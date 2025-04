Muitas vezes, as pessoas pensam que ser um criador de conteúdo é uma tarefa fácil. Mas qualquer pessoa que já tenha se envolvido com mídias sociais sabe que é um desafio publicar vídeos e acumular visualizações sem trabalhar muito.

Veja o TikTok, por exemplo. Claro, ele recebe tráfego de mais de um bilhão de usuários por mês.

Mas com um taxa de rejeição de mais de 50% (alta em comparação com outras plataformas de mídia social), há uma boa chance de que, mesmo que seus vídeos virais do TikTok cheguem ao feed de alguém, essa pessoa poderá passar direto se o vídeo não for cativante o suficiente.

Então, como você pode criar conteúdo envolvente e vídeos de alta qualidade em sua conta do TikTok e se destacar entre os outros criadores do TikTok?

Neste artigo, exploraremos como obter mais visualizações no TikTok por meio de estratégias comprovadas de marketing do TikTok e de uma ferramenta incrível (Dica: é a ClickUp ) que o ajudará a criar seu próximo vídeo viral.

Preparando-se para o sucesso no TikTok

Muito bem, antes de começarmos, vamos abordar alguns aspectos básicos: O que realmente conta como uma visualização no TikTok e quanto o TikTok paga a você por visualização em sua conta comercial?

Em um vídeo do TikTok, uma "visualização" é contada quando o vídeo começa a ser reproduzido.

Se ele for reproduzido automaticamente, entrar em loop ou se os espectadores retornarem para assistir várias vezes, tudo isso será contabilizado (confira a análise do TikTok para obter o detalhamento completo).

Agora, vamos ao que interessa: como obter essas visualizações em seus próprios vídeos e captar a atenção do seu público?

Definir metas claras

Fique concentrado e no caminho certo para atingir seus objetivos com cronogramas claros, metas mensuráveis e atualizações automáticas de progresso

Vamos falar sobre a definição de metas - sem elas, você apenas publica TikToks no vazio.

Para quem quer realmente obter mais visualizações no TikTok, tudo começa com a definição do que você deseja alcançar.

É aqui que ferramentas como Metas do ClickUp são úteis.

Com o recurso de acompanhamento de metas do ClickUp, você pode ficar de olho no seu progresso com cronogramas, metas mensuráveis e acompanhamento automático, facilitando a manutenção do foco em seus objetivos.

Comece decidindo o que você realmente quer de seu conteúdo do TikTok. Em seguida, siga as tendências virais do TikTok de outros criadores e crie conteúdo de vídeo com base nelas (não se esqueça de seguir as diretrizes da comunidade do TikTok ao fazer isso).

📝 Lembre-se: Suas metas devem ser específicas e alcançáveis. Por exemplo, dizer "Aumentar o número de seguidores no TikTok" é vago.

Uma meta melhor seria "Aumentar o número de seguidores do TikTok em 1.000 nos próximos três meses" Metas específicas como essa lhe dão um caminho claro a ser seguido.

Considere usar a estrutura de metas SMART para refinar sua estratégia para o TikTok.

Isso significa definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. É crucial identificar seus principais indicadores de desempenho (KPIs), como alcance, engajamento e crescimento do público em sua plataforma de mídia social.

Ao monitorar essas métricas, você pode avaliar seu progresso para atingir suas metas e ver onde pode ser necessário ajustar sua abordagem.

➡️ Leia também: 10 Hacks de crescimento do TikTok para tornar sua marca viral

Identificar seu público-alvo

Imagine dar uma aula de culinária para iniciantes. Você não começaria com um prato complicado, certo?

Você se limitaria a algo direto, como uma receita simples de macarrão, vídeos de dança ou vídeos tutoriais, para garantir que seu público aproveite a experiência e aprenda algo novo.

Criar conteúdo de qualidade para um público específico é sempre importante para aumentar as visualizações em seu aplicativo TikTok. Você também pode usar clipes de som recorrentes ou outros clipes de áudio populares para ter acesso a públicos mais novos.

Da mesma forma, para criar conteúdo do TikTok que repercuta, é necessário conhecer os gostos e o nível de habilidade do seu público - caso contrário, você corre o risco de perder o interesse dele.

É por isso que Modelo de persona de usuário do ClickUp pode ajudar.

Modelo de persona de usuário do ClickUp

Criação de um perfil de usuário ajuda você a entender melhor seu público do TikTok para que possa criar conteúdo que realmente se conecte com seus espectadores.

Com esse modelo, você pode reunir rapidamente dados essenciais sobre seus espectadores, como seus interesses, dados demográficos e como eles normalmente se envolvem com o conteúdo. Isso o ajuda a criar diferentes personas de usuários, o que o ajuda a criar conteúdo especializado para o seu público.

Ao mapear essas personas, você terá uma direção mais clara para criar conteúdo do TikTok que repercuta, se destaque e, por fim, ajude a aumentar as visualizações.

Estratégias para aumentar as visualizações no TikTok

Então, você começou a postar conteúdo no TikTok e, por enquanto, está indo bem.

Mas agora você está pronto para dar um passo à frente e aumentar as visualizações no TikTok.

Aqui estão algumas estratégias para ajudá-lo a obter mais visualizações no TikTok e aumentar o alcance do seu conteúdo.

1. Entendendo o algoritmo do TikTok

Você precisa saber como o sistema funciona para vencer o sistema.

O algoritmo do TikTok é um sistema bem ajustado que recomenda vídeos com base em vários fatores. Esses fatores incluem engajamento do usuário, preferências pessoais, detalhes do vídeo e até mesmo configurações do dispositivo

O algoritmo do TikTok está constantemente aprendendo sobre o que os usuários do TikTok, como você, gostam para criar um feed em sua "Página para você" que o mantém rolando.

Assim como as histórias do Instagram e outras plataformas populares de mídia social, o TikTok analisa as interações do usuário com o conteúdo para fornecer recomendações personalizadas.

A "For You Page" prospera com o engajamento - como seguidores, interações com influenciadores do TikTok e muito mais.

Veja a seguir o que o algoritmo procura:

🕰️ Quanto tempo os espectadores assistem aos seus vídeos, já que tempos de exibição mais longos indicam maior interesse

curtidas, compartilhamentos e comentários nos vídeos

🚶🏼‍➡️ Contas que você segue e o conteúdo que você cria

vídeos que são concluídos, favoritados ou marcados como "Not Interested" (Não interessado)

Recentemente, o algoritmo do TikTok também priorizou o conteúdo de criadores com os quais você interage frequentemente com seus espectadores, em vez daqueles que você apenas segue.

Conhecer esses sinais pode ajudá-lo a criar conteúdo que se alinhe ao algoritmo do TikTok, aumentando suas chances de obter mais visualizações no TikTok e de aparecer em mais "Páginas para você".

➡️ Leia também: TikTok vs. Reels: Uma comparação para profissionais de marketing de mídia social

2. Crie conteúdo atraente

Um bom conteúdo sempre favorece o criador de um vídeo.

Mas não custa nada ter algumas ferramentas em seu arsenal do TikTok, como o ClickUp.

Para entender melhor seus recursos, vamos analisá-lo do ponto de vista do usuário.

Jennifer é gerente de mídia social de uma marca de moda moderna. Ela está em uma missão para aumentar a visibilidade de sua marca e obter mais visualizações no TikTok.

E é aí que Cérebro ClickUp entra em ação.

Gere ideias de conteúdo adaptadas ao seu público-alvo usando os recursos de IA do ClickUp Brain

Jennifer começa usando os recursos de IA do ClickUp Brain para gerar algumas ideias para suas próximas postagens no TikTok. Em segundos, ela tem uma lista de conceitos interessantes, desde vídeos dos bastidores da última sessão de fotos da marca até dicas de estilo para a próxima estação.

O ClickUp Brain lhe dá novas ideias e a ajuda a criar legendas atraentes que chamam a atenção em segundos.

No entanto, Jennifer sabe que criar conteúdo para o TikTok é um trabalho de equipe, por isso ela recorre ao Documentos do ClickUp para colaborar com seus colegas.

Ela configura um documento compartilhado para delinear o plano de conteúdo do TikTok, onde sua equipe pode adicionar ideias, dar feedback por meio de comentários e fazer edições em tempo real.

Crie um documento dedicado no ClickUp Docs para colaborar com seu conteúdo de mídia social

Enquanto trabalham juntas, Jennifer usa Tarefas do ClickUp para delegar tarefas diretamente do Doc - ela atribui a edição de vídeo ao seu criador de conteúdo, as legendas ao seu redator e a aprovação final ao gerente de marca.

O ClickUp Tasks permite que ela adicione subtarefas, níveis de prioridade, datas de vencimento, dependências e muito mais para que a equipe possa avançar em conjunto como parte de uma estratégia coesa.

Com as tarefas bem organizadas no ClickUp, não há confusão sobre quem está fazendo o quê.

Jennifer usa Bate-papo do ClickUp durante todo o processo para manter sua equipe informada. Quando ela precisa de uma opinião rápida sobre um script, ela marca os membros relevantes da equipe no chat, e eles podem entrar em ação para fazer as edições imediatamente.

Aumentar o trabalho em equipe e a eficiência usando o ClickUp Chat para colaboração

E como o ClickUp integra tarefas com tópicos de bate-papo específicos, ela pode facilmente transformar qualquer feedback em um item de ação, garantindo que todos saibam o que devem fazer.

Jennifer também aproveita **Modelo moderno de calendário de mídia social da ClickUp para manter a consistência com suas postagens no TikTok.

Gerencie seu calendário de mídia social e publique em todos os canais na visualização ClickUp Calendar e no modelo de calendário de mídia social

Esse modelo a ajuda a planejar postagens, mapear prazos e ajustar conforme necessário com base nas últimas tendências. Não é mais preciso se esforçar para publicar vídeos do TikTok de última hora - Jennifer tem um caminho claro definido para cada conteúdo, desde a concepção até a publicação.

É claro que Jennifer não está criando conteúdo apenas por criar.

Ela sabe que o algoritmo do TikTok favorece vídeos curtos e, por isso, usa as ferramentas do ClickUp para ajudar a cortar seus vídeos e otimizá-los para que tenham o máximo de tempo de exibição.

dica de profissional: vídeos mais curtos têm maior probabilidade de serem assistidos até o fim, o que aumenta suas taxas de conclusão e aumenta as chances de chegar à página Para você. Veja o método que seguimos ao trabalhar em Conteúdo do TikTok para o ClickUp .

Jennifer não para por aí. Ela também usa o **ClickUp Brain para análise, que a ajuda a encontrar as palavras-chave certas e a analisar os concorrentes

Quando chega a hora de publicar, Jennifer e sua equipe revisam tudo no ClickUp Docs, garantindo que as legendas e os recursos visuais estejam no ponto.

Com um cronograma bem planejado e as ferramentas certas, podemos produzir consistentemente conteúdo que maximiza o alcance e obtém milhares de curtidas e comentários.

Ao aproveitar os recursos de colaboração e criação de conteúdo do ClickUp, podemos ajustar nossa abordagem e manter o engajamento.

➡️ Leia também: 10 melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social com IA

3. Aproveite os recursos do TikTok

A questão é a seguinte: você precisa parar de pensar no TikTok apenas como uma plataforma de compartilhamento de vídeos.

Ele está se tornando o mecanismo de busca preferido da Geração Z, com 40% deles recorrem ao TikTok em vez dos mecanismos de pesquisa tradicionais, como o Google.

Portanto, se você quiser aumentar suas visualizações no TikTok, precisará usar seus recursos com sabedoria - hashtags, sons, legendas e sobreposições - para obter o máximo de alcance.

Vamos começar com as hashtags. Elas são como pequenos rastros de pão que levam novos espectadores ao seu conteúdo. E no TikTok, as hashtags podem fazer maravilhas. Você tem hashtags específicas do setor ou do tópico, como #beauty ou #ferrari, que ajudam a categorizar seu conteúdo.

Depois, há hashtags específicas para vídeos, como #skincareroutine (rotina de cuidados com a pele) ou #newborntips (dicas para recém-nascidos), para atrair espectadores de nicho.

via TikTok As hashtags específicas da marca são ótimas se você for um nome conhecido, e você pode explorar continuamente as tendências atuais com a ferramenta Trend Discovery do TikTok para encontrar hashtags populares.

Uma hashtag que nunca deve ser ignorada é a #FYP, que significa For You Page. Esse é o Santo Graal do TikTok - a página que todos veem quando abrem o aplicativo. Os vídeos com #FYP acumularam bilhões de visualizações.

Áudio em alta

Depois, há o kit de ferramentas criativas do TikTok, começando pelos sons. O TikTok é o lar de algumas das frases de efeito mais reconhecidas do mundo.

Você pode escolher sons populares para impulsionar seu vídeo, pois cada som tem sua própria página de resultados.

Quando você usa um som popular, está colocando seu vídeo na frente de um grupo maior de espectadores em potencial, especialmente aqueles que conferem vídeos com o mesmo áudio.

Legendas e legendas

As legendas e as legendas dos vídeos são fatores decisivos para aumentar as visualizações no TikTok.

As legendas aparecem automaticamente abaixo de seu vídeo para traduzir palavras faladas em texto, ajudando os espectadores a reter seu conteúdo

Além disso, quando os espectadores se lembram de seu conteúdo, é mais provável que retornem para ver mais.

As legendas, por outro lado, são incorporadas diretamente no vídeo. Elas tornam seu conteúdo acessível aos usuários que não têm som, falam um idioma diferente ou têm dificuldade de audição.

Portanto, ao adicionar legendas, você está abrindo seu vídeo para um público mais amplo.

via TikTok ➡️ Leia também: Como realizar uma auditoria de mídia social (com modelos)

4. Empregar técnicas estratégicas de postagem

A postagem estratégica é fundamental para aumentar as visualizações no TikTok, e é preciso prestar atenção ao tempo, à consistência e até mesmo à transmissão ao vivo. Estudos mostram que os melhores momentos para postar variam de acordo com o dia:

Segunda-feira : 6h, 10h, 15h e 22h

: 6h, 10h, 15h e 22h Terça-feira : 9 horas, 15 horas - 19 horas

: 9 horas, 15 horas - 19 horas Quarta-feira : 7h, 8h, 15h e 23h

: 7h, 8h, 15h e 23h Quinta-feira : 9h, 12h, 15h e 19h

: 9h, 12h, 15h e 19h Sexta-feira : 5h, 12h, 13h e 15h

: 5h, 12h, 13h e 15h Sábado : 11h, 19h e 20h

: 11h, 19h e 20h Domingo: 7h, 8h, 10h e 16h

Postar nesses horários pode ajudá-lo a alcançar seu público quando ele estiver mais ativo, dando aos seus vídeos do TikTok uma chance maior de serem vistos.

Outro aspecto a ser observado sobre as postagens é a regularidade. O recurso Live do TikTok pode ser um poderoso acréscimo à sua estratégia de conteúdo.

A transmissão ao vivo permite a interação em tempo real com seu público por meio de comentários, curtidas e presentes virtuais, aumenta o engajamento e constrói conexões mais fortes.

Para planejar e organizar sessões ao vivo, você pode usar **Modelo de plano de conteúdo de mídia social da ClickUp . Esse modelo o ajuda a mapear todo o seu conteúdo em um só lugar, facilitando a manutenção de um cronograma de postagens constante e a manutenção de sua estratégia no caminho certo.

modelo de plano de conteúdo de mídia social do clickup

De fato, por que não ir em frente e automatizar todo o seu calendário e conteúdo de mídia social ? Automação do ClickUp permite criar regras personalizadas ou usar modelos pré-criados para automatizar tarefas como atribuir membros da equipe, atualizar prioridades de tarefas ou enviar notificações.

Por exemplo, você pode configurar a automação para notificá-lo quando uma postagem precisar ser publicada ou quando estiver na hora de entrar no ar.

E com Tarefas recorrentes do ClickUp você pode programar tarefas para serem repetidas diariamente, semanalmente ou até mesmo em dias específicos do mês, tornando a criação e a publicação de conteúdo um processo contínuo.

Programe tarefas recorrentes no ClickUp para automatizar fluxos de trabalho repetitivos

5. Crie e envolva sua comunidade

O TikTok é como uma conversa contínua em que o foco está no envolvimento.

O marketing de comunidade no TikTok é uma reviravolta no marketing tradicional. Em vez de simplesmente publicar conteúdo, você cria conexões e transforma espectadores passivos em participantes ativos.

Aqui estão algumas maneiras importantes de criar e envolver sua comunidade no TikTok:

✅ Responder aos comentários: O engajamento começa com o simples ato de responder. Responder regularmente aos comentários faz com que os seguidores se sintam vistos e ouvidos. E quando você usa o recurso "responder com um vídeo" do TikTok, ele acrescenta um toque pessoal que o texto sozinho não consegue igualar

✅ Use enquetes e perguntas e respostas: Incentive seus seguidores a participar por meio de enquetes e perguntas e respostas. Essa é uma maneira fácil de convidar seu público para o processo e mostrar que a opinião dele é importante

vá ao vivo: Realizar sessões ao vivo permite que você se conecte com seu público em tempo real. Seja para revelar produtos, bater papo casual ou fazer perguntas e respostas ao vivo, as sessões ao vivo dão à sua marca um toque humano que aumenta a confiança e o envolvimento

✅ Segure a onda das tendências: O TikTok prospera com as tendências, e aproveitá-las pode ajudá-lo a permanecer relevante e aumentar a visibilidade

incentive o conteúdo gerado pelo usuário: O UGC e os duetos convidam os seguidores a cocriar com você. Desafios e concursos envolvem sua comunidade, transformando espectadores em colaboradores (mais sobre isso adiante ⏬)

Para garantir que todo o seu conteúdo do TikTok esteja alinhado com a identidade de sua marca, use Modelo de diretrizes de marca do ClickUp .

Modelo de quadro branco das diretrizes da marca ClickUp

Este modelo ajuda você a definir os elementos que compõem a aparência, a sensação e a voz da sua marca, garantindo consistência em todo o seu conteúdo. Com diretrizes detalhadas sobre logotipos, cores, fontes e muito mais, você pode maximizar o impacto do seu conteúdo do TikTok mantendo-se fiel à identidade da sua marca.

Equipes de marketing também podem usar Visualização do quadro do ClickUp para arrastar e soltar tarefas e atualizar seu status instantaneamente, mantendo todos na mesma página. Essa estrutura economiza tempo e melhora a colaboração em sua equipe.

Visualize o progresso de seu projeto e atualize os status das tarefas com facilidade usando o modo de exibição de quadro semelhante ao Kanban do ClickUp

➡️ Leia também: Como criar uma política de mídia social (+exemplos)

6. Promova seu conteúdo do TikTok

Essa é simples: Promover seu conteúdo do TikTok é essencial para alcançar um público maior.

O TikTok Promote é uma maneira fácil de começar. É um recurso no aplicativo que permite transformar vídeos orgânicos em anúncios rapidamente.

Com apenas alguns cliques, você pode definir uma meta - como obter mais visualizações, visitas ao site, seguidores, mensagens ou visualizações de perfil -, definir seu público e definir um orçamento e uma duração.

O TikTok Promote fornece análises básicas para rastrear visualizações, curtidas, compartilhamentos e até mesmo a idade e o gênero das pessoas que interagem com seu vídeo.

Matemática rápida do dinheiro: Para usar o TikTok Promote, acesse-o em um vídeo, nas Creator Tools ou no Business Suite. Em seguida, escolha sua meta de promoção, defina seu público-alvo, defina seu orçamento e clique em pagar para iniciar sua campanha.

As campanhas do TikTok Promote variam de US$ 3 a US$ 1.000 por dia, dependendo do seu orçamento, o que o torna uma opção flexível para criadores e marcas.

Se você optar por executar uma campanha de mídia social? Modelo de campanha de mídia social do ClickUp é perfeito para organizar os detalhes de sua campanha.

Modelo de campanha de mídia social do ClickUp

Este modelo ajuda você a criar, criar estratégias e programar rapidamente suas postagens, permitindo que você aumente sua presença no TikTok e acompanhe as atividades de promoção cruzada em todas as plataformas.

➡️ Leia também: 10 melhores ferramentas de análise do TikTok para melhorar sua estratégia no TikTok

7. Use conteúdo gerado pelo usuário

A hashtag

TikTokMadeMeBuyIt, com 10 milhões de visualizações em uma semana, é a prova do poder do TikTok em impulsionar o UGC e o envolvimento autêntico.

O conteúdo gerado pelo usuário (UGC) oferece às marcas menores uma oportunidade de ouro para se conectarem com seus públicos. Exceto que o TikTok mantém o bom e velho marketing boca a boca.

As marcas menores podem coletar conteúdo diretamente dos usuários com um ROI positivo sem precisar de um grande orçamento de marketing.

O gerenciamento de campanhas de UGC fica ainda mais simples com o ClickUp. Você pode rastrear envios, monitorar o envolvimento e manter todos os detalhes da campanha organizados com facilidade.

Use Visualização do calendário do ClickUp para planejar o cronograma de sua campanha, definir marcos e monitorar prazos.

Por exemplo, se você estiver executando uma campanha de UGC, poderá mapear cada etapa em um calendário de conteúdo, atribuir tarefas aos membros da equipe e garantir que todos estejam alinhados.

Visualize claramente seu fluxo de trabalho do TikTok com a visualização de calendário do ClickUp

➡️ Leia também: 18 melhores modelos gratuitos de mídia social para publicações, campanhas e conteúdo

8. Analise seu desempenho

Ei, por falar em desempenho, há muito mais que o ClickUp pode fazer para ajudá-lo a analisar e otimizar sua estratégia de conteúdo do TikTok.

Primeiro, tudo começa com o estabelecimento das métricas corretas para medir o sucesso. Seus KPIs de marketing devem se alinhar diretamente com suas metas. Com Dashboards do ClickUp é possível reunir todas essas métricas em uma visão geral de alto nível.

Obtenha uma visão abrangente de seu trabalho com os Dashboards no ClickUp

Se você precisar de mais detalhes, também temos essa opção! Modelo de métricas de mídia social do ClickUp é uma ferramenta poderosa para documentar insights, analisar tendências e otimizar sua estratégia - tudo em um só lugar.

Modelo de rastreamento de desempenho de mídia social da ClickUp

Este modelo vem com:

Metrics Table View para monitorar as principais métricas, como seguidores, engajamento e impressões

para monitorar as principais métricas, como seguidores, engajamento e impressões Visualização de formulário de relatório de métricas para avaliar seu desempenho e gerar relatórios para compartilhar com as partes interessadas

para avaliar seu desempenho e gerar relatórios para compartilhar com as partes interessadas O Social Media View oferece um espaço dedicado para armazenar e organizar todas as suas postagens de mídia social

9. Promova uma identidade de marca exclusiva

Trendspotting: termo usado para descrever a capacidade de prever e incorporar as mudanças do mercado. Trendspotting se aplica à mídia social também.

Acompanhar as tendências do TikTok é importante para ajudar a marca a se manter relevante.

Veja como acompanhamos as tendências no escritório da ClickUp:

📌 Engaje-se frequentemente com seu público: A interação regular pode revelar preferências emergentes. Por exemplo, notar mais comentários sobre materiais ecologicamente corretos pode sinalizar uma tendência de sustentabilidade em seu setor. O ClickUp Docs pode ajudá-lo a documentar e analisar esses insights de forma sistemática para que você possa se manter informado e responsivo

Criar um repositório centralizado para feedback do cliente

📌 Configure a escuta social para palavras-chave e hashtags: O monitoramento de conversas em torno de palavras-chave específicas permite identificar tendências com antecedência. Integre ferramentas de monitoramento social com o ClickUp Dashboards para visualizar tendências, sentimentos e discussões de palavras-chave

📌 Realize análises regulares da concorrência: Ao acompanhar os movimentos dos concorrentes, como lançamentos de produtos ou táticas de marketing, você pode identificar mudanças no mercado. Use o ClickUp Goals para definir e rastrear objetivos com base nesses insights

Otimize seu processo de análise competitiva usando o ClickUp Goals

📌 Analise seu próprio conteúdo de tendências: A análise do desempenho de seu conteúdo pode destacar o que repercute em seu público. Use os ClickUp Dashboards para rastrear métricas e identificar padrões em postagens bem-sucedidas

📌 Trabalhe com influenciadores do setor: Os influenciadores geralmente têm informações privilegiadas sobre as tendências emergentes. Use o Quadros brancos ClickUp para brainstorming de ideias de conteúdo relacionadas a tendências e o ClickUp Docs para manter o controle de colaborações de influenciadores

Fique à frente da curva fazendo brainstorming de ideias e acompanhando as percepções do setor usando os quadros brancos do ClickUp

Dica profissional: Use as automações do ClickUp para otimizar o rastreamento de tendências! Configure fluxos de trabalho automatizados que sinalizam e categorizam novos insights ou palavras-chave populares para que sua equipe fique atualizada sobre as últimas tendências do TikTok sem perder o ritmo.

Entendendo o aspecto monetário do TikTok por meio do aumento de visualizações

Tanto trabalho duro, mas e as recompensas?

Vamos falar sobre dinheiro.

Em 2020, o TikTok lançou o Fundo do Criador, pagando aos criadores entre US$ 0,02 e US$ 0,04 por 1.000 visualizações.

No entanto, ele foi substituído em 2023 pelo Programa de prêmios para criadores que oferece ganhos potenciais até 20 vezes maiores e se concentra em conteúdo original e mais longo.

Desde então, o TikTok registrou um aumento de 250% na receita total dos criadores e um aumento no número de criadores com altos salários.

Matemática rápida do dinheiro: Para se qualificar para o Programa de prêmios para criadores para participar do Creator Rewards Program, você precisará ter pelo menos 10.000 seguidores, 100.000 visualizações nos últimos 30 dias, uma conta pessoal e residir em países específicos.

O conteúdo elegível deve atingir 1.000 visualizações na página Para você, evitar duetos e pontos e atender a outros critérios descritos nas diretrizes do TikTok.

Mas há mais do que apenas uma maneira de ganhar dinheiro no TikTok.

💰 Parcerias com marcas: Uma parceria de marca patrocinada envolve um criador que apresenta os produtos ou serviços de uma marca em seus vídeos do TikTok. Essas parcerias ajudam as marcas a alcançar novos públicos, aumentar o engajamento e potencialmente gerar vendas

💰Compras no TikTok: Com o lançamento do TikTok Shopping, a plataforma entrou na arena do comércio social, permitindo que os criadores marquem produtos diretamente em seus vídeos. O TikTok tem uma vantagem exclusiva aqui, pois os usuários estão mais inclinados a comprar produtos que veem na plataforma, muitas vezes por impulso

💰 Presentes ao vivo: O TikTok Live Gifts permite que os criadores coletem diamantes dos espectadores que enviam presentes virtuais durante as transmissões ao vivo. Esse recurso proporciona engajamento em tempo real, pois os espectadores demonstram apreço com presentes que podem ser convertidos em recompensas monetárias, proporcionando aos criadores um fluxo de renda adicional

➡️ Leia também: Como fazer marketing para a geração do milênio Para gerenciar e monitorar esses diversos fluxos de receita, o ClickUp pode funcionar como seu monitor de orçamento. Use-o para:

Delinear o projeto : Comece com um plano de projeto detalhado que divida cada fluxo de receita. Isso pode incluir a criação de conteúdo para parcerias de marca, configuração de merchandising e planejamento para sessões ao vivo

: Comece com um plano de projeto detalhado que divida cada fluxo de receita. Isso pode incluir a criação de conteúdo para parcerias de marca, configuração de merchandising e planejamento para sessões ao vivo Listar os recursos necessários : Identifique todos os recursos de que você precisará, desde ferramentas de edição para a criação de vídeos até recursos de marketing para a promoção de mercadorias

: Identifique todos os recursos de que você precisará, desde ferramentas de edição para a criação de vídeos até recursos de marketing para a promoção de mercadorias Atribuir custos : Para cada fluxo de receita, estime os custos. Você pode usar Visualização da carga de trabalho do ClickUp para alocar os recursos da equipe de forma eficiente, ajustando-os conforme necessário com base no seu orçamento

: Para cada fluxo de receita, estime os custos. Você pode usar Visualização da carga de trabalho do ClickUp para alocar os recursos da equipe de forma eficiente, ajustando-os conforme necessário com base no seu orçamento Monitorar e ajustar: Com Dashboards do ClickUp você pode acompanhar facilmente os ganhos, as despesas e o progresso geral. Os check-ins regulares permitem adaptar suas estratégias e manter o orçamento, garantindo que você esteja maximizando seus esforços de monetização do TikTok

Obtenha insights em tempo real sobre o progresso de seu projeto com as métricas abrangentes do ClickUp

Superando desafios comuns

Tratar o feedback negativo

Responder a comentários no TikTok é uma arte, especialmente ao lidar com os negativos. Aqui estão cinco regras de ouro para manter suas respostas no ponto:

📌 Concentre-se primeiro nos comentários mais importantes

**Comentário: "Isso parece uma cópia do que [Concorrente] fez na semana passada. Por que não ser original?"

Resposta: "Obrigado pelo feedback! Sempre nos esforçamos para dar nosso próprio toque às coisas e trabalhamos duro em novas ideias. Gostaríamos muito de saber o que você gostaria de ver de nós em seguida."

📀 Responder com uma resposta em vídeo

**Comentário: "Honestamente, isso foi confuso e não ajudou em nada."

Resposta: (Resposta em vídeo) "Sinto muito por ouvir isso! Agradeço sua honestidade e quero deixar as coisas mais claras. Deixe-me explicar passo a passo neste vídeo. Obrigado por nos dar uma chance de melhorar."

🌻 Mantenha a diversão e a autenticidade

Comentário: "Nossa, vocês erraram o alvo com essa. Alguém pensou bem sobre isso?"

Resposta: "Estamos fazendo anotações para a próxima vez! Obrigado por nos manter alertas - prometemos fazer nosso melhor jogo."

🎧 Monitore o sentimento regularmente

**Comentário: "Isso parece surdo, considerando tudo o que está acontecendo. Não é uma boa aparência."

Resposta: "Ouvimos você e agradecemos seu feedback. Estamos dando um passo atrás para entender melhor o contexto e garantir que estamos sendo respeitosos. Obrigado por nos responsabilizar"

⏰ Seja consistente e oportuno

Comentário: "Comentei aqui da última vez e não recebi resposta. Acho que você realmente não lê os comentários."

Resposta: "Ah, não! Desculpe, não vimos você da última vez. Estamos aqui agora e gostaríamos de conversar com você. Seu feedback é importante para nós e vamos nos certificar de que ficaremos atentos aos comentários daqui para frente."

💡 Dica profissional: Use o ClickUp Brain para identificar e responder rapidamente a comentários negativos. Ele pode ajudá-lo a identificar tendências no sentimento, permitindo que você intervenha e se envolva de forma ponderada, mesmo quando o feedback for difícil.

Lidando com a saturação de conteúdo

Quando o conteúdo do TikTok começa a parecer repetitivo, é um sinal de que a fadiga criativa pode estar se instalando. Aqui estão alguns sinais mais proeminentes de fadiga criativa no TikTok:

Taxa de cliques (CTR) : Se sua CTR começar a cair, isso pode significar que seu anúncio ou conteúdo não chama mais a atenção como antes

: Se sua CTR começar a cair, isso pode significar que seu anúncio ou conteúdo não chama mais a atenção como antes Custo por milha (CPM) : Quando o TikTok ajusta seu CPM para cima, geralmente é um sinal de que seu anúncio está perdendo o brilho

: Quando o TikTok ajusta seu CPM para cima, geralmente é um sinal de que seu anúncio está perdendo o brilho Frequência : Essa métrica mostra a frequência com que um anúncio é exibido para um único usuário. Alta frequência pode significar superexposição

: Essa métrica mostra a frequência com que um anúncio é exibido para um único usuário. Alta frequência pode significar superexposição Alcance: Quando o alcance fica estagnado ou cai, geralmente significa que seu conteúdo não está mais alcançando novos usuários

Para combater esses problemas, use o ClickUp Brain durante as sessões de brainstorming. Veja como ele pode ajudar:

Campanhas de marketing

O ClickUp Brain pode analisar publicações em mídias sociais, avaliações on-line e pesquisas com consumidores para identificar os valores e as preocupações do seu público.

Isso permite que você crie mensagens que ressoem emocionalmente, atendendo a necessidades específicas

Por exemplo, se você estiver lançando produtos de limpeza ecologicamente corretos, a IA pode ajudar a criar campanhas como "Limpe sua casa, limpe o planeta", posicionando seu produto como ambientalmente responsável.

Descubra novas oportunidades e tome decisões informadas com os insights de pesquisa instantânea do ClickUp Brain

Criação de conteúdo

A IA pode otimizar seu brainstorming de conteúdo explorando hashtags de tendências, analisando blogs populares e detectando lacunas de conteúdo.

Por exemplo, no nicho de viagens, o ClickUp Brain pode sugerir a criação de guias para destinos ecologicamente corretos ou entrevistas com defensores do ecoturismo.

Leia também: Como criar uma lista de verificação de campanha de marketing

TikTok on the Clock: ClickUp para se tornar viral

Vamos manter isso curto e agradável - assim como seu conteúdo do TikTok!

O ClickUp oferece um conjunto de ferramentas para ajudá-lo a planejar, criar e acompanhar seu conteúdo do TikTok sem esforço, desde o brainstorming com o ClickUp Brain até o monitoramento de métricas com Dashboards.

A última peça do quebra-cabeça? Uma forte chamada para ação (CTA).

Guie seus espectadores para uma página de destino e aumente seu envolvimento com uma próxima etapa clara. Aqui está um exemplo real.

Embora o ClickUp seja seu principal gerenciamento de projetos para conteúdo do TikTok, ele também o mantém à frente das tendências, garantindo que você permaneça viral nos feeds de seus seguidores.

Pronto para mergulhar de cabeça? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece a transformar seus sonhos com o TikTok em realidade!