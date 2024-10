13 melhores softwares de CRM empresarial para 2024

Você já se perguntou quantas oportunidades de vendas são perdidas devido à falta de comunicação? Eu testemunhei isso em primeira mão - quando os processos não são consistentes, até mesmo as equipes mais talentosas têm dificuldades.

Os negócios podem se perder facilmente na bagunça, os leads podem ser ignorados e a frustração pode aumentar rapidamente.

Mas aqui está a boa notícia: com o software de CRM certo, você pode transformar sua abordagem de gerenciamento de vendas! Essas ferramentas trazem clareza, simplificam a comunicação e mantêm todos na mesma página, facilitando o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes.

Entretanto, com o grande número de opções disponíveis, escolher o CRM perfeito para sua equipe pode ser assustador. Neste blog, apresentarei a você 13 das soluções de CRM empresarial mais eficazes que testei pessoalmente. Vamos encontrar a solução ideal para suas necessidades!

O que você deve procurar nas ferramentas de CRM empresarial?

Selecionar a solução certa de CRM empresarial é crucial, pois a escolha da ferramenta errada pode afetar negativamente a sua equipe. Com base em minha experiência, eu me concentrei nos seguintes recursos essenciais que são vitais para garantir eficiência e consistência.

Veja o que você deve priorizar:

Customização e escalabilidade: Certifique-se de que a solução possa crescer com sua empresa. Procure campos, painéis, fluxos de trabalho e relatórios personalizáveis para adaptar o CRM às suas necessidades específicas

Certifique-se de que a solução possa crescer com sua empresa. Procure campos, painéis, fluxos de trabalho e relatórios personalizáveis para adaptar o CRM às suas necessidades específicas Análises e relatórios: Opte por ferramentas que forneçam insights detalhados sobre os dados dos clientes. O CRM deve oferecer relatórios personalizados pré-criados e painéis interativos aprimorados com insights de IA

Opte por ferramentas que forneçam insights detalhados sobre os dados dos clientes. O CRM deve oferecer relatórios personalizados pré-criados e painéis interativos aprimorados com insights de IA Integração: Escolha um CRM que se integre perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, incluindo ferramentas de marketing, sistemas ERP e ferramentas de BI. Isso garante que todos os seus dados estejam acessíveis em uma única interface

Escolha um CRM que se integre perfeitamente à sua pilha de tecnologia existente, incluindo ferramentas de marketing, sistemas ERP e ferramentas de BI. Isso garante que todos os seus dados estejam acessíveis em uma única interface Segurança: Selecione um CRM com controles de acesso e configurações de permissão robustos, que permitam gerenciar quem pode visualizar dados e relatórios específicos do pipeline

Selecione um CRM com controles de acesso e configurações de permissão robustos, que permitam gerenciar quem pode visualizar dados e relatórios específicos do pipeline Facilidade de uso: Opte por um software de CRM sem código que possa ser navegado facilmente por funcionários com ou sem experiência em tecnologia. Isso promove uma rápida adoção em toda a organização sem exigir treinamento extensivo

Opte por um software de CRM sem código que possa ser navegado facilmente por funcionários com ou sem experiência em tecnologia. Isso promove uma rápida adoção em toda a organização sem exigir treinamento extensivo Suporte ao cliente: Procure fornecedores que ofereçam suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana ou 24 horas por semana, o que garante uma solução rápida de problemas e assistência imediata para treinamento quando necessário

ao procurar por um CRM para startups priorize o seguinte:

Certifique-se de que o CRM possa crescer com a sua empresa à medida que as necessidades de usuários e dados aumentam 🚀

Encontre soluções com preços flexíveis para orçamentos limitados 💰

Escolha CRMs que ofereçam os recursos necessários a um custo razoável 💸

Os 13 melhores softwares de CRM empresarial para conferir

Depois de testar exaustivamente várias opções, minha equipe e eu selecionamos uma lista de soluções de CRM empresarial que aprimoram a comunicação e geram insights e crescimento significativos.

Aqui estão nossas principais escolhas:

1. ClickUp (melhor para relacionamento com o cliente e gerenciamento de projetos)

Construa e mantenha seus relacionamentos com clientes, tarefas pessoais e muito mais com o ClickUp CRM

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade tudo-em-um que se transforma facilmente em um software de CRM empresarial versátil. ClickUp CRM combina

gerenciamento de projetos com CRM permitindo que você otimize os relacionamentos com os clientes e as tarefas do projeto em uma única plataforma.

Com o ClickUp, minha equipe e eu conseguimos criar um banco de dados de clientes personalizado para armazenar e analisar informações sobre clientes, negócios e contatos. Ele nos permite

criar nosso próprio CRM dando-nos controle total sobre a personalização e adaptando-o às nossas necessidades

Um dos meus recursos favoritos é a forma como o ClickUp CRM centraliza o contato com o cliente. Ele permite integração perfeita de e-mails e incentiva a colaboração entre equipes em negócios. Posso compartilhar atualizações de projetos com clientes e integrar clientes, tudo em um único hub de e-mail, o que torna meu fluxo de trabalho mais eficiente e coeso.

Use o detalhamento nos ClickUp Dashboards para atualizar tarefas e gerenciar com eficiência seu pipeline de vendas

ClickUp Dashboards é um recurso de destaque que mantém essa ferramenta no topo da minha lista. Eles fornecem insights detalhados sobre seu pipeline de vendas. Você pode usar 50+ widgets de painel para visualizar todos os dados de seus clientes em um local central.

O ClickUp também oferece uma rica biblioteca de

Modelos de CRM para que você possa gerenciar leads, relacionamentos com clientes e pipelines de vendas em um só lugar, sem precisar fazer tudo do zero.

Faça o download deste modelo

Modelo de CRM do ClickUp

O modelo

Modelo de CRM do ClickUp é uma ferramenta fantástica para gerenciar seus clientes, leads e pipeline de vendas em um local conveniente.

Esteja você acompanhando leads, cultivando relacionamentos com clientes ou supervisionando o progresso das vendas, esse modelo permite que você se mantenha organizado e eficiente durante todo o processo. Com cinco visualizações diferentes e sete status personalizáveis, ele se adapta às necessidades exclusivas de sua empresa.

Dessa forma, ele ajuda você:

Obter insights valiosos por meio de painéis de controle personalizáveis

Colaborar perfeitamente com os membros da equipe em negócios e tarefas

Melhorar o envolvimento do cliente, mantendo toda a comunicação em um único lugar

Monitorar o progresso e o desempenho para melhorar a tomada de decisões

Faça o download deste modelo

💈 Bônus: Modelo de CRM simples do ClickUp é ideal para quem está começando a usar sistemas de CRM. Esse modelo fácil de usar oferece recursos essenciais para rastrear leads, gerenciar interações com clientes e monitorar atividades de vendas.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie um banco de dados de clientes em estilo de planilha com Visualização de tabela do ClickUp* Aproveite Automações do ClickUp para alcance e acompanhamento

Use os ClickUp Dashboards para analisar o desempenho, acompanhar o progresso e revisar seu sistema de CRM

Crie fluxos de trabalho de clientes e vendas com Quadros brancos do ClickUp e compartilhe-os com suas equipes e outras partes interessadas

Simplifique a obtenção de feedback dos clientes com tarefas automatizadas e Formulários ClickUp* Crie e-mails de campanha personalizados usando Cérebro ClickUpos recursos de redação de IA do ClickUp Brain

Colabore com as equipes para discutir vendas e contas de clientes usando Documentos do ClickUp* Acesse o Modelos de CRM para gerenciar suas contas de clientes

Limitações do ClickUp

Aprender os extensos recursos do ClickUp pode parecer esmagador no início

Às vezes, os pop-ups do assistente de IA podem distrair

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Salesforce Sales Cloud (melhor para personalizações e integrações de CRM)

via Nuvem de vendas do Salesforce O Salesforce Sales Cloud centraliza a geração de leads, os dados do cliente e as oportunidades de vendas, aumentando o fluxo de leads e a satisfação do cliente. Gosto de como ele simplifica a prospecção ao consolidar todos os leads e interações com parceiros em potencial em uma única exibição.

O recurso de relatórios personalizados é particularmente útil para acompanhar o progresso. No geral, o Salesforce é uma plataforma intuitiva e escalável que simplifica os processos de vendas, permitindo que as equipes trabalhem com eficiência para atingir suas metas.

Melhores recursos do Salesforce Sales Cloud

Gerencie o pipeline em uma visualização unificada com gráficos integrados

Capturar e-mails, eventos e tipos de engajamento automaticamente

Criar previsões precisas em tempo real

Simplifique a comunicação registrando automaticamente interações importantes com os clientes

Limitações do Salesforce Sales Cloud

Alguns usuários relataram que os recursos de previsão e pontuação de oportunidades podem estar desativados, o que pode afetar a tomada de decisões

O aplicativo móvel não tem alguns recursos de desktop, o que dificulta a atualização de dados quando se está em trânsito

Preços do Salesforce Sales Cloud

Enterprise: $165/mês por usuário (cobrado anualmente)

$165/mês por usuário (cobrado anualmente) Ilimitado: $330/mês por usuário (cobrado anualmente)

$330/mês por usuário (cobrado anualmente) Einstein 1 Sales: US$ 500/mês por usuário (cobrado anualmente)

Salesforce Sales Cloud classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 22.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 22.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

3. Hub de vendas da HubSpot (melhor para gerenciamento de negócios)

via HubSpot O HubSpot Sales Hub é uma ferramenta de vendas abrangente projetada para ajudar as equipes a otimizar seus processos de vendas e aumentar a produtividade.

Apesar de seus amplos recursos, eu gosto da facilidade de uso. A ferramenta simplifica o gerenciamento de negócios e permite que eu visualize a posição de cada item em meu pipeline de vendas.

A plataforma também oferece flexibilidade significativa com uma variedade de opções de personalização. Ela ajuda minha equipe a personalizar os registros em nosso Banco de dados de CRM e propriedades para atender às nossas necessidades.

Melhores recursos do HubSpot Sales Hub

Visualize seu processo de vendas com um pipeline personalizável que o ajuda a acompanhar os negócios em cada estágio

Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo e aumentar a eficiência

Monitore as aberturas e os cliques em e-mails para entender melhor o envolvimento dos prospects

Gerar insights sobre o desempenho de vendas com ferramentas robustas de relatórios que ajudam você a tomar decisões baseadas em dados

Limitações do Hub de Vendas da HubSpot

Os usuários relatam que a personalização do painel é um pouco complicada, o que prejudica a experiência do usuário

Preços do HubSpot Sales Hub

Profissional: US$ 100/mês por assento

US$ 100/mês por assento Empresarial: uS$ 150/mês por assento

HubSpot Sales Hub avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 11.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4. Salesflare (Melhor para automação e colaboração de CRM)

via Sinal de venda O site da Salesflare cRM colaborativo é simples, mas repleto de recursos, oferecendo automação robusta para gerenciar meus processos de vendas com eficiência. Gosto da forma como a ferramenta sincroniza automaticamente e-mails, chamadas e reuniões, facilitando meu envolvimento com leads e clientes por meio da automação da sequência de e-mails.

Essa ferramenta também permite que você crie modelos compartilhados, gere relatórios personalizados e configure painéis de controle. A Salesflare inclui um sistema de permissões que permite controlar o acesso a dados e pipelines para aumentar a segurança e a privacidade.

Melhores recursos da Salesflare

Automatize a sincronização de e-mails, chamadas e reuniões para um envolvimento fácil com os leads

Crie modelos compartilhados para aprimorar a colaboração da equipe e simplificar a comunicação

Gerar relatórios e painéis personalizados para obter insights mais profundos sobre o desempenho das vendas

Aproveite a inteligência de relacionamento para identificar conexões de equipe dentro das organizações

Controle o acesso aos dados com um sistema robusto de permissões para proteger informações confidenciais

Limitações do Salesflare

Poucos usuários relatam que os fluxos de trabalho de e-mail não são organizados, o que dificulta a execução de campanhas direcionadas

A plataforma não oferece rastreamento de mídia social, o que significa que os usuários precisam usar ferramentas adicionais para monitorar o envolvimento com a mídia social

Preços da Salesflare

Crescimento : uS$ 29/mês por usuário (cobrado anualmente)

: uS$ 29/mês por usuário (cobrado anualmente) Pro: $49/mês por usuário (cobrado anualmente)

$49/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: $99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas da Salesflare

G2: 4,8/5 (mais de 270 avaliações)

4,8/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

5. Zoho CRM (melhor para relatórios e análises de vendas)

via Zoho CRM O Zoho CRM é uma plataforma fácil de usar, embora seus muitos recursos possam ser um pouco esmagadores no início. Gosto das opções de personalização disponíveis em vários níveis, desde módulos até processos e Fluxos de trabalho de CRM . Ele permite que eu acompanhe tudo relacionado aos meus leads, contatos, clientes, negócios fechados e muito mais.

Em minha experiência, os recursos de relatório do Zoho CRM são impressionantes. Ele oferece relatórios padrão incorporados e relatórios personalizados para fornecer todas as informações de que você precisa. Além disso, há vários gráficos - de barra, linha e pizza a donuts, mapas de calor e funis. Ele também oferece um detector de anomalias para comparar as vendas reais com as tendências previstas

Melhores recursos do Zoho CRM

Gerar relatórios padrão e personalizados com várias opções de gráficos

Otimizar os processos de vendas com poderosos recursos de automação

Acesse insights sobre conexões de equipe e interações com clientes para uma melhor colaboração

Use ferramentas de IA como Zia e ChatGPT para obter assistência inteligente em tarefas como detecção de anomalias e elaboração de e-mails

Limitações do Zoho CRM

Alguns usuários acham que a plataforma apresenta muitas informações sobre os leads, dificultando a filtragem dos detalhes mais relevantes

O software ocasionalmente apresenta lentidão, o que pode ser frustrante durante tarefas cruciais

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Ultimate: $65/mês por usuário

Zoho CRM ratings and reviews

G2: 4.1/5 (2600+ avaliações)

4.1/5 (2600+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (6800+ avaliações)

🧠 Lembre-se: Usando Ferramentas de IA para CRM podem aprimorar seus processos de vendas. No entanto, certifique-se de que os dados inseridos no CRM sejam precisos e atualizados, pois a IA depende de dados de qualidade para fornecer insights significativos.

Aproveite as opções de personalização para adaptar o CRM às suas necessidades e processos comerciais específicos. Além disso, avalie continuamente o desempenho e o impacto da ferramenta de IA em seus processos de vendas para fazer os ajustes necessários.

6. Freshsales (melhor para gerenciamento de clientes)

via Vendas frescas O Freshsales vai além de uma abordagem genérica, permitindo que você personalize o CRM para atender às suas necessidades de B2B. Você pode ajustar moedas, idiomas e módulos de negócios de acordo com suas operações, ajudando a aprimorar estratégias de gerenciamento de clientes .

O que me impressiona são os recursos de campanha multicanal da ferramenta - seja por meio de texto, WhatsApp ou e-mail - e sua interface amigável que organiza com eficácia clientes potenciais, leads e clientes em estágios claros de vendas. Além disso, o suporte ao cliente responsivo do Freshsales o torna uma opção completa para empresas que buscam flexibilidade e eficiência no gerenciamento de seus pipelines de vendas.

Melhores recursos do Freshsales

Execute campanhas de vendas inteligentes com o Freddy AI para capturar, qualificar, encaminhar e rastrear leads

Obtenha uma visão de 360 graus dos clientes, suas interações e canais preferidos

Use insights de IA para destacar os melhores leads e negócios com

Otimize os relacionamentos com os clientes com o telefone na nuvem integrado para fazer chamadas no aplicativo sem interrupções

Limitações do Freshsales

Seus recursos de relatório e análise carecem de profundidade e personalização, oferecendo insights limitados em comparação com alguns concorrentes

O suporte ao cliente no hub de vendas é um pouco limitado, o que pode afetar os usuários que precisam de assistência mais abrangente

Preços do Freshsales

Growth: US$ 11/mês por usuário

US$ 11/mês por usuário Pro: $47/mês por usuário

$47/mês por usuário Enterprise: US$ 71/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

7. Pipedrive (melhor para gerenciar pipeline de vendas e negócios)

via Pipedrive O Pipedrive é uma solução de CRM empresarial personalizável, projetada para atender às suas necessidades comerciais específicas. Ele permite que você visualize seu pipeline de vendas, otimize leads, gerencie negócios e automatize processos de vendas usando a tecnologia de IA.

O que eu aprecio no Pipedrive é sua capacidade de simplificar os fluxos de trabalho ao consolidar todas as suas tarefas de vendas em um único lugar, tornando-o fácil de usar até mesmo para aqueles que são novos nos sistemas de CRM. A plataforma também oferece dicas personalizadas de IA para aprimorar seus processos.

Além disso, o Pipedrive fornece gratuitamente modelos de pipeline de vendas para ajudá-lo a acompanhar as negociações e prever a receita de forma eficaz. Com relatórios e painéis em tempo real, você pode refinar continuamente sua estratégia de vendas para obter melhores resultados.

Melhores recursos do Pipedrive

Automatize os processos de vendas para economizar tempo e simplificar os fluxos de trabalho, permitindo que sua equipe se concentre em fechar negócios

Visualize seu pipeline de vendas com painéis intuitivos que fornecem uma visão geral clara de seus negócios e progresso

Acompanhe o desempenho com relatórios e análises em tempo real para medir o sucesso e otimizar sua estratégia de vendas

Use quadros Kanban para visualizar o funil de vendas e otimizar os processos de vendas

Limitações do Pipedrive

A integração desse software com outras ferramentas requer conhecimento técnico adequado, o que pode dificultar a adoção por usuários sem experiência em tecnologia.

Não possui detecção automática de entradas duplicadas e exige o compartilhamento manual de relatórios programados com as partes interessadas

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 14/mês por usuário (cobrado anualmente) Avançado: US$ 34/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 34/mês por assento (cobrado anualmente) Profissional: $49/mês por assento (cobrado anualmente)

$49/mês por assento (cobrado anualmente) Power: US$ 64/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 64/mês por assento (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 99/mês por assento (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2000 avaliações)

4,3/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

8. Creatio (Melhor plataforma sem código para automação de fluxo de trabalho de atendimento ao cliente)

via Criação O Creatio é uma plataforma sem código projetada para automatizar fluxos de trabalho de CRM e de sucesso do cliente. Seu design de fluxo intuitivo permite a automação fácil de e-mails, aprovações e notificações.

Um dos principais recursos dessa plataforma de CRM são os recursos de relatório e análise. Ela permite que minha equipe crie relatórios interativos com painéis personalizáveis para acompanhar as atividades dos clientes e também se integra perfeitamente aos processos de negócios, estabelecendo uma única fonte de verdade.

melhores recursos do #### Creatio

Aumente o envolvimento do cliente por meio de um sistema de marketing omnichannel que simplifica a jornada do cliente

Gerencie campanhas de marketing em vários canais com o omnichannelferramentas de automação de marketing* Integre-se perfeitamente a aplicativos de terceiros para garantir uma visão unificada dos dados dos clientes e aumentar a eficiência geral dos negócios

Limitações da Creatio

O aplicativo móvel tem funções limitadas, o que dificulta o acesso aos dados em qualquer lugar

O preço não é adequado para empresas de pequeno e médio porte

Preços do Creatio

Growth: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: $55/mês por usuário

$55/mês por usuário Ilimitado: $85/mês por usuário

Creatio avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 250 avaliações)

4,7/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

9. Oracle CRM On Demand (melhor para automação de vendas)

via Oracle CRM On Demand (inglês) O Oracle CRM On Demand gerencia com eficiência os relacionamentos com os clientes, oferecendo acesso abrangente aos dados dos clientes e aprimorando as estratégias de engajamento, o que acaba por impulsionar conexões mais fortes.

A plataforma simplifica as tarefas de rotina e oferece recomendações inteligentes para gerenciar clientes potenciais, melhorando a eficiência geral. Além disso, permite que os usuários aproveitem a análise aprofundada para obter melhores insights sobre o comportamento do cliente e adaptar suas estratégias de envolvimento de acordo.

Melhores recursos do Oracle CRM On Demand

Obter uma visão de 360 graus das interações com os clientes para otimizar a automação de vendas

Melhorar a acessibilidade móvel por meio de aplicativos avançados para iOS e Android, garantindo a sincronização de dados em tempo real

Personalizar relatórios e painéis de vendas, adicionando conteúdo e dimensões personalizados para melhorar a análise histórica

Limitações do Oracle CRM On Demand

Alguns usuários observaram que a resolução de problemas pode ser lenta devido à falta de suporte dedicado

A ferramenta não tem opções de personalização, o que torna difícil adaptá-la a necessidades específicas

Preços do Oracle CRM On Demand

**Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Oracle CRM On Demand

G2: 3,7/5 (mais de 90 avaliações)

3,7/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

10. Zendesk Sell (melhor para gerenciamento de leads para empresas de todos os tamanhos)

via Zendesk Sell O Zendesk Sell é um software de gerenciamento de leads que oferece visibilidade abrangente de seu pipeline de vendas. Ele consolida informações essenciais do cliente em vendas e serviços em uma única plataforma, abrangendo geração de leads, gerenciamento de contatos e negócios e rastreamento de atividades.

Além disso, o Zendesk Sell oferece recursos de automação para simplificar tarefas repetitivas, aumentando a eficiência geral no gerenciamento do relacionamento com o cliente. Ele ajuda minha equipe a acessar as interações com os clientes em vários canais, o que aumenta nossa capacidade de responder rapidamente e personalizar as comunicações. Essa visão abrangente aumenta a colaboração dentro da equipe e leva a melhores relacionamentos com os clientes.

Melhores recursos do Zendesk Sell

Segmentar leads e oportunidades em qualquer lugar por meio de aplicativos móveis

Geração de relatórios criteriosos para acompanhar o desempenho e as tendências

Acesse as interações com os clientes em vários canais

Limitações do Zendesk Sell

O recurso de pesquisa não tem campos personalizados de consulta, o que dificulta a localização de dados específicos

Alguns usuários relataram problemas persistentes e bugs que afetam negativamente a experiência geral

Preços do Zendesk Sell

Equipe do Sell: US$ 25/mês por agente

US$ 25/mês por agente Venda de crescimento: US$ 69/mês por agente

US$ 69/mês por agente Venda profissional: $149/mês por agente

Avaliações e opiniões sobre o Zendesk Sell

G2: 4,2/5 (mais de 400 avaliações)

4,2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 150 avaliações)

11. ActiveCampaign (melhor para marketing por e-mail)

via ActiveCampaign O ActiveCampaign é um software de CRM empresarial projetado para rastrear, automatizar e gerenciar leads e contatos, permitindo que você se concentre nas vendas.

Como alguém que depende muito do marketing por e-mail, aprecio seu construtor de automação visual, que me permite criar campanhas e formulários de e-mail sem qualquer codificação. Ele também faz o trabalho pesado, automatizando o envio de e-mails e mensagens de texto para os leads, tornando meus esforços de marketing muito mais eficientes.

Melhores recursos da ActiveCampaign

Automatize a pontuação de leads para priorizar clientes potenciais de alto valor com base em suas interações e comportamentos

Rastrear oportunidades de vendas e automatizar tarefas de rotina para aumentar a eficiência

Integre-se perfeitamente a mais de 900 aplicativos, criando um ecossistema unificado para gerenciar os dados e as interações dos clientes

Limitações da ActiveCampaign

A interface do usuário pode parecer desajeitada, o que afeta negativamente a experiência geral

O preço é considerado alto em relação aos recursos e contatos limitados disponíveis, o que o torna um desafio para equipes pequenas

Preços da ActiveCampaign

Iniciante: US$ 15/mês

US$ 15/mês Mais : uS$ 49/mês

: uS$ 49/mês Pro: $79/mês

$79/mês Enterprise: $145/mês

Avaliações e resenhas da ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2400+ avaliações)

12. LeadSquared (melhor para automação de vendas e marketing)

via LeadSquared A LeadSquared oferece uma solução robusta de CRM projetada para ajudar as empresas a melhorar o gerenciamento do relacionamento com os clientes. Depois de testar o CRM empresarial da LeadSquared, descobri que ele é fácil de usar, com um cronograma de instalação justo de cerca de um mês, considerando seus amplos recursos.

Apreciei particularmente a pontuação de leads 100% automatizada, que me permite qualificar e priorizar os leads de forma eficiente. O recurso de chamada com um clique aprimora o processo de vendas, tornando-o mais simples. Além disso, a seção de filtro rápido permite a criação de filtros personalizados, e as atualizações em tempo real sobre as atividades dos leads facilitam respostas rápidas.

Melhores recursos do LeadSquared

Faça chamadas de leads e monitore as métricas de chamadas para otimizar o processo geral de vendas

Rastreie a atividade do lead em tempo real, permitindo acompanhamentos oportunos e maior envolvimento do cliente

Personalizar fluxos de trabalho para atender a necessidades comerciais específicas

Limitações do LeadSquared

Os usuários enfrentam restrições quanto ao número de filtros de dados disponíveis e não podem aplicar vários filtros simultaneamente, o que dificulta a busca por informações específicas

A ferramenta ocasionalmente exige várias tentativas de login, o que pode ser frustrante durante o horário de pico de trabalho

Preços do LeadSquared

**Preços personalizados

LeadSquared ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 160 avaliações)

13. SAP Sales Cloud (melhor para simplificar os processos de vendas)

via Nuvem de vendas da SAP O SAP Sales Cloud oferece às empresas uma visão abrangente das interações com os clientes, aprimorada por recomendações orientadas por IA. Esse software de CRM simplifica as vendas e o gerenciamento do relacionamento com o cliente, permitindo o aumento da receita e melhores taxas de ganho.

Ao usar o SAP Sales Cloud, sua equipe de vendas pode se concentrar mais na construção de relacionamentos e na interação com os clientes. A solução simplifica e automatiza os processos essenciais de vendas, ao mesmo tempo em que capacita os representantes de vendas com insights inteligentes e baseados em IA.

Melhores recursos do SAP Sales Cloud

Otimize o gerenciamento de leads com ferramentas que priorizam e qualificam os leads de forma eficaz para aumentar a taxa de conversão

Acesse análises e relatórios em tempo real para acompanhar o desempenho e identificar tendências que impulsionam o crescimento dos negócios

Obter uma visão de 360 graus das interações com o cliente para entender melhor as necessidades do cliente e melhorar o engajamento

Limitações do SAP Sales Cloud

Muitos usuários indicam que a configuração e a personalização do SAP Sales Cloud requerem conhecimento especializado para atender às necessidades específicas da empresa de forma eficaz

O aplicativo móvel é frequentemente relatado como lento, o que limita sua eficácia para profissionais que precisam acessar dados de CRM em trânsito

Preços do SAP Sales Cloud

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SAP Sales Cloud

G2: 4,1/5 (mais de 800 avaliações)

4,1/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4/5 (19 avaliações)

Otimize as relações com os clientes e impulsione o crescimento das vendas com o ClickUp

Aumentar as vendas sem uma solução de CRM empresarial eficaz não produzirá os resultados desejados. O CRM certo pode otimizar seus processos e criar um banco de dados sólido que fornece insights para aprimorar seus esforços.

Ao selecionar um CRM, é fundamental encontrar um que atenda perfeitamente às suas necessidades. O ClickUp é uma solução completa de CRM e gerenciamento de projetos sistema que oferece tudo o que você precisa para gerenciar e manter seu CRM, desde visualizações e campos personalizáveis até painéis abrangentes.

Além disso, o ClickUp fornece vários modelos que simplificam o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes. Dessa forma, ele aumenta a produtividade da sua equipe e promove conexões mais fortes com seus clientes.

Pronto para levar suas vendas para o próximo nível? Registre-se no ClickUp agora!