Influenciadores de IA: Siga quem está falando sobre as últimas tendências de IA

A IA é o assunto do momento. Manter-se atualizado sobre os desenvolvimentos de IA torna-se crucial se você não quiser ficar para trás.

E que melhor maneira de obter atualizações do que seguir as melhores mentes do setor? É muito mais fácil acompanhar as tendências quando você segue aqueles que as definem.

Portanto, elaboramos uma lista dos 10 principais influenciadores de IA que são pensadores visionários que estão moldando o cenário da IA e liderando as conversas sobre o que há de mais recente em IA.

Se você é um profissional de marketing, um especialista em mídia social ou deseja aprender com os verdadeiros impulsionadores e agitadores do mundo da IA, esta lista o ajudará a entender bem as contribuições deles.

O que são influenciadores de IA?

Os influenciadores de IA são especialistas em inteligência artificial - pesquisadores, tecnólogos, empreendedores, educadores ou líderes de pensamento - que compartilham seus conhecimentos e percepções com outras pessoas. Eles explicam as nuances, os casos de uso e a relevância da IA para o mundo em geral.

Os influenciadores de IA contribuem ativamente para a compreensão dos aspectos tecnológicos relacionados à IA e para o desenvolvimento de ferramentas de IA.

Esses influenciadores virtuais populares se envolvem por meio de vários canais, como plataformas de mídia social, publicações acadêmicas, conferências e fóruns do setor, para compartilhar seus conhecimentos e perspectivas sobre tópicos relacionados à IA.

Em suma, eles nos ajudam a entender melhor a IA e a compreender como ela poderá mudar nossas vidas no futuro.

10 influenciadores de IA que você precisa seguir

Analisando vários perfis, selecionamos cuidadosamente 10 líderes de pensamento e pioneiros da IA que estão impulsionando desenvolvimentos significativos e que lhe oferecerão insights e aprendizados valiosos.

Siga esses influenciadores para se manter atualizado sobre IA:

via X Samuel Harris Altman é o fundador e CEO da OpenAI, uma das organizações mais famosas que lideram a primavera da IA.

A Open AI desenvolveu vários modelos grandes de IA baseados em linguagem (LLMs), modelos de IA de código aberto e modelos avançados de geração de imagens (DALL-E 2, DALL-E 3). ChatGPT , um popular assistente de chatbot de IA generativa e de uso gratuito, também se baseia em um sistema de IA criado pela OpenAI.

Aos oito anos de idade, Sam começou a programar, o que o levou a ser cofundador da Tools for Humanity em 2019. É uma organização que constrói sistemas projetados para escanear os olhos das pessoas para fornecer autenticação e verificar a prova de subsistência para combater fraudes. De 2014 a 2019, ele também atuou como presidente da aceleradora de startups Y Combinator.

Atualmente, com impressionantes 2,5 milhões de seguidores no X, Sam compartilha ativamente atualizações sobre o progresso da Open AI e inovação em ferramentas de IA enquanto contribui para seus projetos Apollo (Apollo é um fundo de estágio inicial que investe em projetos lunares). Ele investe pesadamente em pesquisa de segurança de IA para garantir o controle de sistemas poderosos de IA. Ele é uma voz importante que molda a política em torno da IA avançada.

via X O Dr. Fei Fei Li é um influenciador de IA, codiretor do Instituto de IA centrada no ser humano de Stanford e professor inaugural da Sequoia no Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stanford.

Ela foi vice-presidente do Google e atuou como cientista-chefe de IA/ML no Google Cloud.

Ela foi nomeada para o conselho da X em 2020 como diretora independente para liderar a progressão da IA social e avaliar o uso de Ferramentas de IA para mídias sociais para policiar sua plataforma.

Com mais de 445 mil seguidores no X, Li recentemente compartilhou seu próximo livro, The Worlds I See, baseado na curiosidade, exploração e descoberta no início da IA.

Ela foi recentemente nomeada "Madrinha" da IA como a voz nacional que defende a ética e a diversidade em STEM e IA.

Li também inventou o ImageNet e o ImageNet Challenge, um conjunto de dados em grande escala e um esforço de avaliação comparativa que contribui para o desenvolvimento mais recente da IA e da aprendizagem profunda.

via X O Dr. Andrew Ng, com 943 mil seguidores no X, é o fundador da DeepLearning.AI, fundador e CEO da Landing AI e presidente e fundador da Coursera.

Em 2011, Andrew liderou o desenvolvimento da principal plataforma MOOC (Massive Open Online Courses) da Universidade de Stanford, possibilitando um curso de aprendizado de máquina (ML) oferecido a mais de 100.000 alunos on-line no Coursera. Suas aulas no Coursera alcançaram mais de 3 milhões de alunos em todo o mundo.

Ex-cientista de pesquisa do Baidu e do Google Brain, ele é uma autoridade em aprendizado de máquina e educação em IA. Ele é autor e coautor de mais de 200 artigos de pesquisa em robótica e ML, além de transformar inúmeras vidas por meio de seu trabalho em IA.

Em 2013, ele foi nomeado "a pessoa mais influente do mundo" pela Time 100.

Como professor adjunto do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stanford, ele compartilha sua experiência e visão sobre educação e aplicativos de IA. Ele continua a publicar pesquisas seminais que promovem a aprendizagem profunda.

via X Kate Crawford, com cerca de 83 mil seguidores no X, é uma especialista notável que estuda o impacto da inteligência artificial na sociedade.

Seu trabalho abrange duas décadas de evolução da IA e se concentra em entender como o big data, o aprendizado de máquina e a IA afetam a história, a política, o trabalho e o meio ambiente.

Ela é uma acadêmica respeitada da Microsoft Research New York e da USC Annenberg e contribui para revistas de pesquisa amplamente reconhecidas, como Nature e Science.

Os projetos exclusivos de Kate, como "Anatomy of an AI System" (Anatomia de um sistema de IA) e "Excavating.ai" (Escavando.ai), ganharam prêmios de prestígio e lugares nos principais museus. 'Anatomy of an AI System' disseca a cadeia de suprimentos de pilha completa e os fluxos de dados por trás de um dispositivo Amazon Echo. . Excavating.ai, por outro lado, é um estudo etnográfico que revela as ideologias, os valores e os preconceitos que são incorporados aos sistemas de IA com base nas visões de mundo dos desenvolvedores de IA.

Ambos os projetos foram influentes na demonstração dos elementos humanos e das dimensões éticas frequentemente ocultos nos sistemas de IA. Os trabalhos de Crawford, incluindo seu livro Atlas of AI, exigem mais transparência e responsabilidade em relação à forma como os valores daqueles que os desenvolvem moldam a IA.

Cofundadora do AI Now Institute, o foco de Crawford nas implicações sociais da IA está alinhado com as preocupações dos profissionais de marketing e de mídia social que utilizam a IA.

via X Ian J. Goodfellow, cientista da computação e engenheiro, causou um impacto significativo no campo das redes neurais artificiais e da aprendizagem profunda.

Com um grande número de seguidores na comunidade de IA, a ideia inovadora de Goodfellow surgiu durante uma reunião casual em 2014. Durante um bate-papo com amigos, ele conceituou um método para que os computadores gerassem imagens de forma independente, sem intervenção humana. Isso levou à criação das GANs ou Generative Adversarial Networks.

A principal ideia por trás das GANs é colocar duas redes neurais uma contra a outra para gerar dados novos e sintéticos que se assemelhem a algum conjunto de dados de treinamento. As duas redes jogam um jogo contínuo, melhorando até que as instâncias geradas sejam indistinguíveis dos dados reais.

Atualmente um cientista pesquisador da DeepMind, Goodfellow reflete sobre sua fama inesperada, achando-a um tanto surreal. Apesar disso, ele se dedica a combater o uso indevido de suas descobertas. Sua visão envolve a proteção do uso ético da IA, uma causa que ele defende com paixão.

6. Allie Miller ( @alliekmiller )

via LinkedIn Allie Miller é empreendedora, consultora e investidora em IA.

Com mais de um milhão de seguidores no LinkedIn, ela contribui ativamente para a educação em IA, fala sobre IA em todo o mundo, aconselha políticas públicas globais de IA e cria recursos educacionais para as empresas se destacarem com a IA. Ela é uma influenciadora virtual popular que defende a educação em IA nas plataformas de mídia social.

Anteriormente, ela liderou o desenvolvimento de negócios de aprendizado de máquina para startups e capital de risco na Amazon (AWS).

Desde o início, ela expandiu os negócios na AWS, aconselhando e apoiando os principais pesquisadores, fundadores e investidores de aprendizado de máquina em todo o mundo.

Antes disso, Allie alcançou um marco como vencedora em competições nacionais de inovação e se tornou a mulher mais jovem a desenvolver um produto de IA na IBM.

Ela foi amplamente reconhecida como "Inovadora de IA do Ano" pela AIconic em 2019 e LinkedIn Top Voice for Technology and AI por vários anos. Siga-a para obter notícias sobre inteligência artificial e tecnologia, insights e conselhos de trabalho.

via X Tabitha Goldstaub é uma empreendedora de tecnologia focada no impacto da IA. Ela foi cofundadora da CogX, uma plataforma on-line que reúne pesquisadores e formuladores de políticas para discutir os avanços da IA, e atuou como presidente do Conselho de IA do governo do Reino Unido.

Goldstaub tem mais de 15 mil seguidores no Linkedin e mais de 14 mil seguidores no X. Ela está ativamente envolvida com organizações como a TechUK e o Alan Tiring Institute, prestando consultoria sobre assuntos de IA e tecnologia.

Compartilhando sua experiência pessoal, Goldstaub é autora de How to Talk to Robots: A Girls' Guide to a World Dominated by AI. Ela prevê as tendências de IA e ajuda as empresas a aplicar a IA de forma ética por meio de serviços de consultoria.

Ela foi incluída na lista "30 under 30" da Media Week em 2012. Além disso, ela conseguiu um lugar no "Silicon 60" do jornal London Evening Standard em 2014. Ela também recebeu o prêmio "Amy Johnson Award" da Society of Women's Engineering.

via X Yann LeCun, cientista-chefe de IA do Facebook e respeitado professor da Universidade de Nova York, tem um número significativo de seguidores, 625 mil no LinkedIn e 641 mil no Twitter. Ele é conhecido por sua experiência em IA, aprendizado de máquina, visão computacional e robótica.

No final dos anos 80, ele propôs uma arquitetura para a criação de redes neurais para ajudar os computadores a reconhecer imagens. Esse trabalho inovador resultou no avanço das redes neurais convolucionais, hoje amplamente usadas para reconhecimento de imagem, vídeo e fala.

Ele também é um dos principais criadores da tecnologia de compactação de imagens DjVu, que ajudou a tornar as imagens digitais mais claras e a compactá-las sem perder a qualidade.

Ele tem, em seu nome, honrarias de prestígio, incluindo o Prêmio Turing (2019) e o Chevalier (Cavaleiro) da Legião de Honra da França (2023), entre outros.

Atualmente, ele lidera a Pesquisa de IA no Facebook e é um defensor da tecnologia de IA, afirmando que "o doomerismo da IA está condenado"

via X Com um número considerável de 165 mil seguidores no Twitter e 40 mil no LinkedIn, Timnit Gebru, cientista da computação da Eritreia e da Etiópia, pesquisa inteligência artificial com foco em preconceitos em algoritmos e mineração de dados. Ela é a fundadora e diretora executiva do Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Obteve seu doutorado na Universidade de Stanford e fez um pós-doutorado na Microsoft Research no grupo FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI), onde estudou o viés algorítmico em projetos que visavam obter insights dos dados.

Sua pesquisa na Microsoft em 2017 expôs falhas no reconhecimento facial da IA, revelando preconceitos contra mulheres e pessoas de cor. Ela destacou como os conjuntos de dados usados para treinar o algoritmo continham várias imagens de homens brancos, mas muito poucas de mulheres negras. Os resultados forçaram a IBM e a Microsoft a atualizar seus conjuntos de dados.

Ela foi cofundadora da 'Black in AI', que promove a diversidade entre os pesquisadores de IA. Gebru ganhou reconhecimento por seu conhecimento ético em IA, conquistando posições entre os "50 maiores líderes do mundo" da Fortune, as figuras científicas influentes da Nature e as pessoas mais influentes da Time em 2022.

Ela também liderou uma equipe diversificada de IA no Google, desafiando as normas do setor e promovendo um trabalho crítico que reformulou a Glossário de IA .

via X Rachel Thomas é cientista da computação e cofundadora da fast.ai, que torna a educação em IA acessível. Ela ministra cursos sobre desenvolvimento responsável de IA para que os profissionais atenuem preconceitos prejudiciais. Seus cursos gratuitos foram aclamados pela crítica em publicações como The Economist, MIT Tech Review e Forbes.

Ela também é a diretora fundadora do Center for Applied Data Ethics na Universidade de São Francisco e tem 90 mil seguidores no Twitter.

Ela é PhD em Matemática pela Duke University. No início de sua carreira, trabalhou como cientista de dados e engenheira de software na Uber.

Thomas foi reconhecida pela Forbes como uma das 20 mulheres incríveis em IA e foi destaque no livro "Women Tech Founders on the Rise". Seu compromisso com a ética dos dados, suas extensas contribuições para a educação em aprendizagem profunda e seus escritos influentes destacam seu impacto significativo na IA.

Sua influência se estende por toda parte, com seus textos alcançando mais de um milhão de leitores e sendo traduzidos para o chinês, espanhol, coreano e português, além de ter sido destaque na primeira página do Hacker News nove vezes.

Interessado em Inteligência Artificial? Conheça a ClickUp AI

Use o ClickUp AI para escrever mais rápido, resumir e aprimorar textos, gerar respostas de e-mail e muito mais

Discutimos os influenciadores humanos, seu impacto e o uso crescente da IA em vários setores. Se você está procurando maneiras de trazer a IA para mais perto de casa e usá-la em sua vida diária, conheça ClickUp AI .

O objetivo do ClickUp AI é transformar a forma como você trabalha, ajudando-o a fazer as coisas com mais rapidez, independentemente da sua função. Use-o como seu Assistente virtual de IA para ajudá-lo a organizar tarefas, resumir reuniões e discussões, escrever tudo, de e-mails a publicações em blogs, e sugerir melhorias em seu fluxo de trabalho diário.

Aqui estão alguns dos principais recursos de IA do ClickUp para ajudá-lo a aproveitar ao máximo seu tempo:

Custom Prompt de IA Recomendações: Obtenha recomendações rápidas, tornando o processo de redação mais intuitivo e produtivo

Assistente de edição ao vivo: Crie conteúdo gerado por IA usando a ferramenta como seu guia em tempo real, com sugestões, insights e melhorias nas edições

via ClickUp

Automação de tarefas: Automatize suas tarefas de rotina com automação pré-construída e simplifique seu fluxo de trabalho

Personalize suas automações de tarefas com o ClickUp

Resumo de documentos: Gere rapidamente resumos concisos de documentos extensos

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp AI

Tradução: Traduza o conteúdo para vários idiomas, facilitando a comunicação e a colaboração entre equipes e públicos diversos

Embora esses recursos ajudem a facilitar sua vida profissional, espere mais. O ClickUp AI está em seus estágios iniciais, portanto, fique atento aos desenvolvimentos interessantes.

O futuro da IA depende de nós

Não há como negar que a IA fez sua presença ser sentida e não deixará nenhum setor intocado. Embora os sistemas revolucionários de IA ganhem as manchetes, devemos nos lembrar de que o futuro da IA está em nossas mãos.

As mentes pioneiras que impulsionam a inovação em IA hoje, como as que descrevemos aqui, apenas preparam o terreno para o que está por vir. Cabe a todos nós orientar a IA de forma ponderada, ética e criativa para atingir todo o seu potencial.

Portanto, mantenha-se curioso. Continue explorando os limites do que é possível. Encontre novos usos para as ferramentas de IA que tragam ao mundo mais alegria, justiça e capacitação. O único limite real é a imaginação humana.

E já que está fazendo isso, experimente o ClickUp! Seus recursos de IA, combinados com várias ferramentas de gerenciamento de projetos e colaboração, certamente oferecerão vários caminhos para tornar sua vida profissional mais simples e produtiva. Seja para escrever, editar, vários modelos personalizáveis, diferentes exibições ou painéis, o ClickUp e sua IA não decepcionarão. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!