10 melhores ferramentas de resumo de artigos de pesquisa para obter percepções rápidas

O gerenciamento de prazos e inúmeras tarefas torna exaustiva e impossível a análise de estudos de pesquisa. Nem sempre é prático ler artigos detalhados para extrair os principais insights para o seu trabalho.

É por isso que estou recorrendo a resumos de artigos de pesquisa com tecnologia de IA.

Essas ferramentas fornecem resumos concisos e práticos, poupando-lhe horas de trabalho manual.

Neste blog, examinaremos alguns dos melhores geradores de resumos de artigos de pesquisa que minha equipe e eu testamos. E então, você está pronto para finalmente fechar essas guias abertas? 🗃️

O que você deve procurar em um resumidor de artigos de pesquisa?

Ao selecionar um resumidor de artigos de pesquisa, é importante concentrar-se nos recursos que tornarão seu processo mais fácil e eficiente. Os melhores resumidores oferecem um equilíbrio entre desempenho, experiência do usuário e flexibilidade. Aqui estão os principais recursos que devem ser priorizados:

Precisão: Deve ser capaz de extrair as ideias principais, mantendo intactos os detalhes essenciais

Deve ser capaz de extrair as ideias principais, mantendo intactos os detalhes essenciais Velocidade: A ferramenta precisa resumir os artigos de pesquisa rapidamente, economizando seu valioso tempo

A ferramenta precisa resumir os artigos de pesquisa rapidamente, economizando seu valioso tempo Facilidade de uso: Uma interface simples e fácil de usar torna a navegação na ferramenta descomplicada

Uma interface simples e fácil de usar torna a navegação na ferramenta descomplicada Integração: Deve funcionar bem com outras plataformas, permitindo que você alterne entre aplicativos sem problemas

Deve funcionar bem com outras plataformas, permitindo que você alterne entre aplicativos sem problemas Personalização: Você deve poder ajustar as configurações, como a duração do resumo ou o foco, para atender às suas necessidades

Você deve poder ajustar as configurações, como a duração do resumo ou o foco, para atender às suas necessidades Retenção de detalhes: O resumidor deve simplificar o conteúdo sem perder informações essenciais

Fato divertido: A primeira revista acadêmica conhecida, Philosophical Transactions, foi publicada pela Royal Society of London em 1665. Hoje, existem mais de 30.000 periódicos revisados por pares em todo o mundo!

Os 10 melhores resumidores de artigos de pesquisa

Aqui está a minha lista das 10 melhores ferramentas que me ajudaram a extrair rapidamente os pontos principais de artigos acadêmicos sem me perder nos detalhes. 👇

1. ClickUp (melhor para gerenciamento e resumo de documentação de IA)

Use o ClickUp para gerar resumos ilimitados para vários trabalhos de pesquisa ClickUp é uma solução completa de gerenciamento de trabalho e ferramenta de colaboração de documentos que lida com gerenciamento de pesquisa, planejamento e organização de projetos.

Escreva e resuma trabalhos de pesquisa com o ClickUp Brain

Todas as funcionalidades do ClickUp são totalmente integradas com o Cérebro do ClickUp o ClickUp Brain é o assistente de IA proprietário da ferramenta. Ele pode condensar rapidamente longos artigos de pesquisa em resumos concisos, extraindo pontos-chave e detalhes essenciais. Recursos avançados do ClickUp Brain incluem responder a perguntas sobre suas tarefas, documentos e pessoas, gerenciar todo o seu espaço de trabalho e até mesmo gerar conteúdo - tudo em um só lugar. Ele foi projetado para otimizar seu fluxo de trabalho e aumentar a produtividade.

Resuma rapidamente documentos extensos no ClickUp Docs com o Brain

Para resumir artigos de pesquisa, você pode adicioná-los diretamente ao Documentos do ClickUp . O Docs permite que você crie, edite e colabore em documentos em tempo real. Quando seu artigo estiver no Docs, deixe que o Brain assuma o controle para gerar um resumo preciso.

Você pode adaptar o tom, a legibilidade e a profundidade do resumo para diferentes públicos. Quer você precise de uma visão geral direta ou de uma análise mais detalhada, o Docs e o Brain tornam o processo eficiente e flexível.

Mais informações, Resumo do ClickUp AI e geração de atualizações permite que você crie resumos e atualizações de suas tarefas e documentos com apenas alguns cliques.

Economize tempo e esforço resumindo tópicos e muito mais usando o ClickUp Brain

O ClickUp também inclui uma ampla gama de modelos que podem ser personalizados para atender às suas necessidades de pesquisa e resumo. Há modelos para todos os casos de uso possíveis, desde o planejamento de pesquisa até documentação de processos .

Melhores recursos do ClickUp

Resuma qualquer coisa: Gere rapidamente resumos de notas de pesquisa, capítulos de livros ou mensagens de bate-papo diretamente no ClickUp

Gere rapidamente resumos de notas de pesquisa, capítulos de livros ou mensagens de bate-papo diretamente no ClickUp Adicione um resumo: Insira um bloco de resumo gerado automaticamente para fornecer uma visão geral rápida de um documento ou página

Insira um bloco de resumo gerado automaticamente para fornecer uma visão geral rápida de um documento ou página **Identificar itens de ação ou próximas etapas de seus documentos, bate-papos e notas de pesquisa com IA

Gerenciamento de projetos: Habilite fluxos de trabalho conectados com documentos integrados, painéis em tempo real emodelos para resumos de projetos Limitações do ClickUp

O resumo de documentos que não sejam do ClickUp, como PDFs ou arquivos externos, pode exigir uma etapa extra para carregá-los

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Scholarcy (melhor para resumir pesquisas acadêmicas e livros didáticos)

Via: Acadêmico O Scholarcy resume qualquer documento, artigo ou livro didático que você jogar nele. Recentemente, ele também adicionou suporte para resumir vídeos do YouTube.

A ferramenta de resumo também transforma blocos de texto complexos em flashcards com os quais você pode interagir. Além disso, você pode fazer anotações e anotações à medida que organiza seu trabalho de pesquisa.

Melhores recursos do Scholarcy

Personalize seus resumos para que correspondam ao seu estilo de leitura com o 'Enhance'

Salve resumos na forma de flashcards e armazene-os em sua biblioteca

Use extensões de navegador para gerar resumos diretamente de artigos on-line sem sair da página

Exporte resumos em diferentes formatos para facilitar a integração com outras ferramentas

Limitações acadêmicas

O tempo de processamento é relativamente mais lento

Alguns recursos úteis, como o acesso à Biblioteca Scholarcy, exigem uma assinatura paga

Preços do Scholarcy

Plano gratuito

Scholarcy Plus: US$ 4,99/mês

Classificações e resenhas do Scholarcy

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Quillbot Summarizer (melhor para resumos rápidos e sem complicações)

Via: Quillbot O resumidor de IA gratuito do Quillbot condensa e lista os pontos principais de qualquer artigo, paper ou documento. Ele permite que você escolha o resultado: marcadores ou parágrafos tradicionais.

Outra adição interessante para melhor planejamento de pesquisa é a capacidade de escolher o tamanho do resumo gerado com um controle deslizante.

Melhores recursos do Quillbot Summarizer

Gerar resumos como parágrafos ou marcadores

Obter uma comparação lado a lado do resultado com o texto original

Melhore a qualidade do texto com ferramentas de paráfrase e verificações gramaticais integradas

Ajuste o tamanho do resumo usando um controle deslizante

Limitações do Quillbot Summarizer

A versão gratuita está limitada a resumir apenas 600 palavras de cada vez

Não é adequada para resumir artigos mais longos e capítulos de livros

Preços do Quilbot Summarizer

Plano gratuito

Quillbot Premium: US$ 4,17/mês (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Quillbot Summarizer

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

4,4/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 120 avaliações)

fato divertido: Embora a revisão por pares tenha se tornado a prática padrão para validar pesquisas no século XX, o termo em si foi usado pela primeira vez em 1700.

4. Otio (melhor para pesquisadores que procuram um resumidor e editor tudo-em-um)

Via: Otio O Otio é um assistente de pesquisa com tecnologia de IA que resume e conversa com seus documentos. Ele permite que você escreva e edite documentos em um editor de texto com IA. A ferramenta pode gerar automaticamente resumos de várias fontes, incluindo PDFs e vídeos do YouTube.

Melhores recursos do Otio

Obtenha resumos detalhados e estruturados de documentos, links de blogs e vídeos do YouTube

Automatize fluxos de trabalho de pesquisa complexos e repetitivos com o criador de automação do Otio

Simplifique a edição e parafraseamento de rascunhos usando o editor de texto integrado para obter resultados de alta qualidade

Envolva-se diretamente com seus artigos de pesquisa por meio de modelos avançados como GPT 4o, Claude 3.5 e Mistral para obter insights mais profundos

Limitações do Otio

Controle limitado sobre o estilo dos resumos gerados

Preços do Otio

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Otio

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

Arquivo de modelos: Desde a formulação dos objetivos da pesquisa até a definição da metodologia, cronogramas e principais marcos, modelos de visão geral do projeto assegure que todos os aspectos do seu documento sejam bem estruturados e fáceis de gerenciar.

5. Paper Digest (melhor para pesquisadores STEM e de ciências humanas)

Via: Resumo do artigo O Paper Digest é uma ferramenta bem conhecida entre os pesquisadores acadêmicos.

Ele resume revisões confiáveis da literatura e oferece suporte a sessões de resposta a perguntas com base na literatura e nos arquivos PDF fornecidos, o que o torna um recurso valioso para pesquisas aprofundadas.

A melhor parte? O Paper Digest faz tudo isso evitando a maior armadilha dos sistemas baseados em IA - alucinações. Ele garante que todo o conteúdo gerado seja baseado em evidências verificáveis.

Melhores recursos do Paper Digest

Escreva revisões abrangentes da literatura com base em informações factuais

Acesse um gráfico de conhecimento tecnológico em escala industrial com atualizações em tempo real de centenas de fontes

Identifique as principais tendências e lacunas nas pesquisas existentes em qualquer campo do conhecimento

Limitações do Paper Digest

Pode haver um viés inerente na seleção de artigos

As opções de exportação são limitadas

Preços do Paper Digest

Grátis

Planos Premium: A partir de US$ 6,66/mês

Classificações e resenhas do Paper Digest

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Resoomer (melhor para resumir páginas da Web diretamente em seu navegador)

Via: Retorno O Resoomer é uma ferramenta de resumo com tecnologia de IA. Ela transforma grandes volumes de texto em resumos concisos, concentrando-se nas principais ideias e argumentos do conteúdo.

A ferramenta também permite que você resuma o texto a partir de imagens. Outro recurso de destaque é o assistente de leitura, que permite que você faça perguntas sobre o documento para obter uma compreensão mais profunda.

Melhores recursos do Resoomer

Usa algoritmos avançados para identificar ideias e fatos importantes em diferentes tipos de texto

Suporta mais de 66 idiomas, incluindo inglês, francês, português e espanhol

Lidar com vários formatos, como PDFs, DOCX, imagens e vídeos, para resumir uma variedade de conteúdos

Destaque frases essenciais do texto original e inclua-as no resumo para melhor compreensão

Limitações do resumidor

Pode ter dificuldades com documentos muito longos, levando a resumos menos precisos

Opções de personalização limitadas para os resumos

Preços do Resoomer

Plano gratuito

Plano Pro: A partir de US$ 12,99

Classificações e resenhas do Resoomer

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Fato divertido: Alguns projetos de pesquisa podem envolver grandes equipes internacionais, às vezes resultando em artigos com milhares de coautores. Por exemplo, o estudo COVIDSurg Collaborative and GlobalSurg Collaborative, publicado em 2021, detém o recorde com surpreendentes 15.025 autores, tornando-o o artigo acadêmico revisado por pares com mais coautores, conforme listado por Guinness World Records .

7. SciNote Manuscript Writer (melhor para usuários existentes do SciNote e equipes de laboratório)

Via: SciNote O SciNote Manuscript Writer é um recurso avançado integrado à plataforma de caderno de laboratório eletrônico (ELN) do SciNote. Ele usa IA para ajudar os pesquisadores a redigir manuscritos científicos.

Com base nos dados armazenados, ele também cria seções importantes, como introdução, materiais e métodos, resultados e referências.

Melhores recursos do SciNote Manuscript Writer

Gera rascunhos estruturados de manuscritos científicos com IA

Crie rascunhos iniciais de manuscritos extraindo diretamente dos dados de pesquisa existentes

Integre-se ao SciNote ELN para usar dados registrados e referências de periódicos de acesso aberto

Edite e amplie os rascunhos para incluir discussões e conclusões com base em suas descobertas

Limitações do SciNote Manuscript Writer

É benéfico apenas para pesquisadores e cientistas que trabalham em laboratórios

Não é um produto autônomo; requer um plano SciNote pago

Preços do SciNote Manuscript Writer

Preços personalizados

Classificações e resenhas do SciNote Manuscript Writer

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 50 avaliações)

Arquivo de modelos: Seja conduzindo um estudo individual ou colaborando com uma equipe, estes modelos de rastreadores de projetos garantir que todas as fases de sua pesquisa sejam contabilizadas.

8. Linguix AI Summarizer (melhor para aprimorar a redação acadêmica e profissional)

Via: Linguagem Em sua essência, o Linguix é um Ferramenta de escrita com IA projetada para tornar qualquer tipo de redação clara e sem erros. No entanto, seus recursos vão além da assistência básica de redação para dar suporte também às equipes de marketing, vendas e suporte ao cliente.

Além da verificação gramatical e ortográfica em vários idiomas, ele inclui um assistente de redação com IA, reescritor de texto, gerador de pontuação de conteúdo e muito mais, oferecendo um conjunto completo de ferramentas para qualquer necessidade de redação.

Melhores recursos do Linguix AI Summarizer

Obtenha um assistente de IA para várias verticais de negócios, como vendas, marketing e suporte ao cliente

Condense textos extensos em resumos concisos e coerentes com recursos de processamento de linguagem natural (NLP)

Integre-se facilmente a todos os navegadores comuns (Chrome, Safari, Firefox, Opera) e ao Google Workspace

Limitações do Linguix AI Summarizer

Depende do navegador e tem funcionalidade limitada com aplicativos não baseados na Web

O resumidor não pode ser acessado como uma ferramenta autônoma

Preços do Linguix AI Summarizer

Avaliação gratuita

Plano Premium: US$ 5,99/mês (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Linguix AI Summarizer

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

9. SummarizeBot (melhor para gerar resumos de várias fontes)

Via: UPDF O SummarizeBot é a única ferramenta desta lista alimentada por blockchain e IA. Ela foi projetada para resumir textos, links, áudios e imagens. A plataforma usa um algoritmo de resumo científico exclusivo, prometendo resumos precisos e sem erros.

Ela funciona de forma um pouco diferente de outras ferramentas: você compartilha seu conteúdo com o bot por meio do Facebook Messenger ou do Slack. O bot processa as informações em tempo real e fornece resultados em segundos.

Melhores recursos do SummarizeBot

Resume vários tipos de conteúdo, incluindo links da Web, documentos, imagens e arquivos de áudio

Extrai palavras-chave importantes e fragmentos-chave para uma rápida compreensão dos principais tópicos

Obtenha resumos de notícias de mais de 50.000 fontes digitando "últimas" ou "notícias + assunto

Acesse via Facebook Messenger e Slack sem a necessidade de instalações de aplicativos adicionais

Integre a API para obter recursos avançados, como análise de sentimentos e detecção de notícias falsas

Limitações do SummarizeBot

Atualmente, ele só se integra ao Messenger e ao Slack

Não oferece suporte para resumo de vídeo

Preços do SummarizeBot

Grátis

API comercial: A partir de US$ 179/mês

Classificações e resenhas do SummarizeBot

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Genei (melhor para resumo de artigos acadêmicos com extração de palavras-chave)

Via: Gênero Genei é um profissional Resumidor de documentos com IA e ferramenta de pesquisa para produção de conteúdo e redação acadêmica. Ele gera instantaneamente um resumo e uma lista de palavras-chave que ocorrem com frequência no artigo de pesquisa ou na revisão da literatura.

A plataforma também o ajuda a organizar artigos de pesquisa e outros documentos, armazenando-os em projetos e pastas personalizáveis.

Melhores recursos do Genei

Gera automaticamente resumos de documentos, dividindo-os em seções e pontos-chave, com hiperlinks para facilitar a consulta

Escolha entre vários algoritmos de resumo, incluindo o resumo de vários documentos

Extrai e classifica palavras-chave de documentos com base na relevância e na frequência, com acesso com um clique às ocorrências no texto ou com a opção de adicioná-las às anotações

Expanda ou refine as anotações em uma prosa mais desenvolvida com as ferramentas de escrita do GPT-3

Limitações do Genei

Limita-se a resumir arquivos de texto

Não há plano gratuito disponível

Preços do Genei

Genei Basic : uS$ 10/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 10/mês (cobrado anualmente) Genei Pro: $32/mês (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações do Genei

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4.8/5 (25+ avaliações)

Resuma as principais descobertas de artigos de pesquisa com o ClickUp

Se você estiver procurando mais do que apenas um resumidor de IA - algo que possa otimizar todo o seu fluxo de trabalho - minha principal escolha é o ClickUp.

Além de artigos de pesquisa, o ClickUp Brain transforma transcrições de reuniões, linhas de tarefas e documentos extensos em um resumo conciso. Deseja extrair informações importantes de um artigo de pesquisa específico? Não tem problema. Precisa condensar um artigo? Pronto.

O que está esperando? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!