Como colaborar com influenciadores para o crescimento da marca: 10 maneiras eficazes

Em 2020, a Dior, uma marca global de beleza e moda, lançou o ' 67 tons de Dior ' campanha de marketing de influenciadores para promover os diferentes tons de sua Forever Foundation. O resultado? A taxa de engajamento aumentou em 120% e o alcance do público cresceu 33%.

Não são apenas essas grandes marcas que estão aproveitando o poder do marketing de influência. Até mesmo as pequenas empresas estão experimentando.

De fato, espera-se que o marketing de influência tenha um maior ROI do que os métodos tradicionais de publicidade.

Curioso para saber como fazer o marketing de influenciadores funcionar para sua marca? Continue lendo para saber como colaborar com os influenciadores para o crescimento da marca.

O que é colaboração com influenciadores?

A colaboração de influenciadores é uma parceria estratégica em que marcas se unem a indivíduos que têm uma forte presença on-line em nichos específicos. Os influenciadores ajudam as marcas a alcançar públicos mais amplos, aproveitando sua credibilidade e conexão com os seguidores.

Há várias plataformas de influenciadores em que esse marketing pode realmente brilhar:

Instagram: Reconhecido por seu apelo visual e alcance maciço, é ideal para influenciadores que compartilham conteúdo e histórias atraentes

Tipos de colaborações de influenciadores

Não importa o que você esteja vendendo, seja um item indispensável para o dia a dia ou um luxo cobiçado, ser notado é crucial para a sua marca. E a parceria com influenciadores é uma ótima maneira de fazer exatamente isso. De celebridades de alto nível a pessoas comuns que se identificam, o influenciador certo pode ajudar sua marca a se conectar com o público-alvo de várias maneiras.

1. Publicações patrocinadas

Uma das maneiras mais eficazes de colaborar com influenciadores é por meio de conteúdo patrocinado nas mídias sociais. Nessa configuração, os influenciadores criam e compartilham publicações sobre a sua marca nos perfis de mídia social deles em troca de remuneração

Você precisará fornecer ao influenciador suas diretrizes de conteúdo, política de mídia social e objetivos de marketing para garantir que o conteúdo esteja alinhado com a visão de sua marca.

No entanto, os influenciadores precisam divulgar a parceria com a marca em suas publicações. A colaboração patrocinada seria mais ou menos assim:

Embora o conteúdo patrocinado seja um dos métodos mais comuns de colaboração com influenciadores, as marcas geralmente têm dificuldade em monitorar o desempenho da campanha, calcular a receita e garantir que a mensagem da marca seja consistente.

Use a solução de gerenciamento de marketing do ClickUp para otimizar suas campanhas de marketing

Ela pode ajudar a otimizar suas estratégias mais amplas de marketing de influenciadores, incluindo Marketing no TikTok, ao delinear um processo para gerenciar publicações patrocinadas de influenciadores.

Por exemplo, o Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp permite que você organize e programe postagens com eficiência, planeje conteúdo relevante com um calendário claro e coordene com os influenciadores, acompanhando seus resultados e gerenciando a comunicação, tudo em um só lugar.

O modelo também permite que as marcas acompanhem o progresso das campanhas de influenciadores por meio de campos e status personalizados, garantindo que tudo esteja alinhado com as metas da campanha.

modelo de plano de conteúdo de mídia social do clickup

E mais, Cérebro ClickUp é uma das ferramentas obrigatórias do ferramentas de IA de mídia social para tornar sua campanha de marketing mais envolvente e eficaz. Você pode dar dicas personalizadas para gerar ideias de campanhas de influenciadores, elaborar resumos de conteúdo e desenvolver estudos de caso de marketing!

Felizmente, você também pode armazenar todos os seus recursos em Documentos do ClickUp o ClickUp Docs é um aplicativo de gerenciamento de documentos que mantém seus materiais de campanha organizados e facilmente acessíveis. Use-o para criar documentos acionáveis com recursos essenciais, como tabelas para organização de dados, anexos para referências rápidas aos guias de estilo e recursos de incorporação de imagens e mídia, permitindo a criação de documentos sem interrupções gerenciamento de campanhas de marketing .

2. Presentes de produtos

A doação é outra maneira popular de criar parcerias com marcas de influenciadores. Você envia amostras de seus produtos para os influenciadores, esperando que eles as exibam em suas histórias ou publicações nas mídias sociais.

Lembre-se de que, se você estiver oferecendo apenas produtos sem nenhuma compensação financeira, os influenciadores não são obrigados a promover sua marca. Eles podem decidir não apresentar seus produtos ou podem até mesmo compartilhar um feedback negativo se não ficarem impressionados.

Veja como você pode oferecer produtos para uma colaboração tranquila com o influenciador:

Antes de enviar produtos, estabeleça uma conexão com os influenciadores relevantes. Isso aumenta a probabilidade de que eles estejam genuinamente interessados em seu produto

Sugira ao influenciador que você promoverá o conteúdo dele em seus canais de mídia social ou site, o que também aumentaria o alcance dele. No entanto, isso pode funcionar apenas para microinfluenciadores

Certifique-se de que seu produto seja relevante para o conteúdo dele. Você não deve abordar um blogueiro de beleza com um gadget de tecnologia, a menos que seja um telefone com uma câmera de alta definição, que se sobreponha aos interesses dele

3. Aquisição de contas

Em vez de fazer um brainstorming constante de novos conteúdos de mídia social para sua marca, você também pode deixar um influenciador tomar as rédeas de sua conta de mídia social

Não se trata apenas de uma abordagem nova e empolgante, mas o conteúdo criado por um influenciador geralmente tem um desempenho melhor do que as postagens comuns da marca porque as pessoas seguem as recomendações de influenciadores populares.

Há duas maneiras de avançar com isso. Você pode optar por uma aquisição total da conta, em que o influenciador tem acesso direto à conta da sua empresa. Ou, se preferir ter mais controle, o influenciador pode simplesmente enviar-lhe o conteúdo e as legendas, e você cuida da publicação.

**Aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente para a colaboração do influenciador na aquisição da conta

Certifique-se de que o influenciador seja alguém com quem você já tenha trabalhado antes e em quem confie; afinal, essa é a conta da sua marca!

Normalmente, as aquisições são feitas por um período determinado, seja um dia, uma semana ou mais, dependendo da estratégia da campanha de marketing.

Se bem feito, um takeover pode injetar uma grande empolgação em seu feed e dar ao seu público uma nova perspectiva.

4. Programa de embaixador da marca

Quer levar suas colaborações com influenciadores para o próximo nível? Considere transformar os principais parceiros influenciadores em embaixadores da marca. Não se trata de uma única postagem; os embaixadores da marca estão nisso para o longo prazo.

Os embaixadores da marca geralmente são celebridades ou influenciadores com um grande número de seguidores que usam e promovem regularmente os produtos de uma determinada marca, compartilhando suas experiências genuínas com seus seguidores. Eles podem apresentar sua marca em sua vida cotidiana, representá-la em eventos e até mesmo distribuir brindes.

Por exemplo, Chris Burkard um famoso fotógrafo, é embaixador da marca de câmeras Sony.

Para tirar o máximo proveito da colaboração com o embaixador da marca:

Somente convide influenciadores para serem embaixadores da marca após uma colaboração inicial bem-sucedida

Escolha influenciadores cujos valores e estilo combinem com os de sua marca para obter promoções mais eficazes

Dê a eles códigos de desconto para compartilhar com o público, criando um vínculo tangível entre o endosso deles e suas vendas

5. Realização de eventos

Organizar eventos é uma maneira perfeita de se conectar com influenciadores do Instagram além do espaço digital. Isso permite que você mostre a personalidade dos influenciadores fora da câmera e crie conteúdo autêntico que repercuta no seu público.

Fonte Quer se trate de uma reunião casual ou de um evento mais formal, os eventos de influenciadores oferecem uma nova maneira de envolver e entreter.

Comece selecionando influenciadores envolventes e divertidos que estejam alinhados com sua marca

Escolha um local que se adapte ao clima do seu evento, seja ele uma reunião particular, um evento corporativo ou uma arrecadação de fundos para caridade

Faça de seu evento um sucesso notável com a Modelo de promoção de eventos ClickUp **O modelo ajuda você a definir metas de marketing e cronogramas claros para promoções de eventos, garantindo que você se mantenha organizado e no caminho certo.

modelo de promoção de eventos clickup

Com este modelo, você pode:

Atingir um público maior com menos recursos

Criar materiais promocionais para seu evento

Aumentar o reconhecimento do evento em comunidades de influenciadores

6. Colaboração com o produto

A colaboração com um influenciador dedicado pode criar um burburinho significativo para sua marca. Uma maneira eficaz de honrar sua influência é dar o nome dele a um novo produto.

Esse toque exclusivo cativará os seguidores do influenciador, pois os fãs geralmente estão ansiosos para comprar itens com o nome de seu influenciador favorito.

Por exemplo, o McDonald's lançou uma refeição BTS em homenagem ao BTS, uma boy band sul-coreana.

Se você não tiver um relacionamento próximo com um influenciador, não se preocupe! Você ainda pode explorar oportunidades de colaboração. Entre em contato com um influenciador estabelecido com um número substancial de seguidores e proponha a cocriação de um produto em conjunto.

Em última análise, quer você dê o nome de um influenciador a um produto ou colabore em um novo design, o objetivo é aproveitar o mercado de criadores para gerar interesse e vendas e, ao mesmo tempo, oferecer a eles uma oportunidade de aumentar a taxa de envolvimento.

7. Brindes

Os brindes são um método popular para que os influenciadores se envolvam com seu público e promovam os produtos de várias marcas. Diferentemente dos brindes de influenciadores, em que o influenciador recebe produtos diretamente, os brindes servem para que seus seguidores ganhem prêmios.

Fonte Em um sorteio, você fornece os prêmios e o influenciador cria publicações para anunciar o concurso e o seu produto. Esses concursos geralmente são realizados no Instagram e apresentam regras simples de participação, como marcar amigos ou compartilhar publicações.

Para aumentar o engajamento, os influenciadores podem exigir que os participantes realizem ações adicionais, como obter mais seguidores ou participar de vários concursos.

Embora muitas pessoas reconheçam esses concursos como estratégias de marketing, o fascínio de ganhar prêmios gratuitos garante uma alta participação.

8. Produtos ou serviços de marca conjunta

Os produtos ou serviços de marca conjunta surgem de uma parceria estratégica entre uma marca e um influenciador. Essa colaboração combina os pontos fortes e as perspectivas exclusivas de ambas as partes para criar algo diferenciado e atraente.

Vocês começarão desenvolvendo o produto em conjunto, com o influenciador contribuindo com ideias e feedback, enquanto a marca cuida da produção.

Por exemplo, a Hollister, uma marca americana de estilo de vida, colaborou com Dixie e Charli D'Amelio (famosos influenciadores do TikTok) para lançar a Social Tourist, uma submarca com foco em estilos de roupas de rua.

O resultado da campanha de marketing de influenciadores de marcas conjuntas é um produto que se beneficia da combinação inovadora da experiência de ambos os parceiros. Essas campanhas aumentam a visibilidade do produto por meio de esforços de marketing colaborativo, aproveitando o poder promocional tanto da marca quanto do influenciador.

9. Concursos

Os concursos são uma maneira envolvente de aproveitar o marketing de influenciadores. Você envolve os influenciadores para criar um burburinho e entusiasmo em torno de sua marca.

Em um concurso típico, um influenciador promove um sorteio ou uma competição em suas plataformas de mídia social para incentivar seus seguidores a participarem e terem a chance de ganhar prêmios fornecidos pela sua marca.

Fonte A maioria dos concursos é hospedada em plataformas on-line como o Instagram, onde os influenciadores podem pedir a seus seguidores que façam ações específicas, como marcar amigos, compartilhar publicações ou curtir comentários para participar. As regras do concurso geralmente são simples, mas o influenciador pode adicionar etapas extras para aumentar o envolvimento, como exigir que os participantes sigam as contas de mídia social do influenciador e da marca.

Os concursos geram entusiasmo e podem expandir rapidamente o alcance de sua marca, aproveitando o público-alvo estabelecido do influenciador.

10. Conteúdo gerado pelo usuário

O conteúdo gerado pelo usuário (UGC) envolve conteúdo criado por clientes ou seguidores, e não pela própria marca. Isso pode incluir fotos, resenhas, vídeos e depoimentos compartilhados por usuários que experimentaram seu produto ou serviço.

Ao incentivar seu público-alvo a compartilhar o conteúdo dele, você obtém endossos autênticos que podem repercutir mais profundamente entre os clientes em potencial.

A GoPro é um excelente exemplo de Marketing de UGC . Ela planeja várias campanhas, como o "Desafio da foto do dia" e o "Desafio Anything Awesome" A marca incentiva os seguidores a fazer filmagens brutas usando sua GoPro, enviá-las e receber recompensas como dinheiro ou equipamentos GoPro.

O UGC gera confiança e credibilidade e amplia o alcance de sua marca. Quando os usuários compartilham suas experiências positivas, eles se tornam efetivamente defensores da marca, possibilitando o marketing boca a boca. É uma maneira econômica de gerar conteúdo envolvente e promover um senso de comunidade para sua marca.

Papel do marketing de afiliados na colaboração com influenciadores

O marketing de afiliados é necessário quando se trata de trabalhar com influenciadores. Trata-se de parcerias baseadas em desempenho em que os influenciadores ganham uma comissão por cada lead que geram ou vendem por meio de seus links exclusivos ou códigos de desconto.

Para as marcas, o marketing de afiliados é vantajoso para todos. Você pode ver exatamente o desempenho das promoções do seu influenciador e só paga pelos resultados. Isso significa que seu orçamento de marketing vai além e está vinculado diretamente às vendas.

Também é um ótimo negócio para os influenciadores. Eles ganham comissões com base em seu sucesso, o que pode tornar suas promoções ainda mais entusiasmadas. Além disso, isso lhes proporciona um fluxo de renda extra enquanto usam sua influência para gerar resultados reais para a marca.

Em essência, o marketing de afiliados torna as colaborações com influenciadores mais gratificantes e orientadas para resultados para todos os envolvidos.

Como ter uma parceria melhor com os influenciadores

Construir uma parceria sólida com influenciadores pode ser simples quando você estiver familiarizado com o processo. Confira as etapas abaixo para aprimorar seus esforços de marketing de influenciadores e garantir colaborações bem-sucedidas.

1. Defina metas e remuneração claras

As parcerias bem-sucedidas com influenciadores começam com objetivos de campanha bem definidos. Quando seus objetivos são claros, os influenciadores podem criar conteúdo para atingir essas metas. Por exemplo, se o foco for o reconhecimento da marca, um influenciador pode se inclinar a criar conteúdo viral e compartilhável em vez de pressionar por conversões diretas.

Vincular a remuneração a essas metas é igualmente importante. Um modelo de pagamento híbrido, que oferece uma taxa básica e incentivos de desempenho, é um ótimo motivador. Você também pode negociar outros modelos de pagamento com os influenciadores, incluindo uma taxa fixa por publicação, custo por clique e custo por aquisição.

**Comece avaliando seu orçamento e observe os seguintes fatores ao decidir a remuneração

Número de seguidores: Certifique-se de que os influenciadores tenham seguidores genuínos e não bots

Certifique-se de que os influenciadores tenham seguidores genuínos e não bots Taxa de engajamento: Um grande número de seguidores com uma baixa taxa de engajamento não agregará muito valor. Em vez disso, opte por influenciadores de nicho que tenham criado uma comunidade fiel

Um grande número de seguidores com uma baixa taxa de engajamento não agregará muito valor. Em vez disso, opte por influenciadores de nicho que tenham criado uma comunidade fiel Criatividade: Faça sua pesquisa e avalie o nível de criatividade do influenciador. Observe seus vídeos e postagens anteriores e veja como eles integram bem os produtos patrocinados em seu conteúdo

Faça sua pesquisa e avalie o nível de criatividade do influenciador. Observe seus vídeos e postagens anteriores e veja como eles integram bem os produtos patrocinados em seu conteúdo Tipo de conteúdo: Postagens estáticas ou em carrossel geralmente têm tarifas mais baixas. No entanto, você terá de pagar mais pelo conteúdo de vídeo

Você pode usar Modelo de KPI do ClickUp para definir KPIs e metas de marketing de influência. O modelo ajuda você a rastrear e visualizar os principais indicadores de desempenho. Você pode ter visibilidade do desempenho da campanha e identificar áreas para aprimoramento.

modelo de kpi do clickup

2. Crie relacionamentos genuínos com influenciadores

Parcerias sólidas vão além dos acordos transacionais. Elas prosperam com relacionamentos autênticos. Quando você investe tempo para entender seus influenciadores e o estilo criativo deles, é mais provável que eles produzam conteúdo que repercuta genuinamente no seu público.

Por exemplo, quando uma marca de produtos de beleza colabora com um maquiador popular, dar a ele a liberdade de criar seus próprios tutoriais pode aumentar o engajamento porque o conteúdo parece genuíno.

Além disso, oferecer liberdade criativa aos influenciadores promove a confiança e leva a colaborações mais fortes e de longo prazo. Como eles trazem seu toque pessoal para a marca, seu público se conecta com o conteúdo de uma forma mais significativa.

Dica profissional: Use Avisos de IA para marketing de influenciadores para criar estratégias de marketing de influenciadores e obter ideias para colaboração.

Use o ClickUp Brain para criar estratégias de marketing de influenciadores e obter práticas recomendadas de colaboração

3. Concentre-se nas necessidades de seu público

Entender seu público é crucial em qualquer campanha de marketing de influenciadores. Cada plataforma atrai diferentes tipos de usuários. Os públicos mais jovens podem se interessar por informações informais e de bastidores Hacks do TikTok e conteúdo, enquanto um público profissional pode preferir postagens mais refinadas no LinkedIn ou vídeos de instruções no YouTube.

A parceria com influenciadores que sabem a que seu público responde pode melhorar significativamente o desempenho da campanha. À medida que a campanha avança, a adaptação com base no feedback do público e nos níveis de engajamento ajuda a manter o conteúdo atualizado e relevante.

4. Use ferramentas de gerenciamento de mídia social para otimizar as campanhas

Gerenciar vários influenciadores pode ser complicado, mas ferramentas de gerenciamento de mídia social tornam isso muito mais fácil. Você pode usar modelos de influenciadores para gerenciar o contato com o influenciador, acompanhar o desempenho e otimizar os pagamentos, liberando seu tempo para se concentrar na criação de parcerias criativas. Modelo de contrato de influenciador do ClickUp fornece uma solução robusta para gerenciar perfeitamente suas colaborações com influenciadores. Ele simplifica o processo de criação e manuseio de contratos de influenciadores, oferecendo uma plataforma centralizada para gerenciar todos os aspectos de seus contratos.

modelo de contrato de influenciador do clickup

Com este modelo, você pode:

Definir os principais termos do contrato de parceria

Fornecer pagamento e reembolso, além de todos os outros detalhes

Compartilhar direitos e permissões de uso

5. Meça as métricas de desempenho

O monitoramento do desempenho é essencial para garantir que as campanhas de influenciadores forneçam resultados significativos e obtenham um ROI mais alto. Métricas como taxas de engajamento, dados de conversão e interação com o público fornecem insights mais profundos do que simplesmente monitorar a contagem de seguidores. Dashboards do ClickUp podem ser particularmente úteis para isso. Eles fornecem uma visão centralizada dos resultados de sua campanha de influenciadores, permitindo que você supervisione o desempenho de seus influenciadores em tempo real. A análise consistente do desempenho da campanha também ajuda você a tomar decisões orientadas por dados e a elevar as campanhas futuras para obter resultados ainda melhores.

Por exemplo, se você descobrir que um influenciador está gerando tráfego significativo, mas não está convertendo esse tráfego em vendas, isso pode indicar a necessidade de ajustes no conteúdo ou nas mensagens. Ou talvez você queira usá-los para mais campanhas de conscientização da marca.

Use o ClickUp Campaigns Dashboard para acompanhar e visualizar o progresso

6. Mantenha a comunicação aberta

A comunicação clara e contínua é fundamental para manter as campanhas no caminho certo. Os influenciadores precisam entender suas expectativas, mas o feedback deles é igualmente valioso. Discutir regularmente as metas, o progresso e quaisquer desafios ajuda a garantir que todos estejam no caminho certo.

No entanto, primeiro, você deve ter mais clareza sobre seu público-alvo. Você pode usar Modelo de estratégia de entrada no mercado do ClickUp o modelo ajuda você a identificar os canais de promoção certos e a criar etapas acionáveis para atingir o público-alvo.

modelo de estratégia clickup go to market

7. Diversifique seu grupo de influenciadores

A parceria com uma variedade de influenciadores, de micro a macro e mega influenciadores, dá a você acesso a diferentes segmentos e dados demográficos do público. Os influenciadores variam muito em seu alcance e impacto. **Os influenciadores famosos proporcionam ampla visibilidade, enquanto os criadores menores e do mesmo nicho geralmente promovem conexões mais fortes com seus públicos

A combinação de ambos os tipos em sua estratégia ajuda a obter um amplo alcance e, ao mesmo tempo, a se envolver profundamente com segmentos específicos.

Por exemplo, uma empresa de tecnologia pode colaborar com um importante revisor de gadgets para chamar a atenção de entusiastas da tecnologia e de consumidores em geral. Incluir um Influenciador de IA para fornecer uma perspectiva exclusiva sobre tecnologias emergentes também pode aprimorar os esforços de marketing.

Coisas a serem evitadas ao colaborar com influenciadores

A colaboração com influenciadores pode ser ideal para sua campanha, mas há armadilhas que você deve evitar.

Concentrar-se no número de seguidores em vez de no engajamento

Um erro comum que as marcas cometem é presumir que um grande número de seguidores equivale a uma campanha bem-sucedida. Mas os números por si só não contam a história completa.

Você pode encontrar influenciadores com centenas de milhares de seguidores, mas se o público deles não estiver se engajando ativamente com o conteúdo, isso provavelmente não beneficiará sua marca. O engajamento gera conexões significativas com clientes em potencial

Não fazer a pesquisa adequada

Entrar em uma parceria sem examinar minuciosamente um influenciador pode levar ao desperdício de recursos. É fundamental pesquisar os possíveis influenciadores para garantir que eles se alinhem com os valores de sua marca, atraiam seu público e desenvolvam conteúdo de alta qualidade que corresponda à sua marca. As colaborações funcionam melhor quando um criador de conteúdo ama genuinamente seu produto ou serviço.

Microgerenciar o influenciador

Embora seja necessário dar diretrizes aos influenciadores, ser rígido pode prejudicar sua campanha. Os influenciadores conhecem seu público melhor do que ninguém, e é por isso que seus seguidores confiam neles.

Se você sufocar a criatividade deles com instruções muito rígidas, o conteúdo pode acabar parecendo forçado, não natural ou excessivamente promocional, o que pode afastar o público deles.

Em vez de microgerenciar cada detalhe, ofereça diretrizes e pontos-chave claros, mas deixe o restante por conta da criatividade deles. Os influenciadores sabem como equilibrar a promoção de sua marca e, ao mesmo tempo, manter seu estilo pessoal.

Medindo o sucesso em colaborações com influenciadores

O trabalho não termina quando você clica em post em sua campanha de influenciador. Para realmente avaliar o sucesso da sua colaboração, você precisa começar com a análise pós-campanha.

Defina expectativas realistas

Estabeleça metas alcançáveis desde o início. O marketing de influência é uma estratégia de longo prazo, portanto, vitórias rápidas nem sempre são garantidas. Alinhe seus objetivos com o público e o alcance do influenciador para garantir os melhores resultados.

Defina metas e KPIs claros

Saiba exatamente o que você está buscando. Está procurando aumentar o conhecimento da marca ou aumentar o número de seguidores nas redes sociais? Definir metas claras e monitorar KPIs - como impressões, engajamento, conversões ou tráfego - facilitará a avaliação do sucesso.

Acompanhe o desempenho do influenciador

É essencial manter o controle do desempenho do seu influenciador durante toda a campanha. Ao usar análises e ferramentas de marketing de influenciadores você pode monitorar o alcance, o envolvimento e as conversões de vendas. Esses dados fornecem insights sobre o que está funcionando bem e o que precisa de ajustes, ajudando-o a refinar campanhas futuras para obter melhores resultados.

Crie campanhas de marketing de influência bem-sucedidas com o ClickUp!

É inegável que o marketing de influência está moldando o futuro da publicidade. Embora a colaboração com os influenciadores envolva seu próprio conjunto de considerações, a abordagem fundamental para a criação de uma campanha permanece consistente: realizar uma pesquisa completa, estabelecer um orçamento, definir metas claras, escolher os influenciadores certos e avaliar e ajustar continuamente sua estratégia.

Domine esses princípios básicos e a execução de diversas campanhas de influenciadores se tornará uma parte perfeita de seus esforços de marketing.

No entanto, se você precisar de recursos adicionais para aprimorar sua estratégia, o software de gerenciamento de marketing ClickUp oferece uma abordagem mais simplificada para gerenciar suas campanhas de influenciadores. Ele ajuda você a organizar planos, acompanhar o desempenho e atingir facilmente suas metas de marketing. Registre-se no ClickUp para aprimorar o gerenciamento de suas campanhas e elevar seus esforços de marketing!