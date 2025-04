Como somar uma coluna no Excel | ClickUp

Você está no meio de uma planilha e, de repente, precisa de um total rápido para uma lista de números.

Há uma maneira muito mais fácil de fazer esse trabalho do que somá-los manualmente ou percorrer os dados sem parar. A função de soma do Excel pode ser um salva-vidas, seja para monitorar vendas, despesas ou até mesmo algo tão simples como o orçamento do supermercado.

Neste blog, veremos as melhores maneiras de somar colunas no Excel! Pronto para somar tudo? ✅

Etapas para somar uma coluna no Excel

A soma de uma coluna no Excel é um truque útil que você usará com mais frequência do que imagina. É simples e, com alguns cliques, você pode adicionar seus dados em pouco tempo.

Vamos examinar as etapas. 👇

Usando o AutoSum para obter resultados rápidos

Passo #1: Selecione a célula para o total

A primeira etapa é selecionar a célula na qual o total aparecerá.

No exemplo abaixo, as células B3 a B6 contêm os dados e a célula B8 é o total selecionado.

Selecione a célula em que deseja obter sua resposta; aqui é B8

Passo #2: Acesse o recurso AutoSoma

Navegue até a guia Home na faixa de opções do Excel.

Procure o botão AutoSoma. Ele é representado pela letra grega sigma (Σ) no grupo de edição no lado direito da faixa de opções.

Você pode encontrar o botão AutoSoma na faixa de opções "Página Inicial"

Passo #3: Clique no botão AutoSoma

Quando você clica no botão Soma Automática, o Excel destaca automaticamente o intervalo de células que ele acredita que você deseja somar. Ele insere a fórmula na célula selecionada.

Em nosso exemplo, obtemos '=SUM(B3:B7)'

Adicionar a fórmula à célula selecionada

Passo #4: Confirmar a seleção

Pressione Enter para concluir a fórmula. O Excel exibirá o total na célula selecionada.

Pressione Enter para obter a resposta na última célula

Dica Profissional: Você também pode usar o atalho da Soma Automática, 'ALT ='. Basta escolher a célula em que deseja obter o total, manter pressionada a tecla Alt, pressionar o sinal "=" e teclar enter. Sua soma aparecerá instantaneamente.

Sumando com fórmulas do Excel

Outra maneira de somar uma coluna no Excel é com suas fórmulas. A função SUM() permite que você some um intervalo de números. Ela é usada principalmente para cálculos aritméticos em planilhas.

Vejamos como usar essa fórmula para calcular números. 📑

Passo #1: Identifique seu intervalo de dados e selecione uma célula

Localize o intervalo de células que contém os números que você deseja adicionar. Clique na célula em que você deseja que o total apareça.

Por exemplo, se seus valores de soma estiverem nas células A2 a A9, escolheremos A10 para o total.

Selecione a célula para a resposta

Etapa #2: Inserir a fórmula SUM()

Depois de selecionar a célula em que você deseja que o total apareça, digite a fórmula. Você também pode selecionar e arrastar o cursor pelo intervalo de números.

Neste exemplo, escreveremos '=SUM(A2:A9)'.

Digite a fórmula para a soma

Etapa #3: Pressione Enter

Depois de digitar a fórmula, basta pressionar Enter.

O Excel calculará o total de todos os números nas células A2 a A9 e o exibirá na referência de célula A11.

Pressione Enter para obter a resposta

Passo #4: Adicionar vários intervalos

Se quiser somar vários intervalos, você pode separá-los por vírgulas.

Por exemplo, "=SUM(A2:A9,B2:B9) Isso soma os valores numéricos nessas células e fornece a resposta na célula selecionada. Ele ignora os valores de texto, se houver.

Adicionar vírgulas para somar vários intervalos

Pressione Enter para obter a resposta.

Clique em 'Enter'

Soma com filtros aplicados

Você pode usar as funções SUBTOTAL ou AGREGATE para somar apenas as células visíveis em um conjunto de dados com filtros. Essas funções lidam especificamente com dados filtrados.

Vamos detalhar isso. 🛠️

Aplicação de filtros

**Etapa 1: Selecione a coluna de dados à qual você deseja aplicar o filtro.

Selecione a coluna "Region" (Região)

Etapa 2: Vá para a guia "Data" (Dados) e clique no botão "Filter" (Filtro).

Localizar "Filtro" em Classificar e Filtrar

Etapa nº 3: Você verá setas suspensas nos cabeçalhos das colunas. Clique na seta suspensa na coluna "Region" (Região) e selecione as seções que deseja exibir. Por exemplo, "South" (Sul)

É possível classificar a seção em ordem alfabética, por cor ou com base em vários outros critérios.

Classificar a coluna selecionada com base em critérios específicos

Clique no botão "OK" para obter sua resposta.

Você obterá a resposta quando clicar em "OK"

Usando a função SUBTOTAL

A função SUBTOTAL do Microsoft Excel permite realizar cálculos como somas, contagens e outros em um intervalo filtrado de dados. Ela ignora as linhas ocultas, o que a torna útil para grandes conjuntos de dados.

A sintaxe da função SUBTOTAL é '=SUBTOTAL(function_num, ref 1,[ref2])'.

Aqui estão os elementos da função:

function_num: Um número (1-11 ou 101-111) que especifica o tipo de cálculo

Um número (1-11 ou 101-111) que especifica o tipo de cálculo ref1: O primeiro intervalo de células a ser incluído no cálculo

O primeiro intervalo de células a ser incluído no cálculo ref2: Intervalos adicionais (opcional)

Os números de função determinam como a função SUBTOTAL se comporta. 1-11 inclui linhas ocultas manualmente e 101-111 exclui linhas ocultas manualmente.

Aqui está uma tabela rápida de números para outras funções comumente usadas no Excel:

Função Descrição 1 MÉDIA 2 COUNT 3 COUNTA 4 MAX 5 MIN 9 SUM

Funções

Etapa 1: Selecione o intervalo de dados e ative os Filtros nas três colunas. Aqui é "A1:C5"

Selecione o intervalo de dados "A1" e ative os filtros em todas as colunas, inclusive na coluna C

Etapa 2: Na célula C6, insira a fórmula SUBTOTAL.

Inserimos "=SUBTOTAL(9, C2:C5)" para obter a soma da coluna.

Digite a fórmula em C6 e pressione "Enter" para obter a resposta

Etapa 3: Filtre a coluna "Região" para mostrar somente "Leste"

Adicione critérios específicos para classificar seus dados

A fórmula em C6 agora exibirá a soma dos valores de vendas somente para "John" e "Mike".

Obtenha a resposta na primeira célula vazia que você selecionou

Sumando uma faixa dinâmica

As tabelas do Excel são a maneira mais fácil de criar intervalos dinâmicos. Quando você converte um intervalo de dados em uma tabela, o Excel ajusta automaticamente o intervalo à medida que você adiciona e remove dados.

Vamos usar um conjunto de dados simples que representa dados de vendas mensais.

Etapa 1: Clique em qualquer lugar do conjunto de dados. Por exemplo, selecione as células "A1: B4" Pressione "Crtl + T" para abrir a caixa de diálogo "Criar tabela".

Certifique-se de que a caixa de seleção "Minha tabela tem cabeçalhos" esteja marcada. Isso ocorre porque "Month" e "Sales" são cabeçalhos.

Criar um conjunto "Tabela" de dados nas células A1:B4

Etapa 2: Clique em "OK". O Excel converterá o intervalo selecionado em uma tabela.

O Excel transforma isso em uma tabela quando você pressiona 'OK'

Etapa 3: Com a tabela do Excel selecionada, vá para a guia "Design de tabela" na faixa de opções. Dê à tabela um nome significativo, como "SalesData".

Nome da tabela do Excel

Etapa #4: Use referências estruturadas para se referir à sua tabela em fórmulas.

Por exemplo, para calcular o total de vendas, você adicionará '=SUM(SalesData[Sales])'

Use o nome oficial da tabela para fazer referência a ela em diferentes funções

Etapa 5: Para ver a natureza dinâmica de sua tabela, você pode adicionar novas linhas abaixo dos dados existentes.

Vamos adicionar o número de vendas de abril como 40. A resposta será alterada.

Adicione uma nova coluna ou adicione um formato de número diferente na mesma linha para testar a natureza dinâmica de sua tabela

Soma com critérios condicionais (SUMIF e SUMIFS)

A função SUMIF soma os valores em um intervalo especificado que atendem a uma categoria específica.

A sintaxe da fórmula é '=SUMIF(range, criteria, [sum_range])'.

Aqui está uma explicação de seus elementos:

Range: O intervalo de células que precisa ser avaliado em relação aos critérios

O intervalo de células que precisa ser avaliado em relação aos critérios Critérios: A condição que deve ser atendida para que uma célula seja incluída na soma

A condição que deve ser atendida para que uma célula seja incluída na soma Soma_intervalo: Isso é opcional. Significa as células reais a serem somadas, se forem diferentes do intervalo

Curiosidade: A função SUMIF foi introduzida no Excel 2007, permitindo que os usuários adicionem dados com base em critérios específicos.

Vamos dar um exemplo para entender.

Você tem dados de vendas nas colunas A (Região) e B (Valor das vendas) e deseja somar as vendas da região "Leste".

Use a fórmula '=SUMIF(A1:A6, "East",B1:B6)'. Ela retornará 300, que é o total de vendas da região Leste (100+150+50).

Use a fórmula SUMIF com variáveis para obter uma resposta com base em um critério

A função SUMIFS soma valores com base em vários critérios.

A sintaxe da fórmula é '=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2]...)'

Seus elementos incluem:

Sum_range: O intervalo de células da soma

O intervalo de células da soma Criteria_range1: O primeiro intervalo a ser avaliado em relação ao primeiro critério

O primeiro intervalo a ser avaliado em relação ao primeiro critério Criteria1: A primeira condição que deve ser atendida

A primeira condição que deve ser atendida Pares adicionais de intervalos de critérios e critérios

Aqui está um exemplo.

Usar '=SUMIFS(B1:B6, A1:15, "East", B1:B6, ">100")' lhe dará 150, que é o total de vendas da região leste que excede 100.

Use a fórmula SUMIFS para obter uma resposta com base em vários critérios

Desvantagens de usar o Excel

Embora o Excel seja amplamente usado para cálculos e análise de dados, ele tem algumas limitações que podem afetar a precisão e a confiabilidade do seu trabalho.

Aqui estão algumas desvantagens específicas do uso do Excel para cálculos:

Problemas de desempenho: Grandes conjuntos de dados tornam o Excel mais lento, fazendo com que ele congele ou trave

Grandes conjuntos de dados tornam o Excel mais lento, fazendo com que ele congele ou trave Riscos de perda de dados: Dividir grandes conjuntos de dados em arquivos menores aumenta a chance de corrupção ou perda de dados, colocando-os em risco

Dividir grandes conjuntos de dados em arquivos menores aumenta a chance de corrupção ou perda de dados, colocando-os em risco Alta taxa de erro: Erros humanos, como entradas de fórmulas incorretas ou desalinhamento de dados, levam a resultados imprecisos

Erros humanos, como entradas de fórmulas incorretas ou desalinhamento de dados, levam a resultados imprecisos Funções estatísticas limitadas: O Excel não possui ferramentas estatísticas avançadas, como testes não paramétricos ou análise de regressão detalhada

O Excel não possui ferramentas estatísticas avançadas, como testes não paramétricos ou análise de regressão detalhada Suporte inadequado à automação: Não há automação suficiente para tarefas complexas, tornando os fluxos de trabalho menos eficientes

