modelos gratuitos de quadros Kanban de noções

O primeiro quadro Kanban foi criado por um engenheiro da Toyota na década de 1940 para reduzir as ineficiências no gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Desde então, ele se tornou uma ferramenta popular para visualizar processos de negócios e fluxos de trabalho complexos, com colunas, linhas, grupos e tarefas individuais representados por cartões móveis.

Este blog compartilha os melhores modelos gratuitos de Notion Kanban Board para aumentar a produtividade. Além disso, algumas opções alternativas para quem busca recursos avançados de gerenciamento de tarefas. 🌈

Vamos discutir como os modelos Kanban podem ajudar a manter sua equipe na mesma página - e acompanhar melhor seus projetos e tarefas.

O que faz um bom modelo de Notion Kanban?

Embora as equipes que usam Notion para gerenciamento de projetos pode ser mais confortável com Gráficos de Gantt do Notion para encontrar o modelo certo de quadro Kanban no Notion, é fundamental.

Aqui estão os componentes essenciais que você deve procurar ao escolher um modelo de Kanban do Notion:

Colunas adaptáveis: Um bom modelo deve permitir que você altere o número e os nomes das colunas para refletir as várias fases do seu fluxo de trabalho

Um bom modelo deve permitir que você altere o número e os nomes das colunas para refletir as várias fases do seu fluxo de trabalho Gerenciamento de tarefas consolidado: Ferramentas para atribuir tarefas, definir prazos e avaliar o progresso são essenciais para acompanhar os marcos do projeto

Ferramentas para atribuir tarefas, definir prazos e avaliar o progresso são essenciais para acompanhar os marcos do projeto Aprimoramentos visuais: Procure layouts com codificação de cores e outros recursos visualmente atraentes, facilitando a leitura e a compreensão do quadro

Procure layouts com codificação de cores e outros recursos visualmente atraentes, facilitando a leitura e a compreensão do quadro Ferramentas de automação: Modelos com automação integrada para repetir ações e notificações podem economizar tempo e reduzir a chance de erro humano

Com isso em mente, vamos dar uma olhada em alguns exemplos de modelos de Quadro Kanban Notion.

Modelos gratuitos de quadros Kanban de Noção

1. Modelo de acompanhamento de projeto de ciclo de design MYP (estilo Kanban)

via Noção O Modelo de rastreamento de projeto do ciclo de design do MYP é ideal para educadores que ensinam o currículo do MYP Design e precisam acompanhar seu progresso nas 16 fases do ciclo de design do MYP.

Ele simplifica o gerenciamento para educadores de design, oferecendo uma maneira clara e estruturada de orientar os alunos pelo processo de design. O modelo também monitora as fases e permite ajustes à medida que os projetos evoluem.

Você obtém cartões Kanban personalizáveis para cada fase ampla do ciclo de design do MYP - Investigar, Planejar, Criar, Avaliar e Compartilhar - e a flexibilidade de editar cartões à medida que os estágios do projeto mudam.

**Quem pode usar esse modelo Kanban?

O modelo Kanban ajuda o educador a avaliar projetos. O quadro permite que os alunos gerenciem seu fluxo de trabalho e, ao mesmo tempo, oferece aos educadores uma visão panorâmica do progresso de toda a turma.

2. Modelo de sistema profissional de CRM

**

via Noção O Modelo de sistema profissional de CRM foi projetado para ajudá-lo a gerenciar clientes, leads e negócios em um espaço de trabalho bem organizado. Ele é excelente para executivos de vendas e de sucesso do cliente que precisam gerenciar dados de clientes, rastrear pipelines de vendas, acompanhar tarefas e visualizar interações com clientes

Ele vem com automação integrada para ajudar a otimizar o acompanhamento dos clientes e o controle do progresso. Você pode usá-lo para visualizar pipelines de vendas com exibições incorporadas e personalizar propriedades para atender a necessidades específicas de CRM.

**Quem pode usar esse modelo de Kanban?

Pense em um consultor que está lidando com vários clientes em diferentes estágios do ciclo de vida do projeto. O modelo o ajuda a gerenciar todas as atividades de projeto/vendas em um só lugar, permitindo mais eficiência, melhor retenção de clientes e gerenciamento de projetos mais tranquilo.

3. Modelo de planejador de projeto da Anthropic

via NoçãoPlanejador de projetos do Anthropic fornece uma configuração de banco de dados duplo para rastrear visões gerais de projetos de alto nível e listas de tarefas detalhadas. Ele ajuda as equipes a gerenciar grandes projetos com tarefas acionáveis enquanto monitoram o progresso.

Usando o modelo de planejador de projeto, você e sua equipe podem ver o projeto desde o início do planejamento até a execução. Sua estrutura de duas camadas (visão geral + tarefas) garante que todos os detalhes sejam observados, mantendo os objetivos de longo prazo em vista.

**Quem pode usar esse modelo de Kanban?

Esse modelo é ideal para uma pequena equipe de desenvolvimento de produtos que gerencia vários projetos simultaneamente. Eles podem usar o modelo Anthropic Project Planner para acompanhar as metas de longo prazo do projeto e, ao mesmo tempo, dividir as tarefas diárias necessárias para cumprir os prazos. À medida que os membros da equipe concluem suas tarefas, a linha do tempo e a e o progresso geral do projeto são facilmente monitorados e ajustados conforme necessário.

4. Painel do gerenciador de tarefas

via Noção O Modelo de painel do gerenciador de tarefas permite que os usuários organizem tarefas, definam prioridades e monitorem o fluxo de trabalho sem esforço. Ele fornece um hub centralizado no qual todas as informações relacionadas a projetos e tarefas estão disponíveis em um piscar de olhos, ajudando os usuários a manter o controle dos prazos e das tarefas diárias.

Com esse modelo, você pode criar um painel de controle no Notion para obter uma representação visual clara do progresso de sua tarefa.

**Quem pode usar esse modelo Kanban?

Um gerente de projeto que lida com vários prazos e entregas pode usar o modelo de painel do gerenciador de tarefas para manter todas as tarefas organizadas em um só lugar. Com a capacidade de definir prioridades, ele pode se concentrar em itens de alta importância e, ao mesmo tempo, garantir que as tarefas menores não sejam esquecidas.

**

5. Modelo de controle de problemas

via Noção O Modelo do rastreador de problemas foi projetado para equipes, especialmente aquelas que usam metodologias ágeis, para controlar bugs, tarefas e problemas do projeto.

Seus sprints personalizáveis, sistema de priorização e recursos de integração ajudam a lidar com os problemas de forma sistemática. Os modelos vêm com gerenciamento de sprint com priorização de backlog para identificar bugs, priorizar soluções e atribuir tarefas aos membros da equipe.

Você também tem opções de filtragem por status, prioridade, membro da equipe e integrações com o Github, Slack e outras ferramentas essenciais usadas por suas equipes de desenvolvimento.

**Quem pode usar esse modelo de Kanban?

Uma equipe que trabalha no lançamento de um produto pode usar o modelo Issue Tracker para acompanhar os bugs relatados pelo QA, simplificando o processo de lançamento. Cada problema é atribuído ao desenvolvedor apropriado, priorizado por gravidade e rastreado durante o ciclo de sprint para garantir que seja resolvido antes da próxima versão.

**

Limitações do uso do Notion para quadros Kanban

Ao selecionar um modelo Kanban no Notion, é importante estar ciente de certos recursos que podem complicar ou dificultar seu fluxo de trabalho, em vez de simplificá-lo.

O principal desafio de usar os quadros Kanban do Notion é que eles fornecem apenas uma visão geral de suas tarefas e projetos e precisam de mais recursos de planejamento, programação e rastreamento, que são necessários para o gerenciamento de projetos.

A seguir estão algumas das limitações predominantes do uso dos quadros Notion Kanban:

Não há recursos de controle de tempo ou estimativa de custos nos quadros Notion Kanban. Embora seja possível delegar tarefas aos membros da equipe, não é possível monitorar suas horas de trabalho ou custos de mão de obra

nos quadros Notion Kanban. Embora seja possível delegar tarefas aos membros da equipe, não é possível monitorar suas horas de trabalho ou custos de mão de obra Não há automação condicional para manter as tarefas em movimento entre os estágios

para manter as tarefas em movimento entre os estágios A falta de painéis, bem como de rastreadores de metas e OKRs dedicados, torna-o limitado a casos de uso específicos

dedicados, torna-o limitado a casos de uso específicos Modelos com muitas categorias e falta de personalização podem fazer com que seus quadros pareçam desordenados e difíceis de navegar, reduzindo a eficiência geral

podem fazer com que seus quadros pareçam desordenados e difíceis de navegar, reduzindo a eficiência geral Embora intuitivo, o Notion tem uma alta curva de aprendizado, especialmente para novos usuários. Muitos precisam contar com recursos externos, como tutoriais do YouTube, para uma utilização tranquila

Como vimos acima, embora o Notion tenha alguns modelos excelentes, ele tem limitações significativas em termos de escalabilidade e integrações.

Alternativas aos modelos Kanban do Notion

Ao procurar por melhores Alternativas de noções o ClickUp se destaca com sua interface de usuário fácil e ferramentas de colaboração. ClickUp é uma solução gratuita de gerenciamento de projetos que permite que as equipes gerenciem vários fluxos de trabalho, interajam com mais eficiência e consolidem todo o trabalho em um único aplicativo com seus vários recursos colaborativos, incluindo quadros Kanban.

A melhor parte? Você pode personalizar Quadro Kanban do ClickUp para se adequar a qualquer tamanho de equipe.

Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores modelos de Quadro Kanban do ClickUp.

1. Modelo de quadro Kanban do ClickUp

Modelo de quadro ClickUp Kanban

A Modelo de quadro Kanban do ClickUp foi projetado para categorizar tarefas em colunas como "A fazer", "Em andamento" e "Concluído" Ele permite que você acompanhe fluxos de trabalho, gerencie grandes projetos e obtenha insights sobre gargalos.

O modelo também integra recursos úteis, como status personalizados (por exemplo, Fechado, Em andamento, Bloqueado) e campos personalizados para categorizar tarefas, oferecendo alta flexibilidade para diferentes fluxos de trabalho

**Quem pode usar esse modelo de Kanban?

O modelo de quadro Kanban é perfeito para gerentes de projeto que supervisionam várias equipes e projetos complexos. Eles podem definir status personalizáveis e monitorar as etapas de cada tarefa, tornando-o ideal para gerenciar metas de projeto de alto nível e tarefas diárias.

**

2. Modelo de roteiro do ClickUp Kanban View

Modelo de roteiro de visualização do ClickUp Kanban

O modelo Modelo de roteiro do ClickUp Kanban View é uma ferramenta flexível e personalizável que ajuda as equipes a visualizar como as contribuições individuais moldam os resultados finais do projeto

Por exemplo, se você estiver trabalhando em uma tarefa como a criação de uma página de destino, o roteiro mostra como ela apoia diretamente o objetivo mais amplo, como o lançamento de um produto. Ele permite que você veja como seu trabalho se encaixa no cronograma maior do projeto.

O sistema de layout de quadro visual permite que as equipes atribuam tarefas aos membros da equipe e acompanhem o progresso de forma eficiente com uma interface simples de arrastar e soltar.

**Quem pode usar esse modelo de Kanban?

Esse modelo é particularmente útil para equipes de desenvolvimento de produtos ou de marketing que precisam gerenciar projetos de longo prazo com marcos claros. Ele fornece uma visão estruturada das tarefas em andamento e seus prazos para que você e sua equipe possam alinhar as atividades diárias com objetivos estratégicos mais amplos.

3. Modelo de desenvolvimento de software ClickUp Kanban

**

Kanban para modelos de desenvolvimento de software da ClickUp

O modelo Modelo de desenvolvimento de software ClickUp Kanban é uma ferramenta especializada para equipes de desenvolvimento de software que usam metodologias ágeis. Ela fornece um método de gerenciamento de fluxo de trabalho visual no qual o trabalho é representado por cartões que passam por diferentes estágios do processo de desenvolvimento de software.

Seus recursos de planejamento de impressão, priorização de backlog e rastreamento de problemas ajudam os desenvolvedores a gerenciar melhor as tarefas em um fluxo de trabalho baseado em sprints.

Além disso, esse modelo permite a Equipes ágeis para acompanhar o progresso em estágios como desenvolvimento, revisão e implementação.

**Quem pode usar este modelo Kanban?

As equipes de desenvolvimento podem usar esse modelo de desenvolvimento de software para gerenciar bugs, atender a solicitações de recursos e implantar código em todos os estágios do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Isso garante que os lançamentos de software sejam feitos no prazo e dentro do escopo

4. Modelo de gerenciamento de projeto ágil ClickUp Kanban

**

Modelo de gerenciamento de projeto ágil ClickUp Kanban

O modelo Modelo de gerenciamento de projeto ágil ClickUp Kanban foi criado para equipes de desenvolvimento que não são de software e que desejam implementar a metodologia Agile. Exibições personalizáveis, como quadros de tarefas e linhas do tempo, ajudam a gerenciar projetos complexos com facilidade.

Com o planejamento de sprint e os recursos de acompanhamento de carga de trabalho, é possível avaliar o progresso de cada tarefa, desde o backlog até a conclusão.

Você também obtém automação personalizada e rastreamento de pontos de sprint, que simplificam o gerenciamento de projetos e garantem que você consiga realizar os agitados ciclos de sprint.

**Quem pode usar esse modelo de Kanban?

O modelo Kanban Agile Project Management pode ser útil para gerentes de projeto que supervisionam ciclos de desenvolvimento iterativos. Ele ajuda as equipes a manter uma Fluxo de trabalho ágil promovendo flexibilidade e capacidade de resposta às mudanças nos requisitos do projeto.

**

💡Dica profissional: As equipes ágeis que trabalham em sprints podem usar 13 diferentes ClickApps no ClickUp para personalizar o gerenciamento da carga de trabalho, a colaboração em equipe, a organização e os relatórios de progresso do trabalho.

5. Modelo Kanban de Sprints Simples do ClickUp

Modelo de quadro Kanban de Sprints simples da ClickUp

O modelo Modelo Kanban de Sprints Simples do ClickUp é ideal para equipes ágeis que buscam uma maneira direta de gerenciar sprints com recursos e componentes como atribuições de tarefas, acompanhamento do progresso e organização do backlog.

Com uma estrutura limpa e status pré-configurados como "Aberto", "Em andamento" e "Fechado", o modelo Kanban de Sprints Simples do ClickUp permite que você configure e gerencie rapidamente seus ciclos de sprint.

**Quem pode usar esse modelo Kanban?

O modelo Simple Sprints Kanban Template é ótimo para equipes menores ou para quem está começando a trabalhar com Gerenciamento ágil de projetos . Ele simplifica o processo de sprint e, ao mesmo tempo, fornece ferramentas essenciais para monitorar o progresso e garantir que as tarefas se movam sem problemas pelo fluxo de trabalho.

**

Leia mais: 10 modelos de planejamento de sprint no ClickUp e no Excel para o Agile Scrum

Use quadros Kanban para visualizar melhor os projetos no ClickUp

Embora o Notion ofereça uma série de modelos Kanban úteis para organizar fluxos de trabalho, ele tem integrações e escalabilidade limitadas.

É aí que os modelos de quadro Kanban do ClickUp fornecem uma solução mais eficiente.

Os quadros Kanban do ClickUp permitem que você personalize totalmente seu fluxo de trabalho com status codificados por cores, campos personalizados e automação de tarefas. Você também pode usar recursos colaborativos, como o ClickUp Chat e menções, para se comunicar com sua equipe enquanto gerencia tarefas em um quadro Kanban.

Quer esteja gerenciando tarefas simples ou projetos complexos, os quadros Kanban do ClickUp oferecem flexibilidade, clareza e controle, facilitando a manutenção das equipes alinhadas e dos projetos no caminho certo.