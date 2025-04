Monday vs. HubSpot: Qual é o melhor CRM em 2025?

Se existe uma ferramenta inegociável para suas equipes de vendas, é o software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), e por um bom motivo.

Sem um sistema de CRM, suas equipes de vendas provavelmente gerenciarão a comunicação com o cliente, as informações de leads e as atividades de vendas em planilhas desatualizadas e várias ferramentas desconexas.

Isso significa que os agentes de vendas ficarão presos em um ciclo interminável de entrada manual de dados, além do tempo gasto navegando em planilhas para localizar as informações exatas necessárias para alcançar leads potenciais.

Felizmente, quer você seja uma organização de vendas em crescimento ou uma empresa, uma rápida pesquisa no Google lhe dirá que não há escassez de soluções de CRM no mercado.

Neste blog, analisamos dois concorrentes populares no domínio do CRM, Monday vs. Hubspot, para ajudá-lo a escolher um que possa atender às suas necessidades comerciais. Também compartilhamos uma ferramenta bônus que supera as limitações do Monday CRM e do Hubspot. 🏆

O que é o Monday CRM?

O Monday CRM é uma suíte de vendas desenvolvida pela Monday.com. Ele é usado por empresas de todos os portes e setores, como o imobiliário, software e serviços de TI, bens de consumo e saúde.

via CRM de segunda-feira Uma vantagem do Monday CRM é que ele é altamente personalizável. Sua configuração sem código significa que você pode adaptar a plataforma para atender aos seus processos de vendas e fluxos de trabalho. Ele melhora a visibilidade dos processos de vendas e oferece ferramentas de colaboração integradas para permitir o trabalho em equipe nas atividades de vendas e nas interações com os clientes.

Recursos de CRM de segunda-feira

Aqui está uma visão geral rápida dos recursos do Monday CRM e como eles podem ajudá-lo a gerenciar seu pipeline de vendas e otimizar o desempenho da equipe.

Recurso nº 1: Gerenciamento de contatos

Esse recurso ajuda a gerenciar de forma centralizada as informações de contato, como nomes, endereços de e-mail, números de telefone e outros detalhes importantes. As equipes de vendas podem acessar prontamente as informações mais recentes durante o contato.

via CRM de segunda-feira O Monday CRM oferece uma interface visual simples com opções de segmentação e filtragem que permitem encontrar leads e contatos específicos para marketing altamente direcionado. Além disso, você pode personalizar o Monday CRM para se adequar ao seu ciclo de vendas. Edite os vários estágios do negócio adicionando ou removendo colunas para melhor se adequar ao seu processo de gerenciamento de pipeline.

Dica profissional: Use ferramentas de colaboração do cliente para gerenciar sua documentação de integração, solicitações de projetos, entregas e feedback em um só lugar.

Recurso nº 2: Captura de leads

Os formulários de geração de leads do Monday CRM facilitam a captura e o gerenciamento de informações de leads. Implemente esses formulários em seu site, páginas de mídia social e webinars para registrar informações de contato, e o banco de dados do CRM as armazenará automaticamente. Adicione o logotipo da sua empresa, altere as cores e escolha os campos a serem incluídos nos formulários para capturar as informações mais importantes para você.

Recurso nº 3: IA de segunda-feira

O recurso de IA do Monday permite que você crie fórmulas para simplificar os relatórios de pipeline. Por exemplo, crie fórmulas para calcular a receita total ou rastrear as taxas de conversão em diferentes estágios.

Recurso nº 4: Dashboards

Os painéis do Monday permitem otimizar os processos de vendas e obter uma visão geral de alto nível das métricas essenciais de vendas em um único layout. Você também pode acompanhar seus orçamentos, o progresso das negociações e o desempenho da equipe usando painéis. O Monday CRM oferece vários widgets para personalizar seus painéis e controlar como você deseja que os dados sejam exibidos.

Preços do Monday CRM

Gratuito para sempre

Básico : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Standard : $20/mês por usuário

: $20/mês por usuário Pro : uS$ 33/mês por usuário

: uS$ 33/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

O que é a HubSpot?

O HubSpot Sales Hub é uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente criada para que pequenas e médias empresas gerenciem suas interações com os clientes com facilidade. Ele oferece uma plataforma centralizada e fácil de usar, na qual é possível armazenar e gerenciar informações de contato, rastrear interações com clientes e visualizar seu pipeline de vendas.

Recursos do HubSpot

A HubSpot oferece recursos que eliminam o atrito dos processos de vendas e ajudam seus agentes de vendas a trabalhar com mais eficiência. Vamos explorá-los em detalhes.

Recurso nº 1: Gerenciamento de pipeline

A plataforma de CRM da HubSpot oferece uma visão panorâmica de todo o seu ciclo de vendas. Veja em que estágio cada negócio se encontra e quais ações são necessárias para levá-lo adiante.

via HubSpot Você pode personalizar seu pipeline de vendas adicionando, excluindo ou editando etapas do negócio usando a interface de arrastar e soltar da HubSpot. Isso significa que você pode personalizar o pipeline de vendas para que ele se alinhe à maneira de gerenciar leads e fechar negócios da sua empresa.

Dica profissional: Melhore seu comunicação com o cliente estratégia definindo metas mensuráveis, estabelecendo expectativas desde o início e praticando a escuta ativa.

Recurso nº 2: Insights comerciais

Os insights de negócios da HubSpot ajudam você a encontrar informações sobre prospects rapidamente. O CRM tem um banco de dados de mais de 20 milhões de empresas. Portanto, se você tiver o endereço de e-mail corporativo de um cliente potencial, a HubSpot preencherá automaticamente todos os outros detalhes relevantes, como tamanho da empresa, setor, receita e muito mais.

Dica Profissional 💡: Use técnicas de gerenciamento de projetos de vendas como estabelecer metas claras, definir marcos e estabelecer canais de comunicação eficazes para otimizar seu processo de vendas.

Recurso nº 3: IA da HubSpot

A solução de IA da HubSpot, Breeze, lida com tarefas como fazer anotações de reuniões, atualizar registros e gerar mensagens de divulgação para as equipes de vendas. A solução de IA integrada permite que as equipes de vendas analisem as interações com os clientes e os negócios anteriores.

Recurso nº 4: software de painel e relatórios

A HubSpot oferece um local centralizado onde você pode visualizar todos os seus dados importantes. Ele permite a criação de painéis personalizados e relatórios abrangentes para ajudar as equipes de vendas a obter insights sobre as principais métricas.

As equipes multifuncionais podem conectar os processos de marketing e vendas para obter uma visão abrangente do desempenho da campanha. Integrações da HubSpot com mais de 1.000 ferramentas tornam a transferência de dados entre fontes de negócios livre de erros e garantem que suas equipes de vendas tenham dados oportunos para fechar mais negócios.

Dica profissional: Criar Relatórios de CRM e transformá-los em tabelas e gráficos visuais para representar melhor seu pipeline de vendas e prever a probabilidade de fechamento de negócios.

Preços da Hubspot

Gratuito para sempre

Profissional : uS$ 100/mês por usuário

: uS$ 100/mês por usuário Enterprise: uS$ 150/mês por usuário

💡 Bônus: Veja o que você pode fazer com Integração do HubSpot e do ClickUp :

Agregue valor ao cliente mais rapidamente conectando os fluxos de trabalho do HubSpot e do ClickUp

Acelere as entregas de projetos com automação

Visualize os dados do cliente (negócios e status do cliente) em sua plataforma de gerenciamento de projetos

Monday CRM vs. HubSpot: Comparação de recursos

Tanto a HubSpot quanto o Monday CRM oferecem recursos exclusivos para gerenciar interações com clientes e dados de leads. No entanto, se estiver comparando o Monday CRM com a HubSpot, qual deles você deve escolher para a sua empresa?

Aqui está uma visão tabular das diferenças entre a HubSpot e o Monday CRM para rastrear os esforços de vendas e gerenciar fluxos de trabalho.

HubSpot HubSpot Monday CRM Gerenciamento de vendas Gerenciamento avançado de pipeline com 7 estágios de negócios padrão A representação visual dos diferentes estágios do ciclo de vendas é representada em um quadro Kanban. Automação Automação avançada para fluxos de trabalho de várias etapas, como envio de e-mails e agendamento de reuniões Automação básica para atribuição de leads e atualizações de status Inteligência de vendas Acesso a um banco de dados de mais de 20 milhões de empresas, eliminando a necessidade de pesquisa manual Requer a criação de formulários personalizados de captura de leads para registrar informações de contato Inteligência artificial IA inteligente para previsões preditivas e pontuação de leads IA para automatizar a geração de tarefas, a composição de e-mails e a geração de conteúdo. Falta de recursos avançados de IA Gerenciamento de dados Painéis detalhados para relatórios granulares e visões gerais de alto nível Painéis personalizáveis, mas limitados apenas a visões gerais de alto nível Preço No limite superior, pois integra recursos de vendas e marketing em uma única suíte Preço acessível com funcionalidades básicas de CRM

Continue lendo para ter uma visão mais detalhada de como essas plataformas diferem em suas ofertas, apesar de terem recursos semelhantes.

Recurso nº 1: Gerenciamento de vendas

O Hub de Vendas da HubSpot oferece recursos avançados de gerenciamento de pipeline para visualizar seu processo de vendas e identificar bloqueios nele. Por padrão, o CRM da HubSpot tem sete estágios de negócios, representando as principais fases do seu ciclo de vendas.

O Monday Sales CRM também oferece um recurso de gerenciamento de vendas chamado Gerenciamento de contatos. Os negócios são representados visualmente em um quadro Kanban em diferentes colunas para marcar os diferentes estágios. As automações estão disponíveis para atividades como atribuições de leads, atualizações de status e lembretes.

Vencedor 🏆: Depende do seu caso de uso:

Para automação avançada, a HubSpot combina os esforços de vendas e marketing com automação de marketing por e-mail e gerenciamento de pipeline

Para o gerenciamento visual de pipeline, o Monday CRM com negócios de vendas representados no quadro Kanban

recurso ### #2: inteligência de vendas

O banco de dados de insights de negócios da HubSpot, com mais de 20 milhões de empresas, elimina a necessidade de pesquisa manual. Esse recurso é útil para agentes de vendas que desejam localizar rapidamente informações sobre leads potenciais.

Com o Monday CRM, no entanto, você precisará gastar tempo criando formulários personalizados para capturar detalhes de leads.

Vencedor 🏆: A HubSpot é a vencedora aqui por causa de seu aspecto de economia de tempo para encontrar informações essenciais para engajar prospects.

Recurso nº 3: inteligência de automação de CRM

O Breeze da HubSpot ajuda o seu fluxo de trabalho de vendas, fornecendo insights preditivos sobre as projeções da sua equipe. Você pode usar essas informações do cRM colaborativo para prever a receita e eliminar os gargalos antes que eles aumentem.

O Monday AI, por outro lado, automatiza a geração de tarefas e auxilia na criação de e-mails, geração de conteúdo e criação de fórmulas.

Vencedor 🏆: Quando comparamos seus recursos de IA, a HubSpot tem uma vantagem sobre o Monday CRM. O Monday AI oferece apenas funcionalidades básicas de automação.

recurso ### 4: Preços

No final das contas, boa parte da decisão de escolher uma ferramenta depende do seu orçamento. À primeira vista, o Monday CRM parece muito mais acessível do que o HubSpot. No entanto, isso pode ser subjetivo.

Vencedor 🏆: Equipes maiores com funcionalidades avançadas de CRM podem se beneficiar do preço da HubSpot. Você notará que a HubSpot oferece recursos avançados de marketing e ferramentas de vendas. No entanto, o preço do CRM de vendas Monday é mais acessível para quem precisa de personalização, flexibilidade, relatórios básicos e funcionalidades de alcance de vendas.

HubSpot CRM vs. Monday CRM no Reddit

Pesquisamos o que os usuários tinham a dizer sobre o Monday CRM e o HubSpot no Reddit . A Usuário do Reddit afirma que prefere a HubSpot por causa de suas funcionalidades integradas para as equipes de vendas e marketing.

Sou fã da HubSpot porque ela fornece uma plataforma integrada que não é oferecida por muitos outros CRMs. Ter vendas, marketing, serviços, operações e um CMS integrados ajuda muito na fragmentação tecnológica e evita a necessidade de integrar várias ferramentas._

Outro Redditor observa que, embora a Monday.com seja melhor para casos de uso menores, como manter listas de clientes, a HubSpot seria mais adequada como CRM, especialmente para empresas em crescimento. O usuário também destaca o fato de que a HubSpot pode suportar melhor as funções de vendas e marketing devido a recursos avançados como automação.

Como ponto de partida, você precisa deixar claro que o Monday NÃO é um CRM. É uma bela planilha do Excel, acessível e on-line, mas nem de longe é um CRM. Tendo dito tudo isso, a escolha correta para a sua empresa depende do que você está tentando alcançar. Se for apenas para manter o controle das listas de clientes, o Monday pode ser capaz de fazer o trabalho, mas se você estiver procurando expandir os negócios, eventualmente desejará que as vendas, o marketing, o suporte ao cliente etc. estejam todos em sincronia, e o Monday não oferece suporte às funções de vendas e marketing que você deseja, especialmente no lado da automação para agilizar as coisas._

Com sua análise abrangente, qualificação avançada de leads e automação, o consenso geral é que a HubSpot é uma escolha melhor do que o Monday CRM. Isso ocorre porque o Monday CRM é mais um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho com funcionalidades limitadas de gerenciamento de vendas.

Agora, vamos explorar a melhor alternativa ao HubSpot vs. Monday CRM.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao HubSpot em comparação com o Monday CRM ClickUp é uma solução completa que reúne todas as respostas de que você precisa da HubSpot e do Monday CRM em uma só.

ClickUp CRM

Experimente a solução definitiva do ClickUp CRM para visualizar pipelines, rastrear e gerenciar contas, colaborar com sua equipe e simplificar os fluxos de trabalho dos clientes

Com seus recursos avançados projetados para acelerar o crescimento do cliente e gerenciar seu pipeline, ClickUp CRM oferece tudo o que você precisa para dimensionar suas operações de vendas.

Recursos como exibições personalizáveis permitem visualizar os relacionamentos com os clientes, monitorar o valor do tempo de vida do cliente e acompanhar o tamanho médio das negociações em um único local.

O ClickUp facilita a colaboração contínua e ainda tem automação pré-construída para ajudá-lo a criar, atribuir e gerenciar tarefas para cada estágio do seu pipeline de vendas. Isso o torna um dos melhores aplicativos de vendas entre HubSpot e ClickUp. Alternativas ao Monday CRM que você deve considerar.

_As mentes inovadoras de nossa organização sempre se esforçam para melhorar e procuram constantemente maneiras de economizar mais um minuto ou mais uma hora ou, às vezes, até um dia inteiro. O ClickUp resolveu muitos problemas para nós que, olhando para trás, estávamos tentando resolver usando ferramentas não escalonáveis, como tabelas do Excel e documentos do Word

Dayana Mileva, Diretora de Contas, Pontica Solutions

Veja a seguir uma análise mais detalhada do que torna o ClickUp a melhor solução de CRM para suas equipes de vendas.

ClickUp's One Up #1: Painéis de desempenho

Obtenha insights detalhados sobre as interações com os clientes e a atividade dos leads usando Painéis do ClickUp . Usando um painel personalizado, você pode visualizar as principais métricas, como receita bruta de vendas, renda mensal e vendas por categoria. Isso é muito útil quando você deseja otimizar seu processo de vendas e melhorar o crescimento da receita.

Crie relatórios abrangentes de CRM usando o ClickUp Dashboards

Você também pode monitorar diferentes segmentos de clientes em seu banco de dados e prever o potencial de receita e as oportunidades de upsell. Analise os segmentos de clientes para entender os clientes em risco e tome medidas proativas para evitar a rotatividade.

ClickUp's One Up #2: Gerenciamento de projetos de vendas Software de gerenciamento de projetos de vendas do ClickUp oferece rastreamento de leads, entrada automatizada de dados e gerenciamento de tarefas em um só lugar. Modelos e visualizações dedicados às vendas ajudam as equipes a visualizar o funil de vendas e gerenciar as contas dos clientes.

Use o modelo de CRM do ClickUp Analysts para organizar e gerenciar os dados dos clientes e visualizar o processo de vendas

Modelo de CRM do ClickUp

Por exemplo, Modelo de CRM do ClickUp é uma estrutura rica em recursos para criar pipelines personalizáveis para seu processo de vendas. Use status personalizados para indicar os estágios do negócio, como Fechado ganho, Fechado perdido, Proposta, etc. Dessa forma, você pode acompanhar facilmente o progresso de um lead em vários estágios do processo de vendas.

Modelo de CRM do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Criar e atribuir tarefas para várias atividades, como acompanhamento de e-mails, agendamento de reuniões ou preparação de propostas

Acompanhar o progresso dos leads em várias fases do ciclo de vendas e prever a probabilidade de fechamento de negócios

Obtenha insights em tempo real sobre as principais métricas de vendas, como valor do tempo de vida do cliente, tamanho médio do negócio e desempenho da equipe

Defina metas de vendas para a sua equipe e monitore como ela está progredindo em direção a elas

Bônus: Se a sua equipe de vendas enfrenta desafios, como a falta de visibilidade da jornada de vendas de um cliente potencial ou a estruturação do pipeline de vendas, considere usar modelos de pipeline de vendas para facilitar seu trabalho.

Você também pode usar Automações do ClickUp para economizar tempo e automatizar tarefas repetitivas em seu processo de vendas. Escolha entre mais de 100 automações pré-criadas ou crie a sua própria automação usando o criador de automação do ClickUp. Automatize o envio de e-mails em fases específicas do ciclo de vendas, além de acionar atualizações de status sempre que uma tarefa for iniciada, aprovada ou concluída.

Use o ClickUp Automation para cuidar do trabalho pesado de suas equipes

ClickUp's One Up #3: IA inteligente

A rede neural de IA do ClickUp- Cérebro do ClickUp é tudo o que você precisa para ajudar suas equipes de vendas a se tornarem mais produtivas.

Você pode fazer qualquer pergunta relacionada ao trabalho para o ClickUp Brain, e ele classificará seus documentos, projetos e tarefas para apresentar os insights mais relevantes. Isso facilita muito a localização das informações de vendas de que você precisa e elimina a necessidade de passar inúmeras horas examinando seu espaço de trabalho.

Gerar respostas de e-mail, criar relatórios e resumir anotações de reuniões com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain também pode criar modelos de e-mail, campanhas de marketing de saída e relatórios de vendas. Assim, seus agentes de vendas não precisam mais se preocupar com a criação de conteúdo para o alcance do zero.

Fatores-chave a serem considerados quando escolher um CRM para sua empresa :

Identifique os pontos problemáticos mais urgentes: Está perdendo o controle dos negócios? Ou está tendo dificuldades para fechar negócios? Ou há muitas informações desorganizadas em sua jornada de vendas?

Opiniões do usuário final: Realize pesquisas e obtenha feedback das principais equipes que o utilizarão

Integração: Certifique-se de que ele se integre à sua pilha de tecnologia para evitar silos de dados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Business : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por um adicional de US$ 7 por espaço de trabalho por mês

Desbloqueie sua produtividade de vendas com o ClickUp

O CRM da HubSpot é uma boa opção para equipes que se concentram na integração de seus esforços de vendas e marketing. No entanto, ele pode ser muito caro para equipes que precisam principalmente de recursos de CRM.

O Monday CRM é uma boa opção a ser considerada se você estiver preocupado com o preço e precisar de funcionalidades básicas de gerenciamento de vendas. No entanto, ele tem suas limitações que podem prejudicar o fluxo de trabalho da equipe no final do dia.

O ClickUp combina o melhor dos dois mundos na batalha entre o Hubspot e o Monday. O ClickUp CRM oferece vários recursos para gerenciar leads e relacionamentos com clientes. Recursos como painéis personalizáveis, automação, atribuições de tarefas, um redator de IA integrado e modelos pré-criados podem ajudá-lo a gerenciar seu pipeline de vendas e ver os relacionamentos com os clientes em um relance. Inscreva-se para uma avaliação gratuita para ver como o ClickUp amplia sua produtividade de vendas.