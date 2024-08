TikTok vs. Reels: Uma comparação para profissionais de marketing de mídia social

O conteúdo de vídeo em tamanho reduzido está na moda atualmente. Mais de 85% dos profissionais de marketing acreditam que eles serão o formato de conteúdo mais impactante em 2024.

Quando falamos em vídeos curtos, os dois aplicativos que vêm à nossa mente são o TikTok e o Instagram Reels.

Desde o início da pandemia em 2020, essas duas plataformas ganharam força significativa por meio de conteúdo de vídeo curto.

O TikTok ficou famoso por seus vídeos casuais e voltados para o entretenimento, com foco no público da Geração Z. Ao mesmo tempo, o Reels se tornou a opção para promoções de marcas e vídeos profissionais.

Mas o debate permanece: _em qual plataforma sua estratégia de mídia social deve se concentrar para comercializar seus produtos?

Para escolher entre elas, é necessário explorar minuciosamente seus pontos fortes e fracos e entender qual público-alvo de cada plataforma se encaixa nos requisitos de sua empresa.

Neste artigo, faremos uma comparação detalhada entre o TikTok e o Reels: seus recursos, capacidades e principais resultados dos quais os profissionais de marketing de mídia social podem se beneficiar.

Entendendo o TikTok

via Variedade O TikTok é uma plataforma de rede social dedicada a vídeos curtos. Ela se concentra na criação e distribuição de conteúdo de vídeo vertical.

Lançado em agosto de 2014 como Musical.ly e renomeado em 2018, o TikTok criou um burburinho no mercado de compartilhamento de vídeos, que já estava em evolução, e atualmente conta com mais de um bilhão de usuários ativos mensais .

A popularidade do TikTok remonta aos dias de quarentena de 2020. Durante esse período, o TikTok teve um grande aumento na base de usuários e se tornou o aplicativo mais popular no Android e no iOS.

Desde então, o TikTok continua avançando.

No quarto trimestre de 2023, o TikTok testemunhou 232 milhões de downloads , o que o torna uma das principais opções para o marketing de vídeo de formato curto

Os vídeos do TikTok variam de 15 segundos a um minuto e contêm principalmente conteúdo casual, como vídeos educacionais/informativos fáceis de digerir, truques para a vida, movimentos de dança populares, karaokê e muito mais.

A última atualização do TikTok permite que você carregue vídeos de até 10 minutos de duração. Além de poder compartilhar vídeos pré-gravados no TikTok, você também pode usar o recurso LIVE para interagir em tempo real com seus seguidores.

Observação: O TikTok LIVE está disponível para pessoas com mais de 16 anos de idade, e as pessoas com mais de 18 anos podem enviar e receber presentes durante uma transmissão AO VIVO.

Para resumir, aqui estão as PSSs (Propostas Únicas de Venda) do TikTok que o destacaram da concorrência:

A For You Page (FYP) do TikTok funciona com um algoritmo de última geração que estuda a intenção e o comportamento do usuário para apresentar a ele conteúdo personalizado e sob medida

(FYP) do TikTok funciona com um algoritmo de última geração que estuda a intenção e o comportamento do usuário para apresentar a ele conteúdo personalizado e sob medida O aplicativo tem uma biblioteca de ferramentas criativas criadas especificamente para aprimorar seus vídeos curtos

criadas especificamente para aprimorar seus vídeos curtos O TikTok possui extensos contratos de licenciamento de música com as principais gravadoras, para que você possa incorporar facilmente músicas populares em seus vídeos sem medo de violação de direitos autorais

Entendendo o Instagram Reels

via Meta O Instagram Reels permite que os usuários gravem ou carreguem clipes de vídeo com duração de até 90 segundos. Você pode editar, adicionar sons de fundo ou incorporar efeitos especiais antes de publicar na plataforma.

Esse conteúdo de vídeo curto permite que os usuários do Instagram expressem criatividade, mostrem personalidade, promovam marcas ou se divirtam.

O Instagram Reels é responsável por 30% dos tempo gasto no Instagram e tem um público potencial de publicidade de 758,5 milhões.

O Instagram Reels tem uma seção dedicada nos perfis dos usuários. Além disso, os criadores se beneficiam das promoções cruzadas no aplicativo Instagram, tornando-os facilmente detectáveis ao navegar pelas seções Feeds, Histórias ou Explorar.

Além disso, aqui estão alguns dos principais USPs do Reels:

O Reels se integra perfeitamente ao ecossistema existente do aplicativo Instagram, incluindo o Facebook (agora Meta), permitindo promoções entre plataformas

O Reels oferece uma gama de opções de edição e personalização avançadas . Para os criadores que desejam produzir conteúdo polido e com aparência profissional, os recursos de edição do Reels podem ser vantajosos

. Para os criadores que desejam produzir conteúdo polido e com aparência profissional, os recursos de edição do Reels podem ser vantajosos O Instagram Reels oferece oportunidades de monetização incorporadas para os criadores por meio de recursos como o Instagram Shopping e o Branded Content

Agora que temos uma compreensão básica dessas plataformas de marketing de vídeo e seus USPs, vamos ver seus recursos e capacidades.

A comparação: TikTok vs. Instagram Reels

Se você está aqui, já sabe sobre o debate em andamento entre o TikTok e o Reels. Embora ambas as plataformas de mídia social tenham um estilo e uma janela de exposição semelhantes, há recursos nas duas plataformas que as separam por uma margem enorme.

Confira esta tabela para obter um resumo rápido das principais diferenças entre as duas:

1. Duração do vídeo

A duração do vídeo determina o tamanho máximo dos vídeos que os usuários podem criar ou carregar em uma plataforma.

A duração máxima permitida para os vídeos do TikTok e do Reel foi atualizada desde seu lançamento inicial.

TikTok

Inicialmente, o TikTok permitia que os usuários carregassem vídeos de até 60 segundos. A duração foi aumentada para 10 minutos após um Atualização de fevereiro de 2022 . Mas agora ele foi novamente reduzido para 3 minutos.

Instagram Reels

Os Reels permitem que os usuários carreguem ou criem vídeos de até 90 segundos. Você terá que usar o TikTok para fazer upload de vídeos longos para divulgar sua marca.

2. Recurso de edição de vídeo

A edição de vídeo permite que os usuários ajustem, cortem e aprimorem seus vídeos gravados para proporcionar uma melhor experiência ao usuário e aumentar o tempo de exibição.

Agora, tanto o TikTok quanto o Reels oferecem um conjunto exclusivo de ferramentas de edição de vídeo. Recursos básicos como filtros, texto e adesivos estão disponíveis nas duas plataformas. Ambas oferecem ferramentas para carregar vídeos pré-gravados e cortá-los a seu gosto.

No entanto, ao compararmos o TikTok e o Reels lado a lado, encontramos alguns recursos de edição distintos nas duas plataformas.

TikTok

O recurso 'Duet' do TikTok é muito popular; ele reproduz seu vídeo lado a lado com o vídeo de outro usuário.

Outro recurso exclusivo do TikTok, o 'Stitch,' mescla um vídeo de um criador parceiro com o seu vídeo, resultando em alguns duos legais e criativos que estão um nível acima dos vídeos comuns.

Instagram Reels

O recurso 'Collab' do Instagram Reels permite que os usuários colaborem em um vídeo e o carreguem simultaneamente a partir da sua conta e da conta do colaborador. O recurso funciona como "Tags"

Quando a conta marcada aceitar a solicitação, sua publicação ficará visível para os seguidores de ambos os perfis. É uma maneira fácil de colaborar e expandir seu alcance!

O Reels também oferece um recurso 'Remix' semelhante ao 'Duet' do TikTok; ele permite que você recrie vídeos contendo a foto ou o vídeo de outra pessoa.

3. Opções de música

A possibilidade de adicionar boa música a seus vídeos curtos amplia muito o alcance e o tempo de exibição de seus vídeos curtos.

No TikTok vs. Reels, ambas as plataformas trazem sons e músicas abundantes, desde memes virais até os mais recentes sucessos das paradas.

Ambas têm recursos de conversão de texto em fala e efeitos de voz.

Não importa se você está adicionando uma narração peculiar ou incrementando suas legendas - há muitas possibilidades criativas. No entanto, como se trata de TikTok vs. Reels, nós nos aprofundamos nesse recurso.

TikTok

O TikTok possui uma coleção de músicas mais extensa em comparação com o Instagram Reels. A principal diferença é como você adiciona áudio ao seu conteúdo.

No TikTok, quando terminar de gravar o vídeo, toque em "Next" (Próximo) e clique no ícone Sounds (Sons) para adicionar música e outros efeitos. Corte a música de acordo com sua preferência e use-a em seus vídeos.

Instagram Reels

O Reels também tem uma vasta seleção de áudio. No entanto, ela não é nada comparada à coleção de músicas do TikTok. O processo de incorporação de músicas também é um pouco diferente.

Ao criar seu reel, toque no botão Áudio na parte superior da tela para acessar uma enorme coleção de músicas. Você também pode procurar uma faixa específica. Depois de escolher uma faixa, basta deslizar a linha do tempo para encontrar a parte desejada.

Observação: As contas comerciais do Instagram muitas vezes têm dificuldade em incorporar músicas protegidas por direitos autorais, o que torna o TikTok um claro vencedor.

4. Análise de vídeo

Para profissionais de marketing de mídia social e contas comerciais, a análise de vídeo no aplicativo é crucial. Elas ajudam a monitorar seus esforços de branding e publicidade no TikTok e no Instagram.

Seja com o Reels ou com o TikTok, você terá acesso a um conjunto de ferramentas de análise integradas. Vamos dar uma olhada mais de perto:

#

Análise do TikTokPortal do criador do TikTok compartilha as métricas de engajamento necessárias do TikTok, como total de visualizações, curtidas, compartilhamentos e muito mais. Você também obtém um detalhamento das visualizações por idade, tempo de exibição, dispositivo usado para acessar o conteúdo e onde os usuários descobriram seu conteúdo pela primeira vez.

Análise do Instagram Reels Ferramentas de análise do Instagram ajudam a rastrear métricas como curtidas, comentários, salvamentos e compartilhamentos em seus Reels. Você também encontrará outras métricas de engajamento na seção

Painel de análise do Instagram como contas alcançadas, reproduções, tempo de exibição, tempo médio de exibição e muito mais.

5. Publicidade oportunidades

Ambas as plataformas oferecem oportunidades distintas de publicidade para ampliar o alcance e a visibilidade de sua marca.

TikTok

As empresas podem apostar tudo em Marketing no TikTok com opções de publicidade paga. Você tem a opção de escolher entre anúncios TopView e anúncios In-feed.

Os anúncios TopView são a primeira coisa que os usuários veem ao abrir o aplicativo. Os anúncios no feed destacam seu conteúdo nos feeds "Para você" dos usuários.

Os Desafio de hashtag de marca e Efeitos de marca também são vantagens significativas de publicidade. Esses recursos incentivam os usuários a interagir com a sua marca por meio de hashtags específicas.

Instagram Reels

Para as empresas que usam o Reels, o destaque é para os anúncios compráveis que apresentam tags de produtos. Essas tags permitem que os usuários realizem ações diretamente nos anúncios, seja para comprar, salvar ou saber mais. É um caminho direto para se conectar com os clientes e impulsionar as vendas no Instagram.

O Veredicto: TikTok ou Instagram Reels?

Então, quem é o vencedor? Não vamos tirar conclusões precipitadas ainda. A melhor maneira é analisar os parâmetros definidores e os KPIs do marketing de mídia social e ver quem sai na frente.

TikTok vs. Reels: Taxa de engajamento O TikTok está alguns centímetros à frente do Reels com uma taxa de engajamento de 5,53%, em comparação com os 4,36% do Reels.

Fonte: Insider social O fator decisivo aqui é o público. Only 21% da Geração Z dos EUA online dos EUA usam o Reels semanalmente, enquanto 53% se envolvem com o TikTok regularmente.

Isso significa que a geração mais jovem investe mais no TikTok do que no Reels. O público adulto, mais profissional, ainda é um grande segmento da base de público do Reels.

Agora, você deve decidir para quem é o seu produto e qual público precisa atingir.

Vencedor: Os vídeos do TikTok têm maior engajamento do que os do Reels. No entanto, a diferença está diminuindo rapidamente, e em breve você encontrará um público mais diversificado no Reels.

TikTok vs. Reels: Taxa de comentários

O TikTok tem uma taxa de comentários de 0,09%, em comparação com 0,05% do Reels. Em média, os vídeos do TikTok recebem 44% mais comentários do que os do Instagram Reels.

Vencedor: O TikTok leva a vitória aqui mais uma vez com uma taxa de comentários maior do que a do Reels.

TikTok vs. Reels: Hora do relógio

O tempo de exibição é a quantidade total de tempo que os espectadores passam assistindo aos seus vídeos. Em média, 60% dos vídeos de formato curto são assistidos por 41% a 80% de seu comprimento.

Em TikTok vs. Reels, o TikTok tem uma taxa média de visualização de 9,06%, enquanto o Reels atinge uma média ainda mais impressionante de 13,08%.

Vencedor: Embora o TikTok atraia efetivamente o envolvimento do usuário, o Reels domina com a maior taxa média de visualização.

TikTok vs. Reels: ROAS (Retorno sobre o gasto com anúncios)

Vamos analisar como a publicidade em ambas as plataformas pesa no bolso e no ROI de um profissional de marketing de mídia social.

_Os anúncios do TikTok são menos usados do que os anúncios do Instagram Reels, possivelmente devido aos custos associados mais altos

Recentemente, o Wordstream experimentou analisar a eficácia do anúncio no TikTok em comparação com o Reels.

Como parte do experimento, eles executaram o mesmo vídeo de 15 segundos em ambas as plataformas e adicionaram um limite de frequência personalizado para evitar a fadiga do anúncio. Esta é a configuração completa que eles usaram:

Fonte: Experimento de anúncios do Wordstream Então, temos um vencedor? Com certeza, Sim! 👇

Fonte: Experimento de anúncios do Wordstream Vencedor: Nesse experimento TikTok vs. Reels, o anúncio veiculado no Instagram Reels superou consideravelmente o TikTok. Os anúncios do Reels receberam três vezes mais alcance e impressões do que os do TikTok. Isso, também, mantendo o CPC e o CPM baixos. (Observação: a eficácia da mídia depende de suas metas e do que funciona para sua empresa.)

Como gerenciar campanhas de mídia social com o ClickUp

Independentemente de decidir publicar seus anúncios no TikTok ou no Reels, você precisa de uma estratégia de campanha de mídia social e de uma plataforma de marketing de mídia social confiável.

Uma das melhores e mais orgânicas maneiras de implementar a referida estratégia é usar uma ferramenta competente de gerenciamento de projetos e marketing de mídia social, como o Recursos de marketing do ClickUp para equipes.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

Criação de conteúdo

Embora seja uma ferramenta abrangente gerenciamento de projetos o ClickUp pode fazer maravilhas como uma ferramenta de software de gerenciamento de marketing de mídia social .

Reúna sua equipe para fazer um brainstorming de ideias de conteúdo usando o recurso colaborativo Quadros brancos ClickUp . Anote ideias finalizadas, crie planos de conteúdo, organize cronogramas e crie uma biblioteca de conteúdo compartilhado em um espaço de trabalho compartilhado usando Documentos do ClickUp .

Use o ClickUp Brain para fazer brainstorming de ideias e escrever e editar conteúdo em segundos

Você também pode usar o poder generativo da IA para suas campanhas de mídia social com o ClickUp Brain. O AI Writer for Work ajuda a gerar legendas cativantes e ideias de brainstorming para ajudar a aumentar o sucesso do seu marketing de mídia social. Ele também permite que você gerencie suas calendário de conteúdo para planejar lançamentos e datas de anúncios.

Criação e gerenciamento de campanhas de mídia social

Alterne entre a versátil visualização de tabela e a visualização de calendário do ClickUp 3.0 para visualizar melhor todo o seu trabalho

O ClickUp permite que você compartilhe todo o conteúdo, os calendários e os planos de sua campanha entre os membros de sua equipe, para que você possa obter feedback imediato e notificar facilmente os membros caso ocorra alguma alteração ou progresso em suas campanhas de mídia social. Você também pode usar várias exibições, como Table ou Calendar, para acompanhar o progresso de todas as atividades.

Famoso por seus modelos pré-construídos, o ClickUp oferece inúmeras opções de modelos para gerenciamento de mídia social que você pode escolher. Eles são criados profissionalmente para obter as mais altas taxas de engajamento e ajudarão a aumentar sua visibilidade, economizando seu tempo.

O modelo de postagem em mídia social do ClickUp vem com cinco visualizações personalizadas que ajudam a simplificar o processo de gerenciamento de conteúdo do início ao fim

Modelo de postagem de mídia social do ClickUp facilita o desenvolvimento de conteúdo de alta qualidade de forma rápida e eficiente. Use-o para criar e programar postagens em todos os seus canais de mídia social e organizar todo o seu conteúdo em um só lugar.

O modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a criar, planejar e gerenciar seu conteúdo de mídia social.

Você também pode usar Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp para planejar e organizar seu conteúdo para vários canais de mídia social sem estresse. Ele ajuda você a definir seus objetivos de marketing, criar conteúdo de alta qualidade e organizar e programar postagens em todos os canais.

Rastreamento de desempenho

Use Rastreamento e análise de campanhas do ClickUp para organizar e gerenciar vários aspectos de suas campanhas de marketing. Acompanhe orçamentos, desempenho e ativos criativos para lançar sua próxima campanha com confiança.

Gerencie campanhas de marketing, gastos, desempenho, criativos, etc Mantenha suas campanhas organizadas em um único local com o Campaign Tracking & Analytics Template do ClickUp

Você também pode usar Painéis do ClickUp para ter uma visão geral de todas as métricas que você deseja medir durante suas campanhas.

Ganhe o jogo da mídia social com o ClickUp

Esperamos que nosso detalhamento do TikTok vs. Instagram Reels tenha ajudado você a decidir qual é o melhor para você marketing de mídia social canal mais adequado às suas necessidades de marketing. Use o ClickUp para manter seu processo de gerenciamento de mídia social simplificado e eficiente, independentemente de seus canais.

Com suas integrações com todas as ferramentas e aplicativos usuais, como Slack, Hubspot, Zapier, Zoom, Figma e muitos outros, ele é o único software de gerenciamento de projetos de que você precisará. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!

FAQs

**1. Os Reels são melhores que o TikTok?

O contexto é fundamental aqui. O Instagram Reels pode ser melhor do que o TikTok se esse for o grupo demográfico que você deseja atingir como público-alvo. Além disso, o Reels tem opções de publicidade simples e acessíveis em comparação com o TikTok.

**2. O que é melhor: TikTok ou FB Reels?

A escolha entre o TikTok e o Facebook Reels depende de seu público-alvo e de suas metas de marketing.

O TikTok se destaca no engajamento de grupos demográficos mais jovens e oferece diversas opções de publicidade, enquanto o Reels no Facebook oferece soluções de anúncios simples. O marketing multicanal pode ser a melhor abordagem para atingir diferentes segmentos de público de forma eficaz.

3. Qual é a desvantagem do Reels??

A desvantagem do Instagram Reels está em sua duração máxima de vídeo mais curta em comparação com o TikTok, restringindo a duração do conteúdo que os profissionais de marketing podem compartilhar.

O engajamento do público e a base de usuários do Reels são comparativamente menores, especialmente entre os mais jovens, o que afeta o alcance potencial e a exposição da marca.