Como planejar o almoço perfeito para a equipe: 14 ideias interessantes

Nada une uma equipe como uma boa comida e uma ótima companhia.

Os almoços em equipe são mais do que refeições comunitárias - são uma oportunidade de quebrar o tédio da rotina, comemorar vitórias e criar uma cultura que ajuda todos a se sentirem conectados.

Seja para comemorar um marco de um projeto ou apenas uma desculpa para se afastar das mesas, uma refeição compartilhada permite que todos relaxem, criem laços e se recarreguem.

Por aí 70% dos funcionários afirmam que refeições compartilhadas ajudam a criar conexões mais fortes. Isso significa que 7 em cada 10 funcionários procuram passar tempo pessoalmente com seus colegas - e isso no auge do trabalho remoto!

Então, vamos explorar algumas das melhores e mais interessantes opções para o trabalho remoto eficazes de formação de equipes ideias de almoço além da pizza na mesa de reunião. Faça dos almoços de sua equipe algo pelo qual todos os membros da equipe esperam ansiosamente.

Por que os almoços de equipe são importantes?

Desde que os seres humanos passaram a fazer refeições juntos, comer tem sido tanto uma questão de cultura quanto de biologia

Michael Pollan, In Defense of Food: An Eater's Manifesto

Partir o pão juntos é uma tradição consagrada pelo tempo. E em algum lugar da consciência coletiva da humanidade, esse desejo de conexão continua forte. É por isso que os almoços em equipe são importantes - eles oferecem um ambiente descontraído onde os colegas podem relaxar, se conectar e conhecer uns aos outros fora de suas funções típicas e formais (em um almoço grátis!).

Eles ajudam a romper silos e promovem a comunicação aberta, tornando a colaboração mais fácil na mesa de trabalho.

Um almoço de equipe cheio de energia:

Cria confiança e conexão : Compartilhar uma refeição em um ambiente informal incentiva os membros da equipe a verem uns aos outros como colegas. Essa familiaridade gera confiança e compreensão, abrindo caminho para uma colaboração mais tranquila no local de trabalho

: Compartilhar uma refeição em um ambiente informal incentiva os membros da equipe a verem uns aos outros como colegas. Essa familiaridade gera confiança e compreensão, abrindo caminho para uma colaboração mais tranquila no local de trabalho Aumenta o moral e a motivação : Uma equipe que se sente valorizada tem maior probabilidade de estar engajada e motivada. Os almoços em equipe são uma maneira divertida de os funcionários se sentirem valorizados e reconhecidos, reforçando o moral da equipe

: Uma equipe que se sente valorizada tem maior probabilidade de estar engajada e motivada. Os almoços em equipe são uma maneira divertida de os funcionários se sentirem valorizados e reconhecidos, reforçando o moral da equipe Incentiva a interação entre departamentos : Geralmente, os funcionários trabalham em seus departamentos e ficam confinados em seus cubículos. Os almoços em equipe permitem que eles conversem com colegas que trabalham em outras áreas da empresa, quebrando as barreiras de comunicação e fortalecendo as relações no local de trabalho.

: Geralmente, os funcionários trabalham em seus departamentos e ficam confinados em seus cubículos. Os almoços em equipe permitem que eles conversem com colegas que trabalham em outras áreas da empresa, quebrando as barreiras de comunicação e fortalecendo as relações no local de trabalho. Fomenta a criatividade e novas ideias : As interações casuais podem levar a um brainstorming não planejado e a novas perspectivas. A eliminação do contexto "escritório" pode permitir que ideias criativas fluam à medida que os membros da equipe compartilham livremente seus pensamentos

: As interações casuais podem levar a um brainstorming não planejado e a novas perspectivas. A eliminação do contexto "escritório" pode permitir que ideias criativas fluam à medida que os membros da equipe compartilham livremente seus pensamentos Alivia o estresse: Afastar-se do trabalho permite que todos recarreguem as baterias. Um almoço divertido em equipe pode reduzir o estresse, aumentar a satisfação no trabalho e trazer todos de volta revigorados e prontos para enfrentar os projetos com foco renovado

É claro que organizar algo que agrade a todos nem sempre é fácil - todos têm uma opinião e alguns podem estar lá apenas pela comida grátis! Mas se você estiver pronto para evitar as temidas respostas do tipo "qualquer coisa serve"_ e experimentar, esta próxima seção é para você! A DoorDash oferece uma plataforma para que as empresas realizem almoços em equipe . Com opções como "Taco Tuesdays" ou almoços com serviço de bufê, a DoorDash ajuda as empresas a manter a camaradagem entre as equipes remotas.

Ideias para almoços em equipe

Se você está preso entre um serviço de bufê sofisticado e a mesma pizzaria de sempre, é hora de mudar as coisas. Aqui estão algumas ideias criativas para almoços de formação de equipes que farão com que o próximo almoço da sua equipe seja o assunto do bebedouro.

Almoço no estilo potluck

Não há nada que crie vínculos entre as equipes como a comida caseira! Peça a todos que tragam um prato. Essa é uma maneira deliciosa de aprender mais sobre as origens e os gostos uns dos outros - e desfrutar de uma culinária variada.

Dias de almoço temáticos

Escolha um tema divertido, como os clássicos da comida caseira. Quem diria não à comida caseira? Experimente pratos caseiros como macarrão com queijo, bolo de carne e purê de batatas.

Festa de food truck

Leve a aventura gastronômica para o seu escritório com diferentes food trucks estacionados do lado de fora. É como um mini festival gastronômico no local, e você não acha que comer alguma coisa ao ar livre é empolgante?

Aula de culinária em grupo Atividades virtuais de formação de equipes podem ser divertidas e hilárias, portanto, organize um evento culinário virtual ou uma aula presencial. Elas podem ser experiências de união de equipes que resultam em algo saboroso que todos podem apreciar.

Adivinhe só? Isso também funciona se você estiver planejando um almoço virtual!

Leia também Como melhorar a coesão do grupo

Piquenique no parque

Leve a equipe para um passeio para tomar um pouco de ar fresco e fazer um lanche. Um piquenique casual no parque com cobertores, alguns pãezinhos de pizza e talvez alguns jogos para quebrar o gelo é uma maneira perfeita de fazer com que as pessoas conversem e se conectem.

Construa seu próprio bar

Esse pequeno toque de "faça você mesmo" acrescenta personalidade à hora do almoço. Você pode escolher entre um buffet de saladas, um buffet de tacos ou um divertido churrasco de verão, em que as pessoas podem fazer seu próprio almoço com opções como hambúrgueres grelhados, cachorros-quentes e acompanhamentos como salada de batata, salada de repolho e melancia. Ou organize um bar de batatas assadas em que todos possam fazer suas próprias batatas assadas a seu gosto e escolher entre uma série de coberturas.

Dica profissional: Personalize a experiência com estações de molhos e coberturas. Para um bar de tacos, inclua opções exclusivas de salsas, guacamole e creme azedo.

Festa de jogos de tabuleiro

Nada une mais as pessoas do que um almoço repleto de jogos de tabuleiro. Compartilhar o almoço com competições de jogos amigáveis, como Uno ou Jenga, cria uma atmosfera animada, repleta de risadas, e transforma a sala de descanso em um espaço acolhedor para a conexão.

É uma ótima ideia de almoço de formação de equipe para grupos grandes, pois todos podem participar e se relacionar naturalmente.

Almoço ao redor do mundo

Traga sabores globais para a mesa escolhendo uma nova culinária a cada semana - tailandesa, indiana, italiana, mexicana! É como fazer uma mini turnê mundial, com todos animados para experimentar novos pratos juntos. Essa ideia de almoço para formação de equipes também estimula suavemente a cultura da empresa, fundindo as experiências e ideias exclusivas de todos.

Dica profissional: Crie um almoço temático chamado 'Volta ao mundo em 80 mordidas', experimentando pratos de diferentes países. Isso ajudará os membros da equipe a explorar diferentes culturas por meio da comida e a celebrar a diversidade no local de trabalho.

Rastreamento de restaurantes locais

Se você tiver a sorte de ter ótimos lugares para comer nas proximidades, por que se limitar àquela sala de reuniões chata para as conversas? Comece com aperitivos em um local, passe para pratos principais e acompanhamentos em outro e termine com a sobremesa para encerrar o dia com uma nota açucarada.

Se houver um friozinho no ar, aconchegue-se em uma cafeteria local!

Desafio de culinária

Você pode colocar suas habilidades culinárias à prova com um concurso de culinária amigável. Divida as equipes e compita para criar o prato mais saboroso. Isso despertará a criatividade da sua equipe e poderá até revelar o talento culinário oculto dela!

A Salesforce sabe que um bom trabalho em equipe exige mais do que reuniões e e-mails, por isso, eles agitam as coisas com aulas de culinária e competições amigáveis . Isso os ajuda a promover experiências significativas para os funcionários e a criar oportunidades para o estabelecimento de vínculos entre os departamentos.

Festa da pizza

Torne seu intervalo para o almoço interativo com uma estação de pizza "faça você mesmo". Deixe que todos personalizem suas pizzas com suas coberturas favoritas - queijo cremoso, vegetais frescos e o paraíso dos amantes de carne com pepperoni, salsicha e bacon.

Para dar um toque a mais, inicie uma divertida caça ao tesouro enquanto as pizzas assam. É claro que você sempre pode pedir para viagem se não puder esperar!

Troca de sobremesa

Convide todos a trazerem sua sobremesa favorita, seja uma receita de família, uma descoberta da padaria local ou uma guloseima caseira. Monte uma mesa de degustação de sobremesas onde a equipe possa experimentar uma variedade de doces, votar no favorito do público e até mesmo trocar receitas.

É uma maneira divertida e fácil de terminar a semana com uma onda de açúcar!

Almoço virtual para funcionários remotos

A flexibilidade de escolher as refeições aumenta o entusiasmo e ajuda a promover um senso de comunidade, mesmo à distância. Envie a todos uma ajuda de custo para a refeição e entre em uma chamada de vídeo para um almoço compartilhado. Essa é uma excelente abordagem para que equipes remotas ou globais permaneçam conectadas e desfrutem de risadas juntas, mesmo à distância.

Almoço e aprendizado

Quem disse que os almoços em equipe não podem ser produtivos? Você pode organizar um almoço-e-aprendizado sessão em que cada membro da equipe compartilha uma habilidade interessante, um truque de vida ou uma história enquanto todos comem. É uma oportunidade para toda a equipe aprender algo novo de forma casual e sem pressão.

Há uma maneira fácil de fazer isso: use a função Modelo de programação do ClickUp Lunch and Learn . ClickUp uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos, vem totalmente carregada com uma grande biblioteca de modelos. O ClickUp Lunch and Learn Schedule Template ajuda a organizar almoços e aprendizados em torno de objetivos claros de aprendizado, como explorar métodos de projeto e quando usá-los.

O modelo permite que você gerencie tópicos, palestrantes convidados e recursos para a sessão, transformando os almoços de sua equipe em uma experiência repleta de conhecimento com ideias inovadoras que vão muito além das reuniões de equipe comuns!

Modelo de programação de almoço e aprendizado do ClickUp

Além disso, ele ajuda a criar uma estrutura consistente para o almoço da sua empresa, facilitando a organização de tópicos, o controle de presença, o incentivo à colaboração e a garantia de que cada sessão seja valiosa e envolvente para todos os envolvidos.

Os principais recursos incluem:

Status personalizados para monitorar o progresso do evento

para monitorar o progresso do evento Campos personalizados para adicionar detalhes como data e hora

para adicionar detalhes como data e hora Visualizações personalizadas (lista, Gantt, calendário) e ferramentas de gerenciamento de projetos para rastrear programações, prazos, lembretes, rótulos de prioridade e muito mais

Já está se sentindo inspirado? Muito bom. Mas vamos nos certificar de que não estamos apenas organizando refeições comunitárias e esperando pelo melhor. Aqui estão algumas práticas recomendadas para que os almoços da sua equipe sejam um sucesso!

Práticas recomendadas para organizar almoços em equipe

Qual é o segredo por trás da organização do almoço de equipe perfeito? Não, não se trata apenas de comida deliciosa ou gratuita. O planejamento cuidadoso e a consideração transformam uma simples refeição em uma experiência memorável de união!

Reunimos algumas práticas recomendadas para organizar os almoços de sua equipe e fazer com que todos voltem sempre.

Aceite a opinião de todos

Determine o objetivo do almoço. É para comemorar um marco, promover a união da equipe ou oferecer treinamento? Pedir a opinião de todos orientará o seu planejamento e o ajudará a escolher o formato e as atividades certas.

Não há maneira mais fácil de fazer isso do que preencher Formulários ClickUp ?

Os ClickUp Forms permitem que você se concentre mais na diversão e menos na logística. Usando seu editor intuitivo de arrastar e soltar, você pode criar um formulário simples e personalizável para coletar RSVPs, preferências de refeições e restrições alimentares dos funcionários.

Além disso, você pode personalizar seu formulário usando vários temas e imagens de avatar.

Incorpore o ClickUp Forms sem esforço em seu site ou e-mail para aumentar os envios de formulários

Os ClickUp Forms também permitem que você automatize as respostas, convertendo-as instantaneamente em Tarefas do ClickUp . Isso ajuda o organizador a controlar com eficiência a presença e as preferências e até mesmo a coletar sugestões para o próximo almoço da equipe.

Além disso, a lógica condicional nos formulários permite que os campos se adaptem com base nas respostas individuais, garantindo que o formulário capture apenas os dados relevantes. Isso economiza tempo, promove a inclusão ao acomodar diversas preferências e facilita todo o processo.

Crie ClickUp Forms mais inteligentes com lógica condicional para simplificar os processos mais complexos de planejamento de eventos

Planeje e convide sua equipe

Se for realizar o almoço pessoalmente, escolha o local certo, garantindo que seja acessível a todos os membros da equipe. Se for um almoço virtual, crie um espaço virtual confortável onde todos possam se reunir e conversar. Procure criar um cronograma que funcione para todos, evitando dias corridos e prazos iminentes.

Marque a data com antecedência para que todos possam anotá-la em suas agendas. O envio de um convite de calendário com antecedência ajuda a garantir que todos estejam na mesma página e prontos para participar da diversão. Visualização do calendário do ClickUp pode ser seu melhor amigo aqui! Com visualizações de linha do tempo fáceis de usar, você pode monitorar todos os detalhes, desde RSVPs até o serviço de bufê. Alterne entre visualizações diárias, semanais ou mensais para destacar o que é mais importante e manter os prazos em primeiro plano.

Precisa reorganizar as coisas? Basta arrastar e soltar as durações e dependências das tarefas e pronto! Compartilhe seu calendário com a equipe para obter atualizações em tempo real e manter todos alinhados.

Além disso, a sincronização com o Google ou o Outlook mantém seus planos de almoço organizados em todas as plataformas, enquanto os lembretes e alertas personalizados garantem que ninguém perca uma batida (ou uma mordida)!

Leve suas habilidades de organização de almoços em equipe mais longe com o Modelo de planejamento de eventos do ClickUp. Esse modelo permite que você insira todos os detalhes do seu evento, como data, hora e local, em um único local.

Modelo de planejamento de eventos ClickUp

Os recursos de gerenciamento de tarefas, incluindo a Visualização de lista e a Visualização de quadro, ajudam a delegar responsabilidades para o serviço de bufê, convites, logística e prazos para prestação de contas.

Use Campos personalizados do ClickUp para editar o modelo de acordo com necessidades específicas e rastrear RSVPs e preferências alimentares. Colabore com as opções de cardápio e outros recursos usando o Documentos do ClickUp .

Use a visualização de calendário para gerenciar cronogramas de eventos, garantindo que tudo corra bem antes do grande dia.

Espere, tem mais! Esse modelo inclui documentos pré-criados com opções para edição em tempo real e formatação avançada, permitindo que a equipe trabalhe em detalhes essenciais, como listas de participantes, opções de refeições preferidas, faturamento e detalhes do fornecedor.

Esse modelo também é excelente para acompanhar as principais tarefas na organização de um almoço de equipe, como a reserva do local, o serviço de bufê e o status do orçamento. Indicadores claros de progresso e atribuições de tarefas garantem que cada detalhe seja gerenciado com eficiência, mantendo o almoço dentro do cronograma e do orçamento.

Decida o formato do almoço

Quer seja um almoço informal, uma refeição servida ou uma aula de culinária, escolha um formato que se alinhe às preferências da sua equipe e aos objetivos do almoço. Lembre-se das restrições e preferências alimentares para garantir que todos se sintam incluídos.

Incentive a participação

Incentive a participação dos funcionários envolvendo-os no processo de planejamento. Peça a opinião deles sobre as preferências alimentares, atividades de formação de equipes ou ideias de temas. Essa inclusão pode aumentar a empolgação e o comparecimento.

fato divertido:

Deveria ter mais bacon ou alface? Programa detalhado de "foodback" do Google permite que seus funcionários forneçam informações regulares sobre as opções de alimentos. Bate-papo do ClickUp pode ser a ferramenta ideal para aumentar o entusiasmo e a participação dos funcionários nos almoços de equipe! Veja como:

Crie canais de Chat dedicados para o almoço da equipe para se comunicar em tempo real dentro do projeto relevante Espaços no ClickUp . Isso tem a vantagem adicional de manter as conversas e as tarefas de planejamento em um só lugar para um contexto completo

Veja todas as suas visualizações pré-existentes diretamente do ClickUp Chat

Use o recurso FollowUps para atribuir mensagens como tarefas e delegar a responsabilidade de fazer as reservas, lidar com o orçamento ou trazer a comida

Certifique-se de que seus itens de ação nunca se percam nos tópicos de mensagens com FollowUps no ClickUp Chat

Faça chamadas rápidas de vídeo ou áudio por meio de SyncUps em mensagens diretas e conversas em grupo. Isso permite que você finalize os detalhes mais rapidamente, promovendo a colaboração em tempo real e melhorando o gerenciamento do tempo no período que antecede o grande dia

Navegue livremente pelo ClickUp enquanto permanece no SyncUps com seus colegas de trabalho

Use as postagens no ClickUp Chat para compartilhar anúncios ou atualizações sobre o almoço, como o local e o horário finalizados, garantindo que todos estejam informados e possam revisitar as informações mais tarde

Selecione o tipo, o título e o conteúdo da postagem que você deseja ver com Posts no ClickUp Chat

Fixe o chat de planejamento do almoço no topo da sua lista para facilitar o acesso, de modo que todos os membros da equipe possam encontrar rapidamente a conversa e ficar atualizados. Por exemplo, você pode fixar o bate-papo de planejamento do almoço na barra lateral para acessar rapidamente as fotos do evento e o feedback dos membros da equipe após o almoço

Fixe um Chat clicando no menu de detalhes do local no ClickUp Chat

Dica profissional: Converta mensagens de chat em tarefas usando a IA no ClickUp Chat. Por exemplo, se alguém sugerir um restaurante, você pode criar uma tarefa para verificar sua disponibilidade com um clique.

Planeje as atividades da equipe

Incorpore atividades divertidas em ambientes internos e externos atividades de formação de equipes ao ar livre ou quebra-gelo para dar início a qualquer almoço de equipe. Um jogo interessante, um teste de perguntas e respostas ou um exercício de formação de equipe podem animar o ambiente e incentivar a conversa, especialmente se os membros da equipe não se conhecerem bem.

Tente também: Modelos gratuitos de quebra-gelo para reuniões de equipe

Acompanhamento

Após o almoço, obtenha feedback da equipe usando - você acertou! - os formulários ClickUp. Do que eles gostaram? O que poderia ser melhorado para a próxima vez? Essas informações são valiosas para o planejamento de futuros almoços e mostram à sua equipe que as opiniões deles são importantes.

Documentar a experiência

Capture fotos ou momentos do almoço para compartilhar com a equipe depois. Um e-mail de recapitulação com os destaques ou um álbum de fotos divertido pode trazer positividade para o seu espaço de trabalho e lembrar a todos dos bons momentos que tiveram.

**Leia também Como criar uma cultura positiva na empresa (com exemplos)

Comemore o sucesso do almoço

Reconheça e agradeça a todos os que contribuíram para o sucesso do almoço, quer tenham trazido comida, ajudado a escolher o local ou participado de atividades de união da equipe. O reconhecimento dos esforços promove um senso de comunidade e incentiva o envolvimento contínuo em eventos futuros.

Fato divertido: Pessoas de todo o mundo - italianos, irlandeses, indianos - têm feito refeições comunitárias desde tempos imemoriais, compartilhando histórias e risadas enquanto dividem a comida.

Algumas comunidades até comem do mesmo prato, conforme exortado pelo Profeta Muhammad:

_"Comam juntos e não comam separados, pois a bênção está em estarem juntos

Torne o almoço da sua equipe muito especial com o ClickUp!

A vontade de trabalhar durante o almoço é comum. Talvez o prazo final de um projeto esteja se aproximando, uma montanha de papelada precise ser concluída ou uma reunião com o cliente esteja se aproximando.

Embora um escritório movimentado possa parecer produtivo à primeira vista, às vezes ele pode mascarar funcionários exaustos, baixo moral e perda de produtividade. De vez em quando, todos devem poder se afastar de suas mesas e fazer uma pausa.

E qual é a melhor ferramenta para aproveitar ao máximo essa pausa do que o ClickUp? Ele facilita o planejamento e a coordenação de eventos divertidos para a equipe. Desde a escolha da culinária até a criação de estações de comida interativas ou o convite a um chef convidado, o ClickUp funciona como um aplicativo de formação de equipes para seus almoços compartilhados.

Use-o para definir lembretes, organizar ideias para o almoço da equipe, gerenciar as preferências alimentares dos membros da equipe e até mesmo obter feedback após o almoço - tudo em um só lugar. Experimente o ClickUp hoje mesmo; é gratuito!