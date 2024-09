15 ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos para excelência nos negócios

Gerenciar uma ampla gama de produtos sem a ferramenta certa é como tentar fazer malabarismos com várias bolas - você certamente deixará uma cair.

Mas aqui está a boa notícia: com a ferramenta certa, você pode gerenciamento do portfólio de produtos tudo, desde o desempenho do produto até as iniciativas estratégicas, é executado sem problemas para que você nunca tenha que se preocupar em sair dos trilhos.

Depois de trabalhar com vários portfólios, sei como pode ser frustrante encontrar a ferramenta de gerenciamento ideal. É por isso que me uni aos especialistas da ClickUp para fazer o trabalho duro para você.

Testamos e analisamos dezenas de opções com base na usabilidade, flexibilidade e eficácia para apresentar a você as 15 principais ferramentas que manterão seus produtos seguros.

O que você deve procurar nas ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos?

A ferramenta de gerenciamento ideal depende de seu modelo de negócios e de suas prioridades exclusivas. Entretanto, há alguns recursos importantes que todos os principais concorrentes devem ter.

Visualizações robustas: Toda ferramenta deve trazer os dados para um painel unificado e apresentar uma visão holística do seu portfólio. Ela também deve fornecer dados em tempo real sobre o status e o desempenho do produto

Toda ferramenta deve trazer os dados para um painel unificado e apresentar uma visão holística do seu portfólio. Ela também deve fornecer dados em tempo real sobre o status e o desempenho do produto Mapeamento claro: As ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos devem mapear suas estratégias e cronogramas. Elas devem ter um recurso de mapeamento que ajude a gerenciarbacklogs de produtosnovos lançamentos, lançamentos de recursos e campanhas de marketing

As ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos devem mapear suas estratégias e cronogramas. Elas devem ter um recurso de mapeamento que ajude a gerenciarbacklogs de produtosnovos lançamentos, lançamentos de recursos e campanhas de marketing Recursos de colaboração: A ferramenta escolhida deve ter comunicação e gerenciamento de tarefas integrados. Esses recursos colaborativos promovem o trabalho em equipe e agilizam a tomada de decisões. Além disso, ele elimina os silos e melhora o alinhamento em toda a organização

A ferramenta escolhida deve ter comunicação e gerenciamento de tarefas integrados. Esses recursos colaborativos promovem o trabalho em equipe e agilizam a tomada de decisões. Além disso, ele elimina os silos e melhora o alinhamento em toda a organização Gerenciamento de recursos: Uma ferramenta eficaz de gerenciamento de portfólio deve mapear uma gama de produtos com recursos e capacidades. Isso também inclui a identificação de possíveis gargalos e a otimização da utilização de recursos. Lembre-se de que é abrangentegerenciamento de recursos garantem que os projetos permaneçam no caminho certo e evitem a alocação excessiva

Uma ferramenta eficaz de gerenciamento de portfólio deve mapear uma gama de produtos com recursos e capacidades. Isso também inclui a identificação de possíveis gargalos e a otimização da utilização de recursos. Lembre-se de que é abrangentegerenciamento de recursos garantem que os projetos permaneçam no caminho certo e evitem a alocação excessiva Análise de portfólio: Uma ferramenta de gerenciamento de portfólio deve ter recursos de geração de relatórios alimentados por análises de mercado. Isso também inclui a capacidade de personalizar os principais indicadores de desempenho (KPIs). Com a análise de portfólio, as empresas podem tomar decisões baseadas em dados e descobrir oportunidades de crescimento

Dica profissional: Além desses elementos essenciais, procure uma ferramenta que ofereça modelos de projeto rastreamento e estratégia de produto .

As 15 melhores ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos

Tendo em mente o que procurar, aqui estão as 15 melhores ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos para você começar:

1. ClickUp (melhor para rastreamento de projetos, colaboração e gerenciamento de recursos)

Priorize tarefas, crie transparência e ofereça melhorias no produto com as soluções de gerenciamento de produtos do ClickUp ClickUp para gerentes de produtos é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a colaborar e gerenciar projetos com mais eficiência. Ela integra recursos como gerenciamento de tarefas, documentação e painéis de controle em uma única plataforma. Isso ajuda as equipes a ter uma visão geral clara de seus produtos e portfólios.

Embora o ClickUp ofereça automação, relatórios e personalização, ele também fornece ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos mais dedicadas para transformar a produtividade e economizar tempo.

Acompanhe, gerencie e colabore em todos os seus projetos e portfólios de produtos com o software de gerenciamento de produtos ClickUp Software de gerenciamento de produtos ClickUp é uma das soluções mais abrangentes da plataforma para aprimorar produtos e portfólios. Com visibilidade centralizada e recursos de colaboração ao vivo, como o ClickUp Chat, essa solução é a força motriz de sua empresa.

O ClickUp apresenta recursos de mapeamento de estradas e painéis analíticos para fornecer insights em tempo real sobre o desempenho do produto. Ele também integra sua ferramenta de IA dedicada, ClickUp Brain, na ferramenta de gerenciamento de portfólio de produtos. Essa ferramenta de IA automatiza instantaneamente os fluxos de trabalho e gera insights de dados.

O ClickUp oferece várias soluções e estruturas especializadas, além desse software dedicado.

Oriente e gerencie instantaneamente o desempenho de seus negócios com o ClickUp Portfolio Portfólio do ClickUp é outra solução personalizada que se concentra no gerenciamento do desempenho do portfólio. Essa solução ajuda a manter as metas alinhadas com os portfólios vinculados às iniciativas da empresa.

Ela também permite que você estruture as informações do produto, crie e visualize campanhas de marketing e organize sprints para lançamentos de produtos.

Quando as empresas precisam de soluções em prazos mais curtos, o ClickUp oferece várias soluções prontas para uso modelos de gerenciamento de portfólio de produtos .

**Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos do ClickUp

Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp

O modelo Modelo de portfólio de gerenciamento de projetos ClickUp é uma solução ideal para o gerenciamento centralizado do portfólio de produtos. Ele tem vários campos personalizados e recursos de gerenciamento de tarefas que:

Capacita as equipes a planejar, priorizar e executar iniciativas de produtos com eficiência

Aprimora a colaboração e garante a entrega bem-sucedida do produto

Aumenta o gerenciamento de marcos, o acompanhamento da alocação de recursos e o monitoramento do progresso

modelo de gerenciamento de portfólio ClickUp

Modelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp

Modelo de gerenciamento de portfólio do ClickUp é a resposta para empresas que buscam uma visão geral estratégica do portfólio de produtos. Ele tem recursos como painéis de portfólio, rastreamento de dependências e avaliação de riscos que permitem a você:

Acompanhar e gerenciar vários projetos simultaneamente

Visualizar o progresso e alocar recursos de forma eficaz

Tomar decisões baseadas em dados e garantir o alinhamento com as metas comerciais gerais

ClickUp melhores recursos

Centralize o gerenciamento de seu portfólio de produtos com o recurso personalizávelPainéis do ClickUp para uma visão panorâmica do progresso e do desempenho

Gerencie tarefas, prazos e dependências com eficiência em várias iniciativas de produtos usando oTarefas do ClickUp Criar e colaborar com a documentação detalhada do produto, incluindo roteiros e requisitos, dentro deDocumentos do ClickUp Priorizar recursos, iniciativas e tarefas de forma eficaz com oPrioridades de tarefas do ClickUp para garantir o alinhamento estratégico

Aproveite os recursos baseados em IA com o ClickUp Brain para otimizar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade

Obtenha insights valiosos sobre alocação de recursos e planejamento de capacidade com o ClickUp Workload View

Visualize fluxos de trabalho e acompanhe o progresso comVisualização do ClickUp Boardo ClickUp Board View, que oferece quadros Kanban e gráficos de Gantt personalizados para equipes ágeis

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem experimentar uma curva de aprendizado, mas isso é facilmente superado com nossos guias de aprendizado detalhados

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Monday.com (melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho visual)

via Monday Monday.com é um site popular de ferramenta de gerenciamento de produtos que se concentra em visualizações. A solução de plataforma tem várias ferramentas para colaboração, rastreamento de projetos e personalização do fluxo de trabalho. Graças à interface amigável do Monday.com, as equipes podem gerenciar facilmente as tarefas. Ele também aumenta a eficiência por meio de várias automações e integrações.

Melhores recursos do Monday.com

Acesse facilmente e use em qualquer lugar com um aplicativo móvel e de desktop eficaz

Utilize um painel de controle moderno, intuitivo e visual que é envolvente e fácil de trabalhar

Aproveite as integrações abrangentes e o excelente suporte ao cliente

Limitações da Monday.com

Apresenta uma longa curva de aprendizado e um plano de avaliação curto, dificultando as decisões de compra

Muitos recursos abrangentes estão disponíveis apenas nas opções mais caras

Preços da Monday.com

Gratuito: Teste de 14 dias

Teste de 14 dias Básico: US$ 9/mês por assento

US$ 9/mês por assento Standard: $12/mês por assento

$12/mês por assento Pro: $19/mês por assento

$19/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas da Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

3. Propel (melhor para gerenciamento de produtos baseado em nuvem)

via Propulsão Procurando minimizar as soluções locais? A Propel é uma plataforma que oferece todas as suas soluções, inclusive o gerenciamento de produtos, na nuvem.

A Propel também é uma solução de ponta a ponta que combina o controle de qualidade e o ciclo de vida do produto no gerenciamento de portfólio. Seu fluxo de dados suave agiliza o lançamento de produtos, as tarefas de conformidade e o trabalho em equipe. O Propel também oferece análise em tempo real para auxiliar na tomada de decisões funcionais.

A configuração dessa solução é bastante complexa e requer conhecimento técnico para uma personalização eficaz.

Melhores recursos do Propel

Use recursos personalizáveis de relatórios e painéis, especialmente para interfaces voltadas para o cliente

Desfrute de uma interface de usuário limpa e acessível com recursos de colaboração eficazes

Limitações do Propel

A configuração inicial complexa requer treinamento e experiência

Possui integração limitada com outros sistemas corporativos e pode levar a silos de dados

Preços doropel

Preços personalizados

Classificações e avaliações daropel

G2: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

4,2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Planview (melhor para gerenciamento com foco na empresa)

via Planview Se você precisa de um software de gerenciamento de portfólio de produtos projetado para grandes empresas, o Planview é uma escolha fácil. A solução oferece alocação eficaz de recursos, acompanhamento de desempenho e gerenciamento de portfólio de projetos, além de contar com recursos abrangentes de geração de relatórios que oferecem insights sobre o uso de recursos e a produtividade da equipe.

Melhores recursos do Planview

Mapeie os níveis de atividade macro e micro com uma ampla gama de ferramentas e recursos

Beneficie-se dos recursos de gerenciamento de recursos e arquitetura empresarial comuns em ferramentas específicas de gerenciamento de portfólio em grande escala

Limitações do Planview

Os recursos abrangentes podem tornar a interface muito complexa e sobrecarregada para usuários não familiarizados com ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos

Requer investimento e suporte significativos para a implementação

Preços do Planview

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Planview

G2: 3,6/5 (mais de 40 avaliações)

3,6/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Planisware (melhor para desenvolvimento de produtos complexos e gerenciamento de inovação)

via Planisware O Planisware é excelente no gerenciamento de grandes portfólios e no alinhamento de metas estratégicas. Seus painéis oferecem suporte a P&D, orçamento e planejamento de cenários, o que o torna ideal para ciclos de processos complexos. O Planisware também oferece vários recursos de integração para otimizar os fluxos de trabalho de desenvolvimento.

Melhores recursos do Planisware

Obtenha um gerenciamento de projetos simplificado e delegação de tarefas, mesmo para fluxos de trabalho complexos

Melhore a otimização de custos com os recursos de gerenciamento de orçamento do Comes

Limitações do Planisware

Alguns usuários consideram um desafio implementar e configurar uma solução personalizada

Possui recursos complexos de geração de relatórios e gerenciamento de recursos, e sua interface pode ser sobrecarregada e difícil de configurar

Preços do Planisware

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Planisware

G2: 3,9/5 (27 avaliações)

3,9/5 (27 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Craft (melhor para planejamento intuitivo de produtos e mapeamento de estradas)

via Craft.io Para aqueles que se concentram em planejamento de metas e roteiros, a Craft é a melhor escolha. Sua plataforma de fácil utilização oferece mapeamento abrangente, priorização e alinhamento da equipe. Ela também vem com recursos colaborativos que permitem feedback e tomada de decisões em tempo real.

O Craft vem com integrações e recursos populares, mas os recursos avançados podem parecer limitados nos planos de nível inferior.

Melhores recursos do Craft

Utilize uma interface limpa para projetar planos de produtos visualmente atraentes e compartilháveis

Permitir que os membros da equipe contribuam e comentem sobre os roteiros em tempo real

Integrar-se a ferramentas populares como Jira e Trello para um gerenciamento perfeito do fluxo de trabalho

Limitações do projeto

Apresenta uma curva de aprendizado acentuada

A maioria dos recursos vitais de gerenciamento está concentrada em uma solução de preço mais alto

Oferece uma variedade limitada de modelos

Preço de artesanato

Inicial: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Pro: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Criar classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

7. Aha.io (Melhor para estratégia de produto)

via Aha.io Se você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de portfólio de produtos simples, mas visualmente interativa, o Aha.io é uma ótima opção. Projetado para gerentes de produtos, seus principais recursos giram em torno da criação de roteiros, definição de prioridades e acompanhamento de recursos.

O Aha.io também inclui recursos de definição de metas estratégicas e colaboração em tempo real. Seus modelos e integrações simplificam o gerenciamento do fluxo de trabalho.

Melhores recursos da Aha.io

Garanta que suas estratégias de gerenciamento de produtos estejam perfeitamente alinhadas com seus objetivos comerciais

Obtenha uma representação visual clara dos roteiros e planos de produtos

Limitações do Aha.io

Embora o Aha seja repleto de recursos, ele não é abrangente

O preço da solução pode ser muito alto para equipes pequenas ou startups

Oferece menos opções para personalizar fluxos de trabalho e exibições em comparação com os concorrentes

Preços do Aha.io

Premium: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Enterprise+: A partir de $149/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Aha.io

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

4,4/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 530 avaliações)

8. Workfront (melhor para projetos criativos e de marketing)

via Adobe Workfront A gigante do software de computador Adobe introduziu o Workfront para impulsionar os esforços de marketing e branding. Ele consegue isso por meio de robustos recursos de controle de tarefas, colaboração e relatórios. O Workfront também permite que você vincule dados a ferramentas de inteligência comercial para obter insights detalhados sobre o produto.

Melhores recursos do Workfront

Simplifique os processos de campanhas de marketing e projetos criativos

Utilize painéis centralizados para acompanhar o andamento do projeto e a utilização de recursos

Crie fluxos de trabalho eficientes de revisão e aprovação de ativos criativos

Limitações do Workfront

Concentra-se principalmente na execução de projetos e não em decisões estratégicas de portfólio

Opções de preços pouco claras, especialmente para organizações ou equipes menores

Alguns usuários relatam uma longa curva de aprendizado

Preços do Workfront

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Workfront

G2: 4,1/5 (mais de 930 avaliações)

4,1/5 (mais de 930 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 1.400 avaliações)

9. ProdPad (melhor para gerenciamento de produtos enxutos e validação de ideias)

via ProdPad A próxima das principais ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos é o ProdPad, um veterano com uma década de existência focado na produtividade enxuta. A ferramenta é ideal para planejamento de produtos, priorização de recursos e roadmapping. Ela também facilita a colaboração e a coleta de feedback das partes interessadas.

Melhores recursos do ProdPad

Capture, organize e priorize ideias e feedbacks de produtos com facilidade

Reúna e analise insights de usuários para tomar decisões baseadas em dados

Crie roteiros flexíveis que se adaptem às mudanças de prioridades e às necessidades dos clientes

Limitações do ProdPad

Carece de recursos robustos para gerenciar aplicativos complexosprocessos de desenvolvimento de produtos.

Integrações limitadas com aplicativos de terceiros

Falta de recursos avançados de relatório em seu plano básico

Preços do ProdPad

Roadmap Essentials: US$ 24/mês por usuário

US$ 24/mês por usuário Roadmap Advanced: US$ 44/mês por usuário

Classificações e resenhas do ProdPad

G2: 4,3/5 (mais de 80 avaliações)

4,3/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Wrike (melhor para gerenciamento de trabalho multifuncional)

via Wrike O Wrike capacita as equipes com ferramentas dinâmicas de gerenciamento de tarefas, controle de tempo e colaboração. Seus painéis e relatórios personalizáveis também aumentam a produtividade e proporcionam uma visibilidade clara do projeto. Escalável para atender a equipes de qualquer tamanho, essa ferramenta de gerenciamento de portfólio de produtos é uma opção versátil para ambientes de trabalho multifuncionais.

Melhores recursos do Wrike

Adapte-se a vários estilos de trabalho com fluxos de trabalho e visualizações personalizáveis

Crie uma plataforma para trabalho em equipe eficaz e compartilhamento de conhecimento

Conecte-se a vários aplicativos de terceiros para um compartilhamento de dados perfeito

Limitações do Wrike

Seu extenso conjunto de recursos pode ser excessivo para novos usuários ou projetos mais simples

Leva tempo para aprender e dominar todos os seus recursos e funcionalidades

As opções de preços são relativamente altas quando se trata de atender a organizações maiores

Preços do Wrike

**Gratuito

Equipe: US$ 9,80/mês por usuário

US$ 9,80/mês por usuário Empresa: $24,80/mês por usuário

$24,80/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Pinnacle: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wrike

G2: 4,2/5 (3700+ avaliações)

4,2/5 (3700+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (2600+ avaliações)

11. Productboard (Melhor para gerenciamento de produtos centrado no cliente)

via Productboard O Productboard é uma ferramenta de PPM que enfatiza os recursos centrados no cliente. Ele oferece uma robusta priorização de produtos, roadmapping e integração de feedback do cliente. O quadro de produtos também permite que as equipes se alinhem facilmente às metas e colaborem de forma eficiente.

Melhores recursos do Productboard

Centralize as percepções e o feedback dos clientes para tomar decisões informadas sobre o produto

Priorizar recursos e iniciativas com base nas necessidades dos clientes e nas metas comerciais

Crie roteiros de produtos visualmente atraentes e compartilháveis

Limitações do painel de produtos

Não possui recursos granulares de gerenciamento e rastreamento de tarefas

Não gerencia equipes grandes com vários projetos e iniciativas

Organizações ou equipes menores podem considerá-lo caro

Preço de placa de produto

Gratuito

Essenciais: US$ 19/mês por usuário

US$ 19/mês por usuário Pro: $59/mês por usuário (mínimo de dois usuários)

$59/mês por usuário (mínimo de dois usuários) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Productboard

G2: 4,3/5 (mais de 240 avaliações)

4,3/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

12. Dragonboat (melhor para gerenciamento de portfólio orientado por resultados)

via barco-dragão Fundada em 2018 para ajudar os líderes de produtos a obter um impacto mais rápido, a Dragonboat é a próxima ferramenta de gerenciamento de portfólio de produtos da minha lista. Repleta de recursos de definição de metas, roteiro e recursos, ela cumpre perfeitamente seu objetivo.

A Dragonboard também oferece análises em tempo real para obter insights acionáveis e integrações robustas para operações tranquilas. No entanto, a solução carece de opções de personalização e de alguns recursos essenciais de gerenciamento de portfólio.

Melhores recursos do Dragonboard

Alinhar planos de produtos com objetivos estratégicos de negócios e OKRs

Monitore o desempenho do produto em relação aos principais resultados para obter insights orientados por dados

Obter uma visão centralizada das iniciativas de produtos e seu impacto nas metas de negócios

Limitações do barco dragão

Não oferece recursos avançados para alocação de recursos e planejamento de capacidade

Menos adequado para equipes menores com portfólios de produtos mais simples

Preços do dragonboat

Preços personalizados

Classificações e avaliações do Dragonboat

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

13. Oracle PLM Cloud (melhor para gerenciamento focado em governança de produtos)

via Oracle O Oracle PLM Cloud é uma solução abrangente da gigante do software que se concentra no gerenciamento de portfólio durante todo o ciclo de vida do produto. Ele integra perfeitamente protocolos de conformidade e gerenciamento de qualidade robusta em todos os estágios de desenvolvimento.

Sua implantação baseada em nuvem a torna altamente acessível e escalável para grandes empresas. Essa potência e acessibilidade o tornam um forte concorrente.

Melhores recursos do Oracle PLM Cloud

Gerencie dados complexos de produtos durante todo o ciclo de vida para grandes organizações

Utilizar ferramentas para adesão a regulamentações e controle de qualidade de produtos

Lidar com grandes volumes de informações de produtos e dar suporte a estruturas complexas de produtos

Limitações do Oracle PLM Cloud

Requer ampla configuração e integração com os sistemas existentes

Sua interface pode não ser intuitiva para usuários não técnicos

Normalmente, o preço é para uso corporativo e pode ser menos acessível para organizações menores

Pode ser difícil de aprender e dominar devido ao seu extenso conjunto de recursos

Preços do Oracle PLM Cloud

Preços personalizados

Classificações e análises do Oracle PLM Cloud

G2: 4,2/5 (26 avaliações)

4,2/5 (26 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

14. Celoxis (melhor para gerenciamento ágil de produtos)

via Celoxis Vale a pena dar uma olhada no Celoxis para maximizar a eficiência do gerenciamento ágil de produtos. Ele impulsiona a estrutura e a produtividade com amplo controle de recursos, orçamento e relatórios. O Celoxis também permite a colaboração em tempo real e painéis detalhados para uma melhor tomada de decisões.

Melhores recursos do Celoxis

Aproveite as metodologias Scrum e Kanban para um gerenciamento de projetos flexível

Acompanhe o progresso e a utilização de recursos em vários projetos

Facilitar a comunicação e a colaboração em tempo real entre os membros da equipe

Limitações do Celoxis

Concentra-se principalmente na execução do projeto e não no planejamento de longo prazo do produto

Oferece menos recursos de relatórios e análises em comparação com outras ferramentas

Parece menos intuitivo e fácil de usar em comparação com outras ferramentas

Preços do Celoxis

**Membro da equipe: US$ 15/mês por usuário (cobrado anualmente, mínimo de 5 usuários em uma compra para as opções na nuvem e no local)

Gerente: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do Celoxis

G2: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

4,5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

15. Pendo (melhor para análise de produtos)

via Pendo Para aqueles que precisam se concentrar em análises e percepções, o Pendo é uma opção abrangente. O software se destaca na análise de uso do produto, na coleta de feedback e no suporte à integração. Os insights do Pendo também ajudam a priorizar os recursos e a aprimorar a experiência do usuário.

Melhores recursos do Pendo

Acompanhe o comportamento do usuário e as interações no aplicativo para obter insights sobre o uso do produto

Usar ferramentas para coletar e analisar o feedback do cliente dentro do produto

Crie experiências de integração personalizadas para melhorar a adoção do usuário

Limitações do Pendo

Concentra-se principalmente na análise de produtos e não em decisões estratégicas de portfólio

Pode ter integrações limitadas com alguns aplicativos de terceiros

Oferece vários planos, mas as opções de preços não são claras

Preços do Pendo:

Gratuito

Planos Base, Core, Pulse e Ultimate: Preços personalizados

Classificações e análises do Pendo

G2: 4,4/5 (mais de 1.400 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

Transforme o gerenciamento do portfólio de produtos com o ClickUp

O gerenciamento de um portfólio não precisa ser complicado. Com a ferramenta certa, isso se torna tão simples quanto revisar atualizações e ajustar estratégias.

Das 15 ferramentas de gerenciamento de portfólio de produtos que exploramos, o ClickUp se destaca por sua versatilidade e facilidade de uso.

Quer você esteja acompanhando tarefas ou colaborando em tempo real, o ClickUp ajuda você a ficar sempre à frente. É a solução perfeita para agilizar seus processos e se concentrar no que importa - a obtenção de resultados.

Então, por que não experimentá-lo? Registre-se com o ClickUp hoje mesmo!