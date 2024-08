Como aprimorar a comunicação empresarial: Tipos, ferramentas e estratégias

A comunicação é muito mais do que a transmissão de informações. Seja nos relacionamentos interpessoais ou nas parcerias profissionais, a comunicação eficaz sustenta tudo.

Falando sobre essa última, a comunicação empresarial assume várias formas em diferentes ambientes. Há a comunicação externa com os clientes, a comunicação interna entre as equipes, a comunicação escrita para passar as ideias para o papel e a comunicação verbal para trocar ideias.

Navegar nesse labirinto de diferentes tipos de comunicação empresarial pode ser complicado. Um deslize e as coisas podem cair como um castelo de cartas.

Tudo bem, nem sempre. Mas as falhas de comunicação podem ter efeitos de longo alcance!

Estamos aqui para ajudá-lo a explorar os diferentes tipos de comunicação empresarial e como você pode usá-los para alcançar a excelência organizacional.

Decodificando a comunicação empresarial: O que, por que e como?

A comunicação empresarial é a troca de ideias, informações ou instruções dentro ou fora de uma empresa. Ela promove a colaboração, cultiva relacionamentos e atinge as metas organizacionais. Quando bem feita, a comunicação empresarial eficaz aumenta a tomada de decisões, a solução de problemas e a produtividade no local de trabalho.

De fato, uma boa comunicação empresarial promete os seguintes benefícios:

Informações claras e oportunas capacitam os funcionários e os tomadores de decisão a fazer escolhas informadas

capacitam os funcionários e os tomadores de decisão a fazer escolhas informadas A comunicação transparente e bidirecional reforça a cultura de trabalho, estimula o espírito de equipe e promove relacionamentos positivos

reforça a cultura de trabalho, estimula o espírito de equipe e promove relacionamentos positivos A comunicação com propósito coloca as equipes na mesma página e aumenta as chances de sucesso da empresa

coloca as equipes na mesma página e aumenta as chances de sucesso da empresa Mensagens e comunicação eficientes simplificam os processos e reduzem os erros para aumentar a produtividade e o moral dos funcionários

simplificam os processos e reduzem os erros para aumentar a produtividade e o moral dos funcionários Compartilhar opiniões e ideias e sentir-se ouvido e valorizado pelos outros aumenta o envolvimento dos funcionários

e sentir-se ouvido e valorizado pelos outros aumenta o envolvimento dos funcionários Diálogos abertos promovem o compartilhamento de conhecimento e a inovação, especialmente ao lidar com problemas ou desafios complexos

e a inovação, especialmente ao lidar com problemas ou desafios complexos A comunicação empresarial externa clara, proativa e com valor agregado estimula a satisfação do cliente e gera fidelidade

Agora, você deve estar se perguntando como sua empresa pode aproveitar os benefícios acima. Bem, para alcançar seus objetivos comerciais metas de comunicação se a empresa não tiver um plano de comunicação, certifique-se de que ela esteja aderindo aos seguintes princípios dos 7Cs:

7Cs da comunicação empresarial

Clareza: Seja claro para que o receptor entenda a mensagem Concisão: Manter a mensagem breve e direta Concretude: Certifique-se de que a mensagem seja específica e apoiada por fatos Correção: Eliminar erros de gramática, ortografia, pontuação ou informações factuais Coerência: Estruturar a mensagem de forma lógica e organizada Completude: Capturar todas as informações necessárias na mensagem Cortesia: Mantenha um tom educado para o destinatário e entre em contato em um momento adequado

Os diferentes tipos de comunicação empresarial

Vamos explorar os diferentes tipos de comunicação empresarial com base nos métodos de comunicação. Exploraremos alguns canais ou estilos indicativos para cada tipo de comunicação empresarial:

Comunicação verbal

A comunicação verbal se baseia em palavras faladas para transmitir a mensagem. É uma forma dinâmica de comunicação que geralmente ocorre em tempo real e atrai feedback ou resposta imediata. Alguns tipos comuns de comunicação verbal incluem:

Reunião face a face

As conversas face a face são as formas mais diretas de comunicação interna e externa, feitas verbalmente e envolvendo a presença física do emissor e do receptor.

Elas são vitais para cultivar relacionamentos, resolver conflitos e comunicar informações complexas. As conversas face a face também são ótimas para a comunicação informal - pense no bate-papo do bebedouro ou nas trocas de ideias ao redor da fotocopiadora.

Quando usar : Discutir assuntos delicados, desenvolver o espírito de equipe e fornecer feedback

: Discutir assuntos delicados, desenvolver o espírito de equipe e fornecer feedback Exemplo : Um gerente realiza uma reunião individual cara a cara com um funcionário para discutir oportunidades de desenvolvimento de carreira

: Um gerente realiza uma reunião individual cara a cara com um funcionário para discutir oportunidades de desenvolvimento de carreira Limitações: Pode consumir muito tempo e não ser prático para equipes grandes e/ou geograficamente dispersas

Chamadas telefônicas

As chamadas telefônicas são uma forma conveniente de comunicação empresarial quando não é possível a comunicação face a face. Elas facilitam as conversas em tempo real, nas quais é possível trocar ideias ou informações rapidamente.

Quando usar : Realizar discussões rápidas, acompanhar ações e interagir para se manter atualizado

: Realizar discussões rápidas, acompanhar ações e interagir para se manter atualizado Exemplo : Um representante de vendas entra em uma chamada com um cliente potencial para ter uma ideia do status do lead

: Um representante de vendas entra em uma chamada com um cliente potencial para ter uma ideia do status do lead Limitações: Tornaram-se cada vez mais irritantes na era do marketing de spam, e a falta de sinais não verbais pode resultar em mal-entendidos

Apresentações

As apresentações têm o objetivo de fornecer informações a um público em um formato estruturado. Elas empregam uma combinação de diferentes tipos de mídia ao transmitir ideias complexas, persuadindo, informando ou inspirando esse público.

Quando usar : Realização de sessões de treinamento, compartilhamento de atualizações de projetos, apresentação de argumentos de vendas e lançamento de novos produtos/serviços

: Realização de sessões de treinamento, compartilhamento de atualizações de projetos, apresentação de argumentos de vendas e lançamento de novos produtos/serviços Exemplo : Um gerente de marketing orienta a equipe de vendas sobre um novo produto e estratégias associadas

: Um gerente de marketing orienta a equipe de vendas sobre um novo produto e estratégias associadas Limitações: A preparação e a apresentação consomem muito tempo, e há pouca oportunidade para o público interagir livremente

Reuniões em pé

As reuniões permanentes são reuniões curtas e diárias em que os membros da equipe compartilham atualizações sobre seu trabalho e discutem quaisquer obstáculos. Tais comunicações da equipe são usadas principalmente para coordenação e comunicação horizontal.

Quando usar : Manter a dinâmica do projeto, identificar dependências e resolver problemas prontamente

: Manter a dinâmica do projeto, identificar dependências e resolver problemas prontamente Exemplo : Uma reunião diária de stand-up para uma equipe de desenvolvimento ágil que está criando uma plataforma

: Uma reunião diária de stand-up para uma equipe de desenvolvimento ágil que está criando uma plataforma Limitações: Pode parecer apressada ou superficial se não for gerenciada de forma eficaz

Comunicação escrita

A comunicação escrita envolve a transmissão de informações ou ideias por meio da palavra escrita. É uma forma formal e precisa de comunicação empresarial que exige planejamento cuidadoso, coerência de pensamento e edição. Embora antes exigisse habilidades fortes e poderosas, ferramentas como a IA generativa tornam a comunicação escrita mais acessível e sem esforço.

E-mail

O e-mail é a forma mais popular de comunicação comercial escrita. Ele é altamente versátil e pode ser usado para todos os tipos de comunicação empresarial - interna e externa, para baixo e para cima, horizontal e lateral.

Quando usar : Fornecer informações, fazer solicitações, confirmar detalhes e compartilhar atualizações

: Fornecer informações, fazer solicitações, confirmar detalhes e compartilhar atualizações Exemplo : Um líder de equipe envia um e-mail de atualização do projeto para a gerência sênior

: Um líder de equipe envia um e-mail de atualização do projeto para a gerência sênior Limitações: Pode ser um incômodo para redigir. Requer uma abordagem cuidadosa para articular as informações sem ambiguidade

Dica profissional: Use Cérebro ClickUp para elaborar instantaneamente e-mails eficazes e personalizados ou criar modelos para tipos de comunicação específicos.

Gere e-mails personalizados para tipos de comunicação específicos com o ClickUp Brain

Relatórios

Os relatórios são documentos formais que contêm descobertas e outras informações relevantes em um formato estruturado. Os relatórios diretos são frequentemente usados para comunicação ascendente e lateral.

Além da palavra escrita, os relatórios podem usar a comunicação visual por meio de instrumentos como gráficos, infográficos etc., que podem quebrar as barreiras do texto. Esse conteúdo de mídia rica também torna as informações acessíveis e fáceis de digerir, além de aumentar o envolvimento dos funcionários.

Quando usar : Compartilhando o progresso do projeto, resultados de pesquisas, desempenho financeiro e relatórios de desempenho dos funcionários

: Compartilhando o progresso do projeto, resultados de pesquisas, desempenho financeiro e relatórios de desempenho dos funcionários Exemplo : Um departamento financeiro apresenta um relatório financeiro trimestral

: Um departamento financeiro apresenta um relatório financeiro trimestral Limitações: A compilação de relatórios consome muito tempo e pode parecer excessiva e desnecessária na era atual dos painéis interativos

Cartas

Cartas são documentos escritos formais. Normalmente, são usadas para correspondência oficial com partes externas, o que as torna uma forma de comunicação externa.

Quando usar : Comunicação formal com os clientesclientes ou partes interessadas externas

: Comunicação formal com os clientesclientes ou partes interessadas externas Exemplo : Uma empresa envia uma carta de reclamação a um de seus fornecedores

: Uma empresa envia uma carta de reclamação a um de seus fornecedores Limitações: Não é tão eficaz e em tempo real quanto um e-mail e pode levar muito tempo para ser redigida

Comunicados à imprensa

Os comunicados à imprensa são usados para fazer anúncios em massa ou dar destaque a um evento ou marco importante. Essa comunicação externa ajuda a gerar conscientização e desenvolvimento da marca. No entanto, os comunicados à imprensa abrangem um público mais amplo em vez de uma comunicação comercial hiperdirecionada.

Quando usar : Educar as partes interessadas externas, destacar conquistas e compartilhar informações dignas de notícia

: Educar as partes interessadas externas, destacar conquistas e compartilhar informações dignas de notícia Exemplo : Uma empresa pode publicar um comunicado à imprensa ao anunciar uma parceria com outra empresa

: Uma empresa pode publicar um comunicado à imprensa ao anunciar uma parceria com outra empresa Limitações: Atrai um público mais amplo, que pode não ser relevante para o objetivo da comunicação empresarial. Requer habilidades especializadas de comunicação escrita

Comunicação não verbal

A comunicação não verbal geralmente é um componente negligenciado da comunicação empresarial. Entretanto, ela desempenha um papel complementar na comunicação verbal eficaz. De fato, os profissionais de marketing e vendas tendem a confiar em grande parte nos estilos de comunicação não verbal para avaliar a situação e mudar suas estratégias.

Linguagem corporal

A linguagem corporal inclui expressões somáticas exibidas por meio de posturas, gestos e contato visual. Ela ajuda a transmitir informações relacionadas às emoções, atitudes e intenções do emissor ou do receptor.

Quando usar : Criando relacionamento e estimulando o envolvimento durante interações face a face

: Criando relacionamento e estimulando o envolvimento durante interações face a face Exemplo : Braços cruzados podem refletir raiva, defesa ou discordância durante uma conversa

: Braços cruzados podem refletir raiva, defesa ou discordância durante uma conversa Limitações: Fácil de ser mal interpretado, especialmente quando não está de acordo com a palavra falada

Expressões faciais

As expressões faciais são mais um meio de expressar ou avaliar emoções e atitudes. Elas oferecem uma perspectiva maior e mostram o nível de engajamento ou envolvimento do funcionário na conversa.

Quando usar : Realização de reuniões presenciais ou virtuais

: Realização de reuniões presenciais ou virtuais Exemplo : Sorrir durante uma entrevista para parecer amigável e acessível

: Sorrir durante uma entrevista para parecer amigável e acessível Limitações: Tem conotações culturais e pode ser mascarado ou fingido

Tonalidade e voz

Na comunicação empresarial, o tom de voz determina como uma mensagem pode ser percebida. Seja em uma palestra ou em palavras escritas, a tonalidade e a voz contribuem para a eficácia da comunicação empresarial "efetiva".

Quando usar : Ao se envolver em uma comunicação verbal ou escrita

: Ao se envolver em uma comunicação verbal ou escrita Exemplo : Usar um tom confiante e assertivo ao fazer uma apresentação

: Usar um tom confiante e assertivo ao fazer uma apresentação Limitações: Pode variar dependendo da situação e pode ser difícil de controlar (requer que o emissor e o receptor estejam na mesma página)

Comunicação digital

A comunicação digital é a forma mais onipresente de comunicação empresarial atualmente. Ela envolve o uso de dispositivos eletrônicos para trocar informações. Como já abordamos alguns tipos ou variantes de comunicação digital (e-mail, carta etc.), vamos passar por cima deles.

Bate-papo on-line

O bate-papo on-line é um elemento básico da comunicação híbrida no local de trabalho . Ele facilita a comunicação em tempo real e baseada em texto, razão pela qual é usado para comunicação formal e informal.

Quando usar : Resolução rápida de problemas, brainstorming e colaboração com a equipe

: Resolução rápida de problemas, brainstorming e colaboração com a equipe Exemplo : Membros da equipe interagindo uns com os outros por meio de uma plataforma de mensagens instantâneas

: Membros da equipe interagindo uns com os outros por meio de uma plataforma de mensagens instantâneas Limitações: Tem conotação informal e pode não ser adequado para informações sensíveis ou confidenciais

Videoconferência

A videoconferência é o equivalente virtual da comunicação face a face. A combinação de comunicação audiovisual elimina a necessidade de presença física durante a troca de ideias e opiniões.

Em alguns casos, essas videoconferências podem ser gravadas e distribuídas entre aqueles que não puderam participar. Tais comunicação por vídeo assíncrona informa até mesmo aqueles que não puderam participar da videoconferência ao vivo por qualquer motivo.

Quando usar : Realização de reuniões remotas, briefings de equipe, reuniões individuais, standups, apresentações e muito mais

: Realização de reuniões remotas, briefings de equipe, reuniões individuais, standups, apresentações e muito mais Exemplo : Um gerente de projeto informa os membros da equipe sobre um projeto antes do início

: Um gerente de projeto informa os membros da equipe sobre um projeto antes do início Limitações: Requer uma conexão estável com a Internet e pode ser prejudicada devido a problemas técnicos. Também requerem equipamentos adequados

Prefeitura

Uma reunião de prefeitura é um encontro de grande escala em que os líderes ou a gerência compartilham informações com os funcionários. É uma forma de comunicação empresarial interna.

Embora as town halls sejam principalmente uma comunicação descendente, elas também podem incluir elementos de comunicação horizontal e ascendente. Por exemplo, as town hall meetings geralmente são seguidas de sessões de perguntas e respostas, nas quais os participantes podem buscar esclarecimentos sobre os assuntos discutidos.

Quando usar : Para anunciar mudanças importantes na empresa, abordar preocupações, coletar feedback e aumentar o moral dos funcionários

: Para anunciar mudanças importantes na empresa, abordar preocupações, coletar feedback e aumentar o moral dos funcionários Exemplo : Uma reunião de prefeitura em toda a empresa para anunciar mudanças nas políticas organizacionais

: Uma reunião de prefeitura em toda a empresa para anunciar mudanças nas políticas organizacionais Limitações: É menos interativa do que as reuniões de grupos menores. Também pode ser difícil responder a todas as perguntas e preocupações

Comentários e notas

A maioria ferramentas de comunicação no local de trabalho contêm recursos para adicionar comentários e anotações. Essas formas escritas de comunicação empresarial são usadas para o compartilhamento rápido e conciso de informações com o devido contexto. Além do registro digital de anotações, os funcionários também podem documentar o mesmo à mão.

Quando usar : Compartilhamento de feedback ou sugestões rápidas, documentação de itens de ação ou decisões, compartilhamento de instruções breves e colaboração em projetos

: Compartilhamento de feedback ou sugestões rápidas, documentação de itens de ação ou decisões, compartilhamento de instruções breves e colaboração em projetos Exemplo : A equipe de marketing adiciona um comentário a uma tarefa para marcar o departamento de vendas em uma ação pendente

: A equipe de marketing adiciona um comentário a uma tarefa para marcar o departamento de vendas em uma ação pendente Limitações: Difícil de rastrear ou consultar no futuro, pode não ter um tom formal e as anotações físicas podem ser perdidas

Dicas e truques para uma comunicação empresarial eficaz

Aqui estão algumas dicas e truques para uma comunicação comercial eficaz estratégias de comunicação vale a pena tentar:

Utilizar a tecnologia na forma deferramentas de comunicação no local de trabalho para facilitar a comunicação empresarial no método de comunicação síncrona e assíncrona

na forma deferramentas de comunicação no local de trabalho para facilitar a comunicação empresarial no método de comunicação síncrona e assíncrona Adaptar a mensagem ao nível de compreensão, às funções e aos estilos de comunicação preferidos do destinatário, especialmente no caso de comunicação externa

ao nível de compreensão, às funções e aos estilos de comunicação preferidos do destinatário, especialmente no caso de comunicação externa Selecione o canal de comunicação apropriado dependendo da urgência, da sensibilidade e da necessidade de interação da mensagem

dependendo da urgência, da sensibilidade e da necessidade de interação da mensagem Carregue o valor em cada mensagem e elimine detalhes desnecessários

em cada mensagem e elimine detalhes desnecessários Pratique a escuta ativa prestando atenção total ao orador, ecoando as ideias de volta para ele, fazendo perguntas de esclarecimento e compartilhando feedback

prestando atenção total ao orador, ecoando as ideias de volta para ele, fazendo perguntas de esclarecimento e compartilhando feedback Estabeleça uma única fonte de verdade por meio decentralizando as comunicações. Isso evita confusão e mal-entendidos na comunicação empresarial

por meio decentralizando as comunicações. Isso evita confusão e mal-entendidos na comunicação empresarial Colete e forneça feedback sobre a configuração de comunicação existente para construir relacionamentos mais fortes

sobre a configuração de comunicação existente para construir relacionamentos mais fortes Realizar sessões de treinamento regulares sobre várias habilidades de comunicação, como escuta ativa, linguagem escrita, linguagem corporal etc.

sobre várias habilidades de comunicação, como escuta ativa, linguagem escrita, linguagem corporal etc. Coleta de informações sobre o que está prevalecendodesafios de comunicação no local de trabalho por meio de feedback e pesquisas e resolvê-los de forma proativa

Comunique-se claramente com o ClickUp

Se você está cansado de fazer malabarismos com várias ferramentas de comunicação, rastrear trilhas de e-mail e buscar informações em diferentes plataformas, chegou a hora de consolidar tudo em um único software de comunicação empresarial .

Você precisa de uma solução unificada que simplifique a comunicação empresarial. Em outras palavras, você precisa do ClickUp.

O ClickUp é um balcão único para todas as suas necessidades de comunicação empresarial. Use-o para consolidar bate-papos, projetos, tarefas, documentos e anotações em uma plataforma centralizada. Aproveite a colaboração perfeita da equipe, elimine os silos de informações e libere o potencial da comunicação eficaz.

Para proporcionar esses resultados, o ClickUp oferece os seguintes recursos:

Aproveite o poder das mensagens instantâneas com o ClickUp Chat View

Visualização do ClickUp Chat facilita as conversas em tempo real em canais organizados, mantendo as discussões focadas e dentro do tópico. Atribua tarefas, mencione membros da equipe e acompanhe o progresso diretamente no chat, transformando as conversas em itens acionáveis

Colabore em documentos com sua equipe ao vivo usando o ClickUp Docs

ClickUp Docs permite que as equipes criem, editem, compartilhem e colaborem em documentos sem se preocupar com o controle de versões. Crie vários tipos de documentos, incluindo artigos, guias e wikis, e use formatação de rich text, imagens, tabelas e outros elementos para aprimorar seu conteúdo

Capture gravações e capturas de tela usando o ClickUp Clips e compartilhe-as com sua equipe

Clipes do ClickUp ajuda a compartilhar atualizações de vídeo e gravações de tela, oferecendo instruções claras e recursos visuais de dentro do ClickUp. Promova um melhor trabalho em equipe compartilhando insights detalhados, atualizações e feedback por meio de gravações de tela

Compartilhe comentários para discussões focadas no ClickUp Tasks e Docs

Atribuir comentários do ClickUp permite a configuração de comentários encadeados em tarefas, documentos e bate-papos, possibilitando a atribuição de tarefas, capturando feedback e mantendo todos informados

Desenhe, digite ou use notas adesivas para comunicar suas ideias nos quadros brancos do ClickUp

Quadros brancos ClickUp são perfeitos para capturar ideias, mapear processos e facilitar discussões em grupo. A colaboração em tempo real permite que vários usuários contribuam simultaneamente, estimulando a criatividade e a inovação

Dica profissional: Lance facilmente tarefas a partir de suas ideias no quadro branco usando o ClickUp Tasks.

O ClickUp supera ainda mais as ferramentas de comunicação ao oferecer uma variedade de modelos. Alguns exemplos de modelos do ClickUp para você começar incluem:

Plano de comunicação do ClickUp

Modelo de plano de comunicação do ClickUp ajuda você a estabelecer diretrizes de comunicação claras e padronizadas para transferência de conhecimento e troca de informações.

Use este modelo para:

Elaborar mensagens convincentes e selecionar os canais ideais para alcançá-las

Estruturar seus esforços de comunicação de forma eficaz

Medir o impacto geral de sua estratégia de comunicação

Modelo de comunicação interna do ClickUp

Use o Modelo de comunicação interna do ClickUp para elaborar planos estratégicos de comunicação interna que melhorarão o envolvimento dos funcionários, aumentarão o moral e facilitarão o fluxo de informações.

Use este modelo para:

Centralizar a comunicação: Organizar conversas, anúncios e documentos em um único local

Organizar conversas, anúncios e documentos em um único local Facilitar a comunicação da equipe: Agilizar a comunicação com toda a sua equipe

Agilizar a comunicação com toda a sua equipe Aumentar a transparência: Dar visibilidade aos processos e iniciativas de toda a equipe

Elimine a agitação da comunicação empresarial

Para se destacar na comunicação empresarial, você deve se concentrar em elaborar mensagens claras, transmiti-las de forma eficaz e compreender as limitações de suas ferramentas de comunicação atuais. Ao fazer isso, você pode aumentar a satisfação do cliente, estimular o envolvimento dos funcionários e fortalecer o relacionamento com as partes interessadas.

O ClickUp oferece uma solução simplificada para melhorar a comunicação interna e externa. Com a grande quantidade de recursos da plataforma, como e-mail, bate-papos, clipes, quadros brancos e comentários, a colaboração está a apenas um clique de distância! Registre-se agora para experimentar a diferença.

FAQs

Quais são os quatro tipos de comunicação nos negócios?

Os quatro principais tipos de comunicação nos negócios são a comunicação verbal, escrita, não verbal e digital.

Além disso, os tipos de comunicação empresarial também podem ser categorizados como: