Exemplos de métricas operacionais e como rastreá-las

Quando você consegue medir o que está falando e expressá-lo em números, você sabe alguma coisa sobre isso; mas quando não consegue medi-lo, quando não consegue expressá-lo em números, seu conhecimento é escasso e insatisfatório.

físico do século XIX, Lorde Kelvin Em palavras mais simples, não é possível melhorar o que não se mede. E é por isso que definimos metas, objetivos e métricas operacionais para nós mesmos, nossas equipes e nossos negócios.

No entanto, você está medindo os aspectos certos do seu negócio? Está acompanhando-os nos prazos corretos? Você tem os insights necessários para fazer melhorias? Aqui está uma cartilha sobre como obter as métricas operacionais corretas.

O que são métricas operacionais?

As métricas operacionais são indicadores que as empresas usam para avaliar a eficiência e a eficácia de suas operações diárias.

Por exemplo, se você é uma organização de atendimento ao cliente com operações que envolvem o recebimento e a resolução de reclamações, a eficiência de suas operações seria medida pelo tempo médio de resposta, pela porcentagem de resoluções na primeira vez etc.

Como as métricas operacionais são diferentes dos KPIs estratégicos?

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) estratégicos são métricas de alto nível baseadas em resultados associados ao sucesso dos negócios em longo prazo. As métricas operacionais concentram-se nos detalhes das operações cotidianas.

Aqui estão algumas das outras principais diferenças entre os KPIs estratégicos e as métricas operacionais:

KPIs estratégicos Métricas operacionais Mede o desempenho comercial de longo prazo Mede a eficiência das operações diárias Relaciona-se com as metas gerais da empresa Relaciona-se com o funcionamento regular de cada departamento Inclui medidas qualitativas e quantitativas Moldadas por pontos de dados quantitativos específicos sobre eficiência e produtividade Personalizado com base na visão, na estratégia e nos recursos de uma empresa Rastreados em um prazo mais longo, como um trimestre ou um ano Rastreados em tempo real ou em um prazo mais curto, como todos os dias, semanalmente ou por sprint

Diferenças entre KPIs estratégicos e métricas operacionais

Por que você deve monitorar as métricas operacionais?

A maioria das organizações começa com metas de alto nível relacionadas a receita, aquisição de talentos etc. No entanto, quando a empresa cresce e as operações se expandem, elas perdem o controle de todas as partes móveis. É exatamente esse problema que as métricas operacionais resolvem. Elas permitem o seguinte.

Tomada de decisão orientada por dados

Boas métricas operacionais informam as principais decisões. Por exemplo, se o índice de satisfação do cliente (CSAT) for baixo, você pode analisar uma métrica operacional como o tempo de espera.

Se o tempo de espera for muito longo, você poderá contratar recursos adicionais, automatizar alguns processos ou investir em suporte ao cliente por autoatendimento.

Alinhamento estratégico

As métricas operacionais garantem que as operações cotidianas estejam bem alinhadas com as metas comerciais mais amplas. Elas também o ajudam a acompanhar melhor o progresso.

Por exemplo, se a sua estratégia de negócios for a retenção de clientes, você investirá no fortalecimento das operações das equipes de sucesso do cliente.

Detecção precoce de problemas

O rastreamento consistente ajuda a identificar antecipadamente possíveis problemas ou tendências negativas. Isso permite que você intervenha e corrija o curso de forma proativa.

Por exemplo, se suas métricas operacionais mostrarem que um determinado cliente está atrasando repetidamente os pagamentos, você poderá conversar com ele, adicionar uma cláusula de penalidade ou ajustar os preços de acordo.

Desempenho dos funcionários

As métricas operacionais ajudam na distribuição justa e eficaz de recursos. Essas métricas também ajudam a dar aos funcionários metas e feedback tangíveis.

Por exemplo, se os desenvolvedores tiverem a tarefa de criar um número x de pontos de história por sprint, isso definirá expectativas claras e ajudará a evitar o excesso de trabalho ou o esgotamento.

Em última análise, as métricas operacionais fornecem percepções acionáveis para sua empresa. Elas ajudam a identificar tendências e a comparar o desempenho com os padrões do setor ou com dados históricos. Elas responsabilizam as equipes e informam o planejamento comercial de longo prazo.

Certo, então o que você deve monitorar? Vamos descobrir.

Principais métricas operacionais às quais prestar atenção

A métrica que você usa determina o que você melhora, o que, por sua vez, afeta o seu desempenho. Portanto, toda empresa precisa de uma base de métricas-chave. Aqui estão algumas que toda organização deve considerar.

1. Crescimento da receita (Y/Y)

**O quê? O crescimento da receita mede o aumento ou a redução da receita em comparação com o período do ano anterior.

**Por quê? Como diz Eliyahu Goldratt, o principal objetivo de toda empresa é ganhar dinheiro. Essa métrica rastreia se você alcançou essa meta.

Como: % de aumento da receita em relação ao ano anterior

2. Margem de lucro bruto

**O quê? A margem de lucro bruto é a diferença entre o dinheiro ganho e o dinheiro gasto na fabricação do produto ou na prestação do serviço. Em outras palavras, ela reflete a porcentagem da receita que excede o custo dos produtos vendidos.

Por que: Ganhar dinheiro não se trata apenas de receita. Se você gasta mais do que está ganhando, não é um negócio lucrativo. A margem de lucro bruto mede o seu desempenho.

Como: (Receita - Custo dos produtos vendidos)/Receita. Quanto maior a margem, melhor o controle sobre o custo do produto e a estratégia de preços.

3. Custo de aquisição de clientes (CAC)

**O quê? O custo de aquisição de clientes é o quanto sua organização gasta para adquirir um novo cliente. Normalmente, isso inclui todos os custos associados a vendas, pré-vendas, marketing, publicidade, promoções etc.

**Por quê? O CAC é um custo significativo para qualquer empresa. Um dos principais indicadores de sucesso é se os negócios gerados pelo cliente superam em muito os custos de aquisição.

Como: (Total de despesas de marketing + despesas de vendas)/novos clientes adquiridos. Quanto menor o CAC, melhor para a empresa.

4. Valor da vida útil do cliente (CLV)

**O quê? O valor vitalício do cliente é o valor/receita gerado por um cliente durante toda a sua associação com a empresa. Algumas organizações também consideram seu impacto de indicação, incluindo a receita gerada por aqueles a quem eles recomendam a empresa.

**Por quê? Essa é uma métrica crucial, especialmente em empresas de SaaS, porque um cliente que renova sua assinatura ano a ano gera um valor exponencial ao longo do tempo. Uma forte taxa de retenção de clientes aumenta o CLV.

Como: Total de vendas feitas a um cliente no decorrer de seu relacionamento comercial. Um CLV mais alto indica um negócio mais lucrativo e passível de investimento.

5. Taxa de rotatividade de estoque

**O quê? A taxa de rotatividade de estoque é uma medida da rapidez com que os produtos são vendidos. Ele rastreia a frequência com que o estoque é limpo e substituído em um período específico.

**Por quê? O índice de rotatividade de estoque é um indicador da demanda do mercado por seu produto ou serviço. Também é útil no gerenciamento da produção.

Por exemplo, se o estoque estiver acabando muito cedo, talvez você não esteja fabricando produtos suficientes para atender à demanda.

Como: Custo dos produtos vendidos/estoque médio ao custo. Uma taxa de rotatividade mais alta indica uma gestão de estoque eficiente e um bom desempenho de vendas.

6. EBITDA

**O quê? O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) é o lucro operacional de uma empresa. Ele leva em conta os custos diretos e indiretos sem os incidentes ou despesas de capital.

Por que: Em um determinado ano, uma empresa pode comprar uma nova fábrica ou adquirir outra empresa. Essas despesas podem se refletir desproporcionalmente na demonstração de lucros e perdas. O EBITDA leva em conta apenas as despesas operacionais, apresentando um quadro mais realista da empresa.

Como: Receita - (custos diretos + custos indiretos). Quanto maior for o EBITDA, maior será o potencial de ganhos da empresa.

7. Lucro líquido

**O quê? Assim como a margem de lucro bruto, a receita líquida ou o lucro líquido também mede a lucratividade. Exceto que vai além dos custos diretos de construção de um produto/prestação de um serviço para incluir também os custos indiretos.

**Por quê? Uma organização incorre em vários tipos de custos. Os custos diretos são incluídos no custo dos produtos vendidos. Entretanto, os custos indiretos, como software, viagens etc., que aumentam as despesas operacionais de uma empresa, e outras taxas, como juros sobre empréstimos ou impostos, não estão. O lucro líquido é responsável por tudo isso.

Como: Receita - (custos diretos + custos indiretos + outros custos). Um lucro líquido positivo indica um negócio lucrativo.

8. Taxa de queima

**O quê? Burn é a taxa na qual sua empresa gasta seu capital.

**Por quê? Como um valor mensal, essa é uma métrica essencial para que as startups entendam a rapidez com que estão esgotando as reservas de caixa e em quanto tempo precisarão de financiamento adicional.

Como: Total de despesas mensais

Esses oito KPIs operacionais oferecem aos líderes de negócios, acionistas e investidores um quadro completo da organização. Eles mostram a eles como a empresa está se saindo e como será o futuro. Eles também os ajudam a se comparar com os benchmarks do setor para entender a posição da empresa em relação aos concorrentes.

Entretanto, o que foi dito acima é apenas a visão geral. Um bom conjunto de métricas operacionais também presta atenção aos mínimos detalhes. É por isso que as organizações definem métricas operacionais para cada departamento. Vamos dar uma olhada em quais são essas métricas e como elas ajudam.

Métricas operacionais por departamento

As métricas e os KPIs de cada departamento dependem muito da estratégia e das metas gerais da organização. Por exemplo, se a economia de custos for a meta organizacional, todos os departamentos precisarão definir métricas para reduzir as despesas. Se a meta for o crescimento, os departamentos se concentrarão na expansão, no ROI sobre os custos de crescimento etc.

De qualquer forma, existem algumas métricas operacionais padrão para cada departamento que ajudam a monitorar a eficiência, a produtividade e a eficácia. Exploramos cada uma delas a seguir.

Métricas operacionais para vendas

A meta fundamental do departamento de vendas é aumentar a receita, é claro. Para atingir essa meta, o departamento de vendas pode usar várias métricas para melhorar a eficiência operacional, como:

Relação de lead-para-oportunidade

**O quê? Essa métrica compara o total de leads com os leads qualificados. Ela mede quantos dos leads que você está gerando realmente têm o potencial de se tornarem clientes.

**Por quê? Ela mostra se suas campanhas de marketing têm como alvo os clientes certos, sem os quais o funil ficaria entupido.

Como: Número de leads qualificados/número total de leads. Por exemplo, se você gerar 100 leads, dos quais 25 são qualificados para ser sua persona de cliente ideal (ICP), então sua relação lead/oportunidade é 25/100, ou seja, 25%.

Duração do ciclo de vendas

**O quê? A duração do ciclo de vendas é o tempo gasto desde o contato inicial de um cliente com a sua empresa até a conclusão da venda.

**Por quê? Um ciclo de vendas longo atrasa a realização da receita. Ele corre o risco de as contas serem esquecidas no pipeline ou de o cliente em potencial mudar de ideia. A duração do ciclo de vendas mede a eficiência do processo de vendas.

Como: Data do fechamento do negócio - data do primeiro contato

Valor do pipeline de vendas

**O quê? Essa métrica é a receita potencial de todas as oportunidades ativas no pipeline de vendas.

**Por quê? Um pipeline saudável traz oportunidades a serem convertidas pela equipe de vendas. Isso indica que os esforços de vendas e marketing de entrada e saída são eficazes.

Como: O valor potencial dos leads qualificados em todos os estágios do funil

Taxa de conversão

O que: A taxa de conversão refere-se ao número de clientes potenciais que se tornam clientes como resultado dos esforços de vendas ou marketing da empresa.

**Por quê? Essa métrica é um indicador da eficácia dos esforços de vendas e marketing.

Por exemplo, se a taxa de conversão for muito baixa, isso pode significar que você está atraindo as pessoas erradas ou que não há uma adequação entre produto e mercado.

Como: Leads convertidos/total de leads. Se você obtiver 100 leads e fechar 20 negócios, sua taxa de conversão será de 20%. Quanto maior for sua taxa de conversão, melhor.

Métricas operacionais para marketing

Atualmente, as equipes de marketing realizam uma série de atividades, incluindo otimização de pesquisa orgânica, marketing de conteúdo, pesquisa paga, mídia social, publicidade digital, marketing de influência, eventos on-line e muito mais. Essas operações podem ser medidas com o seguinte kPIs de marketing .

Retorno sobre gastos com publicidade (ROAS)

**O quê? O ROAS é a receita gerada por cada campanha publicitária. Embora seja normalmente usado em SaaS para anúncios digitais e sociais, ele também pode ser aplicado à publicidade impressa ou na televisão.

Por que: O ROAS é uma importante ferramenta de otimização. Ele ajuda as equipes a experimentar ideias de campanha e otimizar os investimentos com base no que está funcionando.

Como: Receita gerada por clientes adquiridos por meio de uma campanha publicitária/custo da campanha publicitária

Receita proveniente de marketing

**O quê? Essa é a receita total gerada diretamente pelas atividades de marketing.

**Por quê? A métrica compara o sucesso do marketing com outras atividades de aquisição de clientes, como chamadas frias. Especialmente quando as organizações estão gastando cada vez mais dinheiro em marketing digital, essa métrica rastreia sua eficácia regularmente. Ela ajuda a alcançar kPIs de marketing de produto e refinar as estratégias de crescimento.

Como: Receita total de clientes adquiridos por meio de marketing como a primeira fonte

Click-Through Rate (CTR)

**O quê? Essa é uma métrica operacional ainda mais granular para rastrear a eficácia dos anúncios e do conteúdo digital na promoção do engajamento.

**Por quê? Uma CTR mais alta indica melhor desempenho do anúncio/conteúdo, o que afetará positivamente o CAC, o CLV e a lucratividade.

Como: Número de cliques/número de visitantes ou impressões

Métricas operacionais em logística

A logística é uma máquina gigantesca com várias partes móveis. Da embalagem à remessa e à entrega na porta de casa, várias pessoas e processos estão envolvidos. A execução de operações logísticas eficientes exige métricas sólidas, como:

Taxa de atendimento de pedidos

**O quê? A taxa de atendimento refere-se ao tempo necessário para processar e atender aos pedidos.

**Por quê? Uma entrega mais rápida leva à satisfação do cliente e a uma melhor eficiência no gerenciamento do estoque.

Como: Data do pedido - data da entrega

Entrega no prazo

**O quê? Diferença entre o tempo de entrega prometido e o tempo de entrega real.

**Por quê? Nos setores de varejo, CPG e moda, a entrega no prazo melhora a experiência do cliente e gera confiança, o que é fundamental para métricas como CLV.

Como: Data de entrega prometida - data de entrega

Prazo de entrega do fornecedor

**O quê? Em toda cadeia de suprimentos, há vários fornecedores que precisam concluir suas tarefas a tempo para que seu trabalho seja feito. O lead time do fornecedor mede isso. É o tempo de espera que cada fornecedor precisa para entregar suas matérias-primas a partir da data do pedido.

**Por quê? A entrega do fornecedor pode se tornar um obstáculo em seu próprio processo de fabricação. Prazos de entrega mais curtos ajudam a otimizar o gerenciamento de estoque.

Como: Data do pedido - data da entrega

Métricas operacionais para recursos humanos

A gestão de pessoas, especialmente na economia do conhecimento, é muito mais difícil do que parece. O RH tem um trabalho difícil para projetar e monitorar as métricas operacionais.

Taxa de absenteísmo

**O quê? A taxa de absenteísmo é o volume de ausências não planejadas por funcionário.

**Por quê? O absenteísmo atrapalha os cronogramas, gera atrasos e afeta negativamente métricas de produtividade .

Como: Total de ausências não planejadas que não incluem dias de doença ou de férias aprovados

Taxa de retenção de funcionários

O que: A taxa de retenção é o número de funcionários que optam por permanecer na organização em um período específico, normalmente um ano.

**Por quê? A contratação, a integração e o treinamento são caros; uma taxa de retenção mais alta amplia o ROI e indica maior satisfação do funcionário.

Como: (Funcionários que permanecem no final do ano - funcionários contratados naquele ano)/total de funcionários no início do ano

Taxa de utilização

**O quê? A taxa de utilização é a porcentagem de tempo que o funcionário gasta em atividades geradoras de receita.

**Por quê? Uma organização precisa ter capacidade suficiente para atender aos requisitos do projeto sem desperdiçar recursos; a taxa de utilização ajuda a monitorar isso.

Como: Número de horas faturáveis/número total de horas de trabalho

Métricas de diversidade, equidade e inclusão

O que: As métricas de DEI referem-se ao desempenho da organização na contratação, retenção, promoção e incentivo de funcionários de diversas origens.

**Por quê? A diversidade não é apenas justa, mas também faz todo o sentido para os negócios.

Como: Algumas das principais métricas de DEI são a porcentagem de mulheres na organização, a porcentagem de mulheres na liderança sênior, a distribuição racial dos funcionários entre as funções e a remuneração baseada em gênero ou raça.

Métricas operacionais em finanças

As métricas operacionais em finanças ajudam a gerenciar o desempenho do departamento, garantir a conformidade, alinhar as estratégias com os objetivos de negócios e garantir que o fluxo de entrada/saída seja tratado no interesse da empresa. As principais métricas operacionais são:

Relação dívida/capital próprio

**O quê? Como o nome sugere, é a dívida total medida em relação ao patrimônio líquido.

**Por quê? Essa métrica ajuda a avaliar a capacidade da empresa de levantar mais capital ou financiar suas despesas operacionais.

Por exemplo, se uma startup tiver US$ 1 em dívida para cada US$ 0,5 em patrimônio líquido, isso mostra que os investidores não confiam na empresa o suficiente para assumir o risco.

Como: Dívida total/patrimônio total.

Quick ratio

**O quê? A capacidade de uma empresa de cobrir imediatamente as obrigações de curto prazo.

**Por quê? Essa métrica mostra se a empresa pode enfrentar uma tempestade no curto prazo; por extensão, também indica resiliência e estabilidade financeira.

Como: Passivos de curto prazo/ativos líquidos

Fluxo de caixa operacional

**O quê? O fluxo de caixa operacional é uma verificação para saber se está entrando mais dinheiro do que saindo.

**Por quê? Embora o fluxo de caixa seja diferente da taxa de queima, ambos abordam o problema de entrada/saída. O fluxo de caixa negativo indica dificuldades para pagar obrigações imediatas, como salários ou despesas com software.

Como: Entrada de caixa - saída de caixa em um determinado período

Variação orçamentária

O que: A variação do orçamento refere-se à diferença entre o dinheiro que você planejou gastar e o que você realmente gastou.

**Por quê? Os orçamentos são uma visão financeira do futuro da empresa. Eles são projetados para apoiar as metas do negócio. Se houver excessos regulares, isso significa que o planejamento é falho, o que terá consequências posteriores no levantamento de capital, vendas, marketing etc.

Como: (Itens orçamentários excedentes/itens orçamentários totais) x 100

Dica profissional: Se você é um líder de engenharia e não vê seu departamento acima, não se preocupe. Aqui estão alguns kPIs e métricas de gerenciamento de produtos que você pode usar.

Com base nos exemplos acima, você pode pensar que calcular essas métricas é uma tarefa simples. Veja o último exemplo, a variação orçamentária. Você só precisa saber quantos itens de linha do seu orçamento foram excedidos. Simples? Não.

Uma organização média tem centenas de itens de linha, cada um com orçamentos específicos baseados em sua estratégia. Por exemplo, o marketing sozinho pode ter um orçamento para:

Salários

Despesas com consultores

Custos de software

Eventos on-line, como webinars

Eventos presenciais (incluindo viagens, local, acomodação, etc.)

Publicidade (discriminada por canal)

Colaborações com influenciadores

Colaborações com analistas

A definição de metas e o acompanhamento dessas metas podem logo se tornar complicados, a menos que você tenha uma ferramenta de gerenciamento de projetos como

ClickUp projetado especificamente para fazer isso. Vamos ver como você pode rastrear e gerenciar suas métricas operacionais para monitorar o desempenho e melhorar os resultados.

Como rastrear e gerenciar métricas operacionais

A criação de uma maneira abrangente de definir, monitorar e gerenciar as métricas operacionais requer uma abordagem estratégica. Aqui está uma estrutura que engloba seus vários aspectos e oferece ferramentas úteis, como um Software de KPI painéis de controle e modelos.

1. Defina suas metas

Descreva o que você deseja que seu departamento alcance neste ano. Derive essas metas dos objetivos da organização para se manter alinhado.

Por exemplo, digamos que a meta da equipe de vendas seja aumentar a receita em 50% no próximo ano. Você escolherá as métricas operacionais para atingir essa meta. Portanto, seja cuidadoso.

Estabeleça metas em equipe com os quadros brancos ClickUp

As melhores metas definidas são aquelas que são ativamente adotadas pelas equipes. Para garantir isso, defina suas metas de forma colaborativa. Use Quadros brancos ClickUp para analisar o desempenho do ano anterior, discutir a visão para o futuro e definir as metas deste ano.

Se você não estiver acostumado com isso, experimente alguns dos modelos de definição de metas para acertar.

2. Selecione métricas relevantes

A próxima etapa aqui é escolher as métricas que se alinham com as metas que você acabou de definir. Se o aumento da receita for sua meta, suas métricas operacionais e kPIs de vendas incluiriam:

Aumento da receita por cliente

Taxa de conversão

Valor do pipeline

Índice de leads por oportunidade

Duração do ciclo de vendas

Por exemplo, a taxa de conversão é uma ótima métrica porque mostra que você precisa aumentar a taxa de conversão ou aumentar o valor do pipeline para atingir as metas de vendas.

Modelo de métrica de projeto do ClickUp

Para obter ajuda na definição das métricas corretas para suas operações comerciais, experimente Modelo de métricas de projeto do ClickUp . Esse modelo totalmente personalizável e fácil de usar para iniciantes permite que você acompanhe o desempenho do projeto em tempo real e mantenha a equipe orientada para as metas.

3. Defina metas cronometradas para cada métrica

A definição de metas cronometradas e benchmarks nos ajuda a entender o que está funcionando e o que não está. Essa é a base para fazer melhorias nos processos operacionais. Ao definir metas, faça com que sejam SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado.

No exemplo anterior, você poderia definir a taxa de conversão de oportunidade em negócio como 20% para este ano.

Defina metas e monitore o progresso com o ClickUp Metas do ClickUp é um dos melhores aplicativos de controle de metas para monitorar cada métrica em tempo real em vários usuários. Com o ClickUp, você pode definir metas monetárias para monitorar a receita que está obtendo.

Você pode definir metas de tarefas para monitorar o trabalho concluído. Por exemplo, você pode configurar cada oportunidade como uma tarefa. Quando cada tarefa for concluída (ou o status for alterado), o ClickUp avaliará automaticamente o desempenho em suas métricas!

E mais? Você também pode organizar metas relacionadas em pastas e acompanhar o desempenho de várias metas em uma única exibição.

Modelo de KPI do ClickUp

Para obter inspiração sobre como definir as metas certas, tente Modelo de KPI do Clickup. Use-o para visualizar KPIs, alinhar os membros da equipe às metas e visualizar os resultados.

4. Configure sistemas para coletar dados para cada métrica

Um dos maiores motivos pelos quais as métricas se tornam inúteis é quando não são coletados dados precisos e oportunos sobre cada uma delas. Por exemplo, como saber qual é a sua taxa de conversão se você não está monitorando cada lead, oportunidade e negócio em uma única plataforma?

Configure uma plataforma abrangente que capture todos os dados relacionados. Dê a todos os usuários relevantes acesso a essa plataforma para atualizar as informações regularmente.

Alvos para tarefas de uma só vez!

O ClickUp permite que você converta objetivos e metas em tarefas. Você pode atribuir usuários, definir prazos, vincular dependências, criar status/campos personalizados, colaborar em comentários e aceitar suas metas, tudo em um só lugar.

5. Revisar o desempenho

Depois de coletar todos os dados, use um ferramenta de relatório para comparar seu desempenho operacional com benchmarks estabelecidos, padrões do setor ou desempenho histórico.

Se a sua taxa de conversão ainda não for de 25%, realize retrospectivas com a equipe para entender o motivo. Investigue as causas básicas de quaisquer problemas ou desempenho insuficiente. Implemente estratégias para melhorar rapidamente as taxas de conversão.

Acompanhe o progresso do trabalho e obtenha insights importantes com o ClickUp Painéis do ClickUp ajudam os gerentes de operações a monitorar o desempenho da equipe em tempo real em todos os projetos. Use o ClickUp para:

Rastrear métricas granulares

Visualizar o progresso

Criar uma visualização em um único painel das métricas importantes

Entender as operações cotidianas

Fazer ajustes e obter melhorias

Faça o upgrade de suas operações com o ClickUp

Em sua essência, as métricas operacionais são uma forma de prestar atenção. É a maneira de uma empresa observar os detalhes granulares do trabalho diário.

Se o custo por lead aumentar repentinamente, a métrica avisa o analista de marketing. Se a equipe enfrenta constantes estouros de orçamento, o diretor financeiro tem um motivo de preocupação. Se a equipe de vendas estiver convertendo a uma taxa recorde, o chefe de crescimento tem um motivo para comemorar. Métricas operacionais importantes mantêm as empresas em contato com a realidade.

Sem as ferramentas certas para definir, acompanhar e gerenciar essas métricas, uma empresa pode tropeçar e cair ou voar muito perto do sol.

Evite qualquer um desses cenários com os sistemas de rastreamento de métricas projetados para fins específicos do ClickUp. Com o ClickUp, você pode definir metas, dividi-las em tarefas, coletar dados, criar Relatórios de KPIe obter insights para melhorar exponencialmente a eficiência operacional. Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo.