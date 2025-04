10 melhores geradores de planos de aula de IA para 2025

Como educador, o planejamento de aulas e tarefas semana após semana pode ser desgastante.

Seu melhor amigo nesse processo? Uma ferramenta de planejamento de aulas com IA que pode facilitar e agilizar muito a sua carga de trabalho!

Com as ferramentas baseadas em IA, você pode gerar planos de aula personalizados e se concentrar mais no que realmente importa: ensinar.

Para este artigo, testei mais de 20 geradores diferentes de planos de aula com IA (para que você não precise fazer isso) antes de reduzir para os meus 10 favoritos.

O que você deve procurar em um gerador de planos de aula com IA?

Embora a IA possa surpreendê-lo à primeira vista, nem todas as ferramentas são adequadas.

A melhor ferramenta de IA deve economizar muito tempo, ser muito fácil de acessar, ter a capacidade de criar habilidades de planejamento de aulas e integrar-se sem esforço à sua rotina de ensino.

Aqui estão alguns recursos obrigatórios que você deve procurar em um gerador de planos de aula com IA:

Alinhamento do currículo : Uma ferramenta de IA de primeira linha garantirá que seus planos de aula estejam alinhados com os padrões educacionais federais ou estaduais. Isso garante que suas aulas cubram tudo o que é importante

: Uma ferramenta de IA de primeira linha garantirá que seus planos de aula estejam alinhados com os padrões educacionais federais ou estaduais. Isso garante que suas aulas cubram tudo o que é importante Insights comportamentais : Algumas ferramentas avançadas de IA podem analisar o comportamento dos alunos em sala de aula, como quem está engajado e quem não está. Ao detectar tendências com antecedência, você pode melhorar a participação dos alunos

: Algumas ferramentas avançadas de IA podem analisar o comportamento dos alunos em sala de aula, como quem está engajado e quem não está. Ao detectar tendências com antecedência, você pode melhorar a participação dos alunos Integração entre disciplinas : O que torna uma ferramenta de IA excelente é a capacidade de misturar e combinar disciplinas em seus planos de aula gerados. Quer você esteja misturando matemática com ciências ou combinando história com um mapa-múndi em geografia, esse recurso o ajuda a criar aulas envolventes e dinâmicas para seus alunos

: O que torna uma ferramenta de IA excelente é a capacidade de misturar e combinar disciplinas em seus planos de aula gerados. Quer você esteja misturando matemática com ciências ou combinando história com um mapa-múndi em geografia, esse recurso o ajuda a criar aulas envolventes e dinâmicas para seus alunos Gamificação : A gamificação está tomando conta. Quero dizer, melhoraro desempenho dos alunos em 89,45% não é pouca coisa. Portanto, naturalmente, o direitoFerramenta de planejamento de aulas com IA oferecerá sugestões para gamificar o aprendizado - de questionários à distribuição de mapas-múndi virtualmente

: A gamificação está tomando conta. Quero dizer, melhoraro desempenho dos alunos em 89,45% não é pouca coisa. Portanto, naturalmente, o direitoFerramenta de planejamento de aulas com IA oferecerá sugestões para gamificar o aprendizado - de questionários à distribuição de mapas-múndi virtualmente Modelos personalizáveis: Não há duas turmas iguais, e seus planos de aula também não deveriam ser. Uma boa ferramenta de IA oferece modelos altamente personalizáveismodelos de planos de aula que se adaptam a diferentes estilos de ensino e oferecem aulas eficazes

10 melhores geradores de planos de aula de IA para educadores

Deixe-me pintar um quadro para você. É sexta-feira e você acabou de concluir uma semana inteira de aulas. Agora, você precisa planejar as aulas da próxima semana, organizar as tarefas e talvez incluir alguns módulos de treinamento.

É exaustivo. E é aqui que usando IA para planejamento de aulas pode ser incrivelmente útil.

Com base em minha pesquisa, aqui estão as melhores ferramentas de geração de planos de aula com IA para ajudá-lo a recuperar tempo, reduzir o estresse e manter seus alunos envolvidos.

1. ClickUp (melhor para planejamento de aulas e gerenciamento intuitivo de projetos)

Conheça o ClickUp, meu gerador de planos de aula com IA preferido.

Com o ClickUp, a criação de planos de aula não parece mais um processo longo e complexo. É uma plataforma completa que permite que você escreva seus planos de aula diretamente no Documentos do ClickUp .

Simplifique a criação e o gerenciamento de planos de aula com o ClickUp Docs

Simultaneamente, você pode organizar tudo, desde as tarefas até o progresso dos alunos.

E é aqui que a mágica acontece: o assistente de IA integrado do ClickUp, Cérebro do ClickUp permite gerar tarefas para cada estágio de planejamento de aula - seja definindo objetivos de aprendizagem, programando tarefas ou ajustando as aulas para alunos individuais.

Aperfeiçoe suas anotações com a AI Writing do ClickUp Brain

Os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp também ajudam com gerenciamento educacional -desde o gerenciamento de recursos acadêmicos até a criação e o compartilhamento de cronogramas de aulas.

Com o ClickUp, você pode escrever seus planos de aula, sincronizá-los com o Google Agenda e usar o ClickUp Brain para criar recursos adicionais, como preparação de questionários e materiais.

Melhores recursos do ClickUp

ClickUp Brain : Assistente com tecnologia de IA que faz o trabalho pesado, desde o brainstorming de ideias de aulas até o alinhamento com os padrões curriculares

: Assistente com tecnologia de IA que faz o trabalho pesado, desde o brainstorming de ideias de aulas até o alinhamento com os padrões curriculares Gerenciador de conhecimento de IA : Encontre instantaneamente respostas para suas perguntas e garanta que seus planos de aula sejam abrangentes e alinhados com as metas de aprendizagem

: Encontre instantaneamente respostas para suas perguntas e garanta que seus planos de aula sejam abrangentes e alinhados com as metas de aprendizagem Integração do Google Calendar : Sincronize seus planos de aula, reuniões e prazos perfeitamente em Google Agenda via ClickUp

Fique organizado com a integração do ClickUp com o Google Calendar

Personalizável Modelos de plano de aula: Um tesouro de modelos para se adequar ao seu estilo de ensino. Modifique-os facilmente para atender às necessidades de sua sala de aula

Modelos de plano de aula: Um tesouro de modelos para se adequar ao seu estilo de ensino. Modifique-os facilmente para atender às necessidades de sua sala de aula Quadros brancos para planejamento visual: Transforme ideias em tarefas com Quadros brancos do ClickUp -ótimo para alunos visuais e planejamento interativo de aulas

Limitações do ClickUp

Complexidade inicial: Com tantos recursos, pode parecer um pouco demais quando você está começando

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. LessonPlans.ai (melhor para geração de aulas personalizadas)

via LessonPlans.ai Conheça o LessonPlans.ai, seu novo companheiro de sala de aula com tecnologia de IA que promete tornar o planejamento de aulas 10 vezes mais rápido.

Projetado para educadores do ensino fundamental e médio com necessidades específicas, LessonPlans.ai permite que você crie planos de aula detalhados e envolventes com apenas alguns cliques. Basta inserir seu tópico e a IA fornece um plano pronto para uso com atividades e guias passo a passo.

A desvantagem é que o plano gratuito da ferramenta parece bastante limitado, e os planos pagos podem parecer um pouco caros demais.

Melhores recursos do LessonPlans.ai

Personalização : Adapte os planos gerados por IA ao seu estilo de ensino

: Adapte os planos gerados por IA ao seu estilo de ensino Guias passo a passo : Cada plano inclui um guia estruturado e fácil de seguir

: Cada plano inclui um guia estruturado e fácil de seguir Atividades envolventes : A IA sugere atividades divertidas e interativas que ajudam os alunos não apenas a aprender, mas também a reter o material

: A IA sugere atividades divertidas e interativas que ajudam os alunos não apenas a aprender, mas também a reter o material Compatibilidade com várias séries: Não importa se você está ensinando matemática, ciências ou literatura, o LessonPlans.ai pode gerar lições para qualquer disciplina e série

Limitações do LessonPlans.ai

Recursos gratuitos limitados: O nível gratuito oferece apenas uma prévia e, para desbloquear todo o potencial da ferramenta, você precisará fazer upgrade para a versão paga

Preços do LessonPlans.ai

Plano profissional : uS$ 49/ano

: uS$ 49/ano Educação e organizações sem fins lucrativos: Preços especiais disponíveis

3. Plano de aula de IA (melhor para criação de aulas alinhadas a padrões)

via Plano de aula de IA Essa plataforma com tecnologia de IA lhe dá o poder de criar planos de aula totalmente personalizados e alinhados aos padrões em minutos.

Precisa de um plano específico por idade que corresponda perfeitamente ao seu livro didático e aos padrões estaduais? Pronto. Deseja materiais de apoio como questionários, rubricas e planilhas? Não tem problema.

Além disso, a plataforma permite que você selecione entre vários formatos, garantindo que suas lições estejam alinhadas com os padrões educacionais e o estilo de ensino.

O que não é tão bom na ferramenta é sua complexidade; tive um pouco de dificuldade ao personalizar modelos e criar perfis de classe.

melhores recursos do #### AI Lesson Plan

Especialização no assunto : A IA é treinada como especialista em todas as matérias, garantindo que seus planos de aula sejam precisos e alinhados com os padrões curriculares

: A IA é treinada como especialista em todas as matérias, garantindo que seus planos de aula sejam precisos e alinhados com os padrões curriculares Assistência de aula totalmente personalizável : Você pode criar seus próprios modelos de planos de aula personalizados para atender às necessidades pessoais e educacionais

: Você pode criar seus próprios modelos de planos de aula personalizados para atender às necessidades pessoais e educacionais Memória de livros didáticos : A IA se lembra de todas as páginas de seus livros didáticos, permitindo que você integre facilmente o conteúdo em suas aulas

: A IA se lembra de todas as páginas de seus livros didáticos, permitindo que você integre facilmente o conteúdo em suas aulas Vários formatos de planos de aula : Escolha entre formatos populares como 5E, Taxonomia de Bloom e muito mais - tudo com um único clique

: Escolha entre formatos populares como 5E, Taxonomia de Bloom e muito mais - tudo com um único clique Criação abrangente de recursos: Crie sem esforço materiais de apoio, como rubricas, planilhas e avaliações para complementar seus planos de aula

Limitações do AI Lesson Plan

Nível gratuito limitado : O plano gratuito oferece apenas alguns recursos, o que significa que você precisará fazer upgrade para liberar todo o potencial

: O plano gratuito oferece apenas alguns recursos, o que significa que você precisará fazer upgrade para liberar todo o potencial Complexidade da configuração: A personalização de modelos e a configuração de perfis de classe podem levar algum tempo inicialmente

preços do #### AI Lesson Plan

Teste gratuito

Plano básico : uS$ 29/mensal

: uS$ 29/mensal Plano Enterprise: uS$247/faturado em três pagamentos

4. Learnt.ai (melhor para educação abrangente com tecnologia de IA)

via Aprendizado.ai Imagine ter um assistente superalimentado que pode lidar com tudo, desde o planejamento de aulas até a geração de quebra-gelos em segundos.

Esse é o Learnt.ai, o assistente de IA que faz tudo isso.

Com mais de 110 ferramentas baseadas em IA, o Learnt.ai ajuda você a realizar todas as tarefas, desde a criação de atividades interativas de e-learning até a geração de perguntas de pensamento crítico mais rápido do que o intervalo do almoço.

Melhores recursos do Learnt.ai

Mais de 110 ferramentas de IA : Desde a geração de planos de aula até a criação de tarefas resistentes à IA, o Learnt.ai tem uma ferramenta para quase todas as tarefas educacionais que você possa imaginar

: Desde a geração de planos de aula até a criação de tarefas resistentes à IA, o Learnt.ai tem uma ferramenta para quase todas as tarefas educacionais que você possa imaginar Ajudantes de IA : Pense neles como mini assistentes - prontos para ajudá-lo a fazer brainstorming, criar conteúdo e adicionar inspiração à sua próxima aula ou projeto

: Pense neles como mini assistentes - prontos para ajudá-lo a fazer brainstorming, criar conteúdo e adicionar inspiração à sua próxima aula ou projeto Memória de livros didáticos: Learnt.ai se lembra de tudo, o que lhe permite gerar conteúdo perfeitamente adaptado aos seus livros didáticos específicos

Limitações do Learnt.ai

Preço mais alto: O acesso às ferramentas de primeira linha e aos modelos de IA tem um preço mais alto, o que pode ser limitante para educadores preocupados com o orçamento

Preços do Learnt.ai

**Gratuito

Inicial : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Essenciais : $9/mês

: $9/mês Profissional: uS$ 39/mês

5. Magicschool.ai (melhor para soluções de IA tudo-em-um para escolas)

via Magicschool.ai Entre no futuro da educação com o MagicSchool.ai - uma plataforma baseada em IA projetada especificamente para escolas e educadores.

Com o MagicSchool.ai, os educadores podem acessar mais de 70 ferramentas de IA, desde geradores de planos de aula até IEP Ferramentas de escrita com IA .

A plataforma inclui até mesmo o MagicSchool for Students, um conjunto de ferramentas responsáveis alimentadas por IA projetado para desenvolver a alfabetização em IA e ajudar os alunos a usar a IA de forma eficaz (e segura).

O que me deixou decepcionado foi a extensibilidade da própria plataforma - há várias ferramentas a serem usadas e, como usuário de primeira viagem, isso me pareceu bastante complicado. Além disso, o plano gratuito me pareceu bastante limitado em termos da extensão em que eu poderia usar a IA.

Melhores recursos do MagicSchool.ai

Mais de 70 ferramentas de IA : Ajuda os educadores em tudo, desde planos de aula até avaliações escritas, IEPs e muito mais

: Ajuda os educadores em tudo, desde planos de aula até avaliações escritas, IEPs e muito mais Ferramentas de IA para alunos : mais de 40 ferramentas de IA responsáveis projetadas para que os alunos desenvolvam a alfabetização em IA e auxiliem no aprendizado sem substituir o pensamento crítico

: mais de 40 ferramentas de IA responsáveis projetadas para que os alunos desenvolvam a alfabetização em IA e auxiliem no aprendizado sem substituir o pensamento crítico Integração com LMS : Exportações com um clique para o Google Classroom, Microsoft e outros, facilitando a implementação da IA em seus fluxos de trabalho existentes

: Exportações com um clique para o Google Classroom, Microsoft e outros, facilitando a implementação da IA em seus fluxos de trabalho existentes Recursos de treinamento: Opções de treinamento integradas, como cursos de certificação e orientações em vídeo para ajudar os educadores a aproveitar ao máximo os recursos do MagicSchool

Limitações do MagicSchool.ai

Limites dinâmicos da camada gratuita: A versão gratuita tem limites de uso que podem flutuar com base na atividade geral da plataforma, o que pode ser frustrante para usuários avançados

Preços do MagicSchool.ai

MagicSchool Free : uS$ 0/mês

: uS$ 0/mês MagicSchool Plus : uS$ 99,96/ano

: uS$ 99,96/ano MagicSchool Enterprise: Preços personalizados

6. ChatGPT (melhor para planos de aula que economizam tempo e ideias criativas)

via ChatGPT O ChatGPT se tornou rapidamente um auxiliar útil para educadores que desejam economizar tempo em planos de aula, testes e até mesmo em avaliações.

Uma pesquisa constatou que **40% dos professores usam o ChatGPT pelo menos uma vez por semana para criar avaliações, enquanto 73% acreditam que ele tornou seus alunos mais produtivos.

Em geral, achei a ferramenta bastante útil. Entretanto, encontrei casos em que o resultado gerado era logicamente impreciso. Em comparação com outras ferramentas desta lista projetadas especificamente para educadores, o ChatGPT pareceu bastante insuficiente como gerador abrangente de planos de aula com IA

Melhores recursos do ChatGPT

Processamento de linguagem natural (NLP) : Gera respostas semelhantes às humanas, ajudando os professores a criar planos de aula, questionários e muito mais com facilidade

: Gera respostas semelhantes às humanas, ajudando os professores a criar planos de aula, questionários e muito mais com facilidade Planos de aula que economizam tempo : Crie planos de aula detalhados e personalizados em segundos. Basta pedir ao ChatGPT para criar um plano para qualquer série ou disciplina

: Crie planos de aula detalhados e personalizados em segundos. Basta pedir ao ChatGPT para criar um plano para qualquer série ou disciplina Criatividade aprimorada: Quer se trate de atividades extracurriculares ou ideias de projetos, o ChatGPT estimula a criatividade, oferecendo novas maneiras de envolver os alunos

Limitações do ChatGPT

Problemas de precisão : Embora o ChatGPT possa produzir respostas semelhantes às humanas, ele não faz verificação de fatos, portanto, verifique as informações antes de usá-lo em sala de aula

: Embora o ChatGPT possa produzir respostas semelhantes às humanas, ele não faz verificação de fatos, portanto, verifique as informações antes de usá-lo em sala de aula Conteúdo longo : O ChatGPT pode ter dificuldades para resumir textos mais longos ou fornecer resultados coesos ao lidar com conteúdo extenso

: O ChatGPT pode ter dificuldades para resumir textos mais longos ou fornecer resultados coesos ao lidar com conteúdo extenso Preocupações éticas: Existe a possibilidade de geração de conteúdo inadequado (por exemplo, preconceito, erros de lógica), portanto, a supervisão do professor é essencial quando os alunos o utilizam

ChatGPT Pricing

ChatGPT Free : $0

: $0 ChatGPT Plus: $20/mês

Comentários e avaliações do ChatGPT

G2 : 4.7/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 50 avaliações)

7. Auto Classmate (melhor para planos de aula selecionados e alinhados com o estado)

via Auto Classmate Com base no GPT-4, o Auto Classmate permite que você crie planos de aula totalmente personalizáveis, prontos para serem implementados em sua sala de aula com o mínimo de esforço.

Além disso, se você precisar de ajuda para refinar sua abordagem, o Chatbot de treinador instrucional com IA poderá orientá-lo.

No entanto, a ferramenta tem integrações limitadas com os principais sistemas de gerenciamento de aprendizagem, o que pode ser limitante para muitos educadores.

Melhores recursos do Auto Classmate

Chatbot de IA instrucional : Precisa de ajuda para ajustar sua aula? O chatbot de IA atua como um treinador instrucional virtual, oferecendo conselhos sobre como otimizar seus planos de ensino

: Precisa de ajuda para ajustar sua aula? O chatbot de IA atua como um treinador instrucional virtual, oferecendo conselhos sobre como otimizar seus planos de ensino Plano de aula e ferramenta de previsão de atividades : Preveja a dinâmica da sala de aula e os resultados antes mesmo de entrar em sala de aula, dando-lhe uma vantagem na preparação

: Preveja a dinâmica da sala de aula e os resultados antes mesmo de entrar em sala de aula, dando-lhe uma vantagem na preparação Geradores de atividades de engajamento : Adicione atividades interativas e centradas no aluno aos seus planos de aula com facilidade. Essas ferramentas ajudam a manter seus alunos envolvidos e entusiasmados

: Adicione atividades interativas e centradas no aluno aos seus planos de aula com facilidade. Essas ferramentas ajudam a manter seus alunos envolvidos e entusiasmados Gerador de perguntas do tipo "Você prefere ": Adicione instantaneamente perguntas divertidas e específicas da série para manter as discussões em sala de aula animadas e envolventes

Limitações do Auto Classmate

Modelo freemium : Os melhores recursos, como salvar e editar planos de aula, exigem uma assinatura premium

: Os melhores recursos, como salvar e editar planos de aula, exigem uma assinatura premium Integração com LMS: Atualmente, não há integração direta com as principais plataformas LMS, mas pode haver atualizações futuras

Preços do Auto Classmate

Auto Classmate premium : uS$ 10/mês para acesso a todas as ferramentas de IA, edição de planos de aula e coaching instrucional de IA.

: uS$ 10/mês para acesso a todas as ferramentas de IA, edição de planos de aula e coaching instrucional de IA. Preços para escolas ou distritos: Preços personalizados

8. Curipod (melhor para planejamento de aulas interativas e multimídia)

via Curipod Seja no ensino de matemática, ciências ou ELA, o Curipod oferece um tesouro de ferramentas para ajudá-lo a criar aulas dinâmicas e ricas em multimídia que estimulam os alunos a aprender. E com a análise incorporada, você pode acompanhar o envolvimento dos alunos para ver o que está funcionando - e ajustar o que não está.

Melhores recursos do Curipod

Planos de aula abrangentes : Insira um tópico ou objetivo e o Curipod gerará um esboço completo da aula com sugestões de atividades, conteúdo multimídia e perguntas para discussão

: Insira um tópico ou objetivo e o Curipod gerará um esboço completo da aula com sugestões de atividades, conteúdo multimídia e perguntas para discussão Modelos personalizáveis : Adapte facilmente o conteúdo gerado pela IA para se adequar ao seu estilo de ensino exclusivo e às necessidades da sala de aula

: Adapte facilmente o conteúdo gerado pela IA para se adequar ao seu estilo de ensino exclusivo e às necessidades da sala de aula Multimídia interativa : O Curipod oferece atividades de arrastar e soltar e conteúdo multimídia (vídeos, imagens, etc.) para tornar as aulas mais envolventes

: O Curipod oferece atividades de arrastar e soltar e conteúdo multimídia (vídeos, imagens, etc.) para tornar as aulas mais envolventes Análise do envolvimento do aluno : Acompanhe como os alunos interagem com a aula em tempo real, ajudando-o a ajustar sua abordagem para melhorar o envolvimento

: Acompanhe como os alunos interagem com a aula em tempo real, ajudando-o a ajustar sua abordagem para melhorar o envolvimento Integração com LMS: Integre perfeitamente o Curipod a plataformas como Google Classroom, Microsoft Teams e Clever para obter uma experiência de ensino ainda mais tranquila

Limitações do Curipod

Recursos avançados por trás do acesso pago: Recursos como insights dos alunos e traduções ilimitadas de aulas estão disponíveis apenas no plano premium School & District

Preços do Curipod

Plano básico : $0

: $0 Plano para escolas e distritos: uS$ 3.999/escola

9. Planboard (melhor para planejamento de aulas e avaliação sem esforço)

via Prancheta Criado pela Chalk, o Planboard é a solução perfeita para professores que desejam simplificar o planejamento, a avaliação e o acompanhamento - tudo a partir de seu smartphone ou laptop.

A melhor parte? É gratuito.

O Planboard oferece integração de padrões, disciplinas codificadas por cores e a capacidade de incorporar mídia avançada, como vídeos e documentos, aos seus planos de aula.

Além disso, ele se integra com o Google Classroom, para que você possa publicar aulas diretamente e manter seus alunos informados.

Melhores recursos do Planboard

Integração de padrões : Pesquise e adicione facilmente padrões estaduais, provinciais ou internacionais aos seus planos de aula e veja-os em um relance para referência rápida.

: Pesquise e adicione facilmente padrões estaduais, provinciais ou internacionais aos seus planos de aula e veja-os em um relance para referência rápida. Incorporação de mídia rica : Adicione vídeos, imagens, Google Docs e muito mais aos seus planos de aula para facilitar o acesso durante o ensino

: Adicione vídeos, imagens, Google Docs e muito mais aos seus planos de aula para facilitar o acesso durante o ensino Calendário incorporado : Organize o fluxo de suas aulas ao longo de dias, semanas ou meses com um calendário codificado por cores para uma programação rápida e rápida de assuntos

: Organize o fluxo de suas aulas ao longo de dias, semanas ou meses com um calendário codificado por cores para uma programação rápida e rápida de assuntos Sistema de notas : Acompanhe o progresso dos alunos com avaliação baseada em padrões e portfólios personalizáveis que podem incluir notas, imagens e vídeos

: Acompanhe o progresso dos alunos com avaliação baseada em padrões e portfólios personalizáveis que podem incluir notas, imagens e vídeos Integração com o Google Classroom: Integre perfeitamente seus planos de aula com o Google Classroom, publicando aulas com apenas um clique

limitações do #### Planboard

Programações rotacionais limitadas: Embora seja compatível com ciclos A/B, programações mais complexas podem exigir ajustes manuais

Preços do Planboard

Plano gratuito: $0

10. Teachology.ai (melhor para criação de aulas de IA com reconhecimento pedagógico)

via Teachology.ai A Teachology.ai oferece um conjunto de ferramentas orientadas por IA projetadas para economizar tempo e esforço dos educadores.

Mas o foco não está apenas na velocidade, mas também na qualidade. Com sua IA sensível à pedagogia, você criará conteúdo rápido, alinhado aos padrões educacionais e rico em resultados de aprendizagem.

Desde a geração de questionários até a criação de unidades inteiras de trabalho, o Teachology.ai lhe dá o poder de se concentrar no que realmente importa: ensinar.

Teachology.ai melhores recursos

Planos de aula em vários formatos : Elabore lições em minutos e exporte-as para seus formatos favoritos, como Word, PDF ou Markdown

: Elabore lições em minutos e exporte-as para seus formatos favoritos, como Word, PDF ou Markdown Ferramentas de avaliação ricas : Crie avaliações completas com critérios de marcação robustos e orientados por rubricas para simplificar seu processo de classificação

: Crie avaliações completas com critérios de marcação robustos e orientados por rubricas para simplificar seu processo de classificação Alinhado aos padrões : Independentemente de estar ensinando nos EUA, na Austrália ou em qualquer outro lugar, o Teachology ajuda a alinhar suas lições aos padrões relevantes (Common Core, TEKS, etc.)

: Independentemente de estar ensinando nos EUA, na Austrália ou em qualquer outro lugar, o Teachology ajuda a alinhar suas lições aos padrões relevantes (Common Core, TEKS, etc.) Unidades de trabalho personalizáveis : Crie cursos e unidades interdisciplinares que podem ser ministrados ao longo de semanas ou meses, todos adaptados aos seus resultados de aprendizagem específicos

: Crie cursos e unidades interdisciplinares que podem ser ministrados ao longo de semanas ou meses, todos adaptados aos seus resultados de aprendizagem específicos Feedback personalizado: Use a IA para gerar comentários de relatórios personalizados para cada aluno, economizando horas de trabalho administrativo

Limitações do Teachology.ai

Recursos gratuitos limitados : A versão gratuita oferece acesso restrito a créditos de IA, tamanhos de upload e recursos. Você precisará fazer upgrade para obter recursos mais robustos

: A versão gratuita oferece acesso restrito a créditos de IA, tamanhos de upload e recursos. Você precisará fazer upgrade para obter recursos mais robustos Acesso básico à API: O acesso completo à API e ao Studio só vem com o plano Pro, que pode ser necessário para usuários mais avançados

Preços da Teachology.ai

Plano gratuito : uS$ 0/mês

: uS$ 0/mês Plano inicial : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Plano Pro: uS$ 12/mês

Lição Um: Domine sua sala de aula com o ClickUp

Se você acha que apenas os alunos estão usando a IA para seus estudos, pense novamente.

Mais da metade da força de ensino global agora usa IA em suas rotinas diárias, com 32% confiando para os planos de aula.

Mas vamos ser honestos: professores como você, com agendas lotadas, precisam de mais do que conteúdo gerado por IA. Você precisa de uma ferramenta abrangente para armazenar, organizar e reciclar seu trabalho sem esforço.

É aí que entra o ClickUp. O ClickUp combina o poder da IA com recursos de gerenciamento de projetos para ajudar educadores como você a criar e gerenciar planos de aula com facilidade.

Se você deseja simplificar seu fluxo de trabalho e gerenciar seus planos de aula sem esforço.. registre-se no ClickUp hoje.