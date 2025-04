Modelos gratuitos de CRM do Google Sheets para aprimorar seu processo de vendas

De acordo com a McKinsey, os líderes têm a ganhar 2 a 5% de aumento nas vendas com a implementação da tomada de decisões orientada por dados. ✨

No entanto, muitas organizações ainda lutam para implementar essa abordagem de forma eficaz devido ao gerenciamento ineficiente dos dados. A falta de ferramentas adequadas para coletar, organizar e analisar dados faz com que as equipes de vendas percam oportunidades de crescimento.

É nesse ponto que os modelos de CRM do Google Sheets podem fazer uma diferença significativa.

Esses modelos ajudam as empresas a centralizar e gerenciar seus dados de vendas em um formato simples e acessível, permitindo que as equipes acompanhem os leads, as interações com os clientes e o progresso das vendas em tempo real para a tomada de decisões orientada por dados.

Neste artigo, mostraremos alguns dos principais modelos gratuitos de CRM do Sheets Modelos de CRM projetados para simplificar seu processo de vendas e dimensionar suas operações de vendas.

O que faz um bom modelo de CRM do Google Sheets?

Um bom modelo de CRM do Planilhas Google ajuda você a organizar e gerenciar com eficiência seu pipeline de vendas.

Um modelo de CRM do Google Sheets deve ser:

🌟 Fácil de navegar: Deve oferecer uma estrutura e rótulos claros, facilitando o acompanhamento dos dados pela equipe de vendas, mesmo para aqueles que não têm muito conhecimento de planilhas

Adaptável: Deve ter campos de vendas personalizados para adaptar suas necessidades comerciais e processos de vendas específicos

abrangente: Um modelo de CRM gratuito deve incluir campos essenciais, como informações de contato, estágio do negócio, setor, receita projetada, comissão etc., para melhorar a acessibilidade dos dados

📊 Intuitivo: Selecione um modelo que ofereça um painel de CRM intuitivo ou recursos de análise de vendas para a tomada de decisões orientada por dados

compatível: Um modelo de planilha de CRM gratuito deve se integrar facilmente à sua pilha de tecnologia de vendas para que você possa coletar e gerenciar dados de vendas de várias plataformas

Modelos de CRM do Google Sheets

Seja para monitorar o relacionamento com os clientes, acompanhar as vendas ou organizar os leads, os modelos de vendas de CRM do Google Sheets são um bom ponto de partida para gerenciar os dados da sua empresa e melhorar o gerenciamento do relacionamento com os clientes.

Vamos dar uma olhada em seis modelos populares modelos de planilhas de CRM que você pode integrar ao seu fluxo de trabalho.

1. Modelo de CRM da Salesflare

via Sinal de venda A Modelo de CRM da Salesflare é uma ferramenta robusta projetada para oferecer às pequenas empresas e startups recursos essenciais de CRM no Google Sheets. Esse modelo oferece um layout fácil de navegar que organiza as interações com os clientes, acompanha os estágios de vendas e ajuda no gerenciamento de leads - todos aspectos cruciais para aumentar a receita.

Com seções dedicadas a informações de contato, status do negócio e notas de atividades importantes, o modelo de CRM da Salesflare permite manter tudo em um só lugar, minimizando a necessidade de várias ferramentas e sistemas complexos de CRM.

Um recurso de destaque desse modelo gratuito é seu sistema intuitivo de rastreamento de pipeline. Esse recurso categoriza visualmente os leads por estágio (por exemplo, contato inicial, negociação, fechado), permitindo insights rápidos sobre onde cada lead está no funil de vendas.

Ideal para: Representantes de vendas e especialistas que desejam capturar todas as informações de leads em um só lugar.

2. Mini modelo de ferramenta de CRM da HubSpot

via HubSpot A Modelo de ferramenta de mini CRM da HubSpot oferece uma maneira simples, porém estruturada, de rastrear os relacionamentos com os clientes e os dados de vendas. Disponível para Excel e Google Sheets, ele orienta você na configuração com uma guia "Comece aqui" e permite personalização fácil de menus suspensos para corresponder a estágios de vendas exclusivos.

Suas principais seções incluem Organizações, Contatos, Oportunidades e Interações, onde é possível registrar e organizar detalhes de clientes, negócios e histórico de comunicação. A guia Dashboard fornece uma visão de alto nível do pipeline de vendas, valores de oportunidades abertas e contagem de contatos.

Ideal para: Equipes de vendas que desejam visualizar as tendências dos clientes.

3. Modelo de lista de contatos da HubSpot

via HubSpot Você pode usar o Modelo de lista de contatos da HubSpot para gerenciar os detalhes de contato essenciais dos clientes potenciais, como nomes, endereços de e-mail, números de telefone e detalhes da empresa, para uma comunicação perfeita.

Ele ajuda a adicionar notas e categorizar os contatos com base no status de relacionamento ou estágio de vendas para segmentar e direcionar as comunicações de forma eficaz.

O modelo do Google Sheet permite a inserção rápida de dados e atualizações fáceis, garantindo que todas as informações de contato permaneçam atualizadas e acessíveis.

Ideal para: Equipes de suporte de vendas que precisam manter os detalhes de contato dos clientes potenciais.

4. Modelo de painel de vendas mensal da HubSpot

via HubSpot A Modelo de painel de vendas mensais da HubSpot oferece uma visão unificada de suas metas e desempenho de vendas mensais. Ele o ajuda a rastrear novas contas, testes e receitas geradas por mês. Você pode usar seus gráficos e diagramas para analisar tendências de vendas e padrões ao longo do tempo, permitindo uma melhor tomada de decisões.

Comece pela guia Instruções para saber como inserir dados e use esse modelo do Planilhas Google para mapear suas atividades de vendas. Em seguida, você pode inserir as metas de vendas mensais na guia Configuração e usar as guias Dados de Vendas e Dados de Contas para inserir leads, avaliações e dados de conversão.

Ideal para: Gerentes de vendas para obter uma visão abrangente das atividades de vendas mensais e do progresso das metas.

➡️ Leia mais: ClickUp vs. HubSpot

5. Modelo de planilha de CRM da SalesTable

via Tabela de vendas A tabela Modelo de planilha de CRM da SalesTable é uma ferramenta personalizável para que as empresas gerenciem os relacionamentos com os clientes e as atividades de vendas de forma eficaz.

Ele fornece uma visão geral clara de seus leads, oportunidades e negócios, permitindo que você visualize seu funil de vendas e identifique possíveis gargalos. Com campos personalizáveis, cálculos automatizados e um painel visual, esse modelo de CRM de planilha gratuito ajuda a simplificar o processo de vendas, melhorar a eficiência e aumentar o desempenho das vendas.

Ideal para: Gerentes de vendas que precisam visualizar o funil de vendas e identificar os obstáculos.

6. Modelo de CRM do Google Sheets para tabelas e gráficos por Tipsographic

via Dicas geográficas Os Modelo de CRM da Tipsographic ajuda você a visualizar e analisar seus dados de vendas. Você pode identificar facilmente tendências, padrões e oportunidades de vendas em seus dados de CRM com seus gráficos e tabelas. Esse modelo é útil para compreender o desempenho das vendas, acompanhar as principais métricas e tomar decisões baseadas em dados.

Ideal para: Gerentes de vendas que desejam analisar dados de vendas para tomar decisões informadas.

Limitações do uso do Google Sheets/Docs para CRM

Embora o Planilhas Google ofereça uma plataforma versátil para gerenciar relacionamentos com clientes, ele tem várias limitações que podem afetar sua eficácia como ferramenta de CRM, incluindo

🚫 Falta de recursos avançados: Os modelos do Google Sheets não têm os recursos avançados de modelos dedicados Software de CRM como fluxos de trabalho automatizados, pontuação inteligente de leads e análise preditiva

✍️ Entrada manual de dados: A entrada repetitiva de dados no Google Sheets pode consumir muito tempo e estar sujeita a erros humanos, o que leva a decisões de vendas imprecisas

escalabilidade limitada: À medida que sua empresa cresce, o gerenciamento de um grande conjunto de dados de vendas em uma planilha pode se tornar complicado e ineficiente

🛠️ Integração complexa: A integração do Google Sheets com outras ferramentas e plataformas pode ser um desafio e exigir soluções personalizadas

preocupações com a segurança: Embora o Google Sheets ofereça medidas de segurança, o armazenamento de dados confidenciais de clientes em uma planilha pode gerar preocupações, especialmente para empresas maiores

e é por isso que você precisa disso Alternativas ao Planilhas Google . ✨

Alternativa aos modelos de CRM do Planilhas Google

Embora o Planilhas Google possa ser uma ferramenta útil para gerenciar os dados dos clientes inicialmente, a falta de automação e as opções limitadas de análise podem fazer com que você tenha problemas com inconsistências de dados.

As empresas com processos de vendas complexos e grandes conjuntos de dados podem se beneficiar de um software de CRM dedicado para Processos de CRM que vão além dos conceitos básicos do Google Sheets.

É nesse ponto que software de CRM personalizável como ClickUp entra em ação.

O ClickUp oferece modelos intuitivos de CRM para simplificar seu processo de vendas, aumentar a produtividade e impulsionar o crescimento. Aqui estão alguns dos melhores modelos de vendas que você pode usar para criar seu próprio CRM com o ClickUp .

1. Modelo de CRM do ClickUp

Modelo de CRM do ClickUp

O silo de dados é um grande desafio para as equipes de CRM. Isso leva a insights fragmentados sobre os clientes, colaboração ineficiente e tomada de decisões ruins, o que acaba afetando a receita da empresa. Você pode resolver esse problema integrando uma plataforma avançada de CRM que centralize os dados de vendas.

A Modelo de CRM do ClickUp pode ser um bom ponto de partida para obter visibilidade completa de suas operações de vendas. Ele ajuda a configurar e monitorar todo o ecossistema de vendas. Desde a criação de um processo de vendas elaborado até a criação de uma estrutura de qualificação de leads e o monitoramento de leads, esse modelo o ajuda a gerenciar tudo.

Você pode usar esse modelo para:

Centralizar os dados dos clientes

Obter atualizações de negócios em tempo real, permitindo decisões baseadas em dados

Priorizar tarefas por estágio de vendas para um melhor gerenciamento

Ideal para: Equipes de vendas que enfrentam dificuldades com dados desorganizados e fluxos de trabalho ineficientes.

2. Modelo de CRM simples do ClickUp

Modelo de CRM simples do ClickUp

Atualizar novos negócios, acompanhar o status dos leads e gerenciar a evolução das preferências dos clientes pode ser desgastante, especialmente para equipes pequenas. Felizmente, o Modelo de CRM simples do ClickUp vem em seu socorro.

Esse modelo amigável para iniciantes fornece formatos simples para rastreamento de leads. Nas visualizações de lista e tabela, você pode ver rapidamente detalhes essenciais, como nível de prioridade, estágio, valor estimado do negócio e números de telefone. Se você quiser verificar o status detalhado de cada lead, basta alternar para a visualização de pipeline.

Ideal para: Proprietários de pequenas empresas e startups que buscam soluções simples de gerenciamento de vendas.

➡️ Saiba mais: Saiba como converter clientes em clientes .

3. Modelo de rastreamento de comissão do ClickUp

Modelo de rastreamento de comissões do ClickUp

Nada impulsiona mais o desempenho do que oferecer comissões competitivas à sua equipe de vendas. Portanto, se você quiser motivar seus representantes de vendas, experimente o Modelo de rastreamento de comissões do ClickUp . Ele ajuda a rastrear todos os negócios e automatiza os cálculos de comissão, economizando tempo e esforço valiosos.

Você também pode usar esse modelo para visualizar o desempenho e monitorar o progresso das metas de cada funcionário. Dessa forma, você saberá quando intervir e oferecer orientação ou sessões de treinamento à sua equipe de vendas.

Use este modelo para:

Manter registros claros e precisos de cada venda para cálculos precisos de comissão

Acompanhar as comissões em tempo real, incentivando os membros da sua equipe a se esforçarem para atingir suas metas

Monitorar o progresso dos negócios e das comissões com status personalizados como "Novo lead", "Negociação de preço" e "Comissão paga"

Ideal para: Gerentes de vendas e equipes financeiras que desejam simplificar o acompanhamento de comissões.

Você sabia? Até 2025, 60% das organizações de vendas B2B farão a transição da venda baseada na experiência e na intuição para a venda orientada por dados.

4. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Modelo de pipeline de vendas do ClickUp

Para implementar essa mudança, você precisa monitorar seu pipeline de vendas em tempo real. Para isso, você precisa de ferramentas como a Modelo de pipeline de vendas do ClickUp . Ele permite o gerenciamento contínuo dos dados do cliente para a tomada de decisões de vendas informadas.

Com esse modelo, você pode:

Gerenciar e otimizar leads em cada estágio do processo de vendas

Gerenciar dados de clientes com uma interface de arrastar e soltar

Priorizar leads com base em critérios como urgência, valor e potencial

Prever a receita de vendas

Ideal para: Representantes de vendas, gerentes de vendas e equipes de desenvolvimento de negócios que desejam visibilidade em tempo real do progresso das negociações e do desempenho da equipe.

5. Modelo de CRM de vendas do ClickUp

Transforme seu processo de vendas com o modelo de CRM de vendas ClickUp

O modelo Modelo de CRM de vendas do ClickUp simplifica o gerenciamento de leads e o rastreamento de contas, facilitando para as equipes de vendas a organização dos contatos e a visualização das oportunidades de vendas no funil, garantindo que nenhum lead seja ignorado.

Com esse modelo, você pode:

Obter mais clareza nas comunicações e no acompanhamento dos clientes

Centralizar os dados dos clientes para melhor acesso

Automatizar atualizações de leads para aumentar a produtividade

Obter análises de vendas em tempo real para uma melhor tomada de decisões

Ideal para: Equipes de vendas, gerentes de desenvolvimento de negócios e executivos de contas que desejam gerenciar leads com eficiência, melhorar as interações com os clientes e impulsionar o crescimento.

6. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Mesmo as equipes de vendas mais eficientes podem ter dificuldades com os relatórios de vendas devido à dispersão dos dados e à falta de métricas padronizadas. A Modelo de relatório de vendas do ClickUp permite o rastreamento e a geração de relatórios contínuos do desempenho de vendas.

Você pode usá-lo para rastrear as principais métricas em todos os estágios do processo de vendas, como vendas totais, tamanho médio dos negócios e duração do ciclo de vendas.

Esse modelo oferece uma visão abrangente de suas atividades de vendas. Ele consolida dados de várias fontes em um único relatório organizado, fornecendo insights sobre tendências, taxas de conversão e desempenho geral da equipe.

Ideal para: Gerentes de vendas, analistas de negócios e líderes de equipe que desejam simplificar os relatórios de vendas.

7. Modelo de rastreador de vendas ClickUp

Modelo de rastreador de vendas do ClickUp

O modelo **Modelo do rastreador de vendas do ClickUp é a solução ideal para ajudar as equipes de vendas a gerenciar e analisar todos os aspectos do processo de vendas. Desde o monitoramento do desempenho de vendas até o rastreamento da conversão de leads e a previsão de pipeline, esse modelo faz tudo isso.

O Sales Tracker Template permite que você:

Definir e revisar metas de vendas para sua equipe

Identificar tendências e oportunidades para aumentar as vendas

Acompanhar o desempenho e o progresso em direção às metas de vendas

Ideal para: Equipes de vendas que buscam simplificar e otimizar seus processos e melhorar o desempenho da equipe.

8. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Modelo de chamadas de vendas do ClickUp

Sua equipe de vendas está com dificuldades para converter leads, apesar de passar horas interagindo com os clientes potenciais? Uma maneira de lidar com isso é analisar as chamadas de vendas e identificar os possíveis elementos de quebra de negócios.

Os **Modelo de chamadas de vendas do ClickUp pode ajudá-lo a rastrear as chamadas de vendas e analisar seu desempenho. Ele garante que todas as interações com os clientes sejam profissionais e sigam a mesma mensagem.

O atraso no acompanhamento é um dos motivos mais comuns pelos quais as empresas têm dificuldade para fechar leads. Esse modelo também o ajuda a resolver isso. Você pode visualizar as chamadas de vendas e atribuir tarefas para que os membros da sua equipe tomem medidas imediatas. Isso ajuda a construir relacionamentos duradouros com os clientes.

Com esse modelo, você pode:

Visualizar seu pipeline de vendas e acompanhar o progresso de cada negócio

Armazenar e acessar scripts de vendas pré-escritos para diferentes cenários

Atingir objetivos de vendas

Ideal para: Equipes de vendas que desejam aprimorar a comunicação com o cliente.

9. Modelo de processo de vendas do ClickUp

Modelo de processo de vendas do ClickUp

As vendas centradas no cliente são a chave para o sucesso de longo prazo de qualquer organização. Isso requer um processo estratégico de vendas que permita que as equipes se concentrem nas necessidades dos clientes, facilitando compromissos mais significativos.

A **Modelo de processo de vendas do ClickUp ajuda você a gerenciar todo o seu processo de vendas, personalizando-o para leads específicos. Ele serve como um roteiro, ajudando você a visualizar cada etapa em seu funil de vendas. Você pode usá-lo para personalizar seus estágios de vendas, acompanhar o progresso e gerenciar as tarefas associadas a cada lead.

É perfeito para organizar suas atividades de vendas para que sua equipe possa se manter alinhada e focada em suas metas.

Esse modelo ajuda você a:

Agilizar o fluxo de trabalho de vendas

Melhorar a consistência e a responsabilidade da equipe

Treinar novos representantes de vendas

Ideal para: Empresas que desejam melhorar ou ampliar suas operações de vendas.

10. Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Modelo de KPI de vendas do ClickUp

Cultivar e motivar talentos de alto desempenho é um fator essencial para ajudar as empresas a superem suas metas de vendas . Isso requer KPIs estratégicos. Os Modelo de KPI de vendas do ClickUp permite que você acompanhe o desempenho da sua equipe de vendas, identifique oportunidades e aumente a geração de receita.

Você pode usar esse modelo para definir metas mensuráveis e rastrear indicadores-chave de desempenho (KPIs) em todos os estágios do funil de vendas.

Use este modelo para:

Definir e monitorar KPIs importantes

Aumentar a visibilidade e a compreensão das principais métricas de vendas

Proporcionar clareza e transparência à equipe de vendas

Ideal para: Empresas que desejam atingir metas de vendas e melhorar o desempenho da equipe.

Eleve seu processo de vendas com o ClickUp

Os modelos gratuitos de CRM do Google Sheets oferecem um ponto de partida sólido para qualquer equipe de vendas. No entanto, eles não têm recursos de escalabilidade e automação, o que leva a uma tomada de decisão ineficiente.

Os modelos avançados de CRM do ClickUp vêm em seu socorro, permitindo que você crie seu próprio sistema de CRM. Eles oferecem melhor visibilidade de seus processos de vendas e automatizam as operações de vendas para aumentar a eficiência e reduzir os custos.

Quer se trate de uma pequena ou grande empresa, o modelo certo de CRM pode ajudá-lo a gerenciar seu pipeline de vendas com eficiência e a tomar decisões baseadas em dados. Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja seus esforços de vendas florescerem!