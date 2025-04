13 melhores softwares de comunicação em nuvem para 2025

A vida nos negócios se move em um ritmo incrivelmente rápido, quer você esteja escalando de uma equipe de 1 para 10, 100 ou 1.000. Na última década, observei as plataformas de comunicação em nuvem evoluírem para atender às demandas de equipes em crescimento e cargas de trabalho maiores, facilitando o gerenciamento de ambos.

Mas com tantas opções disponíveis atualmente, como você pode identificar a solução certa para sua empresa? Cada uma delas oferece recursos e vantagens distintas, mas nem todas se alinham com os fluxos de trabalho da sua equipe ou com as necessidades da sua empresa estratégias de comunicação .

Depois de testar várias plataformas, reduzi a lista para 13 opções versáteis que atendem a uma série de necessidades comerciais. Vamos nos aprofundar nelas para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita.

O que você deve procurar em um software de comunicação em nuvem?

Você não quer investir em algo que simplesmente substitua o hardware local. Você deve escolher uma plataforma que ofereça gerenciamento de equipes recursos, aprimora a colaboração e melhora a eficiência operacional.

Aqui estão os principais recursos que devem ser priorizados ao avaliar suas opções:

Chat: Escolha uma ferramenta com funcionalidade de chat integrada para centralizar as comunicações da equipe, mantendo mensagens, arquivos e atualizações organizados em um só lugar

13 melhores softwares de comunicação em nuvem

1. ClickUp (melhor para comunicações unificadas)

Se você está procurando uma ferramenta de comunicação na nuvem que combine facilmente colaboração, gerenciamento de tarefas e feedback em tempo real, o ClickUp se destaca como uma das plataformas mais dinâmicas disponíveis - e deixe-me explicar o motivo em detalhes.

Um dos meus aspectos favoritos do ClickUp é sua Detecção de colaboração recurso. Se estiver redigindo uma tarefa, adicionando comentários ou trabalhando na documentação, você sempre saberá quando outra pessoa estiver digitando ou visualizando a mesma tarefa.

Elimine a falta de comunicação com o recurso Collaboration Detection do ClickUp

Isso facilita o trabalho em conjunto, especialmente quando vários membros da equipe estão envolvidos em um projeto de rápida evolução.

Com o Quadros brancos ClickUp quando as sessões de brainstorming se tornam mais dinâmicas, a equipe colabora em tempo real em uma tela digital compartilhada. Já usei esse recurso para mapear fluxos de trabalho ágeis, sessões de estratégia e até mesmo para brainstorms de ideias simples.

Transforme ideias em ações imediatamente com os quadros brancos ClickUp

Você pode criar tarefas diretamente do Whiteboard, vinculando-as a arquivos, tarefas ou até mesmo documentos relevantes. Além disso, a interface de arrastar e soltar deste software de colaboração visual permite que você vincule ideias facilmente, criando conexões entre conceitos em segundos. ClickUp Chat é um aplicativo que reúne bate-papo e trabalho.

Ao reunir suas discussões e tarefas em uma plataforma unificada, ele garante que tudo o que você precisa para se comunicar e colaborar esteja perfeitamente integrado. Isso resulta em maior produtividade, comunicação mais clara e um fluxo de trabalho mais focado, tudo isso sem a necessidade de alternar entre aplicativos.

Você pode transformar mensagens em tarefas com um clique e manter o contexto vinculando automaticamente documentos, chats e tarefas relacionados. Além disso, ele vem com o poder da IA para turbinar sua comunicação.

Desbloqueie uma produtividade inigualável com o ClickUp Chat

Em vez de longas linhas de e-mail ou mensagens perdidas, tudo no ClickUp está vinculado: anúncios, atualizações e acompanhamentos.

Agora, se você quiser personalizar a forma como visualiza tarefas e projetos na plataforma, então Visualizações do ClickUp excederá suas expectativas.

Eu alterno entre as visualizações de lista, quadro e calendário, dependendo da fase do projeto, e cada uma serve perfeitamente ao seu propósito. Organizar tarefas por prioridade, datas de vencimento ou tags personalizadas nunca foi tão fácil, graças às mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp.

Visualize seu trabalho do seu jeito com o ClickUp Views

Além disso, o armazenamento não é um problema com o As integrações de armazenamento em nuvem do ClickUp com serviços como Google Drive, Dropbox, Box e OneDrive. Isso facilita a anexação de arquivos a tarefas.

Seja trabalhando em trânsito ou colaborando com clientes, posso extrair arquivos importantes de várias contas, mantendo tudo centralizado na plataforma.

E quando a clareza é essencial, nada melhor do que Clipes do ClickUp . Em vez de deixar longos tópicos de comentários, posso gravar rapidamente minha tela, explicar minhas ideias e compartilhá-las instantaneamente. Posso dar feedback ou mostrar a um colega de equipe como navegar em um recurso específico.

Garanta uma comunicação por vídeo rápida e clara com o ClickUp Clips

Adoro como o ClickUp Clips torna a comunicação muito clara.

Melhores recursos

Criar Documentos do ClickUp wikis e bases de conhecimento com páginas aninhadas, opções de estilo e modelos

Verifique automaticamente a ortografia em seus documentos e tarefas, sem nenhum plug-in ou extensão, usando Cérebro ClickUp Mantenha-se alinhado com a linha do tempo automática e o acompanhamento do progresso, garantindo que todos estejam na mesma página com o Metas do ClickUp Simplifique os esforços de comunicação com metas prontasmodelos de planos de comunicação adaptados para vários casos de uso

Aproveite os recursos de segurança robustos da plataforma, incluindo criptografia SSL de 256 bits, segurança física do data center e autenticação de dois fatores

Limitações do ClickUp

A familiarização com o ClickUp pode levar algum tempo, pois há muitos recursos a serem explorados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por pessoa por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 **4,7/5 (mais de 9.800 avaliações)

Capterra : 4,6/5 (mais de 4.200 avaliações)

2. Google Workspace (melhor para um conjunto abrangente de ferramentas de comunicação)

via GoogleWorkspace O Google Workspace combina ferramentas de comunicação e produtividade em uma única plataforma e foi projetado para dar suporte a equipes remotas e no escritório, seja para gerenciar pequenas tarefas ou grandes projetos.

Melhores recursos do Google Workspace

Acesse ferramentas essenciais de comunicação na nuvem, como Gmail, Google Chat e Google Meet, juntamente com aplicativos de colaboração, como Google Docs, Sheets e Drive, tudo em uma única assinatura

Adicione facilmente novos usuários, gerencie permissões e compartilhe documentos com segurança, sem comprometer a segurança

Mantenha-se conectado com sua equipe de qualquer lugar por meio de aplicativos móveis para todas as ferramentas do Workspace; colabore em qualquer lugar

Limitações do Google Workspace

Você precisa depender muito da conexão com a Internet para poder fazer quase todo o trabalho no Google Workspace

O Google Docs, Sheets e Slides não têm alguns dos recursos importantes das ferramentas da Microsoft, como Word, Excel e PowerPoint

Preços do Google Workspace

Gratuito para sempre

Business Starter: US$ 7,20/mês por usuário

US$ 7,20/mês por usuário Business Standard: US$ 14,40/mês por usuário

US$ 14,40/mês por usuário Business Plus: US$ 21,60/mês por usuário

US$ 21,60/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 42.500 avaliações)

4,6/5 (mais de 42.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 16.000 avaliações)

3. Zoom Workplace (melhor para videoconferência e colaboração)

via Zoom Se as videochamadas forem importantes para os esforços de colaboração da sua equipe, o Zoom Workplace é uma ferramenta de videoconferência obrigatória no seu kit de ferramentas. Ele torna as discussões envolventes com recursos como salas de descanso, quadros brancos ao vivo e controles de reunião seguros na plataforma. É perfeito para a realização de grandes webinars e pequenas reuniões de equipe.

Melhores recursos do Zoom Workplace

Disque para se conectar com os membros da sua equipe em chamadas de áudio com o Zoom phone

Agende reuniões e adicione-as aaplicativos de calendário compartilhado de dentro da plataforma

Mantenha suas salas de reunião seguras, pois o Zoom oferece aos anfitriões a capacidade de controlar quem entra e quando e quem deve entrar na reunião e mover facilmente os membros entre as salas de descanso

Limitações do Zoom Workplace

O Zoom não oferece a melhor qualidade de vídeo, portanto, a resolução 4K pode não ser alcançada

As atualizações são automáticas e, às vezes, você pode ter que esperar que elas terminem logo antes de entrar em uma reunião importante

Preços do Zoom Workplace

Gratuito para sempre

Pro: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Business: US$ 21,99/mês por usuário

Zoom Workplace avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 55.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 55.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.900 avaliações)

4. Twilio (melhor para soluções personalizáveis de comunicação em nuvem)

via Twilio O Twilio se destaca como uma plataforma de comunicação flexível, oferecendo um modelo de preço pré-pago que permite que as empresas paguem apenas pelos recursos que usam.

Se você deseja personalizar as jornadas dos clientes ou automatizar as principais tarefas de comunicação, ele oferece as ferramentas para criar sistemas de comunicação em nuvem personalizados sem ficar preso a contratos de longo prazo.

Melhores recursos do Twilio

Use o recurso Lookup para garantir que as chamadas sejam provenientes de fontes verificadas

Aproveite a dinâmica Customer Data Platform para criar experiências personalizadas com base em dados em tempo real

Economize tempo automatizando tarefas como gravações de chamadas, transcrições e notificações

**Limitações do Twilio

É mais adequado para pessoas com experiência em tecnologia

A integração da interface do usuário é complexa e não é fácil de entender

Preços do Twilio

Gratuito para sempre

Enterprise: Preços personalizados

Twilio ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 470 avaliações)

4,2/5 (mais de 470 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

5. Vonage (melhor para comunicações de nível empresarial)

via Vonage O Vonage é um poderoso pacote de comunicações empresariais que oferece uma variedade de APIs para voz, vídeo, mensagens e muito mais. Quer esteja administrando uma pequena empresa ou gerenciando uma empresa global, você gostará da interface intuitiva que permite fácil personalização.

Há também uma opção para integrar seu aplicativo móvel e Vonagedesktop com softwares líderes como Salesforce, Slack e G Suite.

Melhores recursos do Vonage

Obtenha confiabilidade de tempo de atividade de nível empresarial em suas comunicações

Acompanhe e analise seu crescimento usando o recurso "Relatório", que fornece vários quadros e gráficos para insights

Aproveite os recursos de mobilidade da Vonage para rotear chamadas e colaborar com as equipes, não importa onde elas estejam

Limitações do Vonage

A interface do usuário pode ser um pouco complexa para quem não está familiarizado com plataformas baseadas em API

Alguns usuários relataram problemas com a qualidade das chamadas, principalmente em áreas com cobertura de rede ruim

Preços da Vonage

Gratuito para sempre

Comunicações unificadas básicas: US$ 13,99/mês por linha

US$ 13,99/mês por linha Comunicações Unificadas Básico: US$ 20,99/mês por linha

US$ 20,99/mês por linha Comunicações Unificadas Básico: US$ 27,99/mês por linha

US$ 27,99/mês por linha Planos de Contact Center: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Vonage

G2: 4,3/5 (mais de 460 avaliações)

4,3/5 (mais de 460 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 300 avaliações)

6. Telnyx (melhor para comunicação de alta qualidade e confiabilidade)

via Telnyx A Telnyx é conhecida por fornecer serviços de comunicação de alto nível, incluindo voz, mensagens e transmissão de dados em redes IP privadas. Com seu foco no fornecimento de serviços consistentes e confiáveis, a Telnyx é uma ótima opção para empresas que precisam permanecer conectadas com clientes em todo o mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o mínimo de tempo de inatividade.

Melhores recursos da Telnyx

Pague apenas pelo que você usa com o modelo de preços flexível da Telnyx

Personalize as interações com os clientes com interações baseadas em IA

Acompanhe a análise de chamadas e mensagens em tempo real para aprimorar a tomada de decisões

Limitações da Telnyx

A configuração pode ser complicada, especialmente para usuários não técnicos

Suporte limitado ao cliente para planos menores

Preços da Telnyx

Pagamento conforme o uso: Preços variados com base no uso

Preços variados com base no uso Preços baseados em volume: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Avaliações e resenhas da Telnyx

G2: 4,7/5 (mais de 410 avaliações)

4,7/5 (mais de 410 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

7. Webex Suite (melhor para videoconferências seguras e confiáveis)

via Suíte Webex Entre todos os ferramentas de colaboração na nuvem no mercado, o Webex Suite se destaca por seus recursos avançados de segurança e integrações com várias ferramentas de negócios. Ele oferece a confiabilidade necessária para equipes remotas e grandes empresas. Gostei particularmente da facilidade de hospedar chamadas de vídeo e áudio de alta definição usando o Webex Suite.

Melhores recursos do Webex Suite

Proteja suas reuniões com criptografia de ponta a ponta

Use recursos com tecnologia de IA, como cancelamento de ruído e transcrição automática, para melhorar a qualidade de suas reuniões

Transmita suas reuniões diretamente para plataformas como Facebook ou YouTube, facilitando o alcance de públicos maiores

Limitações do Webex Suite

Seu preço é alto para planos avançados em comparação com os concorrentes

A interface pode parecer desatualizada para alguns usuários

Preços do Webex Suite

**Gratuito

Meet: US$ 14,50/mês por usuário

US$ 14,50/mês por usuário Suite: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Webex Suite

G2: 4,2/5 (mais de 18.200 avaliações)

4,2/5 (mais de 18.200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (7.300+ avaliações)

8. Wrike (melhor para gerenciamento de projetos e comunicação)

via Wrike O Wrike é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que combina gerenciamento de tarefas com recursos de comunicação. É uma boa opção para equipes que buscam uma colaboração eficiente e, ao mesmo tempo, manter o controle das tarefas e dos prazos.

O que mais gostei nessa ferramenta foi sua interface fácil de usar. Ela também se integra a outras soluções, como o Google Workspace e o Slack, o que ajuda você a cumprir seus prazos metas de comunicação efetivamente.

Melhores recursos do Wrike

Compartilhe arquivos e atualizações em tempo real para melhorar a coordenação da equipe

Priorizar tarefas para facilitar o trabalho remoto e a colaboração, especialmente quando os prazos são apertados

Acompanhe o progresso diário com visualizações de painel personalizáveis, oferecendo controle total sobre como visualizar seus projetos

Limitações do Wrike

Os recursos avançados só estão disponíveis nos planos de nível mais alto

As atualizações de tarefas não são compartilhadas quando você reatribui a tarefa a outro membro da equipe

Preços do Wrike

Gratuito: US$ 0/mês por usuário

US$ 0/mês por usuário Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresarial: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (3.700+ avaliações)

4,2/5 (3.700+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.600+ avaliações)

9. Ringover (Melhor sistema telefônico e de comunicação na nuvem)

via Ringover O Ringover é um sistema telefônico baseado em nuvem que oferece serviços de VoIP personalizados para empresas. Se as vendas e o suporte ao cliente são uma parte muito importante de suas operações, o Ringover pode ajudar a simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a eficiência de suas equipes.

Melhores recursos do Ringover

Faça chamadas ilimitadas para mais de 90 destinos, mantendo a comunicação fluindo além das fronteiras

Acompanhe o desempenho com recursos detalhados de análise de chamadas e relatórios

Grave chamadas e transcreva mensagens de voz para facilitar o acompanhamento

Limitações de Ringover

As opções de personalização para empresas menores são limitadas

Às vezes, os usuários notam um atraso nas chamadas de voz

Preços do Ringover

Smart: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Business: $54/mês por usuário

$54/mês por usuário Avançado: $64/mês por usuário

Ringover avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

4,6/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: 4,6/5 (470+ avaliações)

10. Runrun.it (melhor para gerenciamento de tarefas e comunicação)

via Runrun.it O Runrun.it é uma solução de gerenciamento de tarefas baseada na nuvem que o ajuda a monitorar com eficiência as tarefas, o tempo e o progresso do projeto. Seus quadros de tarefas visuais e recursos personalizáveis o tornam ideal para colaboração no local de trabalho mantendo todos alinhados em relação a metas e prazos.

Gostei especialmente de como é possível manter um registro de decisões, anexos e conversas com as partes interessadas internas e externas em um local centralizado.

Runrun.it melhores recursos

Crie automações que distribuem as tarefas entre a equipe, criam prazos e solicitam aprovações

Crie formulários para receber as informações necessárias para o seu projeto; acabe com as idas e vindas desnecessárias

Organize e otimize seu fluxo de trabalho em um quadro Kanban inteligente, com filtros de pesquisa avançados

Limitações do Runrun.it

Faltam explicações claras sobre todos os recursos, especialmente para usuários iniciantes

As notificações duplicadas são frequentes, o que causa confusão

Preços do Runrun.it

Gratuito

Business: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresa: US$ 25/mês por usuário

Runrun.it avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

11. Avaya (melhor para sistemas de comunicação em nuvem de nível empresarial)

via Avaya A Avaya é um nome bem conhecido na comunicação empresarial baseada em tecnologia de nuvem.

Se a sua empresa exige uma poderosa plataforma de comunicação em nuvem para voz, vídeo, mensagens e colaboração em equipe, vale a pena considerar a Avaya - especialmente se você trabalha com equipes multifuncionais ou lidar com fluxos de trabalho complexos.

Melhores recursos da Avaya

Use a Avaya como um telefone físico ou como uma plataforma digital em desktops

Proteja seus dados confidenciais com recursos de segurança de nível empresarial

Configure gravações de correio de voz e envie faxes com facilidade diretamente do seu computador, integrando-se a ferramentas como Salesforce e Microsoft Teams

Limitações da Avaya

O software é inconsistente, travando com frequência e exigindo que os usuários façam logout e reiniciem

O suporte não é confiável, com os usuários sendo frequentemente transferidos entre agentes que parecem não estar familiarizados com o sistema

Preços da Avaya

Entre em contato com o departamento de vendas para obter os preços

Avaliações e resenhas da Avaya

G2: 4.1/5 (mais de 170 avaliações)

4.1/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 80 avaliações)

12. Connecteam (melhor para gerenciamento de equipes de funcionários remotos e móveis)

via Equipe de conexão Para empresas de setores como manufatura, logística e outros em que a maioria das funções vai além dos tradicionais trabalhos de escritório, o software de comunicação em nuvem deve atender às necessidades exclusivas dessas forças de trabalho. É aí que o Connecteam se destaca.

Criado especificamente para equipes móveis e que não trabalham em escritório, ele fornece as ferramentas de que sua empresa precisa para manter todos conectados e em sincronia, não importa onde o trabalho seja realizado.

Melhores recursos do Connecteam

Simplifique o gerenciamento de turnos, a atribuição de equipamentos, a aprovação de solicitações de licença e muito mais - tudo em uma única plataforma

Obtenha uma visão geral completa das mensagens programadas e edite ou exclua-as facilmente no aplicativo de bate-papo

Acompanhe as horas de trabalho dos funcionários e conecte-as ao seu sistema de folha de pagamento para facilitar o processamento

Limitações do Connecteam

Os gerentes não podem tornar os membros da equipe indisponíveis quando necessário

As integrações precisam ser aprimoradas, principalmente com o QuickBooks Online (QBO), pois os registros de horas não se alinham com o formato do QBO

Preços do Connecteam

Gratuito: $0

$0 Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Avançado: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Expert: $99/mês por usuário

Connecteam avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (760+ avaliações)

4,7/5 (760+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 330 avaliações)

13. TextP2P (melhor para marketing e comunicação por SMS)

via TextP2P Se o seu gerenciamento de relacionamento com o cliente depende principalmente de serviços de bate-papo e não requer videoconferência, sistemas telefônicos ou mesmo o melhores alternativas de e-mail o TextP2P é uma ótima opção para lidar com as comunicações com os clientes.

É uma das melhores ferramentas de colaboração para pequenas empresas e empresas de médio porte que buscam uma solução simplificada e eficiente.

Melhores recursos do TextP2P

Configure campanhas de gotejamento para enviar mensagens de texto, e-mails e mensagens de correio de voz sem toque em intervalos predefinidos

Envie pesquisas automatizadas por mensagens de texto para obter facilmente o feedback dos clientes

Armazene e gerencie contatos ilimitados nos bancos de dados do TextP2P

Limitações do TextP2P

Não é possível fazer chamadas de voz ou vídeo, o que limita as opções de comunicação

Os limites de caracteres no SMS podem restringir a duração das comunicações

Preços do TextP2P

Inicial 500: $21/mês

$21/mês Pro 1000: $42/mês

$42/mês Business 2000: $84/mês

$84/mês Pay as you go: $5/mês

TextP2P avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,9/5 (110+ avaliações)

Plataforma de comunicações unificadas para equipes diversificadas

Você não pode se dar ao luxo de permitir que trilhas de comunicação quebradas ou demoradas atrasem suas operações.

Imagine o seguinte: a sua equipe de produtos está envolvida em negociações com fornecedores e custos, enquanto a sua equipe de operações está presa à espera de atualizações para carregar produtos no mercado, sem nenhum cronograma claro à vista.

É aqui que o ClickUp pode fazer uma grande diferença.

Ao promover uma comunicação suave e transparente, ele garante que suas equipes permaneçam conectadas e atualizadas em tempo real. Quer esteja ampliando seus negócios ou otimizando suas comunicações internas e externas, o ClickUp oferece uma plataforma que atende a todas as suas necessidades.

Não deixe que as falhas de comunicação o atrapalhem registre-se no ClickUp gratuitamente e comece hoje mesmo.