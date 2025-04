Modelos de formulários de pedidos gratuitos no Google Sheets

O gerenciamento de pedidos, dados de clientes, detalhes de produtos e transações de vendas pode se tornar rapidamente uma tarefa árdua para qualquer pessoa, seja ela proprietária de uma pequena empresa, freelancer ou profissional.

Sem um sistema sólido, as coisas podem sair rapidamente do controle.

É aí que entram os modelos de formulário de pedido do Google Sheets!

Eles facilitam o gerenciamento de pedidos e a manutenção de registros, ajudando-o a se manter organizado e no topo das coisas

Neste blog, vamos explorar o que torna um modelo de formulário de pedido excelente e compartilhar alguns dos modelos mais bem projetados e gratuitos do Planilhas Google para ajudá-lo a gerenciar pedidos como um profissional.

O que faz um bom modelo de formulário de pedido do Google Sheets?

Um bom modelo de formulário de pedido do Google Sheets faz mais do que capturar informações básicas - ele otimiza todo o seu processo de pedido. Ele ajuda você a se manter organizado, reduz erros e economiza tempo para que você possa se concentrar no que importa: o crescimento do seu negócio.

Vamos explorar os componentes que você deve considerar ao procurar o modelo certo de acordo com suas necessidades:

Layout estruturado: Um bom Google Sheetsmodelo de formulário de pedido inclui linhas e colunas claramente definidas que facilitam a navegação e a inserção de dados

Um bom Google Sheetsmodelo de formulário de pedido inclui linhas e colunas claramente definidas que facilitam a navegação e a inserção de dados Campos essenciais: Verifique se o modelo apresenta os campos necessários, como nome do cliente, informações de contato, ID do pedido, detalhes de pagamento etc., permitindo gerenciar e armazenar informações importantes em um único local

Verifique se o modelo apresenta os campos necessários, como nome do cliente, informações de contato, ID do pedido, detalhes de pagamento etc., permitindo gerenciar e armazenar informações importantes em um único local Opções de personalização: Deve permitir que você personalize as seções do modelo de acordo com as necessidades exclusivas da sua empresa

Deve permitir que você personalize as seções do modelo de acordo com as necessidades exclusivas da sua empresa Recursos de cálculo de dados: Escolha modelos com fórmulas incorporadas para calcular automaticamente totais, impostos e descontos, eliminando erros manuais e economizando tempo

Escolha modelos com fórmulas incorporadas para calcular automaticamente totais, impostos e descontos, eliminando erros manuais e economizando tempo Capacidade de integração: Um ótimo modelo de formulário de pedido deve se integrar facilmente ao seu fluxo de trabalho, economizando tempo e esforço no processo

Modelos de formulário de pedido do Google Sheets

Aqui estão alguns dos principais modelos gratuitos de formulários de pedidos do Google Sheets:

1. Modelo de rastreador de pedidos do Google Sheets da GooDocs

via GooDocs Mantenha o controle de todos os pedidos com o Google Sheets Order Tracker Template by GooDocs. Esse modelo apresenta todos os campos de coluna essenciais de que você precisa para gerenciar e rastrear pedidos e manter-se organizado em um só lugar. Além disso, ele ajuda você a fornecer aos clientes atualizações precisas sobre a entrega e os horários previstos de chegada.

Uma de suas características marcantes é o layout simples em cinza e branco e a compatibilidade com o Google Sheets e o Microsoft Excel.

Por que você vai gostar dele

Personalize campos, imagens e muito mais para atender às necessidades de sua empresa

Acompanhe os detalhes do cliente, o valor do pagamento e o status de envio dos pedidos com cores diferentes

Acompanhe seu desempenho em números e porcentagens para cada estágio, desde o recebimento do pedido até a entrega do produto nota de recebimento de mercadorias

Ideal para: Pequenos varejistas, empresas de comércio eletrônico e prestadores de serviços que lidam com vários pedidos diariamente ou simultaneamente

Faça o download deste modelo

2. Modelo de formulário de pedido simples do Google Sheets por GooDocs

via GooDocs O modelo de formulário de pedido simples do Google Sheets da GooDocs é um modelo simples, fácil de usar e personalizável para coletar facilmente várias informações relacionadas a pedidos.

Ele permite que você colete e armazene tudo, desde detalhes do cliente e do pedido até informações relacionadas ao pagamento e à entrega. Isso reduz as complexidades do processo de pedido e ajuda a garantir uma experiência de transação perfeita para seus clientes.

**Por que você vai gostar

Crie formulários de pedidos personalizados que sejam intuitivos e eficientes

Edite formulários no Sheets ou no Excel

Simplifique o processo de colocação e atendimento de pedidos

ideal para: Freelancers, pequenas empresas e qualquer pessoa que precise de uma maneira simples e eficaz de processar e atender pedidos

/cta/https://thegoodocs.com/sheets/simple-order-form.php /%cta/

3. Modelo de ordem de serviço simples do Google Sheets por GooDocs

via GooDocs Suponha que você administre uma empresa orientada a serviços e queira capturar facilmente os detalhes das ordens de serviço. Nesse caso, utilizar o Google Sheets Simple Work Order Template by GooDocs é uma excelente ideia.

Com um design limpo e descomplicado e espaço para instruções claras, esse modelo de ordem de serviço ajuda a simplificar as solicitações e atribuições de trabalho e a garantir que as tarefas sejam executadas com êxito.

**Por que você vai gostar dele

Crie, distribua e monitore ordens de serviço sem complicações

Manter registros claros das ordens de serviço

Melhorar a produtividade do trabalho e a satisfação do cliente

ideal para: Empresas e profissionais orientados a serviços que buscam capturar e aprimorar o gerenciamento de solicitações e atribuições de trabalho

4. Modelo de pedido de compra de freelancer da GooDocs

via GooDocs Simplifique seu processo de pedido com modelos de pedido de compra como o Modelo de pedido de compra freelance da GooDocs. Esse modelo básico de pedido de compra apresenta letras profissionais em vermelho e preto e um layout estruturado com seções claras para 'Ordered By' e 'Ordered To'

Ele também inclui seções que listam informações relacionadas aos itens do pedido e às condições de pagamento. Como um novo arquivo no Sheets ou no Excel, você pode personalizar este modelo de pedido de compra para atender às suas necessidades comerciais exclusivas.

**Por que você vai gostar dele

Facilitar a comunicação clara entre você e seus clientes

Listar sua taxa horária e o número de horas trabalhadas e cobrar os clientes de acordo

Mencione informações adicionais importantes na seção separada de notas adicionais

ideal para: Profissionais autônomos que desejam otimizar seu fluxo de trabalho de compras

5. Modelo de pedido de vendas da GooDocs

via GooDocs O próximo item da lista de modelos de formulário de pedido do Planilhas Google é o Modelo de pedido de venda da GooDocs.

Esse modelo de cor azul e bem organizado apresenta seções para 'Bill To' e 'Ship To'. Ele ajuda você a processar os pedidos dos clientes de acordo com as opções de pagamento e entrega preferidas e facilita o gerenciamento dos pedidos de vendas.

**Por que você vai gostar dele

Facilita o processo de criação, processamento e entrega de pedidos

Acompanhe e mantenha registros abrangentes de pedidos de vendas

Aprimore o profissionalismo e a reputação de sua empresa

ideal para: Empresas de varejo e vendedores on-line que precisam gerenciar vários pedidos de vendas e transações, garantindo a manutenção de registros precisos e a satisfação do cliente

6. Modelo de formulário de pedido do Google Sheets por Lido.app

via Lido.appModelo de formulário de pedido do Google Sheets por Lido.app fornece uma solução organizada para o gerenciamento de pedidos.

Esse modelo inclui várias colunas para ajudá-lo a capturar as principais informações relacionadas ao comprador e ao fornecedor, semelhante a modelos de lista de fornecedores . Isso permite que você mantenha um registro centralizado de todos os pedidos e evita o incômodo de calcular manualmente o valor a ser pago por cada pedido.

**Por que você vai gostar dele

Calcular automaticamente o valor total final de cada pedido

Manter o controle dos pedidos com seus números de identificação exclusivos

Funciona em qualquer dispositivo compatível com o Google Sheets

ideal para: Proprietários de pequenas empresas, vendedores de mercados e qualquer pessoa que esteja procurando uma maneira rápida e eficaz de capturar e gerenciar pedidos

Limitações do uso do Google Sheets para o gerenciamento de pedidos

Embora ferramentas como Google Sheets, Google Forms, Google Docs e Google Drive ofereçam soluções poderosas para gerenciar pedidos, transações de vendas e manter registros, elas têm limitações que podem prejudicar a eficiência, como

Problemas de desempenho: Gerenciar grandes quantidades de dados de pedidos no Planilhas Google pode ser difícil à medida que sua empresa cresce. As planilhas com várias linhas, fórmulas e cálculos podem reduzir o tempo de carregamento, atrasar o processamento e levar a erros de análise, afetando negativamente sua produtividade

Gerenciar grandes quantidades de dados de pedidos no Planilhas Google pode ser difícil à medida que sua empresa cresce. As planilhas com várias linhas, fórmulas e cálculos podem reduzir o tempo de carregamento, atrasar o processamento e levar a erros de análise, afetando negativamente sua produtividade Desafios de colaboração: Embora o Planilhas Google ofereça recursos de colaboração em tempo real, o fato de vários membros da equipe editarem a mesma planilha simultaneamente pode gerar problemas. Sem um controle cuidadoso da versão ou uma comunicação clara, as alterações feitas por um membro podem sobrescrever ou entrar em conflito com o trabalho de outro, resultando em confusão ou até mesmo em perda de dados

Embora o Planilhas Google ofereça recursos de colaboração em tempo real, o fato de vários membros da equipe editarem a mesma planilha simultaneamente pode gerar problemas. Sem um controle cuidadoso da versão ou uma comunicação clara, as alterações feitas por um membro podem sobrescrever ou entrar em conflito com o trabalho de outro, resultando em confusão ou até mesmo em perda de dados Ausência de recursos avançados: O Google Sheets não oferece funcionalidades avançadas essenciais para o gerenciamento eficaz de pedidos. Ao contrário dos softwares dedicados, o Sheets não oferece ferramentas integradas para controle de estoque, faturamento automatizado ou gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o que limita sua capacidade de otimizar os processos

O Google Sheets não oferece funcionalidades avançadas essenciais para o gerenciamento eficaz de pedidos. Ao contrário dos softwares dedicados, o Sheets não oferece ferramentas integradas para controle de estoque, faturamento automatizado ou gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o que limita sua capacidade de otimizar os processos Dependência de acesso à Internet: Outra desvantagem do Google Sheets é a dependência de uma conexão com a Internet para que ele funcione plenamente. Embora ofereça recursos off-line limitados, recursos como atualizações em tempo real, colaboração e acesso aos dados mais recentes são restritos sem uma conexão estável com a Internet

Alternativa aos modelos de formulários de pedidos do Google Sheets

Encontrando o Google Sheets e Modelos de formulário de pedido do Excel limitado para gerenciar pedidos e transações de vendas? Então, é hora de subir de nível com ferramentas de gerenciamento de pedidos de plataformas como ClickUp .

Essas ferramentas avançadas oferecem mais flexibilidade, automação e eficiência, ajudando você a ficar por dentro de tudo sem complicações.

O ClickUp traz ferramentas escaláveis, desde o ClickUp Forms e o software CRM até o ClickUp Brain e Automations, para simplificar o gerenciamento de pedidos e a manutenção de registros modelos de planejamento de contas para aumentar a eficiência operacional.

Vamos explorar alguns dos principais modelos de formulário de pedido oferecidos pelo ClickUp.

1. Modelo de formulário de pedido de produto do ClickUp

Formulário de pedido de produto

Facilite o pedido de produtos para seus clientes com o Modelo de formulário de pedido de produto ClickUp .

Esse modelo facilita a coleta de informações importantes, como contato do cliente, produto e detalhes de pagamento. Além do formulário de pedido de produto, ele fornece visualizações personalizáveis, como a visualização da lista de novos pedidos, a visualização do status do pedido e a visualização de problemas do pedido.

Com esse modelo, você pode acompanhar os pedidos em diferentes estágios e entender e resolver os problemas encontrados no processo do pedido.

**Por que você vai gostar dele

Ofereça aos clientes uma maneira eficiente de fazer pedidos, aumentando a satisfação deles

Automatize a entrada de dados e organize os pedidos de acordo com o status, como embalagem, trânsito, etc.

Facilitar o rastreamento de pedidos, desde o estágio de novo pedido até o estágio de atendimento

Obter informações sobre os hábitos de compra dos clientes

ideal para: Varejistas e empresas que desejam otimizar os processos de colocação e atendimento de pedidos de produtos

💡 Dica profissional: Agilize o gerenciamento de emissão de pedidos com Documentos do ClickUp . Essa ferramenta permite registrar os problemas de pedidos ocorridos no processo de pedidos e as respectivas resoluções. Ela o ajuda a criar um guia centralizado que suas equipes podem usar para resolver problemas e atender rapidamente aos pedidos.

2. Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Modelo de pedido de compra e inventário do ClickUp

Com o Modelo de pedido de compra e estoque do ClickUp com o ClickUp, você pode gerenciar o estoque de forma eficaz e controlar todos os seus pedidos de compra.

Ele o ajuda a lidar com o caos dos pedidos de produtos para sua empresa. Esse modelo de inventário também permite monitorar os níveis de estoque e reduzir as dispendiosas rupturas de estoque.

Esse modelo também o ajuda a monitorar os custos de compra, evitar gastos excessivos e maximizar seu potencial de lucro.

**Por que você vai gostar dele

Receba alertas automáticos para situações em que o estoque do produto está acabando

Manter registros de compras precisos

Facilitar o gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos

Garanta que sua empresa continue funcionando sem problemas

ideal para: Varejistas, atacadistas e proprietários de empresas que buscam uma forma estruturada de gerenciar pedidos de compra e níveis de estoque

Leia mais: 10 modelos de inventário gratuitos para Excel, Sheets e ClickUp

3. Modelo de formulário de pedido de alteração do ClickUp

Modelo de formulário de pedido de alteração do ClickUp para reformas

Gerencie as mudanças em diferentes projetos de renovação com o Modelo de formulário de pedido de alteração do ClickUp .

Esse modelo ajuda a coletar e registrar dados do cliente, como o motivo da alteração, a ID e o prazo originais do contrato, o novo prazo do contrato, o impacto, a prioridade e muito mais. Ele também permite que você organize as ordens de alteração por status, como em revisão, recusadas, aprovadas etc.

Com esse modelo fácil de usar, você pode manter seus projetos no caminho certo e dentro do orçamento e reduzir as chances de atrasos dispendiosos.

**Por que você vai gostar dele

Personalize formulários com base em suas diversas necessidades comerciais

Liste todas as alterações em um só lugar

Garantir que as partes envolvidas estejam na mesma página com relação a custos e cronograma

Permitir a colaboração com outras partes interessadas

ideal para: Empresas de construção, manufatura e outras empresas baseadas em projetos que desejam gerenciar e acompanhar as alterações em projetos de renovação de forma eficaz

4. Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp

Modelo de formulário de pedido de suprimentos do ClickUp

Se você precisa reabastecer o material de escritório ou precisa de materiais para grandes projetos de construção, a Modelo de formulário de pedido de suprimentos ClickUp tem tudo para você. Use este modelo para fazer e rastrear o status dos pedidos de suprimentos.

Esse modelo ajuda a registrar os suprimentos necessários para cada departamento, enviar formulários de pedidos de suprimentos preenchidos de forma personalizada aos fornecedores para aprovação e garantir que você receba os suprimentos necessários a tempo.

**Por que você vai gostar dele

Organize o inventário e a logística com recursos visuais e resumos

Reduzir a papelada e a carga administrativa

Melhorar a manutenção de registros

Garantir uma colaboração tranquila com os fornecedores

ideal para: Agentes de compras e empresas que desejam aprimorar o processo de pedido de suprimentos, desde a solicitação até a entrega

5. Modelo de formulário de pedido de cookies do ClickUp

Modelo de formulário de pedido de cookies do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de pedido de cookies do ClickUp simplifica o processo de pedido de biscoitos caseiros para seus clientes. Esse modelo permite que você capture e organize os detalhes do pedido de acordo com o sabor e o status do pedido. Ele também ajuda a entregar os pedidos de acordo com suas datas de vencimento.

Com esse modelo, você pode registrar pedidos de biscoitos de clientes atuais e futuros, fornecer aos clientes atualizações regulares sobre seus pedidos e melhorar a experiência geral do cliente.

**Por que você vai gostar dele

Permitir o armazenamento seguro das informações dos clientes

Fornecer um processo de pedido claro e eficiente

Aprimorar o gerenciamento e reduzir os erros de pedidos

Aumentar a satisfação do cliente e ampliar sua base de clientes

ideal para: Padeiros e empresas de alimentos que desejam otimizar seus processos de recebimento de pedidos e entrega

💡 Dica profissional: Use Automações do ClickUp para automatizar a alteração dos status dos pedidos. Você só precisa definir determinadas condições e regras; essa ferramenta fará o que for necessário e informará os clientes sobre as atualizações, economizando seu valioso tempo e aprimorando a experiência dos clientes.

6. Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp

Modelo de atendimento de pedidos do ClickUp organiza o processo de remessa para garantir entregas pontuais. Rico em recursos e personalizável, esse modelo o ajuda a gerenciar, rastrear e atender pedidos de acordo com as datas de vencimento.

Use esse modelo para verificar se os produtos necessários estão em estoque ou se precisam estar em estoque. Ele também pode ajudá-lo a manter os clientes informados sobre o status dos pedidos depois que eles forem localizados e embalados.

**Por que você vai gostar dele

Facilitar a padronização dos processos de atendimento de pedidos

Gerenciar a disponibilidade de produtos com eficiência

Garantir que os pedidos sejam documentados corretamente

Melhorar a qualidade da experiência do cliente

ideal para: Empresas de comércio eletrônico que desejam aprimorar seus processos de atendimento de pedidos

7. Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp

Demonstre apreço por seus funcionários, clientes e partes interessadas com o Modelo de pedidos de brindes da empresa ClickUp . Esse modelo facilita a colocação e o gerenciamento de pedidos de brindes e aumenta a fidelidade e a reputação da marca

Com esse modelo, você pode avaliar quais itens de brindes precisam ser reabastecidos e determinar quais podem ser facilmente reabastecidos sem exceder seu orçamento. Você também pode distribuir seus brindes adequadamente usando esse modelo.

**Por que você vai gostar dele

Controle o estoque de brindes de forma organizada

Agrupe os pedidos de brindes por status, como novos pedidos, prontos para envio, enviados, etc.

Personalize com atributos adicionais para atender às necessidades de sua empresa

Garanta o controle de qualidade quando se trata de pedidos de brindes

ideal para: RHs, equipes de marketing e empresas que desejam otimizar o processo de pedidos de brindes de sua empresa

8. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Modelo de controle de vendas do ClickUp

Modelo de rastreador de vendas ClickUp é um modelo de fácil utilização que o ajuda a obter insights sobre todos os aspectos do seu processo de vendas. Você pode usar esse modelo para entender o desempenho de sua equipe de vendas, identificar áreas em que seus esforços podem ser mais bem empregados e revisar e criar novas metas para sua equipe.

Esse modelo semelhante a uma planilha permite que você assuma o controle do seu processo de vendas e gerencie melhor seu pipeline de vendas.

**Por que você vai gostar dele

Avalie o desempenho individual e da equipe

Identificar tendências e oportunidades para aumentar as vendas

Acompanhar o progresso da equipe em relação às metas

Facilitar a tomada de decisões com base em dados

ideal para: Equipes de vendas e proprietários de empresas que desejam manter o controle de suas metas de vendas e gerenciar melhor o pipeline de vendas

💡 Dica profissional: Use Cérebro ClickUp para rastrear e analisar dados de vendas e gerenciar seu pipeline de vendas com mais eficiência. Essa ferramenta com tecnologia de IA pode ajudá-lo a identificar tendências de desempenho, prever vendas futuras e recomendar estratégias de vendas otimizadas com base em dados em tempo real.

9. Modelo de formulário de pagamento do ClickUp

Modelo de formulário de pagamento do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de pagamento do ClickUp torna o processo de pagamento perfeito para seus clientes. Esse modelo personalizável e fácil de usar para iniciantes ajuda você a criar formulários de pagamento com layout, fontes e cores que refletem a marca da sua empresa.

Esse modelo pode reunir informações sobre pedidos e pagamentos em um documento centralizado e também permite que você receba pagamentos de muitos clientes de forma rápida e segura.

**Por que você vai gostar dele

Crie formulários de pagamento personalizados e seguros

Proteja os dados coletados com criptografia

Garanta que todos estejam atualizados sobre os pagamentos com alertas automáticos

Mantenha um controle preciso dos pagamentos e reduza o risco de erros

ideal para: Varejistas, comerciantes e empresas que desejam coletar e controlar os pagamentos de forma organizada e segura

Otimize o gerenciamento de pedidos e a manutenção de registros com o ClickUp

O gerenciamento eficaz de pedidos é fundamental para garantir a entrega pontual de produtos e serviços, manter relacionamentos sólidos com os clientes e aumentar a reputação de sua empresa.

Embora os modelos de formulário de pedido do Google Sheets possam simplificar o gerenciamento básico de pedidos, eles apresentam limitações que tornam essencial a exploração de alternativas.

À medida que sua empresa cresce, a atualização manual de planilhas pode se tornar demorada e propensa a erros, especialmente ao lidar com grandes volumes de dados ou fluxos de trabalho complexos.

Além do básico, as ferramentas e os modelos de gerenciamento de pedidos fornecidos por plataformas como o ClickUp se destacam como uma solução robusta para o gerenciamento de pedidos alternativa ao formulário de pedido do Google modelos.

Com o ClickUp Forms, o ClickUp Brain, modelos de formulários de pedidos fáceis de usar e personalizáveis e muito mais, o ClickUp ajuda a criar facilmente formulários de pedidos, gerenciar pedidos, acompanhar transações de vendas e manter registros precisos. Registre-se no ClickUp e aumente sua eficiência geral de gerenciamento de pedidos hoje mesmo!