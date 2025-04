Como aplicar o método PQRST para um estudo eficaz

Você se senta para estudar, determinado a absorver tudo o que precisa para o próximo grande exame. Uma hora depois, o livro didático ainda está aberto na mesma página, e sua mente parece uma nuvem rodopiante de sobrecarga de informações.

_Frustrante, não é?

O método PQRST pode ser a solução que você está procurando. Abreviação de Preview, Question, Read, Summarize, and Test (Revisão, Pergunta, Leitura, Resumo e Teste), essa estratégia de estudo ajuda você a abordar o material de uma forma que o mantém envolvido e garante uma melhor retenção.

Vamos explorar como ela funciona e por que é uma ferramenta valiosa. 📑

TL;DR

Pré-visualização: Folhear o material para identificar os principais conceitos e criar uma visão geral. Use as listas de verificação ou os documentos do ClickUp para organizar títulos, capítulos e recursos incorporados

Pergunta: Transforme os títulos em perguntas abertas para despertar a curiosidade. Faça brainstorming de perguntas visualmente com os quadros brancos do ClickUp ou registre-as em listas de verificação

**Leia: Mergulhe no material metodicamente, guiado por suas perguntas. Destaque ideias-chave, agrupe termos relacionados e confirme a compreensão após cada seção

Resumir: Recapitule os principais pontos de memória para reforçar o aprendizado. Use o Brain para fazer resumos rápidos e com tecnologia de IA ou adicione anotações diretamente a documentos ou listas de verificação

Teste: Avalie a compreensão respondendo às suas perguntas e identificando lacunas. Use mnemônicos ou crie questionários para uma autoavaliação eficaz

O que é o método PQRST?

O método PQRST é uma estratégia de aprendizagem que o ajuda a entender, reter e recordar melhor as informações. Ele tem cinco estágios:

P revisão (Faça uma prévia do material para identificar suas ideias principais)

revisão (Faça uma prévia do material para identificar suas ideias principais) **Perguntas (fazer perguntas relevantes sobre o material)

R lead (Ler o material e reagir a ele)

lead (Ler o material e reagir a ele) S ummarize (Resumir o material para ajudá-lo a entrar na memória de longo prazo)

ummarize (Resumir o material para ajudá-lo a entrar na memória de longo prazo) **Testar (testar sua compreensão e ver se você entendeu bem o que leu)

Esse método pode melhorar drasticamente o aprendizado e a retenção de informações por meio da interação ativa com o material de estudo. Ele é útil para todos, inclusive para aqueles que enfrentam desafios com a memória ou com as funções cognitivas, como os afetados por danos no córtex pré-frontal .

Prós e contras do método PQRST

Sem dúvida, o método PQRST ajuda você a absorver e reter informações melhor do que os métodos tradicionais de aprendizagem. Entretanto, o método tem suas vantagens e desafios, que é importante conhecer antes de implementá-lo em seu processo de aprendizagem.

Vejamos a seguir. 👇

Benefícios

Aqui está um detalhamento dos principais benefícios:

Promove o envolvimento: Em vez de ler ou ouvir passivamente, você se envolve com o texto fazendo perguntas, resumindo pontos-chave e testando a si mesmo

Em vez de ler ou ouvir passivamente, você se envolve com o texto fazendo perguntas, resumindo pontos-chave e testando a si mesmo Aprimora habilidades metacognitivas A visualização prévia do material de aprendizagem e a definição de perguntas ajudam a identificar o que você já entende e o que requer mais atenção. Essa consciência permite que você ajuste sua abordagem de forma eficaz, levando a melhores resultados

A visualização prévia do material de aprendizagem e a definição de perguntas ajudam a identificar o que você já entende e o que requer mais atenção. Essa consciência permite que você ajuste sua abordagem de forma eficaz, levando a melhores resultados Melhora a retenção de informações: Resumir (S) e Testar (T) ajudam a reter informações e fortalecer a memória com a exposição repetida ao material

Resumir (S) e Testar (T) ajudam a reter informações e fortalecer a memória com a exposição repetida ao material Personaliza o aprendizado: O PQRST se adapta às suas necessidades específicas. Você cria autoavaliações e resumos com base nas partes que considera mais relevantes

O PQRST se adapta às suas necessidades específicas. Você cria autoavaliações e resumos com base nas partes que considera mais relevantes Torna o aprendizado eficiente em termos de tempo: O PQRST ajuda você a extrair e anotar rapidamente as principais informações de blocos de texto. Ele permite que você se concentre e retenha as informações mais importantes, economizando tempo na revisão

Desvantagens

Embora o método de estudo PQRST tenha muito a seu favor, vamos dar uma olhada em suas limitações - e como você pode contorná-las.

Investimento inicial de tempo: O PQRST exige mais tempo e esforço iniciais.

para combater isso, tente começar com material de aprendizado mais curto e menos complexo e aumente gradualmente seus limites à medida que se familiarizar

Problemas na adoção do modelo: Se você está acostumado a estilos de aprendizagem de forma livre, o PQRST pode parecer muito rígido.

você pode ajustar o método de acordo com suas preferências e combinar etapas quando necessário. O segredo é fazer com que ele funcione para você, e não forçá-lo a se encaixar em uma caixa

Generalização limitada entre disciplinas: O PQRST pode não ser igualmente eficaz para todas as disciplinas. Por exemplo, disciplinas criativas como arte ou trabalho prático (por exemplo, engenharia ou música) podem não se alinhar tão perfeitamente.

ainda assim, é possível adaptá-lo, concentrando-se na revisão de conceitos-chave e testando-se na teoria

Dependência da automotivação: O PQRST é uma técnica de aprendizagem autônoma. Ela requer automotivação para ser executada.

se você se sentir desmotivado, desenvolva a consistência integrando-a a uma rotina diária e dedicando intervalos de tempo específicos ao aprendizado

Como usar o método PQRST

O PQRST envolve uma estrutura comprovada e estruturada que solidifica a retenção de informações e promove a interação ativa com o material de estudo.

Elaboramos um guia passo a passo para ajudá-lo a entender e implementar essa estratégia de aprendizagem com o Software de gerenciamento de projetos de alunos ClickUp . Esse aplicativo de gerenciamento de aprendizagem com tecnologia de IA oferece ferramentas e recursos para gerenciar materiais de aprendizagem, resumir e muito mais.

Etapa 1: A fase de visualização

Nesta etapa, você folheia o material de estudo e faz uma leitura superficial. Você tenta ter uma ideia geral do que se trata o material.

Digamos que você esteja estudando para o exame de história sobre a Segunda Guerra Mundial.

Nessa etapa, você reunirá todos os seus materiais de estudo (livros didáticos/notas), lerá o índice para encontrar os principais títulos e subtítulos relacionados à Segunda Guerra Mundial, chegará a essas páginas e encontrará eventos, conceitos, recursos visuais e linhas do tempo destacados.

Mas materiais diferentes precisam de abordagens de visualização diferentes. Aqui estão alguns exemplos práticos para uma visualização eficaz:

Para um livro: Comece pelo prefácio ou introdução para entender o objetivo do autor. Dê uma olhada no índice, nos títulos dos assuntos, nos subtítulos e nos resumos dos capítulos. Preste atenção aos termos em negrito ou itálico, recursos visuais e gráficos

Comece pelo prefácio ou introdução para entender o objetivo do autor. Dê uma olhada no índice, nos títulos dos assuntos, nos subtítulos e nos resumos dos capítulos. Preste atenção aos termos em negrito ou itálico, recursos visuais e gráficos Para um capítulo ou artigo: Leia os títulos, subtítulos e as primeiras e últimas frases das seções. Observe a ordem dos tópicos e dê uma olhada no resumo

Leia os títulos, subtítulos e as primeiras e últimas frases das seções. Observe a ordem dos tópicos e dê uma olhada no resumo Para um curso: Revise o programa de estudos, os materiais necessários, o cronograma e os métodos de avaliação. Procure ferramentas on-line ou conteúdo introdutório para ver a estrutura e as expectativas

Revise o programa de estudos, os materiais necessários, o cronograma e os métodos de avaliação. Procure ferramentas on-line ou conteúdo introdutório para ver a estrutura e as expectativas Para um projeto: Entenda as metas e os resultados lendo o resumo, o cronograma e o escopo. Identifique as funções da equipe e examine os materiais e ferramentas de apoio

Lembre-se de que esta é apenas a fase de pré-leitura, portanto, tudo o que você precisa é dar uma olhada de 10 a 15 minutos nos principais materiais de aprendizagem.

O estágio de visualização estabelece uma base sólida para sua sessão de estudo e fornece orientações claras sobre como abordar seu aprendizado. Ela forma a base para mergulhar no material detalhado com foco, garantindo que seus esforços se alinhem perfeitamente com o material do curso que você escolheu.

Listas de verificação do ClickUp

Por exemplo, Listas de verificação do ClickUp permite que você anote rapidamente os títulos e capítulos importantes, transformando-os em uma lista clara de tarefas. À medida que você trabalha com o material posteriormente, as Checklists garantem que nada seja esquecido.

Mantenha o controle do trabalho projetado e faça anotações nas listas de verificação do ClickUp

ClickUp Docs

Você pode até mesmo aninhar tópicos semelhantes, criar sub-listas e arrastar e soltar itens da lista para organizar melhor.

Anote suas ideias e compartilhe-as usando o ClickUp Docs

Se você preferir uma abordagem mais detalhada do processo de visualização, tente usar Documentos do ClickUp para delinear uma estrutura clara com títulos e subtítulos bem organizados.

O Docs também permite incorporar recursos externos, como vídeos, artigos ou PDFs, e reunir todos os materiais de estudo relevantes em um só lugar.

Várias pessoas podem editar e contribuir com o documento em tempo real, permitindo que você organize o conteúdo em conjunto, adicione anotações e crie uma experiência perfeita de aprendizado em grupo.

Etapa 2: A fase de perguntas

Nesta fase, você deve converter títulos e conceitos-chave em perguntas abertas. Há algumas maneiras de fazer isso:

Comece transformando os títulos e subtítulos do capítulo em perguntas. Por exemplo, se o título for a Teoria da Matéria Escura e da Energia Escura, suas perguntas poderiam ser "O que é matéria escura?", "O que é energia escura?" ou "Como os dois estão relacionados?"

Você não precisa se limitar aos títulos; se outras partes da visualização levantarem questões semelhantes, vá em frente e anote-as

Se o texto incluir perguntas de estudo, sinta-se à vontade para adicioná-las à lista

Escreva perguntas com base em seu conhecimento prévio. Por exemplo, se você nem sabia se a matéria escura existia, simplesmente anote: "A matéria escura existe? De onde ela vem e onde ela fica?

Quando você converte uma seção em perguntas simples e fáceis de digerir, você se envolve ativamente com o recurso antes de iniciar a terceira fase.

Esse tipo de envolvimento logo no início do processo de aprendizagem estimula o cérebro curioso a encontrar respostas para suas perguntas mais urgentes.

Dica profissional: Não hesite em repetir e reiterar suas perguntas ao reler o material. Se você se deparar com algum ponto importante que suas perguntas originais não responderam, acrescente-o.

ClickUp Whiteboards Quadros brancos ClickUp são excelentes para fazer brainstorming e organizar perguntas visualmente em uma plataforma digital.

Armazene todas as suas perguntas, ideias e anotações rápidas livremente com o ClickUp Whiteboards

Use notas adesivas para listar perguntas importantes, conectar tópicos relacionados ou planejar áreas de pesquisa.

exemplo: A Segunda Guerra Mundial durou seis longos anos, e vários eventos foram interligados. Usando os quadros brancos, você pode vincular esses eventos, criar uma hierarquia ou arrastá-los e soltá-los para desenhar conexões, roteiros ou fluxos de trabalho.

Dica profissional: Nesta fase, você também pode usar as listas de verificação do ClickUp e outros recursos de modelos de lista de verificação para anotar as perguntas. Depois de encontrar as respostas, você pode simplesmente marcá-las.

Etapa 3: A fase de leitura

Durante essa fase, seu objetivo é ter uma sessão de leitura profunda e intencional. Aqui, você entende conceitos e encontra respostas para as perguntas que fez na fase de perguntas.

E adivinhe só? Tudo o que você fez até agora o ajudará nisso. Mas, diferentemente da leitura normal, vamos adotar uma abordagem mais estruturada e metódica.

Veja como:

Use títulos, subtítulos, termos especiais, figuras e resumos como guia para as ideias principais

Lembre-se de que cada parágrafo contém uma ideia principal e ideias de apoio. Procure por elas e sublinhe, destaque ou anote as ideias principais nas margens

Treine-se para procurar um grupo de palavras relacionadas e encontrar conexões em vez de ler cada palavra individualmente

Use sua caneta ou cursor para guiá-lo durante a leitura. Mantenha o marcador de texto à mão para destacar grupos de palavras importantes

Após cada seção, pergunte a si mesmo: "Eu entendi isso? Estou aprendendo o que eu queria?" Se a resposta for sim, você está indo muito bem

**Você sabia que adicionar cores ao seu texto pode ajudá-lo a encontrar informações importantes? 70% mais rápido e o torna 39% mais memorável.

Etapa 4: A fase de resumo

Essa etapa também é chamada de fase de autorrecitação. Aqui, você resume o que acabou de ler para verificar sua compreensão e retenção do material.

É altamente crucial; não a pule. Ela reforça o que você aprendeu e destaca as áreas que podem precisar de leitura adicional.

Aqui está o que você precisa fazer:

Sem consultar o livro, relembre os títulos principais e suas ideias-chave, resumindo o que leu em uma ou duas frases. Em seguida, revise rapidamente a seção para identificar quaisquer detalhes importantes que possam ter passado despercebidos

Você pode falar em voz alta para uma apresentação oral e anotar tudo o que recitar para tornar a memorização ainda mais eficaz

O melhorestratégias para fazer anotações incluem registrar os números das páginas de conceitos importantes ou recursos visuais para referência

Se você tiver pouco tempo, use Cérebro ClickUp para resumir tópicos longos ou jargões complexos em conclusões simples e definidas, reduzindo a sobrecarga cognitiva.

🧠 Conheça o termo: A sobrecarga cognitiva é o ponto em que seu cérebro fica sobrecarregado com novas informações e reduz a eficiência do aprendizado.

Funciona assim: você insere um texto ou conteúdo bruto, e o Brain identifica os pontos principais, extrai as informações essenciais e as apresenta em um formato mais digerível. É a solução perfeita Resumidor de notas com IA .

Resuma qualquer coisa instantaneamente com o ClickUp Brain

leia também:📖 Leia também: 10 ferramentas educacionais de IA para estudantes

Etapa 5: a fase de teste

A "fase de teste" é a etapa final do método PQRST. Ela serve como uma autoavaliação para avaliar seus aprendizados até esse ponto e identificar áreas para aprimoramento.

Faça o teste em até 24 horas após a leitura do material para evitar esquecê-lo.

Vamos ver como você pode fazer isso.

Comece relembrando o máximo possível sem consultar o livro ou as anotações escritas. Se tiver dificuldades, revise as perguntas que escreveu para ativar sua memória, mas evite verificar suas respostas ou outras anotações até que tenha testado completamente sua memória

Agora, tente responder às perguntas sem consultar o material de estudo

Anote as perguntas que você acha que não respondeu bem o suficiente

Volte ao seu material e concentre-se nas áreas mais fracas. Você pode reescrever as anotações para reforçá-las

Se você se sentir confortável com o conteúdo on-line, tente participar de testes interativos e fóruns de discussão

**Usar dispositivos mnemônicos ou auxiliares de memória, como acrônimos, rimas, músicas ou imagens, simplifica e retém informações desafiadoras. Por exemplo, "My Very Educated Mother Just Served Us Nachos" (Minha mãe muito instruída acabou de nos servir nachos) ajuda a lembrar a ordem dos planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e assim por diante.

Modelo ClickUp Student

O Student Template do ClickUp foi projetado para ajudar alunos e professores a se manterem organizados e em dia com suas tarefas.

Se você quiser tornar as coisas eficientes, o Modelo de aluno do ClickUp é um bom ponto de partida.

Esse modelo facilita a organização de cursos e palestras, a categorização de assuntos e o gerenciamento de tarefas com tarefas claras e práticas. Combiná-lo com o método PQRST pode aumentar a eficiência dos estudos e mantê-lo concentrado.

Comece com uma lista dos próximos tópicos ou capítulos a serem revisados, preparando o terreno para o estudo focado. Formule perguntas orientadoras durante a visualização e adicione-as como tarefas no ClickUp. Durante a leitura, faça anotações organizadas no ClickUp, dividindo-as em subtarefas para seções ou tópicos específicos. Resuma os pontos principais em comentários ou tarefas de resumo para reforçar sua compreensão.

O uso desse modelo juntamente com o método PQRST cria um plano de estudo estruturado e sem estresse que melhora o aprendizado e a retenção.

Arquivo de modelo: As anotações Cornell são um método testado e comprovado para organizar informações de forma eficaz. Explore Modelos de notas Cornell que fornecem um formato estruturado para resumir, revisar e reter o conhecimento com eficiência.

Benefícios de usar o ClickUp para gerenciamento de estudos

Clembretes do ClickUp Lembretes do ClickUp permite que você defina alertas automáticos para marcos, prazos e tarefas importantes do estudo. Com o Reminders, você tem acesso a:

Alertas personalizáveis para manter o controle de tarefas e prazos

Notificações recorrentes para sessões de estudo ou tarefas em andamento

Lembretes em vários dispositivos para garantir que você nunca perca uma atualização

Avisos baseados em localização que são ativados ao chegar ao seu local de estudo

Não perca uma única sessão de estudo com o ClickUp Reminders

Visualização do calendário do ClickUp

Próximo, Visualização do calendário do ClickUp oferece uma maneira organizada de acompanhar e gerenciar suas sessões de estudo. Você pode agendar sessões, definir datas de entrega e visualizá-las em formatos diários, semanais ou mensais - em uma única janela.

Fique por dentro de sua agenda de leitura com o ClickUp Calendar View

A sincronização com calendários externos, como o Google ou o Outlook, ajuda os alunos a integrar todos os seus compromissos em um só lugar, garantindo que as sessões de estudo estejam alinhadas com outros eventos importantes.

Esta é a vantagem especial do ClickUp: oferecer a maioria das ferramentas necessárias para organizar os projetos em um só lugar. Ele não permite apenas o gerenciamento e a atribuição, mas também oferece outras ferramentas no mesmo ambiente, como Documentos, onde é possível fazer anotações e relatórios, e integração com calendário e e-mails, tudo em um só lugar.

gustavo Seabra, _Professor Associado de Pesquisa

📖 Leia também: 6 modelos e recursos gratuitos de KWL para professores

Dicas para personalizar o processo de acordo com as necessidades individuais

O método PQRST é altamente adaptável. Aqui estão algumas dicas sobre como ajustar o PQRST para diferentes cenários, juntamente com exemplos:

Entenda os estilos de aprendizagem: Seu estilo de aprendizagem (visual, auditivo, cinestésico) define sua abordagem. Ajuste conforme necessário. Por exemplo, se você for um aprendiz visual, use diagramas ou mapas mentais durante os estágios Visualizar e Resumir para organizar as ideias principais

Seu estilo de aprendizagem (visual, auditivo, cinestésico) define sua abordagem. Ajuste conforme necessário. Por exemplo, se você for um aprendiz visual, use diagramas ou mapas mentais durante os estágios Visualizar e Resumir para organizar as ideias principais Use seu julgamento: Se achar que determinados tópicos são particularmente desafiadores, aloque mais tempo durante o estágio de Leitura para compreendê-los completamente. Capacite-se tomando decisões sobre quando e quanto tempo gastar em cada estágio

Se achar que determinados tópicos são particularmente desafiadores, aloque mais tempo durante o estágio de Leitura para compreendê-los completamente. Capacite-se tomando decisões sobre quando e quanto tempo gastar em cada estágio Ajuste o tempo gasto em cada estágio: Se você é uma pessoa que absorve informações rapidamente, pode acelerar os estágios de Pré-visualização e Questionamento. Da mesma forma, se um conceito exigir uma exploração mais profunda, estenda a fase de Leitura

Se você é uma pessoa que absorve informações rapidamente, pode acelerar os estágios de Pré-visualização e Questionamento. Da mesma forma, se um conceito exigir uma exploração mais profunda, estenda a fase de Leitura Personalize o estágio Resumir e Testar: Durante o estágio Resumir, adapte suas anotações de acordo com seu formato preferido - seja com marcadores, infográficos ou digitalaplicativos de anotações. Para a etapa de teste, crie questionários ou perguntas práticas que se alinhem à forma como você normalmente retém informações

Durante o estágio Resumir, adapte suas anotações de acordo com seu formato preferido - seja com marcadores, infográficos ou digitalaplicativos de anotações. Para a etapa de teste, crie questionários ou perguntas práticas que se alinhem à forma como você normalmente retém informações Incorpore a autorreflexão e a flexibilidade: Reflita sobre quais etapas são mais benéficas para você e faça os ajustes necessários. Talvez você precise de mais tempo para fazer um autoteste ou refletir durante a etapa de Resumo para reforçar o que aprendeu

Casos de uso do método PQRST

O método PQRST não é apenas um ferramenta de estudo -É uma abordagem versátil que pode se adaptar a diferentes cenários de aprendizado. Esteja você revisando livros didáticos, preparando-se para exames ou organizando anotações de aulas, esse método o ajuda a dividir as informações em etapas gerenciáveis.

Vamos explorar onde ele funciona melhor. 📋

1. Estudo acadêmico

Como estudante, você provavelmente está fazendo malabarismos com várias matérias, tarefas e prazos. É fácil se sentir sobrecarregado com a grande quantidade de informações que você precisa absorver.

Entretanto, o método de estudo PQRST pode ajudar a dividir tudo em etapas gerenciáveis e eficientes. Veja como você pode usá-lo:

Análise: Antes mesmo de mergulhar em um capítulo ou nas anotações da aula, dê uma olhada no material. Observe os títulos, subtítulos, termos em negrito e resumos. Por exemplo, antes de abordar um capítulo denso de história, dê uma olhada nos tópicos principais como "Primeira Guerra Mundial", "A Grande Depressão" ou "O Tratado de Versalhes

Antes mesmo de mergulhar em um capítulo ou nas anotações da aula, dê uma olhada no material. Observe os títulos, subtítulos, termos em negrito e resumos. Por exemplo, antes de abordar um capítulo denso de história, dê uma olhada nos tópicos principais como "Primeira Guerra Mundial", "A Grande Depressão" ou "O Tratado de Versalhes Perguntas: Ao folhear, escreva perguntas que você acha que serão respondidas no texto. "Quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial?" "Como o Tratado de Versalhes contribuiu para o surgimento da Segunda Guerra Mundial? Com perguntas específicas em mente, você já está ativando a curiosidade

Ao folhear, escreva perguntas que você acha que serão respondidas no texto. "Quais foram as causas da Primeira Guerra Mundial?" "Como o Tratado de Versalhes contribuiu para o surgimento da Segunda Guerra Mundial? Com perguntas específicas em mente, você já está ativando a curiosidade Leia: Agora, leia com profundidade, mantenha essas perguntas em mente e concentre-se em encontrar respostas. Destaque os pontos principais ou faça anotações nas margens. Digamos que você esteja lendo um livro didático de história sobre a Grande Guerra. Durante a leitura, procure respostas para as perguntas que você formulou

Agora, leia com profundidade, mantenha essas perguntas em mente e concentre-se em encontrar respostas. Destaque os pontos principais ou faça anotações nas margens. Digamos que você esteja lendo um livro didático de história sobre a Grande Guerra. Durante a leitura, procure respostas para as perguntas que você formulou Resumir: Depois de terminar uma seção, tente resumir o que aprendeu com suas próprias palavras e faça anotações nítidas de História. Você pode dizer: "O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, da Áustria, em 28 de junho de 1914, foi a causa imediata da Primeira Guerra Mundial

Depois de terminar uma seção, tente resumir o que aprendeu com suas próprias palavras e faça anotações nítidas de História. Você pode dizer: "O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, da Áustria, em 28 de junho de 1914, foi a causa imediata da Primeira Guerra Mundial Teste: Finalmente, teste você mesmo o que acabou de aprender. Não se baseie apenas na revisão passiva - faça perguntas a si mesmo ou use cartões de memória

2. Desenvolvimento profissional

Digamos que você esteja em uma função de marketing e precise aprender a usar uma nova ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).

Veja como você pode aplicar o PQRST:

Visualização: Antes de abrir o guia de CRM, dê uma olhada rápida no índice ou no menu principal da ferramenta. Identifique as seções principais, como Gerenciamento de leads, Relatórios e Automação. Isso lhe dá uma estrutura básica do que você está prestes a aprender

Antes de abrir o guia de CRM, dê uma olhada rápida no índice ou no menu principal da ferramenta. Identifique as seções principais, como Gerenciamento de leads, Relatórios e Automação. Isso lhe dá uma estrutura básica do que você está prestes a aprender Pergunta: Crie uma lista de perguntas com base na visualização. Por exemplo: "Como faço para adicionar um novo contato?" ou "Como faço para automatizar campanhas de e-mail? Essas perguntas orientam seu foco

Crie uma lista de perguntas com base na visualização. Por exemplo: "Como faço para adicionar um novo contato?" ou "Como faço para automatizar campanhas de e-mail? Essas perguntas orientam seu foco Leia: Agora, examine os tutoriais ou a documentação. Concentre-se em encontrar respostas para suas perguntas e faça anotações sobre os principais recursos ou práticas recomendadas

Agora, examine os tutoriais ou a documentação. Concentre-se em encontrar respostas para suas perguntas e faça anotações sobre os principais recursos ou práticas recomendadas Resumir: Depois de concluir uma seção, resuma o processo de maneira direta. Por exemplo, você pode escrever algo como: "Para adicionar um contato, vá para a guia 'Contatos', clique em 'Adicionar novo' e preencha os campos necessários

Depois de concluir uma seção, resuma o processo de maneira direta. Por exemplo, você pode escrever algo como: "Para adicionar um contato, vá para a guia 'Contatos', clique em 'Adicionar novo' e preencha os campos necessários Teste: Coloque seus novos conhecimentos em prática. Tente adicionar um contato ou configurar uma campanha de teste. Quanto mais você praticar, mais você reterá

3. Crescimento pessoal

O método PQRST funciona igualmente bem na esfera pessoal e pode ajudá-lo a alcançar metas de desenvolvimento pessoal .

Você pode usá-lo para qualquer coisa, desde começar um novo hobby e aprender um idioma até mergulhar em livros de desenvolvimento pessoal. Isso o ajudará a reter o que aprendeu e a aplicá-lo em sua vida diária.

Digamos que você esteja estudando espanhol. Veja como você pode aplicar o PQRST:

Previsão: Dê uma olhada no vocabulário ou no plano de aula do dia. Por exemplo, se a lição for sobre comida, dê uma olhada na lista de palavras como Manzana (maçã), pan (pão) e leche (leite). Isso lhe dá uma noção do que você estará aprendendo

Dê uma olhada no vocabulário ou no plano de aula do dia. Por exemplo, se a lição for sobre comida, dê uma olhada na lista de palavras como Manzana (maçã), pan (pão) e leche (leite). Isso lhe dá uma noção do que você estará aprendendo **Faça a si mesmo perguntas do tipo: "Como eu pronuncio 'manzana' corretamente?" ou "Como eu uso 'pan' em uma frase?

Read: Leia seus materiais de estudo e anote as regras gramaticais, o vocabulário e os exemplos. Durante a leitura, concentre-se em encontrar respostas para suas perguntas

Leia seus materiais de estudo e anote as regras gramaticais, o vocabulário e os exemplos. Durante a leitura, concentre-se em encontrar respostas para suas perguntas Resumir: Depois de estudar, resuma o que você aprendeu. Por exemplo: "Em espanhol, a palavra para maçã é 'manzana', e para dizer 'eu gosto de maçãs', eu diria 'Me gustan las manzanas'

Depois de estudar, resuma o que você aprendeu. Por exemplo: "Em espanhol, a palavra para maçã é 'manzana', e para dizer 'eu gosto de maçãs', eu diria 'Me gustan las manzanas' Teste: Por fim, teste você mesmo. Tente conversar com um colega de idioma ou faça um teste de vocabulário

📖 Ler também: 10 metas SMART para estudantes universitários Dicas para maximizar a eficácia do método PQRST

O método PQRST é bastante eficaz. Mas há algumas coisas que você pode fazer para torná-lo ainda mais eficiente. Veja abaixo. 👀

Defina objetivos claros

Antes de começar a usar o método PQRST, defina objetivos claros de aprendizado para sua sessão de estudo:

O que exatamente você quer alcançar?

Você precisa memorizar alguns fatos?

Está se preparando para uma prova?

Ao definir objetivos específicos, você orienta suas sessões de estudo de forma a tornar o método PQRST mais focado e eficiente.

🔹Criar perguntas bem pensadas

Considere os principais conceitos ou termos do material e transforme-os em perguntas que desafiem sua compreensão.

Por exemplo, ao ler sobre o sistema circulatório humano, uma boa pergunta seria: "Que papel o coração desempenha na circulação sanguínea?

Esse tipo de pergunta o incentiva a pensar criticamente sobre o conteúdo, em vez de apenas absorvê-lo passivamente. Quanto mais específicas forem suas perguntas, maior será a probabilidade de você se envolver com o material de forma significativa.

Faça um resumo com suas próprias palavras

Em vez de simplesmente reler o material ou destacar seções, reserve um momento para colocar os conceitos em um resumo breve e coerente.

Quando você explica o material para si mesmo de forma simplificada, está forçando seu cérebro a processar as informações de forma mais completa.

Use a recordação ativa para testes

A recordação ativa significa recuperar as informações da memória sem consultar suas anotações. Isso técnica de memorização envolve anotar tudo o que você lembra sobre um tópico ou usar cartões de memória.

Por exemplo, se você estudou o sistema circulatório, feche suas anotações e escreva tudo o que lembrar sobre como o sangue circula pelo corpo. Você pode até desenhar uma imagem para representá-la visualmente.

Dica profissional: Para combater déficits graves de memória, tente usar a repetição espaçada combinada com a recordação ativa. Essa técnica envolve a revisão de informações em intervalos crescentes ao longo do tempo, o que fortalece a retenção de longo prazo.

🔹Revisar e refletir regularmente

Por fim, reserve um tempo para revisar e refletir sobre o que você aprendeu. Essa etapa pode envolver a revisão de seus resumos, a revisão de suas anotações e a realização de novos testes.

Refletir sobre o quanto você entendeu do material e onde pode precisar de mais esclarecimentos garante que o material permaneça fresco em sua mente. Por exemplo, depois de concluir um capítulo, volte um dia depois e teste você mesmo novamente os conceitos-chave para ver se eles ficaram gravados.

Dica profissional: Lembre-se de espaçar suas sessões de revisão de forma equilibrada. Você não quer fazê-las tão cedo que não haja possibilidade de esquecer nada ou tão tarde que esqueça tudo.

Erros comuns a serem evitados com o PQRST

Aqui estão alguns erros comuns que devem ser evitados ao usar o método PQRST:

Pular a fase de "visualização "

Pode parecer uma perda de tempo, mas a pré-visualização do material é essencial porque lhe dá uma visão geral do que esperar.

Se você pular direto para a leitura sem conhecer a estrutura ou os principais tópicos, provavelmente perderá conexões e contextos importantes.

Leitura passiva

Apenas ler o material não garante que você reterá as informações. Você precisa estar ativamente envolvido durante a fase de "leitura".

Isso significa prestar atenção ao material enquanto responde às perguntas que você formulou. Percorra o capítulo ativamente, concentrando-se em responder às suas perguntas específicas. Não deixe que o texto passe por você - processe as informações ativamente.

Não se testar completamente

Um erro comum com o método PQRST é não se testar o suficiente, o que pode limitar seriamente a compreensão e a retenção do material. Quando terminar de ler e resumir, não dê apenas uma olhada nas suas anotações e presuma que entendeu tudo.

Os testes são a única maneira de verificar se você realmente internalizou as informações.

Seja por meio de cartões de memória, questões práticas ou até mesmo ensinando o material para outra pessoa, certifique-se de testar seu conhecimento completamente.

leia também:📖 Leia também: Como usar o método Chunking para melhorar a memória

Aprenda e retenha melhor com PQRST e ClickUp

O método PQRST aprimora o aprendizado ao promover o envolvimento ativo com o material, melhorar a retenção e estimular o pensamento crítico. Quer você seja um aprendiz visual ou prefira o autoteste, o método PQRST o ajuda a dividir conceitos complexos em etapas gerenciáveis.

Para otimizar suas sessões de estudo e manter-se organizado, experimente usar o ClickUp para gerenciar tarefas, definir lembretes e acompanhar o progresso em cada etapa do processo de aprendizagem. Registre-se gratuitamente hoje mesmo!