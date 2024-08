6 modelos e recursos gratuitos de KWL para professores

Todo professor quer despertar a curiosidade dos alunos e motivá-los a aprender. Essa meta se torna um pouco mais fácil quando você tem um gráfico KWL confiável. (Para os não iniciados, KWL significa "saber", "querer saber" e "aprendido")

Um modelo de gráfico KWL é valioso para aumentar a compreensão da leitura. Ele o ajudará a aumentar a metacognição e a estimular o envolvimento dos alunos em estudos sociais, artes da linguagem ou qualquer outra matéria.

Com um modelo de gráfico KWL personalizável em seu kit de ferramentas de ensino, você poderá criar aventuras educacionais que sejam divertidas e eficazes.

Portanto, prepare-se para explorar um tesouro de seis modelos de gráficos KWL gratuitos e imprimíveis e outros recursos de ensino para despertar a curiosidade em sala de aula e turbinar o aprendizado. É hora de transformar suas aulas em emocionantes buscas pelo conhecimento! 🍎

O que é um modelo KWL?

O gráfico KWL foi criado por Donna Ogle em 1986. É uma ferramenta educacional simples que ajuda os alunos a ativar seu conhecimento prévio, despertar a curiosidade e organizar o que aprenderam sobre um novo tópico.

O modelo de lista de tarefas do ClickUp Class Assignments é ótimo para os professores acompanharem as tarefas de classe e priorizarem as tarefas

Os gráficos KWL fazem isso classificando as informações em três colunas com base no acrônimo "KWL":

K-"Know" (Saber) ou "What I know" (O que eu sei): Nessa primeira coluna, os alunos escrevem o conhecimento prévio existente sobre o tópico, se houver (mesmo que seja uma concepção errônea)

Nessa primeira coluna, os alunos escrevem o conhecimento prévio existente sobre o tópico, se houver (mesmo que seja uma concepção errônea) W-"Quer para saber" ou "Maravilha": Em seguida, os alunos podem fazer um brainstorming ou ter uma discussão em grupo enquanto preenchem a segunda coluna com coisas que querem saber sobre o tópico de estudo

Em seguida, os alunos podem fazer um brainstorming ou ter uma discussão em grupo enquanto preenchem a segunda coluna com coisas que querem saber sobre o tópico de estudo L- "Learn" (Aprender) ou "What I learned" (O que eu aprendi): Na última coluna, os alunos listam o que aprenderam depois de estudar ou investigar o tópico

Os alunos podem fazer isso individualmente, em pequenos grupos ou com toda a classe. O processo promove o pensamento crítico, o envolvimento e um método estruturado de explorar novos tópicos de estudo.

Um modelo de gráfico KWL em branco permite que os educadores personalizem cada seção para planos de aula individuais. Por exemplo, você pode adicionar um prompt à última coluna pedindo aos alunos que revejam concepções errôneas anteriores sobre um tópico.

5 dicas para implementar modelos de gráficos KWL em sua sala de aula

Alunos do ensino fundamental, médio, superior e universitário se beneficiam de uma abordagem orientada para as planilhas KWL. Aqui estão cinco dicas para apresentar e usar um modelo de gráfico KWL:

Explique: Os alunos preenchem um exemplo de tabela KWL enquanto você explica o processo Defina: Compartilhe os objetivos do seu plano de aula para ajudar os alunos a formular perguntas relevantes na seção "quero saber" **Incentivar:Incentive os alunos a fazer perguntas e discutir o conhecimento existente. Não há respostas erradas enquanto eles exploram 🗺️🚶 Revisite: Retorne à tabela KWL para que os alunos possam atualizar a seção "What I Learned" (O que eu aprendi), reforçar novas informações e obter um senso de realização Avalie: Peça aos alunos que reflitam sobre as seções "o que eu sei" e "quero saber" no final da aula e compare-as com a seção "o que eu aprendi" para que eles possam ver um progresso tangível

O ClickUp Whiteboards é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Todo educador tem estratégias de ensino exclusivas para orientar os alunos. Se você tiver algo que queira acrescentar ou alterar, vá em frente! Afinal, esse é o objetivo dos KWLs editáveis.

6 Modelos de KWL gratuitos e recursos complementares para professores

Você e seus alunos merecem um modelo de KWL que atenda à sua finalidade e traga alegria ao processo de aprendizagem. Você quer um gráfico KWL que capte o conhecimento, inspire entusiasmo e desperte a curiosidade.

Os melhores modelos permitem que você crie ferramentas e planilhas personalizadas que se identifiquem com você e seus alunos, tornando a jornada de aquisição de conhecimento ainda melhor.

Então, vamos começar essa aventura educacional, em que o destino não é apenas a busca do conhecimento, mas a criação de uma experiência de aprendizado envolvente e eficaz.

1. Modelo de gráfico KWL do ClickUp

Libere o potencial de seus alunos e fortaleça seus planos de aula com o modelo de gráfico KWL do ClickUp

O modelo Modelo de gráfico KWL do ClickUp é uma ferramenta versátil que oferece aos educadores e alunos o que eles precisam para lidar com qualquer área de assunto, independentemente de seu tamanho ou complexidade. Não importa se você está entrando em um vasto campo de conhecimento ou explorando um tópico menor e mais focado, esse modelo tem tudo o que você precisa.

É um organizador gráfico simples que torna mais fácil do que nunca personalizar seu modelo para:

Identificar objetivos de aprendizagem

Acompanhar o progresso do aluno

Dividir as aulas em partes gerenciáveis

Organizar recursos educacionais

Colaborar nas aulas

Visualizar informações

Reforçar novas informações

O modelo de gráfico KWL gratuito do ClickUp é flexível, o que facilita a tarefa de ajudar seus alunos a captar e reter novas informações. Ele usa um software poderoso desenvolvido para grandes projetos, o que significa que você e sua turma podem dissecar qualquer assunto em seus principais componentes.

Use nosso gráfico KWL para manter seus alunos na mesma página e colocá-los no caminho certo à medida que aprendem a planejar estratégias para o sucesso. Ajude-os a explorar novos conhecimentos, captar todos os detalhes e obter uma compreensão mais profunda de suas aulas.

Como usar o modelo de tabela KWL do ClickUp

Mantenha as coisas digitais, trabalhando com alunos, pais e administradores diretamente no ClickUp para uma colaboração fácil e conveniente. Ou, se você gosta de planilhas físicas, é fácil imprimir gráficos KWL diretamente do ClickUp. Você também pode exportá-los para o Excel e o Google Docs.

O ClickUp facilita a personalização de painéis, exibições, permissões, atribuições de tarefas e muito mais. Você pode se comunicar em tempo real, adicionar links ou documentos relevantes e acessar milhares de modelos para dar vida a cada lição, do jeito que você imaginou.

2. Modelo de plano de ação do professor ClickUp

Revolucione o gerenciamento de sua sala de aula com o Modelo de Plano de Ação do Professor do ClickUp

O modelo Modelo de plano de ação do professor do ClickUp apresenta um design cuidadoso que o ajudará a planejar e executar lições práticas para usar junto com seus gráficos KWL.

Com o modelo de Plano de Ação do Professor do ClickUp, você poderá:

Organizar materiais e recursos de aula

Planejar atividades e tarefas de aprendizagem

Obter melhores resultados com objetivos de ensino organizados

Personalizar um sistema de avaliação para acompanhar o desempenho dos alunos

O modelo de plano de ação do professor é flexível o suficiente para ajudá-lo a planejar aulas, deveres de casa, testes e tudo o mais que for necessário para envolver a turma.

Use-o para criar aulas que entusiasmem seus alunos e ampliem seus conhecimentos. É possível criar planos de ação diários com semanas ou meses de antecedência para que você sempre saiba o que está por vir e o que está fazendo com sua turma.

Como usar o modelo de plano de ação para professores do ClickUp com seu modelo KWL

Melhore o envolvimento dos alunos combinando o modelo de plano de ação do professor com sua aula introdutória sobre gráficos KWL. Extraia exemplos diretamente das próximas lições à medida que você orienta toda a sala de aula em cada coluna para prepará-los para o que aprenderão em seguida.

Tente usar o Quadro Kanban do ClickUp como uma forma interativa de sua classe acompanhar o progresso da KWL, concluir tarefas e colaborar em trabalhos. Os Kanban Boards permitem que os alunos monitorem visualmente seu progresso, compartilhem links relevantes e participem de discussões para aprofundar seu aprendizado.

3. Modelo de planejamento de aula ClickUp

Organize suas aulas nos mínimos detalhes com o modelo de planejamento de aulas do ClickUp

O modelo Modelo de planejamento de aula do ClickUp reduz a sobrecarga de professores ocupados, mantendo sua classe organizada e no caminho certo.

Esse modelo em estilo de pasta oferece tudo o que você precisa para:

Criar atribuições, lições e tarefas para turmas individuais

Definir e controlar prazos para projetos, deveres de casa e tarefas

Implementar tarefas eficazesestratégias eficazes para fazer anotações para organizar suas ideias 💡

Com o modelo de planejamento de aula do ClickUp, tudo o que você precisa para dar sua aula pode ser acessado em um painel fácil de usar.

Use-o para atualizar seu currículo e identificar possíveis áreas de melhoria. Você também pode verificar seu plano para garantir que abordou tudo o que precisa cobrir durante cada aula.

Como usar o modelo de planejamento de aula do ClickUp com seu modelo KWL

Você economizará tempo e esforço ao combinar seu gráfico KWL com o Modelo de Planejamento de Aula do ClickUp, que fornece uma estrutura de aula estruturada. Verifique o seu plano de aula quando refletir sobre o conteúdo já abordado para poder ajudar melhor os alunos a atualizar a seção "o que eu aprendi".

Para dar um passo adiante, use Visualização de formulário do ClickUp para perguntar aos alunos sobre suas ideias, perguntas e percepções após cada aula. Esse ciclo de feedback pode promover um senso de propriedade e participação ao fornecer uma plataforma para que os alunos expressem suas opiniões e recebam feedback personalizado.

É rápido e fácil criar formulários para suas aulas com a ferramenta guia do educador para o ClickUp Forms e vários modelos úteis, para que você não precise começar do zero.

4. Modelo de gerenciamento de classe ClickUp

Assuma o controle da sua sala de aula e capacite seus alunos com o modelo de gerenciamento de aulas do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento de classe ClickUp é um painel de controle conciso no estilo de pasta para ajudá-lo a dominar o mítico ensino Zen.

Esse modelo é útil se você for um educador com várias turmas, pois ele o ajuda:

Obter uma visão de cima para baixo das informações de todas as suas turmas

Acompanhar suas ideias e pensamentos com nosso simplesaplicativo de anotações* Organize suas aulas para cada semestre e saiba para o que se preparar com oferramentas de priorização Acesse o modelo de gerenciamento de turmas usando qualquer uma das cinco visualizações versáteis, incluindo a visualização de guia, a visualização de calendário, a visualização de lista, a visualização de quadro e a visualização especializada My Classes.

Como usar o modelo de gerenciamento de turmas do ClickUp com seu modelo KWL

Torne seu gráfico KWL mais eficaz dividindo novos tópicos em seções menores usando o modelo de gerenciamento de classe do ClickUp. Solicitar aos alunos que criem vários gráficos KWL para uma aula extensa pode ajudar a evitar a sobrecarga, manter o interesse e inspirar o desejo de continuar aprendendo.

Para cativar ainda mais seus alunos e ajudá-los a aproveitar melhor os gráficos KWL, combine-os com o ClickUp's gerenciamento de projetos de roteiro recursos. Essa abordagem também pode ajudá-lo a decidir quando introduzir novos tópicos, incorporar elementos interativos, iniciar discussões ou introduzir atividades práticas.

5. Modelo de atribuição de classe ClickUp

Os alunos ou professores podem usar esse modelo de tarefas de classe para acompanhar tudo e monitorar as tarefas prioritárias

O modelo Modelo de atribuição de classe do ClickUp torna o controle das atribuições dos alunos mais fácil do que nunca, usando a visualização personalizável do Space.

Esse modelo salva-vidas reduz o incômodo, para que você possa dedicar mais energia ao ensino de sua classe. Use-o para:

Organizar as tarefas dos alunos

Acompanhar as notas dos alunos

Comunicar aos alunos as tarefas, os deveres de casa, os testes e as datas de entrega

Analisar o progresso dos alunos em tempo real com apenas alguns cliques

Com o nosso Class Assignment Template, você pode avaliar as tarefas com mais rapidez, acelerar a criação de lições e eliminar a monotonia de fazer cada tarefa do zero. Use-o como uma maneira direta de comunicar os requisitos aos alunos e fornecer feedback individual.

Como usar o modelo de tarefa de classe do ClickUp com seu modelo KWL

Como o Class Assignment Template do ClickUp permite uma comunicação tranquila entre alunos e professores, ele é um companheiro perfeito para a tabela KWL. Comece criando uma lista de tarefas de classe em seu espaço de classe e, em seguida, adicione um link para o gráfico KWL junto com os detalhes da lição na descrição da tarefa para cada tarefa.

Como alternativa, você pode transformar seus gráficos KWL em Documentos do ClickUp e vincule-os diretamente às tarefas de atribuição individuais.

6. Modelo de progresso do aluno do ClickUp

Use o modelo de progresso do aluno do ClickUp para personalizar o aprendizado e aumentar a motivação

O modelo Modelo de progresso do aluno do ClickUp é como uma arma secreta para o sucesso acadêmico. Ele o ajudará a se manter organizado e conectado com o progresso de cada aluno.

Professores, administradores e até mesmo os pais podem colaborar para ajudar os alunos a atingirem seu potencial usando esse modelo para:

Monitorar o desempenho de cada aluno

Criar relatórios precisos para os pais e administradores da escola

Identificar áreas de aprimoramento com base no desempenho de cada aluno

Organizar, rastrear e acompanharmetas para estudantes universitários e alunos do último ano do ensino médio 🧑‍🎓 🎉

Criar uma visão geral simples do progresso de cada aluno nunca foi tão fácil. Com o Modelo de Progresso do Aluno do ClickUp, você pode envolver todos os envolvidos em seu crescimento, desenvolvimento e progresso geral em direção às metas acadêmicas.

Como usar o Modelo de Progresso do Aluno do ClickUp com seu modelo de gráfico KWL

Ao anexar gráficos KWL completos e atuais ao rastreador de progresso do aluno do ClickUp, você pode gerenciar facilmente o progresso individual deles. As seções "o que eu sei", "o que eu quero saber" e "o que eu aprendi" fornecem informações exclusivas sobre como o aluno está progredindo em sua jornada acadêmica, facilitando a identificação de possíveis áreas de melhoria.

Dê um passo adiante implementando nosso Ferramentas de IA para fazer anotações . O ClickUp AI pode resumir as informações do rastreador de progresso de um aluno ou de gráficos KWL individuais para fornecer informações sobre suas experiências pessoais de aprendizado.

Torne o aprendizado divertido

Use esses modelos de gráficos KWL e recursos de ensino para convidar os alunos a participarem ativamente de suas aulas. E prepare-se para ser surpreendido por uma sala de aula cheia de alunos curiosos e entusiasmados!

Um modelo de gráfico KWL personalizável pode inspirar a investigação e a descoberta autodirigidas, incentivando os alunos a explorar o que sabem, a se perguntar sobre o que querem aprender e a refletir sobre o que aprenderam.

Pronto para dar à sua classe um senso de agência e inspirar um entusiasmo compartilhado pelo conhecimento? Comece a usar o ClickUp agora - é grátis! ✍️ 🙂