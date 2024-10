BRD vs. PRD: o que os novos gerentes de produtos precisam saber

Como um novo gerente de produtos, uma das primeiras coisas que você encontrará é a sopa de letrinhas de documentos: BRD, PRD, SRD, e a lista continua.

Pode parecer que você está passando por uma infinidade de acrônimos só para começar.

Dois dos mais importantes que você precisará dominar desde o início são o documento de requisitos de negócios (BRD) e o documento de requisitos do produto (PRD).

Esses documentos podem parecer semelhantes, mas têm finalidades muito diferentes, e confundi-los pode causar sérios problemas no futuro.

Então, como diferenciá-los e, mais importante, quando usar cada um deles? Vamos explicar. 📋

O que é um documento de requisitos de negócios (BRD)?

Um documento de requisitos de negócios (BRD) é um relatório formal que descreve metas, objetivos e necessidades de negócios de alto nível.

Um BRD serve como guia para garantir que os analistas de negócios, os gerentes de produtos e os gerentes de projetos estejam na mesma página em relação às metas de negócios.

Pense nele como uma declaração de intenções. A definição das métricas dos objetivos de negócios esclarecerá o impacto do seu projeto e o ajudará a priorizar o que é mais importante. Isso também alinhará sua equipe e a manterá na mesma direção.

Vamos entender os principais componentes do documento. 👇

Resumo executivo: Um resumo de todo o documento que descreve os requisitos do projeto

Um resumo de todo o documento que descreve os requisitos do projeto Objetivos do projeto/característica: Uma descrição das metas do projeto (ou das metas da característica), dos objetivos e dos resultados

Uma descrição das metas do projeto (ou das metas da característica), dos objetivos e dos resultados Escopo do projeto e requisitos de negócios: Uma definição do escopo do trabalho para ficar dentro dos limites definidos

Uma definição do escopo do trabalho para ficar dentro dos limites definidos Partes interessadas: Uma identificação das principais partes interessadas do projeto com funções e responsabilidades especificadas

Uma identificação das principais partes interessadas do projeto com funções e responsabilidades especificadas Cronograma: Um cronograma detalhado do projeto, incluindo as diferentes fases do projeto

Um cronograma detalhado do projeto, incluindo as diferentes fases do projeto Orçamento, incluindo uma análise de custo-benefício: Um orçamento específico com os custos associados ao projeto e os benefícios esperados. Uma análise de custo-benefício ajuda a criar um caso para o retorno sobre o investimento (ROI) do projeto

Um orçamento específico com os custos associados ao projeto e os benefícios esperados. Uma análise de custo-benefício ajuda a criar um caso para o retorno sobre o investimento (ROI) do projeto Restrições: Quaisquer limitações do projeto que possam surgir e os recursos para superá-las

Aqui está um modelo prático de BRD para ajudá-lo a definir as necessidades do seu projeto em pouco tempo.

**Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp

Faça o download deste modelo

O modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp foi criado para ajudá-lo a organizar, acompanhar e monitorar o escopo e o progresso de um projeto.

O modelo Modelo de documento de requisitos de negócios do ClickUp fornece uma estrutura robusta para delinear a solução comercial do seu projeto. Ele define claramente as metas e os resultados do projeto, garantindo o alinhamento de todos os membros da equipe.

Com esse modelo, você pode criar facilmente especificações detalhadas para tornar os requisitos do seu projeto transparentes e fáceis de seguir.

Testar sua solução é outra etapa crítica na qual esse modelo se destaca. Você pode documentar casos de teste diretamente, permitindo fácil referência durante a fase de teste. Dessa forma, você pode validar cada requisito em relação a cenários do mundo real antes da implementação.

Faça o download deste modelo

O que é um documento de requisitos do produto (PRD)?

**Um documento de requisitos do produto (PRD) é um projeto de produto que define sua finalidade, seus recursos, sua funcionalidade e seu comportamento. É um guia para as equipes comerciais, técnicas e de desenvolvimento que trabalham no produto, ajudando-o a enfrentar os riscos desde o início.

Como gerente de produto, você é responsável pela curadoria do PRD. Então, o que exatamente deve ser feito nele?

Vamos detalhá-lo. ⚒️

Descrição do produto: Fornece uma visão geral do produto e como ele se encaixa em uma visão mais ampla do mercado ou da empresa

Fornece uma visão geral do produto e como ele se encaixa em uma visão mais ampla do mercado ou da empresa Finalidade: Detalha por que o produto está sendo desenvolvido e os problemas comerciais específicos que ele pretende resolver

Detalha por que o produto está sendo desenvolvido e os problemas comerciais específicos que ele pretende resolver Público-alvo: Identifica os usuários finais para entender seus pontos problemáticos e expectativas, muitas vezes incluindo dados demográficos e comportamentos dos usuários potenciais

Identifica os usuários finais para entender seus pontos problemáticos e expectativas, muitas vezes incluindo dados demográficos e comportamentos dos usuários potenciais Principais recursos: Destaca os principais recursos e funcionalidades do produto, com cada recurso detalhado para maior clareza

Destaca os principais recursos e funcionalidades do produto, com cada recurso detalhado para maior clareza **Design da interface do usuário: concentra-se na aparência do produto, detalhando como os usuários interagirão com ele

Especificações técnicas: Abrange os detalhes técnicos para a equipe de engenharia, incluindo arquitetura de software, armazenamento de dados, necessidades de desempenho e estruturas

O PRD é um documento vivo que você atualiza constantemente à medida que o ciclo de vida do produto avança.

Um PRD bem elaborado traduz metas comerciais de alto nível em etapas detalhadas e acionáveis, concentrando-se nas necessidades do usuário e nas especificações técnicas.

O documento também destaca se o produto atende às necessidades e expectativas do cliente. Ao se concentrar na perspectiva do usuário e definir as especificações técnicas, um PRD ajuda as equipes a criar produtos funcionais e impactantes. Isso gera melhores resultados tanto para a empresa quanto para os usuários finais.

Está na hora de elaborar seu PRD? Este modelo o ajudará a fazer isso de forma rápida e eficiente.

Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

Faça o download deste modelo

Descreva quem, o quê, por que, quando e como de um produto com o modelo de documento de requisitos do produto ClickUp

O modelo Modelo de documento de requisitos do produto ClickUp fornece um formato estruturado para definir todos os aspectos do seu produto, desde a finalidade até os principais recursos e requisitos técnicos.

Ele serve como um ponto central para a colaboração entre as equipes de produto, design e engenharia. Esse modelo garantirá o alinhamento e a comunicação eficaz durante todo o ciclo de desenvolvimento do produto.

É uma referência para manter todos em sincronia e simplificar a tomada de decisões.

Faça o download deste modelo

🌟 Leia também: Documentos de requisitos do produto: Um guia para especialistas > Percebemos que não tínhamos uma maneira eficaz de acompanhar as tarefas e não tínhamos uma visão clara do que a equipe de produtos estava fazendo, por isso começamos a procurar uma nova plataforma. Então, encontramos o ClickUp. A plataforma era a combinação perfeita: nem muito técnica e confusa, nem muito básica. Ela nos deu a flexibilidade de criar, mover e organizar equipes e projetos à sua própria maneira.

Raúl Becerra, Gerente de Produtos, Atrato

PRD vs. BRD: Principais diferenças

PRD e BRD - qual é a diferença real? Esses dois documentos são fundamentais e tratam de diferentes partes do projeto.

Vamos nos aprofundar em como cada um deles desempenha uma função única. 📊

1. Finalidade

Um PRD se concentra em como a funcionalidade e os recursos de um produto podem atender às necessidades da empresa. Ele se concentra em como entregar resultados.

exemplo: O produto é um aplicativo bancário móvel com recursos como exibição do saldo da conta, transferências de fundos e autenticação multifator para iOS e Android.

Foco: Os recursos e a funcionalidade do aplicativo móvel devem ser projetados e criados para atender à meta de negócios.

Um BRD define as necessidades ou os problemas comerciais de alto nível que um projeto ou produto abordará. Ele se concentra em o que a empresa pretende alcançar.

Exemplo: A empresa precisa de uma forma mais conveniente de os clientes gerenciarem suas finanças para aumentar a retenção em 15% e reduzir as visitas às agências em 30% no próximo ano.

Foco: A meta da empresa é melhorar a conveniência e a retenção dos clientes.

2. Público

Um PRD é voltado para:

Equipes de desenvolvimento - engenheiros, designers, técnicos

Equipes de garantia de qualidade

Gerentes de produto

Um BRD fala com:

Partes interessadas do negócio

Gerência sênior

Equipes de marketing

Clientes externos

**Leia também 10 modelos de engenharia gratuitos para engenheiros de software e de produto

3. Escopo

Um PRD tem um escopo restrito e se concentra em recursos e capacidades específicos do produto. É tudo sobre os detalhes - exatamente como o produto funcionará, requisitos técnicos, casos extremos e histórias de usuários.

exemplo: Um PRD para um aplicativo móvel pode incluir detalhes como login por impressão digital, design do painel principal e mecanismos de tratamento de erros.

Por outro lado, um BRD abrange o panorama geral, concentrando-se em metas e estratégias comerciais abrangentes. Ele não se aprofunda nos detalhes de como as coisas serão construídas.

exemplo: Um BRD pode delinear objetivos como "aumentar o envolvimento do cliente" ou "fornecer acesso rápido aos serviços bancários" Ele também aborda as necessidades do mercado e o ROI esperado.

4. Objetivos primários

Um PRD fornece diretrizes claras e acionáveis para a equipe de desenvolvimento criar um produto. Ele preenche a lacuna entre os requisitos de negócios e a execução técnica, garantindo que o produto faça o que a empresa se propôs a alcançar.

Enquanto isso, o objetivo do BRD é alinhar todos às necessidades do negócio e criar uma visão compartilhada para o projeto. Ele ajuda a esclarecer "por que" o projeto está sendo realizado e garante que todos entendam sua finalidade.

**Leia também 10 dicas sobre como trabalhar mais rápido e fazer as coisas direito

Quando usar BRD e PRD

Não tem certeza se precisa de um BRD ou PRD neste momento?

Aqui está uma visão mais detalhada de quando usar cada um. 📂

Casos de uso de BRD

Um BRD geralmente é criado no início de um projeto. Ele garante o alinhamento entre as partes interessadas, minimiza a ambiguidade e ajuda a identificar possíveis riscos. Também é crucial para garantir a adesão dos executivos e a aprovação do orçamento.

Veja a seguir quando você deve elaborar um BRD:

Planejamento de projetos e definição de direção estratégica: Use um BRD para delinear as necessidades e os objetivos do projeto, garantindo que todos estejam na mesma página e evitando atrasos dispendiosos decorrentes de mudanças de escopo

Use um BRD para delinear as necessidades e os objetivos do projeto, garantindo que todos estejam na mesma página e evitando atrasos dispendiosos decorrentes de mudanças de escopo Criação e substituição de aplicativos: Reúna todos os requisitos de negócios necessários para criar um novo aplicativo ou substituir um antigo nesse documento

Reúna todos os requisitos de negócios necessários para criar um novo aplicativo ou substituir um antigo nesse documento Resposta a solicitações de propostas (RFPs): Elabore um BRD para atender às RFPs de novos projetos, detalhando as necessidades e expectativas do negócio

Elabore um BRD para atender às RFPs de novos projetos, detalhando as necessidades e expectativas do negócio Definição das necessidades de negócios: Se uma empresa estiver se expandindo, um BRD ajuda a definir e documentar as necessidades de negócios necessárias

Se uma empresa estiver se expandindo, um BRD ajuda a definir e documentar as necessidades de negócios necessárias Resolução de problemas de negócios: O BRD ajuda a detalhar os problemas de negócios e os resultados desejados

O BRD ajuda a detalhar os problemas de negócios e os resultados desejados Priorização das necessidades do mercado: Está entrando em um novo mercado? Um BRD identifica as principais oportunidades e as alinha com as metas de negócios

**Você sabia? Outros tipos de documentos comerciais, como um documento de requisitos funcionais (FRD) e um documento de requisitos de mercado (MRD), são usados pelos departamentos de engenharia e marketing, respectivamente. Um documento de requisitos de software (SRD) define as funções e os padrões de desempenho do software. Muitas vezes, ele também descreve os recursos e os detalhes que o produto deve ter para atender às necessidades das partes interessadas internas e externas.

Casos de uso de PRD

Um PRD entra em ação durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento do produto. Ele começa com a definição do produto e de seus requisitos e continua a garantir que o produto seja criado conforme pretendido.

Aqui estão alguns casos de uso de um PRD:

Traduzir as necessidades comerciais em recursos do produto: O documento descreve como um produto funcionará e lista seus recursos

O documento descreve como um produto funcionará e lista seus recursos Fornecimento de requisitos claros: O PRD define detalhes técnicos para que os desenvolvedores saibam exatamente o que precisa ser criado

O PRD define detalhes técnicos para que os desenvolvedores saibam exatamente o que precisa ser criado Definição de histórias de usuários: A elaboração de um PRD com histórias de usuários é essencial para esclarecer os requisitos e focar nas necessidades dos usuários. Por exemplo, "Como usuário, quero filtrar dados por intervalo de datas

A elaboração de um PRD com histórias de usuários é essencial para esclarecer os requisitos e focar nas necessidades dos usuários. Por exemplo, "Como usuário, quero filtrar dados por intervalo de datas Garantir que o produto atenda às metas comerciais: Alinha a funcionalidade do produto com os objetivos comerciais gerais, como projetar um chatbot ao vivo ou adicionar perguntas frequentes para reduzir as consultas de suporte ao cliente

Alinha a funcionalidade do produto com os objetivos comerciais gerais, como projetar um chatbot ao vivo ou adicionar perguntas frequentes para reduzir as consultas de suporte ao cliente Coordenação de equipes multifuncionais: Um PRD conecta as equipes de design, garantia de qualidade e engenharia para alinhar seus esforços

Um PRD conecta as equipes de design, garantia de qualidade e engenharia para alinhar seus esforços Gerenciamento de casos extremos e tratamento de erros: O documento especifica como lidar com casos extremos e erros, garantindo uma experiência de usuário tranquila e um gerenciamento de erros eficaz

Leia também: As 10 principais ferramentas de gerenciamento do backlog do produto Melhores práticas para criar BRD e PRD

Para obter o BRD e o PRD corretos, é preciso seguir algumas práticas recomendadas sólidas. Software de gerenciamento de produtos da ClickUp pode ajudá-lo a implementar essas práticas sem esforço e manter tudo sob controle. Veja como. 🎯

Dicas para escrever um BRD

Criar um BRD pode parecer uma tarefa enorme, mas ela se torna muito mais gerenciável quando você a divide em objetivos claros e priorizar o trabalho com base em sua linha do tempo.

Siga essas dicas e você estará no caminho certo para escrever um BRD sólido.

Dica 1. Aprenda com projetos anteriores bem-sucedidos

Comece analisando os projetos bem-sucedidos de sua organização. Esses exemplos contêm lições valiosas para a elaboração de seu novo BRD.

Preste atenção a:

O que funcionou bem e o que não funcionou

e o que não funcionou Desafios que surgiram ao longo do caminho

que surgiram ao longo do caminho Dependências que afetaram seu projeto

que afetaram seu projeto Métodos de elicitação que ajudaram a reunir requisitos precisos

Use essas percepções para moldar seu novo BRD e garantir que ele esteja no caminho certo. Refletir sobre experiências passadas pode ajudá-lo a evitar armadilhas comuns e melhorar sua abordagem. Além disso, usar software de gerenciamento de documentos para reunir, organizar e revisar sua pesquisa pode agilizar o processo e melhorar a qualidade geral do seu documento.

Dica 2. Capture seus requisitos

É fundamental reunir e entender o que as partes interessadas precisam, desde metas gerais até detalhes técnicos.

Aqui estão alguns métodos comuns de elicitação que você pode usar:

Brainstorming

Análise de documentos

Grupos de foco

Análise de interface

Entrevistas

Observações

Prototipagem

Pesquisas e questionários

Certifique-se de que esteja capturando tudo de forma clara e concisa - esses requisitos orientarão o restante do seu projeto. Outra dica para fazer isso de forma eficiente é criar um documento compartilhado para todas as partes interessadas. Documentos do ClickUp é a ferramenta ideal para reunir e organizar os requisitos da sua equipe.

Ele possibilita uma colaboração perfeita, permitindo que as partes interessadas editem documentos em tempo real em um espaço de trabalho unificado.

Colaborar com as partes interessadas de toda a organização com o ClickUp Docs

Dica 3. Use uma linguagem clara e sem jargões

Os BRDs geralmente podem ser longos e detalhados, o que pode dificultar o acompanhamento pela sua equipe.

Para facilitar as coisas, use uma linguagem clara e direta em todo o documento. Mantenha suas explicações relacionáveis e concisas para garantir que todos entendam os pontos principais.

Além disso, inclua um glossário no final para quaisquer termos técnicos inevitáveis. Isso economizará tempo e evitará mal-entendidos mais tarde.

Dica 4. Adicione elementos visuais e revisão por pares

Diagramas, gráficos e outros recursos visuais dividem documentos com muito texto e ajudam a transmitir melhor seus pontos de vista. Eles são mais fáceis de serem compreendidos pelas pessoas e tornam seu conteúdo mais atraente.

Com os recursos de formatação de rich text do Docs, é possível categorizar facilmente o conteúdo em diferentes seções, simplificando o acompanhamento de tudo, desde as atas de reuniões até as pesquisas cruciais, em vários estágios do projeto.

Torne seu documento mais interativo com formatação de rich text e comandos de barra no ClickUp Docs

Além disso, é possível incluir tabelas, listas de verificação, colunas, banners, listas de tarefas e outros elementos multimídia, como imagens, vídeos, ícones e emojis.

Depois de terminar de escrever o BRD, peça a seus colegas que o revisem e validem. **Obter feedback dos colegas pode ajudá-lo a identificar quaisquer lacunas ou inconsistências que você possa ter deixado passar

Essa etapa é fundamental porque permite que você resolva quaisquer questões antes que elas se tornem problemas mais tarde. Fazer ajustes durante a fase de revisão é muito mais eficiente do que tentar corrigir problemas no meio do projeto, quando eles podem interromper o progresso e causar atrasos.

Compartilhe seu BRD para revisão por pares, aproveitando as opções de compartilhamento do ClickUp Docs

**Leia também 11 melhores ferramentas de software de gerenciamento de produtos > Nossos engenheiros e gerentes de produto estavam sobrecarregados com atualizações manuais de status entre o Jira e outras ferramentas. Com o ClickUp, recuperamos horas de tempo perdido em tarefas duplicadas. Melhor ainda, aceleramos os lançamentos de produtos ao melhorar a transferência de trabalho entre QA, redação técnica e marketing.

Nick Foster, Diretor de Produto, Lulu Press Modelos PRD são uma ótima maneira de começar. No entanto, redigir um documento detalhado com muitas especificações e pesquisas pode parecer uma tarefa árdua.

Nós simplificamos o processo para você. Aqui estão algumas dicas sobre como escrever um PRD .

Dica 1. Pesquisa, pesquisa e pesquisa

Se quiser criar um produto excepcional, você precisa entender o problema que ele está resolvendo de dentro para fora. E isso começa com a pesquisa.

Veja como:

Conheça seus clientes: Mergulhe fundo em suas necessidades e nos problemas que estão enfrentando. por que isso é importante para eles? Qual é o impacto ou o custo de não resolvê-lo?

Mergulhe fundo em suas necessidades e nos problemas que estão enfrentando. por que isso é importante para eles? Qual é o impacto ou o custo de não resolvê-lo? Analise seus concorrentes: Explore como seus concorrentes estão resolvendo o mesmo problema. quais são os pontos fortes e fracos deles? Mais importante ainda, como você pode oferecer uma solução melhor?

Explore como seus concorrentes estão resolvendo o mesmo problema. quais são os pontos fortes e fracos deles? Mais importante ainda, como você pode oferecer uma solução melhor? Consulte as equipes de marketing, vendas e técnica: Suas equipes internas podem ter novas percepções sobre o problema que podem ajudá-lo a criar um recurso de produto melhor

Suas equipes internas podem ter novas percepções sobre o problema que podem ajudá-lo a criar um recurso de produto melhor Avalie os recursos da sua equipe: Descubra se a sua equipe de produtos pode lidar com o problema e com quais ferramentas e tecnologias ela já se sente confortável

Descubra se a sua equipe de produtos pode lidar com o problema e com quais ferramentas e tecnologias ela já se sente confortável Estude as tecnologias disponíveis: Procure soluções que possam ajudá-lo a resolver o problema. quais são seus prós e contras?

Dica 2. Defina o objetivo e os princípios

Esta etapa será fácil depois que você pesquisar tudo o que precisa saber.

Comece elaborando uma proposta de valor clara que explique como seu produto atende a uma necessidade específica. Mantenha essa declaração breve - como um discurso de elevador que você possa apresentar em menos de um minuto.

Em seguida, defina os princípios orientadores de seu produto. Esses princípios ajudarão a orientar sua equipe durante todo o processo de desenvolvimento do produto.

Exemplo: Se estiver criando um dispositivo médico, os princípios seriam:

Segurança

Confiabilidade

Facilidade de uso

Esses princípios fortalecerão sua proposta de valor e orientarão sua equipe durante o processo de desenvolvimento.

Dica 3. Identifique perfis de usuários, metas e tarefas

Você deve saber claramente para quem está criando o produto.

Para ter uma visão clara dos usuários do seu produto, comece por:

Construção de perfis de usuário: Defina seus usuários-alvo criando perfis detalhadospersonas de usuários. Você pode começar indicando o sexo, a idade, o setor, o cargo e outros dados demográficos do usuário-alvo. Seria útil se você incluísse hábitos, atitudes, necessidades e desejos que eles possam ter e que influenciam o produto

Defina seus usuários-alvo criando perfis detalhadospersonas de usuários. Você pode começar indicando o sexo, a idade, o setor, o cargo e outros dados demográficos do usuário-alvo. Seria útil se você incluísse hábitos, atitudes, necessidades e desejos que eles possam ter e que influenciam o produto Identificação das metas do usuário: Entenda o objetivo principal do usuário ao usar o produto. O que ele pretende alcançar? Quais são os obstáculos que estão em seu caminho?

Entenda o objetivo principal do usuário ao usar o produto. O que ele pretende alcançar? Quais são os obstáculos que estão em seu caminho? Reunir as tarefas do usuário: Colabore com a sua equipe para delinear as tarefas que ajudarão os usuários a atingir suas metas. Incentive o pensamento criativo nesse exercício

Dica 4. Especifique os recursos do produto

Quando sua equipe começar a preencher a maior parte do PRD, será necessário começar a descrever os recursos detalhados do produto. Observe as restrições que podem ser impostas ao design do produto e avalie as suposições feitas durante a definição dos requisitos.

Observe que a funcionalidade de cada produto está incluída nos requisitos funcionais, destacando o que o produto deve ser capaz de fazer.

Limitações como desempenho, segurança e usabilidade são classificadas como requisitos não funcionais.

Elabore um PRD personalizado para seu produto com o ClickUp Brain

Para simplificar esse processo, Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, um assistente com tecnologia de IA dentro da plataforma ClickUp, simplifica seu processo de documentação.

Você pode inserir todos os detalhes essenciais, como objetivos do produto, recursos, público-alvo e restrições. Com base nessas informações, a IA gerará um PRD para você.

O ClickUp Brain também fornece resumos e insights em tempo real de tarefas e documentos existentes no espaço de trabalho do ClickUp. Isso ajuda sua equipe a consultar informações relevantes sem precisar pesquisar manualmente em vários documentos.

👀 Bônus: Considere usar ferramentas sem código para gerentes de produtos . Elas oferecem uma maneira eficiente de gerenciar roteiros de produtos lidar com o feedback do cliente e priorizar a experiência do usuário.

# *Elabore BRDs e PRDs excelentes com o ClickUp

Os documentos de requisitos de negócios e de produtos são cruciais para conduzir seus projetos ao sucesso. Eles ajudam a alinhar sua equipe, abordando todas as metas comerciais e especificações do produto.

O ClickUp, uma ferramenta de gerenciamento de projetos tudo-em-um, pode melhorar as coisas centralizando o fluxo de trabalho e a comunicação.

Com sua documentação avançada e recursos alimentados por IA, o ClickUp aprimora a colaboração, reduz mal-entendidos, evita desvios de escopo e aumenta a produtividade. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!