13 melhores ferramentas de gerenciamento de calendário para se manter organizado

Hoje, mais do que nunca, as pessoas preferem trabalhar no horário que mais lhes convém - e isso é mais do que apenas uma tendência.

O Gartner descobriu que, quando as organizações ofereciam "flexibilidade radical" nos horários e locais de trabalho, o número de pessoas com alto desempenho aumentou em 40% .

No entanto, com maior autonomia, vem o desafio de gerenciar o tempo de forma eficaz

De fato, 94% das pessoas afirmam que um melhor gerenciamento do tempo poderia aumentar a produtividade. É nesse ponto que as ferramentas de gerenciamento de calendário fazem toda a diferença.

Com base em minhas experiências com ferramentas de gerenciamento de calendário e na pesquisa da equipe do ClickUp, elaborei uma lista das 13 melhores ferramentas de gerenciamento de calendário para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência e manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

O que você deve procurar nos aplicativos de gerenciamento de calendário?

Já se foi o tempo em que carregávamos cadernos em nossas mochilas. Agora, temos aplicativos de planejamento diário em nossos telefones, tablets e laptops. Podemos acessar a agenda digital em qualquer dispositivo em que trabalhamos. O que é necessário é um aplicativo de gerenciamento de calendário que seja sincronizado em todos eles.

Aqui estão os recursos obrigatórios de um excelente aplicativo de gerenciamento de calendário:

Segurança de dados: Opte por aplicativos de calendário que ofereçam recursos robustos de segurança para seus dados pessoais e profissionais

Opte por aplicativos de calendário que ofereçam recursos robustos de segurança para seus dados pessoais e profissionais **Integração: certifique-se de que a plataforma de calendário seja perfeitamente sincronizada com seu e-mail, gerenciamento de tarefas e outras ferramentas e aplicativos de calendário

Recursos automatizados: Procure opções de agendamento, lembretes e eventos recorrentes em seus aplicativos de calendário

Procure opções de agendamento, lembretes e eventos recorrentes em seus aplicativos de calendário Inteligência artificial: Verifique se você pode usar o processamento de linguagem natural (NLP) para seus aplicativos de calendárioPlanejador e calendário com IA para agendamento intuitivo de tarefas

Verifique se você pode usar o processamento de linguagem natural (NLP) para seus aplicativos de calendárioPlanejador e calendário com IA para agendamento intuitivo de tarefas Colaboração: Priorize os melhores aplicativos de calendário com opções de compartilhamento de calendário e agendamento de reuniões

Priorize os melhores aplicativos de calendário com opções de compartilhamento de calendário e agendamento de reuniões Facilidade de uso: Selecione o aplicativo de calendário que seja intuitivo para evitar gastar tempo com recursos complicados

Selecione o aplicativo de calendário que seja intuitivo para evitar gastar tempo com recursos complicados Compatibilidade com dispositivos móveis: Certifique-se de que o aplicativo de calendário funcione bem em seu smartphone, laptop e tablet

Certifique-se de que o aplicativo de calendário funcione bem em seu smartphone, laptop e tablet Interface do usuário: Escolha uma plataforma de calendário que personalize facilmente as visualizações diárias, semanais e mensais

Escolha uma plataforma de calendário que personalize facilmente as visualizações diárias, semanais e mensais Personalização: Procure notificações e configurações ajustáveis que se adaptem ao seu estilo de trabalho

As 13 melhores ferramentas de gerenciamento de calendário para gerenciamento de projetos

1. ClickUp (melhor para planejamento e agendamento de projetos integrados) ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um que conecta minha equipe por meio de fluxos de trabalho compartilhados, documentos e painéis em tempo real. Adoro como ela me ajuda a trabalhar de forma mais inteligente e rápida com tudo em um só lugar.

O Visualização do calendário do ClickUp é um aplicativo de calendário gratuito que se destaca por não ser apenas um visual de prazos, mas um espaço de trabalho interativo onde posso planejar qualquer coisa.

Acompanhe e planeje todas as suas tarefas visualmente com a visualização do ClickUp Calendar

Posso arrastar e soltar tarefas no aplicativo de calendário digital, ajustar prazos, codificar tarefas por cores para que correspondam às minhas prioridades e classificar e filtrar tarefas. Ele sincroniza com meus calendários externos, como o Google Calendar, e mantém meus compromissos pessoais e profissionais em um só lugar.

Além do agendamento, Gerenciamento de projetos do ClickUp tornam meu trabalho supereficiente. A capacidade de criar dependências de tarefas foi um divisor de águas para mim ao gerenciar projetos complexos. Se uma tarefa muda, o ClickUp ajusta automaticamente todas as tarefas dependentes, sem necessidade de atualizações manuais.

Arraste e solte tarefas no calendário para priorizá-las usando o Gerenciamento de Projetos do ClickUp

O Visualização do gráfico de Gantt e Exibição da linha do tempo me dá uma visão panorâmica de todos os projetos e marcos, permitindo-me monitorar o progresso em tempo real.

Além disso, o compartilhamento do meu calendário com meus clientes e membros da equipe garante que todos fiquem na mesma página sem ligações e e-mails constantes. E já mencionei que Lembretes do ClickUp ? Com lembretes e notificações automatizados em todos os dispositivos, nunca mais perderei tarefas importantes.

Os recursos de personalização do ClickUp agregam ainda mais valor. Veja como eles ajudam:

Você pode personalizar seu calendário de acordo com seu estilo de trabalho, quer prefira um detalhamento diário ou uma visão geral mensal de alto nível

Tarefas recorrentes ajuda a automatizar atividades repetitivas

Múltiplas integrações com ferramentas como Slack, Zoom e opções de armazenamento em nuvem como o Google Drive garantem que o ClickUp se encaixe perfeitamente em sua pilha de tecnologia existente, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes plataformas Integração do ClickUp e do Google Agenda ajudou a otimizar minha agenda. Posso sincronizar tarefas do ClickUp com meu Lista de tarefas do Google Agenda e veja todas as alterações feitas em uma das plataformas refletidas na outra em tempo real.

Acompanhe suas tarefas em qualquer calendário que desejar com a integração entre o ClickUp e o Google Calendar

Outro recurso de destaque é a capacidade de personalizar a visibilidade das tarefas - posso escolher quais listas ou tarefas aparecem em meu calendário, o que me ajuda a manter o foco no que é importante. Essa integração melhorou meu gerenciamento de tempo ao centralizar todas as minhas agendas, poupando-me do incômodo de alternar entre as ferramentas.

Leia também: 20 modelos gratuitos de Google Agenda O Modelo de planejador de calendário ClickUp tem recursos que levaram meu calendário de gerenciamento de projetos para o próximo nível.

Planeje como deseja passar seus dias com o modelo de planejador de calendário ClickUp

Aqui está o que eu mais gosto nesse modelo:

Status de tarefas personalizadas do ClickUp permite que eu marque as tarefas como "Em andamento" ou "Em espera

Campos personalizados do ClickUp são incrivelmente úteis para salvar detalhes vitais, como marcos e custos

A linha do tempo e o planejador mensal me dão uma visualização clara do meu fluxo de trabalho geral e do progresso

O Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp transformou a maneira como lido com as tarefas diárias. Ele me permite visualizar facilmente minhas metas e prazos, enquanto a capacidade de priorizar tarefas me ajuda a gerenciar meu tempo com mais eficiência. Também notei que o fato de ter um modelo estruturado fornece informações sobre o tempo que as tarefas normalmente levam.

Fique de olho em sua agenda diária com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Usando este modelo, você pode:

Rastrear facilmente o progresso com status personalizados

com status personalizados Classificar tarefas usando campos personalizados como Categoria, Recursos, Nível de Produtividade e Função

usando campos personalizados como Categoria, Recursos, Nível de Produtividade e Função Acessar várias exibições , incluindo Solicitação de Reunião, por Função e por Categoria

, incluindo Solicitação de Reunião, por Função e por Categoria Aumente a produtividade com controle de tempo e avisos de dependência

com controle de tempo e avisos de dependência Mantenha-se organizado com um sistema de tarefas codificado por cores para o gerenciamento visual de tarefas

com um sistema de tarefas codificado por cores para o gerenciamento visual de tarefas Conclua tarefas de alta prioridade sem se sentir sobrecarregado

Este modelo de programação tornou-se essencial para meu fluxo de trabalho, ajudando-me a concluir tarefas de alta prioridade sem ficar sobrecarregado.

melhores recursos do #### ClickUp

As visualizações diárias, semanais e mensais permitem que minha equipe gerencie tarefas e programações

A programação de arrastar e soltar permite que eu mova as tarefas diretamente para o calendário

Ferramentas visuais monitoram o progresso e gerenciam as dependências das tarefas

Os cronogramas de tarefas podem ser ajustados automaticamente com base em alterações nas dependências

Integra-se perfeitamente com o aplicativo Google Calendar e outras plataformas para agendamento unificado

Os calendários podem ser compartilhados com clientes ou membros da equipe para manter todos atualizados

Alertas em vários dispositivos

Limitações do ClickUp

Acesso off-line limitado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário anualmente

: uS$ 7/mês por usuário anualmente Empresarial : $12/mês por usuário anualmente

: $12/mês por usuário anualmente Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

As diversas visualizações (como tabela, gráfico de Gantt, calendário e muitas outras) fornecidas nas opções de exibição também facilitam a manutenção das tarefas. Mochamad Resa Qulyubi , Líder de Suporte, PT Majoo Teknologi

2. Wrike (melhor para alocação de recursos em visualizações de calendário)

via Wrike O Wrike é uma ferramenta avançada de gerenciamento de projetos conhecida por seus recursos robustos de colaboração. Ela permite que as equipes gerenciem vários projetos por meio de calendários compartilhados . A visualização da linha do tempo do Wrike, juntamente com seus calendários de equipe compartilhados, ajuda os gerentes a visualizar tarefas e atribuir recursos de forma eficiente.

Sua integração com plataformas como Google Drive, Slack e Microsoft Teams ajuda a otimizar a comunicação. Os recursos de colaboração em tempo real facilitam o monitoramento do progresso e os ajustes necessários, tornando o Wrike ideal para grandes equipes que trabalham em projetos complexos com muitos colaboradores.

Melhores recursos do Wrike

Visualize recursos e evite conflitos de agendamento com calendários dinâmicos de carga de trabalho

e evite conflitos de agendamento com calendários dinâmicos de carga de trabalho Organize projetos e tarefas com uma linha do tempo clara e visualização de calendário baseada em tarefas

Reagende ou ajuste cronogramas com a funcionalidade de arrastar e soltar no calendário

Acompanhe a largura de banda da equipe e gerencie a carga de trabalho de forma eficiente com o gerenciamento de capacidade no calendário

Limitações do Wrike

A interface de usuário complexa pode ser difícil para novos usuários

A versão gratuita tem recursos limitados

Requer alguma personalização para se adequar a fluxos de trabalho exclusivos

Preços do Wrike

Gratuito

Profissional: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresarial: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (3200+ avaliações)

4,2/5 (3200+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 4.000 avaliações)

3. Google Agenda (melhor para agendamento simples e gratuito)

via Calendário do Google O Google Calendar foi meu primeiro aplicativo de gerenciamento de calendário. É um aplicativo de calendário gratuito e confiável com ferramentas de calendário simples, perfeito para usuários do ecossistema do Google Workspace. Com a integração com o Gmail, você pode agendar facilmente eventos, reuniões e lembretes na sua caixa de entrada. Ele não oferece recursos avançados de gerenciamento de projetos, mas é adequado para agendamento pessoal e pequenas equipes de startups.

O Google Calendar é altamente acessível em todos os dispositivos e oferece funcionalidades básicas, como o compartilhamento de calendários com membros da equipe e a criação de eventos recorrentes.

Melhores recursos do Google Agenda

Identifique os horários disponíveis que se encaixam no calendário de todos com o recurso Encontre um horário

Categorize eventos pessoais, de trabalho e compartilhados com eventos codificados por cores

Gerencie os horários da equipe e a reserva de recursos com opções de calendário compartilhado

Limitações do Google Calendar

Personalização limitada

Sem recursos avançados de gerenciamento de projetos

Falta de ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas

Preços do Google Agenda

Gratuito

Planos empresariais a partir de US$ 6/mês por usuário (com o Google Workspace)

Avaliações e resenhas do Google Agenda

Capa: 4,8/5 (mais de 3.200 avaliações)

Leia também: 10 melhores alternativas ao Google Agenda

4. No sentido horário (melhor para gerenciamento automático de tempo)

via No sentido horário O Clockwise é outra ferramenta de calendário para otimização automática do gerenciamento de tempo. O que é notável no Clockwise é sua capacidade de reorganizar suas reuniões e tarefas para que se encaixem em seus horários mais produtivos. Ele se integra perfeitamente ao Google Calendar, agendando automaticamente reuniões em horários que não interrompam as horas de foco.

O bloqueio de tempo ajuda você a reservar períodos para trabalho profundo e, ao mesmo tempo, reduz os conflitos de calendário. O agendamento orientado por IA do Clockwise economiza meu tempo ao minimizar os ajustes manuais.

Melhores recursos do Clockwise

Otimize seu dia criando blocos ininterruptos de Focus Time com o assistente Smart Calendar

Ajuste os horários da equipe dinamicamente com a sincronização da disponibilidade da equipe para alinhar com os horários ideais de reunião

Evite que as reuniões invadam o tempo pessoal ajustando as horas de trabalho com a proteção do equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Limitações no sentido horário

Mais adequado para usuários individuais, não para equipes

Opções de personalização limitadas

Depende do Google Agenda

Preços no sentido horário

Gratuito

Profissional: US$ 6,75/mês por usuário

US$ 6,75/mês por usuário Empresarial: US$ 11,50/mês por usuário

Clockwise avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (66 avaliações)

4,7/5 (66 avaliações) Capterra: 4,7/5 (50 avaliações)

5. Fantastical (melhor para usuários da Apple)

via Fantástico Esta é uma ferramenta de calendário exclusiva da Apple. Um de seus recursos de destaque é o processamento de linguagem natural, que permite agendar eventos simplesmente digitando comandos como "Almoço com Sarah amanhã ao meio-dia" É intuitivo e fácil de usar.

O aplicativo tem um design amigável e é sincronizado com a maioria dos espaços de trabalho e ecossistemas, como Google, iCloud e Microsoft Exchange.

Melhores recursos do Fantastical

Use a entrada de eventos em linguagem natural para agendar eventos de forma intuitiva, digitando comandos simples

Planeje as condições externas do evento com previsões meteorológicas integradas ao calendário

Economize tempo para eventos recorrentes ou semelhantes, simplificando o gerenciamento do calendário com modelos de eventos

Limitações do Fantastical

Disponível somente em dispositivos Apple

Os recursos premium exigem uma assinatura

Recursos de colaboração limitados

Preços fantásticos

Grátis

Premium: US$ 4,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Fantastical

G2: 4,4/5 (16 avaliações)

4,4/5 (16 avaliações) Capterra: 4,8/5 (20 avaliações)

Leia também: 10 melhores alternativas para o Fantastical

6. Hub Planner (melhor para rastrear a utilização de recursos)

via Planejador de hub O Hub Planner é uma ferramenta completa de agendamento e gerenciamento de recursos, ideal para equipes que lidam com projetos de grande escala. Sua visualização intuitiva de calendário permite alocar recursos de forma eficaz.

O que diferencia o Hub Planner é a previsão de recursos, que ajuda os gerentes de projeto a antecipar as necessidades futuras com base nos dados atuais gerenciamento de carga de trabalho . Seus recursos integrados de planilhas de horas e faturamento facilitam o controle do tempo gasto em projetos e o gerenciamento de orçamentos.

melhores recursos do #### Hub Planner

Acompanhe as agendas dos membros da equipe e planeje com o calendário de disponibilidade de recursos

Obtenha uma visão geral da distribuição de recursos usando os calendários de alocação de projetos

Obtenha um instantâneo visual dos prazos do projeto e da utilização da equipe com uma grade de agendamento integrada

Otimize a capacidade da equipe com relatórios de utilização no calendário

Limitações do Hub Planner

A curva de aprendizado acentuada para iniciantes

O preço é mais alto para equipes pequenas

Opções de personalização limitadas

Preços do Hub Planner

Inicial: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Premium: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Hub Planner avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (44 avaliações)

4,2/5 (44 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

7. Zoho Projects (melhor para criar fluxos de trabalho personalizáveis)

via Projetos Zoho O Zoho Projects se destaca por fornecer visualizações de calendário personalizáveis para o gerenciamento de projetos. Isso é particularmente útil para equipes que precisam de flexibilidade. Você pode personalizar fluxos de trabalho, integrar-se a outros aplicativos Zoho, como CRM e Books, e até mesmo automatizar tarefas com base nas necessidades do projeto.

A visualização da linha do tempo do projeto ajuda a manter todos os membros da equipe no caminho certo, e o calendário compartilhado facilita a visualização dos prazos. Os planos pagos oferecem muitos recursos para equipes em crescimento, e a ampla gama de integrações permite uma experiência de gerenciamento de projetos totalmente personalizada.

Melhores recursos do Zoho Projects

Gerencie as dependências de tarefas diretamente no calendário usando a integração do gráfico de Gantt

Obter uma visão clara dos principais prazos do projeto no calendário com o controle de marcos

Acompanhe o progresso das tarefas de toda a equipe e os próximos prazos com visualizações de calendário compartilhadas

Limitações do Zoho Projects

A versão gratuita tem recursos limitados

Pode ser muito cansativa, com muitos recursos

Requer um ecossistema Zoho para a funcionalidade completa

Preços do Zoho Projects

Gratuito

Premium: US$ 5/mês por usuário

Enterprise: US$ 10/mês por usuário

Zoho Projects ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 440 avaliações)

4,2/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 650 avaliações)

8. Microsoft Outlook (melhor para o ecossistema da Microsoft)

via Microsoft Outlook O calendário do Microsoft Outlook é adequado para grandes equipes acostumadas com o Microsoft Office 365. Ele se integra ao e-mail e a todos os outros aplicativos do Office, permitindo fácil agendamento de reuniões, lembretes e compartilhamento de calendário com os membros da equipe. O calendário do Outlook oferece uma variedade de recursos personalizáveis e confiáveis.

Melhores recursos do Microsoft Outlook

Obtenha sugestões de horários disponíveis para os participantes usando o assistente de agendamento de reuniões com base em seus calendários

Identificar rapidamente os tipos e as prioridades das reuniões usando categorias de cores no calendário

Veja a disponibilidade de toda a sua equipe de uma só vez com as exibições de calendário da equipe

Limitações do Microsoft Outlook

Não possui recursos avançados de gerenciamento de projetos

Tem uma configuração complexa e requer um especialista para usuários que não são do Office

Opções limitadas de gerenciamento de tarefas

Preços do Microsoft Outlook

Gratuito com a assinatura do Office 365

Avaliações e resenhas do Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (2800+ avaliações)

4,5/5 (2800+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1990 avaliações)

9. Hive (melhor para colaboração e tarefas em equipe)

via Colmeia O Hive oferece uma combinação de gerenciamento de tarefas e integração de calendário, o que o torna uma excelente opção para equipes que precisam de uma solução completa.

A visualização do calendário do Hive é altamente personalizável, e posso atribuir tarefas diretamente do próprio calendário, o que me poupa tempo ao gerenciar vários projetos. O Hive tem bons recursos de colaboração, como bate-papo em tempo real e compartilhamento de arquivos, que agilizam a comunicação. O Hive também se integra bem ao Slack e ao Google Drive.

Melhores recursos do Hive

Acompanhe claramente os prazos e o andamento das tarefas com uma visualização de calendário baseada em tarefas

Transforme eventos de calendário em tarefas acionáveis instantaneamente usando cartões de ação integrados

As visualizações de calendário personalizáveis oferecem opções de Gantt, Kanban e calendário tradicional para um planejamento de projeto flexível

Limitações do Hive

Uma curva de aprendizado mais acentuada para equipes menores

É um pouco caro para equipes menores

Versão gratuita limitada

Preços do Hive

Gratuito

Equipes: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Preço sob contato

Hive avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (60 avaliações)

4,2/5 (60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

10. Doodle (melhor para criar agendas de reuniões baseadas em pesquisas)

via Doodle O Doodle simplifica o agendamento de reuniões oferecendo um recurso de pesquisa intuitivo que permite que os participantes selecionem seus horários de reunião preferidos. Ele é útil para agendar reuniões com clientes ou grupos grandes em que a disponibilidade varia. O Doodle fornece visualmente uma visão geral dos espaços disponíveis.

Embora seja excelente como um recurso básico de software de gerenciamento de reuniões é mais adequado para equipes que precisam de uma ferramenta externa para gerenciar projetos e tarefas. A versão premium vem sem anúncios e sincroniza facilmente com seu calendário.

melhores recursos do #### Doodle

Simplifique a escolha de horários para reuniões com grandes grupos usando o agendamento de pesquisas em grupo

Priorize a disponibilidade para reuniões de grupo com a classificação de disponibilidade

Dê um toque profissional aos convites para reuniões usando a marca personalizada do evento

Limitações do Doodle

Não há recursos de gerenciamento de projetos

Recursos limitados na versão gratuita

As opções de personalização são mínimas

Preços do Doodle

Gratuito

Pro: $6,95/mês por usuário

$6,95/mês por usuário Equipe: US$ 8,95/mês por usuário

US$ 8,95/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Doodle avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (1800+ avaliações)

11. Apple Calendar (melhor para gerenciar eventos localizados)

via Calendário da Apple O Apple Calendar é um calendário simples e fácil de usar para seus usuários. Gosto da facilidade com que você pode criar eventos, convidar participantes e definir lembretes. A integração com a Siri é outro recurso que se destaca. Com ela, você pode agendar eventos usando comandos de voz.

Embora esteja limitado ao ecossistema da Apple, ele funciona bem para uso pessoal e para pequenas equipes. A interface limpa e minimalista facilita o agendamento.

Melhores recursos do Apple Calendar

Agende reuniões em várias regiões com ajustes automáticos usando o suporte a fuso horário

Acione notificações com base em onde você está usando lembretes baseados em localização

Simplifique a coordenação de horários com outras pessoas usando calendários familiares ou de grupo compartilhados

Limitações do Apple Calendar

Sem recursos avançados de gerenciamento de projetos

Opções limitadas de personalização para equipes

Preços do Apple Calendar

Gratuito (vem com os dispositivos Apple)

Avaliações e resenhas do Apple Calendar

G2: 4,1/5 (194 avaliações)

12. Bitrix24 (melhor para integração de CRM e calendário)

via Bitrix24 O Bitrix24 é um pacote completo de gerenciamento de negócios, e a ferramenta de gerenciamento de calendário é um recurso. Além disso, inclui CRM, gerenciamento de tarefas e ferramentas de comunicação. O recurso de calendário funciona bem com o sistema de gerenciamento de tarefas do Bitrix24. Você pode agendar tarefas e definir lembretes diretamente no aplicativo.

O Bitrix24 é ideal para grandes empresas que gerenciam todas as suas operações internas e externas em uma única plataforma. O Bitrix24 também oferece calendários compartilhados por meio dos quais você pode coordenar com a sua equipe.

Melhores recursos do Bitrix24

Acompanhe reuniões com clientes, oportunidades de vendas e tarefas, tudo em um só lugar com CRM e calendário integrados

Automatize o agendamento de tarefas com base nas regras do projeto usando fluxos de trabalho personalizados vinculados ao calendário

Limitações do Bitrix24

Complexo para iniciantes

Alguns recursos exigem atualizações

Preços mais altos para equipes menores

Preços do Bitrix24

Gratuito (versão básica)

Basic: $49/mês para 5 usuários

$49/mês para 5 usuários Standard: $99/mês para 50 usuários

$99/mês para 50 usuários Profissional: $199/mês para usuários ilimitados

Bitrix24 avaliações e comentários

G2: 4.1/5 (540 avaliações)

4.1/5 (540 avaliações) Capterra: 4.2/5 (860+ avaliações)

13. Calendly (melhor para agendamento automático de compromissos)

via Calendly O Calendly é fácil de usar e foi projetado adequadamente para profissionais que precisam agendar reuniões em qualquer lugar.

O Calendly é sincronizado com sua agenda, seja do Google ou do Outlook. Ele se ajusta automaticamente aos fusos horários, o que o torna perfeito para reuniões internacionais. É confiável e econômico.

Melhores recursos do Calendly

Escolha horários de reuniões que correspondam à sua disponibilidade usando links de agendamento automático de reuniões

Evite o overbooking bloqueando automaticamente o tempo pessoal usando janelas de disponibilidade personalizáveis

Distribua as reuniões entre os membros da equipe de maneira uniforme usando o agendamento round-robin

Limitações do Calendly

Não possui recursos de gerenciamento de projetos

A personalização é limitada na versão gratuita

São necessários planos pagos para recursos avançados

Preços do Calendly

Gratuito

Essencial: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Profissional: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Teams: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Clockwise classificações e comentários

G2: 4,7/5 (2220+ avaliações)

4,7/5 (2220+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3360+ avaliações)

Leia também: 10 melhores alternativas ao Calendly

ClickUp - O melhor aplicativo de gerenciamento de calendário que você pode ter

Agora que você descobriu as 13 principais ferramentas de gerenciamento de calendário, é hora de assumir o controle da sua agenda e aumentar a sua produtividade. Com o aplicativo de gerenciamento de calendário certo, você pode otimizar sua programação, melhorar o gerenciamento do tempo e aumentar a colaboração dentro da sua equipe.

Se você estiver pronto para experimentar os benefícios de um gerenciamento de projetos eficiente, inscreva-se no ClickUp hoje mesmo e transforme a maneira como você trabalha!