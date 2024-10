As 16 principais ferramentas de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) para 2024

As organizações modernas dependem muito de sua infraestrutura de TI, e até mesmo uma breve interrupção dos sistemas de TI pode causar estragos e interromper as operações.

E assim, 90% das organizações adotam sistemas robustos de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) para evitar tempo de inatividade e manter as operações de TI funcionando sem problemas.

Durante meus anos no setor, trabalhei com várias ferramentas de ITSM que rastreiam com eficiência os processos para acompanhar a tecnologia em constante evolução.

Neste blog, compilei uma lista das principais ferramentas de gerenciamento de serviços de TI para que você possa decidir qual é a melhor para você. 👇

O que você deve procurar nas ferramentas de ITSM?

As ferramentas de gerenciamento de serviços de TI são uma abordagem estruturada para projetar, gerenciar e operar sistemas e serviços de TI, incluindo:

Hardware de TI (servidores, telefones e impressoras)

Hardware de endpoint (PCs, laptops e dispositivos móveis)

Serviços de software (e-mail e VoIP)

Serviços de TI (helpdesk de TI e gerenciamento de projetos de TI)

Sistemas de software (suítes Office e soluções ERP)

A seleção da ferramenta certa é um desafio, pois existem muitas opções.

Embora sua ferramenta ideal de ITSM varie de acordo com os requisitos de sua empresa, deixe-me detalhar algumas características obrigatórias das ferramentas de ITSM:

Interface amigável: A ferramenta deve ser intuitiva. Deve ser fácil para a sua equipe de TI e para os usuários finais navegarem pelo software

A ferramenta deve ser intuitiva. Deve ser fácil para a sua equipe de TI e para os usuários finais navegarem pelo software Personalização: A ferramenta deve permitir que você personalize processos, fluxos de trabalho e relatórios com base em suas necessidades

A ferramenta deve permitir que você personalize processos, fluxos de trabalho e relatórios com base em suas necessidades Processos da ITIL: A Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (ITIL) é uma estrutura padronizada para processos de gerenciamento de incidentes e mudanças. Ela ajuda a identificar e atenuar os riscos associados aos serviços de TI, minimizando as interrupções e aumentando a confiabilidade do serviço. Verifique se a ferramenta está em conformidade com a ITIL

A Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (ITIL) é uma estrutura padronizada para processos de gerenciamento de incidentes e mudanças. Ela ajuda a identificar e atenuar os riscos associados aos serviços de TI, minimizando as interrupções e aumentando a confiabilidade do serviço. Verifique se a ferramenta está em conformidade com a ITIL Integração: O software deve se integrar perfeitamente a outros softwares, como ferramentas de monitoramento ou ERP

O software deve se integrar perfeitamente a outros softwares, como ferramentas de monitoramento ou ERP Portal de autoatendimento: É melhor que o software ITSM tenha um portal de usuário para enviar tíquetes e acessar soluções, reduzindo a carga sobre o suporte de TI

É melhor que o software ITSM tenha um portal de usuário para enviar tíquetes e acessar soluções, reduzindo a carga sobre o suporte de TI Escalabilidade: Procure ferramentas de gerenciamento de solicitações de serviços de TI que possam acomodar as mudanças à medida que sua organização evolui e escalonar conforme o crescimento de seus negócios

Procure ferramentas de gerenciamento de solicitações de serviços de TI que possam acomodar as mudanças à medida que sua organização evolui e escalonar conforme o crescimento de seus negócios Acessibilidade móvel: Acessar a ferramenta em qualquer lugar é essencial, especialmente para equipes remotas. Muitas ferramentas de ITSM, comoClickUp oferecem aplicativos móveis intuitivos para facilitar o serviço

As 16 melhores ferramentas de gerenciamento de serviços de TI (ferramentas ITSM)

Entender as necessidades de sua organização é tão essencial quanto conhecer os recursos básicos do software de ITSM. Seu objetivo é aumentar a eficiência? Ou melhorar a satisfação do cliente?

Depois de mapear as metas da sua organização, você poderá decidir qual dessas ferramentas de ITSM é a melhor para você.

Aqui está uma lista de todos os softwares com os quais trabalhei e que considerei eficazes. 👇

1. ClickUp - Gerenciamento de serviços e operações de TI

Obtenha insights e progresso em tempo real com o ClickUp, uma solução completa para TI e PMO Solução de TI e PMO do ClickUp oferece recursos avançados para agilizar os fluxos de trabalho e melhorar visibilidade em todo o gerenciamento de operações de TI. Faça mais e mais rápido com as mais de 35 ferramentas do ClickUp e centenas de modelos prontos que podem superar alguns dos melhores aplicativos de gerenciamento de operações de TI Software de gerenciamento de operações de TI .

💫O kit de ferramentas de gerenciamento de operações de TI da ClickUp, juntamente com seu recurso de colaboração, pode aumentar a entrega no prazo em até 35%_.

Gerencie processos e rastreie incidentes com o Tarefas do ClickUp usam tags e rótulos para diferenciar entre bugs de software, falhas de hardware, etc. Com Prioridades de tarefas no ClickUp a equipe sempre sabe o que deve fazer primeiro. Modelo de gerenciamento de serviços de TI do ClickUp (ITSM) é um ótimo modelo para começar e configurar sua central de serviços de TI no ClickUp em apenas algumas etapas.

Faça o download deste modelo

O modelo de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a gerenciar o processo de fornecimento de serviços de TI aos seus clientes.

Este modelo foi criado para o gerenciamento de incidentes e de conhecimento e permite que você:

Usar status personalizados para criar 27 status diferentes ('Fechado', 'Em espera', 'Trabalho em andamento') para monitorar o progresso

para criar 27 status diferentes ('Fechado', 'Em espera', 'Trabalho em andamento') para monitorar o progresso Atribuir campos personalizados para categorizar tarefas como "Solicitante", "E-mail" e "Escritório" e visualizar os dados do cliente

para categorizar tarefas como "Solicitante", "E-mail" e "Escritório" e visualizar os dados do cliente Aproveite os recursos de colaboração para que as equipes atribuam tíquetes, definam cronogramas e mantenham discussões regulares

Faça o download deste modelo

Use Modelo de relatório de incidente de TI do ClickUp para registrar como uma ocorrência interferiu na operação regular de um sistema de TI e como esse problema foi resolvido. O modelo fornece um plano ou estrutura para desenvolver esse documento e criar um banco de dados.

Da mesma forma, o Modelo de suporte de TI do ClickUp facilita as solicitações e os problemas internos de TI. Esse modelo permite que sua equipe envie solicitações facilmente, garantindo que nada seja esquecido.

**Melhores recursos do ClickUp

Extensas integrações: Integre-se a mais de 1.000 aplicativos para automatizar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade

Integre-se a mais de 1.000 aplicativos para automatizar o fluxo de trabalho e aumentar a produtividade Automação: Configure fluxos de trabalho automatizados usando acionadores e ações comAutomações do ClickUpsimplificando processos como gerenciamento de tarefas e relatórios de bugs sem codificação

Configure fluxos de trabalho automatizados usando acionadores e ações comAutomações do ClickUpsimplificando processos como gerenciamento de tarefas e relatórios de bugs sem codificação Múltiplas visualizações: UseMais de 15 visualizações do ClickUpcomo Kanban, Board, Calendar, List e Timeline View. Ter diferentes maneiras de visualizar o banco de dados dá visibilidade aos elementos da infraestrutura, incluindo servidores, dispositivos e aplicativos

UseMais de 15 visualizações do ClickUpcomo Kanban, Board, Calendar, List e Timeline View. Ter diferentes maneiras de visualizar o banco de dados dá visibilidade aos elementos da infraestrutura, incluindo servidores, dispositivos e aplicativos Modelos personalizáveis: Use os modelos de SOP do ClickUp para relatar, rastrear e priorizar bugs, erros e outros problemas

Use os modelos de SOP do ClickUp para relatar, rastrear e priorizar bugs, erros e outros problemas ClickUp Brain : Economize tempo com atualizações e relatórios de progresso com tecnologia de IA. Use a barra de pesquisa com tecnologia de IA para recuperar qualquer informação de ativo de TI armazenada no vasto banco de dados do ClickUp e no armazenamento em nuvem, como o Google Drive

Limitações do ClickUp

A plataforma repleta de recursos pode ser esmagadora no início para os novatos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. SolarWinds Service Desk

Via: SolarWinds O SolarWinds Service Desk é uma plataforma de gerenciamento de serviços de TI baseada em nuvem que simplifica a prestação de serviços e o suporte. Ela foi projetada para dimensionar e dar suporte ao crescimento de sua empresa.

Um dos principais motivos pelos quais uso esse aplicativo é seu sistema de gerenciamento de tíquetes fácil de usar. Ele simplifica o relatório de incidentes e o rastreamento de solicitações, permitindo que você priorize e gerencie os tíquetes com eficiência.

Melhores recursos do SolarWinds

Centralize informações críticas usando bases de conhecimento e permita que a equipe resolva problemas comuns de forma independente

Mantenha inventários precisos de ativos de hardware e software com o gerenciamento de ativos

Gerar relatórios robustos sobre os principais indicadores de desempenho (KPIs) para melhorar a qualidade do serviço usando ferramentas de relatório e análise

Permitir a fácil definição, monitoramento e geração de relatórios sobre SLAs (acordos de nível de serviço) para garantir a entrega pontual com o gerenciamento de SLA

Limitações do SolarWinds

A SolarWinds não tem a robustez e a escalabilidade das ferramentas de ITSM de nível empresarial

Com uma curva de aprendizado acentuada, os usuários precisam fazer um esforço extra para se familiarizar com os recursos da plataforma

Preços do SolarWinds

Essenciais: US$ 39/mês (cobrados anualmente)

US$ 39/mês (cobrados anualmente) Advanced: US$ 79/mês (cobrado anualmente)

US$ 79/mês (cobrado anualmente) Premier: US$ 99/mês (cobrado anualmente)

Classificações e avaliações do SolarWinds

G2: 4,3/5 (mais de 700 avaliações)

4,3/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

3. Suíte Zendesk

Via: Zendesk Suite A Zendesk Suite é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de serviços de TI que centraliza as operações de TI. Ela adere efetivamente às práticas padrão de ITSM e ITIL .

A plataforma de atendimento ao cliente baseada na nuvem oferece uma variedade de ferramentas para ajudar as empresas a melhorar a comunicação com seus clientes.

Melhores recursos da Zendesk Suite

Fornecer suporte ao cliente em vários canais, como e-mail, telefone, chat, SMS, mídias sociais e Web

Integrar a ferramenta perfeitamente com sua pilha de tecnologia existente e outros sistemas comerciais importantes

Automatizar tarefas repetitivas e fluxos de trabalho, incluindo respostas predefinidas para problemas comuns

Permita que os funcionários encontrem soluções de forma independente por meio de portais de autoatendimento, reduzindo a carga sobre as equipes de TI

Limitações da Zendesk Suite

Falta de recursos avançados para necessidades complexas de gerenciamento de serviços de TI

O preço pode ser mais caro do que o de outras ferramentas de ITSM se você for uma organização de grande porte

Os novos usuários enfrentam uma curva de aprendizado, especialmente se estiverem fazendo a transição de uma ferramenta tradicional de gerenciamento de serviços

Preços da Zendesk Suite

Equipe: US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 55/mês por usuário (cobrado anualmente) Growth: US$ 89/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 89/mês por usuário (cobrado anualmente) Profissional: $115/mês por usuário (cobrado anualmente)

$115/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises da Zendesk Suite

G2: 4,3/5 (mais de 5.800 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.800 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. ServiceNow ITSM

Via: ServiçoNow O ServiceNow ITSM é uma plataforma baseada em nuvem projetada para melhorar a prestação de serviços, aumentar a satisfação do usuário e aumentar a agilidade organizacional.

O software está alinhado com os padrões da ITIL (biblioteca de infraestrutura de tecnologia da informação). Ele consolida muitas ferramentas de TI e soluções legadas em uma única plataforma, permitindo fluxo de trabalho automatizado, dados em tempo real e maior produtividade

Melhores recursos do ServiceNow ITSM

Garanta a resolução rápida dos problemas de TI e priorize os incidentes com um robusto sistema de gerenciamento de problemas eGerenciamento de incidentes de TI recursos

Gerencie as alterações no ambiente de TI para minimizar as interrupções com os recursos de gerenciamento de alterações

Aproveite a IA e o aprendizado de máquina para identificar possíveis problemas e automatizar respostas usando inteligência preditiva

Obtenha insights sobre o desempenho do serviço por meio de ferramentas analíticas, permitindo a tomada de decisões orientada por dados com análise de desempenho

Limitações do ITSM do ServiceNow

A configuração inicial e a personalização exigem tempo e recursos

Para uma organização pequena, é considerado caro

Pode ficar lento à medida que o volume de dados aumenta

Preços do ITSM da ServiceNow

Preços personalizados

Classificações e análises do ServiceNow ITSM

G2: 4,3/5 (mais de 800 avaliações)

4,3/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

5. BMC Helix ITSM

Via: BMC Helix O BMC Helix ITSM é uma solução de ITSM que utiliza automação inteligente e IA para aprimorar as operações de TI e a prestação de serviços.

Ele se integra às cadeias de ferramentas DevOps, identificando automaticamente as alterações e fornecendo avaliações dinâmicas de risco orientadas por IA para melhorar os resultados.

Melhores recursos do BMC Helix ITSM

Incorpore a automação inteligente para simplificar o gerenciamento de serviços para uma entrega precisa e oportuna

Oferece suporte ao gerenciamento contínuo em vários ambientes de nuvem com recursos de várias nuvens

Integre ferramentas populares de DevOps para permitir a colaboração entre as equipes de TI e de desenvolvimento

Use relatórios e painéis personalizáveis para acessar insights em tempo real sobre métricas operacionais e de serviço

Limitações do BMC Helix ITSM

Não é fácil de manter; alguns usuários reclamaram de problemas de desempenho

Os usuários enfrentaram problemas de interface, e ela pode ficar um pouco atrasada

Preços do BMC Helix ITSM

Preços personalizados

Classificações e análises do BMC Helix ITSM

G2: 3,7/5 (mais de 200 avaliações)

3,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 100 avaliações)

6. SysAid

Via: SysAid O SysAid é uma plataforma de ITSM que oferece uma gama de ferramentas para gerenciar solicitações de serviço e incidentes e simplificar os fluxos de trabalho. O software tem IA generativa para se integrar a todos os aspectos do gerenciamento de serviços, incluindo um chatbot de conversação para responder a perguntas comuns.

Melhores recursos do SysAid

Gerencie e rastreie tíquetes de suporte de forma eficiente com o gerenciamento de tíquetes do SysAid

Acesse uma variedade de integrações, pacotes pré-construídos e bots de automação no marketplace da SysAid

Ofereça solução de problemas e suporte remotos por meio dos recursos de controle remoto do software

Faça a integração com vários aplicativos de terceiros, como Jira, Salesforce e Slack

Use o SysAid Copilot para ajudar os agentes da central de serviços com ferramentas e recursos para resolver problemas sem esforço

Gere um resumo completo do caso, incluindo análise de sentimentos, com as ferramentas de resumo de caso do SysAid

Ofereça suporte a espaços de trabalho digitais híbridos com opções de implementação no local e baseadas na nuvem

Limitações do SysAid

Os usuários relataram que frequentemente são desconectados após 10 minutos de inatividade, o que é frustrante

Falta de suporte em tempo hábil para problemas complexos

O SysAid é difícil de personalizar e configurar para seus processos de negócios

Preços do SysAid

Preços personalizados

Classificações e análises da SysAid

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

7. Freshservice

Via: Freshservice O Freshservice é uma solução unificada de gerenciamento de serviços de TI e de funcionários com tecnologia de IA. Ele oferece recursos para gerenciar serviços de TI e se estende também a equipes que não são de TI.

A plataforma simplifica as operações de help desk e aprimora a prestação de serviços em diferentes ambientes de negócios.

Melhores recursos do Freshservice

Forneça opções de autoatendimento para que os funcionários resolvam os problemas de forma independente

Aumente a produtividade dos agentes com chatbots e insights baseados em IA

Acelere a implementação de mudanças e estime efetivamente o impacto nos negócios com o gerenciamento de mudanças

Unifique texto, e-mail, tíquetes e equipes em uma única visualização e consolide recursos em vários sistemas, nuvens e escritórios com recursos omnichannel

Limitações do Freshservice

As integrações externas limitadas afetam a conectividade com muitas ferramentas

Restrições de design e personalização; a personalização do portal do usuário requer habilidades de codificação HTML

Preços do Freshservice

Inicial: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Growth: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Pro: $95/mês por usuário

$95/mês por usuário Enterprise: $119/mês por usuário

Classificações e avaliações do Freshservice

G2: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

8. TOPdesk

Via: TOPdesk O TOPdesk é uma plataforma abrangente com recursos de gerenciamento de incidentes, gerenciamento de conhecimento e gerenciamento de tarefas.

Você pode registrar e processar facilmente solicitações de serviço e reclamações. A interface extremamente fácil de usar e o design intuitivo da plataforma facilitam a navegação dos clientes.

Melhores recursos do TOPdesk

Escolha entre várias visualizações de quadro, incluindo Kanban, Plano, Tarefa e Painel, para visualizar, planejar e priorizar tíquetes

Personalize layouts e campos para atender a necessidades específicas, aprimorando a experiência do usuário

Permitir que os usuários gerenciem as solicitações de serviço de forma independente por meio de portais de autoatendimento

Forneça controles de acesso, incluindo downloads automáticos de logs de acesso, listagem segura de IPs e a capacidade de limitar o acesso a um intervalo de IPs específico

Limitações do TOPdesk

Faltam alguns recursos, como a capacidade de manipular tíquetes em massa

A ferramenta de relatórios não oferece insights em tempo real

A personalização tem custos adicionais

Preços do TOPdesk

Preços personalizados

Classificações e avaliações do TOPdesk

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

4,1/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)

9. Gerenciamento de serviços do Jira

Via: Atlassian O Jira Service Management (JSM) é um software de ITSM desenvolvido pela Atlassian. Ele facilita a colaboração entre as equipes de TI, desenvolvimento e negócios.

O Jira oferece recursos bem orquestrados e abrangentes para aprimorar a prestação de serviços, o gerenciamento de incidentes e a eficiência operacional geral de TI.

Melhores recursos do Jira Service Management

Envie solicitações por meio de vários canais, incluindo a central de ajuda, e-mail e widgets incorporáveis com envio de solicitações em vários canais

Acelere o fluxo de trabalho e aumente a visibilidade das tarefas e dos processos

Crie formulários dinâmicos com lógica condicional usando o construtor de formulários sem código/baixo código

Escalonar incidentes graves e permitir a colaboração imediata entre o pessoal-chave por meio do Opsgenie para o gerenciamento de incidentes graves

Limitações do Jira Service Management

Complexo para novos usuários devido à riqueza de recursos

Desafios de integração - os usuários relataram dificuldade de conexão com ferramentas de terceiros

Preços do Jira Service Management

Plano gratuito

Standard: US$ 17,65/mês por usuário

US$ 17,65/mês por usuário Premium: US$ 44,27/mês por usuário

US$ 44,27/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Jira Service Management

G2: 4,2/5 (mais de 700 avaliações)

4,2/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

10. Ivanti

Via: Ivanti O Ivanti é uma solução ITSM sem código projetada para aprimorar a eficiência operacional e a prestação de serviços. Ele gerencia e protege os ambientes de TI e ajuda a gerenciamento eficaz de ativos de TI segurança de endpoints e gerenciamento de serviços de TI.

Melhores recursos do Ivanti

Forneça controle intuitivo e proteja os endpoints contra vírus, malware e spyware com um único console

Escolha entre implantação no local, na nuvem ou híbrida, de acordo com suas necessidades organizacionais

Personalize painéis de controle para obter insights em tempo real sobre métricas de desempenho para uma melhor tomada de decisão orientada por dados

Automatize a solução de problemas e aprimore a experiência do usuário com recursos como o Ivanti Neurons para o gerenciamento proativo de serviços

Limitações do Ivanti

O Ivanti tem muitas opções de personalização que são complexas e demoradas

O preço pode ser uma barreira para pequenas organizações ou para aquelas com orçamentos limitados

Preços do Ivanti

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Ivanti

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

Via: ManageEngine O ManageEngine ServiceDesk Plus simplifica os processos de ITSM e a prestação de serviços com ferramentas e recursos de ITSM, como gerenciamento de incidentes, rastreamento de ativos, portais de autoatendimento e gerenciamento de projetos.

O software também é compatível com ITIL e pode ser usado por MSPs para fornecer serviços de TI a várias organizações a partir de um único console.

Melhores recursos do ManageEngine

Sincronize contas e atributos de usuários com a integração aprimorada do Active Directory

Crie dependências entre tarefas para aprimorar o gerenciamento de projetos

Otimize o uso do espaço nos campi vinculando tíquetes e ativos com o módulo de gerenciamento de espaço

Visualize melhor as métricas de ITSM com novos tipos de gráficos nos aprimoramentos de relatórios gráficos no painel do ManageEngine

Limitações do ManageEngine

Vários cliques para tarefas simples, como criar e fechar um tíquete

Preços do ManageEngine

Padrão: US$ 16/mês por usuário

US$ 16/mês por usuário Profissional: US$ 33/mês por usuário

US$ 33/mês por usuário Enterprise: $78/mês por usuário

Classificações e análises do ManageEngine

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

12. SuperOps.ai

Via: SuperOps.ai A SuperOps.ai é uma plataforma PSA-RMM alimentada por automação e criada para MSPs da era moderna. A plataforma ajuda os MSPs a gerenciar seus clientes, projetos e documentos de TI em um único lugar.

Ela é conhecida por simplificar a prestação de serviços e o monitoramento de ativos e redes com sua plataforma alimentada por IA. A plataforma tem monitoramento de rede integrado, documentação de TI e gerenciamento de projetos.

Melhores recursos do SuperOps.ai

Registre, rastreie e resolva incidentes com umsistema robusto de emissão de tíquetes* Minimize o tempo de inatividade e o impacto sobre o usuário por meio do gerenciamento proativo de incidentes, agrupando-os em problemas para análise da causa raiz

Rastreie e gerencie todos os ativos de TI de forma eficaz com o gerenciamento de ativos

Automatize tarefas repetitivas para aumentar a eficiência por meio da automação do fluxo de trabalho

Limitações do SuperOps.ai

Não há opção para visualizar arquivos e documentos

A integração com terceiros é supostamente difícil

Preços do SuperOps.ai

Somente PSA padrão: US$ 89/mês

US$ 89/mês Somente RMM padrão: $109/mês

$109/mês Pro: $149/mês

$149/mês Super: $179/mês

Classificações e análises do SuperOps.ai

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

4,6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

13. SymphonyAI ITSM

Via: SymphonyAI O SymphonyAI ITSM é uma ferramenta de ITSM orientada por IA que combina gerenciamento de ativos, serviços e operações para aumentar a produtividade da empresa.

Ela aproveita os mais recentes avanços em agentes digitais alimentados por IA e automação de serviços para oferecer experiências de usuário excepcionais e aumentar a eficiência.

Melhores recursos do SymphonyAI

Use um portal de serviços unificado para todas as solicitações de serviço, permitindo acesso centralizado e fornecendo recursos de autoatendimento para resolver problemas sem suporte de TI

Simplifique os processos automatizando tarefas de rotina com IA

Identifique e gerencie os ativos de TI automaticamente, rastreando-os durante todo o seu ciclo de vida para aumentar a responsabilidade

Personalize os fluxos de trabalho usando opções com pouco ou nenhum código e uma interface intuitiva para projetar e gerenciar fluxos de trabalho

Limitações do SymphonyAI

Resolução de erros comparativamente mais lenta

Recursos ausentes, como monitoramento de rede e gerenciamento de patches

Preços do SymphonyAI

Preços personalizados

Classificações e resenhas do SymphonyAI

G2: 4,6/5 (mais de 60 avaliações)

4,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

14. Halo ITSM

Via: Halo ITSM O Halo ITSM é uma solução de software ITSM completa para padronizar seus processos e fornecer análises valiosas.

Ele é particularmente apreciado por sua interface amigável e funcionalidade robusta, tornando-o adequado para organizações de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Halo ITSM

Rastreie, planeje e execute mudanças sem problemas e, ao mesmo tempo, garanta a conformidade com os processos estabelecidos com os recursos avançados de gerenciamento de mudanças da ferramenta

Crie bases de conhecimento centralizadas para compartilhar informações e aumentar a velocidade de resolução de problemas

Use um poderoso banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB) para rastrear ativos e seus relacionamentos com o gerenciamento de ativos

Automatize processos e aprimore a prestação de serviços por meio da integração de IA no software

Limitações do Halo ITSM

A interface de relatórios é supostamente menos intuitiva

Faltam alguns recursos; por exemplo, não é possível mesclar tíquetes de organizações diferentes

O recurso Round Robin só funciona quando você permanece nessa aba constantemente, sem mudar para trabalhar em outro tíquete

Preços do Halo ITSM

Preços personalizados

Classificações e análises da Halo ITSM

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 35 avaliações)

15. TeamDynamix

Via: TeamDynamix O TeamDynamix é uma plataforma baseada na Web que oferece gerenciamento de serviços de TI e gerenciamento de portfólio de projetos (PPM). Ela funciona como uma plataforma de integração para um serviço (iPaaS).

Ela suporta processos ITIL, incluindo gerenciamento de ativos e mudanças e planejamento de capacidade . O portal de fácil utilização é uma excelente ferramenta para inserir tíquetes, verificar o status e pesquisar artigos da base de conhecimento.

Melhores recursos do TeamDynamix

Gerencie incidentes, problemas, alterações e solicitações de serviço por meio de uma interface centralizada com a central de serviços unificada do TeamDynamix

Criar um catálogo de serviços intuitivo para facilitar o envio de solicitações de serviços de TI

Aderir às práticas recomendadas da ITIL

Oferecer suporte a metodologias de gerenciamento de projetos, incluindo Waterfall e Agile, com gerenciamento de portfólio de projetos

Limitações do TeamDynamix

O complexo processo de integração pode deixá-lo sobrecarregado

Os custos de implementação são mais altos para organizações menores

Preços do TeamDynamix

Preços personalizados

Classificações e resenhas da TeamDynamix

G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

4,4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

16. Gerente de central de serviços da CA

Via: Gerente da Central de Serviços da CA O CA Service Desk Manager (CA SDM) é um software de central de serviços de TI que agiliza a resolução de incidentes, melhora a satisfação do usuário e aumenta a produtividade.

Ele é especializado em gerenciamento de incidentes, problemas e mudanças. O software foi projetado para ajudar Central de serviços de TI os analistas de TI oferecem um excelente atendimento ao cliente.

Melhores recursos do SDM da CA

Forneça aos analistas uma interface personalizada e intuitiva para um trabalho eficiente por meio da experiência do analista xFlow

Capacite os usuários a resolver problemas e solicitar serviços em seus dispositivos preferidos com portais colaborativos de autoatendimento

Incluir verificação automatizada de alterações e tratamento baseado em regras de alterações não autorizadas com gerenciamento robusto de alterações

Ofereça acesso remoto, bate-papo, solução de problemas automatizada e reparo com automação de suporte no CA SDM

Limitações do CA SDM

Alguns recursos são difíceis de implementar e manter

Alguns componentes, como a visualização de dados e o agendamento automático, têm tecnologia ultrapassada

Os usuários relataram que o software congela e apresenta atrasos; o tempo de inatividade é longo quando se faz a atualização

Preço do SDM da CA

Preços personalizados

Classificações e análises do SDM da CA

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

4,2/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Obtenha o melhor de todas as ferramentas de ITSM com o ClickUp

O mercado tem muitas ferramentas de ITSM para ajudar seus sistemas e serviços a permanecerem no caminho certo. Você deve escolher a ferramenta certa com base em suas metas e necessidades específicas.

Depois de analisar as 16 principais ferramentas de ITSM, fica claro que cada uma oferece recursos exclusivos, desde integrações de IA até ótimas interfaces de usuário.

Se eu tivesse que escolher uma de todas elas, escolheria a primeira da lista: ClickUp. Sua versatilidade, facilidade de uso e recursos avançados vão além do gerenciamento de serviços de TI. Ele o ajuda a rastrear tarefas, colaborar com equipes e personalizar seus fluxos de trabalho para se adequar a qualquer estrutura de negócios. Investir no ClickUp e libere uma operação eficiente hoje mesmo!