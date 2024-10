Como criar uma lista de verificação de criação de conteúdo

As listas de verificação não são apenas para gerentes de projeto ou líderes empresariais. Elas são ferramentas incrivelmente úteis para qualquer pessoa que precise garantir que uma tarefa ou um projeto seja concluído de forma completa e consistente - ainda mais se você tiver que lidar com várias tarefas ou trabalhar como profissional de marketing.

Pense nisso: criar uma postagem de blog, um vídeo ou até mesmo uma postagem social envolve muitas etapas.

Há muito para acompanhar, desde pesquisa e planejamento até edição, publicação e promoção. Além disso, há todas as partes interessadas - especialistas em SEO, redatores, verificadores de fatos, equipes de operações de conteúdo, designers, editores e muito mais. É fácil deixar as coisas passarem despercebidas.

Não se preocupe. Neste artigo, discutiremos como criar a lista de verificação de criação de conteúdo perfeita para a sua equipe e compartilharemos algumas dicas táticas, ferramentas e modelo de lista de verificação sugestões para criar conteúdo valioso.

Pronto para criar uma lista e marcá-la?

Por que você precisa de uma lista de verificação de criação de conteúdo?

Antes de entrarmos na lista de verificação de marketing de conteúdo propriamente dita, vamos analisar rapidamente como essa lista de verificação pode beneficiar a sua equipe:

Simplifica seu fluxo de trabalho : Ao dividir os esforços de marketing de conteúdo em tarefas menores e gerenciáveis, as listas de verificação podem ajudá-lo a manter o foco e evitar ficar sobrecarregado

: Ao dividir os esforços de marketing de conteúdo em tarefas menores e gerenciáveis, as listas de verificação podem ajudá-lo a manter o foco e evitar ficar sobrecarregado Garante uma voz consistente para a marca : Uma lista de verificação pode ajudar a manter um tom de voz consistente em todas as ideias de conteúdo e blogs, fortalecendo a identidade da sua marca

: Uma lista de verificação pode ajudar a manter um tom de voz consistente em todas as ideias de conteúdo e blogs, fortalecendo a identidade da sua marca Garante a qualidade : Garantir que todas as etapas necessárias sejam concluídas (por exemplo, verificações de formatação, revisões de design e otimização de conteúdo) ajuda a manter padrões de alta qualidade

: Garantir que todas as etapas necessárias sejam concluídas (por exemplo, verificações de formatação, revisões de design e otimização de conteúdo) ajuda a manter padrões de alta qualidade Melhora a colaboração: As listas de verificação podem ajudar todos os membros da sua equipe a se manterem na mesma página - todos sabem qual é a sua função e quando estarão envolvidos no processo

As listas de verificação podem ajudar todos os membros da sua equipe a se manterem na mesma página - todos sabem qual é a sua função e quando estarão envolvidos no processo Reduz o retrabalho : Ao fornecer um roteiro claro com critérios específicos para verificações de qualidade, revisões de design e muito mais, as listas de verificação ajudam você a fazer as coisas certas na primeira vez, minimizando revisões e atrasos

: Ao fornecer um roteiro claro com critérios específicos para verificações de qualidade, revisões de design e muito mais, as listas de verificação ajudam você a fazer as coisas certas na primeira vez, minimizando revisões e atrasos Torna a integração muito mais fácil: Se estiver integrando um novo colega de equipe, freelancer ou agência, uma lista de verificação de criação de conteúdo pode ajudá-lo a delinear as expectativas de qualidade do conteúdo e os processos operacionais

Portanto, seja você um criador de conteúdo freelancer ou parte de uma grande equipe de marketing que deseja criar conteúdo envolvente, uma lista de verificação pode ser uma ótima ferramenta para simplificar seu fluxo de trabalho, produzir conteúdo de alta qualidade e aumentar o tráfego orgânico.

A lista de verificação completa para criação de conteúdo

Agora que já vimos por que você precisa de uma lista de verificação de criação de conteúdo, vamos explorar como criar uma. Abordaremos todas as etapas da criação de conteúdo, desde o planejamento até a promoção, juntamente com dicas adicionais sobre como personalizar a lista de verificação para que funcione para você.

Mas, primeiro, aqui está um rápido resumo da lista de verificação de criação de conteúdo.

1. Defina o formato, as metas e o público-alvo de seu conteúdo

Defina claramente para quem você está criando conteúdo

Determine o que você deseja alcançar com seu conteúdo (por exemplo, aumentar o tráfego do site, gerar leads, melhorar o reconhecimento da marca)

Selecione o melhor formato para seu conteúdo (por exemplo, postagem de blog, vídeo, infográfico)

2. Realize uma pesquisa completa

Encontre palavras-chave que seu público-alvo esteja pesquisando

Entenda o que seus concorrentes estão fazendo e identifique oportunidades

Procure PMEs para obter cotações de especialistas

3. Delinear sua estrutura de conteúdo

Crie um resumo detalhado do conteúdo com tópicos, público-alvo, palavras-chave e requisitos dos especialistas

Comece com um esboço estrutural de 10% e expanda gradualmente até 30% para obter uma visão geral mais detalhada dos pontos abordados

4. Crie conteúdo de alta qualidade

Certifique-se de que seu conteúdo seja informativo, com autoridade e bem pesquisado

Escreva conteúdo que seja relevante e forneça insights detalhados

5. Edite e revise seu conteúdo

Revise seu conteúdo para verificar se há erros de gramática, ortografia e pontuação

Certifique-se de que seu rascunho esteja alinhado com o resumo do conteúdo e a tese do tópico

Incorpore palavras-chave naturalmente e otimize para mecanismos de pesquisa

6. Finalize os recursos visuais

Crie ou encontre imagens, gráficos ou vídeos de alta qualidade

Certifique-se de que seus recursos visuais estejam otimizados para diferentes plataformas e sejam compatíveis com dispositivos móveis

7. Publique e promova seu conteúdo

Selecione a plataforma apropriada (por exemplo, site, mídia social, e-mail)

Compartilhe seu conteúdo nas mídias sociais, por meio de marketing por e-mail e outros canais

8. Analise o desempenho de seu conteúdo

Monitore os principais KPIs, como tráfego do site, engajamento e conversões

Realize enquetes para coletar feedback qualitativo dos leitores

Etapa 1: Defina o formato, as metas e o público-alvo do seu conteúdo

É aqui que tudo começa - você descobre para quem está escrevendo, qual canal planeja usar e como pode se relacionar melhor com os pontos problemáticos desse público-alvo. Enquanto um novato prefere guias de instruções, as equipes de liderança têm maior probabilidade de ler relatórios do setor ou entrevistas com especialistas.

Além disso, o público da Geração Z e os clientes B2C podem se identificar com o TikTok e o conteúdo baseado em memes, enquanto os millennials mais velhos e as empresas B2B podem preferir conteúdo mais baseado em pesquisas.

Sugerimos que você comece fazendo a si mesmo estas perguntas:

**Para quem é o conteúdo? Identifique claramente seu público-alvo. Isso moldará o tom, o estilo e a mensagem do seu conteúdo

Que problema ele resolve? Seu conteúdo deve oferecer valor ao seu público. Determine o problema específico que ele aborda ou a necessidade que atende

Seu conteúdo deve oferecer valor ao seu público. Determine o problema específico que ele aborda ou a necessidade que atende **Como o sucesso desse artigo será medido? Estabeleça métricas claras para avaliar a eficácia do seu conteúdo. Isso pode incluir o tráfego do site, o envolvimento, as conversões ou o reconhecimento da marca

**Que novo insight será abordado? Garanta que o seu conteúdo forneça algo exclusivo ou valioso que o público-alvo não tenha visto antes. Isso pode ser uma nova perspectiva, uma dica prática ou uma solução criativa para um problema existente

dica profissional: Adicione essas perguntas à sua lista de verificação como subpontos. Seu estrategista de conteúdo (ou líder de conteúdo) pode, então, ser encarregado de responder a essas perguntas e incorporá-las ao esboço ou ao briefing do conteúdo. Isso fornece uma estrutura à prova de falhas para o planejamento de conteúdo direcionado e envolvente que repercute no seu público e gera resultados.

Etapa 2: realizar uma pesquisa completa

Depois de definir suas metas e seu público, é hora de entrar na fase de pesquisa.

Aqui está um detalhamento das principais áreas que você pode explorar:

1. Pesquisa de palavras-chave

Essa é a primeira etapa para qualquer conteúdo orientado por SEO: post de blog, e-book ou white paper. Alguns pontos que você pode pedir à sua equipe para verificar nesta etapa são se eles têm:

Identificaram as palavras-chave primárias e secundárias

Analisaram a intenção da pesquisa (transacional, de navegação, informativa)

Incluíram palavras-chave de cauda longa para obter tráfego mais direcionado

2. Análise da concorrência

É aqui que você identifica lacunas nos artigos de conteúdo de seus concorrentes sobre o mesmo tópico. Há algum tópico que eles não tenham abordado? Você pode oferecer uma perspectiva exclusiva ou insights adicionais?

Ao entender os pontos fortes e fracos de seus concorrentes, você pode posicionar seu conteúdo para se destacar e oferecer mais valor ao seu público.

Você pode manter essa etapa simples e perguntar à sua equipe de conteúdo se ela concluiu a análise da concorrência ou dividi-la em etapas como:

Você analisou a classificação do blog de um concorrente para palavras-chave relevantes?

Você identificou lacunas em seu conteúdo, como tópicos ausentes ou perspectivas desatualizadas?

Você mediu o nível de envolvimento que o conteúdo deles recebe (por exemplo, visualizações, curtidas, compartilhamentos, comentários)?

Você já descobriu como fazer com que seu artigo se destaque do deles, seja oferecendo uma perspectiva exclusiva, fornecendo informações mais detalhadas ou usando um formato diferente?

3. Especialistas no assunto (SMEs)

Se estiver escrevendo sobre tópicos técnicos ou complexos, relatórios do setor ou artigos de liderança inovadora, a obtenção de insights de especialistas no assunto não é negociável. Esse não é um processo de uma etapa.

Se estiver obtendo insights de especialistas para o seu conteúdo, você pode criar uma lista de verificação separada e mais detalhada. Isso dará aos seus redatores uma abordagem estruturada do processo, garantindo que eles sigam todas as etapas necessárias.

Em seguida, você pode adicionar o link como uma nota à caixa de seleção "Você entrevistou PMEs?" na sua lista de verificação de criação de conteúdo. Isso lembrará a sua equipe de consultar a lista de verificação de fornecimento de PMEs para obter orientação específica.

**Veja aqui o que você pode adicionar à sua lista de verificação

Identificar possíveis PMEs

Elaborar perguntas bem pensadas

Agendar entrevistas

Conduzir as entrevistas

Incorporar as percepções dos especialistas

Obter aprovação

Notificar o Especialista sobre a publicação

dica profissional: Adicione uma nota à sua lista de verificação para especificar quais tipos de pesquisa são necessários para cada tipo de conteúdo para que sua equipe saiba em que se concentrar.

Etapa 3: Delinear a estrutura do conteúdo

Dependendo do seu processo de criação de conteúdo, sua equipe pode precisar criar um resumo do conteúdo e vários tipos de esboços antes de chegar ao rascunho real.

Veja como é esse processo:

O especialista em SEO (ou estrategista de conteúdo) precisa criar um resumo do conteúdo informando ao redator quais tópicos devem ser abordados, quem é o público-alvo, quais palavras-chave devem ser incluídas e se você precisa de orçamentos de especialistas

Em seguida, o redator de conteúdo redigirá um esboço de 10% (de preferência 10% do total de palavras), abrangendo a tese do blog, o gancho introdutório e os principais títulos

Depois que isso for aprovado, ele poderá expandir o esboço para 30%, fornecendo uma visão geral detalhada de cada seção

Esse processo ajuda a alinhar as partes interessadas e reduz as idas e vindas durante a fase de redação (e edição).

dica profissional: Assim como na sub-lista de verificação da entrevista com o Especialista, você também pode criar listas de verificação individuais para o resumo do conteúdo e para cada tipo de esboço.

Etapa 4: criar conteúdo de alta qualidade

Agora, chegamos à parte principal: produzir conteúdo de qualidade que seja apreciado por humanos e mecanismos de busca. Em termos gerais, aqui estão três fatores principais que contribuem para um conteúdo de alta qualidade:

I. Narrativa convincente

Você fala com autoridade sobre o assunto?

Todas as pesquisas são provenientes de fontes confiáveis?

II. Relevância

Você tem empatia com os desafios e os pontos problemáticos do seu público?

Você vai além das explicações superficiais?

III. Design

Você adicionou capturas de tela e outros recursos visuais ao blog, juntamente com legendas e texto ALT?

Você adicionou um "briefing de design" para a equipe de design sobre quais recursos visuais serão necessários para o artigo?

Ao se concentrar nessas áreas, você pode criar conteúdo que seja não apenas informativo, mas também atraente para o seu público.

Etapa 5: Edite e revise seu conteúdo

Escrever seu conteúdo é apenas a primeira etapa. A próxima etapa é revisá-lo minuciosamente para garantir que ele atenda aos seus padrões. Uma estrutura estruturada (também conhecida como lista de verificação de edição e revisão) pode ajudá-lo a padronizar esse processo de revisão e manter uma qualidade consistente.

Aqui estão alguns pontos a serem incluídos:

I. Alinhamento com o resumo

Você cobriu todos os tópicos mencionados no resumo?

Cada seção está relacionada à tese do blog?

II. Legibilidade

Você usou títulos, subtítulos e marcadores para melhorar a legibilidade?

Você usou uma linguagem clara e concisa?

Você revisou completamente seu rascunho?

III. Marca

Você manteve um tom e um estilo consistentes que se alinham à sua marca (e ao público-alvo)?

Você alinhou seu conteúdo com os valores e a missão de sua marca?

IV. SEO

Você incorporou palavras-chave relevantes naturalmente em seu conteúdo?

Você otimizou seu título e descrição meta?

Você incluiu todos os links internos mencionados no resumo do conteúdo?

Todas as fontes vinculadas têm menos de 4 anos?

Você removeu os parâmetros UTM dos links externos?

VI. Call-to-Actions (CTAs)

Você incluiu uma CTA primária clara e convincente?

Você adicionou alguma CTA suave para direcionar os leitores a outras partes do conteúdo, como modelos ou ferramentas gratuitas?

Você adicionou um rastreador UTM aos seus links de CTA?

Além disso, você também pode adicionar uma seção perguntando aos redatores se eles passaram seus rascunhos por um verificador de plágio ou detector de conteúdo de IA.

dica profissional: Em vez de atribuir listas de verificação individuais aos seus redatores e editores, adicione um processo de auto-revisão. Faça com que os redatores usem a lista de verificação para avaliar o trabalho deles antes de passá-lo para o editor. O editor pode então revisar o conteúdo usando a mesma lista de verificação, fornecendo feedback direcionado e sugestões de melhoria. Essa abordagem pode acelerar o processo de revisão e torná-lo mais colaborativo.

Etapa 6: finalizar os recursos visuais

Mesmo que a sua equipe de design tenha sua própria lista de verificação, é uma boa prática incluir as principais etapas de design no seu processo geral de criação de conteúdo, especialmente se você estiver fornecendo suas imagens.

Aqui estão alguns pontos que devem ser monitorados:

Resumo do design: Foi criado um resumo claro do design que descreve o estilo, as cores e a estética geral desejados?

Foi criado um resumo claro do design que descreve o estilo, as cores e a estética geral desejados? Ativos visuais: Todos os recursos visuais necessários foram obtidos ou criados (por exemplo, imagens, infográficos, ícones, vídeos)?

Todos os recursos visuais necessários foram obtidos ou criados (por exemplo, imagens, infográficos, ícones, vídeos)? Feedback do design: Você forneceu feedback ou solicitou revisões da equipe de design?

Você forneceu feedback ou solicitou revisões da equipe de design? Prazos: Os prazos de design estão sendo cumpridos?

Os prazos de design estão sendo cumpridos? Compatibilidade: Os arquivos de design estão no formato correto, têm as dimensões adequadas e são compatíveis com dispositivos móveis?

Etapa 6: publique e promova seu conteúdo

Depois que o conteúdo e os recursos visuais estiverem finalizados, é hora de publicar e promover seu artigo.

1. Publicação

Crie listas de verificação para cada tarefa em seuplano de marketing de conteúdo para garantir que você tenha tudo em seu devido lugar Para blogs: Imagens de banner, meta tags, otimização para mecanismos de pesquisa Para e-mails: Código HTML, linha de assunto, chamada para ação Para mídias sociais: Plataforma, recursos visuais, legendas, hashtags

Publique seu conteúdo na plataforma escolhida

Verifique se a versão publicada está correta e livre de erros

2. Promoção

Embora a primeira etapa aqui seja criar sua estratégia de promoção de conteúdo, as etapas a seguir podem variar dependendo do seu canal de promoção.

Por exemplo, se você estiver promovendo um blog nas mídias sociais, precisará:

Finalizar em quais plataformas de mídia social seu público-alvo está mais ativo

Desenvolver publicações nas mídias sociais que resumam seu conteúdo e incentivem cliques

Usar hashtags relevantes para aumentar a visibilidade.

A distribuição de e-mail, por outro lado, significaria:

Segmentar sua lista de e-mails com base nos interesses ou na atividade do público

Criar uma linha de assunto que chame a atenção e incentive a abertura

Converter o texto do e-mail em código HTML

**Leia também: as 10 melhores plataformas de software de marketing de conteúdo

Etapa 7: Analise o desempenho do seu conteúdo

Finalmente, é hora de verificar se o seu estratégia de marketing de conteúdo é bem-sucedida. Reveja as metas que você definiu para seu conteúdo e determine se ele atingiu ou superou essas metas. Para ter uma visão completa, inclua resultados quantitativos e qualitativos.

Métricas quantitativas

Monitore o aumento no tráfego do site a partir do seu conteúdo

Meça as métricas de engajamento, como curtidas, compartilhamentos, comentários e tempo gasto na página

Acompanhe as conversões (por exemplo, inscrições, compras, downloads).

Monitore as classificações do seu conteúdo nos mecanismos de pesquisa para palavras-chave relevantes

Feedback qualitativo

Realize pesquisas ou enquetes para obter feedback do seu público-alvo

Analisar comentários e mensagens sobre seu conteúdo

Sugerimos que o desempenho quantitativo e qualitativo de seu conteúdo seja revisado mensalmente ou trimestralmente para identificar áreas de melhoria em seus esforços de marketing de conteúdo. Dessa forma, você pode analisar os resultados do seu conteúdo e tomar decisões baseadas em dados para futuras estratégias de marketing de conteúdo.

Gerenciando sua lista de verificação (e processo) de criação de conteúdo com o ClickUp

De acordo com um pesquisa McKinsey de 2023 em uma empresa de médio porte, os gerentes intermediários gastam mais da metade do seu tempo de trabalho em tarefas administrativas. Para os líderes de conteúdo, isso também pode incluir a criação e o gerenciamento de listas de verificação de conteúdo.

**A solução?

Use uma plataforma de gerenciamento de projetos como ClickUp que permite criar listas de verificação, salvá-las como modelos e integrá-las às suas operações mais amplas de produção de conteúdo.

Isso significa que você pode usar o ClickUp como um ferramenta de gerenciamento de conteúdo para fazer tudo isso: gerenciar suas operações de conteúdo, criar conteúdo e analisar o desempenho do conteúdo

Como disse Cristina Willson, diretora de conteúdo da Graphite,

"Nós não apenas começamos a escrever artigos, mas decidimos fazê-lo em escala, portanto, precisávamos de uma plataforma robusta que pudesse se adaptar facilmente ao nosso crescente número de produtos. O ClickUp foi a melhor escolha."

Cristina Willson, Diretora de Conteúdo da Graphite

A Graphite aumentou sua produção de conteúdo em impressionantes 12x usando o ClickUp!

Veja como você pode aproveitar os recursos de gerenciamento de conteúdo do ClickUp:

Crie sua lista de verificação de criação de conteúdo

Primeiro, você pode elaborar as várias etapas do seu processo de criação de conteúdo com uma lista de verificação. Para isso, use o Modelos de lista de verificação do ClickUp recurso. Você pode criar e reutilizar facilmente processos de criação de conteúdo em toda a sua equipe.

Modelos de lista de verificação do ClickUp

Economize tempo criando uma criação de conteúdo mestre com os modelos de lista de verificação do ClickUp e personalizando-a para cada projeto de conteúdo

Aqui estão alguns recursos de destaque:

Modelos reutilizáveis: Salve sua lista de verificação de criação de conteúdo como um modelo e reutilize-a em diferentes projetos.

Salve sua lista de verificação de criação de conteúdo como um modelo e reutilize-a em diferentes projetos. Aninhamento e arrastar e soltar: Organize os itens da lista de verificação aninhando-os ou ajustando a ordem por meio de um recurso fácil de arrastar e soltar.

Organize os itens da lista de verificação aninhando-os ou ajustando a ordem por meio de um recurso fácil de arrastar e soltar. Atribua e acompanhe o progresso: Atribua itens da lista de verificação a membros específicos da equipe, garantindo a responsabilidade em cada etapa.

Atribua itens da lista de verificação a membros específicos da equipe, garantindo a responsabilidade em cada etapa. Casos de uso no mundo real: Aplique modelos de listas de verificação para processos como tarefas pré-blog, pós-blog, criação de páginas de destino ou lançamentos de recursos, garantindo que cada etapa seja monitorada com eficiência.

Listas de verificação de tarefas do ClickUp

Em seguida, você pode usar o Listas de verificação de tarefas do ClickUp para criar listas de tarefas simples em uma tarefa.

Documente todas as etapas de seu processo de criação de conteúdo usando as listas de verificação de tarefas do ClickUp

Veja como isso ajuda:

Sempre que iniciar um novo projeto de conteúdo, crie uma nova lista de verificação a partir de seu modelo de lista de verificação

Adapte a lista de verificação para corresponder ao formato e às metas específicas de seu projeto atual

Atribua itens individuais da lista de verificação aos membros responsáveis da equipe (por exemplo, especialista em SEO, redator de conteúdo, operações de conteúdo)

Isso não só economiza tempo, mas também garante que todos tenham clareza sobre suas funções e responsabilidades, levando a um processo de criação de conteúdo eficiente e eficaz.

Automações do ClickUp

Use Automações do ClickUp para atribuir automaticamente a tarefa a diferentes membros da equipe com base no status da tarefa.

Por exemplo, se o redator mover o blog para "edição", você poderá atribuí-lo automaticamente ao líder editorial, que poderá reatribuí-lo a um dos editores.

Acelere as operações, como adicionar responsáveis, agendar atualizações de status e muito mais com automações de fluxo de trabalho apoiadas em IA

Leia também: Criando um roteiro de marketing de conteúdo [Exemplos e etapas]

Configure um banco de dados de conteúdo

Agora que você tem seu fluxo de trabalho de criação de conteúdo finalizado, a próxima etapa é configurar um sistema para realmente criar e publicar seu conteúdo. Para isso, você pode aproveitar a ferramenta pronta para uso Modelo de escala de produção de conteúdo do ClickUp .

Modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp

Esse modelo pré-criado é baseado no próprio processo de produção de conteúdo do ClickUp - portanto, você sabe que ele é escalável. Embora o modelo padrão se concentre em blogs, você pode personalizá-lo facilmente para acomodar outros formatos de conteúdo, como vídeos ou páginas da Web.

Faça o download deste modelo

Dimensione sem esforço sua produção de conteúdo com um único clique usando o modelo de dimensionamento de produção de conteúdo do ClickUp

Veja como usar o modelo:

Acervo de conteúdo: Crie um acervo para armazenar todas as suas ideias de tópicos

Crie um acervo para armazenar todas as suas ideias de tópicos Status personalizados: Use status como Rascunho, Edição, Design, Publicação e Promoção para acompanhar o progresso

Use status como Rascunho, Edição, Design, Publicação e Promoção para acompanhar o progresso Tarefas detalhadas: Personalize os detalhes da tarefa para incluir escritor, editor e links relevantes (lista de verificação, esboço, rascunho etc.)

Personalize os detalhes da tarefa para incluir escritor, editor e links relevantes (lista de verificação, esboço, rascunho etc.) Visualizações mensais: Utilize as visualizações mensais padrão do ClickUp (mês passado, este mês, mês seguinte) para visualizar seu cronograma de entrega de conteúdo

Utilize as visualizações mensais padrão do ClickUp (mês passado, este mês, mês seguinte) para visualizar seu cronograma de entrega de conteúdo Comentários: Atualize sua equipe sobre o status do blog e use comentários para discussões dentro das tarefas

Esse modelo é uma ótima opção para gerenciar todos os aspectos operacionais do seu processo de criação de conteúdo e otimizar seus fluxos de trabalho - para que você possa dimensionar seu processo de produção de conteúdo .

Faça o download deste modelo

Rascunho, edição e localização de seu conteúdo

Seja para documentar sua pesquisa, criar resumos e esboços de conteúdo ou redigir o conteúdo propriamente dito, você pode fazer tudo isso com o Documentos do ClickUp a solução integrada de processamento de documentos.

E a melhor parte é que o ClickUp Docs vem com páginas aninhadas - ao contrário dos processadores de documentos comuns - para que você possa consolidar todos os seus vários documentos facilmente. Isso inclui seus resumos, esboços, pesquisas, gravações de entrevistas com o SME, rascunhos e muito mais.

Além disso, o ClickUp Docs vem com uma variedade de opções de colaboração, como comentários, edição ao vivo e tags, para que você possa obter feedback das partes interessadas e garantir que todos estejam na mesma página.

Gerencie toda a documentação do seu conteúdo e colabore com colegas de equipe em tempo real com o ClickUp Docs

Outro excelente recurso é o Cérebro ClickUp o assistente de redação que atua como seu Profissional de marketing de conteúdo com IA -ajudando você a criar e localizar seus blogs mais rapidamente. Ele pode corrigir erros gramaticais e ortográficos, alterar o tom do seu blog para corresponder à voz da sua marca e até mesmo redirecionar seu blog para postagens de mídia social para distribuição.

Ele também pode redigir e-mails para seus clientes a fim de acelerar o processo de revisão e aprovação.

Acelere seu processo de criação e edição de conteúdo com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain responde rapidamente a todas as perguntas sobre o andamento do conteúdo, desde a localização de listas de verificação específicas até o acesso a planos de distribuição ou pesquisas. Todas as informações essenciais estão na ponta de seus dedos, economizando tempo e esforço.

dica profissional: Incorpore a lista de verificação de tarefas de criação de conteúdo do blog no ClickUp Docs. Dessa forma, os redatores podem acessar facilmente a lista de verificação e acompanhar seu progresso, garantindo que nenhuma etapa seja esquecida.

Traga suas listas de verificação de tarefas para o documento do seu blog para facilitar o acesso

Leia também: 10 melhores ferramentas de criação de conteúdo de IA em 2024

Gerencie sua programação de publicação e distribuição

Depois de redigir seu conteúdo, a próxima etapa é publicá-lo.

Mas isso não é tão simples. Você não publica apenas seu blog, mas também uma série de conteúdos mais curtos para distribuí-lo e promovê-lo. Isso pode ser feito por e-mail, publicações em mídias sociais, participação em fóruns da comunidade e muito mais.

É aqui que um calendário de conteúdo pode ajudar. Ele fornece uma representação visual de sua programação de publicação, garantindo que você se mantenha organizado e evite a perda de prazos.

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Sugerimos usar o Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp para gerenciar sua programação de publicação e promoção.

Faça o download deste modelo

Mantenha o controle dos prazos de publicação com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Veja como esse modelo funciona:

Comece adicionando seus tópicos de conteúdo juntamente com o estágio em que se encontram no processo de produção de conteúdo - redação, edição e outros. Isso é importante porque os status são codificados por cores, permitindo que você tenha uma ideia geral do status do blog no calendário

juntamente com o estágio em que se encontram no processo de produção de conteúdo - redação, edição e outros. Isso é importante porque os status são codificados por cores, permitindo que você tenha uma ideia geral do status do blog no calendário **Adicione em qual pilar de conteúdo cada tópico se enquadra. Isso manterá seu conteúdo alinhado com sua estratégia geral de conteúdo e evitará que se desvie para tópicos irrelevantes

Em seguida, adicione a data de publicação da postagem do blog e mude para a visualização do calendário para visualizar os próximos prazos. Isso fornecerá uma visão geral clara de sua programação de conteúdo

Agora, você pode se concentrar nos próximos prazos e planejar projetos adequadamente, identificar conflitos de agendamento e monitorar o status do seu pipeline de conteúdo. Super conveniente, certo?

Faça o download deste modelo

Simplifique suas operações de conteúdo com o ClickUp

Uma lista de verificação de criação de conteúdo é uma ferramenta indispensável para qualquer equipe de marketing digital ou de conteúdo. É o seu roteiro para a produção de conteúdo sem caos, orientando sua equipe em cada etapa do processo de criação de conteúdo e garantindo que nada seja esquecido.

O verdadeiro poder do ClickUp está em sua capacidade de centralizar todo o processo de criação de conteúdo.

Você pode hospedar suas listas de verificação, tarefas de gerenciamento de projetos e rascunhos de conteúdo na mesma plataforma. Sua equipe não precisa alternar entre várias ferramentas.

Trazer todas as suas operações de criação de conteúdo para o ClickUp traz muitos outros benefícios, mas vamos deixar que você veja por si mesmo. Registre-se no ClickUp gratuitamente e comece agora mesmo.