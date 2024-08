Como criar um painel no Notion

O Notion ganhou força significativa como uma ferramenta de produtividade! Mais de 35 milhões de usuários em todo o mundo usam-no para gerenciar conteúdo, monitorar hábitos ou fazer um diário.

Neste guia, exploraremos como criar um painel funcional no Notion para gerenciar tudo, desde tarefas diárias até metas de longo prazo.

No entanto, é essencial entender as limitações do Notion em termos de gerenciamento avançado de projetos e otimização de desempenho e considerar plataformas alternativas que possam atender melhor às suas necessidades específicas.

Para aqueles que buscam uma solução mais robusta, também exploraremos o ClickUp como uma alternativa que oferece uma gama mais ampla de ferramentas para equipes e indivíduos, incluindo controle de tempo, gráficos de Gantt e fluxos de trabalho personalizáveis.

Mas, primeiro, vamos criar um painel de controle personalizável no Notion.

Um guia passo a passo para criar um painel no Notion

Criar um painel de controle estético no Notion é como construir o espaço de trabalho dos seus sonhos. Veja como você pode começar.

Etapa 1: Configurar uma nova página

Quando começar a usar um espaço de trabalho do Notion pela primeira vez, você terá a sensação de abrir um caderno novinho em folha - cheio de possibilidades e pronto para ser preenchido com ideias. Nomear sua página do Notion é o primeiro passo para torná-la sua. Veja como configurá-la:

Abra o Notion e navegue até a barra lateral esquerda

e navegue até a barra lateral esquerda Clique em 'New Page' . Você pode encontrar essa opção na parte inferior ou em um espaço de trabalho específico

. Você pode encontrar essa opção na parte inferior ou em um espaço de trabalho específico Dê à sua página um nome que reflita sua finalidade, como "Project Dashboard" (Painel do projeto) ou "Personal Hub" (Centro pessoal)

via Noção

Etapa 2: adicionar uma exibição de tabela ou quadro

Agora, vamos adicionar alguma estrutura ao seu painel do Notion. Uma exibição de tabela ou quadro pode servir como a espinha dorsal de seu painel personalizado do Notion:

Digite "/database " **As tabelas são ótimas para adicionar dados detalhados, enquanto os quadros (semelhantes aos quadros Kanban) são perfeitos para tarefas visuais e controle de progresso

via Noção

Etapa 3: personalizar a mesa ou o quadro

A personalização é onde a mágica acontece. Veja como você pode ajustar sua tabela ou quadro para atender exatamente às suas necessidades:

Adicionar colunas: Clique no ícone "+" para adicionar novas colunas. As colunas típicas incluem Tarefa, Datas de vencimento, Status e Atribuído a Definir propriedades: No Notion, cada coluna pode ter propriedades diferentes. Por exemplo, a coluna Data de vencimento pode ter propriedades de data, enquanto a coluna Status pode ter propriedades de seleção para diferentes status, como "Em andamento" ou "Concluído Aplicar filtros: Você pode usar filtros para exibir apenas as informações de que precisa. Por exemplo, você pode filtrar tarefas para mostrar apenas as que foram atribuídas a você ou as que vencem nesta semana

Esta etapa pode levar mais tempo e levar sua criatividade ao limite, mas é crucial. Não a ignore! Cada personalização aprimorará a funcionalidade do seu painel do Notion e garantirá que ele esteja perfeitamente alinhado com seu fluxo de trabalho.

via Noção

Etapa 4: incorporar widgets e ferramentas

Um painel de controle não está completo sem alguns widgets úteis, certo? Aqui está uma visão geral dos widgets e ferramentas que você pode incorporar ao seu painel do Notion:

Calendários: Você pode usar o widget de calendário para manter o controle de datas e prazos importantes. Isso o ajudará a controlar os prazos visualmente, reduzindo o risco de perder datas importantes Gráficos: É uma boa ideia incorporar gráficos para visualizar seus dados. Isso é particularmente útil para acompanhar o progresso e o desempenho Barras de progresso: Você pode usar barras de progresso para acompanhar a conclusão de tarefas ou projetos. É uma verdadeira alegria ver seu progresso no final do dia, quando essas barras de progresso se enchem, mostrando o quanto você avançou em suas tarefas e projetos

Para incorporar um widget:

Clique na tecla '/' para abrir o menu de blocos Procure o widget que deseja adicionar, como "Embed" ou "Calendar Cole o link para o widget ou selecione-o no menu

via Noção

Etapa 5: Organize e estilize seu painel

A etapa final é organizar e estilizar seu modelo de painel do Notion para torná-lo visualmente atraente e fácil de navegar:

Arrastar e soltar: Organize os blocos arrastando-os e soltando-os no lugar. Você pode criar colunas arrastando os blocos um ao lado do outro

Organize os blocos arrastando-os e soltando-os no lugar. Você pode criar colunas arrastando os blocos um ao lado do outro Estilo: Use as opções de estilo do Notion para alterar fontes, cores e imagens de fundo. Você pode criar um tema que torne seu painel do Notion esteticamente agradável. Você também pode escolher entre os vários modelos de painel do Notion disponíveis on-line

**Dica profissional: codifique por cores as diferentes seções do seu painel pessoal do Notion. É um pequeno toque, mas torna a navegação pelas tarefas muito mais rápida. Pesquisas descobriram que o código de cores pode aprimorar o processamento cognitivo e a recuperação da memória, tornando mais fácil para seu cérebro organizar e recuperar informações de forma eficiente.

via Noção

Limitações do uso do Notion para criar painéis

O Notion é uma ferramenta fantástica, mas tem suas peculiaridades. Aqui estão algumas limitações com as quais você pode se deparar ao criar seu painel:

Recursos analíticos avançados limitados: As ferramentas analíticas incorporadas do Notion são bastante básicas. Se precisar de uma análise aprofundada dos dados, talvez seja necessário integrá-las a aplicativos externos

As ferramentas analíticas incorporadas do Notion são bastante básicas. Se precisar de uma análise aprofundada dos dados, talvez seja necessário integrá-las a aplicativos externos Dependência de atualizações manuais: Você precisará atualizar todos os seus dados manualmente, o que pode consumir muito tempo, especialmente para painéis de projetos maiores

Você precisará atualizar todos os seus dados manualmente, o que pode consumir muito tempo, especialmente para painéis de projetos maiores Integração limitada com outras ferramentas: Embora os painéis do Notion ofereçam algumas integrações, elas não são tão extensas quanto você poderia precisar. Isso pode ser um obstáculo se você depender muito de outras plataformas

Embora os painéis do Notion ofereçam algumas integrações, elas não são tão extensas quanto você poderia precisar. Isso pode ser um obstáculo se você depender muito de outras plataformas Problemas de desempenho com grandes conjuntos de dados: Os painéis do Notion podem ficar lentos se você estiver lidando com grandes volumes de dados. Isso pode tornar seu fluxo de trabalho mais lento e afetar sua produtividade

Os painéis do Notion podem ficar lentos se você estiver lidando com grandes volumes de dados. Isso pode tornar seu fluxo de trabalho mais lento e afetar sua produtividade Falta de recursos de automação: Os painéis do Notion não oferecem opções robustas de automação. Automatizar tarefas repetitivas pode economizar muito tempo e, sem isso, você pode se ver atolado em trabalho manual

Se você achar que os recursos do Notion são insuficientes, especialmente em áreas como análise avançada, automação ou integração com outras ferramentas, considere a possibilidade de explorar alternativas.

Ferramentas como ClickUp foram projetados para solucionar essas lacunas, oferecendo recursos abrangentes e avançados para simplificar o gerenciamento de projetos e aumentar a produtividade.

Crie painéis com o ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta de produtividade tudo em um que é a melhor alternativa ao Notion. Ele tem recursos abrangentes de criação de painéis pessoais e foi desenvolvido para lidar facilmente com as necessidades complexas de gerenciamento de projetos, desde painéis simples que acompanham as tarefas diárias até painéis complexos que podem ser usados para criar um painel de controle painéis para gerenciamento de produtos .

Um guia passo a passo para criar painéis no ClickUp

Criar seu próprio painel no ClickUp é muito fácil em comparação com o Notion e supera as restrições que o acompanham. Sua interface amigável e suas funcionalidades avançadas facilitam a configuração de um painel que não apenas atenda, mas exceda suas necessidades.

Aqui está um guia detalhado sobre como fazer isso:

Etapa 1: Configurar um novo painel

Vá até a seção Dashboards (Painéis) no ClickUp e clique em "New Dashboard" (Novo painel). Dê a ele um nome adequado à sua finalidade.

Navegue até a seção ClickUp dashboard na barra lateral

na barra lateral **Clique no botão "New Dashboard" (Novo painel) para começar a criar seu painel

Digite um nome para o seu painel que reflita sua função, como "Visão geral do projeto" ou "Desempenho de vendas".

DicaPro:Use um nome descritivo que facilite a identificação do foco do painel em um relance.

Comece a criar seu painel de controle no ClickUp clicando no botão "New Dashboard" (Novo painel)

Etapa 2: Adicionar widgets

O ClickUp oferece uma variedade de widgets e visualizações. Aqui estão alguns que você pode achar úteis para ficar por dentro das informações importantes kPIs e métricas do projeto :Tarefas do ClickUp

Personalize seu painel de controle com widgets abrangentes no ClickUp que se adaptam a vários casos de uso

Etapa 3: Personalize seus widgets

Você pode personalizar cada widget para exibir as informações de que precisa:

Selecione cada widget que deseja adicionar e personalize-o de acordo com suas necessidades

que deseja adicionar e personalize-o de acordo com suas necessidades Use filtros para mostrar somente os dados mais relevantes, como tarefas por prioridade ou datas de vencimento

para mostrar somente os dados mais relevantes, como tarefas por prioridade ou datas de vencimento Agrupe os dados de maneiras significativas, como por projeto, membro da equipe ou status da tarefa

Dica profissional: Use filtros e agrupamentos para personalizar os dados exibidos em cada widget. Por exemplo, você pode filtrar tarefas por prioridade ou agrupá-las por projeto para ter uma visão mais clara do que precisa de atenção primeiro.

Aproveite os filtros no ClickUp para personalizar os dados em cada widget

Etapa 4: Organize seu layout

Em seguida, organize seu painel personalizado usando os widgets de arrastar e soltar. O sistema de grade flexível do ClickUp ajuda a criar um design limpo e eficiente.

**Coloque os widgets exatamente onde você quiser usando a funcionalidade de arrastar e soltar do ClickUp

Ajuste o tamanho de cada widget para garantir que as informações mais importantes fiquem em destaque

**Dica profissional: Considere a hierarquia visual. Coloque os widgets mais importantes na parte superior ou no centro, onde eles sejam facilmente visíveis. Isso garante que as informações críticas estejam sempre ao alcance de seus dedos. O ClickUp oferece um conjunto exaustivo de recursos para garantir que você tenha o máximo de painel de controle ágil .

O ClickUp oferece ótimas opções de layout e formatação para fornecer as informações mais significativas de seus painéis em um piscar de olhos

Etapa 5: Salvar e compartilhar

**Quando seu painel estiver concluído, salve-o e compartilhe-o com sua equipe. O ClickUp permite a colaboração e as atualizações em tempo real, garantindo que todos permaneçam informados.

Salve seu painel clicando no botão 'Salvar'

clicando no botão 'Salvar' Compartilhe seu painel com os membros da equipe clicando no botão "Share" e selecionando os membros ou grupos da equipe aos quais deseja dar acesso

Dica profissional: Os painéis podem ser uma maneira eficaz de atualizar todos sobre o andamento do projeto. Nossas equipes os utilizam para manter as partes interessadas internas e externas informadas, e você pode fazer o mesmo. Por exemplo, você pode criar painéis personalizados e automatizados para informar métricas aos seus clientes para dar a eles visibilidade em tempo real do progresso de seus projetos.

Agora, vamos explorar os principais recursos que diferenciam o ClickUp do Notion.

Visualize sua produtividade e o progresso do projeto sem esforço com os ClickUp Dashboards

Vantagens do ClickUp sobre o Notion para painéis

Aqui estão os cinco principais motivos pelos quais Painéis do ClickUp pode ser a ferramenta perfeita para criar os painéis mais abrangentes:

Análises avançadas

O ClickUp oferece recursos avançados de análise e geração de relatórios que permitem que você se aprofunde em seus dados e gere relatórios perspicazes para produtividade profissional e pessoal. Ao contrário da análise básica do Notion, o ClickUp oferece ferramentas avançadas de geração de relatórios que permitem acompanhar o progresso do projeto, monitorar o desempenho da equipe e analisar fluxos de trabalho em tempo real.

Você pode criar painéis personalizados com widgets que exibem as principais métricas, como taxas de conclusão de tarefas, controle de tempo e distribuição de carga de trabalho. Esses insights detalhados o ajudam a tomar decisões informadas, identificar gargalos e otimizar seus processos para aumentar a eficiência.

Como analista de negócios, o recurso de painel do ClickUp facilitou muito a representação dos dados de uma maneira bonita e objetiva. O recurso de comparação tem personalização por meio da qual os dados podem ser exibidos de uma forma completa e significativa e podem ser compreendidos com muita facilidade. [sic]_ Shikha Chaturvedi analista de negócios, Cedcoss Technologies Private Limited

Um exemplo de um painel de produtividade abrangente criado com base no ClickUp

Suporte à automação

Com o ClickUp, você pode automatizar tarefas rotineiras, economizando tempo e reduzindo as chances de erro humano. Os recursos de automação do ClickUp permitem que você configure gatilhos e ações if-then para várias tarefas.

Por exemplo, você pode automatizar a atribuição de tarefas com base em critérios específicos, enviar lembretes automáticos antes dos prazos ou mover tarefas para diferentes estágios e listas à medida que elas progridem. Esse nível de automação garante que nada seja esquecido e que a sua equipe possa se concentrar em atividades mais estratégicas em vez de trabalho administrativo repetitivo.

Integração com sua pilha de tecnologia

**O ClickUp se integra a mais de 1.000 ferramentas que fazem parte de sua rotina diária, do Slack ao Google Drive, facilitando a conexão de todos os seus fluxos de trabalho. Essa integração perfeita permite que você extraia dados de seus aplicativos favoritos e gerencie tudo a partir de uma plataforma central.

Essa conectividade simplifica seu fluxo de trabalho, reduz a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos e aumenta a produtividade geral.

Colaboração em tempo real

Os recursos de colaboração em tempo real do ClickUp significam que a sua equipe pode trabalhar em conjunto sem problemas, não importa onde estejam. Você pode atribuir tarefas, deixar comentários e atualizar o status das tarefas em tempo real, garantindo que todos estejam na mesma página. A plataforma também oferece recursos como bate-papo, menções e comentários em tópicos, facilitando a comunicação e a colaboração em tarefas.

Esse nível de colaboração é crucial para equipes remotas e garante que os projetos avancem sem problemas, sem atrasos ou mal-entendidos.

Muitos de nossos executivos de alto nível têm muito o que acompanhar e não querem necessariamente fazer login no ClickUp. Mas podemos enviar links View Only para que eles - ou qualquer outra pessoa que precise - possam ver um calendário de conteúdo ou um painel de sprint para entender rapidamente no que estamos trabalhando._

Lauren Makielski, chefe de equipe, Hawke Mídia

Painéis dimensionáveis

O ClickUp lida facilmente com grandes conjuntos de dados e bancos de dados vinculados, garantindo um desempenho suave até mesmo para os projetos com uso mais intenso de dados. À medida que sua empresa cresce e seus projetos se tornam mais complexos, o ClickUp é dimensionado com você.

A plataforma pode gerenciar milhares de tarefas e subtarefas, grandes bancos de dados e extensos cronogramas de projetos sem nenhum problema de desempenho. Essa escalabilidade garante que o ClickUp permaneça rápido e responsivo, independentemente do tamanho de seus projetos.

Aproveite o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp para começar em segundos

Se você é um gerente de projetos que coordena projetos complexos, um empresário que faz malabarismos com vários empreendimentos, um estudante que gerencia horários de estudo ou apenas alguém que adora manter as coisas organizadas com uma elaborada "lista de tarefas", um painel personalizado do ClickUp pode ser uma boa adição ao seu kit de ferramentas. Você pode criar um rapidamente com o Modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp .

Este modelo foi criado para oferecer uma visão abrangente de todos os seus projetos em um só lugar.

Acompanhe as tarefas, a carga de trabalho e a produtividade da sua equipe com o modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp

Esse modelo permite que você personalize seu painel com widgets que exibem métricas importantes, como status de tarefas, datas de vencimento e cargas de trabalho. Você terá todos os dados do seu projeto na ponta dos dedos, ajudando-o a tomar decisões informadas com rapidez e sem esforço. As atualizações em tempo real garantem que você esteja sempre informado, reduzindo a necessidade de intermináveis reuniões de status ou revisões manuais da sua longa "lista de tarefas".

Aqui está um resumo rápido do que você encontrará neste modelo:

Visualização de lista: Exibe uma lista simples de todas as tarefas, do início ao fim

Exibe uma lista simples de todas as tarefas, do início ao fim Visualização Gantt: Oferece uma linha do tempo visual do projeto, mostrando como as tarefas e os marcos estão conectados

Oferece uma linha do tempo visual do projeto, mostrando como as tarefas e os marcos estão conectados Visualização de calendário: Oferece um instantâneo de todas as atividades agendadas em um calendário

Oferece um instantâneo de todas as atividades agendadas em um calendário Visualização de quadro: Oferece uma visão geral dos status das tarefas no estilo Kanban

Oferece uma visão geral dos status das tarefas no estilo Kanban Visão de carga de trabalho: Mostra a carga de trabalho de cada membro da equipe e se eles estão abaixo ou acima da capacidade

Mostra a carga de trabalho de cada membro da equipe e se eles estão abaixo ou acima da capacidade Visualização de caixa: Detalha em que cada membro da equipe está trabalhando, o que foi concluído e sua carga de trabalho geral

Com o ClickUp, demos um passo à frente e criamos painéis em que nossos clientes podem acessar e monitorar o desempenho, a ocupação e os projetos em tempo real. Isso permite que os clientes se sintam conectados às suas equipes, especialmente porque elas estão localizadas em países diferentes e, às vezes, até em continentes diferentes.

Dayana Mileva, diretora de contas da Soluções Pontica

Crie seus painéis favoritos no ClickUp hoje mesmo

Então, é isso aí! O Notion é uma ferramenta fantástica para criar painéis personalizados, mas tem algumas limitações. **Se você precisar de recursos mais avançados, melhores integrações ou automação robusta, o ClickUp pode ser a solução que você está procurando

Quer esteja gerenciando um único projeto ou várias iniciativas estratégicas, o ClickUp oferece a flexibilidade e a funcionalidade de que você precisa para se manter no topo. E isso não é tudo; o ClickUp tem o compromisso de introduzir atualizações e aprimoramentos contínuos na funcionalidade de seu painel.

Use os painéis do ClickUp como seu sistema de produtividade. Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo!