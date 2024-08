10 Software de automação de TI para otimizar os processos de TI em 2024

Em 2024, o software de automação de TI continua a revolucionar a forma como as organizações operam.

Com as organizações em todo o mundo se concentrando na eficiência operacional e na transformação digital para obter economias de custo significativas, a ênfase na utilização de ferramentas de automação inteligente para otimizar os processos de negócios é mais importante do que nunca.

Descobrir as ferramentas certas para a automação da carga de trabalho é fundamental para as equipes e os profissionais de TI que desejam transformar tarefas manuais em processos automatizados. Este guia explora os 10 principais softwares de automação de TI projetados para aumentar a produtividade em todos os processos de negócios.

O que você deve procurar em um software de automação de TI?

A seleção do software de automação de TI certo vai além da mera facilidade de uso; trata-se de capacitar a sua equipe para realizar mais com menos. Veja o que você deve procurar:

Automação de processos robóticos (RPA): Procure uma plataforma de automação que ofereça suporte à RPA para automatizar tarefas repetitivas ou baseadas em regras. É como um assistente digital que pode imitar ações humanas em um computador, como entrada de dados ou preenchimento de formulários

Procure uma plataforma de automação que ofereça suporte à RPA para automatizar tarefas repetitivas ou baseadas em regras. É como um assistente digital que pode imitar ações humanas em um computador, como entrada de dados ou preenchimento de formulários Automação de fluxo de trabalho : Certifique-se de que a ferramenta de automação de TI que você escolher possa automatizar fluxos de trabalho inteiros. Isso é essencial para simplificar os processos de negócios e gerenciar tarefas com eficiência sem intervenção manual

: Certifique-se de que a ferramenta de automação de TI que você escolher possa automatizar fluxos de trabalho inteiros. Isso é essencial para simplificar os processos de negócios e gerenciar tarefas com eficiência sem intervenção manual Gerenciamento de configuração e patches: Priorize o software de automação de TI que garante que seus sistemas estejam atualizados e seguros, automatizando a implementação de patches e alterações de configuração

Priorize o software de automação de TI que garante que seus sistemas estejam atualizados e seguros, automatizando a implementação de patches e alterações de configuração Gerenciamento de ativos e endpoints: Certifique-se de que o software de automação de carga de trabalho possa ajudá-lo a controlar todos os seus ativos de TI e endpoints para que eles sejam gerenciados e protegidos com eficiência

Certifique-se de que o software de automação de carga de trabalho possa ajudá-lo a controlar todos os seus ativos de TI e endpoints para que eles sejam gerenciados e protegidos com eficiência Automação de tarefas e cargas de trabalho: Selecione ferramentas de automação de TI que possam automatizar tarefas repetitivas e otimizar a utilização de recursos, permitindo que você lide com cargas de trabalho pesadas com facilidade

Selecione ferramentas de automação de TI que possam automatizar tarefas repetitivas e otimizar a utilização de recursos, permitindo que você lide com cargas de trabalho pesadas com facilidade Automação de processos de negócios: Recomendamos que você também considere a capacidade do software de automatizar seus principais processos de negócios para aumentar a eficiência e a eficácia

Recomendamos que você também considere a capacidade do software de automatizar seus principais processos de negócios para aumentar a eficiência e a eficácia Recursos de aprendizado de máquina e IA: Procure um software de automação de TI que incorpore IA para prever resultados e tomar decisões inteligentes

Procure um software de automação de TI que incorpore IA para prever resultados e tomar decisões inteligentes Recursos de integração: O software escolhidosoftware de automação de tarefas escolhido deve se integrar perfeitamente aos sistemas existentes e oferecer suporte à automação em várias plataformas

Os 10 melhores softwares de automação de TI para usar em 2024

Entre a infinidade de opções disponíveis, algumas ferramentas se destacaram como aliadas indispensáveis para os profissionais de TI. Veja a seguir uma análise mais detalhada das 10 principais ferramentas que chamaram a atenção por seus robustos recursos de automação.

1. ClickUp

Transforme suas operações com o A solução completa do ClickUp para TI e PMO que facilita o gerenciamento eficiente de tarefas de rotina e o monitoramento e gerenciamento remotos de projetos complexos. Ela capacita as equipes de TI a gerenciar fluxos de trabalho atribuições de tarefas e atualizações por meio de uma interface amigável, garantindo que os projetos avancem de forma suave e eficiente.

Com a capacidade de monitorar fluxos de trabalho, especificar eventos e definir condições precisas que acionam a automação, o ClickUp permite que as equipes de TI criem fluxos de trabalho personalizados que se ajustam automaticamente às necessidades do projeto. Você também pode começar a usar rapidamente o modelos personalizados de TI incluindo modelos de fluxo de trabalho projetados para gerenciar projetos e tarefas de TI.

Além disso, você pode aprimorar seus fluxos de trabalho de TI integrando o ClickUp a mais de 1.000 aplicativos externos, trazendo todas as suas ferramentas para uma plataforma única e coesa.

O AI-powered AI Project Manager do ClickUp economiza seu tempo e esforço criando automaticamente relatórios de progresso e atualizações de projetos, automatizando tarefas recorrentes e gerando tarefas e subtarefas (e descrições de tarefas) com base em itens de ação de standups, entre outras coisas.

Com seus recursos avançados, este software de automação de fluxo de trabalho lida automaticamente com o agendamento, a distribuição de tarefas, as atualizações de status, as atribuições e as alterações de prioridade. Esse gerenciador de automação de processos reduz o tempo e os recursos gastos no gerenciamento de TI e garante que as tarefas e outras atribuições sejam criadas e gerenciadas com precisão e eficiência.

Melhores recursos do ClickUp

Escolha entre mais de 100 aplicativos pré-criadosAutomações do ClickUpque permite a automação de tarefas, status, atribuições e muito mais, explicitamente adaptados para otimizar as operações de TI

Gerencie sua lista de automações em uma única plataforma no ClickUp

AproveitamentoCérebro ClickUp para encontrar informações instantaneamente em suas tarefas, documentos, aplicativos conectados e conhecimento da empresa, além de automatizar o trabalho de rotina para obter produtividade e eficiência inigualáveis

Prepare seu documento de requisitos de projeto usando o Brain AI do ClickUp

Adapte sua lógica de automação comCampos e condições personalizados para garantir que cada automação se adapte precisamente ao fluxo de trabalho e aos requisitos da sua equipe

Mapeie seus requisitos com o mapeamento de campo personalizado do ClickUp

Utilize tarefas, sprints e marcos para gerenciar projetos de TI desde o início até a conclusão, com recursos como gráficos de Gantt, quadros Kanban e visualizações de calendário para planejar e acompanhar o progresso

Agrupar tarefas por status no modo de exibição Kanban do ClickUp

Opere sem se preocupar com a segurança dos dados, sabendo queA solução de gerenciamento de projetos do ClickUp é compatível com SOC2 e GDPR. Além disso, o ClickUp protege todos os dados em trânsito com TLS 1.2 e todos os dados em repouso com criptografia AES-256 do Amazon KMS

Planeje e visualize projetos e fluxos de trabalho complexos de TI com oMapas mentais do ClickUp e Quadros brancosfacilitando sessões de brainstorming e estratégia emapeando visualmente os processos mais complexos

Atribua tarefas com facilidade usando o ClickUp Whiteboard

Limitações do ClickUp

As amplas opções de personalização podem inicialmente sobrecarregar os novos usuários

Algumas exibições e recursos ainda não estão disponíveis no aplicativo móvel, limitando o acesso em qualquer lugar

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Negócios : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Atera

via Atera A Atera está na vanguarda da automação de TI, oferecendo ferramentas robustas que simplificam e aprimoram o trabalho dos profissionais de TI. Desde a criação de pontos de restauração do sistema até o gerenciamento de reinicializações do servidor, monitoramento remoto e execução de processos abrangentes de desfragmentação, a suíte da Atera foi projetada para lidar com muitas tarefas automaticamente.

Ao integrar poderosos recursos de script, as equipes de TI podem automatizar processos e resolver problemas preventivamente, garantindo operações mais tranquilas e eficientes.

Melhores recursos do Atera

Aprimore a automação com recursos robustos de scripting para execução manual ou programada de scriptsSimplifique as operações de TI O ProcessMaker possibilita a automação inteligente de processos em lote, permitindo que as equipes automatizem e implementem fluxos de trabalho empresariais com uma facilidade sem precedentes. Essa plataforma de baixo código combina IA e processamento de linguagem natural para ajudar os usuários corporativos a automatizar fluxos de trabalho sem conhecimento de codificação.

Ela oferece aos desenvolvedores ferramentas avançadas para personalizar projetos de automação complexos e otimizar os processos de negócios.

Melhores recursos do ProcessMaker

Use uma plataforma de baixo código para facilitar a criação e a implementação de fluxos de trabalho, aumentando a agilidade

Acesse soluções personalizadas do setor bancário, educacional e de manufatura para aumentar a produtividade

Beneficie-se de fluxos de trabalho específicos de departamento para finanças, RH e TI, aumentando a eficiência das tarefas

Aproveite a IA generativa para automatizar fluxos de trabalho complexos e multifuncionais para obter eficiência e redução de custos inigualáveis

Comece pequeno e aumente conforme necessário com a implementação escalonável, garantindo uma rápida realização de valor

Limitações do ProcessMaker

A integração do ProcessMaker com os sistemas existentes para um fluxo de dados contínuo pode exigir uma fase de aprendizado

Preços do ProcessMaker

Plataforma: Preço personalizado

Preço personalizado Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Classificações e análises do ProcessMaker

G2: 4,3/5 (287 avaliações)

4,3/5 (287 avaliações) Capterra: 4,5/5 (175 avaliações)

4. Automação de marés

via automação de marés O Tidal se destaca com uma plataforma moderna, dimensionável e segura que atende às necessidades de automação de ambientes corporativos complexos. Seja em execução no local ou na nuvem, o Tidal facilita a automação da carga de trabalho em diversas infraestruturas, simplificando a orquestração de aplicativos, middleware e infraestrutura física.

Melhores recursos de automação de carga de trabalho do Tidal

Garanta a execução perfeita da carga de trabalho em todas as plataformas, tanto no local quanto na nuvem

Utilize mais de 60 integrações pré-criadas para automação abrangente de aplicativos

Empregue o agendamento baseado em tempo e eventos para obter controle preciso sobre a execução de tarefas

Monitore as atividades de agendamento de forma proativa com alertas e ações de recuperação automática

Otimize a utilização de recursos por meio do gerenciamento integrado de recursos

Facilite a integração e a manutenção do desenvolvedor com suporte total a API e CLI

Limitações da automação da carga de trabalho do Tidal

Dependência frequente do suporte ao cliente para problemas menores ou bugs

O longo processo de configuração inicial exige tempo e esforço consideráveis

Preços do Tidal Workload Automation

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Tidal Workload Automation

G2: 4,7/5 (57 avaliações)

4,7/5 (57 avaliações) Capterra: 4,7/5 (32 avaliações)

5. NinjaOne

via NinjaOne O cerne da oferta da NinjaOne é sua simplicidade e potência. Ele fornece às equipes de TI as ferramentas necessárias para gerenciar endpoints em escala, implementar e gerenciar patches e automatizar as tarefas de TI. Sua plataforma é altamente classificada por tornar as operações de TI mais fáceis e mais eficientes e oferece suporte a uma ampla gama de tarefas de gerenciamento de TI.

Melhores recursos do NinjaOne

Centralize o monitoramento de todos os ativos de TI com o gerenciamento de endpoints

Identifique e corrija rapidamente as vulnerabilidades por meio do gerenciamento de patches

Ofereça suporte remoto contínuo com acesso em um clique

Implemente soluções abrangentes de backup para endpoints distribuídos

Economize tempo em ações repetitivas automatizando tarefas comuns de TI

Reduza as superfícies de ataque e gerencie centralmente os aplicativos de segurança com soluções de segurança agrupadas

Gerencie proativamente a integridade dos endpoints com recursos de monitoramento e alerta

Limitações do NinjaOne

Falta de suporte ao provisionamento SCIM com o Azure

A ausência de SAML com o Azure e o suporte a vários locatários limita as opções de SSO para clientes que usam seu próprio locatário do Azure

Preços do NinjaOne

Cotações personalizadas adaptadas às necessidades individuais da empresa

Classificações e análises da NinjaOne

G2: 4.8/5 (1102 avaliações)

4.8/5 (1102 avaliações) Capterra: 4,8/5 (204 avaliações)

6. Pipefy

via Pipefy O Pipefy se destaca como um software e uma plataforma robustos de automação de processos aprimorados por IA que reduzem significativamente os custos de negócios e os requisitos de recursos de TI. Ele foi projetado para simplificar os fluxos de trabalho orientados a serviços, aumentar a eficiência operacional e eliminar a dispersão de pilhas com uma ferramenta única e abrangente.

Os melhores recursos do Pipefy

Centralize os fluxos de trabalho de compras, RH e gerenciamento de serviços para uma automação otimizada

Simplifique a criação de processos para usuários não técnicos com um copiloto de IA, cobrindo até 85% da construção do fluxo de trabalho

Garanta uma automação perfeita conectando-se a mais de 300 aplicativos e sistemas para uma integração abrangente

Mantenha a segurança e a conformidade dos dados com as certificações SOC2, ISO 27001, SSO e MFA

Obtenha insights estratégicos com visibilidade de processos de ponta a ponta, logs de auditoria e controle de acesso baseado em funções

Reduza os custos de implementação e as necessidades de recursos de TI, melhorando a eficiência geral dos custos

Obtenha ROI rapidamente com a implementação rápida aprimorada por IA

Limitações do Pipefy

Alguns e-mails de automação podem ser direcionados para as pastas de spam dos destinatários, afetando a eficiência da comunicação

Preços do Pipefy

Iniciante: Gratuito para até 10 usuários e 5 processos

Gratuito para até 10 usuários e 5 processos Business: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Enterprise: US$ 40/mês por usuário

Classificações e análises do Pipefy

G2: 4,6/5 (223 avaliações)

4,6/5 (223 avaliações) Capterra: 4,6/5 (305 avaliações)

7. Dynatrace

via Dynatrace A Dynatrace oferece uma plataforma unificada para observabilidade e segurança, projetada para simplificar as complexidades da nuvem e permitir a inovação segura com suas análises baseadas em IA. Essa plataforma fornece visibilidade abrangente em toda a pilha de tecnologia, impulsionando operações eficientes e experiências digitais aprimoradas.

Melhores recursos da Dynatrace

Aprimore o desempenho com visibilidade completa dos ambientes de várias nuvens por meio da observabilidade da infraestrutura

Melhore o desempenho dos aplicativos e a experiência do usuário por meio do monitoramento detalhado com a observabilidade dos aplicativos

Proteja os aplicativos e a infraestrutura com detecção e análise avançadas de ameaças

Otimize a experiência do usuário final em todos os canais digitais com o monitoramento da experiência digital

Obtenha insights sobre o desempenho dos negócios a partir de métricas digitais com a análise de negócios

Simplifique as operações com detecção e correção automatizadas de problemas

Atenda às necessidades específicas dos negócios com soluções personalizadas de observabilidade e segurança

Limitações do Dynatrace

O feedback indica desafios na obtenção de respostas de suporte em tempo hábil e dificuldade de acesso ao suporte ao vivo para problemas urgentes

Alguns usuários relataram que a ferramenta é difícil de aprender e lenta para navegar

Preços do Dynatrace

Preços personalizados, dependendo dos módulos selecionados

Classificações e análises da Dynatrace

G2: 4,5/5 (1242 avaliações)

4,5/5 (1242 avaliações) Capterra: 4,6/5 (51 avaliações)

8. ActiveBatch

via ActiveBatch O ActiveBatch oferece uma plataforma robusta para automação de ponta a ponta, desde processos de TI até fluxos de trabalho comerciais. Com suas etapas de trabalho sem código, agendamento de trabalho orientado por eventos e integrações abrangentes, ele foi projetado para tornar a automação acessível e eficiente.

Seus recursos de automação de carga de trabalho, automação de transferência de arquivos e automação de infraestrutura de nuvem, entre outros, destacam sua versatilidade para atender às diversas necessidades das empresas modernas.

Melhores recursos do ActiveBatch

Acesse centenas de etapas de trabalho pré-criadas com a Job Step Library, eliminando a criação de scripts personalizados e reduzindo o tempo de desenvolvimento

Aumente a capacidade de resposta e a eficiência operacional com recursos avançados de agendamento de tarefas orientados por eventos

Otimize os investimentos em infraestrutura de nuvem com provisionamento dinâmico de recursos por meio de provisionamento e gerenciamento de nuvem

Garanta a confiabilidade do serviço e evite falhas com o gerenciamento proativo de SLA

Proteja sistemas e dados com recursos robustos de segurança, auditoria e governança

Limitações do ActiveBatch

Incapacidade de criar programações que incluam segundos, o que pode limitar as tarefas que exigem tempo preciso

Alguns usuários mencionam que o recurso de relatório não atende às suas necessidades, sugerindo espaço para melhorias na visualização de dados e na profundidade dos relatórios

As restrições na configuração de calendários de feriados por data e intervalo de tempo podem afetar a flexibilidade de agendamento durante períodos de trabalho fora do padrão

Preço do ActiveBatch

Preços personalizados

Classificações e avaliações do ActiveBatch

G2: 4,6/5 (191 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (56 avaliações)

9. Nintex

via Nintex A Nintex é uma suíte robusta e fácil de usar para automatizar processos comerciais complexos, desde a identificação e o gerenciamento de processos até a automação e a análise de fluxos de trabalho.

Ele foi projetado para atender a várias necessidades de automação nas organizações, oferecendo ferramentas para automação de formulários, automação de processos robóticos (RPA), geração de documentos e muito mais. Essa versatilidade faz da Nintex a escolha ideal para empresas que desejam aprimorar seus esforços de transformação digital.

Melhores recursos da Nintex

Conecte perfeitamente pessoas, processos e dados com aplicativos baseados em nuvem por meio da automação do fluxo de trabalho

Capture ou exiba dados de forma eficiente com formulários digitais

Libere tempo valioso para o trabalho estratégico automatizando tarefas manuais e repetitivas com a automação de processos robóticos (RPA)

Simplificar o gerenciamento do ciclo de vida dos documentos, especialmente em ambientes Salesforce

Obtenha insights valiosos sobre processos automatizados para ajudar as empresas a melhorar e otimizar continuamente com análises

Limitações do Nintex

O Nintex pode não ser a escolha ideal para tarefas que exijam a análise de arquivos CSV ou o gerenciamento de grandes volumes de dados devido a restrições de desempenho

Pode oferecer menos flexibilidade na personalização de interfaces em comparação com outras plataformas que permitem designs mais densos e personalizados

Preços do Nintex

Pro: US$ 25.000 (cobrado anualmente)

US$ 25.000 (cobrado anualmente) Premium: US$ 50.000 (cobrado anualmente)

US$ 50.000 (cobrado anualmente) Custom: Preços personalizados com recursos personalizados

Classificações e avaliações da Nintex

G2: 4,3/5 (1021 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (82 avaliações)

10. Zluri

via Zluri A plataforma da Zluri fornece visibilidade inigualável da pilha de SaaS de uma organização, oferecendo insights sobre o uso de aplicativos, acesso de usuários e gastos. Ela capacita as equipes de TI a recuperar o controle sobre seus aplicativos de SaaS com ações e fluxos de trabalho poderosos projetados para enfrentar os desafios comuns de gerenciamento de SaaS.

Desde a prevenção da TI invisível até otimização de fluxos de trabalho e gerenciamento de ativos, a Zluri garante que as empresas possam tomar decisões informadas para gerar resultados positivos de TI.

Melhores recursos da Zluri

Monitore continuamente a TI invisível, gerencie contratos e otimize licenças para economizar custos

Aumente a segurança e a conformidade simplificando o controle de acesso do usuário para aplicativos SaaS

Garanta a adesão aos princípios de privilégio mínimo com revisões regulares dos direitos de acesso do usuário

Use seu amplo catálogo de mais de 800 integrações seguras para obter compatibilidade com praticamente qualquer ambiente de TI

Promova a flexibilidade e a adaptabilidade e crie integrações personalizadas em questão de semanas por meio de APIs abertas e iPaaS extensível

Limitações da Zluri

Alguns usuários acharam a interface do usuário confusa e não muito intuitiva

A implementação inicial pode ser demorada e complexa

Preços da Zluri

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Zluri

G2: 4,7/ 5 (123 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (24 avaliações)

Simplifique suas operações de TI com o ClickUp

As ferramentas certas simplificam as operações e liberam novos níveis de eficiência e inovação nas equipes de TI. Cada plataforma da nossa lista oferece pontos fortes exclusivos, adaptados a diferentes aspectos da automação de processos de negócios e de TI, desde o gerenciamento de tarefas e a otimização do fluxo de trabalho até o gerenciamento e a segurança de SaaS.

Ao considerar o aumento da produtividade e da eficiência operacional de sua organização, é fundamental dar o próximo passo rumo à transformação digital. Explore essas opções e veja como elas podem se encaixar em sua estratégia de TI. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e descubra a diferença que ele pode fazer na automação de seus processos de TI.