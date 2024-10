11 melhores softwares de treinamento e integração de vendas em 2024

Os argumentos de vendas modernos consistem em promover um produto e fornecer valor real aos clientes, resolvendo seus desafios. Para fazer isso com sucesso, você precisa de uma equipe bem equipada e bem informada que entenda os pontos problemáticos dos clientes e os incentive gentilmente.

Mas treinar uma equipe de vendas não é uma tarefa fácil. Os instrutores de vendas podem ter dificuldade em transmitir o conhecimento a todos os vendedores que entram na empresa.

É aí que entram as ferramentas de integração de vendas - garantindo que seus novos contratados estejam prontos para começar a trabalhar com treinamento prático e integração tranquila.

Neste blog, a equipe do ClickUp e eu destacamos 11 softwares diferentes de treinamento e integração de vendas. Exploraremos cada um dos recursos, limitações e preços dessas melhores ferramentas de integração de vendas para que você possa fazer a escolha ideal para sua equipe.

O que você deve procurar nas plataformas de integração de vendas?

Aqui estão os principais recursos da melhor plataforma de integração de vendas que você deve observar:

Fácil de usar: A plataforma deve ser simples, como seu aplicativo favorito. Os gerentes de vendas devem ser capazes de carregar materiais de treinamento rapidamente e os novos contratados não devem se sentir perdidos ao tentar navegar por ela. O programa de integração de vendas deve ser suave e preciso, não complicado

A plataforma deve ser simples, como seu aplicativo favorito. Os gerentes de vendas devem ser capazes de carregar materiais de treinamento rapidamente e os novos contratados não devem se sentir perdidos ao tentar navegar por ela. O programa de integração de vendas deve ser suave e preciso, não complicado Personalização: Nem todo mundo aprende da mesma forma, portanto, uma boa plataforma deve oferecer caminhos de aprendizagem personalizados. Não importa se você está integrando alguém com muita experiência ou um novato em vendas, o treinamento deve atender às suas necessidades

Nem todo mundo aprende da mesma forma, portanto, uma boa plataforma deve oferecer caminhos de aprendizagem personalizados. Não importa se você está integrando alguém com muita experiência ou um novato em vendas, o treinamento deve atender às suas necessidades Automação : Uma boa plataforma deve lidar com tarefas repetitivas, como o envio de lembretes ou o acompanhamento do progresso. Dessa forma, sua equipe pode se concentrar em aprender o conhecimento do produto e desenvolver habilidades de vendas em vez de se preocupar com tarefas menores

: Uma boa plataforma deve lidar com tarefas repetitivas, como o envio de lembretes ou o acompanhamento do progresso. Dessa forma, sua equipe pode se concentrar em aprender o conhecimento do produto e desenvolver habilidades de vendas em vez de se preocupar com tarefas menores Vendas Análise: Também seria ótimo se a plataforma monitorasse o desempenho das vendas para ajudá-lo a ver como o treinamento funciona

Também seria ótimo se a plataforma monitorasse o desempenho das vendas para ajudá-lo a ver como o treinamento funciona Recursos de colaboração: Se a sua equipe de vendas estiver espalhada ou trabalhando remotamente, você precisa de uma plataforma que ajude a promovero gerenciamento coeso da equipe. Procure recursos como colaboração em tempo real e fácil compartilhamento de recursos para tornar a integração um esforço de equipe

Agora que você sabe o que procurar, vamos dar uma olhada no melhor software de integração de vendas que cobre todas essas bases!

Leia também Como criar um plano de 30-60-90 dias para uma integração eficaz . Uso o ClickUp há alguns anos e ele torna o gerenciamento de tarefas 10 vezes mais fácil, o que, por sua vez, ajuda a converter negócios mais rapidamente.

Por exemplo, imagine que você esteja gerenciando uma equipe de vendas com vários clientes em diferentes estágios do pipeline. Com o ClickUp, você pode atribuir tarefas a cada representante, acompanhar o status de cada negócio e priorizar os leads em um só lugar.

Acrescente a isso a variedade de modelos de vendas personalizáveis do ClickUp e você poderá realizar tudo, desde a geração de leads até o fechamento de negócios, com apenas alguns cliques. Vamos explorá-los juntos.

Modelo de integração de vendas do ClickUp

Faça o download deste modelo

Modelo de integração de vendas do ClickUp

Veja como o Modelo de integração de vendas do ClickUp pode ser um divisor de águas para seus representantes de vendas. Com um plano claro e listas de verificação para as principais tarefas, como definição de metas e agendamento de demonstrações, nada é esquecido.

Além disso, os fluxos de trabalho automatizados mantêm tudo funcionando sem supervisão constante. Seja no gerenciamento de programas de integração de vendas ou no planejamento de treinamento de vendas, o ClickUp torna tudo perfeito.

Faça o download deste modelo

Os melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento de tarefas: Crie, atribua e acompanhe facilmente tarefas de vendas para sua equipe, mantendo todos na mesma página e responsáveis

Crie, atribua e acompanhe facilmente tarefas de vendas para sua equipe, mantendo todos na mesma página e responsáveis Colaboração fácil: Colabore com sua equipe em tempo real, compartilhe arquivos e comunique-se por meio de comentários e menções

Colabore com sua equipe em tempo real, compartilhe arquivos e comunique-se por meio de comentários e menções Visualizações personalizadas: Acelere o crescimento e a satisfação do cliente comCRM intuitivo do ClickUp. Visualize tarefas em vários formatos, como Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário, para atender às preferências da sua equipe

Acelere o crescimento e a satisfação do cliente comCRM intuitivo do ClickUp. Visualize tarefas em vários formatos, como Lista, Gantt, Carga de trabalho e Calendário, para atender às preferências da sua equipe Automação: Configure fluxos de trabalho automatizados para simplificar tarefas repetitivas, como atribuição de tarefas ou envio de notificações

Configure fluxos de trabalho automatizados para simplificar tarefas repetitivas, como atribuição de tarefas ou envio de notificações Integrações: Integre o ClickUp com suas ferramentas de vendas favoritas, como Salesforce, HubSpot, Zapier e muitas outras

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar o extenso conjunto de recursos do ClickUp esmagador, especialmente durante a configuração inicial

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

Leia também:💡 Também leio: Como escrever OKRs de vendas (exemplos + modelos) A Mindtickle é uma plataforma de integração de vendas projetada explicitamente para ajudar as equipes de vendas a se desenvolverem de forma rápida e eficiente. O que eu aprecio na plataforma é o fato de ela oferecer caminhos de aprendizagem e programas de treinamento personalizáveis.

Além disso, o treinamento de conformidade mantém todos no caminho certo. Suas recursos de capacitação de vendas também são eficazes. Eles facilitam muito o acompanhamento do progresso, ajudam a equipe a aprimorar suas habilidades e mantêm os olhos atentos às metas de receita.

Os melhores recursos do Mindtickle

Capacitação e treinamento de vendas : Ferramentas abrangentes para fornecer e gerenciar programas de treinamento, garantindo que os novos representantes de vendas tenham o conhecimento do produto e as habilidades necessárias para o sucesso

: Ferramentas abrangentes para fornecer e gerenciar programas de treinamento, garantindo que os novos representantes de vendas tenham o conhecimento do produto e as habilidades necessárias para o sucesso Coaching de vendas : As ferramentas de coaching em tempo real ajudam os gerentes de vendas a orientar suas equipes com feedback contínuo, o que, por sua vez, gera um melhor desempenho de vendas

: As ferramentas de coaching em tempo real ajudam os gerentes de vendas a orientar suas equipes com feedback contínuo, o que, por sua vez, gera um melhor desempenho de vendas Inteligência de conversação : O Mindtickle analisa as conversas de vendas, oferecendo insights que os gerentes de vendas podem usar para melhorar a comunicação e fechar negócios mais rapidamente

: O Mindtickle analisa as conversas de vendas, oferecendo insights que os gerentes de vendas podem usar para melhorar a comunicação e fechar negócios mais rapidamente Análises e painéis de controle : Insights detalhados e painéis de controle personalizáveis ajudam a monitorar a prontidão de vendas, o desempenho e a eficácia geral do treinamento

: Insights detalhados e painéis de controle personalizáveis ajudam a monitorar a prontidão de vendas, o desempenho e a eficácia geral do treinamento Índice de prontidão de vendas: Um recurso exclusivo que ajuda os líderes de vendas a medir e acompanhar a preparação de sua equipe de vendas, garantindo que todos estejam prontos para interagir com os clientes com confiança

Limitações do Mindtickle

Análise em tempo real : Os usuários devem sair de seu fluxo de trabalho para acessar a análise em tempo real, o que pode interromper a produtividade

: Os usuários devem sair de seu fluxo de trabalho para acessar a análise em tempo real, o que pode interromper a produtividade Interface : Alguns usuários consideram a interface confusa, desatualizada e não intuitiva

: Alguns usuários consideram a interface confusa, desatualizada e não intuitiva Curva de aprendizado: Os recursos do Mindtickle podem ser muito complicados, o que leva a uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Mindtickle

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Mindtickle

G2: 4,7/5 (mais de 2.190 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.190 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 120 avaliações)

3. Allego (melhor para gerenciamento de conteúdo de vendas e treinamento interativo)

Via Allego Deseja aprimorar o gerenciamento de conteúdo de vendas? Descobri que a Allego é útil nesse sentido. O que mais aprecio é sua capacidade de fornecer conteúdo relevante exatamente quando necessário.

Já se foram os dias em que era preciso procurar materiais de treinamento ou lembrar detalhes de produtos - essas informações são facilmente acessíveis na Allego. Além disso, com seus recursos de treinamento interativo, a plataforma mantém sua equipe envolvida e aprendendo ativamente. Ela é fácil de usar e foi projetada para causar um impacto real no desempenho das vendas.

Os melhores recursos do Allego

Equipar os vendedores com conteúdo : Ofereça à sua equipe acesso fácil ao conhecimento de que precisam, no momento em que precisam

: Ofereça à sua equipe acesso fácil ao conhecimento de que precisam, no momento em que precisam Treinar e orientar os vendedores : Ajude sua equipe a se tornar a melhor em desempenho com o aprendizado que acontece sem problemas durante o dia

: Ajude sua equipe a se tornar a melhor em desempenho com o aprendizado que acontece sem problemas durante o dia Conectar vendedores e compradores : Faça com que sua equipe se destaque, oferecendo experiências personalizadas e convenientes que os compradores lembrarão

: Faça com que sua equipe se destaque, oferecendo experiências personalizadas e convenientes que os compradores lembrarão Habilite o aprendizado corporativo : Forneça a toda a força de trabalho as ferramentas, o conhecimento e o conteúdo de que ela precisa para ter sucesso

: Forneça a toda a força de trabalho as ferramentas, o conhecimento e o conteúdo de que ela precisa para ter sucesso Inteligência de conversação e análise de chamadas: Use a IA para aprimorar as conversas de vendas com insights em tempo real e treinamento automatizado

Limitações do Allego

Configuração complexa : Consome tempo e é um desafio para os administradores, especialmente com equipes maiores

: Consome tempo e é um desafio para os administradores, especialmente com equipes maiores Interface desordenada : A navegação pode parecer esmagadora e difícil de gerenciar.

: A navegação pode parecer esmagadora e difícil de gerenciar. Limitações do aplicativo móvel: O aplicativo móvel carece de otimização completa para facilitar o uso em qualquer lugar

Preços do Allego

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Allego

G2: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

4,7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Leia também Como fazer o gerenciamento de projetos para equipes de vendas O Brainshark foi criado para ajudar as equipes a se manterem afiadas com programas de treinamento envolventes e scorecards de prontidão detalhados. Essa solução ajuda seus representantes de vendas a aprimorar o conhecimento do produto e o discurso de vendas - especificamente o que eles precisam para melhorar seu desempenho.

Um dos aspectos que me chamou a atenção foi a facilidade de criar e oferecer treinamento sob demanda. Os gerentes de vendas podem mapear caminhos de aprendizagem estruturados que orientam os novos representantes nos cursos mais importantes. O recurso que mais se destaca? As ferramentas integradas de coaching e análise de máquina do Brainshark ajudam a garantir que os representantes de vendas não estejam apenas folheando o conteúdo - eles o estão dominando.

Os melhores recursos do Brainshark

Scorecards de prontidão : Visualize o grau de preparação da sua equipe de vendas, acompanhando o progresso e o desempenho por meio de scorecards detalhados

: Visualize o grau de preparação da sua equipe de vendas, acompanhando o progresso e o desempenho por meio de scorecards detalhados Criação de conteúdo : Crie suas próprias apresentações envolventes e enriquecidas com voz, com questionários interativos, enquetes e muito mais

: Crie suas próprias apresentações envolventes e enriquecidas com voz, com questionários interativos, enquetes e muito mais Treinamento e integração : Ofereça cursos e caminhos de aprendizagem sob demanda que se ajustam à agenda da sua equipe

: Ofereça cursos e caminhos de aprendizagem sob demanda que se ajustam à agenda da sua equipe Treinamento e prática : Valide se a sua equipe domina as mensagens principais com avaliações em vídeo, revisões por pares e exercícios de dramatização

: Valide se a sua equipe domina as mensagens principais com avaliações em vídeo, revisões por pares e exercícios de dramatização Análise e pontuação da máquina: Pontue e avalie automaticamente as apresentações em vídeo, oferecendo feedback em tempo real aos seus representantes de vendas

Preços do Brainshark

Preços personalizados

Classificações e resenhas do Brainshark

G2: 4,4/5 (mais de 570 avaliações)

4,4/5 (mais de 570 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 20 avaliações)

Leia também 10 melhores softwares e aplicativos de comunicação de equipe Descobri que o WorkRamp é flexível, especialmente quando se trata de apoiar o aprendizado dos funcionários e a educação dos clientes. Está integrando novas contratações? Está tentando melhorar as habilidades de sua equipe atual? O Learning Cloud da WorkRamp oferece a configuração para que isso aconteça.

A plataforma se adapta facilmente às suas necessidades. Por exemplo, você pode criar programas de treinamento personalizados, acompanhar o desempenho das vendas e integrá-lo perfeitamente a outras ferramentas que já está usando. Além disso, a assistência de IA da WorkRamp e os caminhos de aprendizagem personalizáveis ajudam a manter o foco no desenvolvimento das habilidades certas sem sobrecarregar sua equipe.

Os melhores recursos do WorkRamp

Capacitação de receita : Equipe sua equipe de vendas com módulos de treinamento personalizados que se concentram em melhorar a prontidão de vendas

: Equipe sua equipe de vendas com módulos de treinamento personalizados que se concentram em melhorar a prontidão de vendas Assistência de IA e certificações de habilidades : Automatize a criação de conteúdo e certifique seus representantes em vendas e apresentações de demonstração para aumentar a produtividade

: Automatize a criação de conteúdo e certifique seus representantes em vendas e apresentações de demonstração para aumentar a produtividade Nuvem de aprendizado do funcionário : Crie uma cultura de aprendizado e desenvolvimento contínuos com ferramentas projetadas para aprimorar rapidamente as habilidades de sua equipe

: Crie uma cultura de aprendizado e desenvolvimento contínuos com ferramentas projetadas para aprimorar rapidamente as habilidades de sua equipe Criação e segurança de conteúdo : Crie e gerencie facilmente conteúdo envolvente e mantenha a segurança com proteção avançada de dados

: Crie e gerencie facilmente conteúdo envolvente e mantenha a segurança com proteção avançada de dados Relatórios avançados: Acompanhe o progresso de seus programas de treinamento e demonstre o ROI com painéis personalizados e análises detalhadas

Preços do WorkRamp

Preços personalizados

Limitações do WorkRamp

Opções de personalização limitadas : Certos recursos, como as personalizações do caminho de aprendizagem, são limitados, exigindo trabalho manual para atualizações

: Certos recursos, como as personalizações do caminho de aprendizagem, são limitados, exigindo trabalho manual para atualizações Dimensionamento de relatórios : À medida que as equipes crescem, a geração de relatórios abrangentes pode se tornar um desafio sem personalização adicional

: À medida que as equipes crescem, a geração de relatórios abrangentes pode se tornar um desafio sem personalização adicional Limitações de SCORM e xAPI: Os cursos SCORM podem ser inconsistentes e a plataforma atualmente não tem suporte a xAPI, o que limita o rastreamento avançado de conteúdo

Avaliações e resenhas do WorkRamp

G2: 4,4/5 (mais de 550 avaliações)

4,4/5 (mais de 550 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

6. Continu (melhor para treinamento de vendas contínuo e acompanhamento do progresso em tempo real)

Via Continuação O Continu também é uma solução de LMS (sistema de gerenciamento de aprendizagem), mas que facilita muito o treinamento de vendas. Ele foi projetado para ajudar sua equipe de vendas a se atualizar rapidamente e fechar negócios com mais rapidez.

Com o Continu, a criação de programas de treinamento de vendas é simples. Você pode criar facilmente cursos personalizados, armazenar todos os materiais de treinamento em um só lugar e monitorar o desempenho dos representantes em tempo real. É como ter um assistente pessoal para gerenciar seu treinamento, sem o incômodo.

Os melhores recursos do Continu

Fluxos de trabalho de aprendizado : O Continu permite que você automatize seu treinamento de vendas para que seus representantes de vendas recebam as lições certas no momento certo, sem que você precise supervisionar cada etapa

: O Continu permite que você automatize seu treinamento de vendas para que seus representantes de vendas recebam as lições certas no momento certo, sem que você precise supervisionar cada etapa Aprendizagem personalizada : Nem todo mundo aprende da mesma forma, e o Continu sabe disso. É possível criar caminhos de aprendizagem adaptados a cada representante de vendas, equipe ou departamento

: Nem todo mundo aprende da mesma forma, e o Continu sabe disso. É possível criar caminhos de aprendizagem adaptados a cada representante de vendas, equipe ou departamento Acompanhamento em tempo real : Quer saber como está o desempenho de sua equipe? O Continu fornece dados em tempo real sobre o progresso deles, para que você sempre saiba quem está pronto para vender e quem pode precisar de um pouco mais de ajuda

: Quer saber como está o desempenho de sua equipe? O Continu fornece dados em tempo real sobre o progresso deles, para que você sempre saiba quem está pronto para vender e quem pode precisar de um pouco mais de ajuda Jornada de aprendizado automatizada : O Continu ajuda a sua equipe a passar por uma jornada de aprendizagem estruturada e automatizada, o que a mantém no caminho certo sem muita intervenção manual

: O Continu ajuda a sua equipe a passar por uma jornada de aprendizagem estruturada e automatizada, o que a mantém no caminho certo sem muita intervenção manual Integrações: Se a sua equipe usa Salesforce, Zoom ou Google Calendar, o Continu se integra perfeitamente a todas as ferramentas populares

Limitações do Continu

Problemas de navegação : Alguns usuários dizem que a navegação na plataforma pode ser um pouco complicada quando há muito conteúdo

: Alguns usuários dizem que a navegação na plataforma pode ser um pouco complicada quando há muito conteúdo Interface : Alguns usuários acham que poderia ser feita uma atualização no design para torná-lo mais moderno

: Alguns usuários acham que poderia ser feita uma atualização no design para torná-lo mais moderno Suporte ao cliente: A maior parte do suporte é feita por e-mail, e os usuários gostariam que houvesse opções mais rápidas, como o bate-papo ao vivo

Preços contínuos

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Continu

G2: 4,7/5 (430+ avaliações)

4,7/5 (430+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

7. 360Learning (melhor para aprendizagem colaborativa e treinamento orientado por colegas)

Via 360Learning Entrei na 360Learning por uma semana para testar seu potencial. Desde a capacitação de vendas até a integração, o 360Learning fornece aos representantes de vendas as ferramentas necessárias para gerenciar seus pipelines de vendas.

Com o aprendizado 360º, você pode criar programas de treinamento envolventes. Eles parecem mais interativos e voltados para a equipe - sem palestras genéricas de cima para baixo. Em vez disso, seus representantes podem aprender uns com os outros. Com o feedback em tempo real, os líderes de vendas podem oferecer orientação exatamente quando for necessário.

Os melhores recursos do 360Learning

Treinamento prático : Amplie o coaching interno com gravações de vídeo, feedback 1:1 e colaboração entre colegas, tornando o treinamento de vendas um processo contínuo e interativo

: Amplie o coaching interno com gravações de vídeo, feedback 1:1 e colaboração entre colegas, tornando o treinamento de vendas um processo contínuo e interativo Gamificação : Mantenha os representantes de vendas motivados com experiências de aprendizagem gamificadas, incluindo conquistas e competição saudável

: Mantenha os representantes de vendas motivados com experiências de aprendizagem gamificadas, incluindo conquistas e competição saudável Integrações: Com a integração do Salesforce, os representantes de vendas podem acessar o conteúdo do treinamento diretamente do CRM, mantendo o aprendizado incorporado ao fluxo de trabalho

Limitações do 360Learning

Personalização : Alguns usuários acham que a plataforma poderia oferecer mais opções de personalização, especialmente para iniciativas de treinamento em larga escala

: Alguns usuários acham que a plataforma poderia oferecer mais opções de personalização, especialmente para iniciativas de treinamento em larga escala Suporte ao cliente : Embora geralmente responsivo, alguns usuários acham que o suporte ao cliente poderia ser melhorado

: Embora geralmente responsivo, alguns usuários acham que o suporte ao cliente poderia ser melhorado Funcionalidade de pesquisa: Vários usuários observaram que a funcionalidade de pesquisa poderia ser melhor

Preços do 360Learning

Plano de equipe : uS$ 8 por usuário/mês (até 100 usuários)

: uS$ 8 por usuário/mês (até 100 usuários) Plano de negócios: Personalizado

360Learning ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 380 avaliações)

(mais de 380 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

8. TalentLMS (melhor para treinamento de vendas fácil de usar e aprendizagem gamificada)

Via TalentLMS O TalentLMS foi projetado para tornar o treinamento de vendas fácil e eficiente. Por exemplo, se você estiver integrando um novo lote de representantes de vendas, o TalentLMS permite configurar rapidamente módulos de treinamento personalizados que incorporam tudo, desde o conhecimento do produto até técnicas de vendas.

Os elementos de gamificação - como crachás e placares de líderes - acrescentam uma vantagem divertida e competitiva, incentivando seus representantes a permanecerem engajados e a se esforçarem para melhorar. Com o acompanhamento do progresso em tempo real, você pode identificar rapidamente os melhores desempenhos e aqueles que precisam de treinamento adicional.

Os melhores recursos do TalentLMS

Aprendizagem sob demanda: Dê à sua equipe a liberdade de aprender sempre que for melhor para ela. Seja em um intervalo ou entre ligações para clientes, eles podem acessar cursos de vendas, questionários e vídeos quando quiserem

Dê à sua equipe a liberdade de aprender sempre que for melhor para ela. Seja em um intervalo ou entre ligações para clientes, eles podem acessar cursos de vendas, questionários e vídeos quando quiserem Gamificação: Adicione diversão ao processo de aprendizagem com pontos, emblemas e placares de líderes. Isso mantém sua equipe motivada para se envolver com o material e aprimorar suas habilidades

Adicione diversão ao processo de aprendizagem com pontos, emblemas e placares de líderes. Isso mantém sua equipe motivada para se envolver com o material e aprimorar suas habilidades Relatórios e análises detalhados: Acompanhe o progresso de sua equipe com relatórios em tempo real que destacam o que está funcionando e onde são necessárias melhorias

Limitações do TalentLMS

Recursos de personalização: Alguns usuários acham que poderia haver mais flexibilidade em ações em massa e atribuições de certificados

Alguns usuários acham que poderia haver mais flexibilidade em ações em massa e atribuições de certificados Experiência do usuário: A interface pode parecer um pouco ultrapassada e poderia se beneficiar de alguma modernização

A interface pode parecer um pouco ultrapassada e poderia se beneficiar de alguma modernização Disponibilidade de suporte: Os usuários de planos de nível inferior podem sentir a necessidade de opções de comunicação mais diretas, como chat ao vivo ou suporte por telefone

Os usuários de planos de nível inferior podem sentir a necessidade de opções de comunicação mais diretas, como chat ao vivo ou suporte por telefone Opções limitadas de questionário: Os recursos de questionário poderiam oferecer mais variedade e flexibilidade para criar tipos de perguntas envolventes e diversificadas

Preços do TalentLMS

Plano principal : uS$ 69/mês

: uS$ 69/mês Plano de crescimento : $109/mês

: $109/mês Plano Pro : $139/mês

: $139/mês Plano Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o TalentLMS

G2: 4,6/5 (mais de 720 avaliações)

4,6/5 (mais de 720 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 530 avaliações)

iSpring Learn (melhor para integração rápida e aprimoramento das habilidades de vendas)

Via iSpring Learn Se você está procurando uma plataforma que ofereça treinamento rápido e prático e que mantenha sua equipe envolvida, o iSpring Learn é uma boa opção. É uma plataforma eficaz software para integração de funcionários desenvolvimento de habilidades e certificação sem complicações desnecessárias.

Você pode criar um programa de treinamento do zero ou expandir um já existente, e o iSpring Learn se adapta perfeitamente. O que diferencia a plataforma é seu uso simples, especialmente para administradores que gerenciam várias responsabilidades. Além disso, os lembretes automáticos e o acompanhamento do desempenho em tempo real facilitam o monitoramento do progresso da sua equipe.

Os melhores recursos do iSpring Learn

Gerenciamento de conteúdo: Carregue e organize vários tipos de conteúdo em trilhas de aprendizagem estruturadas com facilidade

Carregue e organize vários tipos de conteúdo em trilhas de aprendizagem estruturadas com facilidade Trilhas de aprendizado: Combine cursos e avaliações em trilhas de aprendizado flexíveis e passo a passo

Combine cursos e avaliações em trilhas de aprendizado flexíveis e passo a passo Conformidade com o SCORM: Oferece suporte total ao SCORM 1.2 e 2004 para compatibilidade perfeita com conteúdo externo

Oferece suporte total ao SCORM 1.2 e 2004 para compatibilidade perfeita com conteúdo externo Relatórios em tempo real: Acesse métricas de desempenho detalhadas para acompanhar o progresso e as áreas de melhoria

Acesse métricas de desempenho detalhadas para acompanhar o progresso e as áreas de melhoria Gamificação: Motive as equipes com pontos, distintivos e tabelas de classificação para uma competição amigável

Limitações do iSpring Learn

Personalização limitada: A marca está disponível, mas não é possível uma personalização mais profunda do layout

A marca está disponível, mas não é possível uma personalização mais profunda do layout Ferramentas de tradução: Não há ferramentas de tradução incorporadas; são necessárias integrações de terceiros para conteúdo multilíngue

Não há ferramentas de tradução incorporadas; são necessárias integrações de terceiros para conteúdo multilíngue Limitações de SSO: A funcionalidade de SSO pode ser restritiva ao gerenciar várias organizações

A funcionalidade de SSO pode ser restritiva ao gerenciar várias organizações Recursos de role-playing: As simulações de role-playing exigem o iSpring Suite Max, o que pode aumentar os custos

Preços do iSpring Learn

Plano inicial : uS$ 3 por usuário/mês, cobrado anualmente

: uS$ 3 por usuário/mês, cobrado anualmente Plano comercial : uS$ 4 por usuário/mês, cobrado anualmente

: uS$ 4 por usuário/mês, cobrado anualmente Plano personalizado: Para empresas ou pessoas que precisam de instalação no local

iSpring Learn avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4,6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

10. SmartWinnr (ideal para impulsionar o desempenho e o envolvimento de vendas)

Via SmartWinnr A SmartWinnr oferece uma abordagem moderna para o desempenho de vendas, combinando concursos em tempo real, rastreamento de incentivos e treinamento em vídeo em uma única plataforma.

Com o SmartWinnr, você pode gamificar todo o processo de vendas. Quer esteja acompanhando concursos, treinando em qualquer lugar ou gerenciando planos de incentivo, o SmartWinnr transforma as vendas em uma experiência competitiva e envolvente.

Os melhores recursos da SmartWinnr para equipes de vendas

Concursos de vendas : Aumente a concorrência com concursos de longo prazo, desafios no local ou torneios regionais. Os representantes podem verificar as classificações em qualquer lugar, mantendo a motivação elevada

: Aumente a concorrência com concursos de longo prazo, desafios no local ou torneios regionais. Os representantes podem verificar as classificações em qualquer lugar, mantendo a motivação elevada Incentivos de vendas : Simplifique planos de remuneração complexos com o criador de fórmulas do SmartWinnr. Gerencie estruturas de pagamento, automatize reconciliações e lide com exceções sem esforço

: Simplifique planos de remuneração complexos com o criador de fórmulas do SmartWinnr. Gerencie estruturas de pagamento, automatize reconciliações e lide com exceções sem esforço Treinamento em vídeo : Os representantes podem gravar suas apresentações, obter feedback instantâneo e melhorar seu desempenho. É uma maneira fácil de aprimorar as habilidades e aumentar a confiança

: Os representantes podem gravar suas apresentações, obter feedback instantâneo e melhorar seu desempenho. É uma maneira fácil de aprimorar as habilidades e aumentar a confiança Dramatizações de IA : As dramatizações em tempo real e orientadas por IA ajudam os representantes a praticar cenários de vendas em um ambiente realista, aprimorando suas habilidades

: As dramatizações em tempo real e orientadas por IA ajudam os representantes a praticar cenários de vendas em um ambiente realista, aprimorando suas habilidades SmartFeeds: Forneça os principais conhecimentos sobre produtos e insights de mercado em pequenas porções de microaprendizagem, mantendo sua equipe informada e preparada

Limitações do SmartWinnr

Limites rígidos de personalização : Embora repleto de recursos, o SmartWinnr pode parecer um pouco difícil em termos de personalização, especialmente quando se trata de painéis e relatórios administrativos

: Embora repleto de recursos, o SmartWinnr pode parecer um pouco difícil em termos de personalização, especialmente quando se trata de painéis e relatórios administrativos Configuração inicial complexa: Os administradores podem achar que a curva de aprendizado é íngreme no início, principalmente ao configurar grupos de usuários ou definir planos de treinamento detalhados

Preços do SmartWinnr

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SmartWinnr

G2: 4,9/5 (mais de 200 avaliações)

4,9/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

11. Trainual (melhor para simplificar o treinamento de funcionários e centralizar o conhecimento)

Via Trainual Esqueça os intermináveis PDFs, e-mails ou planilhas desatualizadas. O Trainual organiza todos os procedimentos, tarefas e informações da sua empresa em uma única plataforma.

Não há mais dúvidas sobre quem sabe o quê ou se a sua equipe concluiu o treinamento necessário. O Trainual é a solução tanto para pequenas empresas quanto para empresas em expansão.

Os melhores recursos do Trainual

Documentação com tecnologia de IA : Crie rapidamente novos materiais de treinamento ou carregue documentos, PDFs e vídeos existentes. Organize tudo por departamento, função ou local para facilitar o acesso

: Crie rapidamente novos materiais de treinamento ou carregue documentos, PDFs e vídeos existentes. Organize tudo por departamento, função ou local para facilitar o acesso Integração automatizada : Atribua treinamento por função e acompanhe o progresso sem esforço. O Trainual garante que os novos contratados tenham o que precisam desde o primeiro dia

: Atribua treinamento por função e acompanhe o progresso sem esforço. O Trainual garante que os novos contratados tenham o que precisam desde o primeiro dia Caminhos de aprendizagem interativos : Crie treinamentos envolventes com vídeos, questionários e caminhos personalizados. Acompanhe as taxas de conclusão para manter todos no caminho certo

: Crie treinamentos envolventes com vídeos, questionários e caminhos personalizados. Acompanhe as taxas de conclusão para manter todos no caminho certo Base de conhecimento centralizada: Armazene todas as políticas, os processos e as perguntas frequentes da sua empresa em um único local. A pesquisa com tecnologia de IA também fornece respostas instantâneas

Limitações do Trainual

Personalização limitada : Alguns usuários consideram as opções de formatação de documentos e fontes um pouco restritivas

: Alguns usuários consideram as opções de formatação de documentos e fontes um pouco restritivas Curva de aprendizado para equipes grandes: A estruturação de conteúdo para equipes maiores pode levar tempo, mas o suporte ao cliente é altamente responsivo para ajudar

Preços do Trainual

Plano pequeno : uS$ 249/mês (até 25 funcionários)

: uS$ 249/mês (até 25 funcionários) Plano médio : uS$ 279/mês (até 50 funcionários)

: uS$ 279/mês (até 50 funcionários) Plano de crescimento : $419/mês (até 100 funcionários)

: $419/mês (até 100 funcionários) Preços personalizados: Disponível para organizações com mais de 101 funcionários

Avaliações e opiniões sobre o Trainual

G2: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

4,7/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 450 avaliações)

