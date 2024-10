Teams vs. Zoom - Qual é a melhor ferramenta de reunião em 2024?

A escolha da plataforma de reunião correta pode fazer toda a diferença quando se trata de produtividade e colaboração.

O Microsoft Teams e o Zoom estão na liderança há algum tempo, mas qual deles realmente se destaca hoje?

Se você está procurando uma colaboração perfeita ou a experiência de vídeo mais tranquila, estamos analisando tudo para ajudá-lo a decidir!

Vamos explorar como essas plataformas se comparam umas às outras.

O que é o Microsoft Teams?

O Microsoft Teams é uma plataforma de comunicação que combina videoconferência, bate-papo e outras ferramentas de produtividade, criando um espaço compartilhado para que as equipes colaborem em tempo real.

O Microsoft Teams se integra a outras ferramentas do Microsoft Office 365, como o SharePoint, para permitir que você acesse tudo em uma única plataforma.

Recursos do Microsoft Teams

Veja a seguir uma análise mais detalhada dos principais recursos que tornam o Microsoft Teams uma ferramenta poderosa para comunicação e colaboração em qualquer local de trabalho moderno.

1. Salas de reunião inteligentes

O aplicativo de videoconferência do Microsoft Teams permite salas de reunião virtuais para colaboração inclusiva e em tempo real. Ele oferece excelente qualidade de vídeo com uma experiência de áudio e vídeo com tecnologia de IA, gravação de reuniões e supressão de ruído para garantir que os participantes sintam que estão no mesmo espaço.

Dica profissional: Está participando de uma reunião do Microsoft Teams pela primeira vez? Certifique-se de seguir os procedimentos adequados Etiqueta do Microsoft Teams .

2. Planos de fundo virtuais

O Microsoft Teams permite que você escolha planos de fundo que mostrem sua personalidade. Você pode selecionar vários filtros de plano de fundo, desfocar o plano de fundo, escolher imagens da biblioteca do Microsoft Teams ou até mesmo carregar uma foto do seu lugar favorito no mundo e usá-la como plano de fundo.

Via Microsoft Teams

3. Webinars

Além de reuniões de projeto no Microsoft Teams, os usuários podem hospedar webinars memoráveis e eventos ao vivo. Com as opções de registro do Teams, você pode personalizar o registro para cada webinar. Além disso, você pode delegar trabalho a até 10 co-organizadores para ajudar a preparar o webinar.

Microsoft Teams#### 4. Colaboração

O Microsoft Teams permite que grupos colaborem em arquivos e conversem usando canais privados e compartilhados.

Você pode traduzir bate-papos em 35 idiomas, usar quadros brancos para brainstorming e compartilhe componentes de loop, tabelas, listas com marcadores ou itens de ação em bate-papos.

5. Telefone do Microsoft Teams

Com o Microsoft Teams Phone, você pode se conectar facilmente com sua equipe por meio de chamadas telefônicas ou de vídeo, seja diretamente de um bate-papo do Teams ou discando números de telefone, tudo dentro da plataforma. Chamadas individuais ou em grupo, mesclar, transferir, transcrever e acessar também o correio de voz - todas as opções que estão prontamente disponíveis no Teams.

Microsoft Teams### Preços do Microsoft Teams

O Microsoft Teams oferece planos empresariais e planos domésticos. Aqui estão os detalhes:

Planos empresariais

Os planos empresariais vêm com assinaturas anuais e são renovados automaticamente todos os meses.

Microsoft Teams Essentials: US$ 4 por usuário por mês

Microsoft 365 Business Basic: US$ 6 por usuário por mês

Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50 por usuário por mês

Planos Domésticos

Gratuito: US$ 0

Microsoft 365 Personal: US$ 6,99 por mês

Microsoft 365 Family: US$ 9,99 por mês

não é um fã do Microsoft Teams? Dê uma olhada no As 8 principais alternativas ao Microsoft Teams .

O que é o Zoom?

O Zoom é um aplicativo muito popular ferramenta para reuniões on-line que simplifica a comunicação, ajudando você a configurar reuniões virtuais, chamadas de áudio, webinars e muito mais. Ela também oferece soluções de colaboração para melhorar a coordenação entre equipes híbridas.

Recursos do Zoom

Vamos explorar os recursos de destaque que fazem do Zoom a plataforma ideal para reuniões virtuais:

1. Reserva de espaço de trabalho

Utilize o recurso de reserva de espaço de trabalho para reservar seu espaço de trabalho antes da reunião.

Você pode navegar facilmente para o seu espaço de trabalho, fazer check-in, convidar e gerenciar convidados por meio do gerenciamento de visitantes e até mesmo configurar um quiosque Zoom para receber os convidados com uma recepcionista virtual.

Esse recurso permite que você participe de reuniões a partir de um ambiente profissional, garantindo que você possa manter a devida Etiqueta no Zoom em suas chamadas.

via Zoom

2. Clipes de zoom

Com o Zoom Clips, você pode criar e compartilhar vídeos de alta qualidade, perfeitos para quando você estiver muito ocupado para reuniões.

Capture sua tela ou vídeo com o Clips, revise e edite as gravações e compartilhe-as facilmente com sua equipe. Além disso, você pode acompanhar as visualizações de vídeo e gerenciar seu conteúdo com eficiência na biblioteca de conteúdo.

3. Quadro branco

O Zoom oferece quadros brancos on-line para esclarecer ideias para sua equipe. Você pode fazer brainstorming com notas adesivas, conectores inteligentes e ferramentas de desenho.

Também é possível categorizar suas notas adesivas, adicionar comentários para sua equipe e compartilhar os quadros brancos.

Zoom#### 4. Agendador

Quando você tem muitas reuniões em um dia, o Zoom Scheduler agiliza os compromissos. Ele agenda reuniões automaticamente, considerando sua disponibilidade, e envia notificações de confirmação e lembrete.

Com o Zoom Scheduler, personalize seus links de compromissos e páginas de agendamento com logotipos de marca e saiba mais sobre os participantes adicionando campos personalizados para coletar dados dos participantes.

5. Sinalização digital

Este recurso do Zoom Workspace permite melhorar a comunicação e interagir com os membros da equipe de forma eficaz. Durante uma reunião, é possível exibir vídeos, imagens, links ou sites na tela do Zoom Rooms.

Você também pode transmitir reuniões de toda a empresa, destacar eventos futuros, enviar mensagens de alerta e exibir informações sobre espaços de trabalho e salas disponíveis.

Preços do Zoom

Básico: plano gratuito para um usuário

Pro: US$ 12,49/usuário por mês

Business: US$ 18,32/usuário por mês

Business Plus: Personalizado

Enterprise: Personalizado

O Zoom Scheduler, Clips e Whiteboards são complementos por US$ 5,99, US$ 6,99 e US$ 2,49 por mês, respectivamente.

Dica profissional: 👉Com muitos recursos disponíveis como complementos, o Zoom pode ser caro para startups e pequenas empresas. Explore estes 10+ principais alternativas ao Zoom .

Microsoft Teams vs. Zoom: Recursos comparados

Tanto o Microsoft Teams quanto o Zoom são ótimas ferramentas de videoconferência. Elas simplificam a comunicação e aprimoram a colaboração e o envolvimento dos funcionários.

Se estiver procurando fazer uma escolha para você ou sua organização, aqui está uma comparação direta dos principais recursos. Se estiver procurando por recursos robustos de videoconferência, ferramentas de colaboração integradas ou interfaces fáceis de usar, essa comparação fornecerá informações valiosas para orientar sua decisão.

1. Reuniões externas (com usuários convidados)

Você tem reuniões frequentes com convidados externos?

Com o Zoom, qualquer pessoa pode facilmente participar de reuniões de qualquer lugar usando um link sem a necessidade de criar uma conta Zoom. Todos os participantes da reunião Zoom podem acessar recursos como chat Zoom integrado, planos de fundo virtuais, criação de reuniões, compartilhamento de tela e muito mais.

Com suas conferências de áudio e vídeo, o Microsoft Teams também é uma ótima ferramenta para reuniões internas. Você pode agendar reuniões, enviar convites e reunião agendas e conversar com os participantes durante as reuniões. No entanto, a ferramenta limita o acesso a recursos como compartilhamento de arquivos em bate-papos, criação de grupos, adição de aplicativos etc. para usuários externos.

Vencedor: O Zoom meetings, por seu recurso de acessibilidade sem restrições para usuários convidados, acaba com isso. Ao contrário do Microsoft Teams, que exige uma conta de e-mail do Outlook, você pode entrar no Zoom usando qualquer ID de e-mail.

2. Colaboração

O Microsoft Teams oferece recursos de colaboração mais avançados do que o Zoom.

Embora o Zoom ofereça quadros brancos, bate-papo e anotações ao vivo, suas funcionalidades são básicas. Além disso, recursos como quadros brancos estão disponíveis como ferramentas complementares com custos adicionais.

O Microsoft Teams, por outro lado, oferece quadros brancos integrados para usuários do Microsoft 365. Além disso, seu recurso de bate-papo tem mais funcionalidades do que o do Zoom. Por exemplo, você pode enviar adesivos personalizados com base em projetos para seus colegas de trabalho. No entanto, você só pode enviar emojis e acessar o recurso de avatar no Zoom.

Além disso, o Microsoft Teams permite que você colabore sem esforço em outros aplicativos da Microsoft, como Word, PowerPoint e Excel Live. Você pode usar essas ferramentas durante as chamadas e atualizá-las em tempo real.

Embora o Zoom ofereça a possibilidade de trabalhar em documentos ao vivo, a integração não é tão perfeita quanto a encontrada no Teams.

🏆Vencedor: O Microsoft Teams é um claro vencedor aqui, oferecendo uma experiência de colaboração mais simplificada.

3. Espaço de trabalho

Você pode reservar um espaço de trabalho, usar layouts de vídeo inclusivos, ajustar a supressão de ruído, capturar conteúdo, ativar o rastreamento ativo de alto-falantes, fluxos de vídeo e reconhecimento de pessoas.

Quando se trata de escalabilidade, o Microsoft Teams Rooms se integra a diferentes espaços de reunião. Dependendo do número de pessoas, você pode escolher entre espaços pequenos, médios e grandes

Microsoft TeamsPor outro lado, o espaço de trabalho Zoom se destaca com recursos como sinalização digital, displays de agendamento, quiosques e gerenciamento de visitantes.

🏆Vencedor: É um empate. Tanto o Microsoft Teams quanto o Zoom oferecem recursos avançados de sala de reunião.

4. Recursos de IA

O Microsoft Copilot no Microsoft Teams fornece insights sobre os chats de reunião. Ele ajuda você a resumir as atas das reuniões e faça resumos de suas chamadas de voz.

Com a caixa de composição de bate-papo do Copilot, você pode solicitar que a IA gere suas mensagens sem esforço. No entanto, é importante observar que o Microsoft Copilot está disponível como um complemento.

_vi_a Microsoft Teams Por outro lado, o Zoom's AI Companion é integrado. Ele vem sem nenhum custo adicional.

Você pode perguntar à IA sobre seções de reuniões perdidas, gerar resumos e compartilhá-los com os convidados. O Zoom também oferece legendas ao vivo em vários idiomas.

via Zoom Vencedor: Zoom. Embora o Microsoft Copilot esteja no mesmo nível do Zoom em relação aos recursos de IA, ele só está disponível a um custo extra de US$ 30 por usuário por mês.

Microsoft Teams vs. Zoom: um gráfico comparativo

Feature Microsoft Teams Zoom Capacidade de reunião Até 1.000 participantes (até 19.000 em view-only) Até 1.000 participantes Duração da reunião Até 60 minutos no plano gratuito; 24 horas nos planos pagos Até 40 minutos no plano gratuito; 30 horas nos planos pagos Sistemas de bate-papo Bate-papos individuais, em grupo, em canais e em reuniões Mensagens privadas e em grupo durante as reuniões Facilidade de uso Aplicativo necessário para participar de dispositivos móveis Fácil de participar de qualquer dispositivo, mesmo sem uma conta Qualidade de vídeo Até 1080p HD Até 1080p HD Largura de banda recomendada 1,2-1,8 Mbps para HD 1,2-1,5 Mbps para HD Interface do usuário Abrangente, mas complexa, integrada às ferramentas do Microsoft Office Simples, intuitiva, fácil de usar Integrações Ferramentas do Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SharePoint, OneDrive, Adobe, ferramentas do Google Mais de 1.000 integrações, incluindo Smartsheet, ClickUp, HubSpot, Mural, DropBox, Slack Segurança Autenticação de dois fatores, criptografia de dados, proteção avançada contra ameaças Criptografia de ponta a ponta para todos os planos Preço US$ 4 a US$ 12,50 por mês por usuário (cobrado anualmente) US$ 12,49 a US$ 18,32 por mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft Teams vs. Zoom no Reddit

Analisamos os tópicos do Microsoft Teams vs. Zoom no Reddit para saber a opinião dos usuários sobre essas ferramentas de videoconferência.

Muitos preferem o aplicativo Teams por seus recursos avançados:

O Teams está mais profundamente integrado ao ecossistema do MS Office e oferece canais e recursos de bate-papo mais avançados para o Teams (por exemplo, o PowerPoint Live é um recurso exclusivo do Teams). O Copilot for Teams é incrível se a sua equipe de conformidade permitir que você grave a reunião ou obtenha a transcrição. Além disso, o empacotamento do Teams no M365 também é um valor comercial importante.

Vários outros usuários escolhem o Zoom em vez do Teams pela facilidade de uso e por seu foco em videoconferência.

Acho que o Zoom é uma solução de videoconferência pura mais agradável. O cliente é leve e confiável. Os layouts de vídeo são bons. O ritmo de inovação (por exemplo, com o Neat for Rooms) é mais rápido do que o do Teams. É simplesmente uma boa experiência.

A maioria dos usuários concorda que o Microsoft Teams é para pessoas que usam o Microsoft Office 365 e estão procurando uma ferramenta de colaboração e videoconferência.

Por outro lado, o Zoom é para aqueles que têm reuniões frequentes com convidados externos e estão procurando uma ferramenta de videoconferência simples.

Bônus: quer aumentar a colaboração da sua equipe? Dê uma olhada em nosso 10 estratégias de comunicação de equipe para uma colaboração eficaz e desvende os segredos do trabalho em equipe perfeito

Meet ClickUp-A melhor alternativa para o Teams Vs. Zoom

O Microsoft Teams e o Zoom são as melhores opções até você conhecer o ClickUp!

Pense em uma ferramenta que é um pacote tudo em um. Ela permite que você gerencie projetos, colabore em tempo real, acompanhe o progresso, gere resumos de reuniões, crie listas de tarefas e muito mais - tudo em uma única plataforma. Esse é o ClickUp!

ClickUp Meetings: Organize reuniões e economize tempo com uma comunicação perfeita

Com Reuniões ClickUp gerencie suas reuniões com perfeição. Faça anotações, defina pautas de reuniões e itens de ação, documente atas de reuniões e muito mais. Organize suas anotações de reunião, edite-as e destaque o que é importante com recursos de edição extremamente avançados.

Atribua comentários aos membros da equipe responsáveis pelo encerramento da tarefa e planeje reuniões com listas de verificação para marcar as tarefas já realizadas.

Use tarefas recorrentes para itens repetitivos da agenda, para que você não precise criá-las sempre que houver uma reunião.

Resumir notas de reunião com o ClickUp Meetings

Dica profissional: Use Modelo de gerenciamento de conferência do ClickUp para planejar, acompanhar e gerenciar reuniões com facilidade.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Clips - Economize tempo de reunião com comunicação de vídeo assíncrona

O ClickUp Clips é uma alternativa ao tradicional software de gravação de tela .

Com Clipes do ClickUp com o ClickUp Clips, você pode evitar reuniões demoradas de 30 minutos compartilhando gravações de vídeo com sua equipe, capturando telas e articulando suas ideias com mais eficiência.

Crie automaticamente transcrições do Clips com o ClickUp Brain, a ferramenta de IA incorporada do ClickUp, para que sua equipe possa examinar os destaques e pular para diferentes registros de data e hora.

Além disso, sua equipe pode comentar nos clipes para esclarecer dúvidas. Eles podem até mesmo incorporar clipes em tarefas para transformar ideias em itens de ação.

Compartilhe gravações de tela com sua equipe usando o ClickUp Clips

Sugestão de leitura: 14 melhores ferramentas gratuitas de gravação de tela (sem marcas d'água)

ClickUp's One Up #2: ClickUp Whiteboards-Brainstorm com colaboração visual

Com Quadros brancos ClickUp colabore com sua equipe em tempo real. Você pode acompanhar de perto as atividades de todos, adicionar notas, marcar membros, mapear estratégias e visualizar fluxos de trabalho.

Execute ideias criando tarefas diretamente no quadro branco. Acrescente mais contexto às tarefas adicionando links, descrições, subtarefas, documentos e muito mais.

Brainstorm com sua equipe usando o ClickUp Whiteboard

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain-Automatize a tomada de notas em reuniões

Com Cérebro ClickUp você pode automatizar as anotações da reunião e criar transcrições para seus vídeos. Você também pode solicitar ao ClickUp Brain atualizações de reuniões e partes perdidas de uma reunião.

Crie rapidamente atas de reunião em segundos e compartilhe-as com os convidados, garantindo que aqueles que não puderam comparecer permaneçam informados e atualizados.

Gerar resumos de reuniões com o ClickUp Brain

Sugestão de leitura: 10 melhores ferramentas de IA para anotações de reuniões em 2024 Além dos recursos acima, Bate-papo do ClickUp simplifica a comunicação da equipe. Ele oferece canais de bate-papo em tempo real onde você pode se comunicar com sua equipe, adicionar pessoas com @menções e atribuir comentários para manter as tarefas em andamento. Todo o seu trabalho colaborativo pode residir no ClickUp Chat.

Você também pode incorporar vídeos, links, páginas da Web, planilhas e muito mais em suas mensagens para compartilhá-los com o grupo. Além disso, você pode formatar suas mensagens usando listas com marcadores, banners, blocos de código e muito mais.

Comunique-se em tempo real usando o ClickUp Chat

O recurso SyncUp do ClickUp permite que você faça chamadas de vídeo rápidas. Você pode realizar reuniões individuais e em grupo diretamente das conversas. Esse recurso de reunião por vídeo oferece um espaço dedicado para discutir o trabalho com sua equipe usando compartilhamento de tela, reações, planos de fundo virtuais e muito mais.

Modelo do ClickUp Meetings: Simplifique a organização de reuniões

Se você estiver organizando uma reunião, o Modelo de reuniões do ClickUp ajuda a gerenciar sua agenda, atas, anotações e acompanhamentos em um só lugar, tornando o processo mais rápido e eficiente.

Captura de tela do modelo de reunião do ClickUp, mostrando agendas de reuniões organizadas com seções para reuniões de equipe, tarefas e acompanhamento do progresso. O modelo inclui recursos como estimativas de tempo de discussão, propriedade de tarefas e anexos de documentos, projetados para facilitar reuniões estruturadas de acordo com as Regras de Ordem de Robert.

Este modelo fácil de usar vem com visualizações e status personalizados, o que o torna adequado para todas as suas próximas reuniões.

Se estiver organizando uma conferência em qualquer uma das plataformas descritas acima, considere fazer o download de Gerenciamento de conferências do ClickUp modelo. O modelo é a base perfeita para direcionar seus processos de gerenciamento de eventos e configurar todas as tarefas necessárias para planejar, organizar e executar uma conferência.

Integração do ClickUp com o Zoom e o Microsoft Teams: Simplifique suas reuniões

Por fim, o ClickUp integra perfeitamente integra-se perfeitamente ao Zoom permitindo que você inicie suas reuniões do Zoom diretamente do ClickUp usando o comando /zoom slash. Você pode participar de reuniões a partir do ClickUp Comments, e o ClickUp atualiza automaticamente suas tarefas com detalhes e gravações essenciais da reunião, tornando seu fluxo de trabalho mais rápido e eficiente.

participe das reuniões do Zoom a partir dos comentários do ClickUp

Você também pode integrar o Teams ao seu ClickUp Workspace. Os usuários do Teams podem aproveitar essa integração para manter as conversas no contexto, rastrear tarefas sem esforço e manter as equipes envolvidas em todas as plataformas.

Faça com que cada reunião conte com o ClickUp

Se você deseja uma única ferramenta para videoconferência e colaboração, o ClickUp é a ferramenta ideal para você.

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de produtividade e colaboração que substitui todos os outros aplicativos de produtividade. Ele o ajuda a planejar e executar reuniões orientadas para resultados, colaborativas e perfeitamente integradas ao seu fluxo de trabalho.

Como o ClickUp reúne tudo em um só lugar, você não precisa alternar entre vários aplicativos. Quer saber mais? Experimente o ClickUp gratuitamente .