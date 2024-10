10 melhores resumidores de notas de IA para 2024

Como estudante, pesquisador ou profissional, você pode ter que lidar com uma quantidade enorme de texto. Navegar em documentos extensos pode ser assustador, mas as ferramentas certas podem ajudar.

Conheça os resumidores de notas com IA - ferramentas inovadoras que podem condensar informações extensas em resumos concisos e pontos-chave em segundos. Elas extraem rapidamente os detalhes essenciais para você, aumentando significativamente sua produtividade.

Curioso para saber mais sobre essas ferramentas? Continue lendo para descobrir os dez principais resumidores de notas com IA que podem aumentar sua eficiência.

O que você deve procurar nos resumidores de notas com IA?

Um bom resumidor de notas com IA facilita muito o trabalho com documentos. Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente ao selecionar os resumidores de notas com IA:

Facilidade de uso: A ferramenta deve ter uma interface intuitiva, fácil de navegar e amigável

Opções de personalização: Deve oferecer opções para personalizar e modificar o formato, a duração e a extensão dos detalhes dos resumos de acordo com suas necessidades

Qualidade do resumo: Os resumos gerados devem capturar a essência de seus documentos

Recursos úteis: Além da sumarização de texto, o software de IA deve oferecer recursos valiosos, como tradução, transcrição de arquivos de áudio/vídeo, recursos de edição etc.

Recursos de integração: O resumidor de notas com IA deve se integrar facilmente a outras ferramentas, como processadores de texto e software de gerenciamento de projetos.

Opções de compartilhamento e exportação: Ele deve permitir que você salve o resumo no seu dispositivo para uso posterior, exporte-o e compartilhe-o com outras pessoas em PDF, Word etc.

Preços acessíveis: A ferramenta de resumo deve ter uma classificação alta no espectro de custo-benefício e sua assinatura deve ter um preço razoável

Os 10 melhores resumidores de notas com IA para usar

Depois de examinar os recursos acima na grande quantidade de geradores de resumo de IA no mercado, selecionamos as dez melhores ferramentas para sua consideração. Vamos examiná-las uma a uma.

1. ClickUp (melhor para resumir e organizar anotações)

O ClickUp é uma plataforma de produtividade repleta de recursos, criada para uso individual e comercial. Ela oferece um conjunto extenso de recursos avançados, incluindo um Recurso com tecnologia de IA para fazer anotações chamado Cérebro ClickUp .

Gere resumos concisos de notas, transcreva reuniões em vídeo e muito mais com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain é excelente para resumir notas e documentos em conceitos-chave e tópicos. Com apenas algumas instruções simples, ele gera resumos personalizados em segundos.

Além disso, o ClickUp Brain pode transcrever reuniões em vídeo e resumir anotações da reunião . Ele também pode traduzi-las para vários idiomas, incluindo francês, italiano, espanhol e outros.

Além do ClickUp Brain, O recurso Bloco de Notas do ClickUp permite que você faça anotações, crie listas de verificação, formate-as e edite-as de qualquer lugar. Além disso, com Documentos do ClickUp com o ClickUp Docs, você pode criar, organizar e armazenar suas anotações e documentos em um só lugar.

Como parte do ecossistema do ClickUp, essas ferramentas se integram perfeitamente. Isso significa que o ClickUp Brain pode facilmente gerar anotações e listas de verificação para você diretamente no Notepad e no Docs.

Ele também pode gerar agendas de reuniões, atualizações de produtos e tarefas e subtarefas acionáveis a partir de anotações.

Em sua essência, o ClickUp Brain ajuda você a fazer anotações de qualidade, trabalhar mais rápido e fazer mais em menos tempo.

Melhores recursos do ClickUp

2. Notta (melhor para transcrever e resumir arquivos de áudio e vídeo)

O Notta é um aplicativo popular de anotações e Ferramenta de transcrição de IA para gravações de áudio e vídeo. Ela pode transcrever todos os tipos de vídeos, inclusive vídeos de reuniões, vídeos do YouTube, webinars e podcasts. Além disso, pode resumir transcrições de arquivos de vídeo e áudio em um formato facilmente consumível.

O Notta também permite que você pesquise nas transcrições, aumentando sua capacidade de encontrar informações essenciais rapidamente.

Melhores recursos do Notta

Gera resumos capítulo a capítulo de transcrições de reuniões

Transcrever conteúdo em mais de 50 idiomas, incluindo alemão, espanhol, português, etc.

Integre-se facilmente com ferramentas de reunião como Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etc.

Personalize o conteúdo com uma variedade de modelos com recursos de edição

Compartilhe notas com segurança com membros da equipe e partes interessadas

Notta limitations

Não oferece o recurso de resumir PDFs ou qualquer outro arquivo de texto diretamente

Fornece acesso ao gerador de resumo de IA somente no plano pago

Notta pricing

**Gratuito para sempre

Pro: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Business: US$ 27,99/mês por usuário

US$ 27,99/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Notta ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: N/A

3. Wordtune (melhor para resumir e parafrasear arquivos de texto e vídeo)

Via Wordtune O Wordtune é uma ferramenta de escrita, paráfrase e resumo com tecnologia de IA. Ele permite que você escreva rapidamente conteúdo de alta qualidade, ajudando-o a escapar da armadilha do bloqueio do escritor. Além disso, ele permite que você parafraseie o conteúdo para torná-lo mais autêntico e repercutir em outros leitores.

Além de ser um assistente de redação e paráfrase, o Wordtune é um Resumidor de texto e vídeo orientado por IA . Ele pode resumir uma grande variedade de arquivos, desde documentos de texto, artigos e páginas da Web até vídeos de reuniões e vídeos do YouTube, fornecendo resumos de tamanho reduzido.

Ele o ajuda a entender uma grande quantidade de informações em um curto espaço de tempo.

Melhores recursos do Wordtune

Personalize o tom, a linguagem e a duração dos resumos para atender às suas necessidades

Crie mensagens informais e correspondências formais adaptadas às suas necessidades

Receber assistência em todas as etapas do processo de redação, desde a concepção até a criação

Assegurar a precisão gramatical e ortográfica com os recursos de revisão da ferramenta

Traduzir resumos para o inglês a partir de vários idiomas, inclusive alemão, hebraico, francês, russo, etc.

Limitações do Wordtune

Só pode escrever textos e resumos no idioma inglês

Oferece apenas um número limitado de reescritas e resumos na versão gratuita

Preços do Wordtune

Básico: Gratuito

Gratuito Avançado: $13,99/mês por usuário

$13,99/mês por usuário Ilimitado: $19,99/mês por usuário

$19,99/mês por usuário Empresas: Entre em contato com a equipe de vendas

Classificações e resenhas do Wordtune

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

4. Otter.ai (melhor para resumir reuniões ao vivo)

Via Otter.ai Otter.ai é uma popular ferramenta de resumo de IA para anotações de reuniões ao vivo. Ela é excelente na conversão de palavras faladas em texto em tempo real e na geração de resumos de reuniões com duração de trinta segundos.

Ao gerar resumos, ele identifica itens de ação e os atribui aos membros da equipe, mantendo-os alinhados com as próximas etapas. Ele também permite que os membros da equipe colaborem e conversem por meio de seu recurso de bate-papo.

A ferramenta também oferece recursos de transcrição, o que a torna ideal para pessoas das áreas de educação, marketing, recrutamento, vendas etc.

Melhores recursos do Otter.ai

Gerar conteúdo como e-mails e atualizações de status para reuniões

Integração perfeita com ferramentas como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc.

Destaque e adicione imagens aos resumos e compartilhe-os com outras pessoas por meio de links

Limitações do Otter.ai

Não oferece o recurso de compartilhar resumos na forma de PDFs, DOCX, TXT e outros formatos de arquivo

Menos preciso do que outros resumidores de notas de IA, especialmente em caso de má qualidade de áudio e conexão de rede

Preços do Otter.ai

Gratuito

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

US$ 16,99/mês por usuário Business: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

**Leia mais Abandone a caneta e o papel: Como usar IA para anotações de reuniões

5. Jasper AI (melhor para gerar e resumir conteúdo)

Via iA do Jasper Como um dos principais Assistentes virtuais de IA o Jasper AI pode gerar e resumir uma ampla variedade de conteúdo. Ele ajuda a criar títulos para artigos, biografias para perfis de mídia social e conteúdo de formato longo, como blogs, eBooks etc.

Além disso, ajuda você a condensar documentos, relatórios e outros tipos de conteúdo longos em resumos bem escritos.

Quer esteja elaborando materiais de marketing e trabalhos acadêmicos ou resumindo-os, o Jasper AI fornece as ferramentas para melhorar sua compreensão e tornar seu conteúdo mais impactante.

Melhores recursos do Jasper AI

Insira até 5.000 caracteres do texto original

Gerar resumos em mais de 25 idiomas

Divida tópicos complexos e técnicos em resumos pequenos e fáceis de entender

Ajuste o tom e o nível de detalhes dos resumos

Limitações da IA do Jasper

Não oferece um plano gratuito; alguns usuários podem achar o custo da assinatura bastante alto

As traduções para determinados idiomas, como o alemão, podem resultar em erros gramaticais e, portanto, exigem revisão

Preços do Jasper AI

Creator: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Pro: US$ 69/mês por usuário

US$ 69/mês por usuário Business: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jasper AI

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 1500 avaliações)

6. AI Summarizer (melhor para resumir arquivos de texto)

Via AI Summarizer Se você deseja resumir um ensaio acadêmico, um trabalho de pesquisa, uma publicação de blog ou qualquer outro tipo de texto, o AI Summarizer é uma excelente ferramenta para esse trabalho. Ele permite que você defina o tamanho do resumo e, consequentemente, resume o texto mantendo o significado e o contexto originais.

Além disso, seu design fácil de usar facilita a navegação e o acesso de pessoas com todos os níveis de conhecimento técnico.

Melhores recursos do AI Summarizer

Visualizar a melhor linha do conteúdo resumido

Gerar resumos em parágrafos e também em marcadores

Traduzir ou gerar resumos em oito idiomas diferentes, incluindo alemão, espanhol, francês e português

Copiar o conteúdo resumido e baixá-lo como um arquivo Docx

Limitações do AI Summarizer

Não oferece o recurso de transcrição e resumo de conteúdo baseado em áudio/vídeo

Oferece formatos de arquivo limitados (apenas um tipo: .docx) para download de resumos

Preços do AI Summarizer

AI Assistant: $6,99/mês por usuário

$6,99/mês por usuário Verificador de plágio: US$ 6,99/mês por usuário

US$ 6,99/mês por usuário Tudo em um: US$ 9,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Summarizer da AI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Quillbot (melhor para parafrasear e resumir notas e documentos)

Via quillbot O Quillbot é uma solução de redação acionada por IA que inclui ferramentas como parafraseador, verificador gramatical, gerador de citações, resumidor e tradutor.

Ele ajuda você a criar um conteúdo claro e refinado que repercute e impressiona o público-alvo. Ele também o ajuda a resumir documentos, trabalhos e artigos em seus pontos principais.

O Quillbot é excelente na transformação de informações complexas em formatos digeríveis, o que o torna um recurso valioso para pesquisadores e estudantes.

Melhores recursos do Quillbot

Gera resumos em dois estilos: frases-chave e parágrafos

Ajuste o tamanho dos resumos de acordo com suas necessidades

Parafrasear palavras usando o dicionário de sinônimos incorporado

Crie citações em vários formatos, incluindo APA, Chicago, MLA, etc.

Corrija erros gramaticais e de pontuação em um clique

Limitações do Quillbot

Oferece a geração de resumos de até 600 palavras na versão gratuita

Às vezes, parafraseia frases de uma forma que as torna difíceis de entender

Preços do Quillbot

**Gratuito

Premium: US$ 4,17/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 4,17/mês por usuário (cobrado anualmente) Team: US$ 3,75/mês por usuário para até 10 usuários (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Quillbot

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5 (mais de 100 avaliações)

8. Hypotenuse AI (melhor para gerar e resumir conteúdo amigável para SEO)

Via hipotenusa O Hypotenuse AI é um gerador de conteúdo amigável para SEO que funciona também como um para notas e documentos para profissionais de marketing.

Ele permite que você gere metadados, descrições de produtos, publicações em mídias sociais, artigos longos e outros tipos de conteúdo otimizado para SEO.

Além disso, ele permite resumir parágrafos, artigos, documentos e vídeos em seus principais conceitos e ideias.

Melhores recursos do Hypotenuse AI

Condensar o conteúdo em marcadores ou parágrafos curtos

Gerar conteúdo e imagens de forma a se alinhar com a voz de sua marca

Formatar seu conteúdo de acordo com as diretrizes de sua marca

Inserir hiperlinks internos e externos relevantes em seu conteúdo

Traduzir conteúdo e resumos em mais de 25 idiomas

Limitações da IA de hipotenusa

Alguns usuários podem achar que o preço da assinatura dessa ferramenta de IA é bastante caro

Tem um limite de palavras definido para a geração de conteúdo nos planos pagos

Preços da IA do Hypotenuse

Entrada: US$ 29/mês

US$ 29/mês Essencial: $87/mês

$87/mês Blog Pro: $230/mês (até 3 licenças)

$230/mês (até 3 licenças) Custom: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Hypotenuse AI

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: N/A

9. Anyword AI (melhor para escrever e resumir conteúdo para profissionais de marketing)

Via Anyword AI Como uma plataforma de redação projetada para equipes de marketing, o Anyword AI ajuda os profissionais de marketing a gerar conteúdo atraente, desde cópias de e-mail e anúncios até páginas de destino e postagens de blog. Ela também os ajuda a redirecionar o conteúdo existente com informações adicionais com sua ferramenta de paráfrase.

Além disso, a ferramenta de resumo de texto do Anyword AI auxilia os profissionais de marketing a resumir conteúdos longos, ajudando-os a economizar horas de tempo.

Melhores recursos do Anyword AI

Gera resumos em três formatos: parágrafo, palavras-chave e TL;DR

Traduzir conteúdo e resumos em vários idiomas, inclusive italiano, alemão, espanhol, etc.

Verifique se há plágio em seu conteúdo com o verificador integrado da ferramenta

Personalize mais de 100 modelos de marketing para que correspondam à sua marca

Analise e preveja o desempenho de seu conteúdo publicado

Limitações da IA da Anyword

Um pouco caro em comparação com outros resumidores de notas de IA

Às vezes, pode produzir informações imprecisas

Preços do AI da Anyword

Iniciante: US$ 49/mês

US$ 49/mês Orientado por dados: $99/mês

$99/mês Empresarial: US$ 499/mês

US$ 499/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Anyword AI

G2: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

10. TLDR This (melhor para resumir artigos e documentos longos)

Via TLDR This TLDR This é uma das ferramentas de IA on-line mais populares para resumo de documentos, notas e artigos. Projetada para estudantes, escritores, pesquisadores, jornalistas e qualquer outra pessoa que queira entender a essência de um conteúdo extenso, ela resume rapidamente as informações em um conteúdo fácil de digerir.

Essa ferramenta de resumo de IA fornece uma experiência de leitura organizada que é fácil de entender e de agir.

TLDR Os melhores recursos

Extrair metadados, como nome do autor, data de publicação, título do artigo etc.

Obter uma estimativa do tempo de leitura de posts de blogs e artigos

Destacar as informações mais relevantes e filtrar os argumentos fracos e as bobagens

Resumir rapidamente páginas da Web com extensões de navegador para dois navegadores, Google Chrome e Firefox

TLDR This limitations

Requer uma conexão de Internet sem falhas para resumir informações críticas de textos longos

Não oferece nenhuma opção para modificar o tamanho ou o formato dos resumos

TLDR Este preço

**Gratuito

Iniciante: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Profissional: $8,25/mês por usuário

$8,25/mês por usuário Empresarial: $16,60/mês

TLDR Esta classificação e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Leia mais: Como usar a IA para documentação

Resumir e organizar suas anotações e aumentar sua produtividade com o ClickUp

Os resumidores de notas com IA tornaram-se ferramentas essenciais em um mundo inundado de informações. Eles condensam textos longos em pontos-chave, permitindo que você compreenda sua essência em segundos.

Agora que você já conhece as dez principais ferramentas de IA para resumir notas, é hora de começar a simplificar suas anotações e documentos. Considere o uso de ferramentas de produtividade com muitos recursos, como o ClickUp, para facilitar sua tarefa.

O ClickUp ajuda você a resumir as principais informações e permite organizar e armazenar suas anotações de forma eficiente, possibilitando a compreensão e o trabalho em uma grande variedade de textos rapidamente. Registre-se com o ClickUp gratuitamente e resuma e compreenda textos extensos em segundos!