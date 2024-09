7 modelos de gráficos em T gratuitos

Você já se deparou com uma escolha difícil, como escolher entre uma refeição saudável feita em casa e uma opção saborosa e econômica de comida para viagem? Talvez você se veja visualizando mentalmente os prós e os contras: o trabalho envolvido na comida caseira versus o pouco esforço, mas a gratificação instantânea da outra opção.

Em cenários como esse, um gráfico em T pode ajudar. Os gráficos em T ajudam a organizar seus pensamentos visualmente, tornando a tomada de decisões mais fácil e rápida. Eles são úteis para tarefas de tomada de decisão semelhantes em um contexto mais amplo. E como 65% das pessoas aprendem melhor por meio de recursos visuais, eles podem ajudar imensamente na tomada de decisões em todos os setores.

Os educadores podem simplificar o planejamento de aulas e o desenvolvimento de currículos ao contrastar diferentes métodos de ensino. Os alunos podem usá-los para comparar ideias de projetos ou estratégias de estudo. Os profissionais de negócios podem aplicá-las para avaliar opções de projetos, oportunidades de investimento ou escolhas estratégicas.

Para começar a usar os gráficos em T, compartilharemos sete modelos de gráficos em T gratuitos para tomada de decisões nesta postagem para ajudá-lo a tomar melhores decisões. Abordaremos uma variedade de modelos, desde gráficos de comparação gerais até listas especializadas, para que você possa encontrar a ferramenta perfeita para suas necessidades.

O que são modelos de gráfico T?

Os modelos de gráfico T (também conhecido como gráfico T) são modelos pré-criados para gráficos T. Os gráficos T são ferramentas visuais para ajudá-lo a comparar e contrastar conceitos (dois) ou opções. Eles consistem em duas colunas separadas por uma linha central, cada uma listando as características, vantagens ou desvantagens dos itens que estão sendo comparados. Normalmente, o lado esquerdo representa uma opção ou conceito, enquanto o direito representa o outro.

Esse formato simples ajuda a organizar as informações com clareza e facilita as avaliações lado a lado. Os gráficos em T são comumente usados para tomada de decisões, brainstorming e análise e contraste de conceitos em vários contextos.

Os modelos de gráficos em T são de vários tipos:

Gráfico T básico: Esse formato padrão tem duas colunas para listar prós e contras, recursos ou outros elementos contrastantes como marcadores. É ideal para comparações simples e tomada de decisões

Esse formato padrão tem duas colunas para listar prós e contras, recursos ou outros elementos contrastantes como marcadores. É ideal para comparações simples e tomada de decisões Gráfico em T de prós e contras: Concentra-se precisamente em pesar as vantagens e desvantagens de duas opções. Ajuda a tomar decisões equilibradas, destacando claramente os benefícios e as desvantagens de cada uma delas

Concentra-se precisamente em pesar as vantagens e desvantagens de duas opções. Ajuda a tomar decisões equilibradas, destacando claramente os benefícios e as desvantagens de cada uma delas Gráfico T de comparação: É usado para comparar dois itens ou ideias, listando suas semelhanças e diferenças. Ajuda a analisar as opções com mais detalhes

É usado para comparar dois itens ou ideias, listando suas semelhanças e diferenças. Ajuda a analisar as opções com mais detalhes Gráfico T de tomada de decisão: Esse tipo geralmente inclui linhas adicionais para critérios ou fatores que influenciam a decisão. Ajuda na análise estruturada e completa da decisão

O que faz um bom modelo de gráfico T?

Um bom modelo de gráfico em T organiza efetivamente as informações em duas categorias para facilitar a comparação ou o contraste.

Seus principais recursos incluem:

Claridade : O modelo deve rotular claramente cada coluna para diferenciar os dois aspectos que estão sendo comparados

: O modelo deve rotular claramente cada coluna para diferenciar os dois aspectos que estão sendo comparados Simplicidade : Deve ser direto, sem elementos desnecessários que possam desviar a atenção da comparação principal

: Deve ser direto, sem elementos desnecessários que possam desviar a atenção da comparação principal Flexibilidade : O modelo deve permitir a fácil adição ou remoção de linhas, adaptando-se a várias necessidades de dados

: O modelo deve permitir a fácil adição ou remoção de linhas, adaptando-se a várias necessidades de dados Apelo visual: Deve ser visualmente atraente, com espaço suficiente e um layout limpo para facilitar a compreensão e a análise rápidas

Modelos de gráfico T gratuitos

Você precisa de um gráfico T para ajudá-lo a tomar decisões ou fazer comparações? Encontramos sete modelos gratuitos que podem facilitar sua vida.

Modelo de gráfico T do ClickUp

Compare opções com o modelo de gráfico T simples e pronto para uso do ClickUp

O gráfico Modelo de gráfico T do ClickUp é um modelo de gráfico T gratuito que oferece uma visão clara dos prós e contras de duas ideias ou conceitos.

Veja como ele funciona:

Comece fazendo brainstorming as ideias que você deseja comparar. Você pode usartécnicas de ideação como round-robin ou storyboarding para estimular a criatividade e gerar novas ideias

Em seguida, use o modelo de gráfico T para criar uma tabela de duas colunas, listando as vantagens em uma coluna e as desvantagens na outra. Essa visualização de dados não apenas organiza seus pensamentos, mas também destaca as diferenças e semelhanças entre suas opções

Ao inserir dados,Visualizações ClickUpcomo List, Gantt e Calendar, facilitam o gerenciamento e a revisão de suas informações

Quando seus dados estiverem prontos, procure padrões e tendências que possam influenciar sua decisão e ajuste suas entradas conforme necessário

Por fim, use os insights que você reuniu para agir, atribuir tarefas e definir prioridades para garantir que suas decisões sejam implementadas de forma eficaz

É fácil começar com o modelo de gráfico em T do ClickUp. Basta adicionar o modelo ao seu ClickUp Workspace e convidar sua equipe. E pronto!

**Leia também 10 modelos gratuitos de retrospectiva de sprint no ClickUp, Excel e Word

Modelo de quadro branco de prós e contras do ClickUp

Impulsione seu brainstorming usando o modelo de quadro branco de prós e contras do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco de prós e contras do ClickUp torna simples as decisões difíceis. Seja na escolha de um novo software ou na avaliação de opções de projeto, um Modelo de prós e contras pode simplificar seu processo de tomada de decisão. Gerenciamento de projetos no quadro branco aumenta a colaboração e a criatividade nos projetos. Esse método permite que as equipes mapeiem visualmente as ideias, acompanhem o progresso e façam atualizações em tempo real, garantindo que todos permaneçam alinhados e envolvidos.

Veja como esse modelo pode ajudá-lo:

Visualize e organize: Comece identificando a decisão que você precisa tomar. Use o modelo para ter uma visão geral de todos os prós e contras. O layout do quadro branco permite que você liste as vantagens e desvantagens lado a lado, facilitando a comparação entre elas

Comece identificando a decisão que você precisa tomar. Use o modelo para ter uma visão geral de todos os prós e contras. O layout do quadro branco permite que você liste as vantagens e desvantagens lado a lado, facilitando a comparação entre elas Faça um brainstorming eficiente: Colabore com sua equipe para fazer um brainstorming e adicionar itens à lista de prós e contras. Os status e campos personalizáveis do modelo ajudam a categorizar e destacar pontos-chave, garantindo que a contribuição de todos seja capturada

Colabore com sua equipe para fazer um brainstorming e adicionar itens à lista de prós e contras. Os status e campos personalizáveis do modelo ajudam a categorizar e destacar pontos-chave, garantindo que a contribuição de todos seja capturada Atribua e monitore tarefas: Depois de ter suas listas, atribua tarefas e itens de ação relacionados a cada ponto. Por exemplo, se um profissional for de alto custo-benefício, você pode designar um membro da equipe para coletar mais dados financeiros

Depois de ter suas listas, atribua tarefas e itens de ação relacionados a cada ponto. Por exemplo, se um profissional for de alto custo-benefício, você pode designar um membro da equipe para coletar mais dados financeiros Tome decisões informadas: Com todas as informações organizadas e as tarefas atribuídas, use o layout visual para pesar os prós e os contras de forma eficaz. A clareza proporcionada pelo modelo o ajuda a fazer uma escolha bem informada

Com esse modelo, você chegará a conclusões baseadas em dados mais rápido do que nunca.

**Leia também 11 modelos de matriz de projeto para organizar suas ideias de gerenciamento de projetos

Modelo de lista de prós e contras do ClickUp College

Escolha a faculdade certa para você usando o modelo de lista de prós e contras da ClickUp College

Decidir qual é a faculdade certa é uma daquelas grandes escolhas da vida que podem ser agonizantes - ou pelo menos é o que parece para alguns de nós. A Modelo de lista de prós e contras da faculdade do ClickUp ajuda você a avaliar e comparar de forma sistemática e objetiva diferentes faculdades para encontrar a mais adequada às suas necessidades.

Veja como usá-lo:

Defina suas metas: Identifique o que você espera alcançar com sua educação universitária. Talvez você queira se formar em Ciência da Computação para se tornar um desenvolvedor de software, adquirir habilidades especializadas em design gráfico para uma carreira em mídia digital ou garantir um estágio em finanças para se preparar para um futuro emprego como analista financeiro. Insira essas metas específicas no ClickUp para garantir que seu processo de tomada de decisão esteja alinhado com suas aspirações de carreira e ambições pessoais

Identifique o que você espera alcançar com sua educação universitária. Talvez você queira se formar em Ciência da Computação para se tornar um desenvolvedor de software, adquirir habilidades especializadas em design gráfico para uma carreira em mídia digital ou garantir um estágio em finanças para se preparar para um futuro emprego como analista financeiro. Insira essas metas específicas no ClickUp para garantir que seu processo de tomada de decisão esteja alinhado com suas aspirações de carreira e ambições pessoais Faça um brainstorming dos prós e contras: Use o modelo para fazer um brainstorming e registrar as vantagens e desvantagens de cada faculdade. O modelo inclui custos de mensalidades, instalações do campus, localização e programas disponíveis

Use o modelo para fazer um brainstorming e registrar as vantagens e desvantagens de cada faculdade. O modelo inclui custos de mensalidades, instalações do campus, localização e programas disponíveis Crie sua lista: Preencha sua lista de prós e contras com as informações coletadas. UseDocumentos ClickUp para organizar e manter uma lista clara dos prós e contras de cada faculdade.

Preencha sua lista de prós e contras com as informações coletadas. UseDocumentos ClickUp para organizar e manter uma lista clara dos prós e contras de cada faculdade. Analise suas opções: Reflita sobre sua lista para avaliar as vantagens e desvantagens de cada opção de faculdade. Defina marcos no ClickUp para acompanhar o progresso de sua tomada de decisão e garantir que você esteja dentro do cronograma

Reflita sobre sua lista para avaliar as vantagens e desvantagens de cada opção de faculdade. Defina marcos no ClickUp para acompanhar o progresso de sua tomada de decisão e garantir que você esteja dentro do cronograma Personalize e colabore: Adapte o modelo às suas necessidades, adicionando ou removendo faculdades, e utilize campos personalizados para dados específicos, como localização e cursos pretendidos. Convide colegas ou mentores para revisar e contribuir com a sua lista, garantindo um processo de tomada de decisão bem estruturado

Modelo de gráfico em T para diplomas on-line por Creately

via Criticamente Digamos que você esteja avaliando os benefícios de um curso on-line em comparação com uma experiência tradicional em sala de aula. Por um lado, você pode anotar a flexibilidade e a possibilidade de estudar de pijama para o curso on-line. Por outro lado, você pode listar as interações face a face e o ambiente estruturado de uma aula tradicional.

É nesse ponto que a Modelo de gráfico T para diplomas on-line por Creately é muito útil. Ele ajuda você a visualizar e comparar cada opção. Sugerimos começar com Software de quadro branco para anotar suas ideias primeiro. Em seguida, use o modelo para delinear os prós e os contras - como a flexibilidade do curso on-line versus as interações pessoais da aula tradicional. Isso torna mais fácil ver qual opção se alinha melhor com suas prioridades.

Você pode ajustar facilmente o modelo de gráfico em T para atender às suas necessidades e exportá-lo em formatos como JPEG, PNG e SVG, integrando-o a documentos do Word, apresentações do PowerPoint ou planilhas do Excel.

Para impressões de alta qualidade para o ensino em sala de aula, a melhor opção é exportar o modelo de documento como PDF.

Modelo de gráfico em T editável da Twinkl

via Twinkl Os Modelo de gráfico T editável da Twinkl é a arma secreta de um professor. Ideal para o ensino superior de inglês (ELA), ele foi criado para ajudar os professores a comparar tópicos, organizar notas de estudo e planejar tarefas de redação.

Além disso, é totalmente personalizável - você pode ajustá-lo para se adequar a qualquer plano de aula.

Comece identificando os dois tópicos ou conceitos que deseja comparar. Pode ser qualquer coisa, desde diferentes dispositivos literários até pontos de vista contrastantes

Use o gráfico T para listar os prós e contras ou as principais características de cada tópico. Por exemplo, você pode comparar "linguagem figurada vs. literal" ou "energia renovável vs. não renovável"

Personalize o gráfico T para atender às suas necessidades específicas. Adicione ou remova seções conforme necessário e ajuste o conteúdo para corresponder ao seu plano de aula ou foco de estudo

Exporte o gráfico em T personalizado em formatos como JPEG, PNG ou PDF para facilitar o compartilhamento e a impressão

**Leia também 10 modelos gratuitos de comparação de software e produtos em Excel, Word e ClickUp

Gráfico T para modelo de comparação da Visual Paradigm

via Visual ParadigmGráfico T do Visual Paradigm para modelo de comparação torna a comparação de ideias ou tópicos simples e visualmente atraente. Com seu design intuitivo, você pode criar facilmente duas colunas para contrastar prós e contras, recursos ou outros Elementos comparativos . A interface de arrastar e soltar é intuitiva, tornando a criação de diagramas bastante simples, enquanto os recursos avançados de colaboração mantêm todos na mesma página, literal e figurativamente.

Por ser um criador de gráficos T baseado na Web, ele é multiplataforma e pode funcionar muito bem no Windows, Mac OS e Linux. Ele foi desenvolvido para o atual mundo do trabalho remoto, oferecendo suporte a reuniões e workshops on-line com poderosas ferramentas de colaboração em tempo real.

**Leia também 10 melhores modelos de gráficos de comparação no Excel, Sheets e ClickUp

Modelo de lista de prós e contras do Excel por Vertex42

via Vertex42 O vértice Modelo de lista de prós e contras do Vertex42 usa o gráfico T clássico e adiciona um sistema de classificação para torná-lo ainda mais útil. Esse modelo apresenta duas colunas principais: Valor e Lista. Na coluna Value, você atribui uma classificação de 0 a 10 para cada item, sendo 10 a pontuação mais alta. O modelo usa formatação condicional para transformar essas classificações em barras de dados visuais, facilitando a visualização de quais fatores são mais significativos.

Mas aqui está a chave: o modelo não tem a intenção de decidir por você. Ele é um organizador gráfico que o ajuda a avaliar o que é mais importante e a organizar seus pensamentos.

Às vezes, mesmo com todos os dados apresentados, sua intuição pode orientar a escolha final. E se você gosta de organizadores gráficos ou recursos visuais, pode classificar seus fatores do maior para o menor, transformando seus dados em um gráfico de Tornado para ter uma perspectiva ainda mais clara.

Fortaleça a tomada de decisões com gráficos T

Os gráficos em T são uma forma antiga, mas ainda muito eficaz, de organizar seus pensamentos e decisões. Seu layout simples, com duas colunas comparando duas opções, facilita a visualização do que se destaca e do que fica aquém.

Seja para fazer uma escolha pessoal ou trabalhar com uma equipe em ideias de gerenciamento de projetos, os gráficos T ajudam a classificar rapidamente os prós e os contras de praticamente qualquer coisa. E para aqueles que procuram uma ferramenta que faça ainda mais, o ClickUp é a sua solução de produtividade completa. Ele é perfeito para ajudá-lo a tomar melhores decisões, gerenciar tarefas, colaborar e manter-se no topo de suas metas.

Pronto para otimizar sua tomada de decisões? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e veja sua produtividade aumentar!