva Esclareça as expectativas e os prazos: Forneça orientações claras sobre o que é necessário e quaisquer cronogramas, para que eles possam planejar e executar com eficiência

Forneça orientações claras sobre o que é necessário e quaisquer cronogramas, para que eles possam planejar e executar com eficiência Basear as discordâncias em dados: Se você tiver um ponto de vista diferente, apoie-o com dados confiáveis ou depoimentos confiáveis em vez de opiniões pessoais

Como melhorar a dinâmica da equipe com ClickUp e DISC

Com essas estratégias prontas para uso, você provavelmente está animado para vê-las em ação!

Mas lembre-se de que não se trata apenas de sua abordagem - seu ferramentas de gerenciamento de projetos também devem se adaptar para suportar o estilo DISC.

Isso é exatamente o que ClickUp faz por você. Ele é o aplicativo para tudo para o trabalho, facilitando a comunicação para todos os membros da equipe, independentemente de seus traços de personalidade e preferências de comunicação.

ClickUp Chat: Fique conectado, onde quer que você esteja

Discuta tarefas e elimine mal-entendidos com o ClickUp Chat ClickUp Chat reúne todas as conversas, tarefas e projetos em um único local, permitindo que os membros da equipe se concentrem no trabalho profundo sem perder atualizações cruciais. Esse bate-papo centralizado facilita a verificação, a resolução de mal-entendidos e a garantia de que todos estejam em sincronia.

Veja como sua equipe pode se beneficiar do ClickUp Chat:

Estilos D obtêm comunicação rápida e direta, permitindo que eles se concentrem no essencial

obtêm comunicação rápida e direta, permitindo que eles se concentrem no essencial **Os funcionários do tipo "eu" se beneficiam de um espaço animado para ideias e atualizações, aumentando o envolvimento

**Os estilos S encontram segurança na consistência, com todas as conversas importantes capturadas em um só lugar

**Os estilos C desfrutam da clareza, sabendo que podem acessar todos os detalhes quando necessário

ClickUp Clips: Mostre, não conte

Compartilhe instruções e atualizações claras visualmente usando o ClickUp Clips Clipes do ClickUp permite gravar e compartilhar capturas de tela, vídeos de webcam e tutoriais diretamente com sua equipe.

É perfeito para orientar os colegas de equipe em processos ou esclarecer tarefas, especialmente útil para explicar detalhes complexos a pessoas com estilo C ou manter os tipos de influência envolvidos com comunicação visual dinâmica.

Visualizações ClickUp: Personalizando seu espaço de trabalho de acordo com seu estilo

A interface flexível do ClickUp permite que cada membro da equipe personalize seu espaço de trabalho de acordo com seu perfil DISC. Com opções para diferentes Visualizações do ClickUp se você tem um computador, cada tipo de personalidade pode criar uma configuração que aumente sua produtividade e conforto.

Personalize os espaços de trabalho com o ClickUp Views para que correspondam aos estilos preferidos de organização e foco

Veja como esses recursos se alinham com cada perfil DISC:

Os estilos D geralmente preferem visões gerais de alto nível, tornando Visualização de lista do ClickUp ou Visualização da equipe do ClickUp ideal para digitalizar tarefas rapidamente e manter o foco nas prioridades

geralmente preferem visões gerais de alto nível, tornando Visualização de lista do ClickUp ou Visualização da equipe do ClickUp ideal para digitalizar tarefas rapidamente e manter o foco nas prioridades Os estilos I prosperam em espaços colaborativos e visualmente atraentes, portanto Visualização do quadro ClickUp é perfeito para sessões de brainstorming e para manter seu espaço de trabalho dinâmico e colorido

prosperam em espaços colaborativos e visualmente atraentes, portanto Visualização do quadro ClickUp é perfeito para sessões de brainstorming e para manter seu espaço de trabalho dinâmico e colorido Os estilos S se beneficiam de Notificações do ClickUp que os ajudam a se manterem preparados e atualizados sem a necessidade de fazer buscas constantes

se beneficiam de Notificações do ClickUp que os ajudam a se manterem preparados e atualizados sem a necessidade de fazer buscas constantes Os estilos C gostam de uma perspectiva mais detalhada e orientada por dados, portanto Visualização de tabela ClickUp é ideal para rastrear e organizar informações de forma sistemática

Assuma o controle da sua caixa de entrada com o ClickUp Notifications

Tarefas do ClickUp: Delegação de trabalho com o DISC em mente

O ClickUp facilita a delegação de tarefas que se alinham com o perfil DISC de cada membro da equipe, garantindo que todos trabalhem em uma função que atenda aos seus pontos fortes.

Escolha entre várias tarefas do ClickUp para criar um ambiente estável e adaptá-lo a diferentes estilos

Ao usar Tarefas do ClickUp se você tem um estilo DISC, os gerentes podem atribuir funções com base no que cada estilo DISC se destaca. **Os estilos D prosperam com resultados e decisões rápidas e trabalham melhor quando recebem tarefas de alta prioridade e orientadas para a ação

Essas tarefas permitem que eles assumam o controle e mantenham as coisas em andamento rapidamente. Dar a eles a responsabilidade por tarefas importantes garante que o progresso permaneça no caminho certo, sem atrasos.

Para os estilos I, que se destacam em colaboração criativa, atribuí-los a tarefas que exijam brainstorming ou trabalho em equipe faz com que eles se destaquem. Eles brilham em ambientes onde podem se envolver com outras pessoas, compartilhar ideias e manter sua energia elevada. Atribuir a eles funções que envolvam essas interações ajuda a manter a equipe motivada e alinhada.

Dirija-se diretamente aos membros da equipe dentro das tarefas usando o ClickUp Assign Comments, facilitando o acompanhamento e a ação do feedback ClickUp Assign Comments (Comentários do ClickUp Assign) adiciona uma camada extra de clareza, especialmente quando as tarefas precisam de orientação ou feedback adicional.

Os gerentes podem marcar membros específicos da equipe com instruções claras, garantindo que todos saibam exatamente pelo que são responsáveis. Isso é particularmente útil para os estilos C, que apreciam orientações detalhadas e estruturadas.

leia também:📖 Também leio: 15 modelos gratuitos de plano de comunicação de projeto: Excel, Word e ClickUp

ClickUp Whiteboards: Dando vida às ideias visualmente

Capture as ideias da equipe visualmente com os quadros brancos ClickUp, facilitando o envolvimento e a contribuição de cada tipo de DISC ClickUp Whiteboards adicionam uma camada visual ao gerenciamento de projetos, facilitando para os membros da equipe o brainstorming, o planejamento e a organização de projetos de uma forma que se adapte a diferentes estilos de DISC. Os quadros brancos apóiam o pensamento flexível e criativo e fornecem estrutura para idéias complexas, aprimorando a colaboração.

Veja como:

Os estilos D podem ver a visão geral e o progresso do projeto, o que lhes permite tomar decisões estratégicas rapidamente.

podem ver a visão geral e o progresso do projeto, o que lhes permite tomar decisões estratégicas rapidamente. **Os estilos I se beneficiam da liberdade criativa dos quadros brancos, onde podem esboçar ideias, mapear projetos e colaborar visualmente

**Os estilos S apreciam a estrutura que os quadros brancos oferecem, permitindo que eles vejam como suas contribuições se encaixam no projeto maior

**Os estilos C podem adicionar anotações detalhadas e organizar etapas sistematicamente, ajudando todos a se manterem no caminho certo

Faça com que a comunicação da equipe seja perfeita com o DISC e o ClickUp

O DISC é uma ferramenta poderosa que ajuda você e sua equipe a entender os traços de personalidade dominantes de cada um para melhorar a comunicação.

Entretanto, reconhecer esses traços é apenas o começo - o verdadeiro sucesso e o aprimoramento das habilidades de liderança vêm da aplicação dos insights do DISC às interações diárias.

