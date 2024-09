Como criar um organograma no Google Docs (+Modelos)

Os organogramas são fantásticos para visualizar funções, estruturas de relatórios e alinhar sua equipe à estratégia de negócios.

No entanto, eles são mais impactantes quando todos têm acesso a eles. Embora o Google Docs seja excelente para compartilhar informações, a criação de organogramas pode ser complicada e geralmente envolve o uso do Google Sheets.

Felizmente, é possível criar e personalizar organogramas no Google Docs com a orientação certa. Este blog o guiará pelo processo, oferecerá modelos gratuitos para você começar e apresentará uma ferramenta melhor para otimizar seu fluxo de trabalho. Vamos começar!

O que são organogramas?

Um organograma é uma ferramenta visual que mapeia a estrutura interna de uma empresa, detalhando as funções, responsabilidades e relacionamentos entre indivíduos, departamentos e equipes.

Um organograma ilustra claramente as linhas e hierarquias de reporte, ajudando a mostrar como diferentes funções e departamentos estão interconectados e funcionam juntos.

Isso é especialmente útil em estruturas organizacionais matriciais em que os funcionários podem se reportar a vários gerentes ou trabalhar em diferentes departamentos. Um organograma ajuda a esclarecer essas relações complexas, garantindo uma comunicação e um fluxo de trabalho mais fluidos.

Normalmente, um organograma inclui:

Formas : Caixas ou outras formas representam funcionários e cargos

: Caixas ou outras formas representam funcionários e cargos Linhas : Conectam níveis e ilustram relações de subordinação

: Conectam níveis e ilustram relações de subordinação Fotos : Informações de contato, endereços de e-mail, ícones e outros elementos visuais

: Informações de contato, endereços de e-mail, ícones e outros elementos visuais Cores : Cores diferentes podem indicar níveis variados de autoridade e responsabilidade

: Cores diferentes podem indicar níveis variados de autoridade e responsabilidade Contornos pontilhados: Indicam cargos ou departamentos que estão planejados, mas ainda não foram preenchidos

Veja como os organogramas podem beneficiar sua organização:

Esclarecer funções e responsabilidades: Fornecer uma compreensão clara de quem é responsável por quê

Fornecer uma compreensão clara de quem é responsável por quê Melhorar a comunicação: Visualizar as linhas de subordinação para minimizar a falta de comunicação

Visualizar as linhas de subordinação para minimizar a falta de comunicação Melhorar o fluxo de trabalho: Identificar diversosfunções do projeto e simplifique os processos

Identificar diversosfunções do projeto e simplifique os processos Apoie o crescimento: Planeje a expansão futura exibindo a estrutura atual

Planeje a expansão futura exibindo a estrutura atual Aumentar a eficiência: Evitar a sobreposição de funções e responsabilidades

Evitar a sobreposição de funções e responsabilidades Facilitar a integração: Ajudar os novos contratados a entender rapidamente a empresa eestrutura da equipe *Ajudar na tomada de decisões: Equipar os gerentes com uma visão clara das funções para uma melhor tomada de decisões

Criando um organograma no Google Docs: Um processo passo a passo

A criação de um organograma no Google Docs simplifica a visualização da estrutura de sua empresa.

Siga este guia passo a passo para criar um organograma no Google Docs:

Etapa 1: Abra o Google Docs

Comece abrindo o Google Docs e criando um novo documento em branco. Clique em "Untitled document" (Documento sem título) no canto superior esquerdo para nomear seu arquivo e facilitar a referência posterior.

Etapa 2: Acesse a ferramenta Google Drawing

Para criar um organograma diretamente no Google Docs, você precisa usar o Google Drawing. Vá até o menu "Inserir", passe o mouse sobre "Desenho" e clique em "+ Novo" Essa ação abrirá a interface do Google Drawing (uma prancheta em branco), onde você poderá criar organogramas.

Etapa 3: Configure seu organograma

No Google Drawings, clique no ícone "Forma" e escolha o retângulo (ou outra forma, como quadrado, círculo ou triângulo) para representar as diferentes funções. Comece a adicionar formas para representar diferentes nomes de funcionários e títulos de cargos. Organize-as de modo a refletir a estrutura e os níveis de hierarquia de sua organização.

Etapa 4: Personalize seu organograma

Aprimore seu organograma com opções de personalização no Google Drawings:

Desenhe linhas : Use a ferramenta "Linha" para indicar as relações de reporte

: Use a ferramenta "Linha" para indicar as relações de reporte Adicionar texto : Clique duas vezes nas formas para inserir nomes de funcionários e títulos de cargos

: Clique duas vezes nas formas para inserir nomes de funcionários e títulos de cargos Alterar cores: Modifique a cor das formas e do texto para melhorar a legibilidade e destacar os diferentes níveis de autoridade

Em seguida, altere as cores das caixas ou dos textos. Isso ajudará a representar visualmente a hierarquia de sua empresa e tornará o organograma mais legível e digerível.

Etapa 5: Salvar e inserir o organograma

Depois de criar o organograma no Google Drawing, clique em "Salvar e fechar" O organograma será inserido em seu documento do Google Docs.

Sinta-se à vontade para mover e redimensionar o organograma de acordo com o layout do documento. Ele fornecerá uma visão geral visualmente atraente da estrutura de sua organização.

Leia mais: Como criar um organograma no Word

Passo 6: Use o Planilhas Google para gráficos maiores

Para organogramas mais complexos, considere usar o Google Sheets :

Abra uma planilha em branco no Planilhas Google

Insira os nomes dos funcionários em uma coluna e seus gerentes correspondentes em outra

Destaque os dados, clique em "Inserir" e selecione "Gráfico"

Nas opções de gráfico, escolha "Organograma" no menu suspenso

Personalize a aparência do gráfico usando a opção "Personalizar" no painel à direita

Etapa 7: Importar dados para o Planilhas Google

Se você tiver dados existentes, poderá importá-los para os organogramas do Google Sheets para acelerar o processo. Use o menu "File" (Arquivo) para importar um arquivo CSV ou outros formatos compatíveis. Isso pode ser especialmente útil para empresas com mudanças frequentes em sua estrutura organizacional (como a criação de novos cargos e a contratação de novos funcionários), permitindo atualizações fáceis.

Etapa 8: Vincular o Google Sheets ao Google Docs

Você também pode vincular o organograma do Google Sheets ao documento do Google Docs para obter atualizações dinâmicas.

Clique no organograma para selecioná-lo

Clique no menu "Editar" e selecione "Copiar"

Agora, cole o organograma no Google Docs

Selecione "Link to Spreadsheet" (Vincular à planilha) para permitir que o organograma no Google Docs seja atualizado automaticamente sempre que forem feitas alterações no organograma do Google Sheets

Leia mais: Como criar um organograma no Excel

Modelos de organogramas do Google Docs para explorar

Para uma solução mais rápida, você pode usar modelos pré-fabricados em vez de criar um organograma do zero no Google Docs.

Aqui estão alguns modelos prontos para uso do Google Docs modelos de organogramas para você começar:

1. Modelo de organograma

via TEMPLATE.NET O modelo de organograma da TEMPLATE.NET oferece uma maneira limpa e visualmente atraente de mapear a estrutura de sua empresa. O uso de cores neutras aumenta a clareza e o apelo estético. O organograma começa com um cargo de nível superior destacado em verde, que se sobressai visualmente. Abaixo dele, ele se ramifica em caixas cinza-escuras, representando efetivamente os vários departamentos da organização.

Mais abaixo, o gráfico apresenta caixas laranja e vermelha para indicar funções ou equipes mais específicas, como gerência de nível médio e líderes de equipe. Na parte inferior, caixas pêssego ilustram membros individuais da equipe ou cargos de nível inferior.

Este modelo foi criado para ajudá-lo a entender rapidamente a hierarquia da sua organização, identificar claramente a cadeia de comando e visualizar como as diferentes funções e equipes estão interconectadas.

2. Modelo simples de organograma de agência

via TEMPLATE.NET O modelo de organograma de agência da TEMPLATE.NET apresenta um design limpo e minimalista com um gradiente sutil e gradual nas caixas verdes. Esse efeito de gradiente ajuda a diferenciar os níveis de hierarquia no organograma.

No topo, você pode encontrar a função de Presidente da Agência exibida com destaque. Em seguida, o organograma se divide em quatro departamentos principais: Gerenciamento de projetos, Serviços ao cliente, Diretor executivo de criação e Chefe de produção.

Abaixo desses departamentos, o modelo se divide ainda mais em funções individuais, como gerente de projetos, executivo de contas, diretor de arte e outras. Esse layout de organograma organizado ajuda a representar os cargos de nível médio e inferior.

3. Modelo de organograma de operações de RH

via TEMPLATE.NET Se você está procurando uma maneira clara e organizada de representar as funções nas operações de RH, o modelo de organograma de operações de RH da TEMPLATE.NET é uma excelente opção. Esse modelo apresenta um design moderno com retângulos arredondados em verde e azul, o que lhe confere uma aparência elegante e profissional.

Na parte superior do modelo de organograma, o CEO é destacado em uma caixa verde, indicando o nível mais alto da hierarquia. Em seguida, ele mostra três categorias principais: Gerente de Produto, Gerente de RH e outro Gerente de Produto, cada um colocado em caixas verdes.

Abaixo dessas funções, títulos de cargos mais específicos, como engenheiro de produto, assistente de RH e analista de negócios, são exibidos em caixas azuis. Essas distinções de cores ajudam a esclarecer as diferentes divisões e funções dentro da organização.

4. Modelo de organograma frente e verso

via Spreadsheetpoint Procurando um organograma hierárquico que represente a cadeia de comando e as relações entre os cargos? Experimente o modelo de organograma de dupla face da Spreadsheetpoint.

Esse modelo apresenta um esquema de cores simples, com o azul destacando as posições-chave e caixas cinza-claro para as funções subordinadas. Na parte superior, você encontrará o nome, o endereço, o e-mail e o número de telefone da empresa. Abaixo, o gráfico mostra uma posição central a partir da qual os vários níveis de gerenciamento da equipe ramificação.

A caixa azul central representa a autoridade máxima, com cadeias de comando que se estendem horizontalmente a outras funções vitais. As posições subordinadas são listadas verticalmente sob cada função-chave, proporcionando uma visão direta do fluxo de autoridade e da estrutura organizacional.

Esse modelo é ideal para visualizar hierarquias organizacionais complexas. Também é perfeito para gerentes e profissionais de RH que desejam comunicar as linhas de subordinação e as relações de funções dentro da empresa.

Limitações do uso do Google Docs para criar organogramas

Embora a criação de organogramas no Google Docs possa parecer inicialmente uma boa opção, ela deixa a desejar em várias áreas cruciais para empresas de todos os tamanhos.

Aqui estão algumas limitações do uso do Google Docs para organogramas:

1. Flexibilidade de design limitada

O Google Docs oferece apenas ferramentas básicas de desenho, que podem ser insuficientes para criar organogramas detalhados e visualmente atraentes.

Personalizar formas, linhas ou cores para combinar com o estilo de sua marca pode ser um desafio, e a ausência de um recurso de arrastar e soltar significa que são necessários ajustes manuais. Essa falta de flexibilidade de design dificulta a representação eficaz de estruturas organizacionais complexas, levando-o a Alternativas do Google Docs com opções de formatação mais robustas.

2. Desafios de escalabilidade e edição manual

Se você deseja criar um organograma pequeno, o Google Workspace tem a solução. No entanto, o gerenciamento de um organograma maior no Google Docs se torna complicado e menos ideal à medida que sua organização cresce.

A ausência de um recurso de zoom complica o trabalho com gráficos detalhados, dificultando a manutenção da clareza e da legibilidade. Ao contrário dos gráficos dedicados software de organogramas com recursos de layout automatizados e opções de modelos, o Google Docs requer ajustes manuais.

3. Dificuldade de colaboração

O Google Docs é conhecido por seus recursos de colaboração, mas trabalhar com equipes em organogramas pode ser um desafio. Vários usuários editando o mesmo gráfico podem criar conflitos e confusão desnecessários.

Além disso, a sobreposição de edições em um organograma pode bagunçar sua estrutura, e a restauração de versões anteriores pode ser complicada. Isso pode dificultar a colaboração e tornar difícil garantir a consistência e a precisão do gráfico final.

4. Falta de recursos de gerenciamento de projetos

O Google Docs não inclui as ferramentas de gerenciamento de projetos necessárias para manter e atualizar organogramas de forma eficiente à medida que as circunstâncias mudam. Ele não possui gerenciamento de tarefas, definição de metas e quadro branco dedicado, mapeamento mental e recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho.

Essa ausência significa que você deve gerenciar esses aspectos separadamente, o que pode levar a esforços fragmentados e detalhes negligenciados, especialmente para organizações com mudanças contínuas ou vários projetos.

Leia mais: 16 melhores programas de software de lousa digital

Crie organogramas melhores com o ClickUp

O gerenciamento eficiente de estruturas organizacionais exige mais do que ferramentas básicas. Os métodos tradicionais geralmente não conseguem criar organogramas dinâmicos, escalonáveis e adaptáveis.

Para obter uma solução moderna que combine recursos sólidos de organogramas com gerenciamento avançado de projetos, ClickUp se destaca. Sua plataforma multifuncional é perfeita para líderes empresariais, gerentes de equipe e profissionais de RH que precisam de uma ferramenta abrangente para gerenciar estruturas organizacionais.

Veja como o ClickUp pode aprimorar a criação de seu organograma:

ClickUp Whiteboards

Faça um brainstorming de ideias em conjunto com as equipes usando os quadros brancos ClickUp Quadros brancos ClickUp foi projetado para ajudar sua equipe a criar diagramas, mapas mentais, fluxogramas e outras representações visuais. É excelente para brainstorming de ideias, planejamento, colaboração em tempo real e discussão em equipe, e você pode acessá-lo na plataforma ClickUp.

Com o ClickUp Whiteboards, você pode criar um organograma sem esforço. Isso permite visualizar e gerenciar a estrutura da sua equipe, garantindo que todos saibam suas funções e responsabilidades.

Veja como você pode começar:

Etapa 1: Crie um novo quadro branco

Vá para o espaço de trabalho do ClickUp

Clique no botão + New (Novo) para criar um novo item

New (Novo) para criar um novo item Selecione "Whiteboard" na lista de opções visível na parte superior da caixa de diálogo

Digite o nome do quadro branco e clique no botão "Create Whiteboard" (Criar quadro branco)

Em seguida, clique no botão "Start from Scratch" (Iniciar do zero)

**Etapa 2: Adicionar formas

Clique no ícone Formas na barra de ferramentas visível no lado esquerdo do quadro branco

Escolha as formas que deseja para seu organograma, como retângulos, ovais ou linhas

Arraste e solte as formas no quadro branco

**Etapa 3: Conecte as formas

Use a ferramenta Linha para conectar as formas, representando a hierarquia em sua organização

**Etapa 4: Adicionar texto

Clique no ícone Texto e clique duas vezes nas caixas para digitar o texto desejado

**Etapa 5: Personalizar a aparência do gráfico

Clique nas caixas, nos textos, nas linhas ou nos nós para alterar a cor, o tamanho e o estilo de acordo com a marca de sua organização

**Etapa 7: Compartilhar e colaborar

Clique no botão "Share" (Compartilhar), visível no canto superior direito do Whiteboard, e compartilhe-o com os membros da sua equipe para colaborar no organograma

Mapas Mentais do ClickUp

Crie organogramas facilmente usando o ClickUp Mind Maps

Outra opção é usar o Mapas mentais do ClickUp para criar um organograma que descreva claramente a estrutura da sua equipe. Essa ferramenta ajuda a visualizar e organizar ideias complexas, dividindo-as em partes menores e mais digeríveis de informações.

Aqui estão alguns recursos do ClickUp Mind Maps:

Organização visual : Conecte facilmente tarefas, ideias ou membros da equipe com links visuais claros

: Conecte facilmente tarefas, ideias ou membros da equipe com links visuais claros Personalização : Adicione diferentes cores, formas e layouts para tornar seu mapa mais intuitivo e simplificado

: Adicione diferentes cores, formas e layouts para tornar seu mapa mais intuitivo e simplificado Re-planejamento : Organize mapas bagunçados com facilidade e realinhe-os automaticamente com um único clique

: Organize mapas bagunçados com facilidade e realinhe-os automaticamente com um único clique Integração de tarefas: Converta ideias em tarefas diretamente do mapa e acompanhe-as sem esforço

Por exemplo, usando o ClickUp Mind Maps para mapear as funções e responsabilidades durante o planejamento de um projeto. Adicione tarefas diretamente do Mind Map, garantindo que todos conheçam seus deveres e prazos. Essa abordagem mantém seu projeto organizado e sua equipe na mesma página.

Templates

Faça o download deste modelo

Modelo de organograma do ClickUp

Modelo de organograma do ClickUp simplifica a criação de uma representação visual da estrutura da sua equipe. Ele é otimizado com status personalizados, campos personalizados e visualizações flexíveis, como lista, Gantt e calendário, juntamente com as ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp.

Esse modelo inclui um layout pré-projetado com espaços reservados para departamentos, funcionários e linhas de relatório. Você pode adaptar facilmente o gráfico às suas necessidades, adicionando, removendo ou redimensionando formas e mantendo-o atualizado à medida que sua equipe evolui.

Dessa forma, ele ajuda você:

Visualizar a estrutura da equipe e as linhas de subordinação

Personalizar campos, status e visualizações para atender às suas necessidades específicas

Adaptar o gráfico à medida que sua organização cresce ou muda

Integrar as funcionalidades de gerenciamento de projetos para otimizar os fluxos de trabalho

Faça o download deste modelo

Otimize seu processo de criação de organogramas com o ClickUp

Um organograma é uma ferramenta eficaz para entender as funções e responsabilidades da equipe. Ele incentiva a transparência e ajuda todos a se manterem alinhados e a trabalharem juntos em busca de objetivos comuns. Ao definir claramente as funções e responsabilidades, ele também facilita o gerenciamento da equipe.

O ClickUp simplifica a criação e o gerenciamento de organogramas. Como uma ferramenta de produtividade completa, ele ajuda a criar organogramas e oferece recursos como acompanhamento de tarefas, definição de metas, colaboração e integração com outras ferramentas para manter a equipe organizada.

Pronto para simplificar o gerenciamento de equipes e aprimorar a comunicação? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e leve seus organogramas para o próximo nível!