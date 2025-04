Como rastrear pedidos de emprego no Google Sheets

Procurar um novo emprego pode ser uma tarefa árdua, especialmente quando você se candidata a várias funções. Acompanhar cada uma das candidaturas enviadas pode se tornar rapidamente exaustivo.

Afinal de contas, candidatar-se a um emprego é mais do que enviar currículos - é um processo completo. Você tem prazos a cumprir, entrevistas a agendar e acompanhamentos a enviar. Cada etapa requer atenção.

É por isso que é fundamental estar a par de tudo. Você precisa saber em que estágio estão suas candidaturas, se deve fazer um acompanhamento e se está aguardando uma resposta. É fundamental ter um sistema transparente para gerenciar tudo isso.

Em vez disso, uma solução mais prática (e gratuita!_) é o rastreador de candidaturas a empregos no Google Sheets. É uma ferramenta simples que permite a você fazer uma mudança de carreira sem se perder.

Este guia passo a passo lhe mostrará exatamente como criar e usar esse rastreador, ajudando-o a se concentrar no que importa: conseguir o emprego dos seus sonhos.

O conceito do rastreador de candidaturas a emprego

Um rastreador de candidaturas a emprego é uma ferramenta ou sistema para organizar e monitorar o progresso das candidaturas a emprego. Ele permite que você fique por dentro de tudo sem se perguntar onde se candidatou ou quando deve fazer o acompanhamento.

Essa ferramenta permite que você registre detalhes como o cargo, a empresa e a data da candidatura, acompanhe o status da candidatura e planeje a próxima etapa.

Métodos tradicionais e modernos de rastreamento de candidaturas a empregos

Tradicionalmente, os candidatos escreviam os detalhes da candidatura em blocos de notas ou os digitavam em planilhas básicas. Embora esse método funcione, ele pode se tornar caótico, especialmente quando o número de candidaturas aumenta. Há também o risco de perder o controle de onde você se candidatou ou esquecer de fazer o acompanhamento a tempo.

Em contrapartida, os modernos rastreadores de candidaturas a empregos oferecem uma experiência muito mais tranquila. Eles são projetados para gerenciar todas as suas candidaturas em um único hub central, geralmente com recursos extras que facilitam o acompanhamento de prazos e respostas. Eles também podem ajudá-lo durante a preparação para a entrevista - especialmente para entrevistas remotas -por ter todas as informações da empresa na ponta de seus dedos.

Se você também estiver trabalhando em

escrever uma proposta de emprego

se você não tiver uma proposta de emprego, pode ser útil manter o controle das diferentes funções e de seus requisitos. Seu rastreador pode ajudá-lo a adaptar cada proposta à função específica, usando notas para lembrá-lo de detalhes importantes.

Manter-se organizado e em dia com suas candidaturas pode lhe dar uma vantagem real neste mercado de trabalho. E com um rastreador de candidaturas a emprego, você não está apenas sobrevivendo à busca de emprego - está dominando-a.

Google Sheets como um rastreador de candidaturas a emprego

Usar o Planilhas Google como um rastreador de candidaturas a empregos é uma das maneiras mais simples e eficazes de se manter organizado durante toda a sua busca de emprego. Ele é gratuito, personalizável e pode ser acessado de qualquer lugar. Além disso, você pode configurar tudo exatamente como quiser com o Google Sheets.

Veja como você pode usar o Google Sheets para monitorar suas candidaturas a emprego de forma eficaz:

Crie uma nova Planilha do Google : Abra uma nova planilha dedicada exclusivamente ao acompanhamento de suas candidaturas a emprego

: Abra uma nova planilha dedicada exclusivamente ao acompanhamento de suas candidaturas a emprego Configure as colunas essenciais : Adicione colunas como Cargo, Nome da empresa, Data de candidatura, Status, Próximas etapas e Notas. Sinta-se à vontade para personalizar ainda mais de acordo com suas necessidades

: Adicione colunas como Cargo, Nome da empresa, Data de candidatura, Status, Próximas etapas e Notas. Sinta-se à vontade para personalizar ainda mais de acordo com suas necessidades Rastreie os status das candidaturas : Use a coluna Status para indicar se a candidatura está "em andamento", "em análise" ou "rejeitada

: Use a coluna Status para indicar se a candidatura está "em andamento", "em análise" ou "rejeitada Adicione datas para acompanhamentos : Use a coluna Date Applied (data de aplicação) ou uma coluna separada Follow-up Date (data de acompanhamento) para acompanhar quando você deve entrar em contato com o empregador

: Use a coluna Date Applied (data de aplicação) ou uma coluna separada Follow-up Date (data de acompanhamento) para acompanhar quando você deve entrar em contato com o empregador Código de cores para maior clareza : Atribua cores a diferentes status (por exemplo, verde para em andamento, vermelho para rejeitado) para identificar rapidamente sua posição em cada candidatura

: Atribua cores a diferentes status (por exemplo, verde para em andamento, vermelho para rejeitado) para identificar rapidamente sua posição em cada candidatura Use filtros para organizar : Use os filtros da planilha para classificar ou visualizar as candidaturas por empresa, cargo ou status

: Use os filtros da planilha para classificar ou visualizar as candidaturas por empresa, cargo ou status Adicione notas para cada candidatura : Use a seção "Notas" para armazenar detalhes específicos, como o nome do gerente de contratação, os destaques da descrição do cargo ou informações importantes de acompanhamento

: Use a seção "Notas" para armazenar detalhes específicos, como o nome do gerente de contratação, os destaques da descrição do cargo ou informações importantes de acompanhamento Mantenha-o atualizado regularmente: Após cada envio ou resposta de candidatura, atualize imediatamente sua planilha para refletir as informações mais recentes

Como o Google Sheets é baseado na nuvem, você pode atualizá-lo em seu telefone ou computador com uma conexão à Internet.

Dicas práticas para manter seu rastreador de candidaturas a empregos organizado e atualizado

Agora que você já sabe como usar o Planilhas Google para monitorar suas candidaturas a empregos de forma eficaz, é hora de aprimorar ainda mais essa habilidade.

Aqui estão algumas dicas e truques que o ajudarão a organizá-lo:

Adicione as novas informações imediatamente após se candidatar a um emprego ou receber uma resposta de um empregador

Use a coluna "data de candidatura" para criar lembretes de quando acompanhar as candidaturas

As dicas visuais facilitam a visualização de quais candidaturas ainda estão ativas, quais precisam de ação e quais estão fechadas

Se a sua planilha estiver ficando longa, use o recurso de filtragem do Google Sheets para se concentrar em status ou empresas específicas

Agrupe aplicativos semelhantes (como aqueles para empregos de tecnologia ou aqueles com um determinado conjunto de habilidades) para que você possa compará-los lado a lado

Use o recurso de comentários para discutir entradas específicas sem sobrecarregar a planilha principal se estiver trabalhando com outra pessoa (como um colega de busca de emprego)

Vantagens e desvantagens do Google Sheets como um rastreador de empregos

O Planilhas Google é uma ferramenta versátil para rastrear pedidos de emprego, mas, como a maioria das ferramentas, tem vantagens e desvantagens. Aqui está uma rápida olhada nos prós e contras:

Vantagens do Google Sheets

Aqui estão alguns dos muitos benefícios de usar o Google Sheets como um rastreador de candidaturas a empregos:

1. Gratuito e acessível

Uma das maiores vantagens é que o Planilhas Google é totalmente gratuito. Não importa se você está monitorando dois ou vinte aplicativos, não há custo algum envolvido.

Conforme mencionado, você pode acessar seu rastreador de empregos de qualquer dispositivo, a qualquer momento, com acesso à Internet. Por exemplo, se você se candidatar a um emprego em seu telefone enquanto se desloca para o trabalho, poderá atualizar rapidamente sua planilha em qualquer lugar.

2. Personalizável

Você pode personalizar o Google Sheets de acordo com suas necessidades específicas. Deseja acompanhar quantas rodadas de entrevistas você fez para cada emprego? Basta adicionar uma coluna!

Você também pode codificar por cores, criar filtros e classificar dados com base em suas preferências. Por exemplo, você pode colorir em verde os empregos para os quais recebeu um convite de entrevista e em amarelo aqueles que estão aguardando resposta.

3. Colaboração em tempo real

Se estiver trabalhando com um coach de carreira ou buscando orientação de um amigo, você poderá compartilhar sua Planilha do Google com ele. Eles poderão visualizá-la e editá-la em tempo real, oferecendo sugestões ou mantendo você sob controle.

Esse recurso é útil se você estiver fazendo uma mudança de carreira e quiser um mentor para orientá-lo.

4. Simples de usar

O Google Sheets tem uma curva de aprendizado fácil. A maioria das pessoas já está familiarizada com a funcionalidade básica de planilhas, portanto, a configuração de um rastreador de trabalho não exige muito conhecimento técnico.

Além disso, a interface intuitiva permite que você organize e visualize as informações com facilidade.

Desvantagens do Google Sheets

Apesar de suas vantagens, existem algumas limitações ao uso do Google Sheets para o acompanhamento de trabalhos.

1. Entrada manual

Embora o Google Sheets ofereça muita flexibilidade, a desvantagem é que tudo é manual. Você deve inserir cada trabalho, atualizar os status e acompanhar os acompanhamentos.

Ao contrário das ferramentas dedicadas de busca de emprego, ele não enviará lembretes automáticos para acompanhamento ou notificará você sobre prazos. Por exemplo, se você gerenciar vários aplicativos e esquecer de atualizar o rastreador, poderá perder o controle de detalhes cruciais.

2. Automação limitada

Ao contrário das plataformas profissionais de rastreamento de empregos, o Planilhas Google não oferece automação integrada, como a definição de lembretes ou a extração de dados de empregos de sites.

Portanto, se você estiver lidando com muitos aplicativos e quiser ajuda automatizada, precisará definir lembretes manuais ou usar ferramentas adicionais.

3. Requer habilidades de organização

Se você não for naturalmente organizado, poderá achar difícil manter o Planilhas Google de forma eficiente.

Por outro lado, esquecer de atualizar ou categorizar adequadamente os cargos pode gerar confusão. Por exemplo, você pode se candidatar acidentalmente à mesma vaga duas vezes se não mantiver o rastreador atualizado.

4. Falta de recursos avançados

O Google Sheets funciona bem para o rastreamento básico de empregos, mas não é adequado para quem deseja obter insights aprofundados ou análises sobre o processo de busca de emprego.

Além disso, recursos avançados como painéis visuais, que algumas plataformas de busca de emprego oferecem, não estão disponíveis a menos que você os crie manualmente.

Implementação de outro software aplicativo para rastreamento de empregos

Embora o Google Sheets seja uma boa ferramenta para manter o controle sobre os pedidos de emprego, outras ferramentas têm recursos mais avançados. ClickUp é uma ferramenta robusta de produtividade e software de gerenciamento de tarefas que se integra perfeitamente a várias operações comerciais.

Com vários recursos personalizáveis e mais de 1.000 Integrações do ClickUp o ClickUp centraliza todo o seu trabalho em diferentes plataformas em um espaço colaborativo.

Vamos explorar alguns dos principais recursos que tornam o ClickUp um sistema ideal de rastreamento de trabalho e Software de RH :

1. Documentos do ClickUp

Elabore e registre suas solicitações de emprego com o ClickUp Docs ClickUp Docs é uma plataforma centralizada para armazenar, gerenciar e organizar todos os seus documentos, inclusive candidaturas a empregos. Você pode criar um novo arquivo diretamente no ClickUp ou importar um arquivo existente.

Esteja você escrevendo uma carta de apresentação, acompanhando o feedback ou armazenando rascunhos de candidatura, esse recurso permite criar documentos ricos e visualmente atraentes.

Desde que adotamos o ClickUp, nossas equipes migraram lentamente do Google Docs para a documentação e, de fato, a documentação melhorou significativamente

Mitch Stephens, PMP, gerente de programa técnico, Shipt

A plataforma também conta com um assistente de IA chamado Cérebro ClickUp para ajudar você aproveitar a IA para a preparação de entrevistas . **O Brain pode revisar seus novos aplicativos ou cartas de apresentação em busca de erros de ortografia, gramática e formatação, garantindo consistência no tom e no estilo

Aproveite o ClickUp Brain para refinar sua candidatura a um emprego no ClickUp Docs

Além disso, você pode buscar feedback de colegas ou mentores para obter novas perspectivas. Incorpore as sugestões deles e faça os ajustes necessários para aprimorar sua candidatura antes de enviá-la.

2. Visualizações do ClickUp

Acompanhe e organize seus pedidos de emprego com várias visualizações do ClickUp

O ClickUp oferece mais de 15 maneiras de visualizar fluxos de trabalho, projetos e tarefas. Várias dessas Visualizações do ClickUp são particularmente úteis para rastrear solicitações de emprego:

Visão de tabela : Aproveite uma experiência semelhante à de uma planilhaAlternativa ao Google Sheets. A diferença é que aqui você pode personalizar campos e status, o que permite um acompanhamento mais detalhado do seu processo de inscrição

: Aproveite uma experiência semelhante à de uma planilhaAlternativa ao Google Sheets. A diferença é que aqui você pode personalizar campos e status, o que permite um acompanhamento mais detalhado do seu processo de inscrição Visualização de lista : Classifique, filtre e agrupe rapidamente as tarefas, oferecendo uma visão mais clara do status de cada candidatura

: Classifique, filtre e agrupe rapidamente as tarefas, oferecendo uma visão mais clara do status de cada candidatura Visualização de formulário : Ajuste facilmente as respostas da pesquisa, o feedback do aplicativo ou outros dados em tarefas acionáveis instantaneamente

: Ajuste facilmente as respostas da pesquisa, o feedback do aplicativo ou outros dados em tarefas acionáveis instantaneamente Calendar View : Acompanhe os horários das entrevistas, os prazos e as agendas diárias sem esforço com esse layout visual

: Acompanhe os horários das entrevistas, os prazos e as agendas diárias sem esforço com esse layout visual Visualização de carga de trabalho: Equilibre as prioridades enquanto gerencia várias tarefas ou aplicativos

3. Automações do ClickUp

Automatize tarefas repetitivas para liberar tempo

Um dos recursos de destaque do ClickUp é sua capacidade de automatizar tarefas repetitivas. Automações do ClickUp podem criar tarefas automaticamente, atribuir funções, alterar status de aplicativos ou preencher comentários com base em acionadores definidos por você.

Ao automatizar essas ações pequenas, mas essenciais, você terá mais tempo para se concentrar na preparação para entrevistas ou no ajuste fino de sua candidatura a emprego.

4. Modelos gratuitos

O ClickUp hospeda uma rica biblioteca de modelos personalizáveis para diferentes documentos para vários casos de uso, incluindo modelos de banco de dados e modelos de planilhas .

A busca pelo emprego certo pode parecer esmagadora. Com inúmeras opções e recursos para navegar, é fácil perder a noção de por onde começar e como se manter organizado. É aí que entram os modelos de busca de emprego do ClickUp!

Esses modelos atendem tanto a iniciantes quanto a profissionais que buscam recursos avançados.

Simplifique suas solicitações de emprego usando o modelo de busca de emprego ClickUp

Por exemplo, o modelo Modelo de busca de emprego do ClickUp foi criado para ajudá-lo a simplificar seu processo de busca de emprego, mantendo o controle de vários componentes essenciais

Com status personalizados como "Aberto", "Aplicado" e "Em espera", este modelo o ajuda a:

Organizar e monitorar os pedidos de emprego para facilitar o acompanhamento

os pedidos de emprego para facilitar o acompanhamento Registrar vagas de emprego para se manter atualizado sobre oportunidades potenciais

para se manter atualizado sobre oportunidades potenciais Registrar classificações e vantagens da empresa para avaliar a qualidade do local de trabalho

e vantagens da empresa para avaliar a qualidade do local de trabalho Compilar recursos de entrevista , incluindo dicas e perguntas comuns

, incluindo dicas e perguntas comuns Crie um cronograma personalizado de busca de emprego para gerenciar as tarefas com eficiência

Criado com base no ClickUp Views, esse modelo oferece três visualizações personalizáveis: Visualização de lista, Visualização de calendário e Visualização de quadro.

Por outro lado, se você estiver procurando por recursos abrangentes, o modelo personalizável Modelo de busca de emprego do ClickUp (para iniciantes) torna o rastreamento de oportunidades de trabalho fácil e eficiente.

Acompanhe e gerencie seu processo de busca de emprego usando o ClickUp Job Search Template (para iniciantes)

Você pode capturar ofertas de emprego, organizar tarefas de acompanhamento e gerenciar conversas com recrutadores ou gerentes de contratação, tudo em um só lugar.

O modelo de busca de emprego do ClickUp inclui:

Status personalizados : Acompanhe o progresso de cada candidatura com status personalizados como "Open" ou "Complete

: Acompanhe o progresso de cada candidatura com status personalizados como "Open" ou "Complete Campos personalizados : Gerencie vários atributos de candidatura, facilitando a visualização do seu progresso em um relance

: Gerencie vários atributos de candidatura, facilitando a visualização do seu progresso em um relance Visualizações personalizadas : Se você deseja priorizar aplicativos ou manter uma lista de empresas, o modelo oferece várias visualizações para ajudá-lo a se manter organizado

: Se você deseja priorizar aplicativos ou manter uma lista de empresas, o modelo oferece várias visualizações para ajudá-lo a se manter organizado Ferramentas de gerenciamento de projetos: Use tags, comentários, automações e até mesmo IA para otimizar o acompanhamento de seus trabalhos

Simplifica a criação de documentos de busca de emprego, economizando seu tempo e esforço. Também o ajuda a manter uma lista abrangente de possíveis empregadores, garantindo que você não perca nenhuma oportunidade.

Facilite a colaboração entre os membros da equipe de RH e os gerentes de contratação usando o ClickUp for HR Teams

Além disso, o ClickUp pode ser usado por sua equipe de RH como software de recrutamento e gerenciamento de talentos. Com ClickUp para equipes de RH sua equipe de RH pode se beneficiar das seguintes maneiras:

**Recrutamento

Postagem e acompanhamento de vagas: O RH pode criar e gerenciar facilmente postagens de vagas no ClickUp. A plataforma permite acompanhar o envio de candidatos, agendar entrevistas e gerenciar todo o processo de contratação do início ao fim

O RH pode criar e gerenciar facilmente postagens de vagas no ClickUp. A plataforma permite acompanhar o envio de candidatos, agendar entrevistas e gerenciar todo o processo de contratação do início ao fim Gerenciamento do pipeline de candidatos: Os fluxos de trabalho personalizáveis do ClickUp podem ser usados para criar um pipeline de candidatos, ajudando as equipes de RH a organizar os candidatos, acompanhar seu progresso no processo de entrevista e tomar decisões de contratação informadas

Os fluxos de trabalho personalizáveis do ClickUp podem ser usados para criar um pipeline de candidatos, ajudando as equipes de RH a organizar os candidatos, acompanhar seu progresso no processo de entrevista e tomar decisões de contratação informadas Agendamento de entrevistas: A integração do calendário da ferramenta facilita o agendamento de entrevistas com os candidatos, garantindo que todos estejam na mesma página e evitando conflitos de agendamento

**Gerenciamento de talentos

Integração do funcionário: O ClickUp pode criar um processo de integração estruturado, garantindo que os novos contratados tenham tudo o que precisam para ter sucesso. Tarefas, listas de verificação e prazos podem ser atribuídos para orientar o processo de integração

O ClickUp pode criar um processo de integração estruturado, garantindo que os novos contratados tenham tudo o que precisam para ter sucesso. Tarefas, listas de verificação e prazos podem ser atribuídos para orientar o processo de integração Gerenciamento de desempenho: Os recursos de gerenciamento de tarefas da plataforma podem ser aproveitados para definir metas de desempenho, acompanhar o progresso e realizar avaliações de desempenho

Os recursos de gerenciamento de tarefas da plataforma podem ser aproveitados para definir metas de desempenho, acompanhar o progresso e realizar avaliações de desempenho Envolvimento do funcionário: Ao criar espaços para feedback do funcionário, reconhecer conquistas e incentivar um senso de comunidade, o ClickUp pode contribuir para um ambiente de trabalho positivo e envolvente

Simplifique o rastreamento de candidaturas a emprego com o ClickUp

Qualquer pessoa que esteja procurando emprego deve usar um rastreador de candidaturas a emprego, como o Google Sheets. Ele ajuda a simplificar o processo de busca de emprego, fornecendo um local centralizado para organizar e gerenciar todos os pedidos de emprego.

Com um rastreador, você pode acompanhar facilmente os possíveis empregadores, os status das candidaturas, as datas das entrevistas e as ações de acompanhamento. Essa organização garante que você não perca nenhum prazo ou oportunidade importante, permitindo que você veja seu progresso rapidamente.

No entanto, o Google Sheets tem várias limitações e, para contorná-las, você pode usar o ClickUp para simplificar todo o processo.

Você pode gerenciar facilmente as oportunidades de trabalho e acompanhar o progresso com exibições personalizáveis, como Table View e List View. As automações economizam tempo ao lidar com tarefas repetitivas, enquanto o ClickUp Docs mantém seus materiais de candidatura organizados em um local central. Além disso, o Job Search Template garante que tudo, desde as tarefas de acompanhamento até as conversas com o recrutador, permaneça no caminho certo.

Não importa se você está apenas começando sua busca de emprego ou procurando melhorar seu processo atual, o ClickUp oferece as ferramentas para manter-se organizado e concentrado. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e assuma o controle de sua jornada de busca de emprego!