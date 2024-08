ITIL vs. ITSM: descrição, benefícios, diferenças e aplicativos

Você já esteve em uma situação em que seu sistema de TI ficou inoperante e você está lutando para descobrir como colocar as coisas de volta nos trilhos? É exatamente nesse momento que uma estratégia sólida de gerenciamento de TI pode salvar o dia.

ITIL e ITSM são dois termos que você pode ouvir no mundo da TI. Embora estejam intimamente relacionados, cada um deles oferece vantagens exclusivas.

Neste blog, exploraremos os principais benefícios, diferenças e aplicações práticas da ITIL e do ITSM, para que você tenha uma ideia clara de como usar essas ferramentas para aprimorar o gerenciamento de serviços de TI.

O que é ITSM?

O Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação (ITSM) é uma abordagem estratégica para fornecer, gerenciar e aprimorar as ofertas de serviços de TI de uma organização para seus clientes.

Diferentemente das práticas tradicionais de TI que enfatizam demais as infraestruturas de hardware, software e rede, o **ITSM alinha os serviços de TI com os objetivos gerais de uma organização

Desde o gerenciamento de incidentes, problemas e mudanças até os serviços de transição, projetos centrados na organização e operações personalizadas, o ITSM oferece um fornecimento de serviços de TI de ponta a ponta. Esse método usa as melhores práticas e processos padronizados para melhorar a qualidade do serviço e proporcionar melhoria contínua para as demandas de TI de uma organização.

O ITSM também envolve o planejamento e a criação de serviços de TI que atendam às suas necessidades atuais e estejam prontos para o que vier no futuro. Com as práticas de ITSM, você está estabelecendo uma base sólida hoje para estar preparado para o futuro.

Tome como exemplo a transição de serviços. Essa é uma parte importante do ITSM que lida com grandes mudanças em sua configuração de TI. Trata-se de garantir que novos serviços ou alterações nos existentes entrem em operação sem falhas.

Função e benefícios do ITSM nas empresas

O ITSM é uma ferramenta crucial para garantir que seus serviços de TI funcionem sem problemas. Veja como ele ajuda:

Eficiência operacional: A simplificação dos processos de TI e a eliminação de redundâncias por meio do ITSM ajudam as organizaçõesotimizar o planejamento da capacidade e a reduzir os custos de gerenciamento de serviços

A simplificação dos processos de TI e a eliminação de redundâncias por meio do ITSM ajudam as organizaçõesotimizar o planejamento da capacidade e a reduzir os custos de gerenciamento de serviços Gerenciamento de riscos: A identificação proativa e a mitigação dos riscos associados aos serviços de TI ajudam a manter a conformidade e a continuidade dos serviços

A identificação proativa e a mitigação dos riscos associados aos serviços de TI ajudam a manter a conformidade e a continuidade dos serviços Melhor qualidade de serviço: Os processos padronizados de entrega de ponta a ponta oferecem serviços de TI de alta qualidade

Os processos padronizados de entrega de ponta a ponta oferecem serviços de TI de alta qualidade Satisfação aprimorada do cliente: O foco na prestação de serviços e no suporte centrados no usuário garante que o ITSM melhore a experiência e a satisfação do usuário final

O foco na prestação de serviços e no suporte centrados no usuário garante que o ITSM melhore a experiência e a satisfação do usuário final Picos de produtividade maiores: Sistemas de TI de backend e frontend bem organizados permitem que suas equipes aumentem a produtividade geral

**Você sabia que a implementação do ITSM em sua organização pode reduzir o orçamento de TI graças a processos automatizados que não deixam margem para erros.

Gerenciamento de configuração em ITSM

Esse é um componente essencial do ITSM. Ele enfatiza a manutenção de informações sobre os serviços de TI e a configuração da infraestrutura. Inclui o rastreamento de componentes dos serviços de TI, também chamados de itens de configuração, como hardware, software, componentes de rede e suas inter-relações

O gerenciamento eficaz da configuração ajuda você a dar suporte a vários processos de ITSM, produzindo informações precisas e atualizadas sobre a infraestrutura de TI.

Vamos dar uma olhada em três aspectos principais do gerenciamento de configuração:

Banco de dados de gerenciamento de configuração (CMDB): Um repositório centralizado que armazena informações sobre sua infraestrutura de TI, incluindo relacionamentos entre itens de configuração **Item de configuração (CI): qualquer componente que precise ser cuidadosamente gerenciado para fornecer um serviço de TI, como servidores, dispositivos de rede ou aplicativos **Linha de base de configuração: instantâneo de um sistema ou configuração de serviço que normalmente é rotulado como um ponto de referência para avaliar mudanças futuras

Uma rápida comparação entre ITSM e gerenciamento de projetos

É importante saber que o ITSM e o gerenciamento de projetos são disciplinas muito diferentes. Aqui está uma comparação rápida.

uma rápida comparação entre o ITSM e o gerenciamento de projetos | Característica | ITSM | Gerenciamento de projetos | | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | | Preocupado com tarefas operacionais, como gerenciamento de incidentes e mudanças, atendimento de solicitações de serviço etc. | Focado em atingir metas específicas do projeto dentro de restrições definidas de escopo, tempo e custo | Processos: segue processos contínuos e cíclicos para melhorar os serviços de TI; adota um fluxo de processo linear, do início ao encerramento | Objetivos: Visa a fornecer e dar suporte a serviços de TI alinhados às necessidades do negócio | Ciclo de vida | Funciona em um ciclo de melhoria contínua em que os serviços são regularmente revisados e aprimorados | Opera em um ciclo de vida finito com início e fim claros

O que é ITIL?

A Information Technology Infrastructure Library (ITIL) é um conjunto de práticas recomendadas de ITSM reconhecido mundialmente e desenvolvido para ajudar as organizações a fornecer serviços de TI de alta qualidade.

A estrutura da ITIL oferece uma estrutura coesa e abrangente projetada para alinhar os serviços de TI e as necessidades comerciais específicas.

Ela está organizada em cinco estágios principais que compõem o ciclo de vida do serviço da ITIL para o gerenciamento eficaz dos serviços de TI, desde o início até a aposentadoria. Veja a seguir os cinco estágios:

Estratégia de serviço: Define a perspectiva, a posição, os planos e os padrões que um provedor de serviços precisa executar para atender aos resultados comerciais de uma organização

Define a perspectiva, a posição, os planos e os padrões que um provedor de serviços precisa executar para atender aos resultados comerciais de uma organização Projeto do serviço: Fornece diretrizes para o projeto de novos serviços e mudanças de TI, incluindo quaisquer melhorias nos serviços em andamento, para que eles atendam aos objetivos comerciais

Fornece diretrizes para o projeto de novos serviços e mudanças de TI, incluindo quaisquer melhorias nos serviços em andamento, para que eles atendam aos objetivos comerciais Transição de serviço: Concentra-se nos processos necessários para a transição de serviços novos ou alterados para as operações existentes

Concentra-se nos processos necessários para a transição de serviços novos ou alterados para as operações existentes Operação do serviço: Gerencia as operações diárias de TI para atingir os níveis de serviço acordados (SLAs)

Gerencia as operações diárias de TI para atingir os níveis de serviço acordados (SLAs) Melhoria contínua do serviço: Identifica e implementa atualizações nos serviços e processos de TI para que eles ofereçam o valor desejado

Papel e benefícios da ITIL nas empresas

Aqui estão alguns benefícios típicos da ITIL nas empresas:

Estrutura o projeto e a implementação de serviços: Oferece uma estrutura estruturada para criar e executar serviços de TI projetados para atender às metas estratégicas da empresa

Oferece uma estrutura estruturada para criar e executar serviços de TI projetados para atender às metas estratégicas da empresa Lida com o gerenciamento de incidentes e problemas: Padroniza esses aspectos para garantir que os problemas sejam resolvidos rapidamente e que as causas-raiz sejam abordadas para evitar a recorrência

Padroniza esses aspectos para garantir que os problemas sejam resolvidos rapidamente e que as causas-raiz sejam abordadas para evitar a recorrência Oferece gerenciamento de nível de serviço: Estabelece e gerencia SLAs para garantir que cada serviço de TI atenda aos padrões de desempenho acordados

Estabelece e gerencia SLAs para garantir que cada serviço de TI atenda aos padrões de desempenho acordados Melhor conformidade: Ajuda a verificar se os serviços de TI estão em conformidade com os requisitos regulamentares e os padrões do setor

Ajuda a verificar se os serviços de TI estão em conformidade com os requisitos regulamentares e os padrões do setor Aumenta a transparência: A documentação clara e os processos padronizados da ITIL aumentam a transparência nas operações de TI

Gerenciamento de configuração na ITIL

A abordagem da ITIL para o gerenciamento de configuração concentra-se no rastreamento de ativos de TI e seus relacionamentos por meio de um CMDB. Esse banco de dados captura informações sobre hardware, software e documentação, ajudando você a ver como esses componentes interagem uns com os outros.

Com registros precisos e atualizados, é possível identificar e resolver problemas rapidamente, otimizar o ambiente de TI e tomar decisões informadas.

**Dica profissional Explore o software de documentação de TI para melhorar a forma como você cria e compartilha diretrizes para os processos da ITIL.

ITSM vs. ITIL: destacando as diferenças

Pense no ITSM como o panorama geral do gerenciamento dos serviços de TI para atender às necessidades de uma organização. Ele abrange tudo o que você precisa saber sobre a supervisão dos serviços de TI.

Entretanto, a ITIL é mais como um conjunto de instruções detalhadas dentro desse quadro geral. Ela fornece funções, práticas e processos específicos que ajudam as organizações a fornecer serviços de TI de alto nível.

Enquanto o ITSM fornece a estratégia geral, a ITIL descreve as práticas recomendadas para que essa estratégia funcione sem problemas.

Como o ITSM e o ITIL se aplicam ao desenvolvimento de software, à computação em nuvem e ao CRM?

Tanto o ITSM quanto a ITIL se aplicam ao desenvolvimento de software, à computação em nuvem e ao gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Vamos ver como.

Desenvolvimento de software

Os princípios de ITSM garantem que as operações de desenvolvimento (DevOps) estejam em sincronia com os objetivos comerciais. Seus pilares melhoram a qualidade e a confiabilidade das versões de software.

Melhor ainda, as práticas da ITIL, como o gerenciamento de mudanças e versões, ajudam a gerenciar as atualizações de software e as novas versões, minimizando as interrupções. Os princípios também simplificam os ciclos de vida do software - da concepção à implementação - com o mínimo de atrito.

Por exemplo, o gerenciamento de mudanças dentro da ITIL fornece um fluxo lógico para gerenciar a reestruturação na base de código, garantindo que cada modificação seja cuidadosamente avaliada e testada antes da aprovação

Computação em nuvem

As estruturas de ITSM e ITIL atuam como seus guias de referência ao gerenciar o mundo em constante mudança e escalável dos serviços em nuvem. O processo de design de serviços da ITIL é fundamental, pois ajuda a criar arquiteturas de nuvem bem integradas e em conformidade.

Da mesma forma, o processo de transição de serviços da ITIL é crucial para mover com tranquilidade os serviços em nuvem dos ambientes de desenvolvimento para os ambientes ativos.

Enquanto isso, o ITSM oferece um fluxo de trabalho completo para fornecer e gerenciar serviços. Isso garante que seus serviços em nuvem sejam dimensionáveis, seguros e alinhados com as metas da organização.

Gerenciamento do relacionamento com o cliente

Essas duas estruturas impulsionam os sistemas de CRM reforçando sua infraestrutura de TI, tornando as ferramentas de relacionamento com o cliente mais confiáveis.

O processo de gerenciamento de incidentes da ITIL é fundamental para manter os sistemas de CRM on-line e resolver quaisquer problemas que afetem as interações com os clientes. Além disso, o processo de gerenciamento de problemas da ITIL investiga a causa raiz dos problemas recorrentes para encontrar soluções e evitar interrupções.

Principais diferenças e semelhanças entre ITIL e ITSM

Aqui está uma tabela que resume as principais diferenças e semelhanças entre a ITIL e o ITSM.

principais diferenças e semelhanças entre a ITIL e o ITSM | Aspecto | ITIL | ITSM | Similaridade | | | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | | Framework | Desenvolvido como um conjunto específico e codificado de práticas recomendadas para otimizar a prestação de serviços de TI | Inclui uma disciplina mais ampla que integra várias estruturas e metodologias, inclusive a ITIL | Serve como pilar fundamental do gerenciamento de serviços de TI | Metodologia | Estrutura prescritiva que oferece uma abordagem detalhada e estruturada com funções e processos predefinidos em todo o ciclo de vida do serviço | Disciplina flexível e abrangente que aproveita várias metodologias, como ITIL, COBIT e ISO 20000, para gerenciar serviços de TI | Fornece abordagens estruturadas para o gerenciamento de serviços de TI | Granularidade do processo | Altamente granular, com métricas distintas definidas para cada estágio do ciclo de vida do serviço | Ampla, permitindo que as organizações adotem e adaptem os processos de acordo com as necessidades do negócio | Objetiva padronizar os processos de TI para uma prestação de serviços de qualidade consistente | Foco no ciclo de vida_ | Forte ênfase em todo o ciclo de vida do serviço, desde a estratégia de serviço até a melhoria contínua do serviço | Abrange o mesmo, mas com flexibilidade na abordagem, integrando as melhores práticas de várias fontes de acordo com os requisitos | Aborda o ciclo de vida completo dos serviços de TI para alinhamento com as necessidades do negócio | Integração de serviços: Enfatiza a integração e o gerenciamento de serviços em ambientes com vários fornecedores para melhorar as relações com os fornecedores. Apoia a integração de serviços por meio de uma abordagem flexível que incorpora as melhores práticas da ITIL para gerenciar os provedores de serviços

Ferramenta ITSM para implementar a ITIL

O uso de uma ferramenta para gerenciar a aplicação das estruturas de ITIL e ITSM para suas equipes pode ajudar a acompanhar todos os processos. Solução de TI e PMO do ClickUp uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos e de serviços de TI, oferece os recursos necessários para aprimorar seu Operações de TI .

Crie e adapte fluxos de trabalho perfeitamente com a solução de TI e PMO do ClickUp, usando ferramentas flexíveis e sem código projetadas para qualquer equipe

Vamos examinar a gama de funcionalidades do ClickUp para entender como ele atende às equipes de TI e de gerenciamento de projetos. Dashboards do ClickUp ajudam a atualizar as equipes de TI, PMOs e partes interessadas relevantes com insights em tempo real sobre métricas e KPIs críticos de TI.

Com os Dashboards, você pode ficar de olho no desempenho dos serviços de TI em tempo real e acompanhar as tendências e as áreas de melhoria, extraindo dados de várias fontes.

Os ClickUp Dashboards ajudam a adaptar seus dados de serviços de TI para acompanhar diferentes estágios de ITIL e ITSM

Você também pode usar os Dashboards para identificar gargalos na distribuição de tarefas de TI e realocar recursos para maximizar a eficiência da equipe de TI.

O ClickUp Tasks é adequado para atribuir tarefas de TI em blocos para concluir projetos de TI maiores

Use Tarefas do ClickUp para criar, atribuir e rastrear tarefas vinculadas a dependências, níveis de prioridade e projetos maiores.

Cada tarefa dentro dos processos, como o gerenciamento de incidentes e problemas, pode ser atribuída a membros da equipe e rastreada até a conclusão. Isso, juntamente com vários Visualizações do ClickUp como List, Kanban e Calendar, permite que você gerencie e acompanhe sistematicamente os pipelines de desenvolvimento de tarefas.

O ClickUp Views oferece várias opções de visualização para avaliar como sua estratégia de ITIL está sendo executada

Além disso, você pode automatizar tarefas de rotina e acelerar os tempos de resposta com o Automação do ClickUp .

Crie e gerencie sua automação personalizada com o ClickUp Automation para facilitar a adoção da ITIL

**Por exemplo, quando um novo incidente é registrado, o ClickUp o atribui automaticamente aos membros apropriados, define datas de vencimento, notifica as partes interessadas relevantes e garante que seus processos de ITSM e ITIL sejam seguidos de forma consistente, de acordo com as diretrizes Acesso ao software de automação de TI como o ClickUp, permite que você configure a automação personalizada com seu espaço de trabalho para dar suporte aos processos de TI.

E tem mais! Você pode explorar estes modelos de TI para melhorar a forma como sua equipe supervisiona e responde às diferentes etapas do fluxo de trabalho dos serviços de TI.

Vamos explorar os dois principais modelos:

Modelo de roteiro de TI do ClickUp

O modelo de roteiro de TI do ClickUp foi criado para ajudá-lo a planejar e gerenciar projetos de TI.

Modelo de roteiro de TI do ClickUp divide visualmente cronogramas e serviços de projetos de TI maiores em formatos visualizáveis que dão à sua equipe uma visão geral melhor.

Você pode criar roteiros de TI para cumprir os resultados, resolver as dúvidas dos clientes e melhorar a comunicação entre os diferentes departamentos de TI.

O mais importante é que esse modelo rastreia as estimativas para a conclusão de diferentes tarefas de TI e melhora a satisfação do cliente.

Modelo de gerenciamento de serviços de TI do ClickUp

O modelo de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) do ClickUp foi desenvolvido para ajudá-lo a gerenciar o processo de fornecimento de serviços de TI aos seus clientes.

Modelo de gerenciamento de serviços de TI do ClickUp mantém sua equipe informada sobre diferentes aspectos de gerenciamento relacionados a mudanças, problemas, incidentes e ativos.

Esse Espaços ClickUp reduz a carga de trabalho de rastreamento manual, ajudando-o a padronizar os fluxos de trabalho do processo.

Ele também libera o tempo necessário para tarefas administrativas relacionadas ao rastreamento dos processos de gerenciamento de serviços de TI.

O valor e a importância do treinamento para ITSM e ITIL

Para aproveitar ao máximo essas estruturas, é preciso aplicar de forma consistente as práticas padronizadas em toda a organização. É nesse ponto que o treinamento e a certificação se tornam essenciais.

O treinamento ajuda a sua equipe de TI a ter uma sólida compreensão desses detalhes, preparando-a para enfrentar os desafios de TI em ambientes modernos, especialmente ao gerenciar serviços de nuvem em grande escala e integrar práticas de DevOps.

Por fim, um dos princípios fundamentais da ITIL é a melhoria contínua dos serviços. Isso significa que sua equipe de TI deve estar sempre procurando maneiras de aperfeiçoar os serviços de TI. O treinamento os incentiva a adotar essa mentalidade, usando dados e feedback para identificar e implementar atualizações.

Apresente o ClickUp ao seu departamento de TI

O ITSM e o ITIL ajudam as organizações a fornecer serviços de TI de alto nível. Eles são cruciais em diferentes áreas de negócios, como desenvolvimento de software, computação em nuvem e CRM. Essas estruturas garantem que os serviços de TI estejam alinhados com as metas comerciais gerais e minimizem os riscos.

Do rastreamento de tarefas e alocação de recursos a painéis e análises avançadas, o ClickUp foi desenvolvido para facilitar o ITSM e ajudá-lo a cumprir as práticas de ITIL.

Uma vasta gama de recursos, combinada com mais de 40 modelos de TI, fornece um arsenal de soluções de gerenciamento de serviços de TI que permitem automatizar mais tarefas e processos diários. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja a diferença!