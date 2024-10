Google Forms ou SurveyMonkey: A melhor ferramenta de pesquisa?

A criação de formulários on-line pode parecer uma tarefa árdua, especialmente quando você está tentando encontrar a ferramenta de pesquisa perfeita para obter resultados claros e acionáveis. Quer você seja proprietário de uma pequena empresa coletando feedback de clientes ou planejador de eventos enviando RSVPs, a plataforma de pesquisa certa pode fazer toda a diferença.

É aí que entram os pesos pesados: Google Forms e SurveyMonkey.

Ambas são populares, confiáveis e repletas de recursos avançados, mas como saber qual delas é a mais adequada às suas necessidades? É a simplicidade do Google Forms ou o SurveyMonkey por sua capacidade de personalização?

Vamos analisar isso e ajudá-lo a tomar a melhor decisão para o seu próximo projeto de criação de questionário.

O que são Formulários Google?

via Formulários do Google Suponha que você esteja integrando novos funcionários e precise coletar informações importantes de cada um deles, como detalhes de contato, solicitações de equipamentos ou preferências de treinamento. O Google Forms torna esse processo tão fácil quanto enviar um e-mail.

Como parte do pacote Google Workspace, o Google Forms permite que você crie formulários simples em minutos e colete automaticamente todas as respostas no Planilhas Google - perfeito para uma rápida análise de dados sem a necessidade de ferramentas adicionais.

Quer você seja proprietário de uma empresa ou educador e esteja realizando uma pesquisa em sala de aula, o Google Forms oferece uma experiência fácil de usar sem a curva de aprendizado.

Recursos do Google Forms

O Google Forms pode parecer simples, mas não se deixe enganar por isso: ele tem muitos recursos úteis. Com alguns Hacks do Google Form você pode aumentar o potencial de simplificação de suas pesquisas:

1. Integração com o Google Sheets

As respostas são organizadas automaticamente em uma planilha do Google para que você possa rastrear o feedback em tempo real. Por exemplo, se estiver realizando uma pesquisa de satisfação do cliente, você verá os resultados assim que eles chegarem, prontos para análise imediata.

No entanto, se estiver procurando um conjunto de ferramentas mais avançado, muitas Alternativas ao Google Workspace oferecem opções aprimoradas de personalização e integração.

2. Modelos personalizáveis

Não sabe por onde começar? O Google Forms oferece uma variedade de Modelos de formulários do Google para tudo, de registros de eventos a formulários de feedback de clientes. Basta escolher um, personalizá-lo e clicar em enviar!

3. Colaboração em tempo real

Trabalhando com uma equipe? Você pode convidar colegas para editar e contribuir com seu formulário simultaneamente. O Google Forms é uma ótima opção para criar formulários para equipes de software ajudando-as a colaborar de forma eficaz, coletando feedback, acompanhando o progresso do projeto ou gerenciando as solicitações da equipe em tempo real.

Preços do Google Forms

Gratuito para qualquer pessoa com uma conta do Google

para qualquer pessoa com uma conta do Google Google Workspace Business Starter: US$ 7,20/usuário por mês

US$ 7,20/usuário por mês Google Workspace Business Standard: US$ 14,40/usuário por mês

US$ 14,40/usuário por mês Google Workspace Business Plus: US$ 21/usuário por mês

O Google Forms é uma ótima opção para necessidades simples de pesquisas on-line, especialmente se você já estiver usando o Google Workspace. Mas e se você precisar de mais recursos? É aí que a SurveyMonkey entra em cena.

O que é o SurveyMonkey?

via SurveyMonkey Precisa de mais do que um formulário básico? Entre na SurveyMonkey, uma ferramenta criada para aprofundar seus dados. Quer esteja realizando pesquisas de satisfação do cliente ou conduzindo pesquisas de mercado detalhadas, a SurveyMonkey oferece um conjunto de recursos criados para coleta e análise sérias de dados.

Para empreendedores, educadores e pesquisadores de mercado que precisam de mais flexibilidade e controle, a SurveyMonkey oferece ferramentas avançadas para criar questionários altamente personalizados e reunir percepções significativas.

Recursos do SurveyMonkey

Os recursos da SurveyMonkey atendem àqueles que procuram mais do que simples questionários:

1. Personalização avançada

Deseja que seu questionário tenha uma aparência profissional? Com a SurveyMonkey, é possível personalizar totalmente seus formulários com sua própria marca, lógica de questão e até mesmo lógica de ramificação para mostrar questões específicas com base nas respostas do usuário.

Por exemplo, se um cliente selecionar "Insatisfeito" em um questionário de feedback de produto, é possível acionar perguntas de acompanhamento perguntando o motivo.

2. Relatórios e análises detalhados

Depois de coletar as respostas, a SurveyMonkey não deixa você apenas com dados brutos. **Você pode criar relatórios detalhados com tabelas, gráficos e análises em tempo real

Imagine que esteja conduzindo pesquisas de envolvimento do funcionário e precise compartilhar os resultados em uma reunião. As ferramentas de relatório da SurveyMonkey o ajudarão, permitindo que apresente suas descobertas com apenas alguns cliques.

3. Modelos prontos para uso

Não sabe como começar sua pesquisa? A SurveyMonkey oferece uma variedade de modelos pré-criados para tudo, desde o planejamento de eventos até a pesquisa de clientes. Se você estiver coletando feedback de clientes, seus modelos de formulário de feedback podem economizar seu tempo e garantir que você esteja fazendo as perguntas certas para obter insights úteis.

Preços do SurveyMonkey

**Gratuito

Plano Team Advantage: US$ 25/usuário por mês

US$ 25/usuário por mês Plano Premier da Equipe: $75/usuário por mês

$75/usuário por mês Mensal padrão: US$ 99/mês

US$ 99/mês Nuvem (Plano Individual - Advantage Anual): $468/ano

$468/ano Cloud (Plano Individual - Premier Anual) : uS$ 1428/ano

: uS$ 1428/ano Enterprise: Preços personalizados

A SurveyMonkey oferece recursos mais detalhados, mas tem um custo mais alto. Se sua meta for insights de dados profundos e branding personalizado, vale a pena considerar.

Mas como ele se compara ao Google Forms para suas necessidades específicas?

Google Forms vs. SurveyMonkey: Comparação de recursos

Escolher entre Google Forms e SurveyMonkey não se trata apenas de escolher uma ferramenta - trata-se de encontrar a ferramenta certa software criador de formulários **que ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente, não mais difícil

Se você realiza pesquisas rápidas de feedback de funcionários ou conduz pesquisas de mercado detalhadas, saber qual software de criação de formulários melhor atende às suas necessidades pode economizar tempo e frustração.

Vamos dar uma olhada em como essas duas ferramentas se comparam nas áreas mais importantes:

Feature Google Forms Survey Monkey Colaboração visual Sim Sim Modelos Pré-projetados e intuitivos Extensos e personalizáveis Colaboração em tempo real Sim Sim Integrações Somente Google Workspace Várias plataformas Ferramentas de facilitação Básicas (comentários, colaboração em tempo real) Avançadas (enquetes, votações, cronômetros) Personalização Limitada (cores, logotipo) Extensiva (marca, layout) Recursos lógicos Básico (múltipla escolha, respostas curtas) Avançado (lógica de ramificação, ramificação de perguntas) Relatórios e análises de dados Básico (Google Sheets) Avançado (gráficos e relatórios incorporados) Plano gratuito Sim Sim, com recursos limitados

Agora vamos comparar suas diferenças em detalhes:

Recurso nº 1: Facilidade de uso

via Formulários do Google Google Forms: Quando você precisa que uma pesquisa seja feita ontem, a facilidade de uso é tudo. O Google Forms é a definição de simples - você pode ter uma pesquisa pronta e funcionando em minutos.

Por exemplo, se você for um professor criando um questionário ou um profissional de marketing coletando feedback após o lançamento de um produto, a interface de arrastar e soltar do Google Forms torna o processo rápido e indolor.

SurveyMonkey: Por outro lado, o SurveyMonkey oferece mais controle, mas leva um pouco mais de tempo para ser dominado. Precisamos mostrar questões diferentes com base em como alguém responde? O recurso de lógica de ramificação do SurveyMonkey é perfeito para isso.

É ideal para pesquisas mais profundas, como pesquisadores de mercado que investigam o comportamento do cliente, mas tem uma curva de aprendizado.

Vencedor: Se a velocidade for sua principal prioridade, o Google Forms é o vencedor absoluto. No entanto, o SurveyMonkey pode valer o tempo extra se você precisar de mais personalização e controle.

Recurso n.º 2: Personalização e marca

Uma pesquisa não se trata apenas de coletar respostas - é uma extensão da sua marca.

via SurveyMonkey Google Forms: Oferece personalização básica, permitindo que você altere a cor do plano de fundo e adicione um logotipo, mas isso é tudo. Isso pode funcionar se você executar uma pesquisa interna ou coletar respostas de alunos.

SurveyMonkey: Permite que você faça tudo com a marca personalizada, desde adicionar seu logotipo até personalizar as cores e o layout. Por exemplo, se estiver realizando uma pesquisa de satisfação do cliente, é possível garantir que a pesquisa pareça ser uma parte contínua da experiência da sua marca.

Vencedor: As opções de design da SurveyMonkey lhe dão uma vantagem definitiva se quiser impressionar seu público.

Recurso nº 3: Coleta e análise de dados

via Formulários do Google Ambas as ferramentas têm bom desempenho, mas de maneiras diferentes.

Formulários do Google: Integra-se facilmente ao Planilhas Google, oferecendo acesso em tempo real às respostas. Por exemplo, você acabou de lançar um novo produto e enviou uma pesquisa de feedback aos seus clientes.

À medida que as respostas são recebidas, elas são automaticamente compiladas em uma planilha do Google, o que lhe permite analisar rapidamente os índices de satisfação ou identificar possíveis melhorias no produto.

SurveyMonkey: Leva a análise ainda mais longe com o software de análise de pesquisas que oferece tabelas, gráficos e relatórios avançados.

Vencedor: Se estiver gerenciando o suporte ao cliente e precisar analisar tendências de feedback ao longo do tempo, os recursos de relatório da SurveyMonkey permitem gerar relatórios refinados e fáceis de ler, sem necessidade de exportação.

Google Forms vs. SurveyMonkey no Reddit

Ao escolher entre o Google Forms e o SurveyMonkey, às vezes, o melhor insight vem daqueles que usam essas ferramentas diariamente. Então, recorremos ao Reddit para ver o que os usuários do mundo real estão dizendo - e o feedback deles oferece alguns insights valiosos.

Para aqueles que priorizam a simplicidade e a integração perfeita, o Google Forms ganha elogios. Usuário do Reddit catcheroni resume tudo perfeitamente:

_É gratuito, é simples e tem uma integração super simples com o Google Sheets, que eu uso muito

catcheroni

Isso faz com que o Google Forms seja a opção ideal para usuários que precisam de uma maneira rápida e descomplicada de coletar respostas e analisar instantaneamente os dados no Google Sheets.

Por outro lado, o SurveyMonkey também tem usuários fiéis que apreciam seu equilíbrio entre facilidade e funcionalidade torresburriel coloca isso:

Usamos o SurveyMonkey. É simples, acessível e fácil para os participantes.

torresburriel

Esse feedback destaca a força da SurveyMonkey em fornecer uma experiência intuitiva para criadores de questionários e questionados, especialmente quando se busca uma personalização mais avançada.

Então, qual é o veredito? Ambas as ferramentas têm seus pontos fortes, dependendo das suas necessidades, mas ouvir diretamente dos usuários lhe dá uma ideia mais clara de qual delas pode ser a mais adequada para os seus projetos.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa para o Google Forms vs. SurveyMonkey

Se o Google Forms ou o SurveyMonkey não oferecerem os recursos avançados ou a flexibilidade de que você precisa, talvez seja hora de explorar outras opções. Muitos Concorrentes do Google Forms e Alternativas do SurveyMonkey estão disponíveis, mas uma se destaca: o ClickUp .

O ClickUp permite que você crie formulários, converte automaticamente as respostas em tarefas acionáveis, integra-se perfeitamente aos fluxos de trabalho e oferece análise de dados em tempo real por meio de painéis personalizáveis.

É uma solução completa que vai além da simples criação de formulários.

Veja como o ClickUp pode simplificar seu trabalho:

1. Visualização do formulário

Transforme as respostas de pesquisas em tarefas acionáveis com o ClickUp Form View

Ao coletar feedback do cliente, em vez de inserir manualmente as respostas em um sistema separado, Visualização de formulário do ClickUp transforma automaticamente essas respostas em tarefas para sua equipe.

A capacidade de aplicar lógica condicional em formulários o torna ainda mais avançado, permitindo que você mostre perguntas específicas com base em respostas anteriores, garantindo a captura de dados mais relevantes dos seus entrevistados.

Cada envio torna-se uma tarefa acionável na qual sua equipe pode trabalhar imediatamente, simplificando todo o processo.

Por exemplo, digamos que você administre uma loja on-line e envie pesquisas pós-compra. Com o Form View, cada resposta, seja uma avaliação positiva ou uma reclamação, torna-se uma tarefa atribuída ao membro relevante da equipe. Isso elimina o rastreamento manual e garante que nada passe despercebido.

2. Gerenciamento de tarefas

Transforme automaticamente os envios de formulários em tarefas e mantenha sua equipe alinhada com o ClickUp Tasks

O verdadeiro poder do ClickUp está em sua capacidade de conectar tudo. Quando alguém envia um formulário, você pode transformá-lo automaticamente em uma Tarefa do ClickUp atribua-a a um membro da equipe e defina prazos.

Digamos que você esteja realizando uma pesquisa de feedback do cliente após o lançamento de um produto. Em vez de classificar manualmente as respostas, o ClickUp Tasks pode atribuir automaticamente cada resposta como uma tarefa para o departamento relevante.

Por exemplo, o feedback positivo pode ser encaminhado ao marketing para depoimentos, enquanto os problemas com o produto podem ir direto para o suporte ao cliente para acompanhamento. Dessa forma, nenhum feedback é perdido, e cada tarefa é rastreada do início ao fim.

Em outras palavras, ao contrário das ferramentas de pesquisa tradicionais, o ClickUp vai além da criação de formulários e se integra diretamente com o seu software de gerenciamento de tarefas tornando-o perfeito para equipes que precisam tomar medidas com base no feedback recebido

Não importa se você está gerenciando feedback de clientes ou solicitações internas, o ClickUp garante que cada envio seja tratado com eficiência e rastreado do início ao fim.

3. Modelos de feedback

Colete, organize e priorize facilmente o feedback com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

O ClickUp também oferece soluções prontas, como o Modelo de formulário de feedback do ClickUp . Este modelo é perfeito para coletar e organizar feedback em um único lugar.

Seja coletando feedback de funcionários ou pesquisando usuários sobre seu produto, o feedback é estruturado instantaneamente para facilitar a análise. Você pode personalizá-lo para atender às suas necessidades, garantindo a obtenção dos dados desejados.

Por exemplo, digamos que você lidere uma equipe de sucesso do cliente e envie uma pesquisa de feedback sobre um novo recurso. O modelo de formulário de feedback categoriza e prioriza cada resposta, facilitando a identificação de quais problemas devem ser abordados primeiro.

Além disso, a visualização do quadro de recomendações gerais lhe dará um espaço para fazer um brainstorming e armazenar todas as suas ideias relacionadas a feedback.

4. Automações e análises

O ClickUp vai além dos formulários - ele automatiza todo o processo. Com Automações do ClickUp você pode definir fluxos de trabalho com base nas respostas da pesquisa.

Por exemplo, se alguém selecionar uma resposta negativa, o ClickUp poderá atribuir automaticamente uma tarefa de acompanhamento à sua equipe de suporte ao cliente. Ou, se uma pesquisa revelar um problema de alta prioridade, você poderá acionar um alerta para ação imediata.

Visualize dados importantes e monitore o progresso em tempo real com os ClickUp Dashboards

Mas isso não é tudo Painéis do ClickUp fornecem insights em tempo real, para que você possa monitorar tendências, acompanhar taxas de resposta e visualizar seus dados sem sair da plataforma.

Precisa apresentar os resultados da pesquisa em uma reunião? Os Dashboards incorporados permitem gerar relatórios em segundos, tornando seus dados instantaneamente acionáveis.

O ClickUp não é apenas uma ferramenta - é uma solução completa para equipes que precisam fazer mais com suas pesquisas.

Se você já superou as limitações do Google Forms e do SurveyMonkey, a capacidade do ClickUp de integrar formulários, tarefas, automações e percepções em tempo real faz dele um divisor de águas para quem quer transformar dados em ação.

Crie formulários e pesquisas eficientes com o ClickUp

Tanto o Google Forms quanto o SurveyMonkey oferecem vantagens exclusivas, tornando-os adequados para diferentes casos de uso.

O Google Forms é uma excelente ferramenta gratuita para pesquisas e formulários simples com recursos básicos dentro do ecossistema do Google. O SurveyMonkey é ideal se você quiser criar pesquisas com recursos e relatórios mais avançados.

O ClickUp, por outro lado, oferece uma combinação poderosa de criação de formulários e gerenciamento de projetos, o que o torna uma opção versátil para equipes que precisam coletar e analisar dados em seus fluxos de trabalho.

A abordagem integrada do ClickUp significa que cada envio de pesquisa não é apenas um dado - é uma etapa para melhorar seus negócios. Seja rastreando respostas em tempo real, automatizando fluxos de trabalho com base no feedback ou criando relatórios visuais, o ClickUp ajuda você a fazer as coisas de forma mais rápida e inteligente.

Pronto para ver como o ClickUp pode transformar seu gerenciamento de pesquisas e tarefas? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje e experimente uma maneira melhor de trabalhar!