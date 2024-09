11 modelos gratuitos de gerenciamento de projetos em cascata

Isso significa que uma nova fase do projeto começa após a conclusão da fase anterior.

O modelo de gerenciamento de projetos em cascata é usado com frequência em áreas como desenvolvimento de software, construção e manufatura e para projetos em que os requisitos e processos são bem definidos e dificilmente mudarão durante o ciclo de vida do projeto.

Essa abordagem sistemática da metodologia de gerenciamento de projetos em cascata deixa pouco espaço para erros, portanto, é fundamental manter a organização e a documentação completa. Ao contrário dos sprints adaptáveis e de ritmo acelerado do Agile, o modelo Waterfall exige um processo estável e bem planejado do início ao fim.

É aí que os modelos de gerenciamento de projetos Waterfall entram em ação. Se você é gerente de projeto, líder de equipe ou analista, esses modelos podem ajudá-lo a economizar tempo, prestar mais atenção aos detalhes e seguir rigorosamente o plano do projeto.

No ClickUp, criamos modelos em cascata prontos para uso e personalizáveis para ajudar você. Confira nossas principais opções e tenha o controle do seu projeto, desde o início até a execução.

Leia também: Entendendo as diferenças entre Agile e Waterfall

O que são modelos de gerenciamento de projetos em cascata?

Os modelos em cascata são estruturas pré-fabricadas para o planejamento, a execução e o monitoramento de projetos que seguem a metodologia de gerenciamento de projetos em cascata. Eles orientam as equipes nas diferentes fases do projeto - requisitos, design, implementação, testes e implantação - oferecendo formatos padronizados para acompanhar o progresso em cada estágio.

O que faz um bom modelo de gerenciamento de projetos em cascata?

Ao procurar um ótimo modelo de gerenciamento de projetos em cascata, fique atento a esses recursos principais:

Orientado para os detalhes: Os melhores modelos são minuciosos e precisos, capturando todos os detalhes necessários para cada fase do projeto. Desde o detalhamento das tarefas até os prazos e as dependências, um modelo detalhado garante que nada passe despercebido no gerenciamento de projetos em cascata Rastreamento contínuo: Seu modelo deve facilitar o monitoramento do progresso do projeto, a observação dos marcos e a identificação de problemas logo no início. O acompanhamento e a visualização ajudam a manter o controle dos cronogramas e a garantir que tudo esteja ocorrendo de acordo com o cronogramaplano do projeto3. Personalizável: O modelo deve ser flexível o suficiente para se adaptar às necessidades exclusivas de seu projeto. Se você precisar ajustar as categorias ou adicionar campos específicos, a personalização ajuda o modelo a se encaixar em seurequisitos do projeto4. Fácil de usar: Um bom modelo é direto e fácil de usar. Ele deve ter um layout limpo e intuitivo para que você e a sua equipe possam começar imediatamente, sem se sentirem sobrecarregados por instruções complicadas ou interfaces complicadas Escalável: Um modelo ideal deve se adaptar rapidamente a equipes pequenas e grandes. Ele deve ser capaz de lidar com projetos de qualquer tamanho, expandindo-se para acomodar tarefas adicionais e membros da equipe, conforme necessário, sem deixar de oferecer uma estrutura organizada

Agora, vamos explorar os modelos.

11 Modelos gratuitos de gerenciamento de projetos em cascata Ferramenta de gerenciamento de projetos do ClickUp simplifica a forma como você planeja, gerencia, visualiza projetos e colabora com as partes interessadas. No entanto, as estruturas prontas são úteis se você ainda não estiver bem familiarizado com o gerenciamento de projetos complexos ou se não tiver tempo para começar do zero.

O ClickUp é excelente para gerenciar projetos com várias atividades e que exigem o monitoramento de recursos humanos, pois cada membro pode relatar o progresso das atividades, seja em projetos baseados em metodologias ágeis ou em cascata Marianela Fernandez consultora de tratamento de água, Eco Supplier Panamá

Selecionamos a dedo 11 modelos de gerenciamento de projetos em cascata da biblioteca do ClickUp para melhorar seu fluxo de trabalho.

1. Modelo de gerenciamento em cascata do ClickUp

Visualize o progresso e as tarefas do projeto com o modelo de gerenciamento em cascata do ClickUp

Na abordagem em cascata, não é possível voltar atrás ou fazer malabarismos com várias fases simultaneamente depois de passar de uma fase. Você deve manter o foco e observar atentamente cada etapa para não perder detalhes essenciais.

Você precisa Modelo de gerenciamento em cascata do ClickUp para gerenciar seu fluxo de trabalho. Ele foi projetado para oferecer uma visão clara do progresso da tarefa, ajudá-lo a identificar possíveis atrasos com antecedência e permitir que você tome medidas antes que os problemas aumentem com base no feedback contínuo.

Com 27 status personalizados, como In Progress (Em andamento), Open (Aberto) e Closed (Fechado), você pode acompanhar facilmente a situação de cada tarefa. Você também pode usar campos personalizados como Impact Cost (custo do impacto), Response Type (tipo de resposta) e Probability (probabilidade) para categorizar as tarefas do projeto e manter as informações organizadas.

Graças às visualizações nativas de Gantt, Lista e Linha do tempo, esse modelo permite que você visualize seu projeto da maneira que melhor lhe convier. Ele ajuda a evitar a perda de marcos ou prazos durante as diferentes fases do projeto e informa a todos sobre a direção do projeto.

2. Modelo de gerenciamento de projetos em cascata ClickUp

Organize as tarefas em fases mensuráveis e garanta a conclusão no prazo com o modelo de gerenciamento de projetos em cascata do ClickUp

Está gerenciando um grande projeto de desenvolvimento com vários estágios? Você precisará de um modelo avançado em cascata que divida seu projeto em fases granulares e o mantenha alinhado com o cronograma. Modelo de gerenciamento de projetos em cascata do ClickUp foi projetado exatamente para isso. Ele permite que você divida seu projeto em fases-chave como Ideação, Pesquisa, Design e Desenvolvimento e organize as tarefas em cada fase. A guia Project Waterfall (Projeto em cascata) fornece uma linha do tempo das fases e tarefas, proporcionando uma visão rápida e panorâmica do progresso do projeto.

Com opções para visualizações de Gantt, Calendário, Lista e Documento, esse modelo ajuda você e sua equipe a se manterem informados sobre o status das tarefas e os prazos, garantindo que seu projeto permaneça no caminho certo e que você atinja suas metas.

3. Modelo simplificado de gerenciamento de projetos de software ClickUp

Lide com projetos de desenvolvimento de forma mais eficiente com o modelo simplificado de gerenciamento de projetos de software do ClickUp

Se você estiver procurando um modelo Waterfall mais detalhado do que o anterior, Modelo simplificado de gerenciamento de projetos de software da ClickUp pode lhe interessar. Quer você seja novo no gerenciamento de projetos Waterfall ou um profissional, essa estrutura atende a todos os níveis de especialização.

Você pode categorizar suas tarefas em várias fases: Caso de negócios, Análise, Projeto, Desenvolvimento, Testes, Implementação, Treinamento e Documentação. Campos personalizados como Tempo monitorado, Estágio e Esforço da equipe ajudam a monitorar sua lista de tarefas e a identificar possíveis gargalos. A guia Development Timeline (Linha do tempo de desenvolvimento) mantém você em dia com os prazos, enquanto o Backlog Board (Quadro de pendências) permite que você gerencie as tarefas sem problemas usando quadros Kanban.

Esse modelo permite verificar a carga de trabalho e a capacidade dos membros da equipe do projeto e fazer escolhas informadas sobre a alocação de recursos e a atribuição de tarefas.

**Leia também 15 melhores ferramentas de desenvolvimento de software para 2024

4. Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

Mantenha-se fiel aos cronogramas de seu projeto com o modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp

O segredo de um projeto bem-sucedido em desenvolvimento é criar um cronograma eficaz e cumpri-lo. Você pode conseguir isso para projetos de longo prazo com Modelo de cronograma de desenvolvimento do ClickUp .

Os status personalizados, como Done (Concluído), In Progress (Em andamento), Needs Input (Precisa de entrada), Stuck (Preso) e To Do (A fazer), ajudam a monitorar o progresso do desenvolvimento do produto. Use cinco atributos personalizados - Estágio, Anexo, Duração estimada (dias), Observações e Duração real (dias) - para rastrear informações importantes sobre o desenvolvimento de produtos.

Com um cronograma planejado para cada tarefa, é mais fácil entender quanto tempo uma tarefa pode levar e alocar recursos adequadamente para manter o projeto no caminho certo. A visualização de Gantt integrada permite que você visualize quanto tempo leva para concluir uma tarefa em comparação com o cronograma proposto. As visualizações Timeline, List e Board também fazem parte dos recursos nativos; use-as para organizar suas tarefas e cumprir os prazos de desenvolvimento sem esforço.

5. Modelo de plano de desenvolvimento de aplicativo ClickUp

Unifique e gerencie as fases complexas da criação de um aplicativo com o modelo de plano de desenvolvimento de aplicativos do ClickUp

O desenvolvimento de um novo aplicativo requer um planejamento meticuloso. Há muitas partes móveis, desde a pesquisa inicial, o desenvolvimento principal e os testes até o lançamento no mercado. O Modelo de plano de desenvolvimento de aplicativos ClickUp ajuda a planejar todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software em um espaço unificado para que você não precise alternar entre aplicativos para acompanhar o status das tarefas.

Com esse modelo ao seu lado, você pode:

Listar os objetivos e as expectativas do seu projeto

Criar um processo de desenvolvimento e visualize cada etapa

Mantenha-se atualizado com a porcentagem de progresso

Mantenha as partes interessadas internas e externas informadas

Você terá acesso a várias visualizações: a Visualização do formulário captura informações essenciais dos membros da equipe e dos clientes, o Visualização de Gantt fornece uma linha do tempo visual do seu projeto, e a visualização Visualização do quadro organiza as informações em um formato gerenciável.

**Leia também 10 modelos de planos de desenvolvimento de software gratuitos para usar em 2024

6. Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto ClickUp

Planeje suas metas de projeto e acompanhe o progresso em direção a elas com o modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto do ClickUp

Um roteiro de produto descreve um plano claro para as metas de curto prazo e a visão de longo prazo do seu produto. Ele ajuda a definir suas metas, marcos e cronogramas para que todos saibam o que está por vir e possam trabalhar para atingir os mesmos objetivos.

No entanto, a criação de um roteiro detalhado é demorada e trabalhosa. Considere usar Modelo de quadro branco de roteiro de desenvolvimento de produto do ClickUp e comece a trabalhar rapidamente.

O que essa estrutura tem a oferecer? Os membros remotos da equipe podem usá-la para colaborar e criar ideias sob o mesmo teto. Esse modelo facilita a definição e o acompanhamento de metas mensais e trimestrais. Os membros da equipe podem acessar a localização do projeto em um local central e entender como seus esforços contribuem para as metas organizacionais maiores.

7. Modelo de linha do tempo ClickUp Gantt

Fique por dentro dos cronogramas do projeto usando o modelo de linha do tempo Gantt do ClickUp

Quando você tem um prazo rigoroso, precisa cumprir o cronograma. Modelo de linha do tempo de Gantt do ClickUp é perfeito para gerenciar projetos em cascata sensíveis ao tempo, ajudando-o a cumprir prazos, lidar com dependências de tarefas e simplificar o processo de planejamento.

Você pode acompanhar facilmente o progresso com linhas de tempo visuais que se atualizam automaticamente, independentemente de estar analisando tarefas semanais, mensais ou anuais. Os status personalizados, como Blocked (bloqueado), Complete (concluído), In Progress (em andamento), In Review (em revisão) e To Do (a fazer), oferecem uma visão geral rápida do status do seu projeto, e você pode codificá-los por cores para uma rápida identificação.

Esse modelo permite que você:

Estruturar e planejar projetos sistematicamente

Determinar e alocar os recursos necessários para cada fase do projeto

Monitorar o progresso e medi-lo em relação ao seu plano original

Minimizar as chances de atrasos e estouros de orçamento

8. Modelo de roteiro de visualização Kanban do ClickUp

Acompanhe o progresso do projeto sem esforço com o modelo de roteiro Kanban do ClickUp

Manter a sequência correta de tarefas é essencial no gerenciamento de projetos em cascata. Entretanto, com várias sequências, responsáveis e dependências, pode ser um desafio para os gerentes de projeto manter tudo sob controle.

É por isso que Modelo de roteiro de visualização Kanban do ClickUp é muito útil. Ele oferece uma visualização Kanban integrada, permitindo que você arraste e solte tarefas entre colunas sem ferramentas de visualização de terceiros. As partes interessadas podem ver o progresso de cada tarefa em um piscar de olhos.

Você pode adaptar o modelo com status personalizados, como Backlog, Em andamento, Testando, A fazer e Concluído, bem como campos personalizados, como Área do produto, Duração, Equipe e Descrição do recurso, para garantir que ele se encaixe perfeitamente no seu fluxo de trabalho.

9. Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp

Estabeleça um esboço interativo e visual do projeto com o modelo de quadro branco do plano de projeto do ClickUp

Modelo de quadro branco de plano de projeto do ClickUp oferece uma versão digitalizada das boas e velhas notas adesivas. Acompanhe os cronogramas do projeto (Semana 1, Semana 2 e assim por diante) na horizontal e liste as etapas do projeto na vertical. Com cada etapa e as tarefas correspondentes organizadas, é mais fácil lidar com elas uma de cada vez antes de passar para a próxima etapa.

A estrutura permite que você visualize toda a linha do tempo do plano do projeto em um piscar de olhos. Também é possível codificar por cores as tarefas ou marcos importantes para que os membros da equipe possam reconhecê-los.

Esse modelo é ideal para alunos visuais ou para qualquer pessoa que prefira uma abordagem organizada para o gerenciamento de projetos.

10. Modelo de gerenciamento de projetos ClickUp

Seja detalhista em seus projetos usando o modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp

Você não quer perder detalhes importantes ao gerenciar seus projetos como gerente de projeto ou gerente de programa.

É por isso que, para gerenciar grandes projetos, você precisa de um modelo abrangente que trate dos detalhes importantes em seu nome - fase do projeto, departamento, estimativa de tempo, descrição do projeto e métricas de sucesso, para mencionar alguns. Modelo de gerenciamento de projetos do ClickUp é uma dessas opções. Ele é altamente personalizável, graças a 25 status personalizados (Atualização necessária, Em andamento, Em risco, etc.) e 11 campos personalizados (Principais partes interessadas, Itens de entrega necessários, OKRs da empresa, etc.).

**Leia também 25 ferramentas gratuitas de software de gerenciamento de projetos para experimentar em 2024

11. Modelo de planejamento de projeto do ClickUp

Estabeleça um sistema estruturado para diversos projetos com o modelo de planejamento de projeto do ClickUp

É bom ter um modelo de planejamento de projeto versátil que possa ser personalizado para qualquer projeto, seja ele de desenvolvimento de software ou de estratégia de marketing. E para isso, Modelo de planejamento de projeto do ClickUp é uma ótima opção.

Ele permite que você categorize as tarefas com base em Prioridade, Responsável, Data de início, Data de vencimento, Progresso da tarefa, Esforço da tarefa e muito mais.

Com esse modelo, você pode:

Economizar tempo e esforço usando uma estrutura pré-criada para o planejamento de projetos

Garantir que todas as etapas críticas sejam incluídas no planejamento do projeto

Fornecer uma abordagem estruturada para uma comunicação eficaz com os membros da equipe e os participantes externos

Simplifique o gerenciamento de projetos com os modelos ClickUp

Se você estiver usando Waterfall, Agile ou qualquer outro metodologia de gerenciamento de projetos o ClickUp tem tudo o que você precisa. A plataforma permite dividir os projetos em unidades gerenciáveis e colaborar sem esforço com sua equipe.

Se você estiver enfrentando prazos apertados, lidando com vários projetos simultaneamente ou simplesmente precisando de uma estrutura uniforme para manter as coisas organizadas, a ampla variedade de recursos personalizáveis do ClickUp é a melhor opção modelos de gerenciamento de projetos está prontamente disponível para você. Escolha o modelo que atenda às suas necessidades, ajuste-o para se adequar ao seu fluxo de trabalho e gerencie os projetos com eficiência. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo!