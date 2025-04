Ferramentas e estratégias de automação de marketing empresarial

Um impressionante 73% dos clientes usam vários canais durante sua jornada de compras.

Desde a conscientização até a compra e o suporte, as organizações encontram clientes em uma dúzia ou mais de canais, incluindo o site da empresa, o aplicativo móvel, o e-mail, o bate-papo ao vivo, o texto, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o TikTok e muito mais!

Oferecer uma experiência consistente e personalizada em todos esses canais em escala é impossível sem a automação de marketing empresarial. Nesta postagem do blog, exploramos o porquê e como.

O que é automação de marketing empresarial?

A automação de marketing empresarial (EMA) é o uso de software e dados para automatizar processos/tarefas de marketing de forma holística e estratégica para atingir as metas organizacionais.

Normalmente, a EMA é usada em atividades de marketing digital. O caso de uso mais comum é o marketing por e-mail. As organizações usam a automação de marketing empresarial para segmentar públicos, enviar campanhas de e-mail, personalizar mensagens e enviar alertas baseados em gatilhos.

No entanto, hoje em dia, as organizações usam a EMA para operacionalizar uma ampla gama de experiências digitais e na loja.

Como funciona a automação de marketing empresarial?

Uma boa automação de marketing empresarial é uma abordagem holística para envolver clientes potenciais e clientes.

Em vez de tratar alguém como um ID de e-mail ou um seguidor do Instagram, a automação de marketing empresarial unifica todas as suas atividades para criar um perfil de cliente, atendendo às suas necessidades independentemente de onde ou como ele apareça. O EMA ajuda os clientes a retomarem de onde pararam e a serem atendidos contextualmente.

Normalmente, as organizações B2C usam o EMA para consolidar as atividades de uso em um único ID de e-mail. Quando o cliente volta à marca, seu número de telefone, preferências, histórico de compras, feedback, interações com o suporte ao cliente etc. são associados a esse perfil.

Por outro lado, as empresas B2B normalmente consolidam as informações com base no que é chamado de conta. Elas reúnem todos os indivíduos associados a uma determinada conta/prospecto e automatizam a comunicação de acordo com isso.

Por que você precisa de automação de marketing empresarial?

Alguns dos maiores benefícios da EMA são os seguintes.

Escala : A EMA executa tarefas rapidamente e 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele pode executar centenas de tarefas sem recursos adicionais. Por exemplo, o software EMA pode enviar 100.000 e-mails ou ativar 100 fluxos de trabalho diferentes sem intervenção humana

: A EMA executa tarefas rapidamente e 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele pode executar centenas de tarefas sem recursos adicionais. Por exemplo, o software EMA pode enviar 100.000 e-mails ou ativar 100 fluxos de trabalho diferentes sem intervenção humana Eficiência : O envio de comunicações em escala é significativamente mais econômico com o EMA. Na verdade, a automação de tarefas repetitivas também libera o tempo da equipe de marketing para o trabalho criativo/inovador

: O envio de comunicações em escala é significativamente mais econômico com o EMA. Na verdade, a automação de tarefas repetitivas também libera o tempo da equipe de marketing para o trabalho criativo/inovador Consistência : A automação garante que as tarefas sejam concluídas no prazo, com maior consistência e precisão do que os esforços manuais

: A automação garante que as tarefas sejam concluídas no prazo, com maior consistência e precisão do que os esforços manuais ROI : O EMA torna as campanhas mais direcionadas e personalizadas, aumentando sua eficácia

: O EMA torna as campanhas mais direcionadas e personalizadas, aumentando sua eficácia Gerenciabilidade: Uma boa plataforma de automação consolida os esforços e os resultados de todos os canais, campanhas de marketing, grupos de clientes etc., proporcionando uma visão mais clara do seu mecanismo de crescimento

Funções da automação de marketing empresarial

A principal função da automação de marketing empresarial é unificar os perfis dos clientes para oferecer experiências omnicanal consistentes. Para isso, a EMA também executa as seguintes funções.

Gerenciamento de dados

Unificação de dados: O EMA coleta dados de todas as fontes relevantes, como software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), mídia social, padrões de compra de comércio eletrônico, etc., para criar uma visão unificada de cada cliente. Ele também atualiza esses dados em tempo real para manter os esforços relevantes e eficazes.

Segmentação do público: Com base nos dados coletados, a EMA segmenta os clientes em grupos relevantes. Isso pode ser tão granular quanto "pessoas que abandonaram o carrinho nos últimos três dias", abrindo um mundo de possibilidades para mensagens direcionadas.

Pontuação de leads: O EMA pontua os leads com base em seu potencial de conversão. Isso ajuda as empresas a direcionar suas mensagens para o público certo com base na probabilidade de compra e no valor potencial.

Gerenciamento de conteúdo

Conteúdo dinâmico: Software de marketing empresarial pode personalizar dinamicamente o conteúdo enviado aos clientes. Além de adicionar um nome próprio à linha de assunto, o EMA pode personalizar vários campos, como o último produto comprado, a última conversa de bate-papo, um item da lista de desejos, uma jornada abandonada etc.

Otimização de conteúdo: As plataformas da EMA têm ferramentas embutidas para criar páginas de destino e otimizá-las com base nas campanhas que você está enviando.

Distribuição de conteúdo: Em todos os canais, a EMA ajuda a programar e executar campanhas. Você pode enviar e-mails, publicar em mídias sociais, enviar notificações por push no aplicativo, acionar mensagens de texto - ou uma combinação de todos os itens acima.

Gerenciamento do fluxo de trabalho

Em sua essência, as plataformas do EMA são gerenciamento de fluxo de trabalho ferramentas, acionando ações com base no comportamento do cliente. Por exemplo, você pode acionar um fluxo de integração no momento em que um usuário se inscreve.

As equipes de vendas e marketing também usam o EMA para realizar experimentos. Elas podem configurar um teste A/B para ver qual versão funciona melhor e otimizar os fluxos de trabalho futuros de acordo.

Análise

Uma função integral da automação de marketing corporativo é a tomada de decisões orientada por dados, com base em análises avançadas. Boas plataformas de EMA acompanham o desempenho das principais métricas, medem o retorno sobre o investimento e produzem relatórios que facilitam a ação das equipes.

Para que todas essas funções funcionem adequadamente, você precisa configurar alguns componentes corretamente. Vamos ver como.

Componentes da automação de marketing empresarial

Uma boa automação de marketing empresarial é construída sobre quatro pilares: Pessoas, processos, tecnologia e dados. Veja a seguir como eles funcionam em conjunto.

Pessoas

A EMA tem dois tipos de partes interessadas: Clientes, que são os titulares dos dados; e usuários, que usam os dados dos clientes para projetar a comunicação. As plataformas da EMA são projetadas para atender às suas necessidades de forma eficiente, eficaz e ética.

Para os clientes, o EMA permite o controle de suas informações. Alguns recursos voltados para o cliente incluem:

A capacidade de aceitar ou recusar cookies

Formulários de registro

Cancelamento de inscrição

Solicitação de exclusão de conta ou dados

Para os usuários, o EMA oferece a oportunidade de idealizar, experimentar, executar e otimizar as comunicações para atingir as metas comerciais. Os recursos voltados para o usuário incluem:

Filtros para segmentar clientes

Personalização em todos os formulários de comunicação

Agendamento baseado em gatilho e em tempo

Processo

Processo e automação do fluxo de trabalho são parte integrante das plataformas EMA. Os recursos relacionados incluem:

Automações de campanha : Fluxos de trabalho iniciados com base em acionadores específicos, como uma data específica, um evento ou uma ação do cliente, como assinar um boletim informativo ou fazer um pagamento

: Fluxos de trabalho iniciados com base em acionadores específicos, como uma data específica, um evento ou uma ação do cliente, como assinar um boletim informativo ou fazer um pagamento Automações de gerenciamento de projetos: Tarefas como criar relatórios, atribuir o membro certo da equipe, enviar e-mails de acompanhamento, etc

Tecnologia

Naturalmente, o EMA é estabelecido com base em uma plataforma de tecnologia. Além dos principais recursos de automação, a plataforma normalmente tem o seguinte.

Integrações com várias ferramentas, comosoftware de CRM de marketingsistemas de gerenciamento de conteúdo, mídia social, etc.

Modelos de plano de marketing e estruturas reutilizáveis para simplificar os fluxos de trabalho

Regras personalizadas para definir diretrizes de marca, proibir palavras/termos selecionados, etc.

Armazenamento de ativos de marketing

Recursos de colaboração para que as equipes trabalhem juntas, façam brainstorming, aprovem/desaprovem, etc.

IA generativa para criação rápida de conteúdo

Dados

Os dados formam a base de uma boa automação de marketing empresarial. Alguns dos recursos de dados mais importantes em uma EMA incluem:

Gerenciamento : Coleta e armazenamento de dados relevantes, eliminação de duplicatas, manutenção da qualidade dos dados etc.

: Coleta e armazenamento de dados relevantes, eliminação de duplicatas, manutenção da qualidade dos dados etc. Relatórios : Dashboards e relatórios sobre várias métricas e KPIs

: Dashboards e relatórios sobre várias métricas e KPIs Insights: Recomendações para otimização de campanhas e sugestões generativas de IA para conteúdo

Vamos ver como algumas das ferramentas de marketing mais populares da atualidade integram esses componentes.

Ferramentas e plataformas de automação de marketing empresarial

As ferramentas de automação de marketing corporativo vêm em uma variedade de formas e tamanhos. Vamos dar uma olhada em algumas das ferramentas e plataformas de automação de marketing empresarial mais comumente usadas.

1. ClickUp (Melhor plataforma de automação de marketing empresarial voltada para o gerenciamento de projetos) ClickUp para equipes de marketing é uma plataforma de produtividade completa para organizações de todos os tamanhos. Projetada para ser altamente personalizável,

ClickUp serve como um espaço de trabalho flexível para equipes de marketing com recursos de automação bem pensados e diversas oportunidades de integração com ferramentas de automação de marketing.

Se você estiver usando o ClickUp CRM você pode integrar perfeitamente o gerenciamento e a automação de projetos de marketing para obter operações mais eficazes e holísticas.

Automação de marketing empresarial e gerenciamento de projetos com o ClickUp

Melhores recursos

Ideação rápida e criação de conteúdo com o ClickUp Brain

Pesquisa conectada em todas as ferramentas integradas, como Google Drive, HubSpot, etc.

Brainstorming com Quadros brancos ClickUp com a capacidade de criar tarefas ou atribuir usuários automaticamente

Automações do tipo "se isso, então, aquilo"

Painéis de KPI personalizáveis com base nos dados do projeto de marketing

Gerenciamento abrangente de projetos de marketing

Se você é novo na automação de marketing, experimente Gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp Modelo para rastrear, coordenar e acelerar seus esforços.

2. Adobe Marketo Engage (Melhor software de automação de marketing corporativo com foco em pipeline)

O Marketo Engage é a plataforma de marketing da Adobe que ajuda as equipes a gerenciar o envolvimento do cliente omnichannel, a publicação de conteúdo, as operações de campanha, a inteligência de vendas e a análise avançada.

Inteligência de vendas com o Adobe Marketo Engage (Fonte: Adobe.com )

Melhores recursos

Segmentação de clientes e criação de perfis em nível de conta para empresas B2B

Integrações pré-criadas com ferramentas populares

Capacidade de lidar com vários tipos de dados, inclusive firmográficos, tecnográficos, geográficos, comportamentais e relacionados a CRM

Listas preditivas, usando públicos semelhantes

Previsões de desempenho de e-mail e de cancelamento de inscrição

Integração bidirecional com CRMs para melhorar o envolvimento das vendas

3. Salesforce Pardot (Melhor ferramenta de automação de marketing empresarial com foco em CRM)

O Salesforce Pardot é um aplicativo que fica na plataforma Salesforce CRM. Criado sobre um CRM, o Pardot automatiza processos de marketing por e-mail, pontuação de leads, nutrição de leads, priorização etc.

Projeto de automação de fluxo de trabalho com o Salesforce Pardot (Fonte: Salesforce )

Melhores recursos

Integração nativa com o Salesforce CRM

Rastreamento de integração de clientes potenciais, incluindo downloads, visualizações de página, bate-papos na Web etc.

Otimização da produtividade da equipe de vendas

4. Oracle Eloqua (melhor ferramenta de automação de marketing empresarial orientada para CX)

O Oracle Eloqua se concentra na criação de experiências unificadas para os clientes por meio de aquisição, retenção, marketing baseado em contas e muito mais. O Eloqua é integrado ao ecossistema mais amplo de experiência do cliente (CX) da Oracle para processos de vendas e serviços contínuos.

Painel de análise do Oracle Eloqua (Fonte: Oracle )

Melhores recursos

Orquestração de campanhas com segmentação, conteúdo, distribuição omnichannel e recursos de produtividade

Públicos-alvo pré-criados

Modelos e conteúdo aprovado pela marca

Insights sobre o perfil do cliente e extensões de ferramentas de vendas

Embora as quatro ferramentas acima sejam populares entre os clientes corporativos por sua abrangência, escala e integrações existentes, elas não são as únicas disponíveis.

Por exemplo, há o Mailchimp, uma ferramenta principalmente de marketing por e-mail, que as organizações usam para automatizar os processos de comunicação. Há empresas de nicho, como a Klaviyo para comércio eletrônico e a Braze para automação de marketing móvel. No outro extremo, as organizações também implementam soluções personalizadas na nuvem privada/pública.

Leia mais sobre a 10 melhores ferramentas de software de automação de marketing .

A ferramenta que você escolher terá um impacto significativo na eficácia de seus esforços de marketing. Aqui estão algumas práticas recomendadas para escolher e implementar uma ferramenta de automação de marketing empresarial.

Implementação e otimização da estratégia de automação de marketing empresarial

Desde a escolha da ferramenta certa até a otimização contínua, a implementação de uma automação de marketing empresarial é um esforço estratégico. Faça isso de forma completa e cuidadosa usando a estrutura a seguir.

1. Escolha sua ferramenta de automação de marketing

Quando se trata de automação de marketing empresarial, você tem muitas opções. Existem dezenas de ferramentas, com preços que variam de quase nada a vários milhares de dólares, dependendo do seu uso. Escolher a ferramenta certa para se adequar às suas estratégias de marketing é sua primeira e mais importante decisão. Considere o seguinte ao fazer isso.

Recursos : Procure os recursos de que você precisa, como automação de e-mail, colaboração, análise de marketing etc.

: Procure os recursos de que você precisa, como automação de e-mail, colaboração, análise de marketing etc. Escalabilidade : Avalie a capacidade da ferramenta de lidar com a escala de e-mails, usuários, eventos e automações de que você precisa

: Avalie a capacidade da ferramenta de lidar com a escala de e-mails, usuários, eventos e automações de que você precisa Usabilidade : Verifique se ela é fácil de usar também por equipes não técnicas ou se é necessário suporte de TI para atualizar/editar coisas

: Verifique se ela é fácil de usar também por equipes não técnicas ou se é necessário suporte de TI para atualizar/editar coisas Integrações : Teste os recursos da ferramenta escolhida para que ela funcione bem com os outros softwares que você está usando atualmente

: Teste os recursos da ferramenta escolhida para que ela funcione bem com os outros softwares que você está usando atualmente Preços: Calcule o custo total de propriedade da ferramenta e compare-o com o ROI que você espera

ClickUp para automação de marketing

Considere uma ferramenta como o ClickUp que se adapta facilmente ao seu CRM, gerenciamento de campanhas de marketing e necessidades de automação. Ele o ajuda a organizar, idealizar, executar e otimizar dezenas de atividades de marketing.

Suas equipes internas também podem usá-lo como software de gerenciamento de projetos empresariais que oferece a você uma visão de 360 graus da eficácia da campanha e das operações.

Como a primeira rede neural do mundo a conectar tarefas, documentos, pessoas e todo o conhecimento de sua empresa, o ClickUp é um dos melhores softwares de gerenciamento de projetos corporativos do mundo Ferramentas de marketing de IA disponíveis atualmente.

2. Implementar e personalizar

Pouquíssimas ferramentas são perfeitas quando saem da caixa. Toda ferramenta se torna eficaz por meio de personalizações, que é a próxima etapa.

Integrar: Reúna todos os dados em seu software de automação de marketing por meio de integrações. O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas, incluindo HubSpot, Figma, Salesforce e outras. Você também pode incorporar qualquer coisa em seu espaço de trabalho por meio de integrações personalizadas.

Organizar: Configure sua plataforma de automação para atender às suas necessidades.

Adicione usuários e ative permissões

Crie diretrizes de marca e carregue os ativos

Realize programas de treinamento e integração para os usuários

Migrar: Limpar e formatar dados de outras plataformas para que sejam consistentes e precisos. Remover duplicatas e outras informações desnecessárias.

A Finastra, empresa de software financeiro, é um exemplo de implementação e personalização do ClickUp para suas necessidades de entrada no mercado. Eles usam o ClickUp para orquestrar a geração de demanda em todas as unidades de negócios e regiões.

Isso inclui o acompanhamento das atividades de entrada no mercado, a criação de painéis, a consolidação de informações e o gerenciamento de campanhas e automações para manter a equipe em sincronia.

Leia também: Descubra como a Finastra, gigante dos serviços financeiros, experimentou uma mudança de paradigma 40% de aumento na eficiência do go-to-market (GTM) usando o ClickUp.

3. Execute sua estratégia de automação de marketing

Depois que a base de sua automação de marketing estiver definida, é hora de executar a estratégia.

Mapear as jornadas do cliente

Mapeie as jornadas dos tipos de clientes, produtos e canais. Identifique o caminho e os vários pontos de contato nele. O ClickUp Whiteboards é uma ótima maneira de estruturar isso processo de planejamento de marketing de forma colaborativa.

Visualize experiências e mapeie as jornadas dos clientes com o ClickUp Whiteboards

Criar fluxos de trabalho automatizados

Identifique as jornadas que você deseja automatizar para seus clientes. Desenhe fluxos de trabalho para cada uma delas e configure-as com Automações do ClickUp para ser acionado automaticamente.

Automação de e-mail com o ClickUp

Escolha entre mais de 100 modelos de automação predefinidos ou crie o seu próprio com o ClickUp. Aqui estão algumas automações de marketing e gerenciamento de projetos que você pode configurar.

Envie um e-mail de boas-vindas quando um usuário se inscrever no boletim informativo

Enviar o fluxo de trabalho de retenção quando o cliente abandona uma compra

Enviar desejos de aniversário automatizados com códigos de desconto personalizados

Enviar campanhas de nutrição para contas inativas

Bônus: Confira os mais importantes ferramentas de gerenciamento de campanhas a serem consideradas como parte de sua pilha de marketing.

Criar ativos de conteúdo reutilizáveis

Para acompanhar os fluxos de trabalho que você está automatizando, crie ou carregue ativos de conteúdo. Use o ClickUp Docs para escrever as diretrizes da marca. Use a exibição de lista para ver todos os seus ativos de design visual em uma única exibição. Com o ClickUp Forms, crie mecanismos de captura de leads e incorpore-os em suas páginas de destino.

4. Habilite as interações do usuário

O sucesso do seu programa de automação de marketing empresarial depende de como suas equipes o utilizam. Facilite para elas.

Respostas universais de pesquisa e IA com o ClickUp Brain

Elimine o jogo de cadeiras rolantes e traga todos os dados para um único lugar

Treine seus funcionários com a nova ferramenta

Habilite um chatbot fácil de usar, como Cérebro ClickUp para responder a todas as perguntas que os usuários possam ter

5. Configurar painéis

Identifique suas principais métricas e configure Painéis do ClickUp para monitorá-los. Acompanhe o desempenho da campanha, o progresso do projeto, a produtividade da equipe, o tempo gasto em tarefas de marketing e muito mais.

Painéis de marketing com o ClickUp

Quando se trata de gerenciar mídias sociais, nenhuma outra ferramenta é tão robusta quanto o ClickUp. Se você quiser saber tudo o que está acontecendo em qualquer momento, nenhuma outra ferramenta pode oferecer o mesmo nível de percepção.

Sarah Lively, Diretora de Mídia Social, Cartoon Network

6. Executar campanhas de teste

Antes de fazer tudo, execute algumas campanhas de teste. Escolha um pequeno grupo de usuários e execute automações de teste para eles. Verifique se os fluxos de trabalho estão funcionando como pretendido. Além disso, confirme se os painéis que você configurou refletem o desempenho com precisão.

7. Agende revisões e aprimoramento contínuo

A automação de marketing empresarial moderna não é uma coisa única. À medida que as situações evoluem, mais dados são coletados e mais insights estão disponíveis, as automações também precisam ser otimizadas.

Para garantir isso, estabeleça revisões regulares com a equipe. Acompanhe a eficácia de cada fluxo de trabalho automatizado e otimize-o conforme apropriado. Elimine os fluxos de trabalho que não apresentam bom desempenho e experimente regularmente novos fluxos.

Automatize os processos e acelere os resultados de marketing com o ClickUp

No mundo digital, a boa experiência do cliente é a base do sucesso dos negócios. A automação é parte integrante dela. A oferta de experiências personalizadas para vários clientes em todos os canais exige um programa robusto de automação de marketing.

A eficácia desse programa depende de quatro componentes: Pessoas, processos, tecnologia e dados.

O espaço de trabalho virtual do ClickUp foi projetado para gerenciar todos esses quatro componentes com facilidade. O ClickUp permite que as pessoas se reúnam e colaborem de forma eficaz. Ele permite que você compartilhe a quantidade certa de informações com as pessoas certas e com o controle de acesso certo.

As ferramentas de colaboração e automação ajudam a simplificar esses processos. Elas dão visibilidade a cada ponto de contato em tempo real, e suas várias integrações e recursos de dados ajudam as equipes a entender as tendências contextualmente.

O ClickUp reúne recursos de marketing e gerenciamento de projetos para fornecer controle abrangente sobre seus esforços de crescimento. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo .