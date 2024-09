Da formação ao desempenho: Dominando o estágio de formação do desenvolvimento de equipes

Fazer parte de uma nova equipe ou organização é como entrar em um mundo totalmente novo. A sensação de incerteza e inibição aumenta quando toda a sua equipe está começando do zero.

A ideia de se encaixar em um grupo totalmente novo parece esmagadora, mas pode ser facilmente conduzida sob a liderança certa.

Conhecida como Forming Stage (Estágio de Formação) no Modelo de Desenvolvimento de Equipes de Bruce Tuckman, essa fase inicial é crucial para a formação de uma equipe forte e coesa. É um estágio para formar conexões, quebrar barreiras, criar confiança e se preparar para o sucesso futuro.

O estágio de formação estabelece a base para um ambiente de equipe saudável e produtivo, no qual os membros do grupo estão prontos para enfrentar desafios e atingir as metas da equipe.

Vamos dar uma olhada em como você pode dominar o estágio de formação para obter excelência organizacional!

Entendendo os estágios de desenvolvimento do grupo de Tuckman

Antes de nos aprofundarmos no estágio de formação e em sua importância, vamos começar entendendo os estágios de desenvolvimento de grupos de Tuckman.

Proposta pelo psicólogo Bruce Tuckman em 1965, a teoria ou modelo de Tuckman ilustra a progressão natural do desenvolvimento da equipe em diferentes fases. Ele propôs que a evolução de uma equipe passa por cinco estágios de desenvolvimento da equipe : formação, tempestade, normatização, desempenho e encerramento.

Veja a seguir o que significam esses estágios de desenvolvimento da equipe:

Estágio 1: O estágio de formação

O estágio de formação é o primeiro estágio. É aqui que os membros da equipe se reúnem e começam a estabelecer um relacionamento, atribuindo funções e definindo expectativas. Sendo o primeiro dos estágios anteriores, ele é marcado pela incerteza, cautela e dependência do líder.

Algumas das principais características do estágio de formação incluem:

O líder do grupo desempenha uma função dominante ao oferecer direção e orientação durante esse estágio

Os membros da equipe se sentem hesitantes em compartilhar ideias, expressar opiniões ou assumir riscos

As equipes podem testar e explorar limites, expectativas, estilos de trabalho, modos de comunicação, regras básicas, etc.

Estágio 2: O estágio de tempestade

O próximo estágio, o estágio de tempestade, é quando as luvas são retiradas e as garras são lançadas. Você perceberá uma mudança na dinâmica da equipe com conflito, competição e resistência atrapalhando os objetivos da equipe. **Cada membro da equipe tentará se impor e desafiar o status quo, resultando em disputas de poder.

As principais características do estágio de tempestade incluem:

O líder da equipe agora desempenha o papel de mediador ao participar de atividades de combate a incêndios

Os membros da equipe começam a expressar suas discordâncias sobre metas, funções, procedimentos e outros

Pode haver alguma resistência às decisões e normas do grupo, com os membros da equipe questionando a liderança ou a direção geral

Estágio 3: O estágio de normatização

Felizmente, o tumultuado estágio de tempestade abre caminho para o terceiro estágio - o estágio de normatização. **Aqui, as equipes começarão a estabelecer normas, definir funções e definir expectativas de forma clara e amigável.

Em palavras mais simples, as coisas voltam à normalidade à medida que os membros da equipe têm um senso de pertencimento e compromisso com a meta compartilhada mutuamente acordada.

As principais características do estágio de normalização incluem:

Os membros da equipe se sentirão mais conectados aos outros membros da equipe e às suas metas

As equipes desenvolvem processos, operações e fluxos de trabalho padronizados

Haverá um aumento decolaboração da equipe e na cooperação, à medida que as equipes identificam as melhores maneiras de trabalhar com suas diferenças, se houver

Estágio 4: O estágio de desempenho

O estágio de desempenho é normalmente o estágio final do desenvolvimento do grupo (a palavra-chave aqui é "desenvolvimento", pois o que se segue é a dissolução da equipe). Por esse motivo, algumas variações do modelo de Tuckman contêm apenas quatro estágios, terminando com o estágio de desempenho.

Aqui, a equipe alcançou a harmonia síncrona, o desempenho máximo e a produtividade maximizada. As equipes de alto desempenho resultantes funcionam perfeitamente juntas e obtêm sucesso a cada passo.

As características notáveis do estágio de desempenho incluem:

Altos níveis de desempenho e produtividade da equipe que levam ao alcance de metas sem esforço

Relacionamentos sólidos e confiança entre os membros da equipe

Compromisso compartilhado com o sucesso da equipe e ação conjunta para alcançarmetas da equipe ### Fase 5: A fase de adiamento

O quinto estágio é o estágio de encerramento. É quando a equipe atinge seu objetivo e está pronta para fazer a transição para o próximo projeto. Em alguns casos, a equipe também pode se separar para assumir novas funções e desafios e formar uma equipe totalmente nova.

Alguns recursos desse estágio incluem:

A equipe pode refletir sobre as experiências compartilhadas e comemorar as conquistas

Os líderes da equipe podem coletar feedback dos membros da equipe ou realizar revisões pós-projeto

A despedida também pode provocar uma reação emocional, com os membros da equipe tendo uma sensação de perda ou tristeza

Essa é uma visão de alto nível dos cinco estágios do desenvolvimento da equipe, conforme proposto por Tuckman.

⭐️ Friendly Note: A transição entre os cinco estágios de desenvolvimento da equipe nem sempre é linear. As equipes podem revisitar estágios anteriores ou ir e voltar, e podem até criar sua própria versão das normas da equipe. Dito isso, ter essa estrutura de sequência de desenvolvimento permite que os líderes orientem o desenvolvimento da equipe à medida que ela passa de um grupo de estranhos para equipes multifuncionais !

A importância da fase de formação no desenvolvimento da equipe

Agora, você deve estar se perguntando: se existem cinco estágios de desenvolvimento de equipes, por que estamos nos concentrando apenas no estágio de formação?

Bem, a primeira reunião com uma nova equipe define o tom de como a equipe se comportará no decorrer do projeto.

Veja por que consideramos o estágio de formação como uma etapa fundamental para uma equipe bem-sucedida:

Construção de confiança e segurança : O estágio de formação dá aos membros da equipe a oportunidade de se conhecerem e cultivarem a confiança. A construção de um relacionamento gera confiança à medida que a equipe se prepara para resolver problemas e trabalhar em conjunto

: O estágio de formação dá aos membros da equipe a oportunidade de se conhecerem e cultivarem a confiança. A construção de um relacionamento gera confiança à medida que a equipe se prepara para resolver problemas e trabalhar em conjunto Estabelecimento de funções claras : A fase inicial envolve a atribuição de funções, responsabilidades e expectativas claras. A definição dessas funções logo no início do processo de desenvolvimento da equipe deixa pouco espaço para mal-entendidos e falhas de comunicação

: A fase inicial envolve a atribuição de funções, responsabilidades e expectativas claras. A definição dessas funções logo no início do processo de desenvolvimento da equipe deixa pouco espaço para mal-entendidos e falhas de comunicação Nutrir uma cultura de trabalho positiva : Na época atual, a colaboração e a cooperação são dois pilares fundamentais do sucesso. O estágio de formação permite isso ao criar um ambiente de trabalho positivo e inclusivo em que todos os membros da equipe se sintam valorizados

: Na época atual, a colaboração e a cooperação são dois pilares fundamentais do sucesso. O estágio de formação permite isso ao criar um ambiente de trabalho positivo e inclusivo em que todos os membros da equipe se sintam valorizados Estabelecer as bases para o sucesso da equipe: Quando os líderes da equipe incentivam os membros da equipe a participar e a se sentirem parte do grupo, haverá maior coesão entre os membros do grupo. Esses sentimentos ajudam a enfrentar os desafios e a resolver os conflitos que podem surgir posteriormente durante os outros estágios do desenvolvimento da equipe

Desafios no estágio de formação

Sem dúvida, o estágio de formação é a gênese da equipe estrutura da equipe . No entanto, ela não está imune ao seu quinhão de desafios.

Aqui estão alguns desafios que os líderes de equipe podem esperar durante o estágio de formação:

Navegar na incerteza e na ambiguidade , especialmente quando os membros da equipe não têm certeza de suas respectivas funções, responsabilidades e metas. Isso também pode resultar em ineficiência ou padrões improdutivos

, especialmente quando os membros da equipe não têm certeza de suas respectivas funções, responsabilidades e metas. Isso também pode Depender muito dos líderes de equipe para fornecer apoio, orientação e direção . Isso também sufoca a autonomia e a criatividade dos membros da equipe que se motivam

. Isso também sufoca a autonomia e a criatividade dos membros da equipe que se motivam Abordar a resistência à mudança, pois os membros da equipe podem não estar dispostos a experimentar novas formas de trabalho ou a permanecer abertos a novas ideias. Esse problema pode ser particularmente prevalente quando os membros da equipe estão acostumados a trabalhar de uma maneira específica

ou a permanecer abertos a novas ideias. Esse problema pode ser particularmente prevalente quando os membros da equipe estão acostumados a trabalhar de uma maneira específica Estabelecer a confiança e o relacionamento em uma nova equipe exige tempo e esforço constante . Não existe uma fórmula mágica para construir uma base sólida de confiança, a menos que toda a equipe esteja disposta a trabalhar

. Não existe uma fórmula mágica para construir uma base sólida de confiança, a menos que toda a equipe esteja disposta a trabalhar Conquistar o medo do fracasso, pois os membros da equipe podem ter medo de cometer erros. Isso também reduz seu apetite por riscos e sua capacidade de experimentar coisas novas

Melhores práticas para enfrentar os desafios do estágio de formação

É claro que pode haver desafios, mas nada que uma liderança eficaz e habilidades competentes de gerenciamento de conflitos não possam resolver. É claro que ter ClickUp para gerenciamento de projetos protege as apostas a seu favor.

O ClickUp é a ferramenta de produtividade definitiva que une as equipes. Embora abordemos como você pode aproveitar o ClickUp para os estágios de formação, é possível utilizá-lo nos cinco estágios de desenvolvimento da equipe.

Desde a inclusão de novos membros da equipe até o acompanhamento do progresso da equipe, você pode assumir o controle de tudo com o ClickUp. Dito isso, aqui estão algumas estratégias de liderança para aliviar as dores do crescimento da formação da equipe:

Elaboração de um estatuto da equipe

Use ferramentas como o ClickUp Docs para documentar o estatuto da equipe e compartilhá-lo com os membros da equipe

Os líderes de equipe devem colocar a nova equipe na mesma página. Para isso, eles devem formalizar e documentar a própria intenção de formar essa equipe em primeiro lugar.

Criar um estatuto da equipe é uma maneira de fazer isso. **Ele captura a missão, as metas, as funções, as responsabilidades e os processos da equipe. Atua como a estrela do norte para a equipe, influenciando suas decisões e normas de trabalho

Use Documentos do ClickUp para criar uma carta que pode ser usada para se adaptar às necessidades específicas da sua equipe. Ele inclui anotações de reuniões e um wiki da equipe, e serve como uma excelente ferramenta para gerenciamento de conhecimento e colaboração da equipe.

Ao declarar o objetivo da equipe logo nos estágios iniciais, você esclarece as expectativas desde o início e estabelece uma base para a responsabilidade e a ação alinhada.

lembre-se: Faça deste estatuto um documento vivo. Revisite-o com frequência para fazer os ajustes necessários para acompanhar a evolução da sua equipe.

Realização de sessões para quebrar o gelo

Realizar sessões de quebra-gelo é uma ótima maneira de incentivar a comunicação aberta, quebrar barreiras e aliviar as tensões entre os membros da equipe.

Comece com atividades leves e divertidas, mas com um propósito. Isso pode incluir uma caça ao tesouro, perguntas e respostas sobre o escritório ou um dia em um fliperama. Afinal, o objetivo é descobrir interesses em comum para fazer a bola rolar e inspirar confiança.

Se estiver com dificuldades para ter ideias, você pode começar com Modelo de quadro branco para quebrar o gelo do ClickUp .

Faça o download deste modelo

Modelo de quadro branco para quebra-gelo do ClickUp

Este modelo oferece:

Um espaço colaborativo para os membros da equipe interagirem uns com os outros

Um ambiente visualmente dinâmico com elementos interativos para despertar o interesse

Uma lista indicativa de perguntas ou estímulos para dar vazão às conversas

Personalizações para atender aos requisitos do grupo e maximizar a participação de membros individuais

Em breve, você perceberá que a equipe se reunirá no ClickUp Whiteboard e prosperará!

Faça o download deste modelo

Adicionar estrutura às equipes

Estabelecer uma estrutura para a sua equipe é crucial no estágio de formação.

Você pode começar definindo as funções usando modelos para conhecer a equipe e comunicá-los a toda a equipe. Ele atribui responsabilidade por determinadas tarefas, ações e atividades e define expectativas básicas.

Faça o download deste modelo

Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

Em seguida, você pode reforçar isso usando ferramentas como Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp . Esse modelo ajuda a:

Estabelecer diretrizes claras para comunicação, processo de tomada de decisão e gerenciamento de tarefas

Definir funções e responsabilidades para garantir que a equipe comece a entender como seus esforços individuais contribuem para os objetivos da equipe

Dar estabilidade e reduzir a incerteza, permitindo que a equipe crie um impulso e passe para o estágio de tempestade

Faça o download deste modelo

Planejamento de atividades de formação de equipes

Formação de equipes seria um tema comum e recorrente na fase de formação. Afinal de contas, é a cola que une as equipes.

Programe intencionalmente atividades de formação de equipe para promover a camaradagem e fortalecer a conexão da equipe. **Planeje uma combinação de atividades que atendam a diferentes personalidades, regiões geográficas e disponibilidade - algumas que exijam a solução criativa de problemas, outras que ajudem as equipes remotas a se unirem e algumas interações sociais informais programadas fora do horário de expediente

Além disso, faça da formação de equipes um compromisso contínuo e não uma iniciativa única. Fazer isso de forma consistente permitirá que sua equipe se conecte e, ao mesmo tempo, melhorará o desempenho da equipe e os esforços de colaboração.

Arquivo de modelos: Precisa de uma forma mais estruturada de reunir sua equipe? Dê uma olhada no Modelo ClickUp Meet the Team (Conheça a equipe) para que você possa apresentar facilmente as novas contratações, destacar as habilidades e dar o pontapé inicial como gerente.

Definição de metas e expectativas claras

Defina metas e expectativas claras desde o início para garantir o alinhamento da equipe e oferecer a ela um senso de direção. Defina metas pequenas para grupos pequenos e metas compostas para grupos maiores.

Use recursos como Metas do ClickUp para definir metas SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound). Com as metas do ClickUp, você pode acompanhar o progresso da sua equipe em tempo real.

Acompanhe o progresso da sua equipe em tempo real com o ClickUp Goals

O alinhamento de metas quantitativas e qualitativas influencia o funcionamento de uma equipe e, com sorte, o seu sucesso.

Grupos grandes e pequenos entenderão o que é o sucesso e poderão trabalhar para alcançá-lo de forma mais significativa.

Se necessário, divida as metas grandes e complicadas (também chamadas de metas BHAG) em seções menores e mais viáveis e vá direto a elas. Essas ações focadas e direcionadas aumentam as chances de sua equipe atingir as metas mais rapidamente.

defina, visualize e acompanhe o progresso da equipe no ClickUp usando o recurso Goal View_

Programar check-ins e reuniões regulares

O agendamento de check-ins e reuniões regulares é uma estratégia de liderança para manter sua equipe no caminho certo e permanecer receptiva às mudanças. Diálogos frequentes também permitem que os líderes de equipe abordem quaisquer problemas de frente e durante os estágios iniciais.

Use software de colaboração em equipe como o ClickUp, para programar e gerenciar esses pontos de contato.

Seja por meio de calendários compartilhados ou ferramentas de videoconferência, o ClickUp garante que ninguém perca nada. Mantenha o foco e a eficiência da reunião com uma pauta clara. Reserve um tempo para que outros membros levantem preocupações, busquem esclarecimentos ou façam recomendações.

O Visualização do calendário do ClickUp é um salvador quando se trata de realizar check-ins regulares com a equipe. Dessa forma, todos também conhecem o ritmo das reuniões individuais, criando previsibilidade em ambos os lados.

Use a visualização de calendário no ClickUp para agendar reuniões regulares e check-ins com a equipe

**Aqui estão algumas perguntas que você pode fazer durante sua reunião individual

Como estão as coisas hoje? Fale-me sobre a semana passada.

O que o energizou e desafiou em sua função [durante um período de tempo]?

Como estão as coisas com as pessoas com quem você trabalha/na sua equipe?

Como você está progredindo em relação às suas metas maiores de carreira e de vida?

Com o que está se comprometendo até a próxima vez que nos encontrarmos?

Dica profissional: Lembre-se de que as reuniões individuais precisam ser personalizadas para cada funcionário que você gerencia. Uma abordagem do tipo copiar e colar pode não funcionar. Use uma combinação de perguntas, como perguntas gerais, perguntas sobre carreira, alinhamento de metas/aspirações e perguntas sobre relacionamento com a equipe para que o check-in seja bem-sucedido em ambos os lados. Mas não se atenha ao roteiro e melhore conforme necessário.

Criando um ambiente positivo e de apoio

A construção de um ambiente positivo e de apoio, especialmente durante a fase de formação, é crucial para a criação de equipes vencedoras. Para começar, ele define o tom para a colaboração da equipe, que impulsiona o desempenho e a produtividade.

Em seguida, ele afasta o medo do fracasso e incentiva os membros da equipe a experimentar e ultrapassar os limites. Por fim, torna as equipes mais compatíveis e promove a confiança.

Os líderes de equipe podem incentivar uma cultura de comunicação aberta mantendo-se acessíveis. É importante receber feedback por meio de pesquisas e formulários anônimos. Você pode tentar Formulários ClickUp que são superpersonalizáveis e fáceis de coletar feedback das equipes.

🧠 Lembre-se: Expresse um interesse genuíno no bem-estar da sua equipe e crie um espaço seguro para que eles expressem suas preocupações. Reconheça e comemore os marcos importantes e trabalhe em conjunto para superar os desafios. Resolva os mal-entendidos prontamente e promova o respeito mútuo.

Essas estratégias de liderança ajudam as equipes a prosperar e as tornam mais resilientes diante dos desafios.

O ClickUp Forms permite que os líderes de equipe desenvolvam pesquisas e formulários de feedback para capturar as opiniões da equipe

Fornecer os recursos e o suporte necessários

Equipar sua equipe com as ferramentas e os recursos certos é essencial para o sucesso dela. O ClickUp é um ótimo meio para garantir que todos tenham acesso aos recursos necessários, sejam eles informações, treinamento ou software.

Identifique maneiras de maximizar o desempenho da equipe e capacite-a oferecendo a ela as ferramentas e os recursos certos no momento certo.

Além disso, você sempre pode usar Integrações do ClickUp para manter seu sistema modular. Ele possui mais de 1.000 integrações com ferramentas de todos os tipos, para que sua equipe também não precise mudar constantemente.

Integre o ClickUp com outras ferramentas para adicionar os recursos necessários para apoiar sua equipe

Seu papel ativo na eliminação de barreiras, no atendimento aos requisitos da equipe e na solução de quaisquer lacunas permite que as equipes mantenham o foco em atingir suas metas sem contratempos desnecessários.

'Formando' o sucesso com o ClickUp

Em resumo, o estágio de formação do desenvolvimento do grupo é uma fase crítica, pois estabelece a base para o futuro da sua equipe. Ao reconhecer os desafios associados a esse estágio e abordá-los de forma proativa, os líderes podem transformar um conjunto de indivíduos qualificados em uma equipe de alto desempenho.

Compartilhamos uma série de estratégias que os líderes de equipe e gerentes de projeto podem adotar para navegar sem esforço pelas complexidades do estágio de formação. Elas também o ajudarão a preparar o caminho para o crescimento sustentável e a colaboração entre as futuras equipes.

Enquanto isso, o ClickUp pode ser seu parceiro no desenvolvimento de equipes. Ele é rico em recursos e realiza o trabalho com facilidade. Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp para usar todas as ferramentas, modelos e recursos compartilhados acima e começar a formar sua equipe dos sonhos hoje mesmo!