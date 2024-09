Skype vs. Teams: Qual ferramenta de colaboração é ideal para você?

Você está indeciso entre o Skype e o Teams para suas necessidades de colaboração?

Embora ambos façam parte do ecossistema do Microsoft Office, eles são mais adequados para finalidades diferentes. O Skype é ótimo para conversas casuais e bate-papos rápidos, enquanto o Microsoft Teams foi projetado para uma experiência mais abrangente e voltada para os negócios.

Neste blog, compararemos o Skype e o Teams para ajudá-lo a decidir qual ferramenta é mais adequada ao estilo e às necessidades da sua organização.

Pronto para descobrir qual deles é o ideal para você?

O que é o Skype?

O Skype é um aplicativo para videoconferência e comunicação. Como pioneiro na área, ele começou como uma simples plataforma de mensagens instantâneas amplamente usada para chamadas de áudio e vídeo.

Sua interface fácil de usar e seu alcance global rapidamente tornaram o Skype um dos favoritos entre profissionais de negócios e pessoas físicas. Ideal tanto para bate-papos casuais quanto para reuniões oficiais com vídeo, ele permite enviar mensagens instantâneas, fazer chamadas internacionais e compartilhar arquivos com facilidade.

Principais recursos do Skype

O Skype oferece uma série de recursos projetados para impulsionar a comunicação e a colaboração. Aqui estão alguns deles.

1. Chamadas com áudio e vídeo HD

O Skype é popular por seus recursos de chamada, oferecendo áudio nítido e vídeo HD para uma experiência de comunicação tranquila. Seja para uma conexão individual ou para discussões em equipe, é uma ferramenta versátil para uso pessoal e profissional.

A plataforma oferece qualidade de chamada superior em comparação com outras aplicativos de mensagens empresariais além de recursos avançados, como gravação de chamadas e legendas ao vivo.

Essas ferramentas permitem que você compartilhe gravações de reuniões e capture sem esforço atas de reuniões tornando a comunicação mais eficiente e acessível.

2. Mensagens instantâneas

O Skype se destaca por seus recursos de mensagens instantâneas, de modo que os usuários podem enviar mensagens de texto tanto em conversas em grupo quanto em chats privados.

Como um ferramenta de comunicação assíncrona ele oferece suporte a recursos de rich-text, permitindo que você compartilhe emojis e GIFs, use @menções para chamar a atenção das pessoas e anexe arquivos, tudo dentro da janela de bate-papo.

Além disso, com um aplicativo para dispositivos móveis e um cliente para desktop, você pode usar o Skype sem problemas em vários dispositivos.

3. Compartilhamento de tela Compartilhamento de tela é um recurso avançado que é particularmente útil em ambientes profissionais.

Seja para fazer uma apresentação, orientar alguém sobre um produto passo a passo ou oferecer suporte técnico, o Skype permite que você compartilhe sua tela em tempo real, tornando a colaboração fácil e contínua.

Esse recurso é especialmente útil para equipes remotas e interações com clientes.

4. Compartilhamento de arquivos

O Skype facilita o compartilhamento de arquivos durante os bate-papos, permitindo que os usuários enviem documentos, imagens e outros arquivos diretamente pela plataforma. Os usuários podem colaborar facilmente sem o incômodo de alternar entre diferentes aplicativos.

Preços do Skype

Versão básica gratuita: Gratuita para sempre

Gratuita para sempre Planos do Skype para telefone : Planos de assinatura mensal personalizados para chamadas ilimitadas para números fixos ou móveis em países específicos

: Planos de assinatura mensal personalizados para chamadas ilimitadas para números fixos ou móveis em países específicos Pagamento conforme o uso: Compre Crédito Skype para pagar por chamadas para telefones fixos e celulares por minuto

O que é o Microsoft Teams?

O Microsoft Teams é uma ferramenta de colaboração completa, ideal para empresas de todos os tamanhos. Não importa se você está organizando uma pequena reunião de equipe com 10 pessoas ou um grande evento com até 10.000 participantes, o Teams tem tudo o que você precisa com mensagens de bate-papo, chamadas com vídeo e muito mais.

Ele é ótimo para tudo, desde check-ins internos e reuniões com clientes até webinars, independentemente de você estar no escritório ou trabalhando remotamente.

Além disso, ele é integrado ao Microsoft 365 Suite oferecendo uma experiência unificada para equipes de qualquer tamanho. Isso oferece suporte a todos os seus fluxos de trabalho modernos, incluindo compartilhamento de arquivos, gerenciamento de tarefas e integração perfeita com outros aplicativos da Microsoft.

Principais recursos do Microsoft Teams

O Microsoft Teams oferece recursos que vão muito além da comunicação básica. Alguns deles são:

1. Chamadas de áudio e videoconferência

O Microsoft Teams oferece recursos de conferência de voz e vídeo de alta qualidade, permitindo reuniões agendadas e chamadas ad hoc. Essas reuniões podem incluir membros internos da equipe e participantes externos, tornando-o uma ferramenta versátil para colaboração interna e interações com clientes.

Além disso, as reuniões do Teams suportam gravações de reuniões, legendas ao vivo e desfoque de fundo para uma aparência mais profissional.

2. Canais e equipes

No centro do Microsoft Teams estão os canais e as equipes, que permitem aos usuários organizar conversas, arquivos e ferramentas em torno de projetos ou departamentos específicos. Os canais podem ser configurados para diferentes tópicos, facilitando a manutenção de discussões focadas e organizadas.

As equipes, por outro lado, podem incluir membros relevantes de um determinado departamento, projeto ou atividade, garantindo que todos estejam na mesma página.

3. Aplicativos integrados do Office 365

Como era de se esperar, um recurso de destaque é a integração perfeita com os aplicativos do Office 365, como Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Essas integrações permitem que os usuários criem, editem e colaborem em documentos diretamente no Teams sem alternar entre aplicativos diferentes.

Embora ofereça integrações de terceiros com outras ferramentas, ele é popularmente usado na pilha da Microsoft. Isso também é crucial do ponto de vista da segurança, uma vez que os links e os recursos de edição estão disponíveis apenas para as pessoas de sua organização.

4. Recursos de armazenamento de arquivos e colaboração em equipe

Ao contrário de outros ferramentas de reunião on-line e aplicativos de comunicação que permitem simplesmente compartilhar arquivos, o Microsoft Teams é integrado ao seu ecossistema Microsoft. Isso significa que você pode carregar, compartilhar e colaborar em documentos diretamente na plataforma em um armazenamento em nuvem dedicado do Microsoft Teams.

Os membros da equipe podem acessar os arquivos, e a colaboração em tempo real é possível com os recursos de coautoria, garantindo que todos estejam trabalhando na versão mais recente de um documento.

Todas as mensagens da equipe são protegidas por um padrão de criptografia avançado, o que as torna altamente seguras e confiáveis para transferências de arquivos, colaboração em equipe e muito mais.

Preços do Microsoft Teams

Planos Domésticos

Microsoft Teams : Gratuito

: Gratuito Microsoft 365 Personal : uS$ 6,99/mês

: uS$ 6,99/mês Microsoft 365 Family: uS$ 9,99/mês

Planos Empresariais

Microsoft Teams Essentials : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50/mês por usuário

Skype vs. Teams: Comparação de recursos

Curioso para saber como o Skype e o Teams se comparam? Aqui está uma rápida comparação de seus recursos para ajudá-lo a escolher a melhor ferramenta para suas necessidades. Embora ambas as ferramentas tenham sido projetadas para facilitar a comunicação e a colaboração, seus conjuntos de recursos atendem a diferentes necessidades.

1. Chamadas de voz e vídeo

Você pode escolher entre essas ferramentas de colaboração para videoconferências ou chamadas de voz com base em suas preferências. O Skype é excelente em vídeo e áudio de alta qualidade, mas carece de recursos como desfoque de fundo e fundos virtuais.

Por outro lado, o Microsoft Teams eleva a qualidade da videoconferência com efeitos de fundo, legendas ao vivo e gravações de reuniões on-line. Além disso, ele se integra perfeitamente ao Microsoft 365, permitindo que você agende reuniões diretamente do Outlook e colabore em documentos em tempo real durante as chamadas.

o Microsoft Teams assume a liderança com seus recursos impressionantes, incluindo efeitos de fundo, legendas ao vivo e opções de gravação, que não existem no Skype.

2. Mensagens instantâneas e bate-papo

O Skype é excelente em mensagens instantâneas, com opções básicas de formatação e recursos divertidos, como emojis e GIFs. No entanto, ele pode não ser a melhor opção para discussões em grupos maiores devido à falta de recursos avançados, como conversas encadeadas.

O Microsoft Teams oferece suporte a mensagens instantâneas com recursos avançados, como conversas encadeadas, menções, formatação de rich text e integração com ferramentas como o OneNote e o SharePoint. Você pode organizar suas mensagens em canais, o que facilita o acompanhamento das discussões.

🏆 Vencedor: O Microsoft Teams se destaca em ambientes profissionais com recursos como compartilhamento de links e conversas em sequência, enquanto o Skype é perfeito para interações informais.

3. Compartilhamento de arquivos e colaboração em equipe

O Microsoft Teams oferece recursos robustos de compartilhamento de arquivos com profunda integração ao OneDrive e ao SharePoint. Os arquivos compartilhados no Teams são armazenados em um local central, facilitando o acesso e a colaboração em documentos diretamente na plataforma.

O Skype permite que você compartilhe rapidamente documentos e arquivos, mas não tem armazenamento centralizado. Isso significa que você precisará procurar arquivos compartilhados na sua pasta de downloads, o que dificulta o acompanhamento deles, especialmente durante as conversas.

🏆 Vencedor: O Microsoft Teams se destaca por permitir o compartilhamento de arquivos e recursos que faltam ao Skype.

4. Integração com outros aplicativos

Tanto o Microsoft Teams quanto o Skype (incluindo o Skype for Business) são excelentes opções para integração com o ecossistema da Microsoft. O Skype se integra ao Outlook para agendar chamadas e pode ser uma plataforma de referência para chats de voz e vídeo. No entanto, ele pode não ter as integrações mais amplas que as empresas modernas geralmente exigem.

O Microsoft Teams se conecta perfeitamente ao Outlook, SharePoint, OneDrive e outras ferramentas da Microsoft, permitindo um fluxo de trabalho totalmente integrado. O Teams também oferece suporte a integrações de aplicativos de terceiros, tornando-o versátil para várias necessidades de negócios.

🏆 Vencedor: Mais uma vez, o Microsoft Teams vence, destacando-se com sua integração perfeita ao ecossistema da Microsoft, enquanto o Skype fica aquém com integrações limitadas voltadas para os negócios.

5. Interface do usuário e experiência geral

Se você perguntar aos usuários do Skype por que eles adoram o aplicativo, a resposta será clara: sua interface de usuário simples e intuitiva. O Skype é fácil de navegar, especialmente para usuários que precisam apenas de uma ferramenta básica de comunicação.

O Microsoft Teams, por outro lado, tem uma interface de usuário complexa devido ao seu extenso conjunto de recursos. As equipes e os canais muitas vezes podem ser muito complicados para novos usuários e exigem algum tempo para se acostumar. Portanto, nessa categoria, o Skype é uma excelente opção Alternativa ao Microsoft Teams .

🏆 Vencedor: O Skype vence esta rodada por sua interface fácil de usar. Até mesmo usuários sem formação técnica podem adotá-la rapidamente.

6. Segurança e conformidade

O Skype oferece recursos básicos de segurança, incluindo criptografia de ponta a ponta para chamadas e bate-papos. No entanto, ele não possui certificações avançadas de conformidade.

O Microsoft Teams foi desenvolvido tendo em mente a segurança e a conformidade de nível empresarial. Ele oferece recursos como autenticação multifator, prevenção contra perda de dados e conformidade com os padrões do setor, como GDPR, HIPAA e ISO 27001.

Isso torna o Teams a melhor opção para organizações com demandas de alta segurança, especialmente ao hospedar webinars ou realizar reuniões a portas fechadas.

🏆 Vencedor: O Microsoft Teams oferece todos os recursos de segurança de nível empresarial que você deseja em uma ferramenta de comunicação.

Em resumo, embora o Skype seja ótimo para quem tem requisitos básicos e deseja uma interface de usuário simples, o Microsoft Teams é a plataforma ideal para suas necessidades comerciais e profissionais. Ele tem mais recursos e criptografia avançada de dados, o que o torna popular em muitas organizações.

Skype vs. Teams no Reddit

Analisamos alguns feeds do Reddit para entender o que os usuários dizem sobre a comparação entre o Microsoft Teams e o Skype.

A maioria dos usuários não tem certeza de qual aplicativo usar (já que ambos oferecem recursos semelhantes e fazem parte da mesma pilha da Microsoft).

Quando um usuário perguntou "O Teams é apenas o Skype disfarçado?", respondeu um usuário:

Mais ou menos. É Sharepoint, Outlook e Skype no back-end. Ainda há um pouco de Lync também.

Outro usuário em resposta a uma pergunta sobre o uso do MS Teams para chamadas e bate-papo, disse:

_Agora que estou mudando para o O365, minha empresa decidiu que o Skype é para chamadas e bate-papos 1 a 1 e o MS Teams para colaboração em grupo e reuniões. Existe algum motivo válido/de segurança para NÃO usar o MS Teams para ambos?

A resposta de um usuário a essa pergunta foi:

O Teams sempre foi capaz de fazer chamadas e bate-papos 1:1 (desde o lançamento, há cerca de 4 anos). O Teams superou o Skype em praticamente todos os aspectos agora (exceto pela falta de uma opção local, que nunca virá).

Sim, outro usuário acha que a Microsoft deveria descontinuar o Skype , dizendo:

O Teams (incluindo sua edição pessoal) é melhor em todos os sentidos

Uma resposta a isso foi:

_Estou prestes a viajar para algum lugar e pretendo usar o Skype para fazer chamadas por wi-fi para um telefone fixo por um custo muito baixo. Não posso fazer isso com o Teams, posso?

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Skype vs. Teams

Embora o Skype e o Microsoft Teams ofereçam vantagens, o ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que combina os recursos avançados do Skype e do Microsoft Teams.

Ele não apenas ajuda você a se comunicar de forma eficaz ou a colaborar com os membros da sua equipe; ele dá um passo à frente para ajudar sua equipe a melhorar a produtividade e simplificar o fluxo de trabalho.

Veja como o ClickUp se destaca como uma das principais alternativas ao Microsoft Teams e ao Skype.

ClickUp's One Up #1: Traga todas as suas conversas e trabalho em um só lugar

Gerencie todas as suas conversas, discussões individuais ou em equipe, em um único aplicativo, usando a visualização do ClickUp Chat

O principal problema do Skype e do Microsoft Teams é que os chats e as discussões estão espalhados por toda a plataforma. A visualização do ClickUp Chat ajuda a mudar isso, pois reúne todas as suas discussões, comentários, atividades do projeto e mensagens diretas em uma única plataforma.

Ela permite a comunicação em tempo real, o compartilhamento de arquivos e a criação de tarefas na janela de bate-papo. Isso elimina a necessidade de alternar entre diferentes ferramentas e simplifica seu fluxo de trabalho.

Diferentemente do bate-papo básico do Skype ou das conversas baseadas em canais do Teams, o Chat View no ClickUp é totalmente integrado às suas tarefas, documentos e projetos, facilitando a alternância entre conversas e trabalho sem perder o ritmo.

ClickUp's One Up #2: Gerencie seu calendário e reuniões recorrentes com facilidade

Obtenha atas de reunião, notas e itens de ação detalhados usando o ClickUp Meetings Reuniões do ClickUp oferece uma experiência perfeita para gerenciar seu calendário de reuniões ou criar uma nova reunião. Ele permite capturar anotações, gerenciar agendas de reuniões e definir itens de ação para cada reunião, responsabilizando sua equipe pelas discussões em cada reunião.

Essas anotações e agendas podem ser usadas nas próximas reuniões para obter atualizações e garantir que o projeto esteja no caminho certo. Você pode até mesmo usar o recurso pronto para uso do ClickUp modelos de plano de comunicação para ajudar a criar um plano de comunicação robusto para toda a sua equipe.

ClickUp One Up #3: Grave sua tela, crie clipes de vídeo e compartilhe-os com suas equipes

Capture sua gravação de tela, crie clipes curtos e compartilhe-os com suas equipes para uma discussão detalhada com o ClickUp Clips

Está cansado de repetir reuniões com membros da equipe para detalhar um determinado fluxo de trabalho ou recurso de produto? Com o Clipes do ClickUp com o ClickUp Clips, você pode gravar vídeos rápidos ou capturas de tela para compartilhar com sua equipe.

Seja explicando um processo complexo ou fornecendo feedback sobre um projeto, o ClickUp Clips facilita a comunicação visual, algo que nem o Skype nem o Teams oferecem com tanta facilidade e flexibilidade.

ClickUp One Up #4: Atribuir comentários e adicionar menções

Atribua comentários, converta-os em tarefas e receba notificações em tempo real usando o ClickUp Assign Comments

Com Comentários do ClickUp Assign no ClickUp, você pode atribuir facilmente comentários a tarefas específicas para melhorar a responsabilidade e a compreensão.

Você também pode comentar em uma discussão em grupo sobre um determinado documento e resolver esse comentário assim que ele for abordado. Quando um comentário é atribuído, ele cria instantaneamente um item de ação para o membro da equipe, fornecendo-lhe uma notificação no bate-papo.

Além desses recursos avançados de comunicação, o ClickUp oferece recursos avançados de colaboração em equipe. Por exemplo, se você ou seu colega de equipe editarem em um arquivo compartilhado Documentos do ClickUp os outros membros da equipe serão notificados instantaneamente.

Os Detecção de colaboração do ClickUp ajuda você a saber quando outras pessoas estão digitando, editando documentos ou adicionando um comentário. Dessa forma, você sabe exatamente no que os membros da sua equipe estão trabalhando e recebe alertas sobre atualizações em tempo real.

Colabore, faça brainstorming e capture as ideias de sua equipe usando os quadros brancos ClickUp

Use Quadros brancos ClickUp para fazer brainstorming com suas equipes sobre um projeto ou tópico específico, capturando as ideias de todos e transformando-as em ações coordenadas.

Com essa tela visual robusta, mapeie ideias, crie fluxos de trabalho ágeis e tenha discussões estratégicas. Assim, em vez de anotações, você tem mapas mentais ou gráficos detalhados que o ajudarão a criar tarefas e a entender melhor o fluxo do projeto.

Em resumo, com o ClickUp, você não precisa de várias ferramentas para diferentes tarefas. Ele reúne tudo - desde comunicação e gerenciamento de projetos até compartilhamento de documentos e controle de tempo - em um só lugar.

Combine o poder da colaboração e da produtividade com o ClickUp

No debate entre Skype e Teams, ambas as plataformas oferecem recursos valiosos para comunicação e colaboração. Entretanto, alternar entre várias ferramentas pode gerar confusão e perda de mensagens. As organizações que usam qualquer uma das ferramentas ainda precisam de outra para o gerenciamento de projetos e de fluxos de trabalho.

É por isso que mudar para uma ferramenta de colaboração unificada, como o ClickUp, para todas as suas discussões profissionais é uma escolha inteligente.

À medida que o Skype se funde gradualmente com o Teams (semelhante ao Skype para Empresas ), vale a pena considerar como essa mudança pode afetar seu fluxo de trabalho. A redução do uso do Skype pode levar à perda do histórico de bate-papo ou a outros problemas.

Embora o Microsoft Teams seja uma boa opção, o ClickUp apresenta uma alternativa inovadora para evitar essa troca constante e otimizar sua colaboração.

Com o ClickUp, você obtém mais do que recursos de bate-papo e chamadas de vídeo - você obtém um conjunto completo de ferramentas projetadas para aprimorar cada parte do seu fluxo de trabalho. Do gerenciamento de tarefas e compartilhamento de documentos à colaboração em tempo real e exibições personalizáveis, o ClickUp capacita sua equipe a fazer mais, tudo em uma única plataforma.

Então, por que se contentar com uma ferramenta que faz apenas parte do trabalho? Dê à sua equipe a flexibilidade, o poder e a eficiência para se destacar. Registre-se no ClickUp gratuitamente e descubra como ele pode atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de projetos e colaboração em uma única plataforma.