Como organizar um almoço e um curso eficazes para sua equipe

Qual é uma maneira interessante de promover o aprendizado entre a sua equipe, que seja envolvente e impulsione o desenvolvimento geral dos funcionários?

Um evento de almoço e aprendizado!

As sessões de Almoço e Aprendizado incentivam as pessoas a falar sobre tópicos novos, aperfeiçoar habilidades e abrir a porta para interações naturais e socialização da equipe. É uma maneira descontraída de misturar aprendizado com almoço, tornando-o agradável e educativo para seus funcionários.

Embora esses programas ofereçam uma configuração de aprendizado casual e conveniente, manter os funcionários envolvidos durante o horário de almoço pode ser complicado. Para manter o interesse, garanta que o conteúdo permaneça relevante, que as sessões sejam interativas e que você considere os diferentes estilos de aprendizagem.

Neste artigo, vamos nos aprofundar na estratégia de Almoçar e Aprender, apresentando suas vantagens, enfrentando desafios e fornecendo informações sobre como organizar um programa bem-sucedido.

O que é o Lunch and Learn?

Um Lunch and Learn (também conhecido como evento Brown Bag) é uma reunião informal e informativa no local de trabalho em que os funcionários se reúnem voluntariamente durante o intervalo do almoço para aprender sobre um tópico específico. É uma maneira inteligente de desenvolver habilidades profissionais, transferir conhecimento, compartilhar informações e ajudar a sua equipe a se unir - tudo de uma só vez!

Na estratégia Lunch and Learn, você combina a diversão de um almoço gratuito com os colegas e uma experiência de aprendizado animada. Pode ser um evento único, mensal ou trimestral, de acordo com as necessidades da sua equipe.

Lembre-se de que um programa de almoço e aprendizado não se limita a assuntos da empresa. É uma oportunidade de se aprofundar em tópicos de autodesenvolvimento e bem-estar, como saúde mental e física, habilidades para a vida e como lidar com o estresse e a ansiedade relacionados ao trabalho.

Embora os eventos Lunch and Learn geralmente ocorram pessoalmente, muitas empresas têm experimentado sessões remotas nos últimos anos.

Seja pessoalmente ou remotamente, a chave é criar um espaço onde os funcionários possam falar livremente sobre o que é importante para eles. A liberdade de escolha e de expressão (juntamente com uma boa comida) promove o crescimento desimpedido dos funcionários e estimula a cultura da empresa. Em última análise, isso se traduz em um crescimento significativo dos negócios para você.

Os benefícios dos eventos de almoço e aprendizado

Os eventos Lunch and Learn ajudam você e sua equipe a equipe a crescerem juntos . Vamos dar uma olhada nos benefícios de uma ótima sessão de almoço e aprendizado:

Criar um ambiente de aprendizado positivo

Os programas Lunch and Learn abrem a mesa para diversas discussões que normalmente não ocorrem em conversas no local de trabalho. Pense nisso como um fórum de equipe em que todos podem compartilhar ideias, abordar problemas e trocar conhecimentos em um espaço descontraído.

Esse espaço compartilhado permite que os membros da equipe discutam assuntos que normalmente não discutem, como saúde mental ou finanças.

Desenvolvimento do funcionário

De abril de 2021 a abril de 2022, 41% dos funcionários disseram que deixaram seus empregos porque não viam oportunidades de crescimento na carreira, de acordo com a McKinsey. A substituição de um funcionário treinado pode aumentar os custos em até 200% do seu salário anual.

Embora os programas de treinamento prolongado forneçam insights valiosos para o desenvolvimento do funcionário, eles também podem causar fadiga de aprendizado e desinteresse. Por outro lado, uma sessão de almoço e aprendizado oferece as condições ideais para a introdução de novas habilidades, ferramentas ou software, mantendo a equipe envolvida.

Esses eventos de treinamento curtos e descontraídos ajudam a sua equipe a melhorar com o uso de diferentes softwares, o desenvolvimento de ideias criativas e o uso de abordagens estratégicas. Além disso, eles contribuem para as metas gerais de crescimento profissional, como o aumento da produtividade pessoal, gerenciamento de equipes melhor e aprimorar as habilidades de liderança.

Essas sessões também oferecem às pessoas uma maneira prática de desenvolver qualidades essenciais de liderança na apresentação de ideias, palestras e discussões.

Além disso, durante as sessões de Almoço e Aprendizado, os colegas criam uma atmosfera amigável em que conversam casualmente, discutem pontos essenciais e dão sugestões úteis livremente.

Incentivando a comunicação interna

De acordo com a pesquisa da Gartner, 70% dos erros de uma empresa decorrem de uma comunicação inadequada.

Os programas de almoço e aprendizado permitem que a sua equipe se conheça além de suas funções profissionais, incentivando conexões pessoais.

Os exercícios de formação de equipes podem ser estranhos e, às vezes, parecer que a alta gerência está se esforçando demais. Os eventos Lunch and Learn combinam naturalmente a formação de equipes com o aprendizado dos funcionários.

Como organizar um evento de almoço e aprendizado

Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a planejar um evento Lunch and Learn:

Estabeleça uma intenção definida para sua sessão de Almoço e Aprendizagem para que você não se distraia ao organizá-la ou conduzi-la. Manter o foco é a chave.

Qual é o objetivo principal de sua iniciativa de almoço e aprendizado?

Por exemplo, você quer familiarizar seus funcionários com um novo modelo de negócios ou software? Discuta as implicações do mundo real com exemplos práticos para que eles possam aplicá-las.

2. Encontre o tópico certo

O Lunch and Learn é sobre participação voluntária. Portanto, seu tópico deve ser interessante o suficiente para atrair as pessoas.

Portanto, em vez de usar um tópico simples como "Nova atualização de software", tente destacar o que os participantes têm a ganhar com isso. Experimente este tópico: "Como a nova atualização de software economiza X horas por semana." Seus funcionários se interessarão por isso!

Gerencie e colabore em seus documentos com o ClickUp Docs

Você pode usar um aplicativo de documentos compartilhados como o ClickUp Docs para permitir que seus colegas de equipe contribuam com ideias sobre os tópicos que você tem em mente.

E se você ainda não tiver certeza sobre o tópico, sempre poderá pedir a opinião dos participantes. Um feedback valioso sobre as preferências deles pode ser uma base sólida para planejar sessões futuras sem problemas.

3. Torne seu evento amigável à distância

A partir de 2023, aproximadamente 12,7% dos funcionários em tempo integral se envolverão em trabalho remoto e 28,2% adotam um modelo de trabalho híbrido. Portanto, inclua seus funcionários remotos em seus eventos de almoço e aprendizado.

Use plataformas de eventos virtuais e ferramentas de videoconferência para suas sessões de almoço e aprendizado. Dessa forma, os funcionários podem participar facilmente da transmissão ao vivo onde quer que estejam.

Lembre-se de compartilhar o calendário e outros detalhes da reunião on-line com todos os possíveis participantes. A maneira mais fácil de fazer isso é usar um sistema de gerenciamento de projetos com opções de compartilhamento de conhecimento, como o ClickUp.

Use Quadros brancos ClickUp para discussões pré-evento e compartilhamento de ideias em tempo real durante o evento. Visualização do calendário do ClickUp ajuda você a compartilhar e comunicar sua agenda, eliminando o risco de falhas de comunicação.

4. Escolha um espaço inspirador

Normalmente, você organizaria sessões de almoço e aprendizado no escritório para a conveniência de todos. O desafio é que nem sempre há salas disponíveis e, mesmo quando há, elas podem não oferecer o ambiente de aprendizado ideal.

Escolha uma sala de conferência silenciosa, sem telefones, tráfego ou conversas externas. Dessa forma, seus participantes não serão incomodados e você não atrapalhará outros funcionários ou departamentos. Considere reservar um lugar em um café ou restaurante próximo que inspire brainstorming, discussão e aprendizado.

5. Ofereça um ótimo almoço

Certifique-se de que a comida seja deliciosa e atraente. Contrate um bom serviço de bufê ou, se seus fornecedores internos forem ótimos, peça a eles que preparem algo especial para apimentar as coisas.

Leve em conta o número máximo de participantes que você terá e faça o pedido de acordo. Você pode gerar cupons de almoço para participantes remotos e compartilhá-los por meio de um ferramenta de colaboração como o ClickUp Chat .

Use o ClickUp Chat para simplificar a comunicação com sua equipe

Garanta que seus convidados saiam felizes e ansiosos para voltar, mantendo a energia e o comparecimento em alta.

6. Use um facilitador

Para que o Lunch and Learn seja bem-sucedido, você precisa de um líder capaz. Não sobrecarregue seus participantes com a responsabilidade de conduzir o evento.

Em vez disso, considere a possibilidade de trazer um especialista para assumir o controle e conduzir as discussões.

Um líder experiente garante o fluxo tranquilo das discussões e traz insights valiosos, conhecimento especializado e uma nova perspectiva. Sua experiência pode atrair a atenção do público, tornando a experiência de aprendizado envolvente e informativa.

Além disso, ter um especialista externo permite que os participantes se concentrem no aprendizado em vez de lidar com o incômodo de organizar e conduzir a sessão. Essa mudança permite que os participantes participem, façam perguntas e saiam com insights valiosos, o que, em última análise, torna o evento Lunch and Learn bem-sucedido.

7. Respeite o tempo das pessoas

Priorize o gerenciamento eficaz do tempo, garantindo que suas sessões de almoço e aprendizado tenham no máximo uma hora. Tenha em mente o tempo de trabalho de seus colegas e faça um esforço conjunto para concluir a sessão dentro do intervalo de almoço alocado.

Caso você se estenda além disso, comunique claramente que não há urgência para que os participantes retornem ao trabalho rapidamente. O objetivo é garantir que os participantes saiam inspirados e não pressionados a compensar o tempo excedido.

8. Deixe espaço para discussão

Embora os intervalos para o almoço tenham uma duração finita, dê à sua equipe tempo suficiente e um ambiente propício para discussões abertas depois.

Tente encerrar seu segmento em 40 minutos para que você possa deixar pelo menos 20 minutos para que seus funcionários discutam a sessão e criem vínculos.

Se as discussões ultrapassarem o tempo programado, não há necessidade de pressa. Mantenha a sala de conferência reservada por mais uma hora ou mantenha a chamada de vídeo em andamento até que todos tenham terminado.

Dê aos participantes tempo para absorver e processar as informações. Isso aumenta as chances de que eles se lembrem e apliquem o conhecimento, tornando-os mais propensos a participar de sessões futuras para obter benefícios reais.

Incentive o trabalho em equipe fornecendo à sua equipe acesso ao Detecção de colaboração ClickUp plataforma. É um espaço onde eles podem compartilhar ideias livremente, expressar preocupações e aprender uns com os outros.

Programe vários projetos, gerencie dependências e priorize tarefas com os recursos de colaboração do ClickUp

9. Feedback bem-vindo

Ao final de cada sessão, peça feedback - é crucial para melhorar e mostrar aos seus funcionários que as opiniões deles são importantes, uma vez que objetivo fundamental da iniciativa Lunch and Learn.

Comunique sua receptividade a um feedback aberto e honesto e forneça um meio direto para que seus funcionários compartilhem suas opiniões.

Crie o formulário dos seus sonhos e melhore seu processo de admissão com o recurso de formulário personalizável do ClickUp

Crie um formulário on-line de fácil utilização, no qual os colegas de equipe possam expressar suas opiniões sobre o seu programa. Use a visualização do formulário ClickUp para permitir que os colegas proponham ideias e iniciativas para eventos futuros ou manifestem interesse em se envolver mais.

O papel do almoço e do aprendizado na retenção de funcionários

Todo mês, somente nos EUA, 3 a 4,5 milhões de funcionários sair.

Em seis meses, um terço dos novos funcionários desiste. A fuga de talentos é um grande problema para muitas empresas porque, convenhamos, todos querem mais. É natural que os funcionários busquem uma remuneração maior por seu trabalho árduo.

De acordo com um relatório da PwC de 2021, 77% dos trabalhadores expressam vontade de aprender novas habilidades ou fazer um novo treinamento. Entretanto, apenas um em cada três acha que seu empregador atual oferece oportunidades de aprimoramento de suas habilidades.

Laura Baldwin, presidente da O'Reilly Media, destaca algo importante: 70% dos funcionários pensariam em trocar de empresa se soubessem que a nova investiria mais no desenvolvimento de seu pessoal. 94% dos funcionários permanecerão na empresa se o empregador atual investir em seu aprendizado de longo prazo.

Portanto, se você dirige uma empresa de pequeno ou médio porte, como garantir que seus melhores talentos não sejam roubados por empresas maiores?

A resposta é bastante simples.

Ofereça aos seus funcionários oportunidades de aprendizado abertas e envolventes para estimular o crescimento pessoal deles e para que permaneçam na empresa por mais tempo. O Lunch and Learn é uma das melhores maneiras de fazer isso acontecer.

Almoço e aprendizado como ferramenta de treinamento e desenvolvimento

Embora o ensino formal de assuntos essenciais seja crucial, o programa Lunch and Learn é uma ferramenta útil para o treinamento e desenvolvimento de funcionários ferramenta de treinamento e desenvolvimento. Embora um programa de almoço e aprendizado possa não ser crucial, ele contribui para o desenvolvimento profissional dos funcionários e para o crescimento geral dos negócios.

Um curso de treinamento formal e rígido não se adapta a todas as perspectivas.

Aqui estão alguns tópicos casuais perfeitos para suas sessões de Almoço e Aprendizado:

Saúde e bem-estar dos funcionários

Desenvolvimento de habilidades para a vida

Habilidades interpessoais

Desenvolvimento de habilidades de liderança

Treinamento em inclusão, diversidade e inteligência emocional

Novos modelos de negócios

Iniciativas de treinamento cruzado entre diferentes equipes e departamentos

Familiarização com novos produtos

Cursos de gerenciamento de tempo

Cursos opcionais de codificação e outros cursos técnicos

Cursos de autoajuda

Planejamento de progressão de carreira

Ser informal nessas situações lhe dá uma vantagem sobre a comunicação formal usual. Os tópicos que sugerimos têm algumas coisas em comum: eles estimulam a discussão, incentivam o engajamento e são pessoais, aplicando-se exclusivamente a cada indivíduo.

Mesmo em sessões informais, é essencial criar um plano bem elaborado e compartilhá-lo com seus colegas de equipe. Use modelos de planos de treinamento para criar planos baseados em cronograma para conduzir o evento. Eles economizam inúmeras horas devido à sua natureza pré-construída.

O modelo de estrutura de treinamento do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a capturar ideias, gerenciar alterações de design e acompanhar o progresso.

Desafios na organização de almoços e cursos e como superá-los

Os eventos de almoço e aprendizado deixam os funcionários felizes. Mas, se você estiver organizando um, é fundamental estar ciente dos desafios que o acompanham. Vamos falar sobre alguns deles:

1. Programação e restrições de tempo

A hora do almoço é quando seus funcionários descansam um pouco. A sessão precisa oferecer valor para que eles passem esse tempo com você. Mas isso é mais fácil de dizer do que fazer.

Você não quer consumir toda a hora do almoço; o objetivo é permitir que seus funcionários voltem ao trabalho sem se sentirem apressados.

Reagende suas reuniões em um instante com o recurso de arrastar e soltar no ClickUp Calendar View

Se você estiver organizando uma sessão que envolva diferentes departamentos, terá que se comunicar e obter a confirmação de várias equipes. Isso é um incômodo, não importa o tamanho da sua organização.

Aumente a participação agendando proativamente essas sessões por meio de Visualização do calendário do ClickUp . O recurso Reminders garantirá que seus colegas de equipe saibam quando será o evento e nunca percam uma sessão.

Gerencie seu trabalho no ClickUp com classificação perfeita de tarefas por status, prioridade, responsável e muito mais

2. Equipes remotas e híbridas

A parte "almoço" do programa Lunch and Learn não se encaixa muito bem para funcionários remotos. Portanto, não há muitos motivos para atrair uma grande multidão. Mas lembre-se de que o objetivo não é apenas os números; trata-se de impulsionar o crescimento pessoal e profissional.

Para que isso aconteça, garanta que todas as sessões sejam abertas a todos os membros da equipe, mesmo que eles não possam estar presentes pessoalmente. Alguns podem estar interessados, mas talvez não consigam comparecer devido a restrições de tempo.

Não basta colocar suas discussões on-line. Grave as sessões usando uma ferramenta como Clipe ClickUp e compartilhe-os com todos os funcionários para referência futura. Dessa forma, todos se mantêm informados.

Escolha gravar toda a sua tela, uma janela de aplicativo ou uma guia do navegador com o Clip do ClickUp e compartilhe com a equipe a partir de uma tarefa

Mantenha as discussões de alta qualidade para que eles fiquem ansiosos para participar da próxima. Inclua algumas fotos tentadoras de lanches deliciosos e saudáveis para garantir a qualidade!

3. Tópicos limitados ou desinteressantes

Criar um tópico atraente do zero é um desafio, especialmente um que faça com que os participantes participem e se envolvam ativamente.

Se não conseguir quebrar a cabeça para desenvolver algo realmente inspirador, você pode recorrer ao cérebro do futuro inteligência artificial generativa .

Aumente a eficiência gerando automaticamente resumos de reuniões, tópicos de comentários e status de projetos com o ClickUp Brain Cérebro do ClickUp entrará em ação aqui e o ajudará a gerar ideias para o Lunch and Learn e um esboço completo com prazo determinado para toda a sessão.

Combine essas sugestões de tópicos com uma rápida pesquisa com os funcionários usando a visualização de formulário do ClickUp para dar um toque mais humano. Tenha uma ideia dos tópicos nos quais seus funcionários realmente querem se aprofundar.

Almoçar e aprender com o ClickUp

As sessões de Lunch and Learn não são apenas sobre comida - são uma maneira inteligente de desenvolver sua equipe melhorar a comunicação e manter seus melhores talentos. A recompensa? Sua empresa cresce de forma constante, facilitando o aumento de escala.

Use a visualização Calendar e Reminders do ClickUp para agendar sessões de forma proativa, garantindo a participação ideal sem interferir nos intervalos de almoço. Para equipes remotas ou híbridas, torne as sessões acessíveis por meio de plataformas on-line e registre as discussões com o ClickUp Clip para referência futura.

FAQs comuns

1. Como fazer uma apresentação no almoço e aprender?

Para organizar uma apresentação de almoço e aprendizado bem-sucedida, defina objetivos claros, escolha tópicos atraentes que tenham repercussão entre os funcionários, garanta a acessibilidade remota e ofereça um espaço inspirador.

Use o ClickUp para agendamento eficiente, coleta de feedback e geração de tópicos. Torne suas discussões envolventes e ofereça um excelente almoço para acompanhá-las!

2. Como faço para organizar um Lunch and Learn virtual?

Selecione uma plataforma on-line fácil de usar, como o Zoom ou o Microsoft Teams, para organizar um almoço e aprendizado virtual em que os participantes possam trazer seu próprio almoço. Programe a sessão para se alinhar com o intervalo do almoço, mantendo-a concisa para respeitar o tempo dos participantes.

Escolha um tópico relevante e envolvente, garantindo que ele atenda aos interesses e às necessidades da sua equipe. Para manter um ambiente interativo, incentive a participação ativa por meio de enquetes, sessões de perguntas e respostas ou discussões em grupo.

Compartilhe detalhes por meio de sistemas de gerenciamento de projetos como o ClickUp, garantindo a acessibilidade para equipes remotas. Grave as sessões para referência futura, mantendo o espírito inclusivo e colaborativo dos eventos típicos de Almoço e Aprendizagem e, ao mesmo tempo, acomodando um ambiente virtual.

3. Qual é a outra maneira de dizer "Lunch and Learn"?

Outra forma de dizer "Lunch and Learn" poderia ser "Brown Bag Session" ou "Lunchtime Workshop" Esses termos são frequentemente usados de forma intercambiável para descrever sessões em que os funcionários se reúnem durante o almoço para aprender e discutir vários tópicos.