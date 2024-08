Como usar o método Chunking para melhorar a memória

Você já se perguntou como algumas pessoas parecem se lembrar de tudo, desde listas de supermercado até teorias complexas, sem esforço algum?

É improvável que todas elas sejam abençoadas com a cobiçada memória eidética; talvez seja o método de fragmentação em ação.

Com base na psicologia cognitiva, essa técnica ajuda nosso cérebro a processar e reter informações com mais eficiência. Se você estiver se preparando para uma apresentação ou tentando manter o controle de listas de tarefas diárias se você tiver uma boa compreensão do conteúdo, dominar a divisão em partes reduzirá a carga cognitiva, melhorará a eficiência do aprendizado e o ajudará a se lembrar mais rapidamente.

Vamos saber mais sobre o método de fragmentação.

O que é o método Chunking?

**O método chunking é uma técnica de memorização que envolve a divisão de grandes blocos de informações em pedaços pequenos. Você pode criar esses pedaços com base em semelhanças, associações pessoais ou dicas visuais

Nossa memória de trabalho, ou memória de curto prazo, pode processar cerca de quatro blocos de informações de uma só vez. Quando o cérebro recebe uma nova entrada, ele pode lidar com ela de duas maneiras. Uma delas é sobrescrever os dados existentes para abrir espaço para os novos. A segunda opção é transferir partes significativas da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, da qual você pode se lembrar mais tarde sem muito esforço mental.

Ao tentar reter uma informação, você quer empurrá-la para a memória de longo prazo. E isso é algo em que o chunking pode ajudá-lo.

Funciona muito bem para alunos que precisam aprender e memorizar grandes blocos de informações diariamente. Os adultos têm menos necessidade de memorização, mas, ainda assim, há algumas coisas importantes que todos nós temos de lembrar de cor - números de telefone importantes, números de cartões, rostos e nomes de pessoas, processos vitais de trabalho e senhas, para mencionar alguns.

Se você não for um estudante, talvez não precise fazer um teste para colocar suas habilidades de memorização sob escrutínio. Mas ter uma boa memória torna sua vida um pouco mais fácil, tanto pessoal quanto profissionalmente.

História do método Chunking

O psicólogo cognitivo George A. Miller introduziu o conceito de fragmentação em seu artigo ' The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information (O número mágico sete, mais ou menos dois: alguns limites em nossa capacidade de processar informações) ' publicado em 1956.

Miller propôs que o cérebro humano pode armazenar apenas um número limitado de itens em sua memória de trabalho de uma só vez (cerca de 7 ± 2 itens). Entretanto, ao agrupar itens individuais em unidades maiores e significativas ou "pedaços", as pessoas se lembram e processam informações mais complexas de forma eficaz.

A pesquisa de Miller forneceu a base para o avanço da psicologia cognitiva, especialmente na compreensão de como os indivíduos organizam e processam mentalmente as informações.

Neal F. Johnson fez algo semelhante em seu artigo "The Role of Chunking and Organization in The Process of Recall" (O papel da fragmentação e da organização no processo de recordação) (1970). **Ele falou sobre quatro conceitos-chave envolvidos na organização da memória: chunk, código de memória, decodificação e recodificação

Os pedaços são sequências de comportamento agrupadas, geralmente ocorrendo em padrões específicos. Eles podem ser conjuntos de informações armazenadas no mesmo código de memória. A recodificação envolve o aprendizado do código de um pedaço, e a decodificação traduz o código em informações utilizáveis.

O modo como os itens são organizados afeta suas relações associativas - itens dentro do mesmo bloco têm associações fortes, enquanto os de blocos diferentes mostram associações mais fracas ou não transferíveis.

Atualmente, o método de chunking é importante em nossos sistemas educacionais e na solução de problemas cotidianos. Agora, vamos descobrir como você pode usar essa abordagem para surpreender a todos com seu poder de memorização.

Como usar o método Chunking

Vamos entender como você pode praticar o método de fragmentação em sua vida diária:

Priorizar informações vitais

O cérebro humano processa milhares de informações de pessoas todos os dias. Mas nem todas elas merecem o cobiçado status de permanecer em nossa memória de longo prazo. Portanto, o primeiro passo é descobrir as principais informações que você deseja reter.

Você pode usar uma matriz de prioridades para priorizar informações com base na importância, no impacto, nos prazos ou em qualquer outro critério que se aplique ao seu caso.

A técnica da pirâmide invertida também é útil. Desenhe uma pirâmide invertida no papel e divida-a em seções usando linhas horizontais. **Agora, comece a preencher as informações em ordem decrescente de importância

Por exemplo, digamos que você tenha que fazer um discurso sobre a importância da segurança cibernética em uma conferência de negócios. Você dividiria a pirâmide invertida da seguinte forma:

Informações essenciais (topo da pirâmide): A mensagem principal que você deseja transmitir - por que a segurança cibernética é necessária para as empresas, os tipos de ameaças e as formas de evitar violações de segurança

A mensagem principal que você deseja transmitir - por que a segurança cibernética é necessária para as empresas, os tipos de ameaças e as formas de evitar violações de segurança Informações adicionais (meio da pirâmide): Dicas sobre como ser ciberinteligente em nosso dia a dia

Dicas sobre como ser ciberinteligente em nosso dia a dia Informações de apoio (base da pirâmide): Esta seção inclui todos os dados e estatísticas que você obteve para apoiar seus argumentos

As informações principais e adicionais são o que você deve lembrar ao fazer o discurso. Para as informações de apoio, uma apresentação em PowerPoint deve ser suficiente.

Identifique associações/conexões

Tente encontrar uma ligação ou semelhança entre as coisas e agrupar as informações com base nessas semelhanças. A extensão das informações decidirá quantos grupos você precisará.

Por exemplo, se você estiver lidando com a estratégia de uma pequena empresa, terá de cuidar de várias peças móveis.

Lidar com pesquisa de palavras-chave, criar grupos de tópicos, SEO on-page e off-page, lançar um boletim informativo, publicar e interagir on-line regularmente, escrever blogs, monitorar KPIs e muito mais - você entendeu.

Identifique as conexões entre essas tarefas e agrupe-as em categorias amplas: SEO (pesquisa de palavras-chave, criação de grupos de tópicos, SEO dentro e fora da página), criação de conteúdo (criação de publicações em blogs e conteúdo de mídia social) e assim por diante. Você pode dedicar um dia por semana para criar estratégias em um grupo. A divisão das tarefas em grupos ajuda a manter o foco e a organização, e os resultados são mais impactantes.

Você também pode combinar informações antigas com novas para retê-las melhor. Digamos que você se encontre com os membros da sua equipe de outros locais duas vezes por ano. Você pode usar associações para lembrar rapidamente de onde eles são.

Se você tiver dificuldade em lembrar que Tim é de Michigan, pode tentar associar suas lembranças pré-existentes de Michigan a Tim. Talvez você tenha viajado para lá com seus pais? Crie um vínculo mental para se lembrar de informações importantes e conduzir as conversas sem problemas.

Conte com a ajuda de outras técnicas de memorização

'My Very Excellent Mom Just Served Us Noodles' - lembra-se desse mnemônico popular que lhe foi ensinado na escola para memorizar os nomes dos planetas do sistema solar? Ou o acrônimo "VIBGYOR" para lembrar as sete cores do arco-íris?

Esse técnicas de memorização são úteis quando você não consegue encontrar links ou semelhanças entre as etapas.

Digamos que você esteja aprendendo a escrever e-mails eficazes. Há muitas dicas para lembrar, portanto, você pode resumi-las em CLEAR.

C (Conciso): Mantenha os e-mails breves e diretos

L (Logical) (Lógico): Manter um fluxo lógico do início ao fim

E (Envolvente): Escreva de uma forma que desperte o interesse do leitor

A (Actionable) (Acionável): Certifique-se de que seu e-mail inclua CTAs ou próximas etapas

R (Respeitoso): Mantenha um tom respeitoso e evite linguagem inflamatória

**Você pode criar acrônimos ou mnemônicos semelhantes para diferentes processos no seu fluxo de trabalho

Use o mapeamento mental

Lembrar-se de um grande bloco de texto pode ser um desafio, mas se você criar uma representação visual, reterá as informações por mais tempo.

Vamos supor que você seja novo no gerenciamento de negócios e esteja tentando se lembrar das diferentes partes de um plano de negócios. Primeiro, divida o conceito principal em vários blocos/seções e subseções. Em seguida, crie um mapa mental como este para visualizar o conceito:

via

ClickUp

Depois de entender o básico, você pode adicionar mais ramificações (tópico/conceito principal) ou galhos (subtópicos) ao mapa mental e incorporar outros detalhes importantes.

Um dos mais populares

métodos de anotações

este funciona muito bem quando você está aprendendo algo novo ou fazendo um brainstorming de ideias.

Prática, prática, prática!

Quanto mais você praticar, mais hábil você se tornará em criar associações, identificar semelhanças e entender como funciona a divisão em partes. Com a prática diária, você poderá mover informações complexas da memória de trabalho para a memória de longo prazo e recuperá-las tão naturalmente quanto recitar o alfabeto.

Leitura sugerida: The Time Chunking Method por Damon Zahariades

O método de Miller se concentra em como processamos e recuperamos informações. O autor de produtividade e empresário Damon Zahariades toma emprestada a ideia de fragmentação e a aplica ao campo do gerenciamento de tempo em seu livro The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017).

via

Amazônia

É um ótimo recurso se você sempre sente que está correndo contra o tempo. Aqui estão algumas das principais conclusões do livro que o ajudarão a ser mais produtivo e a utilizar seu tempo com mais eficiência:

Antes de explorar o Time Chunking Method, o autor sugere que você esclareça seus objetivos . Quando suas metas estiverem bem claras, você poderá organizar sua agenda de forma eficaz e alocar blocos de tempo para tarefas específicas

. Quando suas metas estiverem bem claras, você poderá organizar sua agenda de forma eficaz e alocar blocos de tempo para tarefas específicas Ele recomenda usar o Meta SMART para definir suas metas . Anote as etapas que você precisa seguir e crie um roteiro para atingir esses objetivos

Meta SMART . Anote as etapas que você precisa seguir e crie um roteiro para atingir esses objetivos Depois que suas metas forem estabelecidas, é hora de dividi-las em tarefas as essenciais para atingir sua meta. Essas tarefas devem ter prioridade em seus intervalos de tempo. Priorize aquelas que são sensíveis ao tempo ou que têm um impacto significativo em seu sucesso geral

Nem todas as tarefas têm o mesmo peso. Ao tomar as tarefas mais importantes primeiro , você pode avançar rapidamente para a realização de suas metas

, você pode avançar rapidamente para a realização de suas metas Construa seus blocos de tempo programando blocos de tempo dedicados a cada tarefa (semelhante à técnica Pomodoro). Adapte a duração de cada bloco com base na importância e na complexidade da tarefa.

(semelhante à técnica Pomodoro). Adapte a duração de cada bloco com base na importância e na complexidade da tarefa. Incorpore intervalos em sua programação. Pausas regulares - cerca de 10 a 15 minutos a cada hora - podem aumentar a produtividade e evitar o esgotamento, mantendo sua mente fresca e concentrada durante todo o dia

Aplique essas estratégias práticas e assuma o controle de seu tempo!

Uso popular do método Chunking

De listas de tarefas pessoais a responsabilidades profissionais, a organização das informações em partes ajuda você a manter o foco, lembrar-se rapidamente das coisas e aumentar a produtividade.

Muitas técnicas de memória se baseiam em princípios de fragmentação. **Técnicas como o método de loci (palácio da memória) envolvem a colocação de informações em locais familiares, essencialmente criando blocos de ideias associadas

Atores que memorizam falas podem usar uma abordagem semelhante, agrupando cenas ou diálogos.

Os atletas podem dividir suas rotinas ou planos de jogo em etapas menores e mais gerenciáveis. Um rebatedor de beisebol pode visualizar o aquecimento do arremessador, os tipos de arremesso e a tacada como fases distintas.

Os oradores geralmente dividem seus discursos em pontos-chave e argumentos de apoio. Isso permite que eles se concentrem em apresentar cada parte de forma eficaz, sem precisar memorizar um roteiro enorme na íntegra.

Embora talvez não os ouçamos dizer diretamente que eles usam "chunking", é seguro apostar que muitas pessoas bem-sucedidas usam estratégias semelhantes para organizar e reter informações de forma eficaz.

Veja como você também pode aplicar o processo de "chunking" em situações da vida real:

Lembrando números: Em vez de lembrar uma longa sequência de números, divida-os em um conjunto de três ou quatro. Por exemplo, lembrar-se de π (pi) como 3.141 / 592 / 653 / 589. Esse truque funciona para números de telefone, números de contas bancárias, números de cartão de crédito e senhas numéricas

Em vez de lembrar uma longa sequência de números, divida-os em um conjunto de três ou quatro. Por exemplo, lembrar-se de π (pi) como 3.141 / 592 / 653 / 589. Esse truque funciona para números de telefone, números de contas bancárias, números de cartão de crédito e senhas numéricas Memorização de listas : Suponha que você esteja fazendo compras de maçãs, morangos, chocolates, castanhas de caju, tomates, feijões, brócolis, ovos e frango. Categorize essa longa lista em frutas (maçãs, morangos), vegetais (tomates, feijões, brócolis), lanches (chocolates, castanhas de caju) e proteínas (ovos e frango)

: Suponha que você esteja fazendo compras de maçãs, morangos, chocolates, castanhas de caju, tomates, feijões, brócolis, ovos e frango. Categorize essa longa lista em frutas (maçãs, morangos), vegetais (tomates, feijões, brócolis), lanches (chocolates, castanhas de caju) e proteínas (ovos e frango) Relembrar as pautas das reuniões: Discutir tudo de uma vez durante uma reunião pode sobrecarregar sua equipe e você pode deixar de mencionar pontos importantes. Para evitar isso, estruture a pauta da reunião em seções ou partes para se manter organizado desde o início. Por exemplo, se for uma reunião de revisão trimestral, divida a reunião em comentários de abertura, atualizações de projetos, relatórios financeiros e planos futuros

Você pode usar a divisão em partes para muitas outras tarefas, como reconhecer pessoas pelo rosto ou pelo nome, lembrar-se de aniversários, lembrar-se de referências de livros/filmes, e a lista continua!

Get, Set, Chunk! Dicas para implementar o método Chunking em sua rotina de aprendizado com o ClickUp

A implementação do método de fragmentação se torna muito mais fácil quando você tem uma ferramenta abrangente como o ClickUp ao seu lado. Você pode pensar no ClickUp como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, mas ele funciona igualmente bem como um auxílio de aprendizado para estudantes e profissionais que buscam aprimorar suas habilidades.

Vamos explorar como você pode aplicar o método de chunking para enriquecer sua experiência de aprendizado e melhorar a memória:

1. Dividir um conceito em partes menores

Pegue qualquer conceito ou tópico que você queira aprender e divida-o em partes pequenas e gerenciáveis. Essa etapa ajuda você a entender os diferentes aspectos do tópico, um a um, mantém você organizado e permite que você se aprofunde nos detalhes sem se sentir sobrecarregado.

Use Hierarquia de projetos do ClickUp para adicionar uma estrutura à sua rotina de aprendizado. Ela o ajuda a dividir um tópico mais amplo em várias seções, subseções e muito mais.

Vamos explorar como você pode usar esse recurso:

Crie um espaço de trabalho no ClickUp dedicado ao assunto que você deseja aprender

Divida o espaço de trabalho em vários espaços

**Dividir os espaços em listas (contendo tarefas e subtarefas individuais)

Grupar tarefas/listas semelhantes em pastas

Organize seu trabalho/aulas em uma estrutura organizada com o ClickUp Hierarchy

Digamos que o tópico em questão seja marketing digital. Você cria um espaço de trabalho para marketing digital e o divide em espaços como SEO, marketing de conteúdo, marketing de mídia social, marketing de afiliados e relações públicas digitais, para mencionar alguns.

Agora, se você quiser se concentrar em SEO, poderá dividir esse espaço em listas, como SEO fora da página e SEO na página. A lista de SEO fora da página pode ser dividida em Link Building, SEO local, otimização de mídia social e gerenciamento de reputação.

A otimização de mídia social e o gerenciamento da reputação têm algumas semelhanças, portanto, você pode agrupá-los em uma pasta para manter a coesão e melhorar o aprendizado.

Adicione seus materiais de estudo em cada pasta

Tarefa ClickUp

e você poderá obter rapidamente as informações certas no momento certo.

2. Identifique o que é mais importante

Não há muito que você possa fazer ao mesmo tempo. Para entender quais tópicos/tarefas você deve abordar primeiro e evitar

prioridades concorrentes

você deve organizá-las por prioridade.

Você pode usar Prioridades de tarefas do ClickUp para esta etapa. Ele permite que você classifique suas tarefas em quatro tipos de prioridades: Urgente, Alta, Normal e Baixa, para que você possa identificar rapidamente quais precisam de atenção imediata e quais podem ser resolvidas com calma. Essa categorização é semelhante à divisão de ideias em unidades menores no método chunking.

Fique por dentro do que é importante com as prioridades de tarefas do ClickUp

Os relacionamentos no ClickUp permitem que você vincule tarefas, idéias e conceitos relacionados. Por exemplo, quando a conclusão de um tópico o ajuda a entender melhor outro, você pode vinculá-los.

Vincule tarefas semelhantes no ClickUp para ajudar na associação e na recuperação mais rápida

Quer dar um passo adiante com o agrupamento? Escolha a opção Menu Group by (Agrupar por) e decida como deseja organizar suas tarefas. Disponível em List, Board, Timeline, Table e Workload View, esse recurso permite que você agrupe as tarefas por Prioridade, Status, Data de vencimento e muito mais. Portanto, se você quiser ver todas as suas prioridades de uma só vez, já sabe o que fazer!

Agrupe suas tarefas por prioridade, status ou data de vencimento

3. Ligue os pontos com os mapas mentais

Quando se trata de memorização, os recursos visuais falam mais alto do que as palavras. Ao dividir um tópico em partes, adicionar alguns elementos visuais ajuda você a captar as informações mais rapidamente e a retê-las melhor.

É aqui que Mapas mentais do ClickUp entram em ação. Ele permite que você visualize suas tarefas, tópicos e ideias com a ajuda de um diagrama fácil de entender. Com esse recurso, você pode:

Adicionar, editar ou excluir itens para criar um mapa mental totalmente personalizável

Usar cores que correspondem a Lists e Tasks para uma organização perfeita

Criar mapas mentais de forma livre no modo Blank e dar um toque criativo ao processo de aprendizagem

Organize informações visualmente com o ClickUp Mind Maps

Dica profissional: Se o seu mapa mental parecer muito confuso após uma sessão intensa de brainstorming, use a opção Re-Layout para limpar sua estrutura. Esse recurso realinha automaticamente os itens para preservar a hierarquia e as prioridades originais que você definiu inicialmente.

Restaure a estrutura original do mapa mental com o recurso Re-Layout do ClickUp

**Leia também Como usar o método de mapeamento de anotações

4. Mantenha um registro dos pontos principais

Você também pode aplicar o método de fragmentação ao seu estratégia de tomada de notas seja em palestras acadêmicas ou em standups corporativos. O Chunking ajuda a organizar e estruturar as anotações de forma a enfatizar os principais conceitos e as relações entre eles.

Você precisa trabalhar de forma inteligente quando tem muitos recursos para aprender e pouco tempo. Em vez de folhear página por página, use Cérebro ClickUp para extrair as informações essenciais de seus materiais.

Como um copiloto de IA, o ClickUp Brain elimina o trabalho pesado de sua agenda; veja como:

Resume as anotações do ClickUp Tasks e do ClickUp Docs

Obtenha transcrições de voz e vídeo para materiais de aprendizagem audiovisuais

Editar contextualmente e verificar a ortografia de seu trabalho escrito em segundos

Traduza textos para seu idioma local (o Brain atualmente oferece suporte a francês, espanhol, português do Brasil, alemão e italiano)

Com essa ferramenta de IA, você pode garantir que nada passe despercebido e que todas as informações importantes estejam na ponta dos dedos.

Edite, melhore, verifique a ortografia e resuma anotações em um instante usando o ClickUp Brain

Chunking Your Way to a Powerful Memory

Desde a educação até o local de trabalho e muito mais, o método de fragmentação facilitou o processamento, a retenção e a recuperação de informações. Não importa a complexidade do assunto, a fragmentação cria um lugar seguro para ele em sua memória de longo prazo e você pode recuperá-lo instantaneamente sempre que precisar.

Esse método é uma joia em um mundo em que a palavra "memória" nos faz lembrar de armazenamento em telefones e não do cérebro humano. Ele mantém seu cérebro ativo, melhora as habilidades cognitivas e o torna uma versão mais inteligente de si mesmo.

Dê uma chance ao chunking com o ClickUp - ele pode mudar a forma como você aprende, para melhor! Registre-se no ClickUp hoje mesmo!