Como aproveitar os diferentes estilos de comunicação na liderança

"A comunicação é a única tarefa que você não pode delegar", disse o ex-CEO da Coca-Cola, Roberto Goizueta . É por isso que o estilo de comunicação de um líder é fundamental para seu sucesso.

Seja para falar em uma reunião da prefeitura, orientar um jovem ou rescindir o contrato de trabalho de um membro da equipe, a boa comunicação é um superpoder. Nesta postagem do blog, vamos ver como você pode moldar e usar esse superpoder a seu favor.

Entendendo a comunicação na liderança

O que faz um CEO? O trabalho de um bom CEO é liderar - tomar decisões, orientar os membros da equipe, construir relacionamentos e persuadir as partes interessadas, sejam elas clientes, parceiros ou funcionários.

A base disso é a comunicação da liderança, que transmite o propósito, facilita a compreensão e inspira a ação entre os seguidores.

O que é comunicação de liderança?

A comunicação de liderança se refere a qualquer informação/instrução fornecida por alguém em uma posição de autoridade a seu júnior/subordinado. Além da mensagem, ela também engloba o modo de transmissão, sinais não verbais, tom de voz e muito mais.

Por que a comunicação da liderança é importante agora?

A natureza do trabalho está mudando radicalmente em resposta à pandemia, às preferências da Geração Z, à dinâmica do mercado global e à rápida inovação impulsionada pelas startups.

Atualmente, os estilos de trabalho são mais democráticos, com estruturas organizacionais planas, em oposição à natureza autocrática da liderança tradicional. Práticas como liderança servil e liderança autêntica estão crescendo em popularidade, mudando a forma como os líderes se comunicam e colaboram com suas equipes.

Além disso, várias situações exigem um estilo de comunicação diferente, dependendo do desafio em questão, dinâmica da equipe

e os resultados esperados. Por exemplo, o CEO de uma startup precisa adotar uma abordagem completamente diferente para divulgar uma nova rodada de financiamento do que para anunciar demissões.

Para liderar com eficiência, você precisa entender os vários estilos de comunicação da liderança e como usá-los.

Tipos de estilos de comunicação de liderança

Todo líder tem uma variedade de estilos de comunicação. Você falará um estilo diferente quando precisar que sua equipe fique animada, em vez de apenas enviar um memorando mundano sobre a troca da máquina de café na cafeteria.

Vamos explorar os vários estilos de comunicação e como você pode usá-los em seu trabalho.

Escuta

Steve Jobs é conhecido por ter dito: "Contratamos pessoas inteligentes para que elas possam nos dizer o que fazer", o que é uma lição sobre o estilo de escuta da comunicação da liderança.

O estilo de comunicação de escuta refere-se a um envolvimento ativo e a uma tentativa genuína de entender a mensagem, as emoções e as intenções subjacentes do orador. O estilo de comunicação de liderança de escuta é:

Ativo : Concentrar-se nos sinais verbais e não verbais do orador, fazer perguntas e explorar a ideia em mais detalhes

: Concentrar-se nos sinais verbais e não verbais do orador, fazer perguntas e explorar a ideia em mais detalhes Reflexivo : Parafrasear ou resumir a mensagem do orador para confirmar a compreensão exata

: Parafrasear ou resumir a mensagem do orador para confirmar a compreensão exata Simpático: Reconhecer os sentimentos e as perspectivas do orador

Por que ouvir é um bom estilo de comunicação?

Ouvir cria conexões e confiança com a equipe. Isso torna a equipe mais colaborativa, reunindo as ideias de todos. A diversidade prospera quando um líder ouve.

Ajuda a manter a calma em situações emocionalmente carregadas ou tensas. Os líderes podem apagar grandes incêndios ouvindo atentamente e validando: "Não há problema em estar ansioso. Eu entendo seu sentimento", os líderes podem apagar grandes incêndios.

Quando ouvir é o estilo de comunicação correto?

Ouvir é um ótimo estilo de comunicação nas seguintes situações.

Brainstorming para resolver problemas complexos

Abordagem de situações difíceis, como reclamações de clientes ou a demissão de um funcionário

Quando o líder é novo na equipe e as conexões ainda não são fortes

Quando há um déficit de confiança entre os membros da equipe

Aconselhamento

Os funcionários procuram os líderes empresariais para obter orientação. Embora um líder não possa ter todas as respostas, espera-se que ele guie suas equipes pelo caminho certo. O estilo de comunicação que funciona melhor aqui é o aconselhamento.

Esse estilo de comunicação é caracterizado por:

Dar contexto : Oferecer uma perspectiva, com base na experiência ou na visibilidade, que as equipes talvez não tenham

: Oferecer uma perspectiva, com base na experiência ou na visibilidade, que as equipes talvez não tenham Compartilhamento de experiências : Recordar abordagens do passado para recomendar respostas ao problema em questão

: Recordar abordagens do passado para recomendar respostas ao problema em questão Oferecer recomendações : Sugerir algumas opções que a equipe pode escolher com base em seus insights

: Sugerir algumas opções que a equipe pode escolher com base em seus insights Fornecer feedback: Identificar lacunas no desempenho atual e sugerir maneiras de melhorar

Por que aconselhar é um bom estilo de comunicação?

É uma forma direta de resolver problemas, cria um senso de confiabilidade, acelera a tomada de decisões e aproveita o conhecimento e a experiência do líder para beneficiar toda a equipe.

Quando o aconselhamento é o estilo de comunicação correto?

Ninguém gosta de conselhos desnecessários. Portanto, o estilo de comunicação de aconselhamento precisa ser usado com cuidado. Ele é melhor nas seguintes situações.

Quando a equipe vem com um problema que não conseguiu resolver depois de tentar tudo o que podia

Quando estiver realizando revisões/retrospectivas, quando se espera um conselho

Durante sessões de orientação/treinamento

Direção

Dirigir refere-se a dar instruções ou comandos claros, concisos e com autoridade que orientam os membros da equipe, geralmente de forma direta e inequívoca, sobre o que fazer.

Estilo de comunicação de direcionamento em gerenciamento de equipes

é caracterizado pelo seguinte:

Claridade : Instruções específicas e inequívocas que descrevem o que fazer, como fazer e quando

: Instruções específicas e inequívocas que descrevem o que fazer, como fazer e quando Feedback imediato: Feedback direto que é fornecido instantaneamente se o desempenho estiver abaixo do esperado

Decidibilidade: As decisões firmes são comunicadas claramente à equipe

Por que a direção é um bom estilo de comunicação?

O direcionamento é direto e sem ambiguidade. Ele não deixa a comunicação aberta a (má) interpretação, criando consistência e contexto familiar entre os membros da equipe.

Embora seja autoritário, esse estilo de comunicação não deve ser confundido com uma abordagem autoritária. As empresas que seguem esse estilo de comunicação geralmente têm controles e equilíbrios suficientes para manter o processo democrático.

Quando dirigir é o estilo de comunicação correto?

A direção é adequada - e até necessária - para situações de alta pressão, emergências e prazos apertados. Nas empresas, esse estilo de comunicação é frequentemente evocado em situações de crise. Por exemplo, se houver um acidente em uma fábrica, os líderes orientarão suas equipes a irem para casa imediatamente, a serem examinadas por um médico, a não falarem com a imprensa etc.

Delegação

O estilo de comunicação de delegação refere-se à capacidade do líder de lidar com o trabalho e fazer as coisas de forma eficaz. A delegação eficaz exige que você defina o seguinte.

Tarefa : O que precisa ser feito

: O que precisa ser feito Método (se aplicável): Como isso precisa ser feito

(se aplicável): Como isso precisa ser feito Padrões : Quais são os critérios de aceitação da tarefa?

: Quais são os critérios de aceitação da tarefa? Prazo : Quando o trabalho precisa ser concluído

: Quando o trabalho precisa ser concluído Contexto: Qualquer informação adicional que possa ser útil

Por que delegar é um bom estilo de comunicação?

Todo líder precisa delegar, sem o que não conseguiria concluir nenhum trabalho. Além disso, essa abordagem proporciona clareza e autonomia aos membros da equipe, que podem assumir a responsabilidade por seus resultados.

Quando delegar é um bom estilo de comunicação?

Delegar é sempre uma boa prática, especialmente quando o líder precisa de apoio para realizar o trabalho.

Motivar

Um estilo de comunicação motivador se concentra em inspirar e incentivar os membros da equipe a darem o melhor de si e atingirem metas pessoais e organizacionais.

A motivação é caracterizada por:

Expressão de crença : Falar palavras que validem os membros da equipe e inspirem confiança neles

: Falar palavras que validem os membros da equipe e inspirem confiança neles Fornecer desafios : Estabelecer metas claras e alcançáveis que desafiem os membros da equipe a aspirar por mais

: Estabelecer metas claras e alcançáveis que desafiem os membros da equipe a aspirar por mais Incentivar o autodesenvolvimento: Recomendar formas e meios para o desenvolvimento pessoal; oferecer-se para enviar os membros da equipe para workshops/treinamentos, etc.

Por que motivar é um bom estilo de comunicação?

Todo mundo precisa de um líder de torcida ao seu lado. O estilo de comunicação da liderança motivadora cria um senso de confiança, validação, aceitação e incentivo entre os membros da equipe. Ele ajuda as pessoas a se sentirem vistas.

Por que motivar é o estilo de comunicação certo?

Embora seja sempre bom dizer algumas palavras motivadoras, isso é benéfico em situações em que:

A equipe está com o moral um pouco baixo

O desafio que você está enfrentando parece intransponível

Você está tentando algo novo e está preocupado com o resultado

Ensino

O estilo de comunicação de ensino refere-se à transferência de conhecimentos, habilidades e percepções dos líderes para os membros da equipe. O ensino eficaz envolve uma combinação de instrução explícita, incentivo à curiosidade e criação de um ambiente em que o aprendizado é valorizado.

O estilo de comunicação de ensino é caracterizado pelo seguinte:

Explicações : Desdobramento de ideias complexas em partes compreensíveis

: Desdobramento de ideias complexas em partes compreensíveis Incentivo a perguntas : Criação de uma atmosfera em que os membros da equipe se sintam à vontade para fazer perguntas

: Criação de uma atmosfera em que os membros da equipe se sintam à vontade para fazer perguntas Experimentação : Trabalhar em conjunto para resolver problemas, fazer brainstorming de ideias, testá-las em ambientes sandbox, etc.

: Trabalhar em conjunto para resolver problemas, fazer brainstorming de ideias, testá-las em ambientes sandbox, etc. Ajuda externa: Organização de workshops e simulações com especialistas de fora da organização

Por que ensinar é um bom estilo de comunicação?

Em um mundo em que grande parte do trabalho manual está sendo automatizado, o trabalho de conhecimento é o que permanecerá. Para que os funcionários tenham conhecimento, às vezes é preciso ensinar a eles o que não sabem. Nesses casos, ensinar é uma ótima maneira.

Quando ensinar é o estilo de comunicação correto?

O ensino é especialmente eficaz quando a transferência de conhecimento é fundamental, como em laboratórios de pesquisa. Também é excelente para o compartilhamento de conhecimento entre departamentos, em que o líder de vendas ensina as equipes de produtos sobre as necessidades/demandas dos clientes.

Coaching

O coaching é uma interpretação do estilo de ensino da comunicação de liderança. Ele se concentra em orientar os membros da equipe para que descubram soluções e realizem seu potencial por meio de autorreflexão, definição de metas e planejamento de ações.

O estilo de coaching da comunicação de liderança é caracterizado pelo seguinte:

Compartilhamento de experiências pessoais : Enriquecimento do ensino por meio do compartilhamento de experiências e lições aprendidas

: Enriquecimento do ensino por meio do compartilhamento de experiências e lições aprendidas Incentivar a responsabilidade : Manter os membros da equipe responsáveis pelo seu progresso em direção às metas e fazer isso com senso de responsabilidade.

: Manter os membros da equipe responsáveis pelo seu progresso em direção às metas e fazer isso com senso de responsabilidade. Autoavaliação : Oferecer estruturas e modelos para avaliar o próprio desempenho

: Oferecer estruturas e modelos para avaliar o próprio desempenho Reflexão: Tanto para o funcionário quanto para o líder, permitindo o crescimento mútuo

Por que o coaching é um bom estilo de comunicação?

O coaching se concentra em fornecer às pessoas as ferramentas, as técnicas e o incentivo de que elas precisam para crescer. Ao usar esse estilo de comunicação, os líderes podem trazer à tona o que há de melhor nos membros de suas equipes.

Quando o coaching é o estilo de comunicação correto?

O coaching é melhor quando:

Há tempo para resolver o problema ou progredir

As mudanças necessárias são pessoais ou comportamentais, como desenvolver uma mentalidade de crescimento ou trabalhar em habilidades de apresentação

O funcionário está determinado a progredir, mas não sabe como

Agora que aprendemos sobre os vários estilos de comunicação, vamos ver como eles afetam a dinâmica da equipe.

O papel da comunicação da liderança na dinâmica da equipe

Os funcionários de todas as organizações tomam decisões com base em como se sentem. Se o feedback faz com que se sintam atacados, eles podem ficar na defensiva. Se uma mudança de política parecer restritiva, eles podem protestar.

Uma parte fundamental de como os funcionários se sentem no local de trabalho é definida pela comunicação da liderança. Isso pode afetar vários fatores organizacionais. Aqui estão alguns deles.

Formação de equipes

Um líder - um gerente ou supervisor - é a âncora de qualquer equipe. Suas estratégia de comunicação

mantém a equipe unida. Ela:

Cria unidade e propósito

Promove o alinhamento a objetivos comuns com base em uma visão clara

Possibilita relacionamentos confiáveis e significativos com o líder e entre os membros da equipe

Promove a criatividade, a colaboração e a inovação

Facilita a resolução de conflitos

Em resumo, a comunicação da liderança cria equipes produtivas, eficazes e resilientes.

Recrutamento Estudos

mostram que, para os funcionários da Geração Z, a missão da organização é tão importante quanto o próprio trabalho. A comunicação da liderança desempenha um papel fundamental na forma como uma organização é percebida:

Comunicar a missão, a visão e os valores para envolver aqueles que estão alinhados com eles

Apresentar a cultura da empresa de maneira convincente

Engajando o diálogo durante o processo de recrutamento, construindo relacionamentos positivos com os candidatos

Articulação clara de metas e expectativas do candidato

Retenção de funcionários

Eficaz comunicação da equipe

cria uma cultura transparente, inclusiva e de apoio, na qual os funcionários se sentem valorizados, compreendidos e conectados.

Para conseguir isso, a comunicação da liderança deve incluir:

Reconhecimento dos esforços e das conquistas dos funcionários

Comunicação sobre oportunidades de desenvolvimento de carreira

Discussões sobre crescimento profissional

Conversas fora do local de trabalho sobre o que inspira/motiva um indivíduo

Melhor desempenho da equipe

A boa comunicação da liderança é um ótimo ponto de partida. Os líderes respondem da mesma forma quando falam com suas equipes de forma aberta e transparente.

A capacidade de discutir, debater e discordar cria um senso de comunidade e propriedade. Esse investimento emocional eleva significativamente o moral, aumenta o engajamento e motiva os indivíduos a irem além de suas contribuições.

Aplicando estilos de liderança para uma comunicação eficaz

Os estilos de liderança e os estilos de comunicação andam de mãos dadas. Assim como os estilos de liderança, que são frequentemente adaptados e evoluídos conforme a situação exige, a comunicação também o é.

Por exemplo, um líder cujo estilo de comunicação preferido é ouvir ou treinar pode precisar recorrer à direção em momentos de crise.

Até mesmo Warren Buffet, conhecido por seu estilo laissez-faire estilo de gerenciamento

o gerente, por sua vez, pode recorrer a aconselhamento ou ensino se as coisas derem errado.

Veja abaixo alguns ótimos exemplos de boa comunicação de liderança.

Brian Chesky anunciando demissões no início da pandemia

O Airbnb sofreu um grande impacto com o fechamento total do setor de viagens no início de 2020. A empresa teve que demitir 25% de sua força de trabalho para se manter à tona. Brian Chesky, o CEO, escreveu um comunicação comovente e empática

para a equipe. Ele explicou como e por que eles tomaram a decisão. E ofereceu qualquer ajuda que os funcionários demitidos pudessem precisar.

E-mail do CEO do Airbnb para funcionários demitidos

Via Airbnb

Para os interessados em comunicação em tempos de crise, este é um ótimo exemplo.

Carta de 2022 de Andy Jassy aos acionistas

CEOs e líderes empresariais escrevem regularmente cartas aos acionistas. Em 2022, Andy Jassy, CEO da Amazon, escreveu

sobre suas várias alterações.

A longa carta de Andy explora os desafios, os desinvestimentos, as demissões e a redefinição de prioridades. Ele também discute sua estratégia de investimento renovada e a esperança para o futuro.

Essa carta é um ótimo ponto de partida para os interessados em comunicação de liderança que tece uma história a partir de números.

A primeira carta de Satya Nadella como CEO

Quando Satya Nadella assumiu o cargo de CEO da Microsoft, ele enviou uma e-mail para todos os funcionários

com perguntas (quem sou eu? por que estou aqui? o que faremos a seguir? etc.) e respostas.

Ele adota um estilo de comunicação motivacional pessoal para se apresentar e definir o tom de seu mandato como líder.

A primeira carta de Satya Nadella como CEO

via The Verge

Leia a carta na íntegra para ver como é possível criar entusiasmo em torno de uma mudança organizacional tão significativa.

Bonus: Veja como

a ex-CEO da PepsiCo, Indira Nooyi, escreveu aos pais de seus subordinados diretos para agradecê-los.

Técnicas para implementar com sucesso os estilos de comunicação na liderança

Seja qual for o estilo de comunicação de liderança que você escolher, aqui estão algumas técnicas que você pode usar para implementá-los na prática diária. Se você tiver uma equipe totalmente remota, uma software gratuito de gerenciamento de projetos

como o ClickUp faria maravilhas por você.

Realize check-ins regulares (estilo de escuta)

Ouça a sua equipe de maneiras formais e informais. Como prática formal, agende reuniões individuais para incentivar os membros da sua equipe a compartilhar suas realizações, necessidades e desafios. Discuta o progresso, aborde as preocupações e ofereça apoio durante essas sessões.

No dia a dia, fique de olho nas conversas da sua equipe. Visualização do bate-papo do ClickUp

permite a colaboração em tempo real entre os membros da equipe, à qual você pode ficar atento. A detecção de colaboração do ClickUp informa quem está on-line, para que você possa conversar off-line com eles quando estiverem disponíveis.

Visualização do bate-papo do ClickUp para ouvir o estilo de comunicação da liderança

Compartilhar conhecimento (estilo de ensino)

Para situações em que você precisa ensinar, tente Documentos do ClickUp

. Você pode criar sem esforço sua base de conhecimento, escrever um Wiki ou conectar ideias em fluxos de trabalho.

Para ensinar conceitos específicos, escreva os elementos acima - explicações, contexto, material de treinamento, etc. - em detalhes e compartilhe-os com a equipe. E mais? Use o ClickUp Brain para resumir e revisar também.

Criação de conhecimento organizacional no ClickUp Docs

Se você for do tipo que delega, Tarefas ClickUp

é um ótimo lugar para reunir todas as informações de que sua equipe precisa, como a descrição da tarefa, o método, os padrões, os prazos e o contexto. Você também pode atribuir comentários

a membros da equipe, convidar respostas ou converter comentários em tarefas.

Delegar melhor com tarefas ClickUp

Brainstorming (estilo de ensino e aconselhamento)

Torne seus conselhos interativos com Quadro branco ClickUp

. Explique visualmente conceitos complexos ou ofereça conselhos em várias etapas, combinando desenhos, notas adesivas, diagramas de hierarquia e muito mais.

ClickUp Whiteboard para ensinar e aconselhar estilos de comunicação

Listas de verificação (estilo de direção)

Se você lidera uma equipe cujo trabalho precisa atender a padrões específicos, oriente-a a seguir uma lista de verificação. As tarefas do ClickUp permitem que você adicione listas de verificação individualmente a cada tarefa ou crie modelos e os aplique a tarefas semelhantes.

Definição de metas (estilo de treinamento e motivação)

Conduza sua equipe para um objetivo comum objetivo de comunicação

tornando-a sempre visível. O ClickUp Goals foi criado para líderes que precisam monitorar o trabalho em relação à estratégia com metas mensuráveis.

Meça o sucesso com os principais resultados

Mantenha as metas organizadas em pastas

Defina metas numéricas, monetárias, verdadeiro/falso e de tarefas

Automatize o acompanhamento do progresso

Metas ClickUp para motivar os estilos de comunicação

Se você for um novo líder, experimente algumas das Modelos de plano de comunicação do ClickUp

para dar uma estrutura às suas mensagens.

Comunique-se melhor com o ClickUp

Embora tenhamos discutido diferentes estilos de comunicação de liderança e como implementá-los, é essencial entender que eles não são mutuamente exclusivos.

Um estilo de comunicação não é um tipo de personalidade. Você pode usar o estilo de comunicação mais adequado para uma situação. Você também pode usar uma combinação de estilos.

Por exemplo, se um funcionário estiver preso há muito tempo em uma etapa, um estilo de comunicação diretivo pode ser intercalado com os métodos de orientação. Você também pode combinar a comunicação motivadora com o seu estilo de delegação para garantir que a equipe se sinta entusiasmada com o trabalho.

Se, como diz Goizueta, você não puder delegar, estabeleça os sistemas necessários para dominá-lo. O espaço de trabalho de gerenciamento de projetos e comunicação do ClickUp foi projetado exatamente para isso.

Reduz a lacuna de comunicação entre você e suas equipes. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!

Perguntas frequentes sobre estilos de comunicação de liderança

1. Qual é o estilo de comunicação na liderança?

O estilo de comunicação na liderança refere-se à forma como os líderes transmitem mensagens, compartilham informações e fornecem feedback aos membros de sua equipe. Ele abrange o tom, a linguagem, os métodos e a frequência de comunicação que um líder usa para interagir com outras pessoas em uma organização.

2. Quais são os quatro tipos de estilos de comunicação?

Os quatro principais estilos de comunicação são passivo, agressivo, passivo-agressivo e assertivo.

Cada estilo reflete uma maneira diferente de se expressar e interagir com os outros, influenciando a dinâmica interpessoal e a eficácia da comunicação.

3. Como a comunicação é um fator do estilo de liderança?

A comunicação é um fator fundamental para moldar e definir o estilo de liderança e a forma como um líder se comunica - seja verbalmente, não verbalmente ou por meio de suas ações - influencia drasticamente a forma como suas equipes estão sendo lideradas.

Por exemplo, a comunicação transacional durante um evento transformacional pode desmotivar os funcionários, causando desgaste. Por outro lado, uma comunicação cuidadosa sobre pequenas mudanças - como a troca do provedor de seguros - pode fazer com que os funcionários sintam um senso de comunidade e pertencimento.

A forma como você se comunica é o fator determinante mais importante de sua eficácia como líder.